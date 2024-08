Technika Zjedz Żabę: Przejdź od strachu do działania!

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z niekończącą się listą rzeczy do zrobienia tak przytłaczającą, że nie wiedziałeś od czego zacząć? Starasz się skupić na każdym zadaniu z listy, ale nie możesz wykrzesać z siebie energii. Jednocześnie zbliżają się terminy, przez co czujesz się zestresowany i wyczerpany.

Jeśli kiedykolwiek czułeś się w ten sposób, wiedz, że pomoc jest w zasięgu ręki. Mamy skuteczny sposób na pokonanie tak zniechęcającej sytuacji - technikę Eat The Frog.

Technika Eat The Frog to szybkie rozwiązanie, które pozwoli ci wyjść z rutyny prokrastynacji! Pozwól, że pokażemy Ci co nieco o technice Eat The Frog i jak możesz jej użyć, aby przekształcić swój dzień z chaotycznego w spokojny i produktywny.

Co to jest technika Eat The Frog?

Eat The Frog to metoda ustalania priorytetów i produktywności, która zachęca ludzi do wybierania najtrudniejszych zadań jako pierwszych.

Celem jest rozpoznanie jednego trudnego zadania na dany dzień (żaby) i wykonanie go (zjedzenie go), najlepiej z samego rana; wtedy będziesz gotowy na produktywny dzień. Jeśli masz dwa pilne zadania, zidentyfikuj to bardziej naglące, tj. większą żabę, i pokonaj ją jako pierwszą.

Takie podejście przeciwdziała chęci odkładania dużych i ważnych zadań na później. W końcu im dłużej one siedzą, tym bardziej przytłaczają - czasami do tego stopnia, że w ogóle nie masz ochoty się z nimi mierzyć!

Technika Eat The Frog pomaga przezwyciężyć bariery mentalne i wprowadza pozytywne nastawienie, dzięki czemu można wykorzystać dzień.

Historia Techniki Zjedz Żabę

Historia powstania metody Eat The Frog jest dość niejasna, ale poszperaliśmy trochę, aby się dowiedzieć.

Powszechnie uważa się, że francuski pisarz Nicolas Chamfort napisał w latach dziewięćdziesiątych XVII wieku:

Pan de Lassay, bardzo pobłażliwy człowiek, ale z dużą wiedzą o społeczeństwie, powiedział, że powinniśmy połykać ropuchę każdego ranka, aby wzmocnić się przed obrzydzeniem reszty dnia, kiedy musimy spędzić go w towarzystwie

przetłumaczone z francuskiego na angielski

Niektórzy uważają, że amerykański pisarz Mark Twain powiedział coś podobnego z dodatkowym przypisem:

_Jeśli musisz zjeść żabę, nie szukaj jej zbyt długo. Jeśli musisz zjeść dwie żaby, nie jedz najpierw tej mniejszej

Tak czy inaczej, esencja tych cytatów stała się inspiracją dla ruchu produktywności.

Do 2001 roku, kiedy to autor rozwoju osobistego Brian Tracy spopularyzował tę metodę produktywności w swojej książce Eat That Frog!, rozwinął koncepcję i podzielił się praktycznymi strategiami realizacji ideologii. Do dziś książka ta znajduje się na pierwszej linii frontu w zwiększaniu produktywności.

Sugerowana lektura: Zjedz tę żabę! Briana Tracy

okładka książki "Zjedz tę żabę!" Briana Tracy'ego via Goodreads Książka _Eat That Frog! autorstwa Briana Tracy jest krótką, bezsensowną lekturą i zawiera wiele konkretnych, praktycznych wskazówek, które każdy może wdrożyć. Oto, co wyróżnia Eat That Frog!:

Prostota i skuteczność : Cała metafora "zjedzenia żaby" nie jest czymś, o czym można aktywnie zapomnieć. Jest to jasna, zapadająca w pamięć i potężna technika, która pozwala najpierw zająć się najważniejszymi zadaniami

: Cała metafora "zjedzenia żaby" nie jest czymś, o czym można aktywnie zapomnieć. Jest to jasna, zapadająca w pamięć i potężna technika, która pozwala najpierw zająć się najważniejszymi zadaniami Pokonaj prokrastynację : Tracy dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat psychologii prokrastynacji i oferuje praktyczne strategie jej przezwyciężenia.

: Tracy dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat psychologii prokrastynacji i oferuje praktyczne strategie jej przezwyciężenia. Kroki działania : Podczas gdy książka zgłębia pewne teoretyczne koncepcje, Tracy zawiera również praktyczne kroki, które można natychmiast zastosować. Niezależnie od tego, czy jest to metoda ustalania priorytetów i produktywności ABCDE, czy też blokowanie czasu dlaefektywnego zarządzania czasem (ratownik w niektórych projektach!)

: Podczas gdy książka zgłębia pewne teoretyczne koncepcje, Tracy zawiera również praktyczne kroki, które można natychmiast zastosować. Niezależnie od tego, czy jest to metoda ustalania priorytetów i produktywności ABCDE, czy też blokowanie czasu dlaefektywnego zarządzania czasem (ratownik w niektórych projektach!) Szybka i łatwa lektura: Spójrzmy prawdzie w oczy, niektóre książki samopomocy lub produktywności są nudne i kaznodziejskie. Gdybyś czuł się zmotywowany do przeczytania całej książki, czy w ogóle czytałbyś o prokrastynacji? Z tego powodu pokochasz zwięzłość tej książki; 120 stron po prostu przeleciało obok

Czy jest to srebrna kula na wszystkie problemy? Prawdopodobnie nie. W końcu trzeba pozostać zaangażowanym w jedzenie żab. Będziesz więc musiał aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu technik przezwyciężania prokrastynacji i zwiększania produktywności. Jest to jednak świetny przewodnik, który pomoże ci to osiągnąć.

Na tym blogu znajdziesz kilka cytatów z książki. Są one mocne i wnikliwe i mam nadzieję, że trafią do ciebie.

Podstawowe zasady Techniki Jedzenia Żaby

Sposób, w jaki działa jedzenie żaby, sprowadza się do następujących podstawowych zasad:

Priorytetyzacja zadań: Eat The Frog to technika ustalania priorytetów. Pożegnaj się więc z chaotyczną listą rzeczy do zrobienia! Zidentyfikuj najważniejsze zadanie - jedno zadanie - swoją największą, najbrzydszą żabę, która pochłania całą twoją uwagę. Następnie weź głęboki oddech i zajmij się nim w pierwszej kolejności. Gdy już uporasz się z trudnymi zadaniami, reszta twojej listy będzie łatwa i przyjemna do wykonania

Używaj narzędzi takich jak ClickUp do ustalania priorytetów zadań, a następnie Zjedz Żabę

Jeśli musisz zjeść dwie żaby, najpierw zjedz najbrzydszą. Jest to inny sposób powiedzenia, że jeśli masz przed sobą dwa ważne zadania, zacznij od największego, najtrudniejszego i najważniejszego zadania.

Brian Tracy

Pokonywanie prokrastynacji : Musisz pokonać prokrastynację, aby zjeść żabę. Kiedy walczysz z chęcią odkładania rzeczy na później, eliminujesz strach, który może towarzyszyć ci przez cały dzień. Pomyśl o tym jak o zrywaniu bandaża, szybkim wybuchu dyskomfortu, po którym następuje powódź czystej ulgi. Teraz będziesz mieć zasoby psychiczne potrzebne do pokonania innych zadań

: Musisz pokonać prokrastynację, aby zjeść żabę. Kiedy walczysz z chęcią odkładania rzeczy na później, eliminujesz strach, który może towarzyszyć ci przez cały dzień. Pomyśl o tym jak o zrywaniu bandaża, szybkim wybuchu dyskomfortu, po którym następuje powódź czystej ulgi. Teraz będziesz mieć zasoby psychiczne potrzebne do pokonania innych zadań Budowanie rozpędu : Kiedy już zjesz żabę, nie możesz na niej poprzestać (mówiąc o żabach, mamy oczywiście na myśli ważne zadania). Mentalna euforia po ukończeniu trudnego zadania buduje rozpęd jak nic innego. Nadaje pozytywny ton całemu dniu, a czasem całemu projektowi, dzięki czemu inne zadania wydają się mniej zniechęcające. Celem jest podsycanie tego pędu w miarę robienia postępów w mniejszych zadaniach

: Kiedy już zjesz żabę, nie możesz na niej poprzestać (mówiąc o żabach, mamy oczywiście na myśli ważne zadania). Mentalna euforia po ukończeniu trudnego zadania buduje rozpęd jak nic innego. Nadaje pozytywny ton całemu dniu, a czasem całemu projektowi, dzięki czemu inne zadania wydają się mniej zniechęcające. Celem jest podsycanie tego pędu w miarę robienia postępów w mniejszych zadaniach Utrzymanie koncentracji : Zjedzenie żaby nie jest dla osób nieskoncentrowanych lub łatwo się rozpraszających. Musisz pozostać zaangażowany w to jedno ważne zadanie aż do ostatniego kęsa. Inne żaby będą skrzeczeć z miliona kierunków i domagać się twojej uwagi. Zbuduj odporność psychiczną, aby w pełni skupić się na jednej żabie na talerzu; reszta będzie musiała poczekać

: Zjedzenie żaby nie jest dla osób nieskoncentrowanych lub łatwo się rozpraszających. Musisz pozostać zaangażowany w to jedno ważne zadanie aż do ostatniego kęsa. Inne żaby będą skrzeczeć z miliona kierunków i domagać się twojej uwagi. Zbuduj odporność psychiczną, aby w pełni skupić się na jednej żabie na talerzu; reszta będzie musiała poczekać Zarządzanie czasem: Jakostrategia zarządzania czasemmusisz realistycznie ocenić, ile czasu zajmie ci zjedzenie tej żaby. Dowiedz się, jak zaplanować swój dzień, aby trzymać się swoich priorytetów bez niedoceniania zadań lub poczucia, że ścigasz się z czasem

Zarządzaj swoim czasem i obciążeniem pracą dzięki widokowi osi czasu i obciążenia pracą w ClickUp

Zachowanie spójności: Nikt nie staje się koneserem jedzenia żab z dnia na dzień. Ludzie potrzebują tygodni, jeśli nie miesięcy praktyki, aby zidentyfikować ważne zadania, zignorować przychodzące wiadomości, zbudować praktyczną oś czasu, utrzymać tempo itp. Ale im więcej tego robisz, tym lepszy się w tym stajesz. Dzięki konsekwentnym postępom, wkrótce stanie się to niemal drugą naturą. Pozostań więc przy tym, nawet jeśli wymaga to czasu

Zasada: Ciągła nauka jest minimalnym wymogiem sukcesu w każdej dziedzinie.

Brian Tracy

**Kto powinien zjeść żabę?

Przepisalibyśmy ci poranną dawkę jedzenia żaby, jeśli:

Chcesz przestać zwlekać

Wykonujesz dużo pracy, ale nie jesteś w stanie wykonać zadań o wysokim priorytecie i znaczeniu

Trudno ci trzymać się systemu produktywności lub rutyny

Masz problem z podjęciem decyzji, co robić w danym momencie?

Doświadczasz przytłoczenia, paraliżującego niezdecydowania lubparaliż związany z obciążeniem pracą na widok listy rzeczy do zrobienia

Jednym z najgorszych sposobów wykorzystania czasu jest robienie czegoś bardzo dobrze, co wcale nie musi być zrobione.

Brian Tracy

Jak zjeść żabę?

Teraz już rozumiesz zasady stojące za techniką Eat The Frog i wiesz, czy zjedzenie żaby jest dla ciebie odpowiednie. To prowadzi nas do kolejnego pytania - jak w ogóle zjeść tę żabę?

Oto nieskomplikowany, trzyetapowy przewodnik, jak zacząć korzystać z tej techniki ustalania priorytetów i zarządzania czasem:

Krok 1: Identyfikacja zadań

Po pierwsze, musisz zidentyfikować żabę. Jest to najtrudniejsze i najważniejsze zadanie na liście rzeczy do zrobienia w danym dniu. Jednak niekoniecznie musi to być zadanie najpilniejsze. Idealna żaba to równowaga między ważnością, pilnością i złożonością. Poszukaj więc trudnego zadania, które wymaga większego skupienia i energii oraz ma pozytywny efekt domina w ciągu dnia. Zwróć też uwagę na jedno zadanie, które najprawdopodobniej zostanie odłożone na później.

Oto kilka pytań, które możesz sobie zadać podczas przeglądania listy zadań na dany dzień, aby zidentyfikować to trudne zadanie:

Które z tych zadań najbardziej przypomina walkę?

Które zadanie, jeśli zostanie wykonane jako pierwsze, miałoby największy pozytywny wpływ na twój dzień lub projekt?

Które zadanie, jeśli pozostanie niewykonane, spowoduje największy stres lub niepokój w dalszej części dnia?

Które zadanie wymaga największej jasności umysłu i skupienia?

Które zadanie najprawdopodobniej odłożysz na później w ciągu dnia?

Które zadanie jest ściśle związane z Twoim najważniejszym celem na dany dzień?

Jeśli nadal utknąłeś z wieloma zadaniami, stwórz listę priorytetów. Na jej szczycie znajduje się żaba. Ogranicz się do jednej żaby dziennie. Pamiętaj, że skupienie jest tutaj kluczem, więc naucz się depriorytetyzować zadania gdzie tylko możesz.

Każdy zwleka. Różnica między wysokimi i niskimi wynikami jest w dużej mierze zdeterminowana przez to, na co decydują się zwlekać.

Brian Tracy

Oto krótki przykład, który przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji żaby.

Wyobraź sobie, że masz jutro przygotować prezentację. Oczywiście, sfinalizowanie slajdu może być najpilniejszym zadaniem. Czujesz się jednak przytłoczony myślą o napisaniu wstępu. W końcu linia otwierająca wabi publiczność i nadaje ton całej prezentacji. Więc to jest żaba, od której musisz zacząć.

po zidentyfikowaniu trudnego zadania użyj niestandardowych statusów w ClickUp, aby oznaczyć je jako Frog_

Krok 2: Wykonanie zadania

Teraz, gdy już złapałeś żabę, czas na ucztę!

Oto, co możesz zrobić, aby sesja jedzenia żaby była bardziej znośna:

Po prostu zacznij: Czasami rozpoczęcie jest najtrudniejszą częścią (wszyscy tam byliśmy). Nie zastanawiaj się nad tym, nie stresuj się tym i nie zastanawiaj się nad sobą. Po prostu weź głęboki oddech i zacznij działać

Najbardziej wartościowe zadania, jakie możesz wykonywać każdego dnia, są często najtrudniejsze i najbardziej złożone. Jednak korzyści i nagrody za efektywne wykonywanie tych zadań mogą być ogromne.

Brian Tracy

Praktykuj blokowanie czasu: Spróbuj zablokować kilka pierwszych godzin pracy w swoim codziennym harmonogramie, aby zająć się żabą z samego rana. Ta strategia zarządzania czasem zapewnia maksymalną energię i nieprzerwane skupienie się na kluczowym zadaniu

ClickUp's Workload View pozwala ćwiczyć blokowanie czasu na jedzenie żaby

Przerwij zadania : Tylko dlatego, że jest to żaba, nie oznacza to, że musisz ją zjeść za jednym razem! Podzielenie jej na mniejsze, łatwe do wykonania zadania sprawia, że wydaje się mniej zniechęcająca. Osiąganie mini-celów sprawia, że jesteś skupiony i zmotywowany do dalszego przeżuwania

: Tylko dlatego, że jest to żaba, nie oznacza to, że musisz ją zjeść za jednym razem! Podzielenie jej na mniejsze, łatwe do wykonania zadania sprawia, że wydaje się mniej zniechęcająca. Osiąganie mini-celów sprawia, że jesteś skupiony i zmotywowany do dalszego przeżuwania Minimalizuj czynniki rozpraszające : Nie możemy tego wystarczająco podkreślić! Wycisz powiadomienia, zamknij niepotrzebne karty na komputerze i zrezygnuj z wielozadaniowości. Chcesz w pełni skupić się na pożeraniu żaby

: Nie możemy tego wystarczająco podkreślić! Wycisz powiadomienia, zamknij niepotrzebne karty na komputerze i zrezygnuj z wielozadaniowości. Chcesz w pełni skupić się na pożeraniu żaby Bądź przygotowany: Nie wszedłbyś do bitwy bez broni. Dlaczego więc w tym przypadku miałoby być inaczej? Upewnij się, że masz niezbędne zasoby potrzebne do zjedzenia żaby. Skutecznewykorzystanie zasobów ułatwi ci zjedzenie tej żaby

Gdy wszystko jest ułożone schludnie i w odpowiedniej kolejności, będziesz miał większą ochotę zabrać się do pracy.

Brian Tracy

Pamiętaj, że zaczynanie od dużych zadań może być niewygodne. Ale kiedy już je pokonasz, będziesz miał energię psychiczną i motywację, aby przejść przez inne zadania!

Wróćmy do przykładu, w którym miałeś pracować nad swoją prezentacją. Odkryłeś, że napisanie wstępu będzie żabą, którą chcesz zjeść jako pierwszą. Oto jak możesz to zrobić.

Nie czekaj na natchnienie. Usiądź przed pustą kartką i daj sobie solidne 30 minut - bez e-maili, bez mediów społecznościowych, bez niczego. Po prostu miej pod ręką kilka artykułów lub cytatów na temat prezentacji, aby pobudzić pomysły i kreatywność.

Gdy już się rozgrzejesz, zmuś się do przeprowadzenia burzy mózgów - Tracy nazywa to wymuszoną efektywnością. Zanotuj swoje opcje i daj się ponieść kreatywności. Z pewnością wkrótce trafisz w dziesiątkę.

Krok 3: Płucz i powtarzaj

Musisz nabrać ochoty na zjedzenie żaby. W końcu kto lubi najpierw wplątywać się w duże zadania?

Im więcej ćwiczysz identyfikowanie i radzenie sobie z żabami, tym lepiej radzisz sobie z ustalaniem priorytetów zadań, zarządzaniem czasem i pokonywaniem prokrastynacji. Oto, co możesz zrobić, aby pozostać konsekwentnym:

Prowadź dziennik swoich "żab" i tego, jak je pokonałeś. Ten zapis pomaga śledzić postępy, podtrzymuje motywację i pomaga pokonać inne żaby

Zrób sobie przyjemność po sesji jedzenia żab. Świętowanie zwycięstw wzmacnia pozytywne zachowania i motywuje do dalszego działania

zdefiniuj kamienie milowe w ClickUp i świętuj każde zwycięstwo po zjedzeniu żaby!

Ćwicz współczucie. Są dni, kiedy nie uda ci się zjeść tej żaby - powiedz sobie, że to w porządku. Zachowanie życzliwości i cierpliwości jest kluczowym motywatorem

Za każdym razem, gdy przestajesz dążyć do poprawy, z pewnością będzie gorzej.

Brian Tracy

To tylko kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby kultywować nawyk jedzenia żab. Później podzielimy się kolejnymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej radzić sobie z dużymi zadaniami.

Korzyści z Techniki Jedzenia Żaby

Metoda Eat The Frog oferuje kilka potencjalnych korzyści. Oto niektóre z nich:

Praca strategiczna

Aby najpierw zająć się najtrudniejszymi zadaniami, jesteś zmuszony do ustalenia priorytetów swojej pracy i skupienia się wyłącznie na zadaniu. Takie podejście pomaga kultywować głęboki nawyk pracy, w którym koncentrujesz się tylko na jednym zadaniu i pracujesz nad dostarczaniem wysokiej jakości wyników. Ta głęboka praca nadaje ton całemu dniu i powstrzymuje rozpraszanie uwagi.

Zwiększona produktywność

Pokonanie żaby we wczesnych godzinach pracy sprawia, że czujesz się bardziej spełniony. Jednocześnie zwalnia umysłową przepustowość i daje impuls do radzenia sobie z pozostałymi codziennymi zadaniami. Wszystko, co musisz zrobić, to utrzymać tempo, a będziesz mieć produktywny dzień bez wysiłku. Nawet jeśli nie osiągniesz nic więcej, to i tak wykonasz najtrudniejsze zadanie - zjesz żabę!

Redukcja prokrastynacji

Walka z prokrastynacją jest głównym celem techniki "Zjedz żabę". Kiedy stawiasz czoła najbardziej przerażającemu lub przytłaczającemu zadaniu, jest mniej prawdopodobne, że odłożysz inne pozycje z listy rzeczy do zrobienia. Pomaga to przezwyciężyć prokrastynację i neutralizuje jej wpływ na cały harmonogram!

Efektywne zarządzanie czasem

Jeśli zarządzanie czasem nie jest twoją najmocniejszą stroną, metoda Eat The Frog pomaga udoskonalić tę umiejętność. Wszystko zaczyna się od oszacowania, ile czasu zajmie zjedzenie żaby, która jest największym pochłaniaczem czasu w ciągu dnia. Praca nad tym, wraz z proaktywnym ustalaniem priorytetów, pozwala lepiej zarządzać harmonogramem.

Poczucie kontroli

Każdy lubi mieć kontrolę nad swoimi sprawami w pracy. Dotyczy to również harmonogramu i listy zadań. Zjedzenie żaby stawia cię na miejscu kierowcy. W końcu najpierw zajmujesz się ważnymi rzeczami, które wymagają Twojej niepodzielnej uwagi. Pomaga to ustrukturyzować codzienny proces planowania. Zachowanie kontroli pozwala na delegowanie mniejszych zadań lub realokację zasobów w zależności od obciążenia pracą i dostępności.

Ogólne dobre samopoczucie

Zjedzenie żaby świetnie poprawia nastrój. Po pierwsze, ukończenie najważniejszego zadania sprawi, że poczujesz się spełniony. Następnie pozwala planować z wyprzedzeniem i zachować kontrolę. Co najważniejsze, pokonanie najgorszego eliminuje niepokój lub inne blokady psychiczne, które mogą pojawić się w związku z zadaniem lub projektem. Kiedy połkniesz żabę, zauważysz, jak pomysły wypływają z ciebie i jak o wiele łatwiej jest wykonać pracę!

Szybkie podejmowanie decyzji

Brak skupienia i jasności to zabójcy produktywności . Mogą one utrudniać proces podejmowania decyzji. Kiedy jednak zdecydujesz się zjeść żabę, zarezerwowałeś już swoją energię umysłową, skupienie i jasność dla dużego zadania i zacząłeś delegować zadania, które nie są tak ważne. Gdy już to zrobisz, łatwiej będzie podejść do wszystkiego innego z bystrzejszym umysłem. Ponadto, im więcej ćwiczysz, tym lepiej identyfikujesz swoje żaby i podejmujesz mądrzejsze decyzje każdego dnia.

Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Jedzenie żaby to świetny nawyk, który pomaga osiągnąć idealną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wykonując wszystkie codzienne zadania na czas i zgodnie z harmonogramem, jest mniej prawdopodobne, że zabierzesz je ze sobą do domu. Ponadto wspomnieliśmy już, że żaba poprawia nastrój. Będziesz więc mniej zestresowany lub niespokojny i bardziej zmotywowany.

Wskazówki dotyczące wdrażania metody Eat The Frog

Eksperymentowanie z techniką Eat The Frog może być satysfakcjonujące. Oto kilka cennych wskazówek i trików, które wykraczają poza podstawy i sprawiają, że metoda ta jest naprawdę skuteczna:

Uważaj na żaby w przebraniu . Czasami nawet najprostsze zadania mogą być ukrytą żabą, ponieważ odblokowują serię bardziej złożonych zadań. Na przykład, napisanie e-maila z prośbą o kluczowe informacje może być nieprzewidzianą żabą, a nie pracą nad raportem, który zależy od tych informacji

. Czasami nawet najprostsze zadania mogą być ukrytą żabą, ponieważ odblokowują serię bardziej złożonych zadań. Na przykład, napisanie e-maila z prośbą o kluczowe informacje może być nieprzewidzianą żabą, a nie pracą nad raportem, który zależy od tych informacji Przetwarzanie wsadowe żab. Ułatwia to radzenie sobie z wieloma projektami lub wyzwaniami, które wymagają podobnych umiejętności lub sposobu myślenia. Łączenie ich razem rozwija przepływ pracy, w którym wykorzystujesz głęboki stan skupienia, aby zająć się nimi jeden po drugim i zmaksymalizować wydajność

żab. Ułatwia to radzenie sobie z wieloma projektami lub wyzwaniami, które wymagają podobnych umiejętności lub sposobu myślenia. Łączenie ich razem rozwija przepływ pracy, w którym wykorzystujesz głęboki stan skupienia, aby zająć się nimi jeden po drugim i zmaksymalizować wydajność Użyj "5-minutowej sztuczki ", gdy czujesz się przytłoczony przez żabę. Ta technika zmusza cię do poświęcenia na pracę nad nią zaledwie pięciu minut. Często jest to impuls potrzebny do przezwyciężenia prokrastynacji i nabrania rozpędu

5-minutowa sztuczka przywróci Cię na właściwe tory poprzez *[_Hagengrowth](https://hagengrowth.com/5-minute-rule/)*

Rozmawialiśmy o jedzeniu żywej żaby z samego rana - to może zadziałać, jeśli jesteś poranną osobą, ale nie jest to powszechna prawda. Wszyscy mamy pory dnia, w których nasze skupienie i energia są na najwyższym poziomie. Zidentyfikuj tę żabią strefę i wykorzystaj swoje naturalne wzorce energetyczne , aby zwiększyć produktywność

, aby zwiększyć produktywność Nie martw się tylko o wyniki. Czasami niepożądany rezultat może spowodować utratę koncentracji na pozytywnym zachowaniu lub nawyku. Celebruj je, aby wzmocnić pozytywne zachowania niezależnie od wyniku

**Czy ClickUp może pomóc ci zjeść żabę?

Pokonanie tych przerażających żab może być wyczerpujące, ale ClickUp może pomóc ci przez to przejść! Oto jak:

Zarządzanie zadaniami

wyświetlanie zadań i przypisywanie priorytetów w ClickUp_

ClickUp jest potężnym oprogramowanie do zarządzania zadaniami .

Pamiętasz, co mówiliśmy o nauce priorytetyzacji i depriorytetyzacji zadań podczas korzystania z tej techniki? To bułka z masłem z Zadania ClickUp . Można przypisać priorytety zadań w ClickUp wystarczy kilka kliknięć, aby szybko zidentyfikować żabę. Te flagi priorytetów umieszczają zadanie na szczycie listy zadań, patrząc na ciebie i przypominając ci, abyś je pochłonął z samego rana.

Struktura podziału pracy

Utwórz podzadania, aby ułatwić zjedzenie żaby

ClickUp ułatwia przygotowanie żaby przed jej zjedzeniem. Zamiast dławić się jednym dużym kęsem, możesz podzielić go na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kęsy -podzadania. Utwórz listy kontrolne dla każdego podzadania i połącz je z inteligentną alokacją zasobów. W ten sposób będziesz mieć wszystko pod ręką, gdy nadejdzie czas na wykonanie zadania.

Blokowanie czasu

Dodawanie szacunkowych czasów do zadań za pomocą ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy: wszyscy uwielbiamy scrollować w mediach społecznościowych! Ale ClickUp jest bramkarzem, który zapobiega przedostawaniu się rozpraszaczy do strefy skupienia. Użyj ClickUp, aby realistycznie oszacować, ile czasu zajmie ci zjedzenie tej żaby. Gdy już będziesz mieć tę jasność, wyodrębnij dedykowany blok czasowy w swoim harmonogramie i zabierz się za jedzenie żaby bez żadnych zakłóceń.

Praca zespołowa

Użyj funkcji współpracy w ClickUp, aby zjeść żabę jako zespół

ClickUp pozwala użytkownikom przydzielać zadania, udostępniać projekty i wymieniać się pomysłami z członkami zespołu. Pomaga to uporać się z żabami, które mogą wymagać wspólnego wysiłku. Niezależnie od tego, czy jest to burza mózgów nad czat w ClickUp lub ilustrując koncepcje na interaktywne tablice ClickUp platforma sprawia, że wszyscy są na tej samej stronie. Taka intencjonalna komunikacja zapewnia płynne i udane doświadczenie jedzenia żaby dla Ciebie i Twojego zespołu.

Dostosowywane szablony

ClickUp posiada bogatą bibliotekę konfigurowalnych szablonów, które są absolutnym przełomem. Szablony szablony blokujące czas są absolutnym ratunkiem dla zapracowanych profesjonalistów.

Zaplanuj swój harmonogram i ćwicz blokowanie czasu z szablonem blokowania harmonogramu ClickUp

Dostępny jest szablon Szablon blokowania harmonogramu ClickUp którego możesz użyć do zaplanowania swojego harmonogramu - dziennego, tygodniowego lub miesięcznego. Pozwala on na wykonanie maksymalnej ilości pracy w minimalnym czasie. Dostępne są cztery rodzaje niestandardowych statusów do śledzenia poszczególnych zadań i dodawania szczegółów, takich jak lokalizacja, typ itp. za pomocą pól niestandardowych. Możesz także użyć widoku formularza planowania, aby utworzyć realistyczny harmonogram dla siebie. Pobierz ten szablon

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami na Clickup

Dostępny jest również szablon Szablon zarządzania zadaniami ClickUp który Ty i Twój zespół możecie wykorzystać do wizualizacji obciążenia pracą, ustalania priorytetów zadań i współpracy między zespołami. Możesz także przełączać się między sześcioma dynamicznymi widokami, aby wizualizować swoje zadania jako listę, tablicę, oś czasu i nie tylko. Aplikacja dzieli zadania na trzy listy: Action Items, Ideas i Backlog, dzięki czemu można skupić się na jednym obszarze w danym czasie. Pobierz ten szablon

Przekształć plany w rzeczywistość dzięki szablonowi Getting Things Done Framework na ClickUp

Oprócz tych szablonów dostępne są również ClickUp Getting Things Done Framework . Zapewnia przejrzystość w planowaniu dnia podczas zapisywania pomysłów, myśli i zadań oraz sortowania ich w celu wykonania pracy! Dodatkowo, możesz wybrać dokument lub tablicę do zapisywania swoich pomysłów! Pobierz ten szablon

ClickUp Brain

ClickUp Brain przekształca pomysły w zadania i identyfikuje żabę

To nie przesada - pokochasz posiadanie ClickUp Brain jako osobisty asystent. Jest to narzędzie do wdrażania techniki Eat The Frog. Od planowania zadań w oparciu o priorytety po blokowanie mojego harmonogramu w celu zjedzenia tej żaby - ClickUp Brain może zrobić to wszystko. Może nawet tłumaczyć dyskusje, spotkania i dokumenty na zadania, czyniąc je bardziej praktycznymi. Nazwij go mini-kierownikiem projektu, ponieważ sprawi, że Twoja praca będzie o wiele łatwiejsza!

Zamień prokrastynację w produktywność dzięki technice Eat The Frog

Choć metafora z żabą może nie brzmieć apetycznie, technika Eat The Frog stanowi solidny fundament produktywności. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że żaby są śniadaniem mistrzów.

Eat The Frog jest prosta, ale skuteczna i każdy może z niej skorzystać - od zdenerwowanych studentów po zapracowanych profesjonalistów. Wszystko, czego potrzebujesz, to chęć zajęcia się najtrudniejszym zadaniem w pierwszej kolejności i chęć doprowadzenia go do końca. Oczywiście, niewielka pomoc ze strony narzędzi takich jak ClickUp pomoże ci w dalszej podróży.

Czy wspominaliśmy już, że możesz zacząć korzystać z ClickUp za darmo? Zarejestruj darmowe konto i przekonaj się sam!