11 najlepszych alternatyw dla Resource Guru: funkcje, ceny i oceny

Resource Guru to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami przeznaczone dla kierowników projektów.

Od planowania po śledzenie czasu pracy — oferuje kompleksowy zestaw funkcji usprawniających proces. Wynikiem jest zoptymalizowany cykl pracy, większa wydajność, mniejsze opóźnienia oraz brak niedostatecznego lub nadmiernego przydziału zasobów.

Jednak Resource Guru ma również swoje ograniczenia – szczególnie pod względem wszechstronności. Dlatego sprawdza się w niektórych branżach, takich jak usługi profesjonalne, a w innych napotyka trudności.

Jako osoba, która spędziła sporo czasu na testowaniu różnych programów do zarządzania zasobami, przygotowałem listę najlepszych obecnie dostępnych alternatyw dla Resource Guru. Zapoznaj się z nią, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami dla swojej firmy w 2024 roku.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Resource Guru?

Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę, porównując różne alternatywy dla Resource Guru:

Funkcje: Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest zakres funkcji oprogramowania. Solidne Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest zakres funkcji oprogramowania. Solidne narzędzie do zarządzania zasobami powinno oferować kompleksowe możliwości alokacji zasobów , harmonogramowania, planowania oraz śledzenia czasu pracy.

Łatwość obsługi: Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydajność oprogramowania jest to, czy jest ono łatwe w obsłudze. Poszukaj intuicyjnego narzędzia, które wyróżnia się na tle innych pod względem łatwości obsługi.

Możliwości integracji: Jako lider będziesz potrzebować kilku dodatkowych narzędzi i programów, aby sprawnie zarządzać zasobami. Wybierz więc oprogramowanie, które oferuje integrację z innymi narzędziami innych firm.

Recenzje: Dotychczasowe recenzje i oceny pozwalają lepiej poznać działanie oprogramowania. Dlatego warto przejrzeć recenzje każdego programu w Internecie, aby ocenić jego niezawodność, poziom zadowolenia użytkowników i inne istotne czynniki.

Ceny: Wybierz oprogramowanie, które mieści się w Twoim budżecie. Upewnij się przy tym, że zawiera ono wszystkie funkcje niezbędne do obsługi codziennych działań biznesowych.

10 najlepszych alternatyw dla Resource Guru na rok 2024

Zapoznaj się z listą 10 najlepszych alternatyw dla Resource Guru dostępnych w 2024 roku:

1. ClickUp – najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami

Oprogramowanie ClickUp Resource Management to kompleksowe narzędzie do nadzorowania wszystkich zasobów z jednej lokalizacji.

Dla mnie widoczność jest najważniejszym elementem zarządzania procesem alokacji zasobów. Dzięki widokom ClickUp mogę dostosować zarządzanie zadaniami do moich indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że mogę śledzić projekty, wizualizować cykle pracy i tworzyć plany działania — a wszystko to przy użyciu ponad 15 niestandardowych widoków!

Na przykład mogę skorzystać z widoku obciążenia pracą w ClickUp, aby planować i monitorować całkowitą wydajność mojego zespołu. Jeśli jednak chcesz zarządzać obciążeniem pracą poszczególnych pracowników, z pomocą przychodzi widok zespołu w ClickUp.

Przeglądaj i zarządzaj obciążeniem pracą całego zespołu, aby jak najefektywniej przydzielać zadania dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp

Z poziomu pulpitów nawigacyjnych ClickUp możesz uzyskać dostęp do niestandardowych kart sprintu, aby zarządzać wszystkimi zasobami jednocześnie. Jest to niezwykle przydatne podczas korzystania z narzędzia w trybie mobilnym.

Ale to nie wszystko. Jeśli Twoje cykle pracy wymagają większej personalizacji, możesz to łatwo zrobić dzięki API ClickUp. Potrzebujesz niestandardowej aplikacji do śledzenia czasu pracy nad konkretnym projektem? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nie masz czasu na tworzenie cyklu pracy od podstaw? Skorzystaj z ponad 1000 gotowych do użycia, konfigurowalnych szablonów z ClickUp Templates. Od raportu z działalności po program audytowy — znajdziesz tam szablon dostosowany do wszystkich Twoich potrzeb, gotowy do użycia.

Skorzystaj z szablonu planowania zasobów ClickUp, aby zidentyfikować zasoby, ocenić ich dostępność i opracować oś czasu

Jednym z moich ulubionych szablonów jest szablon planowania zasobów ClickUp. Jego intuicyjny, wizualny układ pomaga mi planować, śledzić i optymalizować zasoby. Szablon ten pozwala mi również śledzić zależności lub konflikty harmonogramów, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego wykorzystania zasobów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie zadaniami: Podziel projekty na mniejsze zadania dzięki Podziel projekty na mniejsze zadania dzięki zadaniom ClickUp

Zarządzanie czasem: Śledź czas poświęcony na projekty, ustalaj szacunkowe czasy i przydzielaj czas na każde zadanie w ramach projektu dzięki funkcji Śledź czas poświęcony na projekty, ustalaj szacunkowe czasy i przydzielaj czas na każde zadanie w ramach projektu dzięki funkcji zarządzania czasem w ClickUp

Usprawniona komunikacja: Korzystaj Korzystaj z czatu ClickUp , aby rozwiać wątpliwości w dowolnym miejscu i zapewnić płynny cykl pracy

Narzędzia do współpracy: Organizuj komunikację wewnątrz zespołu, wysyłając e-maile bezpośrednio z Organizuj komunikację wewnątrz zespołu, wysyłając e-maile bezpośrednio z ClickUp Email

Automatyzacja: Skorzystaj z narzędzi opartych na AI ClickUp Brain, aby zautomatyzować statusy projektów, aktualizacje i podsumowania

Integracje ClickUp: Połącz ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak Slack, GitHub, HubSpot i Google Drive

Limity ClickUp

Nie wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie lub od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Productive.io – najlepsze rozwiązanie dla agencji

Productive.io to platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) stworzona specjalnie dla agencji i firm usługowych, które potrzebują pełnej widoczności w zakresie projektów, zasobów i finansów.

To, co wyróżnia Productive.io, to ścisłe połączenie budżetowania, alokacji zasobów, realizacji projektów i fakturowania w jednym systemie. Od wstępnej wyceny lub budżetu, poprzez realizację projektu, aż po rozliczenie — wszystkie istotne dane pozostają ze sobą połączone, co znacznie ułatwia uniknięcie kosztownych błędów. Uważam, że ta kompleksowa widoczność jest szczególnie cenna dla rozwijających się agencji, które muszą pogodzić obsługę wielu klientów i złożone cykle pracy.

Platforma ułatwia również przeglądanie bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie zasobów, śledzenie wykorzystania oraz monitorowanie rentowności w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu, zarządzania wydatkami i zaawansowanemu raportowaniu, Productive.io zapewnia zespołom jasny obraz tego, jak praca faktycznie przebiega w porównaniu z planami.

Najlepsze funkcje Productive.io

Śledź projekty od budżetu i alokacji zasobów po realizację i fakturowanie

Planuj i wykonuj prognozę obciążenia zespołu dzięki widokom planowania i wykorzystania zasobów

Monitoruj rentowność dzięki raportowaniu porównującemu budżet z rzeczywistymi wynikami w czasie rzeczywistym

Zarządzaj śledzeniem czasu pracy, wydatkami i zatwierdzeniami w jednym systemie

Twórz zaawansowane raporty z funkcjami grupowania, tabel przestawnych i przeliczania walut

Zintegruj się z narzędziami takimi jak HubSpot, Slack i systemami księgowymi za pośrednictwem API oraz natywnych integracji

Ograniczenia Productive.io

Może to być przytłaczające dla bardzo małych zespołów

Ustawienia i konfiguracja wymagają wkładu pracy na początku

Zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Ceny Productive.io

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Essential: 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 10 użytkowników)

Professional: 25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 10 użytkowników)

Ultimate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – najlepsze rozwiązanie do planowania predykcyjnego

za pośrednictwem LiquidPlanner

LiquidPlanner to oprogramowanie do zarządzania projektami, znane przede wszystkim z funkcji planowania predykcyjnego. Jeśli Twój zespół pracuje nad wieloma projektami jednocześnie, polecam tę alternatywę dla Resource Guru, aby lepiej zoptymalizować cykl pracy.

Dzięki temu narzędziu możesz śledzić wszystkie projekty. Jego funkcje planowania oparte na priorytetach pomagają Ci nadążać za projektami o wysokiej wartości. Integruje się ono również z narzędziami do zarządzania dokumentami, takimi jak Google Drive i Dropbox, a także pozwala tworzyć niestandardowe rozwiązania dzięki otwartemu API.

Najlepsze funkcje LiquidPlanner

Prognozuj osie czasu projektów i terminy dostaw dzięki funkcji Predictive Scheduling

Zoptymalizuj harmonogramy zespołów dzięki funkcji „Balanced Workload”

Ustal priorytety projektów na podstawie ich ważności dzięki funkcji Perfect Prioritization

Śledź wszelkie niepewności i ryzyka w swoim planie dzięki funkcji Ranged Estimation

Uzyskaj dane dotyczące wydajności i analizy w czasie rzeczywistym dzięki Intelligent Insights

Limity LiquidPlanner

Tworzenie projektów jest bardzo czasochłonne

Brakuje niektórych niezbędnych funkcji związanych z rozliczeniami i budżetowaniem

Wymaga sporej nauki, jako załącznik

Ceny LiquidPlanner

Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna

Essentials : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Professional : 28 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 42 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 recenzje)

Capterra: 4,3/5 (667 recenzji)

4. Float – najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów

Float to kolejna solidna alternatywa dla Resource Guru, która wyróżnia się podejściem do planowania zasobów stawiającym na pierwszym miejscu ludzi.

Narzędzie to zapewnia dostęp do aktualnej, scentralizowanej osi czasu projektów i personelu, co pomaga w systematycznym przydzielaniu zadań. Możesz z niego korzystać, aby przydzielać zadania, mając na bieżąco widok na umiejętności, obciążenie i dostępność członków zespołu. Przydzielanie zadań na podstawie umiejętności uważam za szczególnie przydatne w przypadku zadań specjalistycznych.

Narzędzie to pozwala również planować i zarządzać budżetami w oparciu o godziny pracy lub stawki, aby przeprowadzić prognozę obciążenia i przewidzieć wydatki. Ponadto wstępnie wypełnione karty czasu pracy pomagają w śledzeniu i planowaniu wydatków w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Float

Ustaw niestandardowe godziny pracy i lokalizacje

Zaplanuj niestandardowy budżet w oparciu o czas/opłaty

Planuj i monitoruj obciążenie pracą za pomocą funkcji planowania zasobów

Synchronizuj inne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Asana i Trello

Porównaj szacowane i rzeczywiste godziny pracy, korzystając z funkcji zarządzania czasem

Zintegruj z narzędziami innych firm, takimi jak Asana i Slack

Limity dotyczące licencji typu „float”

Nie są dostępne prognozy przychodów z projektów

Nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych

Trudna nawigacja

Ceny zmienne

Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna

Pakiet Starter : 7,50 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Float oceny i recenzje

G2 : 4,2/5 (1240 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (1592 recenzje)

5. Teamwork – najlepsze rozwiązanie do współpracy przy projektach

Teamwork to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga użytkownikom zarządzać wszystkimi aspektami działalności związanej z obsługą klientów.

Pozwala planować projekty, przydzielać zasoby i współpracować z zespołem w celu przyspieszenia procesu. Od codziennego planowania obciążenia i zarządzania wydatkami po długoterminowe prognozy — zestaw funkcji Teamwork obejmuje każdy aspekt alokacji zasobów.

Funkcje Teamwork, takie jak wskaźnik wydajności, są nieocenione podczas planowania osi czasu — w oparciu o to, jak szybko lub jak wolno dany zespół lub osoba może wykonać przydzielone zadania.

Narzędzie jest kompatybilne z systemami iOS, Android, Windows i macOS.

Najlepsze funkcje Teamwork

Śledź czas, stawki i wydane pieniądze

Korzystaj z gotowych szablonów i formularzy rejestracyjnych

Dostosuj widoki obciążenia pracą i cykle pracy

Prognozuj przyszłe zapotrzebowanie na zasoby na podstawie bieżących projektów i planowanych zadań

Zidentyfikuj zależności między zadaniami, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie

Zintegruj z narzędziami takimi jak HubSpot i Google Drive

Limity dotyczące pracy zespołowej

Brak wsparcia poprzez czat na żywo

Nie odpowiada na potrzeby dużych przedsiębiorstw

Skomplikowane w użyciu

Ceny Teamwork

Free Forever

Deliver : 13,99 USD/miesiąc za użytkownika

Grow : 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Scale: Ceny niestandardowe

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4,4/5 (1121 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (859 recenzji)

6. Monday.com – Najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy

Monday.com to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami. Oferuje szeroki zestaw funkcji, które ułatwiają zarówno planowanie projektów, jak i zarządzanie zasobami.

Bardzo intuicyjne i konfigurowalne pulpity nawigacyjne serwisu Monday.com ułatwiają zespołom zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. To potężne narzędzie, które pomaga również w opracowywaniu strategii, planowaniu i realizacji projektów.

Dzięki takim funkcjom, jak ponad 10 niestandardowych widoków, 30 różnych widżetów do wyświetlania informacji oraz blokom do tworzenia stron bez kodowania, Monday.com jest jedną z najbardziej niezawodnych alternatyw dla Resource Guru.

Najlepsze funkcje Monday.com

Przydzielaj zadania bezpośrednio członkom zespołu dzięki People Columns

Wybieraj spośród ponad 200 szablonów automatyzacji

Uzyskaj szczegółowe informacje o wydajności dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym

Dostosuj swoje cykle pracy

Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Gmail i Outlook

Ograniczenia serwisu Monday.com

Brak dostępu w trybie offline

Niektóre funkcje wymagają dodatkowej opłaty

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy : 12 USD/miesiąc za licencję

Standard : 14 USD miesięcznie za licencję

Pro : 24 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (10 730 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (4794 recenzji)

7. Accelo – najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA)

Accelo pozwala użytkownikom zarządzać projektami i zasobami, łącząc tradycyjne i zwinne metodyki. Najbardziej znane jest z innowacyjnych funkcji śledzenia czasu. Pomaga na przykład kontrolować budżety projektów poprzez śledzenie godzin rozliczalnych i nierozliczalnych.

Platforma oferuje wsparcie dla filtrowania według umiejętności podczas przydzielania zadań. Możesz również zautomatyzować przydzielanie zadań konkretnym członkom zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł. Po przydzieleniu zadań platforma może zautomatyzować timery, aby pomóc Twojemu zespołowi maksymalnie wykorzystać każdą minutę.

Oferuje również płynną integrację z głównymi narzędziami, takimi jak MailChimp, Google Workspace, Salesforce itp., co pozwala jeszcze bardziej usprawnić proces.

Accelo najlepsze funkcje

Korzystaj z automatycznych kart czasu pracy do śledzenia czasu i zasobów w projektach

Dostosuj statusy i cykle pracy

Otrzymuj powiadomienia o wyzwalaczach projektów

Widok na raporty dotyczące rzeczywistego i szacowanego czasu, aby zapewnić płynne zarządzanie obciążeniem

Twórz faktury oparte na budżecie/postępach

Limity Accelo

Zbyt skomplikowane dla małych firm

Aplikacja mobilna nie wykonuje pełnych funkcji

Ceny Accelo

Bezpłatna 7-dniowa wersja próbna

Professional : Ceny niestandardowe

Business : Ceny niestandardowe

Zaawansowane : Ceny niestandardowe

Elite: Ceny niestandardowe

Accelo oceny i recenzje

G2 : 4,4/5 (502 recenzje)

Capterra: 4,5/5 (172 recenzje)

8. Wrike – najlepsze rozwiązanie do wszechstronnego zarządzania projektami

Wrike to narzędzie do zarządzania pracą, które pozwala wybierać spośród szerokiego zakresu niestandardowych szablonów, przeprowadzać automatyzację przyjmowania zadań za pomocą dynamicznych formularzy zgłoszeniowych i wiele więcej.

Narzędzie pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić obciążenie pracą zespołu, oferuje funkcje współpracy w czasie rzeczywistym (np. komentarze i tagowanie) oraz ułatwia wprowadzanie zmian w locie dzięki prostej funkcji „przeciągnij i upuść”.

Wrike integruje się również z ponad 400 narzędziami i oprogramowaniem innych firm niezbędnymi do zarządzania projektami, takimi jak Adobe, Jira i OneDrive.

Najlepsze funkcje Wrike

Zapisuj powtarzające się zadania, projekty i foldery

Sprawdź indywidualne możliwości każdego członka zespołu, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby

Twórz dostosowywane pulpity nawigacyjne

Zautomatyzuj powtarzające się cykle pracy

Sprawdź raporty z audytu na żądanie

Uzyskaj dostęp do narzędzia w aplikacji mobilnej

Ograniczenia Wrike

Wersja darmowa nie posiada funkcji śledzenia czasu pracy

Brak wbudowanego narzędzia do fakturowania

Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę, a to jest załącznik

Ceny Wrike

Free Forever

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 24,80 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Wrike oceny i recenzje

G2 : 4,2/5 (3679 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (2629 recenzji)

9. Asana – najlepsza do zarządzania pracą

Asana to oparte na AI rozwiązanie do zarządzania pracą. To narzędzie pomaga menedżerom na bieżąco śledzić wszystkie projekty realizowane w przedsiębiorstwie.

Wszystkie jego funkcje skupiają się na harmonogramowaniu, planowaniu i usprawnianiu cyklu pracy w celu maksymalizacji wydajności. Jedna z unikalnych funkcji Asany — Cele — pozwala podzielić duże cele na mniejsze misje, co pomaga w ich bardziej efektywnej realizacji i śledzeniu.

Podczas zarządzania złożonymi projektami lub wieloma zespołami pomocna może być funkcja Portfolios w Asanie. Pozwala ona spojrzeć na całość, śledzić postępy w powiązanych projektach oraz strategicznie planować alokację zasobów w celu uzyskania optymalnych wyników.

Asana integruje się również z głównymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Nave, MailChimp i Mosaic.

Najlepsze funkcje Asany

Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby zarządzać obciążeniem pracą

Porównaj rzeczywisty czas realizacji projektu z czasem szacowanym

Udostępniaj dane w ponad 270 narzędziach, takich jak Slack i Microsoft Teams

Uzyskaj dostęp do wykresów i analiz w czasie rzeczywistym

Korzystaj z funkcji zależności zadań, aby śledzić i unikać konfliktów w harmonogramie

Ograniczenia Asany

Interfejs jest trudny w nawigacji

Brak dostępu w trybie offline

Ceny Asany

Free Forever

Pakiet Starter : 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Advanced : 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2 : 4,3/5 (9 988 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (12 612 recenzji)

10. ClickTime – najlepsze rozwiązanie do zarządzania kartami czasu pracy

Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania kartami czasu pracy, warto rozważyć rozwiązanie ClickTime.

ClickTime oferuje zaawansowane funkcje śledzenia czasu pracy i planowania budżetu. Od zarządzania poszczególnymi projektami po ogólne zasoby — ClickTime ułatwia wszystko.

Oferuje również zaawansowane ustawienia i wgląd w przebieg cyklu pracy. Możesz na przykład ustalić indywidualne stawki rozliczeniowe dla członków zespołu, ról lub projektów w oparciu o ich specjalistyczne umiejętności. Następnie narzędzie śledzi rozliczane godziny i pomaga monitorować rentowność projektów, zapobiegając przekroczeniu budżetu.

ClickTime posiada również aplikację mobilną dla użytkowników systemów Android i iOS.

Najlepsze funkcje ClickTime

Monitoruj obciążenie pracą personelu, aby efektywnie przydzielać zadania

Prognoza dostępności pracowników

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie postępów projektu

Uzyskaj wgląd w wydajność i rentowność

Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Sage i BambooHR

Limity ClickTime

Rozwiązania do planowania zasobów są dostępne w planach Premiere i wyższych

Trudna nawigacja dla początkujących

Ceny ClickTime

Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna

Pakiet podstawowy : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Premier : 27 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ClickTime

G2 : 4,6/5 (791 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (207 recenzji)

11. Kantata – najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami

Kantata to kompleksowe narzędzie usprawniające różne działania związane z zarządzaniem zasobami, finansami i zarządzaniem projektami w organizacji. Główną zaletą tego oprogramowania jest innowacyjna funkcja prognozy zasobów.

Pozwala to zrozumieć rzeczywisty koszt zasobów w stosunku do całkowitych przychodów projektu, co umożliwia opłacalny przydział zadań.

Kantata upraszcza również proces współpracy z zasobami zewnętrznymi, takimi jak freelancerzy czy wykonawcy. Możesz zapraszać zasoby zewnętrzne jako „partnerów” i przydzielać im zadania bezpośrednio na platformie.

Kantata integruje się również z szerokim zakresem narzędzi i platform, takich jak Salesforce, Netsuite i Xero. Krótko mówiąc, jest to sprawdzona alternatywa dla Resource Guru.

Najlepsze funkcje Kantata

Zarządzaj harmonogramami projektów, zapotrzebowaniami i zwrotami

Lepiej planuj i przydzielaj obciążenie pracą dzięki dopasowywaniu zasobów ludzkich do umiejętności

Konfiguruj rekomendacje dotyczące zasobów w oparciu o dane

Korzystaj z narzędzi wizualnych, takich jak osie czasu, kalendarze i tablice projektowe

Limity Kantata

Interfejs użytkownika działa wolno

Funkcja rejestrowania czasu pracy jest słaba i źle zaprojektowana

Pełne informacje o cenach nie są dostępne

Ceny Kantata

Ceny niestandardowe

Kantata – oceny i recenzje

G2 : 4,2/5 (1401 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (613 recenzji)

Zacznij efektywnie zarządzać swoimi zasobami dzięki ClickUp

Zarządzanie zasobami to dynamiczna działalność biznesowa. Jeśli nie podejmujesz świadomych decyzji, istnieje duże ryzyko niedostatecznego lub nadmiernego wykorzystania zasobów.

Chociaż Resource Guru w pewnym stopniu pomaga, prawda jest taka, że w kilku aspektach nie spełnia oczekiwań.

Właśnie w tym pomaga ClickUp Resource Management! Od maksymalizacji wykorzystania zasobów po optymalizację czasu — ClickUp to najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami dla kierowników projektów dostępne obecnie na rynku.

Nie zwlekaj — pobierz ClickUp już dziś za darmo. Zarejestruj się tutaj!