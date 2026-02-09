11 najlepszych alternatyw dla Resource Guru: funkcje, ceny i oceny

Resource Guru to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami przeznaczone dla kierowników projektów.
Od planowania po śledzenie czasu pracy — oferuje kompleksowy zestaw funkcji usprawniających proces. Wynikiem jest zoptymalizowany cykl pracy, większa wydajność, mniejsze opóźnienia oraz brak niedostatecznego lub nadmiernego przydziału zasobów.
Jednak Resource Guru ma również swoje ograniczenia – szczególnie pod względem wszechstronności. Dlatego sprawdza się w niektórych branżach, takich jak usługi profesjonalne, a w innych napotyka trudności.
Jako osoba, która spędziła sporo czasu na testowaniu różnych programów do zarządzania zasobami, przygotowałem listę najlepszych obecnie dostępnych alternatyw dla Resource Guru. Zapoznaj się z nią, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami dla swojej firmy w 2024 roku.
Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Resource Guru?
Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę, porównując różne alternatywy dla Resource Guru:
- Funkcje: Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest zakres funkcji oprogramowania. Solidne narzędzie do zarządzania zasobami powinno oferować kompleksowe możliwości alokacji zasobów, harmonogramowania, planowania oraz śledzenia czasu pracy.
- Łatwość obsługi: Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydajność oprogramowania jest to, czy jest ono łatwe w obsłudze. Poszukaj intuicyjnego narzędzia, które wyróżnia się na tle innych pod względem łatwości obsługi.
- Możliwości integracji: Jako lider będziesz potrzebować kilku dodatkowych narzędzi i programów, aby sprawnie zarządzać zasobami. Wybierz więc oprogramowanie, które oferuje integrację z innymi narzędziami innych firm.
- Recenzje: Dotychczasowe recenzje i oceny pozwalają lepiej poznać działanie oprogramowania. Dlatego warto przejrzeć recenzje każdego programu w Internecie, aby ocenić jego niezawodność, poziom zadowolenia użytkowników i inne istotne czynniki.
- Ceny: Wybierz oprogramowanie, które mieści się w Twoim budżecie. Upewnij się przy tym, że zawiera ono wszystkie funkcje niezbędne do obsługi codziennych działań biznesowych.
10 najlepszych alternatyw dla Resource Guru na rok 2024
Zapoznaj się z listą 10 najlepszych alternatyw dla Resource Guru dostępnych w 2024 roku:
1. ClickUp – najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami
Oprogramowanie ClickUp Resource Management to kompleksowe narzędzie do nadzorowania wszystkich zasobów z jednej lokalizacji.
Dla mnie widoczność jest najważniejszym elementem zarządzania procesem alokacji zasobów. Dzięki widokom ClickUp mogę dostosować zarządzanie zadaniami do moich indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że mogę śledzić projekty, wizualizować cykle pracy i tworzyć plany działania — a wszystko to przy użyciu ponad 15 niestandardowych widoków!
Na przykład mogę skorzystać z widoku obciążenia pracą w ClickUp, aby planować i monitorować całkowitą wydajność mojego zespołu. Jeśli jednak chcesz zarządzać obciążeniem pracą poszczególnych pracowników, z pomocą przychodzi widok zespołu w ClickUp.
Z poziomu pulpitów nawigacyjnych ClickUp możesz uzyskać dostęp do niestandardowych kart sprintu, aby zarządzać wszystkimi zasobami jednocześnie. Jest to niezwykle przydatne podczas korzystania z narzędzia w trybie mobilnym.
Ale to nie wszystko. Jeśli Twoje cykle pracy wymagają większej personalizacji, możesz to łatwo zrobić dzięki API ClickUp. Potrzebujesz niestandardowej aplikacji do śledzenia czasu pracy nad konkretnym projektem? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Nie masz czasu na tworzenie cyklu pracy od podstaw? Skorzystaj z ponad 1000 gotowych do użycia, konfigurowalnych szablonów z ClickUp Templates. Od raportu z działalności po program audytowy — znajdziesz tam szablon dostosowany do wszystkich Twoich potrzeb, gotowy do użycia.
Jednym z moich ulubionych szablonów jest szablon planowania zasobów ClickUp. Jego intuicyjny, wizualny układ pomaga mi planować, śledzić i optymalizować zasoby. Szablon ten pozwala mi również śledzić zależności lub konflikty harmonogramów, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego wykorzystania zasobów.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Zarządzanie zadaniami: Podziel projekty na mniejsze zadania dzięki zadaniom ClickUp
- Zarządzanie czasem: Śledź czas poświęcony na projekty, ustalaj szacunkowe czasy i przydzielaj czas na każde zadanie w ramach projektu dzięki funkcji zarządzania czasem w ClickUp.
- Usprawniona komunikacja: Korzystaj z czatu ClickUp, aby rozwiać wątpliwości w dowolnym miejscu i zapewnić płynny cykl pracy
- Narzędzia do współpracy: Organizuj komunikację wewnątrz zespołu, wysyłając e-maile bezpośrednio z ClickUp Email
- Automatyzacja: Skorzystaj z narzędzi opartych na AI ClickUp Brain, aby zautomatyzować statusy projektów, aktualizacje i podsumowania
- Integracje ClickUp: Połącz ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak Slack, GitHub, HubSpot i Google Drive
Limity ClickUp
- Nie wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp.
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie lub od członka
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
2. Productive.io – najlepsze rozwiązanie dla agencji
Productive.io to platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) stworzona specjalnie dla agencji i firm usługowych, które potrzebują pełnej widoczności w zakresie projektów, zasobów i finansów.
To, co wyróżnia Productive.io, to ścisłe połączenie budżetowania, alokacji zasobów, realizacji projektów i fakturowania w jednym systemie. Od wstępnej wyceny lub budżetu, poprzez realizację projektu, aż po rozliczenie — wszystkie istotne dane pozostają ze sobą połączone, co znacznie ułatwia uniknięcie kosztownych błędów. Uważam, że ta kompleksowa widoczność jest szczególnie cenna dla rozwijających się agencji, które muszą pogodzić obsługę wielu klientów i złożone cykle pracy.
Platforma ułatwia również przeglądanie bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie zasobów, śledzenie wykorzystania oraz monitorowanie rentowności w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu, zarządzania wydatkami i zaawansowanemu raportowaniu, Productive.io zapewnia zespołom jasny obraz tego, jak praca faktycznie przebiega w porównaniu z planami.
Najlepsze funkcje Productive.io
- Śledź projekty od budżetu i alokacji zasobów po realizację i fakturowanie
- Planuj i wykonuj prognozę obciążenia zespołu dzięki widokom planowania i wykorzystania zasobów
- Monitoruj rentowność dzięki raportowaniu porównującemu budżet z rzeczywistymi wynikami w czasie rzeczywistym
- Zarządzaj śledzeniem czasu pracy, wydatkami i zatwierdzeniami w jednym systemie
- Twórz zaawansowane raporty z funkcjami grupowania, tabel przestawnych i przeliczania walut
- Zintegruj się z narzędziami takimi jak HubSpot, Slack i systemami księgowymi za pośrednictwem API oraz natywnych integracji
Ograniczenia Productive.io
- Może to być przytłaczające dla bardzo małych zespołów
- Ustawienia i konfiguracja wymagają wkładu pracy na początku
- Zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów
Ceny Productive.io
- Dostępna bezpłatna wersja próbna
- Essential: 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 10 użytkowników)
- Professional: 25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 10 użytkowników)
- Ultimate: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Productive.io
Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5
3. LiquidPlanner – najlepsze rozwiązanie do planowania predykcyjnego
LiquidPlanner to oprogramowanie do zarządzania projektami, znane przede wszystkim z funkcji planowania predykcyjnego. Jeśli Twój zespół pracuje nad wieloma projektami jednocześnie, polecam tę alternatywę dla Resource Guru, aby lepiej zoptymalizować cykl pracy.
Dzięki temu narzędziu możesz śledzić wszystkie projekty. Jego funkcje planowania oparte na priorytetach pomagają Ci nadążać za projektami o wysokiej wartości. Integruje się ono również z narzędziami do zarządzania dokumentami, takimi jak Google Drive i Dropbox, a także pozwala tworzyć niestandardowe rozwiązania dzięki otwartemu API.
Najlepsze funkcje LiquidPlanner
- Prognozuj osie czasu projektów i terminy dostaw dzięki funkcji Predictive Scheduling
- Zoptymalizuj harmonogramy zespołów dzięki funkcji „Balanced Workload”
- Ustal priorytety projektów na podstawie ich ważności dzięki funkcji Perfect Prioritization
- Śledź wszelkie niepewności i ryzyka w swoim planie dzięki funkcji Ranged Estimation
- Uzyskaj dane dotyczące wydajności i analizy w czasie rzeczywistym dzięki Intelligent Insights
Limity LiquidPlanner
- Tworzenie projektów jest bardzo czasochłonne
- Brakuje niektórych niezbędnych funkcji związanych z rozliczeniami i budżetowaniem
- Wymaga sporej nauki, jako załącznik
Ceny LiquidPlanner
- Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna
- Essentials: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Professional: 28 USD miesięcznie za użytkownika
- Ultimate: 42 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (294 recenzje)
- Capterra: 4,3/5 (667 recenzji)
4. Float – najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów
Float to kolejna solidna alternatywa dla Resource Guru, która wyróżnia się podejściem do planowania zasobów stawiającym na pierwszym miejscu ludzi.
Narzędzie to zapewnia dostęp do aktualnej, scentralizowanej osi czasu projektów i personelu, co pomaga w systematycznym przydzielaniu zadań. Możesz z niego korzystać, aby przydzielać zadania, mając na bieżąco widok na umiejętności, obciążenie i dostępność członków zespołu. Przydzielanie zadań na podstawie umiejętności uważam za szczególnie przydatne w przypadku zadań specjalistycznych.
Narzędzie to pozwala również planować i zarządzać budżetami w oparciu o godziny pracy lub stawki, aby przeprowadzić prognozę obciążenia i przewidzieć wydatki. Ponadto wstępnie wypełnione karty czasu pracy pomagają w śledzeniu i planowaniu wydatków w czasie rzeczywistym.
Najlepsze funkcje Float
- Ustaw niestandardowe godziny pracy i lokalizacje
- Zaplanuj niestandardowy budżet w oparciu o czas/opłaty
- Planuj i monitoruj obciążenie pracą za pomocą funkcji planowania zasobów
- Synchronizuj inne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Asana i Trello
- Porównaj szacowane i rzeczywiste godziny pracy, korzystając z funkcji zarządzania czasem
- Zintegruj z narzędziami innych firm, takimi jak Asana i Slack
Limity dotyczące licencji typu „float”
- Nie są dostępne prognozy przychodów z projektów
- Nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych
- Trudna nawigacja
Ceny zmienne
- Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna
- Pakiet Starter: 7,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Float oceny i recenzje
- G2: 4,2/5 (1240 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (1592 recenzje)
5. Teamwork – najlepsze rozwiązanie do współpracy przy projektach
Teamwork to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga użytkownikom zarządzać wszystkimi aspektami działalności związanej z obsługą klientów.
Pozwala planować projekty, przydzielać zasoby i współpracować z zespołem w celu przyspieszenia procesu. Od codziennego planowania obciążenia i zarządzania wydatkami po długoterminowe prognozy — zestaw funkcji Teamwork obejmuje każdy aspekt alokacji zasobów.
Funkcje Teamwork, takie jak wskaźnik wydajności, są nieocenione podczas planowania osi czasu — w oparciu o to, jak szybko lub jak wolno dany zespół lub osoba może wykonać przydzielone zadania.
Narzędzie jest kompatybilne z systemami iOS, Android, Windows i macOS.
Najlepsze funkcje Teamwork
- Śledź czas, stawki i wydane pieniądze
- Korzystaj z gotowych szablonów i formularzy rejestracyjnych
- Dostosuj widoki obciążenia pracą i cykle pracy
- Prognozuj przyszłe zapotrzebowanie na zasoby na podstawie bieżących projektów i planowanych zadań
- Zidentyfikuj zależności między zadaniami, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie
- Zintegruj z narzędziami takimi jak HubSpot i Google Drive
Limity dotyczące pracy zespołowej
- Brak wsparcia poprzez czat na żywo
- Nie odpowiada na potrzeby dużych przedsiębiorstw
- Skomplikowane w użyciu
Ceny Teamwork
- Free Forever
- Deliver: 13,99 USD/miesiąc za użytkownika
- Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Scale: Ceny niestandardowe
Teamwork oceny i recenzje
- G2: 4,4/5 (1121 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (859 recenzji)
6. Monday.com – Najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy
Monday.com to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami. Oferuje szeroki zestaw funkcji, które ułatwiają zarówno planowanie projektów, jak i zarządzanie zasobami.
Bardzo intuicyjne i konfigurowalne pulpity nawigacyjne serwisu Monday.com ułatwiają zespołom zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. To potężne narzędzie, które pomaga również w opracowywaniu strategii, planowaniu i realizacji projektów.
Dzięki takim funkcjom, jak ponad 10 niestandardowych widoków, 30 różnych widżetów do wyświetlania informacji oraz blokom do tworzenia stron bez kodowania, Monday.com jest jedną z najbardziej niezawodnych alternatyw dla Resource Guru.
Najlepsze funkcje Monday.com
- Przydzielaj zadania bezpośrednio członkom zespołu dzięki People Columns
- Wybieraj spośród ponad 200 szablonów automatyzacji
- Uzyskaj szczegółowe informacje o wydajności dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym
- Dostosuj swoje cykle pracy
- Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Gmail i Outlook
Ograniczenia serwisu Monday.com
- Brak dostępu w trybie offline
- Niektóre funkcje wymagają dodatkowej opłaty
Ceny Monday.com
- Free Forever
- Podstawowy: 12 USD/miesiąc za licencję
- Standard: 14 USD miesięcznie za licencję
- Pro: 24 USD/miesiąc za licencję
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Monday.com oceny i recenzje
- G2: 4,7/5 (10 730 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (4794 recenzji)
7. Accelo – najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA)
Accelo pozwala użytkownikom zarządzać projektami i zasobami, łącząc tradycyjne i zwinne metodyki. Najbardziej znane jest z innowacyjnych funkcji śledzenia czasu. Pomaga na przykład kontrolować budżety projektów poprzez śledzenie godzin rozliczalnych i nierozliczalnych.
Platforma oferuje wsparcie dla filtrowania według umiejętności podczas przydzielania zadań. Możesz również zautomatyzować przydzielanie zadań konkretnym członkom zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł. Po przydzieleniu zadań platforma może zautomatyzować timery, aby pomóc Twojemu zespołowi maksymalnie wykorzystać każdą minutę.
Oferuje również płynną integrację z głównymi narzędziami, takimi jak MailChimp, Google Workspace, Salesforce itp., co pozwala jeszcze bardziej usprawnić proces.
Accelo najlepsze funkcje
- Korzystaj z automatycznych kart czasu pracy do śledzenia czasu i zasobów w projektach
- Dostosuj statusy i cykle pracy
- Otrzymuj powiadomienia o wyzwalaczach projektów
- Widok na raporty dotyczące rzeczywistego i szacowanego czasu, aby zapewnić płynne zarządzanie obciążeniem
- Twórz faktury oparte na budżecie/postępach
Limity Accelo
- Zbyt skomplikowane dla małych firm
- Aplikacja mobilna nie wykonuje pełnych funkcji
Ceny Accelo
- Bezpłatna 7-dniowa wersja próbna
- Professional: Ceny niestandardowe
- Business: Ceny niestandardowe
- Zaawansowane: Ceny niestandardowe
- Elite: Ceny niestandardowe
Accelo oceny i recenzje
- G2: 4,4/5 (502 recenzje)
- Capterra: 4,5/5 (172 recenzje)
8. Wrike – najlepsze rozwiązanie do wszechstronnego zarządzania projektami
Wrike to narzędzie do zarządzania pracą, które pozwala wybierać spośród szerokiego zakresu niestandardowych szablonów, przeprowadzać automatyzację przyjmowania zadań za pomocą dynamicznych formularzy zgłoszeniowych i wiele więcej.
Narzędzie pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić obciążenie pracą zespołu, oferuje funkcje współpracy w czasie rzeczywistym (np. komentarze i tagowanie) oraz ułatwia wprowadzanie zmian w locie dzięki prostej funkcji „przeciągnij i upuść”.
Wrike integruje się również z ponad 400 narzędziami i oprogramowaniem innych firm niezbędnymi do zarządzania projektami, takimi jak Adobe, Jira i OneDrive.
Najlepsze funkcje Wrike
- Zapisuj powtarzające się zadania, projekty i foldery
- Sprawdź indywidualne możliwości każdego członka zespołu, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby
- Twórz dostosowywane pulpity nawigacyjne
- Zautomatyzuj powtarzające się cykle pracy
- Sprawdź raporty z audytu na żądanie
- Uzyskaj dostęp do narzędzia w aplikacji mobilnej
Ograniczenia Wrike
- Wersja darmowa nie posiada funkcji śledzenia czasu pracy
- Brak wbudowanego narzędzia do fakturowania
- Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę, a to jest załącznik
Ceny Wrike
- Free Forever
- Teams: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika
- Business: 24,80 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Pinnacle: Ceny niestandardowe
Wrike oceny i recenzje
- G2: 4,2/5 (3679 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (2629 recenzji)
9. Asana – najlepsza do zarządzania pracą
Asana to oparte na AI rozwiązanie do zarządzania pracą. To narzędzie pomaga menedżerom na bieżąco śledzić wszystkie projekty realizowane w przedsiębiorstwie.
Wszystkie jego funkcje skupiają się na harmonogramowaniu, planowaniu i usprawnianiu cyklu pracy w celu maksymalizacji wydajności. Jedna z unikalnych funkcji Asany — Cele — pozwala podzielić duże cele na mniejsze misje, co pomaga w ich bardziej efektywnej realizacji i śledzeniu.
Podczas zarządzania złożonymi projektami lub wieloma zespołami pomocna może być funkcja Portfolios w Asanie. Pozwala ona spojrzeć na całość, śledzić postępy w powiązanych projektach oraz strategicznie planować alokację zasobów w celu uzyskania optymalnych wyników.
Asana integruje się również z głównymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Nave, MailChimp i Mosaic.
Najlepsze funkcje Asany
- Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby zarządzać obciążeniem pracą
- Porównaj rzeczywisty czas realizacji projektu z czasem szacowanym
- Udostępniaj dane w ponad 270 narzędziach, takich jak Slack i Microsoft Teams
- Uzyskaj dostęp do wykresów i analiz w czasie rzeczywistym
- Korzystaj z funkcji zależności zadań, aby śledzić i unikać konfliktów w harmonogramie
Ograniczenia Asany
- Interfejs jest trudny w nawigacji
- Brak dostępu w trybie offline
Ceny Asany
- Free Forever
- Pakiet Starter: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika
- Advanced: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Enterprise+: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Asany
- G2: 4,3/5 (9 988 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 recenzji)
10. ClickTime – najlepsze rozwiązanie do zarządzania kartami czasu pracy
Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania kartami czasu pracy, warto rozważyć rozwiązanie ClickTime.
ClickTime oferuje zaawansowane funkcje śledzenia czasu pracy i planowania budżetu. Od zarządzania poszczególnymi projektami po ogólne zasoby — ClickTime ułatwia wszystko.
Oferuje również zaawansowane ustawienia i wgląd w przebieg cyklu pracy. Możesz na przykład ustalić indywidualne stawki rozliczeniowe dla członków zespołu, ról lub projektów w oparciu o ich specjalistyczne umiejętności. Następnie narzędzie śledzi rozliczane godziny i pomaga monitorować rentowność projektów, zapobiegając przekroczeniu budżetu.
ClickTime posiada również aplikację mobilną dla użytkowników systemów Android i iOS.
Najlepsze funkcje ClickTime
- Monitoruj obciążenie pracą personelu, aby efektywnie przydzielać zadania
- Prognoza dostępności pracowników
- Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie postępów projektu
- Uzyskaj wgląd w wydajność i rentowność
- Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Sage i BambooHR
Limity ClickTime
- Rozwiązania do planowania zasobów są dostępne w planach Premiere i wyższych
- Trudna nawigacja dla początkujących
Ceny ClickTime
- Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna
- Pakiet podstawowy: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Teams: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Premier: 27 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje ClickTime
- G2: 4,6/5 (791 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (207 recenzji)
11. Kantata – najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami
Kantata to kompleksowe narzędzie usprawniające różne działania związane z zarządzaniem zasobami, finansami i zarządzaniem projektami w organizacji. Główną zaletą tego oprogramowania jest innowacyjna funkcja prognozy zasobów.
Pozwala to zrozumieć rzeczywisty koszt zasobów w stosunku do całkowitych przychodów projektu, co umożliwia opłacalny przydział zadań.
Kantata upraszcza również proces współpracy z zasobami zewnętrznymi, takimi jak freelancerzy czy wykonawcy. Możesz zapraszać zasoby zewnętrzne jako „partnerów” i przydzielać im zadania bezpośrednio na platformie.
Kantata integruje się również z szerokim zakresem narzędzi i platform, takich jak Salesforce, Netsuite i Xero. Krótko mówiąc, jest to sprawdzona alternatywa dla Resource Guru.
Najlepsze funkcje Kantata
- Zarządzaj harmonogramami projektów, zapotrzebowaniami i zwrotami
- Lepiej planuj i przydzielaj obciążenie pracą dzięki dopasowywaniu zasobów ludzkich do umiejętności
- Konfiguruj rekomendacje dotyczące zasobów w oparciu o dane
- Korzystaj z narzędzi wizualnych, takich jak osie czasu, kalendarze i tablice projektowe
Limity Kantata
- Interfejs użytkownika działa wolno
- Funkcja rejestrowania czasu pracy jest słaba i źle zaprojektowana
- Pełne informacje o cenach nie są dostępne
Ceny Kantata
- Ceny niestandardowe
Kantata – oceny i recenzje
- G2: 4,2/5 (1401 recenzji)
- Capterra: 4,2/5 (613 recenzji)
Zarządzanie zasobami to dynamiczna działalność biznesowa. Jeśli nie podejmujesz świadomych decyzji, istnieje duże ryzyko niedostatecznego lub nadmiernego wykorzystania zasobów.
Chociaż Resource Guru w pewnym stopniu pomaga, prawda jest taka, że w kilku aspektach nie spełnia oczekiwań.
