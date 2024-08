Jak dawać dobry przykład w pracy

"Nic tak niezbicie nie dowodzi zdolności człowieka do przewodzenia innym, jak to, co robi on z dnia na dzień, by przewodzić samemu sobie" powiedział Thomas J. Watson, założyciel IBM.

Od pól bitewnych po zarządy, style i cechy przywódcze były szeroko dyskutowane. Jedynym konsensusem wydaje się być to, że wielcy liderzy pokazują swoim zespołom, jak to się robi - tj. dają przykład.

Jeśli jesteś liderem biznesowym lub menedżerem, oto wszystko, co musisz wiedzieć o dawaniu przykładu.

Koncepcja dawania przykładu

Przywództwo przez przykład odnosi się do praktyki modelowania cech i zachowań, których oczekujesz od członków swojego zespołu. Poprzez działania, postawy i podejście do pracy pokazujesz reszcie zespołu, czego oczekujesz i jak najlepiej wykonać swoją pracę.

Przywództwo przez dawanie przykładu charakteryzuje się

osobista odpowiedzialność: Lider czuje się odpowiedzialny za zachowanie i wyniki swojego zespołu. Zapewnienie wszystkich zasobów i pokazanie zespołowi, w jaki sposób wykonuje się pracę, jest częścią jego pracy.

Koncentracja na wartości: Przywództwo przez przykład nie polega na pisaniu kodu lub treści, aby pokazać zespołom, jak wykonywać swoją pracę. To coś znacznie więcej. Chodzi o wyjaśnienie wartości, które należy uosabiać i działać zgodnie z nimi.

Na przykład, jeśli jedną z wartości firmy jest uczciwość, lider uczciwie przekazuje i otrzymuje informacje zwrotne - niezależnie od stanowiska lub autorytetu.

Konsekwencja: Lider zachowuje się konsekwentnie w sposób, jakiego oczekuje od członków swojego zespołu. Na przykład, jeśli punktualność jest zachowaniem, które modelujesz, będziesz konsekwentnie pojawiać się na czas na każdym spotkaniu/wydarzeniu.

Autentyczność: Autentyczni liderzy są transparentni w podejmowaniu decyzji, przeprowadzając zespół przez wszystkie zmienne i procesy. Sprawisz, że zespół będzie świadomy twoich motywów i działań, umożliwiając innym śledzenie nie tylko działania, ale także procesu myślowego, który za nim stoi.

Otwartość: Kiedy dajesz przykład, jesteś intelektualnie pokorny i otwarty na zmianę swojego podejścia w oparciu o nowe informacje lub przekonujące opinie.

Wszystko powiedziane i zrobione, dawanie przykładu jest praktyką starego porzekadła, że czyny mówią głośniej niż słowa. Jest to jednak koncepcja jakościowa i behawioralna, która znajduje się w rozległym krajobrazie między czernią a bielą. Jest to podejście, które znajduje odzwierciedlenie w twoich własnych działaniach, niezależnie od tego, czy są one duże czy małe.

Jeśli chcesz ćwiczyć dawanie przykładu, oto dziesięć strategii, które mogą ci w tym pomóc.

10 strategii dawania dobrego przykładu

Na początku dawanie przykładu wydaje się proste: Zachowuj się tak, jak chcesz, aby zachowywał się twój zespół. W praktyce, zwłaszcza w dużej organizacji, zarządzanie zespołami może stać się przytłaczające.

Aby tego uniknąć i być konsekwentnym w swoim przywództwie, poniższe dziesięć strategii stanowi solidny fundament. Zacznijmy od początku.

1. Zdecyduj, czego chcesz być przykładem

Po pierwsze, aby dawać przykład, musisz zdecydować, jakiego rodzaju liderem jesteś. Na przykład lider firmy zmagającej się z trudnościami musi być wrażliwy i motywujący. Kierownik przepracowanego zespołu musi być empatyczny i wspierający.

Aby dawać przykład, zacznij od:

Określenie swojej wizji : Pokaż zespołowi, jak według ciebie powinna wyglądać przyszłość

: Pokaż zespołowi, jak według ciebie powinna wyglądać przyszłość Określenie wartości : Określenie wartości, które są dla ciebie ważne i których przestrzegania oczekujesz od zespołu

: Określenie wartości, które są dla ciebie ważne i których przestrzegania oczekujesz od zespołu Demonstrowanie zachowań: Działaj tak, jak chcesz, aby działał twój zespół - bądź otwarty, mów wprost, bądź na czas, dokumentuj wszystko itp.

Książka "Zacznij od Dlaczego" Simona Sinek'a to potężne źródło informacji, które pomoże Ci rozpocząć podróż w kierunku dawania przykładu. Sprawdź to podsumowanie Zacznij od Dlaczego aby sprawdzić, czy jest on odpowiedni dla Ciebie.

2. Komunikuj się otwarcie

Możesz myśleć, że dajesz dobry przykład, ale często może to pozostać niezauważone. Na przykład, możesz zawsze mieć włączoną kamerę podczas spotkań Zoom, ale członkowie zespołu, którzy są nieśmiali, mogą nie podążać za tym przykładem i nie myśleć o tym zbyt wiele.

Tak więc, gdy modelowanie zachowań nie wystarcza, pomaga być bardziej wyraźnym w tej kwestii. Na przykład, utwórz dokument "praca ze mną", do którego zespół będzie miał dostęp.

Można go skonfigurować w narzędziu takim jak ClickUp Docs które można udostępniać wszystkim członkom zespołu. Mogą oni nawet komentować dokument lub zadawać pytania, wzmacniając w ten sposób współpracę.

Dokumentowanie swojego stylu przywództwa w ClickUp Docs

Dopiero zaczynasz pisać o swoim stylu pracy? Bez stresu. The Szablon ClickUp Team Docs pozwoli Ci wystartować. Pobierz ten szablon

3. Przekazuj przydatne i konstruktywne informacje zwrotne; otrzymuj je również

Jednym z największych błędów popełnianych przez liderów jest przyjmowanie pozycji autorytetu, a tym samym nie przyjmowanie informacji zwrotnych od swoich zespołów i juniorów. Kiedy zachowujesz się w ten sposób, zespół uczy się, że nie musi współpracować ani przyjmować informacji zwrotnych.

Zamiast tego, priorytetem powinno być poszukiwanie informacji zwrotnych i podejmowanie na ich podstawie działań.

Prowadź godziny otwartych drzwi : Zachęci to pracowników do przychodzenia, dzielenia się pomysłami, zadawania pytań i szukania wskazówek bez martwienia się o planowanie spotkań

: Zachęci to pracowników do przychodzenia, dzielenia się pomysłami, zadawania pytań i szukania wskazówek bez martwienia się o planowanie spotkań Pytaj o opinię : Podczas rozmów standup, retrospektyw i sesji burzy mózgów pytaj każdą osobę o jej opinię. Nawet delikatnie szturchaj tych milczących

: Podczas rozmów standup, retrospektyw i sesji burzy mózgów pytaj każdą osobę o jej opinię. Nawet delikatnie szturchaj tych milczących Zachęcaj do debaty: Pozwól ludziom nie zgadzać się z Tobą. Rób to publicznie, aby inni członkowie zespołu mieli pewność, że mogą z Tobą dyskutować

Jeśli Twój zespół jest rozproszony, stwórz w tym celu wirtualne przestrzenie. Zorganizuj biuro na otwartym planie z narzędziem takim jak Widok czatu ClickUp . Prowadź rozmowy kontekstowe (w zagnieżdżonych komentarzach), omawiając pomysły i sugestie.

Prowadź otwarte rozmowy i dawaj przykład dzięki ClickUp Chat

Aby uzyskać bardziej ustrukturyzowany mechanizm informacji zwrotnej, wypróbuj aplikację Szablon opinii pracowników ClickUp . Ten w pełni konfigurowalny szablon umożliwia zbieranie opinii, wizualizację nastrojów i budowanie kultury przejrzystości w firmie. Pobierz ten szablon

4. Zachęcanie do przejrzystego miejsca pracy Przejrzystość w przywództwie jest często przedstawiana jako cnota, jako właściwa rzecz do zrobienia. Jednak niewielu rozumie, dlaczego przejrzystość jest ważna. Oto ona.

W pracy opartej na wiedzy sukces zależy od tego, czy wszyscy wiedzą jak najwięcej. Na przykład, jeśli autor treści nie wie, że używasz przecinków oksfordzkich, będziesz mieć niespójne pisanie. Przejrzystość umożliwia zwiększenie zbiorowej wiedzy organizacji.

Oto kilka sposobów na stworzenie przejrzystego miejsca pracy:

Dokumentacja : Zapisuj obserwacje, notatki ze spotkań, spostrzeżenia itp. i udostępniaj je szeroko w organizacji. ClickUp Docs to świetny sposób na zrobienie tego

: Zapisuj obserwacje, notatki ze spotkań, spostrzeżenia itp. i udostępniaj je szeroko w organizacji. ClickUp Docs to świetny sposób na zrobienie tego Systemy : Skonfiguruj system zarządzania projektami, aby zarządzać i śledzić całą wykonywaną pracę. Dzięki temu informacje będą dostępne dla wszystkich zaangażowanych

: Skonfiguruj system zarządzania projektami, aby zarządzać i śledzić całą wykonywaną pracę. Dzięki temu informacje będą dostępne dla wszystkich zaangażowanych Raporty: Twórz raporty dla metryk, które mają znaczenie. ClickUp Dashboards może automatycznie zrobić to za Ciebie, gdy zarządzasz swoimi projektami za pomocą ClickUp

Śledź wszystkie istotne wskaźniki w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

5. Ćwicz autentyczność i wrażliwość

Autentyczność może być spoiwem łączącym organizację. Wielcy liderzy uczą się okazywać wrażliwość bez wydawania się słabym.

W swojej książce "Shoe Dog", współzałożyciel i były prezes Nike, Phil Knight rozmowy o czasie, gdy właśnie uruchomili Nike i firma stanęła w obliczu pierwszego poważnego kryzysu. Knight zebrał swoich pracowników i obnażył zagrożenia i przeszkody stojące przed firmą.

Przejrzystość w kwestii zbliżającego się kryzysu i otwarte uznanie możliwych zagrożeń pomogło ośmielić jego pracowników. Rozmowa okazała się być okrzykiem bojowym dla raczkującej organizacji.

Przywództwo z autentycznością pokazuje również zespołom, że mogą być wrażliwe. Mogą eskalować wszelkie toksyczności i rozwiązywać konflikty, tworząc w ten sposób bezpieczne i integracyjne miejsce pracy.

Aby uzyskać praktyczne porady na temat wstydu, wrażliwości i empatii, przeczytaj to podsumowanie Dare to Lead , mapa drogowa Brené Brown do odważnego przywództwa.

6. Wyznaczanie celów zespołowych

Liderzy biznesowi mają tendencję do ustalania celów firmy z zarządem, a następnie przekazywania ich swoim zespołom. To czasami sprawia, że zespoły czują się tak, jakby ich cele zostały im przekazane.

Dawać dobry przykład:

Ustal cele wspólnie z zespołem

Zapytaj ich, co jest osiągalne

Bierz odpowiedzialność za osiąganie celów przez zespół

Aktywnie uczyć się tego, czego potrzebują

Regularnie monitoruj postępy i wspieraj zespół w razie potrzeby Cele ClickUp jest idealny do ustalania celów, mierzenia postępów i wtrącania się w razie potrzeby.

Wyznaczaj cele i śledź postępy dzięki ClickUp Goals

7. Nie bój się zrobić z siebie głupca

Problemy rozwiązywane przez nowoczesne organizacje wymagają kreatywnego i odważnego myślenia. Czasami pomysły mogą wydawać się głupie. Zespoły muszą mieć pewność, że wszystkie ich pomysły będą mile widziane bez oceniania.

Aby to umożliwić, należy być otwartym na dzielenie się pomysłami.

Zachęcaj ludzi do wypowiadania się i wykazuj się aktywnym słuchaniem bez oceniania ich

Zachęcaj zespół, aby nie odrzucał pomysłów od razu, ale badał kierunek, w którym prowadzą

W ramach zespołu buduj barierki ochronne, aby uniknąć nieprzemyślanych decyzji

8. Zaplanuj godziny pytań i odpowiedzi

Liderzy biznesowi mają otwarte domy z organizacją, zapraszając wszystkich do zadawania pytań. Podczas takich sesji pytania często dotyczą organizacji, planów, aktualizacji itp.

Oprócz tego zarezerwuj godziny pytań i odpowiedzi ze swoim zespołem, aby pokazać im, jak byś coś zrobił. Zachęcaj ich do zadawania pytań typu "jak rozwiązałbyś ten problem?" lub "jak podszedłbyś do tej sytuacji?"

Choć być może nie chcesz, by zespół zwracał się do ciebie z każdą drobną sprawą, warto od czasu do czasu im na to pozwolić. Ten sposób dawania przykładu uczy zespół w kontekście. Pokazuje im, że możesz pomóc, gdy sytuacja staje się trudna.

9. Spędzaj czas w butach swoich zespołów

Jednym z największych problemów liderów jest to, że stają się zbyt oderwani od rzeczywistości. Na przykład, szef działu inżynieryjnego może nie znać codziennych wyzwań stojących przed programistami, takich jak ograniczenia środowisk programistycznych lub brak narzędzi do automatyzacji.

Aby dawać przykład, zarezerwuj czas, w którym będziesz wykonywać zadania wykonywane przez zespoły lub obserwować je podczas pracy. Możesz na przykład programować w parach z deweloperem. Możesz też wziąć kilka funkcji i przeprowadzić testy.

Zapewni to Twój zespół, że chcesz zrozumieć ich doświadczenia i uczynić je lepszymi.

10. Ewoluuj z duchem czasu

Premier w czasie wojny potrzebuje zupełnie innych umiejętności i postaw niż premier w czasie pokoju. Bądź więc liderem, którego potrzebują Twoje zespoły i organizacja. Gdy gospodarka jest spowolniona, możesz być kreatywny lub agresywny. Gdy inwestycje są płynne, możesz inwestować w szkolenia i eksperymenty.

Gdy zespół jest mały, możesz mieć bliższe relacje ze wszystkimi. Ale kiedy zespół się rozrasta, możesz nawet mieć trudności z zapamiętaniem imion wszystkich pracowników.

Twoim zadaniem jako odnoszącego sukcesy lidera jest ewoluować wraz z duchem czasu. Pokaż swojemu zespołowi, że zmiany są nie tylko nieuniknione, ale mogą być również pozytywne.

Na przykład, jeśli jesteś liderem zarządzającym zmianą polegającą na powrocie do biura, codziennie pojawiasz się w nim osobiście. Mów o tym, jak to pomaga tobie i jak może pomóc twojemu zespołowi. Akceptuj nieporozumienia i dyskutuj pozytywnie. Jeśli nadal nie działa, nie wahaj się całkowicie wycofać swojego planu.

Chociaż wszystkie te strategie mogą być naprawdę pomocne, każda osoba jest inna. W trakcie dawania przykładu z pewnością pojawią się wyzwania. Zobaczmy, jak można je pokonać.

Przezwyciężanie wyzwań w dawaniu przykładu Strategie przywództwa i

style zarządzania różnią się w poszczególnych organizacjach i wewnątrz nich. Przywództwo w zmianie kieruje organizacją poprzez transformację. Sytuacja ta - podobnie jak COVID-19 lub niestabilność gospodarcza - jest często rzucana na lidera, który musi nawigować, aby odnieść sukces. James Daunt z Barnes and Noble jest świetnym przykładem przykład lidera zmian, który przeprowadził firmę ze skraju bankructwa do pozytywnego wzrostu. Powstające przywództwo z drugiej strony, wznosi się na stanowisko organicznie i kieruje zespołami bez polegania na formalnym autorytecie. Są elastyczni i bardziej zsynchronizowani z zespołem. Satya Nadella jest przykładem wschodzącego lidera.

Etyczne przywództwo polega na robieniu tego, co słuszne, nie tylko ze względu na wyniki finansowe, ale także dla pracowników, klientów i całego społeczeństwa.

W zależności od organizacji, sytuacji rynkowej i umiejętności przywódczych, oto kilka wyzwań, które może napotkać dobry lider i sposoby ich przezwyciężenia.

Brak jednolitej wizji

Aby dawać dobry przykład, Twój zespół musi widzieć i odnosić się do Twojego własnego zachowania. Bez jednolitej misji i zasad, twoje przykładne działania mogą pozostać niezauważone.

Rozwiązanie: Udokumentuj swoją wizję i filozofia przywództwa . Regularnie omawiaj ją z członkami zespołu. Zachęcaj ich do podejmowania decyzji w oparciu o zasady, wartości i przekonania, które wspólnie ustaliliście.

Delegowanie

Każdy menedżer, niezależnie od doświadczenia, w pewnym momencie ma trudności z delegowaniem zadań. Czasami może nie mieć w swoim zespole odpowiedniej osoby do wykonania zadania. Innym razem sami mogą nie być pewni, czego potrzebują.

Rozwiązanie:

Szczegółowo udokumentuj pracę, którą chcesz wykonać, oczekiwania, cele i wyniki. Zapisanie tego zapewnia jasność i służy jako punkt odniesienia

Zapewnienie wszystkich zasobów niezbędnych do wykonania pracy

Wyjaśnij, jak chcesz to zrobić (dokument wyszczególniający "oto jak ja bym to zrobił" to świetny sposób na dawanie przykładu)

Podczas aktualizacji dokumentacji oznaczaj swoje zespoły, aby informacje nie zostały pominięte. ClickUp Assign Comments umożliwia dokładnie to

Zaplanuj regularne wizyty kontrolne i oferuj informacje zwrotne na temat postępów

Radzenie sobie ze zmianami

Zmiany są trudne nie tylko dla zespołów, ale także dla liderów. Gdy sytuacja jest niestabilna i stale ewoluuje, dawanie przykładu może być trudne.

Rozwiązanie:

Staraj się dowiedzieć jak najwięcej o zmianie

Planowanie scenariuszy, aby być przygotowanym na możliwe turbulencje

Otwarcie zaakceptuj nieprzewidywalność i zapewnij swoje zespoły, że jesteś z nimi

Bądź empatyczny i oferuj swoim zespołom wsparcie i zasoby

Samozarządzanie

Może to zabrzmieć głupio, ale aby dawać przykład, powinieneś być w stanie umiejętnie zarządzać sobą. Wielu liderom brakuje tej cechy. Sami mogą być przepracowani, temperamentni lub nieśmiali, nieumyślnie tworząc podobną kulturę w swoich zespołach.

Rozwiązanie:

Jasno określ swoje cele i zachowania

Codziennie przypominaj sobie o swoich wartościach, aby zachowywać się zgodnie z nimi

Regularnie sprawdzaj, czy dajesz dobry przykład

Zbieranie informacji zwrotnych od zespołu i ponowna kalibracja wyników

Korzyści i wady dawania dobrego przykładu

Dawanie dobrego przykładu to świetna strategia z wielu powodów.

Szacunek : Gdy lider postępuje zgodnie z tym, co mówi, członkowie zespołu są bardziej skłonni go szanować

: Gdy lider postępuje zgodnie z tym, co mówi, członkowie zespołu są bardziej skłonni go szanować Zaufanie : Menedżer, który daje przykład, zna problemy swojego zespołu. Są więc najbardziej godni zaufania

: Menedżer, który daje przykład, zna problemy swojego zespołu. Są więc najbardziej godni zaufania Pozytywna kultura pracy : Dobrzy liderzy dbają o to, by ich zespoły wiedziały, że nie przemawiają ze swojej wieży z kości słoniowej. Tworzy to pozytywne środowisko pracy

: Dobrzy liderzy dbają o to, by ich zespoły wiedziały, że nie przemawiają ze swojej wieży z kości słoniowej. Tworzy to pozytywne środowisko pracy Przejrzystość : Kiedy dajesz przykład, postępujesz wobec innych tak, jak chciałbyś, aby oni postępowali wobec ciebie. Tworzy to empatię, współczucie i przejrzystość

: Kiedy dajesz przykład, postępujesz wobec innych tak, jak chciałbyś, aby oni postępowali wobec ciebie. Tworzy to empatię, współczucie i przejrzystość Morale : Świadomość, że menedżer przestrzega tych samych standardów, co członkowie zespołu, podnosi morale pracowników

: Świadomość, że menedżer przestrzega tych samych standardów, co członkowie zespołu, podnosi morale pracowników Lojalność klientów: Szczęśliwi i pełni szacunku pracownicy dobrze traktują swoich klientów, budując poczucie lojalności wobec marki, która jest wyjątkowa i specyficzna dla Twojej firmy

Nie oznacza to, że dawanie przykładu nie ma swoich wad.

Presja: Po pierwsze, ciągłe utrzymywanie określonego standardu może być męczące dla lidera. Daje ci to poczucie, że musisz być nieomylny, co może być dużą presją.

Erozja zaufania: Każda niespójność w zachowaniu może prowadzić do erozji zaufania, którego odbudowanie może być prawie niemożliwe.

Zbyt taktyczne podejście: Kiedy dajesz przykład, ryzykujesz, że staniesz się zbyt taktyczny, pokazując wszystkim, co i jak mają robić. Może to pochłaniać czas potrzebny na bycie strategicznym i wizjonerskim.

Podobnie jak w przypadku każdego stylu przywództwa, powyższe wady można przezwyciężyć dzięki przemyśleniu, empatii i strategicznemu podejściu.

Przywództwo przez przykład z ClickUp

Zgodnie z nieśmiertelnymi słowami Thomasa J. Watsona, pierwszym krokiem do dawania przykładu jest zarządzanie sobą. Wyznaczanie celów, dokumentowanie filozofii, śledzenie wyników, a nawet codzienne prowadzenie dziennika może być świetnym początkiem. Kiedy już zrozumiesz siebie, nadszedł czas, aby poznać swój zespół i dawać im przykład.

Niezależnie od tego, którą z powyższych dziesięciu strategii zastosujesz, możesz osiągnąć znacznie lepsze wyniki dzięki solidnemu narzędziu do zarządzania zespołem, takiemu jak ClickUp.

Zaprojektowany jako kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, ClickUp zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania sobą i zespołem.

Chcesz zapisać osobiste cele? Wypróbuj ClickUp Goals. Lubisz regularnie prowadzić dziennik? Skorzystaj z ClickUp Docs. Zarządzasz zespołem projektowym? Skorzystaj z widoku ClickUp Workload, aby sprawiedliwie przydzielić pracę. Chcesz zbierać opinie? Skorzystaj z jednego z szablony formularzy opinii .

Skutecznie zarządzaj sobą i swoim zespołem. Dawaj dobry przykład. Wypróbuj ClickUp już dziś !