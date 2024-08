podsumowanie "Dare to Lead": kluczowe wnioski & recenzja

Przywództwo to wieloaspektowy formularz sztuki, w którym uczymy się inspirować, kierować i umożliwiać innym współpracę w celu realizacji wspólnej wizji. W tym rozdziale "Odważ się przewodzić" badamy skrzyżowanie odwagi i wrażliwości poprzez słowa i prace autorki Brené Brown.

Brown jest znana na całym świecie ze swojej przełomowej pracy na temat wstydu, wrażliwości i empatii. W "Dare to Lead" rzuca nam wyzwanie, abyśmy na nowo zdefiniowali, co to znaczy być liderem, odkrywając najważniejsze cechy przywódcze, które wyjątkowi liderzy wykorzystują do wspierania podstawowych wartości, takich jak innowacyjność, inkluzywność i autentyczność. 💡

Liderzy w każdej branży mogą skorzystać z tej książki, a nasze podsumowanie to fantastyczny sposób na szybkie przyswojenie wielu lekcji Browna i zrobienie pierwszego kroku w kierunku wrażliwego przywództwa.

Dołącz do nas, gdy odważymy się przewodzić z Brené Brown jako naszym mądrym i współczującym przewodnikiem.

"Odważ się przewodzić " Podsumowanie książki w skrócie

"Odważ się przewodzić: Odważna praca. Trudne rozmowy. Whole Hearts." autorstwa Brené Brown to mapa drogowa do odważnego przywództwa. Jest pełna popartych badaniami spostrzeżeń, praktycznych strategii i wciągających anegdot. 📖

W opartej na empirii, budującej odwagę podróży, Brown wzywa liderów i profesjonalistów do przewodzenia z odpornością, autentycznością i gotowością do przyjęcia wrażliwości.

Książka podważa konwencjonalne poglądy, zachęcając czytelników do przyjęcia wrażliwości, budowania zaufania i priorytetowego traktowania empatii w celu stworzenia kultury odważnego przywództwa. Bada, co oznacza wrażliwość, budowanie zaufania, jak prowadzić trudne rozmowy z jasnością i przezwyciężać strach przed porażką. 💪

Czytelnicy mogą oczekiwać, że zdobędą taktyczne narzędzia, umiejętności i język, aby poprawić swoją samoocenę,

zarządzanie zespołem

umiejętności i zdolności rozwiązywania problemów, gdy pracują, aby stać się świetnymi liderami.

Kluczowe wnioski z "Dare to Lead" autorstwa Brene Brown

"Dare to Lead" to kompleksowa, czteroczęściowa książka, którą często łączy się z "Dare to Lead Read-Along Workbook", aby poprawić zdolność czytelnika do stosowania lekcji w coraz bardziej konkurencyjnym świecie.

Zachęcamy do przeczytania książki i zapoznania się z każdą niuansową lekcją ukrytą na jej stronach. Nauczysz się

techniki wizualizacji

, destrukcyjne cechy perfekcjonizmu i wiele ustawień umiejętności, które dadzą ci (empatyczną) przewagę w złożonym świecie przywództwa. 🥇

Oto sześć kluczowych wniosków na początek.

Odważne przywództwo

Brown wyjaśnia znaczenie podejmowania ryzyka, stawiania czoła niepewności i radzenia sobie z dyskomfortem. Wiąże się to z przyjęciem nastawienia na rozwój, pielęgnowaniem ciekawości i byciem szczerym z członkami zespołu na temat swoich niedociągnięć.

Podatność jako siła

Brown uczy, że wrażliwość nie jest słabością - jest źródłem siły. Książka bada, w jaki sposób można stać się odważnym liderem, zdejmując zbroję, stając się uczniem (a nie "wiedzącym"), przyjmując wrażliwość i stawiając czoła niepewności.

Współczucie w działaniu

Empatia jest kamieniem węgielnym

skutecznego przywództwa

brown omawia wiele korzyści płynących ze zrozumienia i udostępniania uczuć innych. Ten styl odważnego przywództwa poprawia wszystko, od zachęcania do współpracy po wspieranie połączeń. 🤝

Wyczyszczone cele i wartości

Burza mózgów, planowanie, strategie i usprawnianie komunikacji w czasie rzeczywistym w celu szybszej realizacji projektów dzięki Tablicom ClickUp

Motywowanie zespołu

jest powiązane z jasnym poczuciem celu i wartości w "Dare to Lead" Brown zachęca liderów do przekazywania jasnej, przekonującej wizji, aby każdy członek zespołu zrozumiał, w jaki sposób przyczynia się do realizacji misji i wartości organizacji.

Współczucie jako odwaga

Podejście Browna do przywództwa kładzie nacisk na samoświadomość i współczucie, gdy uczysz się przewodzić z wrażliwością. Według Browna wrażliwość jest aktem odwagi; nawet najbardziej odważni liderzy mogą napotkać stare (i nowe) rany, którymi będą musieli się zająć ze współczuciem. 🌻

Odważne przywództwo > opancerzone przywództwo

"Dare to Lead" przedstawia zbroję i samoobronę jako najważniejszą barierę dla przywództwa. Zamiast pozostawać w swojej zbroi, Brown zachęca do przyjęcia przywództwa z zaufaniem, wrażliwością i autentycznością w każdym aspekcie swojej roli.

7 zachowań, które składają się na zaufanie

"Dare to Lead" odkrywa siedem filarów zaufania, które kształtują wyjątkowych liderów, stanowiąc źródło odwagi i siły do połączenia każdego członka zespołu z jego prawdziwym potencjałem.

Brown przedstawia je za pomocą akronimu BRAVING. Oto o co w tym wszystkim chodzi:

Granice: Definiowanie i respektowanie jasno określonych granic osobistych i zawodowych w celu ustanowienia poczucia bezpieczeństwa i niezawodności

Definiowanie i respektowanie jasno określonych granic osobistych i zawodowych w celu ustanowienia poczucia bezpieczeństwa i niezawodności Niezawodność: Konsekwentne wywiązywanie się z commitów i oczekiwań, aby wykazać się zależnością i odpowiedzialnością

Konsekwentne wywiązywanie się z commitów i oczekiwań, aby wykazać się zależnością i odpowiedzialnością Odpowiedzialność: Bierz odpowiedzialność za swoje błędy i naprawiaj je w stosownych przypadkach, aby przyczynić się do budowania przejrzystych i opartych na zaufaniu relacji

Bierz odpowiedzialność za swoje błędy i naprawiaj je w stosownych przypadkach, aby przyczynić się do budowania przejrzystych i opartych na zaufaniu relacji Zachowanie poufności: Powstrzymywanie się od udostępniania informacji lub doświadczeń, które zostały ci przekazane w zaufaniu, aby członkowie twojego Teams wiedzieli, że wszelkie udostępniane informacje są zawsze poufne

Powstrzymywanie się od udostępniania informacji lub doświadczeń, które zostały ci przekazane w zaufaniu, aby członkowie twojego Teams wiedzieli, że wszelkie udostępniane informacje są zawsze poufne Uczciwość: Postępuj autentycznie, uczciwie i moralnie, aby wzmocnić zaufanie, wykazać się etycznym zachowaniem i pozostać wiernym swojemu autentycznemu "ja"

Postępuj autentycznie, uczciwie i moralnie, aby wzmocnić zaufanie, wykazać się etycznym zachowaniem i pozostać wiernym swojemu autentycznemu "ja" Nieosądzanie : Stwórz środowisko nieosądzania, w którym jednostki mogą czuć się akceptowane i rozumiane bez obawy przed krytyką

: Stwórz środowisko nieosądzania, w którym jednostki mogą czuć się akceptowane i rozumiane bez obawy przed krytyką Hojność: Angażuj się w akty życzliwości i szczerej troski o dobre samopoczucie, szczęście i powodzenie innych, aby budować fundamenty zaufania

Te siedem zachowań stanowi ramy dla budowania zaufania w teamach, organizacjach i codziennym życiu. "Dare to Lead" podkreśla je jako podstawę autentycznych, znaczących interakcji między liderami a członkami ich zespołów.

**Popularne cytaty z książki "Odważ się przewodzić"

Oto kilka inspirujących " Odważ się przewodzić" plus kilka bonusowych perełek z innych słynnych prac Brené Brown:

"Jeśli chcemy, aby ludzie w pełni się ujawnili, aby wnieśli całe swoje ja, w tym swoje nieopancerzone, całe serca - abyśmy mogli wprowadzać innowacje, rozwiązywać problemy i służyć ludziom - musimy być czujni, tworząc kulturę, w której ludzie czują się bezpieczni, widziani, słyszani i szanowani" - "Odważ się przewodzić"

"Zaufanie to układanie i nawarstwianie małych chwil i wzajemnej wrażliwości w czasie. Zaufanie i wrażliwość rosną razem, a zdrada jednego z nich oznacza zniszczenie obu" - "Odważ się przewodzić"

"Definiuję lidera jako każdego, kto bierze odpowiedzialność za znalezienie potencjału w ludziach i procesach, i kto ma odwagę rozwijać ten potencjał" - "Odważ się przewodzić"

"Wrażliwość brzmi jak prawda i jest jak odwaga. Prawda i odwaga nie zawsze są wygodne, ale nigdy nie są słabością" - "Daring Greatly"

"Definiuję podatność na zranienie jako niepewność, ryzyko i narażenie emocjonalne. Mając na uwadze tę definicję, pomyślmy o miłości .... Miłość jest niepewna. Jest niezwykle ryzykowna. A kochanie kogoś naraża nas emocjonalnie. Tak, to przerażające i tak, jesteśmy otwarci na zranienie, ale czy możesz sobie wyobrazić swoje życie bez kochania lub bycia kochanym?" - "Daring Greatly"

Więcej lekcji z książki Brené Brown " "Odważ się przewodzić "

Nasze podsumowanie nie jest jeszcze zrobione! Brené Brown ma do przekazania wiele cennych lekcji, które są nieocenione niezależnie od tego, czy uczysz się, jesteś liderem, czy nie

stylu pracy

.

Oto kilka z wielu perełek z kolekcji prac Browna.

Cztery destrukcyjne cechy perfekcjonizmu

Brown nie tylko przestrzega przed perfekcjonizmem. Zidentyfikowała cztery destrukcyjne cechy, które mogą powodować tendencję do perfekcjonizmu. Obejmują one:

Strach przed wrażliwością, który prowadzi do niechęci do podejmowania ryzyka Ciągłe poczucie, że nigdy nie jest się "wystarczającym" Próby wykorzystania doskonałości jako tarczy przed osądem 🛡️ Spadek kreatywności i innowacyjności z powodu strachu przed porażką

Odporność na wstyd

Brown zyskała uznanie za swoją teorię odporności na wstyd, którą omawia w wielu książkach.

"Dowiedziałam się, że rozwiązujemy ten problem poprzez zrozumienie naszych słabości i kultywowanie empatii, odwagi i współczucia - co nazywam odpornością na wstyd"

wyjaśnia

.

Teoria odporności na wstyd Browna obejmuje rozpoznanie i zrozumienie doświadczenia wstydu oraz poruszanie się po nim poprzez utrzymanie poczucia własnej wartości i empatii.

Celem tej praktyki jest pomoc osobie w przezwyciężeniu doświadczenia wstydu, tak aby mogła doświadczyć bardziej korzystnych (i przyjemnych) emocji.

Naucz się skakać ze spadochronem

Nie, nie dosłownie. (Chyba, że chcesz!) 🪂

Ta lekcja pochodzi z książki Brown "Rising Strong", w której porównuje przywództwo do skoków spadochronowych.

Sugeruje, że ludzie uczą się przywództwa w taki sam sposób, w jaki uczą się skakać ze spadochronem.

Nie zaczynasz od wyskoczenia z samolotu; zaczynasz od nauki lądowania i latania w bezpiecznym, prostym środowisku. Następnie uczysz się, wykonując skoki w tandemie z ekspertem (dosłownie) na plecach.

Podobnie sugeruje, że liderzy najpierw uczą się podstawowych umiejętności i powoli wznoszą się na swoje pozycje z pomocą i wsparciem. Innymi słowy, zaczynamy od nauki wznoszenia się przed wyskoczeniem z samolotu w kierunku wrażliwości.

Cztery ustawienia umiejętności

Brené Brown identyfikuje cztery podstawowe ustawienia umiejętności w ramach "Dare to Lead", w tym:

Dbanie o podatność na zranienie (czyli dyskutowanie o niej), aby lepiej stawić czoła niepewności i ją zaakceptować Życie zgodnie ze swoimi wartościami i dostosowywanie swoich działań do podstawowych przekonań Odważne zaufanie, abyś mógł nawiązywać i utrzymywać połączenia poprzez swoje zachowania Nauka podnoszenia się i bycia odpornym poprzez liczenie się z emocjami, dudnienie historiami i przepisywanie narracji, aby uczyć się i rozwijać na porażkach

Możesz sprawdzić, jak radzisz sobie w tych kategoriach, korzystając z narzędzia Browna

Ocena Odważnego Przywództwa

który koncentruje się na tych czterech umiejętnościach. Są one również szczegółowo omówione na stronach "Dare to Lead"

Ciekawość i ugruntowana pewność siebie

To podsumowanie nie byłoby zakończone bez poruszenia kwestii ciekawości i ugruntowanej pewności siebie. Brown przedstawia je jako niezbędne elementy skutecznego przywództwa i połączeń.

Ciekawość to szczere odsetki w zrozumieniu perspektyw innych i promocji kultury uczenia się z pozycji ucznia.

Ugruntowana pewność siebie jest zakorzeniona w samoświadomości, autentyczności i równoważeniu wrażliwości z silnym poczuciem własnych możliwości. 🎯

Koncepcje te razem przyczyniają się do odpornego i empatycznego przywództwa, które zachęca do rozwoju, współpracy i zaufania.

Co należy zrobić po ukończeniu " Dare to Lead "

Brené Brown jest kimś więcej niż autorką książki "Dare to Lead" - jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie wrażliwości. 🏆

Brown jest profesorem na Uniwersytecie w Houston, a jej książki sześciokrotnie znalazły się na szczycie listy bestsellerów New York Timesa. Na tym lista się nie kończy; jest także dwukrotnie nagradzaną prowadzącą podcasty, gwiazdą dwóch filmów dokumentalnych i wielu innych, ale nie o tym mowa.

Po skończeniu "Dare to Lead", oto niektóre z jej najlepszych dzieł do odkrycia:

Piękno pracy Brené Brown nad wrażliwością polega na tym, że możesz zacząć od dowolnej z nich i nauczyć się umiejętności, które pomogą ci stać się lepszym liderem.

Sugerujemy zacząć od TED Talk, krótkiego wprowadzenia do sposobu myślenia Brown. "Daring Greatly" to fantastyczna druga książka i jedno z najpopularniejszych dzieł Brown.

Zastosuj zasady "Dare to Lead " z ClickUp

Uczenie się o zasadach przywództwa z książki (lub audiobooka) to jedno, ale do zrobienia?

ClickUp jest tutaj, aby pomóc. 🙂

Chociaż nie możemy skrócić drogi do wrażliwości i autentyczności, ClickUp może pomóc Ci zastosować zasady zawarte w "Odważ się przewodzić" i utorować drogę do odniesienia sukcesu dzięki

celów zawodowych

.

ClickUp pomaga śledzić postępy w projekcie dzięki kamieniom milowym i jasnym celom

Instancja,

Cele ClickUp

to jedno z najlepszych narzędzi pomagających śledzić nadrzędne cele i promować przejrzystość w zespole. W końcu wszystko jest lepsze, gdy wszyscy są na tej samej stronie.

ClickUp Raportowanie

to kolejny doskonały sposób na poprawę stylu przywództwa. Posiada narzędzia, dzięki którym wiesz takie rzeczy jak:

Kto nad czym pracuje?

Kto potrzebuje więcej motywacji?

Kto to miażdży?

Korzystaj z raportowania metryk projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Połącz nasze

narzędzia do raportowania

z

Szablon Monitora Zdrowia Zespołu Liderów ClickUp

aby zmaksymalizować korzyści. Szablon ten pomaga gromadzić spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, śledzić postępy w czasie i identyfikować obszary potencjalnego rozwoju, aby zmaksymalizować potencjał grupy przywódczej.

Niezależnie od tego, czy wspierasz złożony C-suite, czy mały zespół wykonawczy, szablon monitora zdrowia zespołu kierowniczego ClickUp pomoże Ci zmaksymalizować potencjał Twojej grupy kierowniczej

To tylko jedna opcja z naszej biblioteki ponad 1000 szablonów. Mamy

szablony ustawień celów

, szablony HR, szablony finansowe i prawie wszystko inne, czego potrzebujesz, uwalniając swój czas, aby skupić się na ważniejszych rzeczach. ⚒️

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustawić

cele stretch

, poprawić zdolności decyzyjne swojego zespołu lub śledzić wydajność nowego projektu, ClickUp ma dla Ciebie wszystko.

Dare to Lead , Learn to Rise

"Dare to Lead" Brené Brown wyróżnia się jako światło nadziei w świecie, w którym przywództwo jest często kojarzone z władzą i kontrolą. Wzywa współczesnych odważnych liderów do zrobienia czegoś inaczej.

Kończąc nasze podsumowanie "Dare to Lead", mamy nadzieję, że spostrzeżenia Brown pomogą ci poruszać się po złożoności miejsca pracy z odwagą i współczuciem.

Nie bez powodu książka ta znalazła się na szczycie listy bestsellerów New York Timesa. Wzywa liderów do uwolnienia się od ograniczeń perfekcjonizmu, przyjęcia wrażliwości i nawiązania prawdziwych połączeń z członkami zespołu. ❣️

Prawdziwe przywództwo nie polega na utrzymywaniu ścisłej kontroli, ale na pogodzeniu się z niepewnością i budowaniu zaufania poprzez autentyczność i empatię.

Nie ma lepszego czasu na rozpoczęcie niż teraz. ClickUp może wesprzeć Twoją podróż dzięki najlepszym dostępnym narzędziom.

Gotowy, aby stać się odważnym liderem?

