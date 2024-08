Podsumowanie Zacznij od Dlaczego: Jak wielcy liderzy inspirują wszystkich do działania

Istnieją dwa rodzaje ludzi: Ci, którzy chcą inspirować innych i ci, którzy chcą być inspirowani. Bardzo rzadko zdarza się, by książka była skierowana do obu tych grup.

Bestseller Simona Sinka z 2009 roku, Start with Why, jest wyjątkiem. Simon Sinek jest autorem bestsellerów i znanym mówcą motywacyjnym, znanym ze swoich niekonwencjonalnie optymistycznych pomysłów na biznes i przywództwo. Jako jeden z najpopularniejszych trenerów przywództwa na świecie, zainspirował tysiące liderów biznesu w karierze trwającej ponad dwie dekady.

Ta książka powstała na podstawie Wirusowy TED Talk Sinek'a o tym samym tytule, który jest obecnie trzecim najczęściej oglądanym TED Talk wszechczasów z ponad 60 milionami widoków. Niesie ze sobą proste, ale głębokie przesłanie i przekonuje nas do odkrycia naszego "Dlaczego" - podstawowej wartości, która napędza nas do wstawania rano i chodzenia do pracy.

Jeśli chcesz popracować nad swoim przywództwem i zarządzaniem zespołem lub ulepszyć wydajność zespołu wtedy Start with Why może pomóc.

Niniejsze podsumowanie Start with Why zawiera listę kluczowych wniosków.

Podsumowanie Start with Why w skrócie

poprzez Amazon W Start with Why, Sinek mówi o sile "dlaczego" i o tym, jak może być kluczem do powodzenia jednostki lub organizacji. Korzystając z przykładów Steve'a Jobsa, Martina Luthera Kinga Jr, braci Wright, Billa Gatesa itp., Sinek podkreśla znaczenie odkrycia swojego podstawowego celu (czynnika "dlaczego") i wykorzystania go do motywowania i inspirowania zespołu.

Według niego "zaczynanie od dlaczego" tworzy poczucie wspólnego celu w zespole. Jasność misji i wizji organizacji sprawia, że jest ona bardziej zrozumiała dla pracowników i niestandardowych klientów.

Oto własne "DLACZEGO" Sinek'a do napisania książki, jego własnymi słowami:

"_Celem tej książki nie jest po prostu próba naprawienia rzeczy, które nie działają. Napisałem tę książkę raczej jako przewodnik do skupienia się i wzmocnienia rzeczy, które działają. Nie dążę do zrobienia krzywdy rozwiązaniom oferowanym przez innych. Większość odpowiedzi, które otrzymujemy, gdy są oparte na solidnych dowodach, jest całkowicie poprawna. Jeśli jednak zaczynamy od niewłaściwych pytań, jeśli nie rozumiemy przyczyny, to nawet właściwe odpowiedzi zawsze będą nas źle prowadzić... w końcu... Prawda, jak widzisz, jest zawsze ujawniana... w końcu..."

Ta książka pokaże ci, jak zadawać sobie właściwe pytania, abyś mógł pokierować swoją organizacją (i zespołem) we właściwym kierunku.

Książka obejmuje trzy świetne pomysły:

co odróżnia ludzi i firmy odnoszące powodzenie od tych, które nie odnoszą sukcesów

dlaczego inspiracja jest lepszym sposobem na budowanie firmy niż manipulacja

jak budować zaufanie w organizacji

5 kluczowych wniosków z Start with Why

Z książki można się wiele nauczyć, ale oto kilka naszych ulubionych lekcji.

1. Wybieraj marchewki zamiast kijów

Kluczową lekcją dla liderów w całej książce jest to, aby zawsze wpływać na kogoś, aby podjął działanie, inspirując go, a nie manipulując nim.

Według Sinka bardzo niewiele osób rozumie, dlaczego ich klienci wybierają właśnie ich. Większość firm ma tendencję do zakładania, że ludzie kupują ich produkty ze względu na lepszą cenę lub lepszą jakość usług. Stosują więc działania manipulacyjne, takie jak obniżanie cen, prowadzenie promocji, poparcie celebrytów, a w najgorszych przypadkach nawet strach, aby przyciągnąć klientów.

Autor udostępnia przykłady z życia wzięte, aby przekonać się o tym na własnej skórze.

Kiedy General Motors (GM) zaczął oferować cashback w wysokości od 500 do 7000 $$a klientom kupującym ich ciężarówki i samochody, ich krótkoterminowa sprzedaż wzrosła, ale obniżyło to ich długoterminową rentowność.

Do 2007 r. GM tracił około 729 USD na każdym sprzedanym pojeździe z powodu swoich zachęt. Musieli więc ograniczyć zachęty - a sprzedaż spadła.

Podobnie, slogan IBM - "Nikt nigdy nie został zwolniony za zatrudnienie IBM" - propaguje strach jako taktykę marketingową. Sprawia to, że zespoły zakupowe unikają wyboru mniej znanej firmy zamiast IBM, ponieważ obawiają się utraty pracy w przypadku, gdy sprawy pójdą w bok.

Podczas gdy Sinek zgadza się, że manipulacja działa - czasami aż za dobrze - zachęca swoich czytelników do pójścia w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli ścieżką inspiracji.

Oto dlaczego: podczas gdy manipulacja może przynieść więcej lub nawet powtarzalny biznes w niektórych przypadkach, tylko inspiracja jest odpowiednią strategią budowania prawdziwej lojalności klientów.

Ulubionym przykładem inspiracji zrobionej jak należy jest firma Apple, zwłaszcza gdy za jej sterami stał Steve Jobs.

Kluczową kwestią, którą podkreśla tutaj Sinek, jest to, że ludzie nie kupują tego, co robisz; kupują to, dlaczego to robisz. Jeśli twoje "dlaczego" może ich zainspirować, możesz zmienić ich w niestandardowych klientów - pomyśl o ludziach stojących w kolejce przed sklepem Apple w noc poprzedzającą premierę nowego iPhone'a!

Sinek nie tylko zostawia cię z tą myślą; daje także kilka świetnych rad:

Zdefiniuj (i zakomunikuj) swój główny cel

Użyj historii, aby podzielić się tym celem ze światem. Wszyscy wielcy liderzy są również świetnymi gawędziarzami

Wzmacniaj commit poprzez tworzenie poczucia jedności i przynależności

Buduj zaufanie, wykazując się autentycznością i empatią

2. Znajdź swój Złoty Krąg

Koncepcja Złotego Kręgu jest czymś, co Sinek omawia w wielu rozdziałach książki. Złoty krąg to strategiczna struktura z trzema koncentrycznymi okręgami (Dlaczego, Jak i Co), z których każdy reprezentuje inny poziom myślenia i komunikacji.

przez Strona internetowa Simona Sinka

Dlaczego: Najbardziej wewnętrzny krąg reprezentuje podstawowy cel, który inspiruje istnienie organizacji. Odpowiada na pytanie: "Dlaczego organizacja istnieje poza zwykłym osiąganiem zysków?" - głębsze wartości i przekonania, które napędzają działania

Najbardziej wewnętrzny krąg reprezentuje podstawowy cel, który inspiruje istnienie organizacji. Odpowiada na pytanie: "Dlaczego organizacja istnieje poza zwykłym osiąganiem zysków?" - głębsze wartości i przekonania, które napędzają działania Jak : Środkowy okrąg reprezentuje konkretne procesy i style pracy które stanowią wsparcie dla "Dlaczego" organizacji Odpowiada na pytanie: "W jaki sposób organizacja dąży do zrobienia swojego celu?"

: Środkowy okrąg reprezentuje konkretne procesy i style pracy które stanowią wsparcie dla "Dlaczego" organizacji Odpowiada na pytanie: "W jaki sposób organizacja dąży do zrobienia swojego celu?" Co: Najbardziej zewnętrzny okrąg reprezentuje namacalne rzeczy i wyniki, które organizacja wytwarza. Odpowiedzią na to pytanie może być produkt, usługa lub rozwiązanie. Odpowiada na podstawowe pytanie: "Co robi organizacja?"

Zgodnie z koncepcją Złotego Kręgu, firmy odnoszące powodzenie i wpływowi liderzy zaczynają od wewnętrznego kręgu, czyli "Dlaczego", a następnie przechodzą na zewnątrz do "Jak" i wreszcie do "Co".

Ta struktura pomaga

ustalić priorytety tego, co ważne

i upewnij się, że jesteś dostosowany do swojego celu.

2. Przywództwo to nie to samo, co bycie liderem

Sinek oferuje również porady dotyczące dobrego przywództwa. Mówi, że przywództwo wykracza poza

zarządzanie pracą

lub obsługa operacji.

Według niego, wielki przywódca tworzy zwolenników z umiejętnością budowania zaufania, empatii i poczucia przynależności.

"Są liderzy i są ci, którzy przewodzą. Liderzy zajmują pozycję władzy lub wpływu. Ci, którzy przewodzą, inspirują nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy jednostkami, czy organizacjami, podążamy za tymi, którzy przewodzą nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Podążamy za tymi, którzy przewodzą nie dla nich, ale dla siebie."

A oto jak możesz zostać takim liderem:

Wcielaj w życie wartości i przekonania, które definiują twój główny cel. To mówi ludziom, że jesteś autentyczny i godny zaufania

Nadaj priorytet dobremu samopoczuciu członków swojego Teams poprzez tworzenie wspierającego i integracyjnego środowiska pracy

Stwórz środowisko, w którym każdy czuje się swobodnie zadając pytania i dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych

Przykładem inspirującego lidera wzmiankowanego w książce jest Steve Jobs, który dał pracownikom Apple swobodę myślenia w inny sposób (ich główny cel), kwestionowania statusu quo i tworzenia produktów takich jak iPody i iPhone'y.

3. Zbuduj zespół, który wierzy w Twoje Dlaczego

Zacznijmy od podstaw budowania zespołu i wróćmy do Złotego Kręgu: jeśli uosabiasz Dlaczego w swojej firmie, to potrzebujesz kogoś do zarządzania Jak i bardziej wykwalifikowanych ludzi do zarządzania Co. Jednocześnie wszyscy ci ludzie powinni wierzyć w twój główny cel i wartości.

Autor twierdzi, że ważniejsze jest zatrudnianie osób, które ucieleśniają wartości, pasują do kultury firmy i uzupełniają resztę zespołu, niż kogoś, kto jest "najlepszy" w tym, co robi.

Zmotywowani ludzie lepiej dostosowują się do udostępnianego celu. Ułatwiają dążenie do celu i zmniejszają liczbę punktów konfliktu.

Przykładami świetnego partnerstwa Why i How są wizjoner Walt Disney i jego praktyczny starszy brat Roy. Oto Sinek opisujący, w jaki sposób równowaga między DLACZEGO i JAK przynosi korzyści organizacji:

_"Walt Disney marzył, rysował i wyobrażał sobie; Roy pozostawał w cieniu, tworząc imperium" - napisał Bob Thomas, biograf Disneya. "Genialny finansista i biznesmen, Roy pomógł przekształcić marzenia Walta Disneya w rzeczywistość, budując firmę, która nosi imię jego brata"

Inna rada Sinek dla liderów? Wzmocnij swój Teams. Można to zrobić pomagając im w rozwoju zawodowym, dając im autonomię w pracy lub doceniając ich wkład.

Pomaga to budować ich zaufanie do organizacji i zapewnia, że

pracownicy pozostaną zmotywowani

.

4. Podążaj za swoim DLACZEGO, a nie za konkurencją

Zdecydowana większość organizacji z czasem traci swoją oryginalność i cel, próbując podążać śladami swoich bardziej powodzących rywali. Sinek radzi organizacjom, aby wykorzystywały swój główny cel jako swoje

gwiazda północna

we wszystkich aspektach. Chociaż analizowanie i naśladowanie konkurencji może przynieść krótkoterminowe korzyści, nie jest to podejście holistyczne, ponieważ może powodować niespójność i odwracać uwagę od rzeczywistych celów.

Podczas gdy konkurenci mogą zapewnić dobry wgląd w rynek, używanie ich jako punktu odniesienia może zahamować rozwój z następujących powodów:

Brak autentyczności: Podążając ścieżką konkurencji, przestajesz być wierny swoim wartościom. To z kolei sprawi, że staniesz się nieautentyczny zarówno w oczach pracowników, jak i niestandardowych klientów

Podążając ścieżką konkurencji, przestajesz być wierny swoim wartościom. To z kolei sprawi, że staniesz się nieautentyczny zarówno w oczach pracowników, jak i niestandardowych klientów Brak innowacyjności: Jeśli zawsze naśladujesz to, co robi konkurencja, nie ma miejsca na innowacje czy nowatorskie podejście

Jeśli zawsze naśladujesz to, co robi konkurencja, nie ma miejsca na innowacje czy nowatorskie podejście Brak przewagi konkurencyjnej : Jeśli robisz wszystko dokładnie tak, jak robią to konkurenci, stajesz się do nich podobny i nie będziesz w stanie się wyróżnić

: Jeśli robisz wszystko dokładnie tak, jak robią to konkurenci, stajesz się do nich podobny i nie będziesz w stanie się wyróżnić Ciągłe nadrabianie zaległości: Zawsze będziesz o krok za konkurencją, co oznacza, że nigdy nie będziesz miał szansy stać się liderem na rynku

Sinek zachęca liderów do spojrzenia w głąb siebie, zrozumienia celu, wartości i mocnych stron swojej organizacji oraz przewodzenia z autentycznością, zamiast polegania wyłącznie na zewnętrznych punktach odniesienia. Jak to ujął, to ty jesteś swoją konkurencją.

Start with Why Cytaty, które zainspirują Cię do działania

Szukasz więcej inspiracji?

Oto kilka bezpośrednich cytatów z książki, które zmotywują Cię, wzmocnią Twoje umiejętności przywódcze i pomogą w powodzeniu organizacji.

Simon Sinek o przywództwie

"Bycie liderem oznacza, że zajmujesz najwyższą pozycję, albo dzięki zarobkom, szczęściu, albo dzięki wewnętrznej polityce. Przywództwo oznacza jednak, że inni chętnie za tobą podążają - nie dlatego, że muszą, nie dlatego, że im za to płacą, ale dlatego, że tego chcą."

"Wielcy liderzy to ci, którzy ufają swoim przeczuciom. To ci, którzy rozumieją sztukę przed nauką. Zdobywają serca przed umysłami. Są tymi, którzy zaczynają od DLACZEGO."

Simon Sinek o zarządzaniu zespołem

"Istnieją tylko dwa sposoby wpływania na ludzkie zachowanie: możesz nim manipulować lub możesz je inspirować."

Simon Sinek o skutecznych praktykach w pracy

"Sama pasja nie wystarczy. Aby pasja przetrwała, potrzebuje struktury. Dlaczego bez jak ma małe prawdopodobieństwo powodzenia."_

Zamiast pytać: "CO powinniśmy zrobić, aby konkurować?", należy zadać pytanie: "DLACZEGO zaczęliśmy robić to, co robimy, i CO możemy zrobić, aby ożywić naszą sprawę, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne obecnie technologie i możliwości rynkowe?"

Stosowanie zasad Start with Why w ClickUp

Teraz, gdy znasz już kluczowe koncepcje i zasady zawarte w książce Sinek'a, pokażemy Ci, w jaki sposób narzędzia do zarządzania obszarami roboczymi, takie jak ClickUp, mogą pomóc Ci zacząć od Twojego Why:

1. Dostosuj swoje cele do swojego "dlaczego

Podziel większe cele na wykonalne zadania i upewnij się, że każde zadanie jest połączone z głównym celem organizacji. Pomaga to członkom Teams zrozumieć znaczenie ich wkładu. Pokazuje im również znaczenie ich pracy, co z kolei ich motywuje. Tworzenie celów i wskaźników KPI aby mierzyć swój postęp w odniesieniu do podstawowych wartości i upewnić się, że podążasz w ich kierunku, a nie oddalasz się od nich. Jest to szczególnie ważne, gdy Twój Business się rozwija i pojawia się więcej interesariuszy.

Zarządzaj projektami i śledź cele za pomocą ClickUp

Zarządzaj wszystkimi projektami i zadaniami z jednego miejsca dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Możesz używać Zadania ClickUp do zarządzania zadaniami i pod-zadaniami, publikowania aktualizacji statusu (jako komentarzy), używania niestandardowych etykiet lub statusów do grupowania i ustalania priorytetów zadań i wyraźnie połączony z Why organizacji.

Twórz cele, przypisuj cele i udostępniaj je swojemu zespołowi, aby wszyscy byli zgodni

Po dodaniu projektów możesz korzystać z niestandardowych pulpitów i innych raportów, takich jak wykresy Gantta, aby mierzyć postępy w realizacji tych celów. Cele ClickUp umożliwia również śledzenie celów za pomocą wartości liczbowych, tak/nie lub pieniężnych.

2. Komunikuj dlaczego

Stwórz scentralizowane repozytorium lub wiki dla informacji związanych z "dlaczego" i "jak" organizacji, w tym deklaracji misji i wizji, wartości i procesów. Zapewnia to łatwy dostęp dla wszystkich członków Teams i jest szczególnie przydatne podczas wdrażania nowych pracowników.

Tworzenie publicznych wiki za pomocą ClickUp Docs

Twórz szczegółowe dokumenty wiki i edukuj swój zespół na temat wartości i celu dzięki ClickUp Docs ClickUp Docs to narzędzie do zarządzania dokumentami, które umożliwia zespołom zarządzanie dokumentami i wiki w zorganizowanych obszarach roboczych. Zawiera funkcje takie jak bloki zawartości, opcje formatu i edycja w czasie rzeczywistym. Możesz także utworzyć przestrzeń zespołu, aby zarządzać wspólnymi dokumentami, przypisywać poziomy uprawnień i nie tylko.

Użyj ClickUp AI, aby podsumować swoje wiki lub przetłumaczyć je na różne języki, aby były łatwe do odczytania

Plus, ClickUp AI może pomóc zlokalizować wiki w wielu językach, podsumować dokumenty i wiele więcej. W ten sposób stworzysz poczucie przynależności nawet dla tych, którzy niekoniecznie mówią w Twoim języku.

3. Wspieranie współpracy w czasie rzeczywistym

Aby wszyscy członkowie zespołu byli zgodni co do projektu, pomóż im w łatwej komunikacji i bądź na bieżąco na wszystkich poziomach projektu. W ten sposób każdy może pozostać na tej samej stronie i łatwo przekazywać informacje zwrotne.

Utrzymuj wszystkich na bieżąco dzięki narzędziom komunikacyjnym ClickUp

ClickUp oferuje wiele opcji komunikacji z zespołem - w projektach i dokumentach. W pierwszym przypadku można komentować zadania, przypisywać elementy działań i wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z widoku zadania.

Edytuj dokumenty jednocześnie z resztą zespołu, dodawaj komentarze i nie tylko

W Dokumentach możesz dodawać komentarze, etykiety i edytować dokumenty jednocześnie, aby zainicjować ciągłą pętlę informacji zwrotnych.

Rozpocznij rozmowy z kluczowymi interesariuszami, tworząc osobne czaty dla każdego projektu, zadania lub dokumentu

Oprócz tego można również użyć Wbudowany czat ClickUp i funkcji nagrywania wideo, aby rozpocząć rozmowy z zespołem i dodać kontekst do dyskusji.

4. Zachęcanie do burzy mózgów

Organizuj sesje burzy mózgów, podczas których członkowie Teams mogą otwarcie udostępniać swoje pomysły. Sinek zaleca tworzenie środowiska, w którym poszczególne osoby mogą wzajemnie wykorzystywać swoje pomysły, co prowadzi do innowacji opartych na współpracy. Wzmacnia to poczucie przynależności i jedności wśród pracowników. Szablony burzy mózgów w ClickUp ułatwiają to zadanie - można nawet natychmiast rozpocząć sesję.

Wizualizuj pomysły za pomocą tablic i map myśli w ClickUp

Narzędzia do swobodnego projektowania, takie jak tablice i mapy myśli, ułatwiają członkom zespołu rysowanie wszystkich świetnych pomysłów i ich wizualne wyjaśnianie. Dzięki temu sesje burzy mózgów są angażujące i wydajne.

Spraw, aby sesje burzy mózgów były angażujące dzięki tablicom ClickUp Whiteboard

Z Tablice ClickUp można rysować diagramy, dodawać notatki, a nawet połączyć je z projektem. Tablice można również udostępniać innym osobom w zespole lub używać ich jako zapisu sesji burzy mózgów. Jest to szczególnie przydatne podczas zadań Why, które wymagają wyjaśnienia strategicznego celu projektu swojemu zespołowi.

Innym angażującym i ułatwiającym współpracę narzędziem dostępnym w ClickUp jest Mapy myśli . Może to być pomocne na scenach Jak i Co, gdzie musisz nakreślić cykl pracy lub stworzyć indywidualne zadania dla każdego.

Podsumowanie

Książka Simona Sinka Start with Why to fascynujący plan budowania inspirujących organizacji.

Znajdując i definiując swój główny cel, można wzbudzać zaufanie wśród członków zespołu, budować miliardowe biznesy i tworzyć ewangelistów z lojalnych klientów. Sinek zachęca również liderów do wspierania jasności i dyscypliny w cele zespołu zawsze dostosowując je do ich "dlaczego"

Mamy nadzieję, że podsumowanie książki Start with Why okazało się przydatne. Jeśli nie jesteś pewien, jakie jest twoje "dlaczego", gorąco polecamy inną książkę Sinka, Finding Your Why. Książka ta jest uzupełnieniem książki Start with Why i zawiera praktyczne wskazówki, które pomogą ci zdefiniować swój większy cel.

Ale jeśli już zinternalizowałeś koncepcje Start with Why i masz silne wyobrażenie o tym, jaki jest twój główny cel, sugerujemy, abyś zarejestrować się w ClickUp