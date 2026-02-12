35 niezbędnych podpowiedzi Midjourney dla artystów i projektantów

Tworzenie niesamowitych obrazów nigdy nie było prostsze. Dzięki generatorom sztuki opartym na AI, takim jak Midjourney, praktycznie każdy może w kilka sekund stworzyć oszałamiającą grafikę cyfrową. Jako artysta zapewne dostrzegłeś już potencjał AI w ulepszaniu Twojej twórczości.

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tych narzędzi AI, musisz opanować jeszcze jedną sztukę — tworzenie idealnej podpowiedzi.

Midjourney (i inne narzędzia do tworzenia grafiki oparte na AI) działają w oparciu o podpowiedzi — krótkie frazy tekstowe, które pomagają AI w generowaniu pożądanego obrazu. Te podpowiedzi Midjourney pełnią rolę instrukcji, zasilając ogromną bazę danych wizualnych AI, aby przełożyć Twoje słowa na szczegółową ilustrację.

Opanowując sztukę tworzenia podpowiedzi obrazowych, możesz wyczarować szeroki szyk wizualizacji, od niezwykle szczegółowych, fotorealistycznych krajobrazów po ultrarealistyczne, fantastyczne stworzenia.

Ten przewodnik pomoże Ci rozpocząć przygodę ze sztuką cyfrową opartą na AI dzięki najlepszym podpowiedziom Midjourney.

Podstawy podpowiedzi Midjourney

Generatywna AI, technologia napędzająca Midjourney, doskonale radzi sobie z tworzeniem nowatorskiej zawartości w oparciu o istniejące dane. Po wprowadzeniu podpowiedzi AI analizuje słowa składające się na tę podpowiedź, przeszukuje ogromną bibliotekę stylów artystycznych, kształtów, kolorów i tekstur, a następnie łączy te elementy w spójny obraz, który odpowiada Twojej wizji twórczej.

Im bardziej precyzyjna jest Twoja podpowiedź, tym bardziej ukierunkowane staje się wyszukiwanie /AI, co daje wynik w postaci obrazu końcowego, który naprawdę odzwierciedla Twoje artystyczne zamierzenia.

Jak tworzyć wysokiej jakości polecenia? Nasza lista 35 przykładów poleceń może posłużyć jako inspiracja.

35 przykładów podpowiedzi Midjourney

Dzięki tej różnorodnej kolekcji przykładów podzielonych według stylów artystycznych nauczysz się, jak tworzyć i udoskonalać podpowiedzi dla Midjourney. Przyjrzyjmy się im:

Kubizm: odkrywanie kształtów geometrycznych

Kubizm to styl artystyczny charakteryzujący się abstrakcyjnymi kształtami i fragmentarycznymi formami.

To rewolucyjne podejście zostało wprowadzone przez takich artystów jak Pablo Picasso i Georges Braque w latach 1907–1908 i najlepiej widać je w ich dziełach Les Demoiselles d’Avignon, Dziewczyna z mandoliną, Butelka i ryby oraz Mężczyzna z gitarą.

Poniższe podpowiedzi Midjourney pomogą Ci stworzyć własną cyfrową sztukę kubistyczną:

Nowoczesny salon przedstawiony w fragmentarycznym stylu kubizmu, z geometrycznymi kształtami i nakładającymi się płaszczyznami w żywych kolorach Monochromatyczny kubistyczny obraz martwej natury przedstawiający miskę owoców, z naciskiem na zniekształcone perspektywy i precyzyjne detale w postaci płaskich linii Majestatyczny pejzaż miejski przedstawiony w stylu kubistycznym, oddający dynamikę miejskiego życia w nastrojowej, mglistej scenerii

Przedstaw portret kobiety w stylu kubistycznym w dramatycznym oświetleniu, inspirowany twórczością Georgesa Braque'a Hiperrealistyczny obraz olejny przedstawiający martwą naturę z instrumentem muzycznym, rozłożony na geometryczne kształty o żywych kolorach, nawiązujący do kubizmu syntetycznego

Art deco: uchwycenie blasku przeszłości

W ostrym kontraście do fragmentarycznych form kubizmu, art deco przyjęło efektowną i opływową estetykę. Ten wpływowy styl artystyczny pojawił się w latach 20. XX wieku, rozkwitł w latach 30. i celebrował nowoczesność.

Art deco nie bało się luksusu i wykorzystywało bogate faktury oraz motywy inspirowane starożytnymi kulturami, takimi jak Egipt, oraz zygzaki z epoki maszyn. Był to zasadniczo ruch w stylach sztuki dekoracyjnej oraz koncepcja architektoniczna w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Oto kilka podpowiedzi do sztuki opartej na AI, których możesz użyć do generowania grafiki cyfrowej inspirowanej obrazem w stylu art déco:

Efektowny plakat w stylu art déco promujący fikcyjny spektakl na Broadwayu, przedstawiający piękną młodą kobietę w powiewnej sukni

Fotorealistyczny obraz w stylu art déco przedstawiający wieżowiec skąpany w złotym świetle zachodu słońca, z geometrycznymi akcentami i misternymi detalami

Luksusowy, minimalistyczny pokój w stylu art déco, utrzymany w bieli, z eleganckimi meblami, chromowanymi akcentami i fotorealistycznym dywanem o geometrycznym wzorze Stwórz ilustrację modową przedstawiającą kobietę w powiewnej sukni w stylu art déco, ozdobionej odważnymi geometrycznymi wzorami i misternymi detalami w dramatycznym oświetleniu

3. Gry retro: zabawa pikselami

Gry retro, w przeciwieństwie do najnowocześniejszej grafiki współczesnych tytułów, mają w sobie pewien urok wynikający z pikselowej prostoty. Budzą nostalgię za złotym wiekiem automatów do gier i konsol domowych z lat 80. oraz ery 16-bitowej.

Styl graficzny i projektowy charakteryzują się kolorowymi tłami, kultowymi postaciami, takimi jak Mario, prostymi, ale chwytliwymi ścieżkami dźwiękowymi oraz innymi elementami budzącymi nostalgię. Niosą one ze sobą sentymentalną wartość wspomnień z dzieciństwa i symbolizują prostsze czasy w świecie gier.

Aby wygenerować obrazy w tym stylu, eksperymentuj z podpowiedziami Midjourney, takimi jak:

Scena z platformówki w stylu pixel art przedstawiająca dzielnego bohatera walczącego z zionącym ogniem smokiem Gra wyścigowa w stylu retro, w której pikselowe samochody pędzą przez oświetlony neonami pejzaż miejski, a funkcja ta umożliwia graczom przejazd przez ten pejzaż

Kolorowy portret w stylu pixel art przedstawiający klasyczną postać z gier wideo ubraną w precyzyjnie dopracowaną zbroję Pikselowy portret kultowej postaci z gier retro, takiej jak Mario czy Pac-Man, o niesamowitej szczegółowości Plakat sportowy w stylu retro z pikselową postacią sportowca w dynamicznej pozie na skalistym i piaszczystym terenie

8-bitowa interpretacja słynnego zabytku, takiego jak Wieża Eiffla lub Wielki Mur Chiński, z odlatującym motylem w kolorach tęczy

Cyberpunk: wyobrażenie przyszłości zdominowanej przez technologię

Cyberpunk to podgatunek science fiction, który zagłębia się w mroczną przyszłość naznaczoną postępem technologicznym i upadkiem społecznym.

To gatunek bogaty w motywy. Zgłębia ludzkie koszty postępu, walkę o tożsamość w świecie opętanym modyfikacjami oraz walkę o zachowanie odrobiny człowieczeństwa w społeczeństwie na krawędzi.

Wyobraź sobie zacierające się granice między człowiekiem a maszyną podczas tworzenia podpowiedzi Midjourney na ten temat:

Tętniący życiem cyberpunkowy targ uliczny oświetlony holograficznymi reklamami i migoczącymi neonami Samotny wojownik-cyborg spoglądający na rozległy cyberpunkowy pejzaż miejski spowity smogiem i sztucznym światłem w szczegółowym i skomplikowanym otoczeniu Zaawansowany technologicznie portret hakera cyberpunkowego z świecącymi implantami i cyfrowym interfejsem wyświetlanym w oczach, obserwującego latającego motyla w kolorach tęczy Wzbogacony cybernetycznie sprzedawca uliczny oferujący świecące potrawy i napoje, wyrzeźbione w skomplikowanych, filigranowych wzorach z metalu i wyeksponowane w naturalnym świetle

Niezwykle szczegółowy geometryczny wieżowiec w stylu Chrysler Building, z wyszukanymi akcentami akrylowej farby w sprayu na Chrome i metalicznych elementach

Surrealizm: Przeciwstawianie się rzeczywistości za pomocą krajobrazów ze snów

Surrealizm był ruchem artystycznym i kulturowym, który narodził się z popiołów I wojny światowej. Surrealiści, w przeciwieństwie do swoich kubistycznych odpowiedników, którzy fragmentowali rzeczywistość, dążyli do uwolnienia mocy nieświadomości.

Wyobraź sobie topniejące zegary rozrzucone po jałowych krajobrazach, tak jak przedstawił to Salvador Dalí, lub postacie w melonikach skrywające tajemnicze twarze, autorstwa René Magritte'a.

Ich prace łączą to, co nielogiczne, z tym, co znane, często umieszczając przedmioty codziennego użytku w fantastycznych ustawieniach. Pomyśl o fortepianie, z którego wyrastają pióra, lub homarze siedzącym na telefonie — te zestawienia podważają nasze postrzeganie rzeczywistości, pobudzając wyobraźnię.

Wykorzystaj te podpowiedzi Midjourney jako podstawę do tworzenia pomysłów:

Topniejący zegar zwisający z nagiej gałęzi drzewa na tle czystego, błękitnego nieba, z pięknym, fantastycznym motylem na horyzoncie w szczegółowym i misternie zaprojektowanym otoczeniu Szachownica, na której figury to fantastyczne stworzenia toczące epiczną bitwę z hiperrealistycznymi szklanymi kwiatami w eleganckiej i nowoczesnej przestrzeni Niezwykle szczegółowy fortepian, którego klawisze zastąpiono kaskadowymi wodospadami przepływającymi do rozległego oceanu spektakularnego, miniaturowe świata Stwórz scenę inspirowaną René Magritte'em, przedstawiającą postać w melonie z ukrytą twarzą, stojącą przed zakrzywioną fasadą budynku W stylu Salvadora Dalí namaluj oniryczny krajobraz z topniejącymi zegarami rozrzuconymi po jałowym krajobrazie, z niezwykle szczegółowymi elementami

Steampunk: Wyobraź sobie świat pełen trybów i pary

Ten podgatunek science fiction nie jest typową wizją przyszłości. Steampunk na nowo wyobraża sobie przeszłość, a konkretnie epokę wiktoriańską i amerykański Dziki Zachód, ale z fantastycznym akcentem. Łączy w sobie retrofuturystyczną estetykę inspirowaną XIX-wiecznymi przemysłowymi maszynami napędzanymi parą.

Steampunk to jednak nie tylko estetyka. To świat pełen przygód i innowacji, w którym przeszłość i przyszłość zderzają się w wspaniałym spektaklu mosiądzu, pary i nieograniczonej wyobraźni.

Twoje podpowiedzi Midjourney dotyczące cyfrowej sztuki w stylu steampunk mogą naśladować:

Wspaniały statek powietrzny w stylu steampunkowym szybujący wśród chmur, napędzany niezwykle szczegółowymi miedzianymi tłokami i silnikami parowymi o precyzyjnych, płaskich konturach Tętniący życiem steampunkowy targ pełen urządzeń i wynalazków napędzanych kołami zębatymi i parą Stoicki portret wynalazcy w stylu steampunkowym z mechaniczną ręką i goglami, wpatrującego się w swoje najnowsze dzieło

Wyobraź sobie kolosalny tramwaj napędzany parą przemierzający wypełniony smogiem wiktoriański pejzaż miejski Zaprojektuj tętniącą życiem scenę uliczną w stylu steampunkowym z mechanicznymi automatami, powozami bez koni i oświetleniem gazowym Stwórz fotograficzną scenę krajobrazową przedstawiającą dżentelmena-odkrywcę w cylindrze i goglach, wyruszającego do zaginionego miasta w gigantycznym, napędzanym parą mechanoidzie

Papier warstwowy: eksperymentowanie z fakturami

Sztuka warstwowego papieru to fascynująca technika twórcza, która tchnie życie w dwuwymiarowe projekty. Tworzy głębię i wymiar, przekształcając płaski papier w urzekające dzieła sztuki.

Dzięki strategicznemu wycinaniu kształtów i nakładaniu ich na siebie w lekko przesunięty sposób artyści mogą tworzyć oszałamiające efekty światła i cienia. Pomyśl o delikatnym motylu, którego skrzydła wydają się trzepotać na wietrze, co osiąga się poprzez nakładanie na siebie coraz mniejszych wyciętych elementów.

Zainspirowany tym przyjaznym dla początkujących stylem sztuki i rzemiosła, możesz poprosić Midjourney o stworzenie obrazów cyfrowych, takich jak:

Żywy portret złożony z warstwowych wycinanek z papieru o kontrastujących kolorach i fakturach, umieszczonych na zakrzywionej fasadzie budynku Fantazyjny pejzaż stworzony z kawałków papieru o różnej fakturze, z falistymi wzgórzami i przepływającą rzeką

Wielowarstwowa papierowa grafika przedstawiająca kwiat, którego każdy płatek ma inny odcień czerwieni, umieszczona w domku w stylu stolarskim Majestatyczne pasmo górskie, w którym teksturowane papiery oddają surową skałę i gładki śnieg – idealne do nowoczesnej przestrzeni

Tworzenie skutecznych podpowiedzi Midjourney

Kluczem do tworzenia skutecznych podpowiedzi Midjourney jest wykorzystanie jego zaawansowanych możliwości:

Adresy URL

W swoich podpowiedziach możesz umieszczać adresy URL, aby odwołać się do konkretnych obrazów jako źródła inspiracji. Pomaga to ukierunkować AI na konkretny styl, kompozycję lub temat.

Załóżmy, że chcesz uzyskać obraz o onirycznym charakterze, przypominający obraz Salvadora Dalí. W podpowiedzi możesz podać URL do arcydzieła Dalíego.

Midjourney przeanalizuje następnie kolory, kształty i ogólny surrealistyczny klimat dzieła Dalego i wykorzysta to jako podstawę do wygenerowania obrazu.

Parametry

Parametry pozwalają precyzyjnie dostosować takie aspekty obrazu, jak styl, paleta kolorów i kompozycja.

Dodając na końcu podpowiedzi znak „–”, możesz określić parametry, takie jak proporcje obrazu (np. „–ar 16:9” dla ekranu panoramicznego) lub styl artystyczny (np. „–style anime”).

Styl: Ten parametr pozwala bezpośrednio określić styl artystyczny poprzez podanie jego nazwy. Na przykład –style baroque poinstruuje Midjourney, aby wygenerowało obraz w stylu barokowym. Lista kompatybilnych stylów artystycznych znajdziesz tutaj

Proporcje obrazu: Parametr –ar lub –aspect pozwala kontrolować proporcje obrazu. Wartość 1:1 da obraz kwadratowy, a 2:1 – obraz w formacie poziomym

Kluczem do tworzenia skutecznych podpowiedzi dla Midjourney jest używanie precyzyjnego języka. Im bardziej konkretne są Twoje podpowiedzi, tym lepiej AI zrozumie Twoją wizję i przełoży ją na obraz.

Wybieraj konkretne przymiotniki i szczegóły, aby skierować AI w pożądanym kierunku. Na przykład zamiast „kot”, spróbuj „puszysty rudy kot zwinięty w kłębek na parapecie”.

Model dyfuzyjny

Midjourney wykorzystuje również model dyfuzyjny, potężną technikę AI służącą do generowania nowych danych, często w postaci obrazów lub tekstu, które bardzo przypominają dane ze świata rzeczywistego.

Oto krótkie wyjaśnienie, jak to działa:

Wyobraź sobie, że masz wyraźny obraz. Model dyfuzyjny działa poprzez stopniowe dodawanie szumu do tego obrazu, aż stanie się on nie do odróżnienia od zakłóceń. Następnie model uczy się odwracać ten proces, biorąc zaszumiony obraz i przekształcając go krok po kroku z powrotem w wyraźny.

Możesz eksperymentować ze sformułowaniami i szczegółami, aby ukierunkować model dyfuzji na pożądany efekt.

Zacznij od ogólnej koncepcji, a następnie dodawaj szczegóły w kolejnych podpowiedziach.

Możesz na przykład zacząć od „akwarelowego pejzażu”, a następnie dodać podpowiedzi takie jak „z ośnieżonymi szczytami w tle” oraz „kręta rzeka przepływająca przez bujną dolinę w nastrojowej, mglistej scenerii”.

Informacje zwrotne i iteracje

Nie zadowalaj się pierwszym wynikiem. Dopracuj swoje podpowiedzi na podstawie wygenerowanych obrazów, kierując model w stronę swojej wizji. Midjourney pozwala na modyfikacje podpowiedzi, więc eksperymentuj i baw się dobrze

Podczas generowania obrazu używaj przycisków Midjourney, aby wskazać, które warianty Ci się podobają, a które nie. To pomoże modelowi osiągnąć pożądany efekt

Podpowiedzi Midjourney umożliwiają projektantom odkrywanie niezliczonych ścieżek twórczych, szybkie generowanie kolejnych wersji projektów oraz pokonywanie twórczych blokad.

Wszechstronność i funkcjonalność podpowiedzi Midjourney są naprawdę niezwykłe. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym projektantem, czy kompletnym nowicjuszem, Midjourney oferuje wyjątkową platformę, na której możesz bawić się swoją kreatywnością i ożywić swoje wizualne pomysły.

Opanuj sztukę tworzenia podpowiedzi

Opanowując sztukę tworzenia podpowiedzi, możesz wkroczyć w świat artystycznych poszukiwań i sprawić, że Twoje projekty przejdą z poziomu dobrych do doskonałych.

Pamiętaj, że eksperymentowanie jest kluczem do sukcesu!

Nie bój się eksperymentować z różnymi przykładami podpowiedzii Midjourney, parametrami i obrazami referencyjnymi. Dzięki praktyce rozwiniesz swój własny, unikalny styl tworzenia podpowiedzii, co pozwoli Ci wykorzystać AI jako potężne narzędzie do urzeczywistniania swoich kreatywnych wizji.

