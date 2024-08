Sunsama vs Motion: Która aplikacja do planowania jest najlepsza?

Znamy to uczucie: późny początek dnia, wpatrywanie się w nieuporządkowane listy rzeczy do zrobienia i panika, która zaczyna się ustawiać.

Wiele osób ma trudności ze znalezieniem idealnego aplikacja do codziennego planowania która może obsłużyć wszystkie ich codzienne zadania i scentralizować ich potrzeby związane z planowaniem w jednym miejscu.

Czy powinieneś używać Dokumentów Google, aplikacji Notatki na telefonie, czy potężnych narzędzi do planowania, takich jak Sunsama i Motion?

Jeśli musisz wybrać narzędzie, które z nich jest lepsze? Ten wpis na blogu odpowie na to pytanie.

Zarówno Sunsama, jak i Motion mają na celu pomóc w zarządzaniu czasem, planowaniu dnia i wykonaniu skoncentrowanej pracy. Jednak ich podejście i funkcje zaspokajają różne potrzeby.

Przyjrzyjmy się ich unikalnym funkcjom i planom cenowym, aby pomóc ci zdecydować, które narzędzie najlepiej pasuje do twojego osobistego stylu wydajności.

Czym jest Sunsama?

przez Sunsama Sunsama to cyfrowy planer dzienny, który łączy w sobie narzędzia zwiększające wydajność, takie jak kalendarze, listy do zrobienia, projekty i e-maile w jedną, łatwą w użyciu platformę. Jest to przydatne dla profesjonalistów i właścicieli firm, którzy chcą pozostać zorganizowani i skoncentrowani bez przytłoczenia.

Zaletą Sunsama jest to, że aplikacja nie stara się zmusić użytkownika do większej ilości pracy, lecz pomaga mu pracować mądrzej, organizując zadania i pomagając w planowaniu dnia.

Narzędzie pomaga codziennie wybierać zadania o wysokim priorytecie i integrować je z harmonogramem. Ponadto jego interfejs jest atrakcyjny i interaktywny. Sunsama oferuje również funkcje, takie jak tryb skupienia dla pracy bez rozpraszania uwagi i integruje się z różnymi aplikacjami kalendarza.

W ten sposób możesz wizualnie zorganizować swój dzień, oszacować czas trwania zadań i śledzić najważniejsze zadania bez ciągłego przełączania się między aplikacjami. Spójrz na to Recenzja Sunsama aby uzyskać szczegółowe informacje na temat jego możliwości!

Funkcje Sunsama

Teraz pytanie brzmi, co sprawia, że Sunsama jest na tyle wyjątkowa, aby wyróżniać się na tle innych? Odpowiedź leży w kilku kluczowych funkcjach.

Przyjrzyjmy się im.

1. Codzienny plan z menedżerem zadań

przez Sunsama Będąc aplikacją do codziennego planowania, Sunsama pozwala na listę zadań, nad którymi chcesz pracować, gdy zaczynasz dzień. Wszelkie zadania, których nie ukończyłeś wczoraj, są automatycznie przenoszone, więc możesz dodać je do swojego planu dnia.

Przeciągaj i upuszczaj swoje zadania do preferowanych przedziałów czasowych i pobieraj zadania z e-maili lub aplikacji takich jak Trello lub Todoist bezpośrednio do harmonogramu, utrzymując wszystko w jednym miejscu. Sunsama równoważy również ten harmonogram, wskazując, kiedy możesz spakować zbyt wiele.

Po zaplanowaniu dnia możesz udostępniać swój harmonogram zespołowi na platformach takich jak Slack lub Microsoft Teams.

Oprócz codziennego planowania, Sunsama jest również wysoce kompetentnym menedżerem zadań.

Podczas tworzenia zadania można ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia, podzielić je na podzadania, dodać notatki i komentarze, załączyć pliki i ustawić powtarzanie.

Podczas widoku tych zadań w codziennym formacie Kanban, zadania każdego dnia są wyświetlane w kolumnach z paskiem postępu, który wypełnia się w trakcie ich zakończenia. Możesz także połączyć codzienne zadania z celami tygodniowymi, aby uzyskać bardziej powodzenie w realizacji harmonogramu.

W międzyczasie, jeśli chcesz planować, możesz użyć widoku Kalendarza, aby wyświetlić swój harmonogram według dni, tygodni lub miesięcy.

2. Cele tygodniowe i przeglądy

przez Sunsama Dzięki Sunsama możesz ustawić cotygodniowe cele, aby skupić się na tym, co ważne. Cele można planować z wielotygodniowym wyprzedzeniem i sprawdzać ich realizację. Sunsama podpowie ci, abyś zaplanował swój tydzień w każdy Monday - lub w dowolny inny dzień.

Pod koniec tygodnia Sunsama pomaga sprawdzić, jak minął tydzień. Ten przegląd pozwala zobaczyć wszystko, co zostało zrobione, w tym zadania ze zintegrowanych narzędzi, takich jak Asana.

Cotygodniowy przegląd to nie tylko podsumowanie - to sposób, aby dowiedzieć się, ile czasu zajęły zadania w porównaniu do tego, czego się spodziewałeś. Na przykład, jeśli zadanie zajmie dwie godziny zamiast jednej, Sunsama pokaże ci to, abyś mógł dostosować swoje plany.

Widząc, gdzie podział się czas, można lepiej zaplanować następny tydzień. Jeśli pracujesz w zespole, udostępnianie tego przeglądu pomaga wszystkim być na bieżąco z postępem projektu i określić, gdzie strategie mogą wymagać dostosowania.

3. Tryb skupienia i blokowanie czasu

przez Sunsama Sunsama jest popularnym narzędzie do zarządzania czasem z kilkoma unikalnymi, pomocnymi funkcjami.

Po najechaniu kursorem na zadanie i naciśnięciu klucza "F", włącza się tryb skupienia, w którym można skoncentrować się wyłącznie na zadaniu. Tworzy to środowisko pracy bez rozpraszania uwagi i pomaga pozostać na dobrej drodze i uniknąć rozpraszania uwagi.

W trybie skupienia można nawet notować pomysły związane z zadaniem. Dodatkowo, aplikacja posiada wbudowany timer Pomodoro do pracy w krótkich seriach z przerwami pomiędzy nimi.

Platforma posiada również funkcję funkcję blokady czasowej pomaga efektywnie planować dzień poprzez planowanie zadań w kalendarzu. Pokazuje, ile czasu zajmie każde zadanie, pomagając zrównoważyć obciążenie pracą w ciągu dnia.

Sunsama ostrzega o konieczności dostosowania i zmiany priorytetów zadań w przypadku przekroczenia dziennego obciążenia.

4. Automatyczna archiwizacja niezaplanowanych lub niedokończonych zadań

przez Sunsama Jeśli nie pracowałeś nad zadaniem przez kilka dni, Sunsama przenosi je do sekcji "archiwum". Dzięki temu główna lista zadań skupia się na tym, co najpilniejsze, a nie jest zaśmiecona starymi lub nieistotnymi zadaniami. Jeśli ta automatyczna archiwizacja nie pasuje do twojego cyklu pracy, możesz ją łatwo wyłączyć.

Niemniej jednak, funkcja ta może być oszczędnością czasu dla tych, którzy chcą zachować aktualność swojej listy zadań bez ciągłej ręcznej aktualizacji. Ponadto, jeśli masz zadania, które nie są gotowe do zaplanowania, możesz przechowywać je w zaległościach.

Cennik Sunsama

Miesięczna subskrypcja: $20/użytkownika na miesiąc

$20/użytkownika na miesiąc Roczna subskrypcja: $16/użytkownika miesięcznie

Czym jest Motion?

przez Ruch Ruch łączy w sobie Kalendarz AI kalendarz, menedżer zadań i planista projektów w jednym zgrabnym pakiecie. Jego celem jest utrzymanie zorganizowanego i mniej chaotycznego dnia poprzez umieszczenie wszystkiego w jednym miejscu.

W porównaniu do innych aplikacji zwiększających wydajność aplikacje takie jak Monday i Notion, Motion wyróżnia się rozszerzeniem wykorzystania AI.

Z jej pomocą porządkuje harmonogram, automatycznie zmieniając harmonogram zadań, których nie udało się ukończyć. Ułatwia to skupienie się na tym, co jest następne, bez stresowania się zmianą kalendarza. Sugeruje nawet, nad czym należy pracować w następnej kolejności w oparciu o priorytety, dzięki czemu doskonale nadaje się dla małych i średnich zespołów.

Tworzenie list do zrobienia jest drugą naturą Motion. Harmonogram oparty na AI automatycznie planuje dzień, uwzględniając terminy, priorytety i dostępne przedziały czasowe w kalendarzu. Ponadto wspiera równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i pracę na głęboką skalę.

Motion integruje się również ze znanymi platformami online, dzięki czemu jest idealny dla przedsiębiorców lub osób osiągających wysokie wyniki. Aby dowiedzieć się więcej, zwłaszcza o narzędziach do planowania projektów, sprawdź naszą stronę Recenzja aplikacji Motion !

Funkcje Motion

Motion łączy w sobie najbardziej efektywne funkcje planowania i zarządzania w celu organizacji cyklu pracy.

Funkcje te obejmują:

1. Inteligentne codzienne planowanie

przez Ruch Motion to coś więcej niż zwykły planer: Jest to planer oparty na AI.

W przeciwieństwie do tradycyjnych planerów, które wymagają ręcznego ustawienia zadań, Motion pobiera wszystkie dane wejściowe - takie jak priorytet, terminy i dostępność - i zajmuje się planowaniem za Ciebie.

To podejście oparte na AI oszczędza czas i wysiłek, automatycznie zmieniając kolejność zadań, gdy pojawi się coś pilnego.

Przykładowo, Motion nada priorytet zadaniom oznaczonym jako ASAP i odpowiednio dostosuje harmonogram. Ta inteligentna funkcja codziennego planowania usprawnia cykl pracy i eliminuje potrzebę ręcznej zmiany kolejności, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest bardziej wydajne.

2. Automatyczny harmonogram zadań

przez Ruch Podobnie jak planowanie, harmonogram Motion jest równie automatyczny.

Wiesz już, że aplikacja planuje zadania w oparciu o priorytety i terminy. Ale co, jeśli masz powtarzające się zadania? Motion również je zaplanuje. Wystarczy ustawić częstotliwość, czas rozpoczęcia, czas trwania i priorytet.

Możesz zaplanować je w godzinach pracy lub w określonych godzinach. Możesz także włączać i wyłączać automatyczne planowanie oraz nadawać zadaniom etykiety w celu lepszej organizacji.

Najlepszą częścią Motion jest automatyczne planowanie, które może szybko dostosować się do codziennych zmian. Jeśli zadanie trwa dłużej niż oczekiwano lub pojawi się coś pilnego, aplikacja automatycznie przeorganizuje harmonogram, aby uwzględnić zmianę.

3. Planowanie spotkań w aplikacji

przez Ruch Spotkania można planować bezpośrednio w obszarze roboczym Motion. Tworzysz link do rezerwacji pokazujący Twoją dostępność i udostępniasz go, umożliwiając kontaktom wybranie dogodnego terminu.

Możesz spersonalizować opcje, takie jak czas buforowania między spotkaniami, dzienne limity rezerwacji i pytania przed spotkaniem, zapewniając łatwe dopasowanie spotkań do harmonogramu.

A gwiazda stojąca za tą technologią? Asystent spotkań AI Motion.

Asystent AI usprawnia proces, pozwalając ludziom rezerwować spotkania bez osobnej aplikacji. Otrzymujesz nawet konfigurowalne szablony spotkań i ustawienie parametrów, aby uniknąć niechcianych spotkań przejmujących Twój harmonogram.

Cennik Motion

Indywidualnie: $34/użytkownika miesięcznie

$34/użytkownika miesięcznie Teams: $20/użytkownika miesięcznie

Sunsama vs. Motion: Porównanie funkcji

Funkcje Sunsama Motion Najlepszy dla Samotnych przedsiębiorców, freelancerów Małych i średnich firm Planer dzienny Tak Tak Planowanie AI Nie Tak Narzędzie do planowania spotkań Nie Tak Śledzenie postępów Tak Tak przegląd dzienny i tygodniowy Tak Nie Widok kalendarza Tak Tak narzędzia do zarządzania projektami Nie Tak Współpraca w Teams Tak, z narzędziami innych firm Tak, natywnie Integracje Więcej Mniej

Sunsama i Motion to świetne narzędzia zwiększające wydajność i pomagające w zarządzaniu zadaniami, ale nadal różnią się dość znacznie w podejściu do planowania i tworzenia harmonogramów.

Przyjrzyjmy się szczegółowo różnicom między nimi:

1. Codzienne planowanie

Sunsama

Sunsama stosuje świadome podejście do codziennego planowania. Prowadzi użytkownika przez ustawienie zadań i harmonogramów w preferowanym czasie każdego dnia. Obejmuje to listę zadań, szacowanie czasu na każde z nich i decydowanie o tym, co należy traktować priorytetowo.

Motion

Motion nie wymaga codziennego rytuału, jak w przypadku Sunsama. Zamiast tego automatycznie dodaje zadania do kalendarza na podstawie priorytetu i dostępności przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. Dynamicznie dostosowuje harmonogram, jeśli spotkania trwają długo lub zadania zajmują więcej czasu niż oczekiwano.

Zwycięzca: Motion jest lepszym wyborem, jeśli chodzi o podejście "hands-off". Sunsama oferuje lepsze wrażenia z planowania.

2. Automatyczne planowanie

Sunsama

Sunsama i automatyzacja nie są najlepszymi przyjaciółmi (podpowiedź dla entuzjastów AI, by zwrócili się do Alternatywy dla Sunsama jak Motion). Pozwala planować zadania indywidualnie, ręcznie przeciągając i upuszczając je do kalendarza lub automatyzując je za pomocą narzędzi innych firm. Chociaż wymaga to więcej pracy z góry, daje większą kontrolę nad dniem.

Motion

Planowanie zadań w Motion jest w pełni zautomatyzowane. Wykorzystuje inteligentne algorytmy do umieszczania zadań w harmonogramie na podstawie priorytetów. Oferuje narzędzie do ręcznego dostosowywania ram czasowych, ale dynamicznie zmienia kolejność zadań, jeśli w ciągu dnia wystąpią zmiany.

Zwycięzca: Motion otrzymuje medal za wydajne i dynamiczne automatyczne planowanie.

3. Integracje

Sunsama

Sunsama doskonale radzi sobie z połączeniem z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist i GitHub. Pozwala to na zarządzanie nadchodzącymi zadaniami, e-mailami i projektami w jednym miejscu. Zadania można łatwo przenosić do planu dnia z ulubionych aplikacji i aktualizować wszystko na bieżąco.

Motion

Integracje Motion są podstawowe i nastawione na spotkania. Aplikacja umożliwia synchronizację kalendarzy, połączenie z Gmailem w celu automatycznego przypomnienia o spotkaniach i korzystanie z narzędzi wideo, takich jak Zoom. Motion jest połączony z mniejszą liczbą narzędzi niż Sunsama i koncentruje się na swoich podstawowych funkcjach zamiast na szerokim zakresie usług zewnętrznych.

Zwycięzca: Sunsama wygrywa ze względu na różnorodność oferowanych integracji.

4. Ceny: Sunsama vs Motion

Funkcja Sunsama Motion Cena (za miesiąc, rozliczana miesięcznie) $20 Indywidualnie Zespół $34 $20 Automatyczne planowanie Nie Tak Tak Automatyzacja planowania Nie Tak Tablice Kanban Tak Tak Tak Widok kalendarza Tak Tak Tworzenie zadań z e-maili Tak Nie Tak Rezerwacja spotkań Nie Tak Tak Szablony projektów Nie Tak Tak Współpraca w Teams Z narzędziami innych firm Nie Tak Priorytetyzacja zadań Tak Nie Tak Liczba zadań Nieograniczona Nieograniczona

Sunsama

Sunsama pobiera opłatę w wysokości $$$a 20 miesięcznie za użytkownika za 14-dniową wersję próbną z pełną funkcją. Ta zryczałtowana stawka nie ma poziomów, dzięki czemu ocena jest jasna i prosta. Jeśli wybierzesz plan roczny, możesz zaoszczędzić 48 USD rocznie.

Motion

Plan indywidualny Motion, który obejmuje funkcje AI, kosztuje 19 USD za użytkownika miesięcznie. Cena jest niższa dla Teams i wynosi 12 USD za użytkownika miesięcznie. Dostępna jest również 7-dniowa wersja próbna, aby wypróbować platformę przed podjęciem decyzji o zapłacie.

Zwycięzca: Zależy to od potrzeb użytkownika. Sunsama jest bardziej przystępna cenowo dla użytkowników indywidualnych, a Motion dla zespołów.

Sunsama vs. Motion: Kto wygrywa?

Nie jest łatwo ogłosić zwycięzcę w tej debacie, zwłaszcza gdy Sunsama i Motion wyróżniają się w niektórych działach.

Jeśli wolisz mieć kontrolę nad ich planami, lubisz planować ich dzień i nie chcesz wydawać zbyt wiele, pokochasz Sunsama. Jego codzienne, systematyczne podejście do planowania organizuje twoje zadania i na bieżąco informuje cię o wszystkim, co masz na talerzu.

Jeśli jednak jesteś biznesmenem obeznanym z technologią, który zarządza Teamsami i nie ma czasu na ręczne planowanie zadań, Motion jest najlepszym wyborem.

Aplikacja automatycznie zarządza planem, harmonogramem i zmianą harmonogramu zadań w oparciu o terminy, priorytety i postępy.

Będziesz musiał wprowadzić niezbędne informacje, a Motion wykona za ciebie prawie wszystkie zadania związane z planowaniem (w tym spotkania!).

Sunsama vs. Motion na Reddit

Aby lepiej zrozumieć preferencje użytkowników dotyczące Sunsama vs Motion, zbadaliśmy Reddit.

Niektóre osoby doceniły wydajność i zakończone ustawienie funkcji Motion, które pomagają im utrzymać porządek. Jeden z takich użytkowników powiedział:

Motion wpadł mi w oko i wydawał się niesamowity. Pochodzę z Calendly i wszystko w jednym rozwiązaniu byłoby niesamowite, aby pomóc mi uwolnić trochę umysłowej przepustowości i przestać obawiać się zapominania rzeczy

Jednak nie wszyscy byli tego samego zdania. Mimo że użytkownicy byli pod wrażeniem zakresu możliwości Motion, nie byli zbyt zadowoleni z jego struktury cenowej. Skończyło się na tym, że wybrali Sunsama.

Używam Sunsama i funkcja timeboxingu była dla mnie przełomem. Gorąco polecam!

Słyszałem, że timeboxing w Motion jest prawdopodobnie lepszy, ponieważ może zmieniać harmonogram i przenosić zadania w przypadku ich pominięcia lub do zrobienia z wyprzedzeniem itp. Cena jest jednak dla mnie zbyt wysoka

Sporej części Redditorów spodobał się manualny styl Sunsama zamiast w pełni zautomatyzowanego podejścia Motion.

Myślę, że Sunsama błyszczy jako ujednolicony planer dla osób korzystających z wielu narzędzi/oprogramowania w wielu zespołach

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Sunsama vs. Motion

Ale co, jeśli jesteś profesjonalistą obeznanym z technologią, który lubi od czasu do czasu planować swoje dni i potrzebuje opcji przyjaznej dla budżetu? Cóż, będziesz potrzebował czegoś, co jest najlepsze z obu światów.

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności i zarządzania projektami przeznaczone dla Teams i osób prywatnych. To napędzane sztuczną inteligencją narzędzie do zarządzania wydajnością może samodzielnie planować i zarządzać obciążeniem pracą bez rozbijania banku. Może integrować się z ponad 1000 aplikacji, umożliwiając przeniesienie całej pracy pod jeden dach.

Funkcje ClickUp

Oto niektóre z kluczowych funkcji ClickUp:

1. Szablon dziennego planera ClickUp

Zaplanuj swój dzień pracy i bądź na bieżąco z zadaniami dzięki szablonowi Daily Planner ClickUp

Szablon Szablon dziennego planera ClickUp to najlepsza opcja, jeśli potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu codziennych zadań.

Pomaga on zaplanować zadania, wydarzenia i spotkania, aby zachować porządek. Możesz organizować swoje zadania w kategorie, takie jak osobiste, moja praca lub cele, ustalać priorytety zadań na podstawie ich ważności i pilności oraz śledzić swoje postępy za pomocą wizualizacji, takich jak wykresy i diagramy.

ClickUp oferuje bibliotekę ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, które pomagają szybko tworzyć zadania i natychmiast rozpocząć pracę. Wybierz szablon szablon dziennego planera , pobierz go i wypełnij pola niestandardowe, aby ustawić swoją pracę w kilka minut.

Pobierz ten szablon

2. ClickUp Brain

Zadbaj o wszystkie powtarzalne zadania, podczas gdy Ty skupisz się na najważniejszych rzeczach dzięki ClickUp Brain

Czy Twój cykl pracy jest w dużym stopniu zależny od AI? W takim razie pokochasz ClickUp Brain. ClickUp Brain jest asystentem opartym na AI, który może pomóc w automatycznym generowaniu podsumowań spotkań, tworzeniu osi czasu projektów, tworzeniu agend lub szkiców prezentacji. Działa również jako redaktor, nadając dokumentom profesjonalny ton lub przeformatowując notatki w celu uzyskania łatwych do wykonania elementów.

3. Automatyzacja ClickUp

Zautomatyzuj powtarzające się zadania i zredukuj niepotrzebne ręczne obciążenie dzięki ClickUp Automations

Wykorzystaj moc gotowych Automatyzacja ClickUp lub dostosować je do swoich unikalnych wymagań. Dzięki temu Twój Teams będzie mógł skoncentrować się na najbardziej krytycznych zadaniach.

Twórz nowe zadania i rozpowszechniaj SOP w całym zespole. Możesz zautomatyzować przydzielanie zadań, publikowanie komentarzy, aktualizacje statusu i wiele więcej dzięki wielu opcjom.

Zapewnij ciągły przepływ pracy, płynnie zmieniając osoby przypisane i priorytety oraz dodając etykiety i szablony, gdy statusy ewoluują.

3. Widok kalendarza ClickUp

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swój bieżący harmonogram dzięki widokowi kalendarza ClickUp Widok kalendarza ClickUp pomaga organizować projekty, planować oś czasu i przeglądać pracę zespołu w elastycznym kalendarzu. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć widok dzienny, tygodniowy czy miesięczny, wszystko jest dostępne.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" można łatwo dostosować harmonogram do najbardziej wydajnych godzin pracy. A jeśli plany ulegną zmianie, nie ma problemu! Użyj funkcji powiązań, aby połączyć zadania i zmienić ich kolejność zgodnie z potrzebami.

Dodawanie zadań jest szybkie; możesz niestandardowe pola na dodatkowe notatki lub niezbędne pliki. Ponadto możesz udostępniać swój kalendarz klientom lub freelancerom za pomocą uprawnień.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $10/użytkownika na miesiąc

$10/użytkownika na miesiąc Business: $19/użytkownik miesięcznie

$19/użytkownik miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Organizuj swoje cykle pracy i kalendarze za pomocą ClickUp

Planowanie codziennej pracy i działań może być stresujące, jeśli nie masz solidnego cyfrowego planera do organizowania swoich zadań.

Chociaż zarówno Sunsama, jak i Motion świetnie sprawdzają się w planowaniu i tworzeniu harmonogramów, nie są one pozbawione limitów.

Ręczne podejście Sunsama do planowania może sprawić, że proces ten będzie bardziej skomplikowany dla niektórych użytkowników, co podpowie im, by wybrać Motion i jego automatyzację. Jednak ceny Motion mogą być niekorzystne, zmuszając ludzi do szukania bardziej przystępnych cenowo rozwiązań Alternatywy dla Motion .

ClickUp, z drugiej strony, łączy wszystkie dobre rzeczy w jednym wygodnym narzędziu do zarządzania projektami.

Jest potężny w zarządzaniu projektami i zadaniami, przystępny cenowo i łatwy w użyciu. W połączeniu z szeroką gamą gotowych szablonów i integracji, możesz zorganizować wszystkie swoje cykle pracy i uporządkować swoje kalendarze za pomocą jednej aplikacji! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij za darmo!