Jak wykorzystać strukturę VRIO, aby wyróżnić swój produkt

Zespoły zarządzające biznesem poświęcają dużo czasu na zrozumienie czynników zewnętrznych poprzez badania użytkowników, badania rynku, analizę konkurencji itp. Niewiele z nich inwestuje podobną ilość czasu i energii w analizę wewnętrzną.

Jednak analiza wewnętrzna, tj. dogłębne badanie zasobów i możliwości, zapewnia strategiczny wgląd w potencjał konkurencyjny. Jedną z najpopularniejszych struktur analizy wewnętrznej jest VRIO.

W tym wpisie na blogu zagłębiamy się w to, czym jest i jak można go wykorzystać w ramach procesu planowania strategicznego.

Czym jest model VRIO?

Struktura VRIO to narzędzie do analizy biznesowej, zaprojektowane w celu oceny, w jaki sposób zasoby i możliwości firmy określają jej przewagę konkurencyjną.

VRIO to skrót od angielskich słów Value (wartość), Rarity (rzadkość), Imitability (możliwość naśladowania) i Organization (organizacja). Mierzy on każdy zasób/zdolność w tych czterech wymiarach, aby zidentyfikować jego wpływ na konkurencyjność.

Zagłęb się w model VRIO

Zaproponowany przez profesora zarządzania Jaya Barneya na początku lat 90. model VRIO zawiera cztery pytania, których odpowiedzi określają, czy dana strategia zapewnia przewagę konkurencyjną. Przyjrzyjmy się im.

1. Wartość

Po pierwsze, każdy zasób lub zdolność musi mieć wartość. Oznacza to, że musi on umożliwiać organizacji wykorzystanie szans lub eliminację zagrożeń w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wykorzystanie okazji zazwyczaj generuje dodatkowe przychody, natomiast wyeliminowanie zagrożenia zmniejsza koszty. Oba te działania zwiększają zysk netto, dodając ogólną wartość.

Na przykład duże modele językowe (LLM) i ChatGPT są cennymi funkcjami Open AI, ponieważ umożliwiły organizacji wykorzystanie możliwości uzyskania przychodów w różnych branżach.

Jeśli Twoje zasoby nie są wartościowe, masz niekorzystną pozycję konkurencyjną. Jeśli są wartościowe, sprawdź, czy są rzadkie.

2. Rzadkość

Cenne zasoby muszą być również rzadkie, aby zapewnić przewagę konkurencyjną. Rzadkość oznacza, że zasoby/możliwości są ograniczone lub nietypowe wśród konkurencyjnych firm. Ten wymiar jest również brany pod uwagę przez strategów jako czynnik różnicujący.

Rzadkość może mieć charakter techniczny, kulturowy lub behawioralny. Na przykład, jeśli w Twojej organizacji panuje kultura współpracy, możecie być bardziej innowacyjni jako grupa, tworząc rzadką cechę.

Jeśli Twoje zasoby są cenne, ale nie rzadkie, prawdopodobnie osiągniesz równowagę konkurencyjną na rynku, ponieważ wszyscy mają takie same możliwości. Jeśli Twoje zasoby są cenne i rzadkie, czas przejść do następnego kroku.

3. Możliwość naśladowania

Cenne i rzadkie zasoby muszą być również kosztowne lub trudne do naśladowania, jeśli mają zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną. Zasadniczo oznacza to, że żaden konkurent nie może być w stanie łatwo powielić Twoich zasobów i wyprzedzić Cię w krótkim czasie.

Na przykład, jeśli zdolność Twojej organizacji polega na unikalnym procesie zwinnego rozwoju, który znacznie przyspiesza cykle wdrażania, konkurencja będzie miała trudności z naśladowaniem tego rozwiązania bez zrozumienia wszystkich czynników, które do niego doprowadziły. Patenty i prawa autorskie również tworzą niepowtarzalność.

Jeśli Twoje zasoby są cenne, rzadkie, ale możliwe do naśladowania, będziesz mieć tylko tymczasową przewagę konkurencyjną (do momentu, gdy ktoś Cię naśladuje).

Jeśli Twoje zasoby są cenne, rzadkie i kosztowne/niemożliwe do naśladowania, jesteś gotowy na kolejny krok.

4. Organizacja

Aspekt "organizacji" modelu VRIO określa, czy firma jest zorganizowana i gotowa do efektywnego wykorzystania swoich cennych, rzadkich i niepowtarzalnych zasobów. Aby być zorganizowaną i móc wykorzystać swoje zasoby, firma może potrzebować:

Środowisko sprzyjające innowacjom i eksperymentom

Odpowiednie struktury zarządzania i raportowania

Procesy i zasady wspierające zasoby/możliwości

Systemy kontroli zapobiegające zagrożeniom i atakom

Na przykład posiadanie innowacyjnej technologii (cenny i rzadki zasób) nie pomoże, jeśli Twoja firma nie ma możliwości badawczo-rozwojowych, aby ją rozwijać, lub wiedzy marketingowej, aby ją sprzedawać. Zbiór czynników materialnych i niematerialnych, które umożliwiają przedsiębiorstwu wykorzystanie swoich możliwości, nazywany jest w modelu VRIO "organizacją".

Jeśli Twoje zasoby są cenne, rzadkie i niepowtarzalne, ale nie masz organizacji, która potrafi je wykorzystać, pozostaniesz z niewykorzystaną przewagą konkurencyjną.

Jeśli Twoje zasoby są cenne, rzadkie, niepowtarzalne, a Ty dysponujesz organizacją, która potrafi je wykorzystać, to świetnie! Masz trwałą przewagę konkurencyjną.

Kiedy mówimy o VRIO, jednym z kluczowych modeli, który pojawia się w kontraście, jest analiza SWOT. Zobaczmy, jak te dwa modele się porównują.

Analiza VRIO a analiza SWOT

Chociaż VRIO i SWOT są ramami zarządzania służącymi do oceny określonych czynników biznesowych, różnią się one od siebie. Te szablony analizy SWOT pomogą dostrzec różnice.

Oto kilka najważniejszych różnic między analizą VRIO a analizą SWOT.

VRIO SWOT Ocenia zasoby i możliwości firmy Ocenia mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia Koncentruje się na ocenie zasobów wewnętrznych i możliwości Skupia się na analizie czynników wewnętrznych i zewnętrznych Czynniki wpływające na przewagę konkurencyjną Ogólne czynniki wpływające na działalność biznesową Przydatne do identyfikacji i wykorzystania przewagi konkurencyjnej Przydatne do planowania strategicznego i projektowania taktycznych posunięć

Bonus: Oto kilka najlepszych programów do analizy SWOT, które ułatwią Ci pracę

Przykłady i praktyczne zastosowania modelu VRIO

W teorii model VRIO stanowi jasne i kompleksowe podejście do kształtowania przewagi organizacyjnej. W praktyce może być jednak złożony. Aby to zilustrować, posłużmy się przykładem wyszukiwarki Google.

Google nadal jest najczęściej używaną wyszukiwarką, znacznie wyprzedzając konkurencję. Jednak niedawny rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (AI) podważył przewagę konkurencyjną wyszukiwarki Google. Wykorzystajmy strukturę VRIO, aby zbadać tę możliwość.

Wartość ✅

Algorytm wyszukiwania Google jest cenny, ponieważ zapewnia:

Szybkie, dokładne i trafne wyniki wyszukiwania

Dobre i znane doświadczenia użytkownika

Ma miliardy użytkowników na całym świecie

Rzadkość ✅

Złożoność algorytmu i wydajność w obsłudze miliardów zapytań dziennie sprawiają, że jest on wyjątkowy, ponieważ żadna inna wyszukiwarka nie dorównuje jego precyzji i szybkości.

Możliwość naśladowania ✅

Algorytm jest kosztowny do naśladowania ze względu na zaawansowaną integrację uczenia maszynowego i ogromną ilość danych przetwarzanych przez Google w celu jego udoskonalenia.

Organizacja ✅

Google jest dobrze zorganizowane, aby wykorzystać ten zasób; nieustannie inwestuje w badania i rozwój w celu ulepszenia algorytmu i posiada infrastrukturę wspierającą jego działanie na ogromną skalę.

Jeśli brzmi to łatwo, dowiedz się, jak wykorzystać model VRIO w odniesieniu do zasobów i możliwości Twojej organizacji.

Jak korzystać z modelu VRIO

Głównym celem modelu VRIO jest ocena, czy zasoby i możliwości, którymi obecnie dysponujesz, mogą przyczynić się do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Oto, jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść, korzystając z jednego z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami.

1. Zidentyfikuj zasoby i możliwości

Po pierwsze, określ, co masz. Każda organizacja dysponuje szeregiem zasobów i możliwości. Mogą to być aktywa materialne, takie jak technologia i sprzęt, lub aktywa niematerialne, takie jak reputacja marki, własność intelektualna i umiejętności ludzkie.

Zacznij od przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji wszystkich obszarów działalności, od operacji i marketingu po finanse i zasoby ludzkie. Sporządź listę tych obszarów w solidnym narzędziu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, aby ułatwić późniejszą analizę.

Szablon wyników analizy danych ClickUp to doskonały punkt wyjścia. Ten gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny szablon pomoże Ci zidentyfikować i przeanalizować duże ilości danych bez większego wysiłku.

Przeprowadź szczegółową analizę, korzystając z szablonu wyników analizy danych ClickUp

2. Stwórz listę swoich zasobów i możliwości

Chociaż VRIO można przeprowadzić dla każdego zasobu lub zdolności, wybierz kilka najważniejszych. Wykorzystaj swoją intuicję, aby określić, czy dany zasób jest wartościowy, a następnie rzadki. Powinno to wyeliminować zasoby niekrytyczne.

Wystarczy kilka zasobów do oceny i możesz zacząć.

3. Oceń wartość

Oceń, czy każdy zidentyfikowany zasób i zdolność ma wartość. Na przykład, czy zasoby zarządzania projektami przyczyniają się do redukcji kosztów, poprawy jakości produktów, zwiększenia satysfakcji klientów lub umożliwiają firmie szybsze wprowadzanie innowacji niż konkurencja?

Uzyskaj opinie od wielu interesariuszy

Użyj tablicy ClickUp , aby przeprowadzać burzę mózgów i współpracować nad pomysłami w czasie rzeczywistym

Zapisz swoje wnioski w dokumentach ClickUp , aby móc do nich wrócić w przyszłości

Używaj niestandardowych statusów , aby sortować elementy jako wartościowe/bezwartościowe

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z tablicy ClickUp

4. Określ rzadkość

Przefiltruj wszystkie cenne zasoby/możliwości, które posiadasz, aby określić ich rzadkość. Przeprowadź dokładne badania, aby dowiedzieć się, kto jeszcze posiada zasoby, które Ty posiadasz, i w jaki sposób.

Na przykład, jeśli używasz VRIO w zarządzaniu kapitałem ludzkim, możesz określić, ilu specjalistów posiada umiejętności, które Ty posiadasz, jakie są luki w umiejętnościach na rynku, czy istnieją inne regiony geograficzne, które dysponują podobnymi zasobami itp.

Zarządzanie zasobami ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi zasobami w jednym miejscu. Skorzystaj z opisu, zagnieżdżonych komentarzy, pól niestandardowych itp., aby uwzględnić wszystkie aspekty rzadkości zasobu.

Zarządzaj swoimi zasobami za pomocą oprogramowania do zarządzania zasobami ClickUp

5. Oceń możliwość naśladowania

Teraz, mając wszystkie cenne i rzadkie źródła/możliwości, ile z nich jest nie do naśladowania? Co musiałby zrobić konkurent, aby skopiować lub zastąpić to, co masz?

Na przykład, jeśli masz najlepszych inżynierów uczenia maszynowego w kraju, ile kosztowałoby konkurencję stworzenie podobnego zespołu pod względem wynagrodzeń, szkoleń, relokacji itp.

6. Przeanalizuj organizację

Zasoby i możliwości nie tworzą przewagi konkurencyjnej w izolacji. Tworzą one środowisko zaprojektowane tak, aby wykorzystać Twoje możliwości. Przyjrzyj się strukturom, procesom, politykom i kulturze PMO w swojej firmie, aby sprawdzić, czy wspierają one efektywne wykorzystanie zasobów, czy też je utrudniają.

Pulpit ClickUp to doskonałe miejsce do gromadzenia tych informacji. Na platformie możesz również przechowywać dane dotyczące hierarchii organizacyjnej, struktur raportowania, dostępności zespołów, wskaźników KPI i metryk zarządzania produktami itp.

Zarządzanie zasobami za pomocą pulpitu ClickUp

7. Określ strategię konkurencyjną

W oparciu o wyniki analizy VRIO wykorzystaj swoją przewagę konkurencyjną. Na przykład, jeśli masz świetnych inżynierów ds. uczenia maszynowego (zasoby), ale nie masz działu badań i rozwoju, który tworzyłby innowacyjne produkty (organizacja), zainwestuj w ten drugi.

Jeśli dysponujesz odpowiednimi zasobami, ale nie jesteś w stanie zatrzymać pracowników, przemyśl strukturę swojej organizacji. Skorzystaj z jednego z szablonów planowania zasobów, aby zaplanować strategie utrzymania pracowników na przyszłość.

Zaprojektuj strategię zarządzania i operacyjną w oparciu o wyniki analizy VRIO.

Podczas wypróbowywania struktury VRIO do analizy warto pamiętać o kilku zaletach i ograniczeniach.

Zalety i ograniczenia modelu VRIO

Struktura VRIO to doskonałe narzędzie do okresowej oceny przewagi konkurencyjnej. Oto dlaczego.

Łatwe wdrożenie: VRIO to prosta, czterostopniowa struktura z jasnymi kryteriami, którą można konsekwentnie stosować w odniesieniu do różnych zasobów i możliwości.

Skoncentrowane: Są skoncentrowane wewnętrznie, ograniczając wpływ czynników zewnętrznych na proces podejmowania decyzji.

Prostota: wymaga od decydentów zadawania konkretnych, ukierunkowanych pytań dotyczących każdego zasobu, co upraszcza i usprawnia analizę.

Strategiczne: Informacje uzyskane dzięki tym ramom umożliwiają menedżerom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wzmocnienia istniejących zasobów, rozwoju nowych możliwości lub potencjalnego pozbycia się zasobów, które nie zapewniają przewagi konkurencyjnej.

Zorientowane na wzrost: VRIO kieruje strategiczne inwestycje w zasoby, które mogą zapewnić najlepsze wyniki. Dzięki wzmocnieniu zasobów kwalifikujących się do VRIO możesz skuteczniej zwiększać udział w rynku, wprowadzać innowacje i poprawiać rentowność, przyczyniając się tym samym do bezpośredniego wzrostu i długoterminowego powodzenia na rynku.

Pomimo tych zalet, VRIO nie jest jedynym rozwiązaniem wszystkich problemów. Ma swoje ograniczenia, które należy od czasu do czasu uwzględnić.

W swej istocie VRIO to statyczna analiza w dynamicznym środowisku. Struktura ocenia zasoby w określonym momencie, nie uwzględniając dynamicznych zmian na rynku i w branży, które mogą szybko zmienić strategiczne znaczenie tych aktywów.

Wraz z ewolucją środowiska biznesowego wartość i rzadkość zasobów mogą ulegać zmianom, co może prowadzić do wyciągnięcia nieaktualnych lub nieistotnych wniosków strategicznych.

Ponadto skupia się na aspektach wewnętrznych, co może prowadzić do przeoczenia zewnętrznych możliwości rozwoju, takich jak sojusze, partnerstwa lub nowe trendy rynkowe. Takie podejście może ograniczać zdolność firmy do dostosowania się do zmian zewnętrznych lub wprowadzania innowacji poprzez integrację nowych technologii lub praktyk.

Najprostszym sposobem na pokonanie tego ograniczenia jest połączenie go z innymi ramami, takimi jak analiza SWOT lub SOAR, aby zwiększyć jego skuteczność.

Wykorzystaj VRIO do budowania przewagi konkurencyjnej dzięki ClickUp

Dla rozwijającej się organizacji VRIO stanowi strukturę do introspekcji. Pomaga liderom biznesowym poświęcić czas na obiektywną analizę swojej pozycji na rynku. Dostarcza kluczowych informacji na temat tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej złożonym i dynamicznym środowisku biznesowym.

Podobnie jak wszystkie analizy biznesowe, VRIO najlepiej wykonywać w regularnych odstępach czasu, opierając się na poprzednich raportach. Opracuj strategię, usprawnij i zautomatyzuj analizę VRIO dzięki kompleksowemu oprogramowaniu do planowania strategicznego, takiemu jak ClickUp.

Współpracuj z interesariuszami, rejestruj obserwacje, zarządzaj projektem analizy VRIO i buduj razem z ClickUp.

Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są cztery pytania modelu VRIO?

Cztery kluczowe pytania, które należy zadać, aby ocenić wszelkie zasoby/możliwości, to:

Czy zasób lub zdolność są wartościowe? Czy to rzadkość? Czy naśladowanie tego rozwiązania jest kosztowne? Czy firma jest zorganizowana tak, aby uchwycić te wartości?

2. Czym jest analiza VRIO – przykład?

Jako przykład analizy VRIO rozważmy reputację marki Apple. Oto jak mogłaby ona wyglądać.

Wartość : Zwiększa lojalność klientów i pozwala na stosowanie wyższych cen

Rzadkość : Niewiele marek cieszy się taką rozpoznawalnością i szacunkiem na całym świecie

Możliwość naśladowania : Trudne do powielenia dzięki dziesiątkom lat innowacji i zadowolenia klientów

Organizacja: Struktura korporacyjna, marketing i PR firmy Apple skutecznie wykorzystują i wzmacniają siłę marki

3. Jaka jest różnica między analizą SWOT a VRIO?

Analiza SWOT ocenia wewnętrzne mocne i słabe strony wraz z zewnętrznymi szansami i zagrożeniami, zapewniając szeroki przegląd strategiczny.

W przeciwieństwie do tego, model VRIO ocenia wewnętrzne zasoby i możliwości firmy w celu określenia jej potencjału w zakresie zapewnienia trwałej przewagi konkurencyjnej, koncentrując się na wartości, rzadkości, możliwości naśladowania i organizacji.