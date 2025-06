10 darmowych szablonów prezentacji, które pomogą stworzyć przekonujące prezentacje

Atrakcyjna prezentacja pomaga firmie pozyskać potencjalnych klientów, zawrzeć umowy z klientami i zapewnić finansowanie od inwestorów. Słaba prezentacja ma odwrotny skutek.

Ale jak znaleźć idealny pitch deck, który za każdym razem będzie odpowiadał Twoim potrzebom? Skorzystaj z szablonów pitch decków!

Korzystanie z gotowych i dostosowywalnych szablonów prezentacji sprawia, że proces ten jest szybszy i łatwiejszy. Dobrą wiadomością jest to, że wiele takich darmowych szablonów jest łatwo dostępnych w Internecie.

W tym artykule stworzyliśmy listę 10 najlepszych szablonów prezentacji dla różnych platform. Zapraszamy do lektury!

Czym są szablony prezentacji?

Szablony prezentacji to gotowe do użycia, konfigurowalne prezentacje lub prezentacje, których firmy używają do tworzenia prezentacji sprzedażowych dla klientów lub prezentacji dla inwestorów.

Szablony prezentacji można tworzyć za pomocą różnych narzędzi do prezentacji, takich jak Microsoft PowerPoint i Google Slides. Zazwyczaj zawierają one układy graficzne do tworzenia slajdów na różne tematy poruszane w prezentacjach sprzedażowych lub dla inwestorów.

Co sprawia, że szablon prezentacji jest dobry?

Szablony prezentacji mogą być krótkie lub szczegółowe, w zależności od konkretnych wymagań biznesowych.

W niektórych przypadkach możesz potrzebować krótkich szablonów elevator pitch, aby przedstawić swoją firmę lub produkt potencjalnemu klientowi lub inwestorowi podczas nieplanowanego spotkania. W przypadku zaplanowanych spotkań biznesowych będziesz potrzebować szablonów do szczegółowych prezentacji dla klientów.

Szablony prezentacji powinny zawierać kilka podstawowych elementów prezentacji sprzedażowej, niezależnie od długości i formatu. Użytkownicy mogą wykorzystać niektóre lub wszystkie z nich, ale powinny one być obecne.

Oto kilka kluczowych elementów, które powinny znaleźć się w dobrym szablonie prezentacji:

Przegląd produktu : Jaki jest Twój główny produkt lub pomysł na biznes i kto jest Twoim celem rynkowym?

Zalety produktu : Kluczowe funkcje, zalety i unikalna propozycja wartości Twojego produktu, które dają potencjalnym klientom powód do zakupu

Problemy klientów : Jasna lista problemów klientów, które produkt pomaga rozwiązać

Przegląd firmy : Krótki przegląd firmy i jej oferty

Model biznesowy : wyjaśnienie modelu biznesowego firmy; jest to szczególnie przydatne w przypadku szablonu prezentacji dla start-upów

Udział firmy w rynku : Dane dotyczące aktualnego i docelowego udziału firmy w rynku, najlepiej w porównaniu z kluczowymi konkurentami

Analiza konkurencji : Kilka slajdów porównujących firmę z konkurencją pod względem funkcji, wartości, ceny i innych czynników

Strategia rozwoju i plan finansowy: Strategiczny i finansowy plan rozwoju firmy oraz prognozy finansowe

Oprócz szablonów prezentacji można również skorzystać z narzędzi AI do tworzenia prezentacji sprzedażowych.

Mapy myśli ClickUp są również pomocne podczas wizualizacji planu rozwoju dla potencjalnych inwestorów. Dodawaj, usuwaj lub reorganizuj węzły, twórz połączenia i nakreśl cykle pracy, aby zaprezentować procesy sprzedaży.

Sporządź szczegółowy plan procesu sprzedaży i prezentacji za pomocą map myśli ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj ClickUp dla start-upów, aby tworzyć różnego rodzaju prezentacje dla klientów i inwestorów. Od burzy mózgów nad pomysłami na prezentacje sprzedażowe po tworzenie szczegółowych cykli pracy sprzedaży — pomaga we wszystkich aspektach działalności start-upowej, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi dla start-upów.

10 szablonów prezentacji, które warto wykorzystać w 2024 r.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz przeprowadzić rundę finansowania zalążkowego, czy serię rund finansowania, dobry zestaw slajdów może przekonać potencjalnych inwestorów. Omówimy różne rodzaje szablonów prezentacji dla klientów i inwestorów, abyś mógł wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nawet jeśli chcesz stworzyć własną prezentację, możesz zainspirować się tymi sprawdzonymi przykładami, aby przyciągnąć uwagę odbiorców.

1. Szablon prezentacji ClickUp Elevator Pitch

Pobierz ten szablon Stwórz elevator pitch, który natychmiast przyciąga uwagę i zachęca ludzi do dalszego kontaktu z Tobą, korzystając z szablonu ClickUp Elevator Pitch

Elevator pitch to krótki i intrygujący opis pomysłu, marki lub produktu. Celem jest stworzenie prezentacji, którą można przedstawić osobie spotkanej podczas jazdy windą i wzbudzić jej zainteresowanie na tyle, aby później omówić ją bardziej szczegółowo.

Szablon ClickUp Elevator Pitch ułatwia tworzenie prezentacji poprzez burzę mózgów z zespołem. Wykorzystuje prosty format tabeli, aby zebrać pomysły od różnych członków zespołu. Następnie omawiasz pomysły i tworzysz prezentację, która wywrze duże wrażenie w ciągu dwóch minut lub mniej.

Szablon można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Jeśli szukasz szablonów jednostronicowych, to jest to najlepsza opcja.

Kluczowe funkcje

Zbierz pomysły swojego zespołu i zapisz najważniejsze punkty prezentacji sprzedażowej

Stwórz krótką prezentację, którą możesz przedstawić potencjalnym klientom, potencjalnym partnerom biznesowym lub osobom, które spotkasz w podróży służbowej

Dostosuj szablon i dostosuj go do swojej działalności

Przykład zastosowania: Aby stworzyć krótką prezentację sprzedażową, którą można przedstawić osobom spotkanym w biegu w ciągu dwóch minut lub mniej (na przykład podczas jazdy windą).

Wskazówka dla profesjonalistów: Elevator pitch wymaga czegoś więcej niż tylko przekonującego argumentu na korzyść Twojej firmy. Nie chodzi tylko o samą prezentację, ale o to, jak ją przeprowadzisz. Jeśli czujesz, że Twoje umiejętności prezentacyjne są nieco zardzewiałe, oto kilka książek, które możesz przeczytać, aby wrócić do gry.

2. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Pobierz ten szablon Stwórz przekonującą prezentację sprzedażową, która pomoże Ci zdobyć klientów dla Twojej firmy, korzystając z szablonu prezentacji sprzedażowej ClickUp

Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp jest idealny dla profesjonalistów sprzedaży, którzy potrzebują szybkiego i skutecznego sposobu na tworzenie spersonalizowanych prezentacji sprzedażowych na spotkania z klientami.

Wykorzystuje prostą strukturę składającą się z haczyka, treści i wezwania do działania, aby stworzyć przekonujące prezentacje sprzedażowe, które przekonują klientów. Wymienienie elementów doskonałej prezentacji sprzedażowej ułatwia proces jej tworzenia.

Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w tworzeniu prezentacji, możesz skorzystać z generatywnej sztucznej inteligencji ClickUp Brain. Automatycznie wygeneruje ona idealną prezentację sprzedażową na podstawie podanych podpowiedzi.

Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp pomaga również przekształcić różne kroki procesu sprzedaży w zadania, które można wykonać. Możesz przypisać te zadania konkretnym członkom zespołu, ustawić terminy i śledzić postępy każdego potencjalnego klienta.

Kluczowe funkcje

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem i współpracuj nad tym szablonem ClickUp Docs

Pisz przekonujące prezentacje sprzedażowe z jasnym haczykiem, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów

Przykład użycia: Tworzenie atrakcyjnych prezentacji sprzedażowych z jasnym przekazem i wezwaniem do działania.

3. Szablon prezentacji ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu prezentacji ClickUp, aby tworzyć przekonujące prezentacje dla klientów

Szablon prezentacji ClickUp jest idealny do tworzenia oszałamiających prezentacji na spotkania z klientami. Jak każdy sprzedawca wie, prezentacje mogą albo pomóc w zdobyciu kontraktu, albo spowodować utratę cennych potencjalnych klientów.

Korzystając z tego szablonu, możesz łatwo tworzyć szczegółowe slajdy prezentacji sprzedażowej, aby przekazać potencjalnym klientom wartość swojego produktu. Zapewnia on dużo miejsca na jasne przedstawienie możliwości rynkowych i potencjału wzrostu. Możesz nawet użyć go do omówienia strategii wejścia na rynek i prognoz finansowych.

Oferuje konfigurowalne projekty różnych elementów, które powinny znaleźć się w prezentacjach dla klientów, takich jak strona wprowadzająca, agenda spotkania oraz strony z główną treścią dotyczącą produktu lub tematu dyskusji.

Kluczowe funkcje

Użyj kodowania kolorami dla różnych typów slajdów, aby stworzyć dobrze zorganizowaną prezentację

Pracuj nad prezentacją Widok tablicy do planowania i organizowania prezentacji

Stwórz całkowicie spersonalizowaną prezentację, korzystając z różnych opcji projektowania

Przykład zastosowania: Jest to przydatne do przygotowania szczegółowych prezentacji dla klientów w formie slajdów. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia prezentacji dla klientów, dzięki czemu jest dostępny nawet dla początkujących użytkowników.

4. Szablon rocznego raportu ClickUp

Pobierz ten szablon Nadaj swojej firmie strategiczny kierunek i ustal priorytety biznesowe na cały rok, korzystając z szablonu ClickUp Annual One Pager

Strategia i wartości Twojej firmy są kluczowymi elementami, które powinny znaleźć się w prezentacjach sprzedażowych, ponieważ pomagają potencjalnym klientom zrozumieć, czym zajmuje się Twoja firma.

Szablon rocznego jednostronicowego dokumentu ClickUp jest przydatny do przekazywania wartości, strategii i priorytetów firmy. Wszelkie aktualizacje podstawowej strategii i kierunku działania firmy powinny być dokumentowane i dostępne; ten szablon może w tym pomóc.

Podczas prezentacji sprzedażowej specjaliści ds. sprzedaży powinni mieć świadomość ogólnych celów i priorytetów firmy. Ten szablon pomoże Ci przekazać strategię i dostarczyć te informacje zespołowi sprzedaży.

Istnieje również możliwość umieszczenia listy podstawowych wartości firmy i dostosowania ich w razie potrzeby.

Kluczowe funkcje

Organizuj coroczne spotkania i korzystaj z tego szablonu, aby omówić krótko- i długoterminową strategię firmy

Wymień wartości, wizję i misję swojej firmy, aby zespoły sprzedaży miały jasność co do tego, czym się kierujesz

Nakreśl roczne cele i priorytety swojej firmy

Przykład użycia: Ten szablon idealnie nadaje się do przedstawienia ogólnej strategii firmy, celów rocznych i wytycznych.

5. Szablon prezentacji sprzedażowej w PowerPoint

Prosty szablon prezentacji sprzedażowej PowerPoint od Microsoft

Ten szablon prezentacji sprzedażowej PowerPoint zawiera 13 slajdów, które pozwalają stworzyć szczegółową prezentację dla klientów. Obejmuje on między innymi przegląd firmy, przegląd produktów, zalety produktów oraz strategię rozwoju firmy.

Projekt jest prosty, ale elegancki. Ponadto można go dostosować do wymagań marki. Na przykład można bez problemu użyć kolorów marki i dodać jej logo.

Kluczowe funkcje

Dostosuj prezentację, korzystając z tysięcy zdjęć, grafik i czcionek z biblioteki Microsoft

Pokaż potencjalnym klientom wartość swojego produktu, tworząc szczegółowe slajdy dotyczące problemów, które rozwiązuje

Przykład użycia: Aby stworzyć prezentację sprzedażową w formacie PPT, o minimalistycznym wyglądzie, na spotkania z klientami, podczas których potrzebujesz szczegółowej prezentacji, aby zamknąć transakcje sprzedaży.

6. Szablon prezentacji technicznej PowerPoint

Szablon prezentacji PowerPoint dla firm technologicznych za pośrednictwem Microsoft

Ten szablon prezentacji PowerPoint Tech Pitch Deck firmy Microsoft został zaprojektowany specjalnie dla firm technologicznych. Wykorzystuje format problemu i rozwiązania, aby pokazać potencjalnym inwestorom, jakie wyzwania rozwiązuje produkt i dlaczego powinni w niego zainwestować.

Dzięki temu możesz wyraźnie podkreślić innowacyjne funkcje i kluczowe zalety swojego produktu technologicznego.

Druga część szablonu skupia się na dostarczeniu informacji o firmie, w tym o jej modelu biznesowym, konkurentach i danych porównawczych dotyczących rynku.

Najlepsze jest to, że otrzymujesz format, w którym możesz przedstawić jasną strategię rozwoju i dwuletni plan działania firmy, co doskonale nadaje się do przekonania inwestorów o jej potencjale.

Kluczowe funkcje

Wykorzystaj wysokiej jakości grafiki i motywy związane z technologią i po prostu dodaj treść, aby stworzyć szczegółowe prezentacje sprzedażowe

Wykorzystaj go, aby przedstawić szczegółowy plan finansowy i plan rozwoju swojej firmy

Przykład zastosowania: Doskonały do tworzenia prezentacji sprzedażowych w programie PowerPoint dla firm technologicznych, które chcą pozyskać finansowanie od inwestorów.

7. Szablon prezentacji PowerPoint dla handlu detalicznego

Szablon prezentacji PowerPoint dla firm detalicznych za pośrednictwem Microsoft

Trzeci szablon prezentacji PowerPoint na naszej liście jest dostosowany do potrzeb firm z branży detalicznej. Szablon prezentacji PowerPoint dla branży detalicznej ma bardzo podobną strukturę do szablonu dla branży technologicznej wymienionego powyżej, ale wykorzystuje kolory, elementy wizualne i komunikaty dostosowane do potrzeb firm z branży detalicznej.

Zaczyna się od opisania problemu branżowego, a następnie przedstawia produkt jako idealne rozwiązanie. Następnie zawiera slajdy przedstawiające funkcje i zalety produktu, po czym przechodzi do sekcji zawierającej przegląd firmy.

Ostatnia sekcja zawiera szczegółowe informacje o firmie, przegląd rynku, pozycję rynkową firmy, strategię rozwoju i plan na przyszłość.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to szczegółowy szablon prezentacji, który zawiera wszystkie informacje potrzebne inwestorowi.

Kluczowe funkcje

Twórz oszałamiające prezentacje dzięki bogatej bibliotece wizualnej programu PowerPoint

Jeśli Twoja firma zajmuje się sprzedażą odzieży, użyj motywu i elementów wizualnych w niezmienionej formie lub dostosuj je do potrzeb swojej marki

Przykład użycia: Tworzenie kompleksowych prezentacji PowerPoint dla inwestorów dla firm z branży detalicznej w celu pozyskania finansowania działalności.

8. Szablon prezentacji dla start-upów technologicznych Google Slides autorstwa SlidesGo

Szablon prezentacji dla start-upów technologicznych za pośrednictwem SlidesGo

Szablon prezentacji dla start-upów technologicznych Google Slides Tech Startup Pitch Deck Template autorstwa SlidesGo został zaprojektowany z myślą o start-upach technologicznych. Jego kolory, elementy wizualne i ogólny wygląd odzwierciedlają fakt, że jest to prezentacja dla firmy technologicznej.

Różni się od większości innych szablonów prezentacji na tej liście tym, że skupia się na projekcie, a nie na treści. Otrzymasz wiele opcji projektowania slajdów, ale nie znajdziesz żadnych wskazówek dotyczących treści.

Zawiera wszystkie niezbędne slajdy, które powinny znaleźć się w prezentacji, takie jak przegląd produktu, przegląd rynku i informacje o konkurencji, a także 2-3 opcje projektu slajdów dla każdego z nich.

Inne przydatne slajdy to analiza SWOT firmy, studia przypadków, opinie klientów oraz nagrody zdobyte przez firmę lub produkt. Jest to jeden z najlepszych przykładów prezentacji dla startupów, który warto mieć pod ręką niezależnie od etapu, na którym się znajdujesz.

Kluczowe funkcje

Wybierz spośród niebieskiej, zielonej, różowej, fioletowej i pomarańczowej kolorystyki

Wybierz spośród wielu opcji projektowych dla każdego rodzaju slajdu

Wykorzystaj ponad 500 ikon, Flaticons i innych zasobów wizualnych do dostosowania prezentacji

Obejmij wszystkie istotne elementy doskonałej prezentacji sprzedażowej, wybierając spośród 25 opcji slajdów

Cytuj wypowiedzi ekspertów branżowych lub opinie klientów, aby pokazać, co ludzie mówią o Twojej firmie lub produktach, korzystając z slajdów "cytaty"

Przykład użycia: Doskonały dla zespołów sprzedaży start-upów technologicznych do wyjaśniania potencjalnym nabywcom swoich innowacyjnych pomysłów lub koncepcji produktów. Można go również dostosować do prezentacji dla inwestorów.

9. Szablon prezentacji startupowej Google Slides Real Life Startup Pitch Deck Template autorstwa SlidesGo

Szablon prezentacji startupowej z prawdziwego życia za pośrednictwem SlidesGo

Szablon prezentacji startupowej Real Life Startup Pitch Deck Template jest idealny dla osób, które mają pewną wiedzę na temat projektowania i lubią tworzyć niestandardowe prezentacje.

Na końcu prezentacji znajduje się lista wszystkich czcionek, kolorów i elementów wizualnych użytych w slajdach oraz dodatkowe opcje. Możesz skorzystać z tych zasobów, aby dostosować prezentację do swoich potrzeb lub użyć jej w obecnej formie.

Zawiera wszystkie niezbędne slajdy dotyczące firmy i jej produktu, a także problemy, które rozwiązuje. Obejmuje również analizę rynku i informacje o konkurencji. Ogólnie rzecz biorąc, ten przykład prezentacji pozostawia dużo miejsca na eksperymenty.

Kluczowe funkcje

Dostosuj i wykorzystaj 34 slajdy zawierające szczegółowe informacje o firmie, produkcie i rynku

Zaprezentuj produkt w formie wideo podczas prezentacji

Skorzystaj z biblioteki zasobów wizualnych na końcu, aby dostosować prezentację do swoich potrzeb

Przykład użycia: Ten szablon jest przydatny dla start-upów do tworzenia szczegółowych prezentacji sprzedażowych dla potencjalnych klientów. Najlepiej nadaje się dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcieliby skorzystać z zasobów znajdujących się na końcu.

10. Prosty szablon prezentacji Google Slides autorstwa SlidesGo

Prosty szablon prezentacji Google Slides za pośrednictwem SlidesGo

Ten prosty szablon prezentacji firmy SlidesGo może być używany przez różne rodzaje firm, ponieważ nie został zaprojektowany z myślą o jednym konkretnym typie działalności.

Zawiera ponad 20 slajdów zawierających informacje o produkcie, firmie i rynku, które mają przekonać potencjalnych klientów do zakupu. Po wprowadzeniu kilku zmian można go również przekształcić w prezentację dla inwestorów w celu pozyskania finansowania dla firmy.

Podobnie jak dwa poprzednie szablony prezentacji SlidesGo, ten również zawiera zasoby umożliwiające dostosowanie prezentacji na końcu.

Kluczowe funkcje

Skorzystaj z 20 projektów slajdów, aby tworzyć prezentacje w Google Slides lub Microsoft PowerPoint

Przedstaw szczegółowe porównanie konkurencji, w tym porównanie funkcji

Pokaż dotychczasowy rozwój swojej firmy, korzystając z różnych projektów slajdów

Dostosuj prezentację, korzystając z bogatej biblioteki zasobów zawierającej ponad 500 ikon i Flaticons

Przykład zastosowania: Przydatne dla różnych rodzajów firm do tworzenia szczegółowych prezentacji sprzedażowych lub dla inwestorów w Google Slides.

Zwycięstwo dzięki odpowiedniemu szablonowi prezentacji

Wszystkie szablony wymienione powyżej świetnie nadają się do tworzenia skutecznych prezentacji. Niektóre są przeznaczone dla firm z konkretnej niszy, inne mają szerszy zakres zastosowania.

Zebraliśmy szablony prezentacji z ClickUp, PowerPoint i Google Slides, abyś mógł wybrać odpowiedni dla siebie w zależności od potrzeb.

Jeśli masz konto ClickUp, możesz zintegrować te szablony z różnymi innymi funkcjami, takimi jak ClickUp CRM, automatyzacja i wiele innych, aby pomóc zespołom sprzedaży zwiększyć wydajność, tworzyć atrakcyjne prezentacje i zarządzać cyklami pracy.

Na co więc czekasz? Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś.