Jak zbudować strategię rozwoju talentów dla swojego biznesu?

Pracownicy stanowią formularz każdej firmy i mogą albo napędzać ją do powodzenia i innowacji, albo przyczyniać się do stagnacji i upadku.

Dlatego też szkolenie i pielęgnowanie talentów w organizacjach ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu.

Specjaliści muszą stale zdobywać nowe umiejętności, aby pozostać na bieżąco, co sprawia, że rozwój talentów staje się jeszcze ważniejszy. Jednak tworzenie strategii rozwoju talentów, które przynoszą korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom, nie jest łatwe. Wiele firm boryka się z tym problemem i w wyniku tego cierpi.

W tym artykule wyjaśnimy podstawy rozwoju talentów i jak włączyć go do ogólnej strategii biznesowej. Podzielimy się również kilkoma ważnymi wskazówkami i narzędziami, które pomogą ci odnieść sukces.

Zaczynajmy!

**Co to jest rozwój talentów?

Rozwój talentów, zarządzanie talentami i zarządzanie wydajnością są ściśle powiązanymi terminami, często używanymi zamiennie.

Rozwój talentów jest najszerszym terminem, a pozostałe dwa są jego podzbiorami. Obejmuje on pielęgnowanie umiejętności i potencjału pracowników, aby pomóc im rozwijać się i odnosić sukcesy w organizacji.

Dodatkowo, rozwój talentów koncentruje się na tworzeniu wspierającego środowiska, w którym pracownicy są zachęcani do nauki, innowacji i podejmowania nowych wyzwań. Obejmuje to dostarczanie zasobów, informacji zwrotnych i możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Wyjaśnijmy teraz różnice między zarządzaniem talentami a ich rozwojem.

Zarządzanie talentami a rozwój talentów

Zarządzanie talentami obejmuje wszystko, od zatrudniania pracowników po zarządzanie nimi przez cały okres ich współpracy z firmą. Jest to szerszy termin, który obejmuje rekrutację, onboarding, rozwój talentów i zarządzanie talentami zaangażowanie pracowników i retencja.

Z drugiej strony, rozwój talentów jest specyficznym elementem zarządzania talentami, który koncentruje się na stymulowaniu rozwoju zawodowego i osobistego pracowników. Obejmuje on podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu przygotowania ich do pełnienia wyższych ról i większej odpowiedzialności. Cele programów rozwoju talentów są zazwyczaj dostosowane do nadrzędnych celów organizacyjnych.

Następnie przejdźmy do rozróżnienia zarządzania talentami od zarządzania wydajnością.

Zarządzanie talentami a zarządzanie wydajnością

Zarządzanie talentami to bardziej holistyczna koncepcja, która zajmuje się ogólnym wzrostem i rozwojem pracowników. Nie dotyczy ono tylko wydajności pracy, ale także pielęgnuje umiejętności i wyznacza najlepsze ścieżki kariery dla pracowników.

Zarządzanie wydajnością to podzbiór zarządzania talentami, który koncentruje się na wydajności pracowników w pracy. Jest to ciągły proces, który obejmuje ustawienie celów wydajnościowych i pomiar postępów każdego pracownika.

Obejmuje ustawienie celów, śledzenie wyników, przeglądy wyników, oceny i nagrody.

Korzystanie z właściwego oprogramowanie do zarządzania talentami może pomóc w skutecznym nadzorowaniu wszystkich aspektów zarządzania talentami, w tym rozwoju talentów, zarządzania wydajnością i zarządzanie zespołem . Może to usprawnić procesy organizacyjne, poprawić komunikację i zapewnić zgodność z celami biznesowymi.

**Dlaczego rozwój talentów jest ważny?

Najbardziej oczywistą korzyścią płynącą z rozwoju talentów jest to, że podnoszenie kwalifikacji pracowników poprawia ich wydajność pracy, co pomaga w rozwoju biznesu.

Im bardziej utalentowaną i wykwalifikowaną siłę roboczą posiada firma, tym szybciej będzie się rozwijać i adaptować do zmieniającego się środowiska biznesowego

Jednak korzyści płynące z rozwoju talentów wykraczają poza to. Omówmy niektóre z najważniejszych korzyści płynących z rozwoju talentów dla Businessu.

Pomaga przyciągnąć największe talenty

Firmy z powodzeniami w programach rozwoju talentów przyciągają wysokiej jakości kandydatów. ludzie chcą pracować z firmami, które pomagają im w rozwoju kariery

Dzisiejsi profesjonaliści muszą regularnie podnosić swoje kwalifikacje, aby pozostać na bieżąco. Chociaż mogą to zrobić indywidualnie, staje się to łatwiejsze, gdy ich pracodawca wspiera tę wizję. Dlatego też firmy, które inwestują w szkolenia pracowników i programy mentorskie, zawsze będą przyciągać największe talenty.

Firmy z doskonałymi programami nauki i rozwoju prezentują je w opisach stanowisk i na stronach poświęconych karierze jako korzyść z dołączenia do organizacji. Taka wartość dodana trafia do profesjonalistów, którzy są zaangażowani w rozwój swojej kariery poprzez bycie na bieżąco.

Zwiększa satysfakcję z pracy i zatrzymuje pracowników

Według ostatnich badań badanie , 80% pracujących profesjonalistów czuje się bardziej zadowolonych ze swojej pracy, jeśli mają dostęp do szkoleń w miejscu pracy. 50% rozważa odejście z pracy, która nie oferuje możliwości uczenia się i rozwoju.

To wyraźnie pokazuje, jak ważny dla firmy jest rozwój talentów. Pomaga firmom znaleźć najlepszych pracowników, angażuje ich i zatrzymuje.

Pracownicy, którzy mają dostęp do programów szkoleniowych w pracy, czują, że organizacja jest zaangażowana w rozwój ich kariery. Pomaga to budować zaufanie i lojalność wobec firmy, zachęcając ludzi do pozostania w niej.

Pomaga w planowaniu powodzenia i rozwoju przywództwa

Rozwijając talenty wewnątrz organizacji, firmy mogą obsadzać role kierownicze wewnętrznie, bez konieczności zatrudniania pracowników z zewnątrz.

Oszczędza to czas i pieniądze poświęcane na rekrutację i wdrażanie nowych pracowników. Pomaga to również w zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników, ponieważ perspektywy rozwoju wewnątrz organizacji inspirują talenty do pozostania i pracy nad rozwojem, zamiast szukania go gdzie indziej.

Biorąc pod uwagę wiele korzyści, zatrudnienie menedżera ds. rozwoju talentów jest ważne dla poprawy rozwoju talentów w organizacjach.

Korzyści z rozwoju talentów dla Teams

Ustaliliśmy już, że rozwój talentów pomaga organizacjom szybciej się rozwijać. Rozważmy teraz kilka korzyści płynących z rozwoju talentów na poziomie Teams.

Poprawa wydajności pracowników

Według Gartnera, 58% pracowników w 2021 r. potrzebowało podniesienia kwalifikacji do zrobienia tego, co do nich należy. Ponieważ AI i inne technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy, skupienie się na rozwoju talentów jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.

Regularne szkolenia i programy edukacyjne pomagają pracownikom osiągać lepsze wyniki i radzić sobie ze zmieniającym się środowiskiem pracy.

Dzięki ciągłemu rozwojowi talentów menedżerowie mogą rozwijać wysoce wydajne Teams, które zapewniają wyjątkowe wyniki, poprawiając w ten sposób strategiczne wyniki i zadowolenie klientów.

Zwiększa wydajność zespołu

Gdy członkowie zespołu koncentrują się na nauce i rozwoju zawodowym, korzysta na tym cały zespół. Wykwalifikowani pracownicy wykonują swoje zadania szybciej i lepiej, zwiększając tym samym wydajność swoją i zespołu. Co więcej, może to również przekonać innych członków zespołu do skupienia się na nauce i podnoszeniu kwalifikacji.

Dlatego też liderzy zespołów muszą zachęcać członków swoich zespołów do udziału w programach szkoleniowych. Dobrym sposobem na zmotywowanie ich jest uczynienie z tego celu wydajności i ustawienie jasnych celów.

Zachęca do współpracy i innowacji

Rozwój talentów promuje środowisko, w którym członkowie zespołu są zachęcani do dzielenia się wiedzą, pomysłami i najlepszymi praktykami.

Wspólne doświadczenia edukacyjne, takie jak grupowe sesje szkoleniowe lub projekty międzyfunkcyjne, pozwalają pracownikom wykorzystywać nawzajem swoją wiedzę i perspektywy do wprowadzania innowacji i rozwiązywania złożonych problemów. Takie nastawienie na współpracę zwiększa spójność zespołu i napędza kreatywność i innowacyjność w organizacji, prowadząc do lepszych wyników i przewagi konkurencyjnej.

Łączenie członków różnych teamów w środowisku szkoleniowym poprawia również międzyfunkcyjne zrozumienie i relacje w pracy.

Jak opracować strategię rozwoju talentów

Opracowanie solidnej strategii rozwoju talentów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Organizacje rozwijają wykwalifikowaną i zwinną siłę roboczą gotową do podejmowania nowych wyzwań poprzez ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez formularz strategii rozwoju talentów dla Twojej organizacji. Zaczynamy.

1. Oceń obecne umiejętności i cele zawodowe pracowników

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu rozwoju talentów dla pracowników jest ocena obecnej sytuacji każdej osoby.

Jakie są ich mocne i słabe strony? Jakie są ich najważniejsze umiejętności i poziomy umiejętności?

Zrozumienie tego pomoże ci ocenić status quo i identyfikować główne potrzeby szkoleniowe Teams.

Powinieneś także włączyć członków zespołu w ten proces i zapytać ich o ich cele zawodowe. Nie wszyscy mogą chcieć podobnego postępu w karierze, a niektórzy mogą nawet chcieć zmiany roli.

Tworząc plan rozwoju talentów, należy wziąć pod uwagę aspiracje zawodowe każdego pracownika.

Wskazówka: Użyj funkcji _ClickUp Szablon pracownika i menedżera 1 na 1 _zaplanować i sporządzić notatki ze spotkań z każdym członkiem zespołu

Ustaw agendę, omów cele i aspiracje zawodowe każdego członka zespołu i prowadź zapisy za pomocą szablonu ClickUp Employee & Manager 1-on-1

Ten wszechstronny i konfigurowalny szablon, zaprojektowany z myślą o cotygodniowych spotkaniach jeden na jeden, można łatwo zmodyfikować w celu prowadzenia dyskusji na temat rozwoju talentów z członkami zespołu.

Lista elementów agendy, omówienie ich celów zawodowych i potrzeb edukacyjnych, a także tworzenie elementów działań w celu wdrożenia omawianych punktów.

2. Tworzenie szczegółowego planu rozwoju pracowników

Po dokonaniu oceny aktualnego poziomu umiejętności i aspiracji zawodowych każdego członka zespołu, wykorzystaj ją do stworzenia szczegółowego planu rozwoju pracowników.

Plan Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp może w tym pomóc. Wykorzystuje on ustrukturyzowany, tabelaryczny widok do podsumowania spersonalizowanych planów nauki dla wszystkich członków zespołu.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-271.png Stwórz kompleksowe plany nauki dla każdego członka zespołu i uzyskaj wizualne podsumowanie celów i postępów, korzystając z szablonu planu rozwoju pracowników ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-205427166&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1e08kmr\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2THUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Pobierz ten szablon /%cta/

Posiada kolumnę "rozwój zawodowy", w której można dodawać różne cele edukacyjne w formie kolorowych etykiet. Pomaga w zarządzanie powodzeniami poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu objęcia wyższych pozycji i większej odpowiedzialności.

Oprócz widoku podsumowania dostępne są cztery inne widoki umożliwiające śledzenie planu nauki i postępów każdego pracownika.

3. Śledzenie postępów i monitorowanie wydajności

Po stworzeniu planu należy śledzić postępy każdego członka zespołu w realizacji wspólnie uzgodnionych celów.

Prawo Oprogramowanie HR może pomóc w zarządzaniu rozwojem talentów i procesami oceny wyników, a także ClickUp dla HR Teams jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Oferuje solidny zestaw funkcji, które pomagają firmom zarządzać talentami, budować i realizować programy szkoleniowe i pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji. Zacznijmy od tego, jak ClickUp pomaga w śledzeniu celów. Cele ClickUp to wyróżniająca się funkcja platformy, która umożliwia ustawienie i udostępnianie celów, przekształcanie ich w zadania i śledzenie postępów przy użyciu wielu widoków.

Śledzenie celów w różnych widokach, takich jak widoki postępu i widoki celów, przy użyciu ClickUp Goals

Jest to przydatne nie tylko do śledzenia celów związanych z nauką i rozwojem, ale także do Cele HR , cele projektów i inne.

Oprócz tego, ClickUp oferuje liczne darmowe szablony HR dla rozwoju i zarządzania talentami, np szablony map kariery i szablony planów rozwoju . Użyj ich do zarządzania różnymi aspektami procesu.

Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju talentów

Podczas gdy rozwój talentów jest integralną częścią strategii każdej firmy, zrobienie tego we właściwy sposób ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Potrzebne są odpowiednie wytyczne, aby zapewnić powodzenie w pielęgnowaniu talentów w organizacji w sposób korzystny dla obu stron.

Oto kilka najlepszych praktyk w zakresie rozwoju talentów, które ci w tym pomogą:

Dopasuj cele indywidualne do celów biznesowych

Podczas gdy każdy pracownik musi rozwijać swoją karierę, jego nauka i rozwój powinny również przyczyniać się do ogólnego powodzenia firmy.

Załóżmy na przykład, że twój biznes planuje wdrożyć nową technologię, taką jak AI, aby usprawnić operacje. Zamiast opierać się zmianom, powinieneś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, aby nauczyć się, jak korzystać z technologii do zrobienia swojej pracy lepiej.

W tym przypadku plany nauki i rozwoju oraz sesje szkoleniowe powinny koncentrować się wokół AI. Tak właśnie wygląda dostosowanie celów biznesowych i osobistych.

Korzyści?

Pracownicy i biznes będą rozwijać się we właściwym, wzajemnie korzystnym kierunku strategicznym.

Jeśli na przykład pracownicy nie podnoszą kwalifikacji, mogą stać się nieistotni i niezdolni do radzenia sobie z przyszłymi wymaganiami pracy. Doprowadzi to do niedopasowania umiejętności do wymagań stanowiska pracy, przez co tacy pracownicy staną się zbędni.

Jest to również niekorzystne dla firm, ponieważ muszą one znaleźć i wdrożyć nowych pracowników wykwalifikowanych w korzystaniu z AI lub zatrudnić tych, którzy chcą się uczyć.

Pro tip: jeśli chcesz dołączyć do grona użytkowników AI, wypróbuj ClickUp AI Brain. Jest łatwy w użyciu, a przejście będzie tak płynne, jak spacer po parku dla twojego zespołu

ClickUp Brain może usprawnić różne procesy, od robienia notatek ze spotkań po wysyłanie automatycznych powiadomień na czas. Działa jak wirtualny asystent, pomagając ci w różnych aspektach pracy i zwiększając wydajność twoją i twojego zespołu. Co więcej, ponieważ opiera się na NLP, Teams nie będą musieli uczyć się skomplikowanych systemów podpowiedzi i mogą konwersacyjnie wchodzić w interakcje z AI.

pisz dopasowane odpowiedzi na e-maile z określonym tonem, aby zaoszczędzić czas na odpowiadaniu na e-maile i skupić się na ważniejszych zadaniach ClickUp Brain_

Twórz kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju

Rozwój talentów nie jest krótkoterminowym lub jednorazowym wysiłkiem, ale ciągłym procesem. Oprócz formalnego rocznego planu nauki i rozwoju, powinieneś zachęcać swój zespół do korzystania z każdej okazji do nauki.

Zachęcaj ich do organizowania sesji udostępniania wiedzy, podczas których jeden członek zespołu uczy innych konkretnych umiejętności lub opowiada o istotnym temacie. Umożliwiaj im organizowanie burz mózgów i sesji ideacji w celu znalezienia najlepszych rozwiązań problemów.

Ogólnie rzecz biorąc, wspieraj kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju w swoim zespole.

Pro tip: Używaj ClickUp Whiteboards _do przeprowadzania zespołowych sesji burzy mózgów. Członkowie Teams mogą wizualnie tworzyć pomysły w czasie rzeczywistym za pomocą tej funkcji. Używaj jej do tworzenia map myśli, strategii biznesowych i nie tylko

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i organizuj wirtualne sesje burzy mózgów za pomocą ClickUp Whiteboards

Wspieranie różnorodności, równości i integracji

Jedną z najważniejszych najlepszych praktyk jest zapewnienie różnorodności, równości i integracji w zespole i organizacji.

Twoje wysiłki na rzecz rozwoju talentów i polityka organizacyjna powinny zapewniać, że ludzie z różnych środowisk czują się włączeni i reprezentowani.

Zacznij od zapewnienia szkolenia DEI wszystkim pracownikom, aby uwrażliwić ich na ten temat. Wspieraj kulturę integracji i dawaj przykład, aby zmotywować swój zespół do pójścia w twoje ślady.

Zapewnij mentoring różnym pracownikom w oparciu o ich unikalne potrzeby edukacyjne. Na przykład, ktoś może być świetny technicznie, ale nie posiadać dobrych umiejętności komunikacyjnych. Zamiast zawstydzać pracowników za ich słabości, celem powinno być pielęgnowanie i pomaganie im w rozwoju.

Tworząc plan rozwoju talentów dla pracowników, należy pamiętać o tych kwestiach i upewnić się, że inicjatywy rozwoju talentów są inkluzywne i zapewniają równe szanse dla wszystkich.

Wskazówka: Wykorzystaj _ClickUp Diversity and Inclusion Goal Setting Template (Szablon ustawienia celów w zakresie różnorodności i integracji) szablon umożliwia ustawienie celów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które pomogą każdemu członkowi zespołu uczyć się we własnym tempie. Wykorzystuje on format celów SMART do ustawienia wykonalnych celów, które poszczególne osoby powinny osiągnąć w określonym okresie czasu

Wyznacz cele integracyjne dostosowane do potrzeb każdej osoby, korzystając z szablonu ClickUp Diversity and Inclusion Goal Setting Template

Szablon oferuje pięć niestandardowych widoków do śledzenia postępów w realizacji celów i przeglądania wyników pracowników dla każdego celu.

Umożliwienie pracownikom wyboru ścieżki kariery

Pozwalanie pracownikom na wybór ich ścieżek kariery i celów ma kluczowe znaczenie. Jeśli zmusisz kogoś do podążania ścieżką kariery, którą nie jest podekscytowany, nie będzie on osiągał dobrych wyników. Z czasem może to spowodować niezadowolenie z pracy i brak zaangażowania pracowników, prowadząc do odejść.

Unikaj takich sytuacji, włączając pracowników w proces planowania strategii rozwoju talentów.

Na przykład, nie każdy chce zostać menedżerem i może woleć być indywidualnym współpracownikiem. Podobnie, niektórzy ludzie woleliby nawet horyzontalne przejście do innej roli, która lepiej odpowiada ich umiejętnościom i celom zawodowym.

Zamiast zakładać, że każdy chce pionowej ścieżki kariery, zapytaj ich, gdzie leżą ich odsetki. Pozwól członkom Teams mówić o ich preferowanych ścieżkach kariery i pomóż im w ich realizacji.

To znak dobrego menedżera, który ostatecznie pomaga organizacji. Zadowoleni pracownicy są bardziej wydajni i osiągają lepsze wyniki, co jest korzystne dla firm.

Skuteczny rozwój talentów i zarządzanie nimi dzięki ClickUp

Rozwój talentów nie jest już wyborem; to konieczność dla trwałego wzrostu.

Każda firma, która chce się rozwijać, potrzebuje wykwalifikowanej i elastycznej siły roboczej, aby nadążyć za nowymi technologiami i trendami biznesowymi. Dlatego też program rozwoju talentów, który ma na celu długoterminowe powodzenie i zrównoważony rozwój, jest dziś niezbędny dla każdej organizacji.

Funkcje zarządzania talentami oferowane przez ClickUp mogą wesprzeć i wzmocnić wysiłki podejmowane w tym kierunku. Od onboardingu po budowanie zespołu - ClickUp obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie planować, zarządzać i ulepszać procesy zarządzania talentami. Zarejestruj się teraz _by zacząć!