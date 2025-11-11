Jak korzystać z Sora AI do tworzenia zawartości typu „tekst na wideo”

Uwaga: Sora AI nie została jeszcze udostępniona szerokiej publiczności. Obecnie Open AI zapewnia dostęp do tego narzędzia wybranej grupie artystów, projektantów i filmowców w celu jego przetestowania.
Podstawową zaletą generatywnej technologii AI jest możliwość tworzenia nowych tekstów w odpowiedzi na podpowiedzi użytkownika. Narzędzia takie jak ChatGPT, Gemini od Google, Microsoft Copilot itp. to generatory tekstu oparte na sztucznej inteligencji.
DALL-E i Midjourney generują obrazy w odpowiedzi na tekst. Sora firmy OpenAI obiecuje tworzyć realistyczne wideo na podstawie instrukcji tekstowych. Jest to jedno z nielicznych narzędzi oferujących AI przekształcającą tekst w wideo, co budzi ogromne zainteresowanie wśród twórców.
Zobaczmy, jak to działa i jak wykorzystać to narzędzie do tworzenia zawartości wideo.
Czym jest Sora AI?
Sora AI to generatywne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które tworzy realistyczne wideo na podstawie wprowadzonego tekstu lub podpowiedzi. Stworzone przez Open AI, może generować postacie, zwierzęta, krajobrazy, perspektywy, animacje poklatkowe itp. na podstawie opisu tekstowego dostarczonego przez użytkownika.
Jak działa Sora: nauka stojąca za AI
Podobnie jak narzędzia AI do pisania (ChatGPT) i narzędzia do generowania obrazów (DALL-E), Sora tworzy wideo zamiast tekstu lub obrazów.
Model Sora AI jest trenowany na wideo z tekstem alternatywnym, który wyjaśnia, co dzieje się w wideo. Na tej podstawie Sora kojarzy słowa z obrazami, a następnie wykorzystuje je do generowania wideo zgodnie z podanymi podpowiedziami. Oto niektóre z kluczowych funkcji Sora AI.
Najważniejsze funkcje Sora AI
Sora, której nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego niebo, ma rzekomo nieograniczony potencjał twórczy. Oto niektóre z możliwości Sory:
1. Tekst na wideo
Zasadniczo Sora to narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI, które na podstawie zaledwie kilku słów generuje wideo.
Możesz po prostu powiedzieć: „Pokaż latający spodek krążący wokół Statuy Wolności w południe” i niemal natychmiast stworzyć takie wideo.
2. Wysoka rozdzielczość
Sora może generować wideo w wysokiej rozdzielczości z określonymi rodzajami ruchu, tematem i tłem.
3. Trwający jedną minutę
Obecnie Sora to generator zawartości oparty na AI, przeznaczony do tworzenia wideo o długości do jednej minuty.
4. Wiele ujęć w jednym wideo
Sora AI potrafi opowiedzieć historię lub stworzyć fascynujące wideo zawierające wiele ujęć — takich jak zbliżenia, oddalenia, ujęcia z bliska itp. — które charakteryzują się spójnym stylem i postaciami.
Ceny Sora AI / AI
Sora AI nie została jeszcze udostępniona publicznie. Poinformujemy Cię o cenach, gdy dowiemy się więcej.
Jak korzystać z Sora AI
Jako zwykli użytkownicy nie możecie korzystać z Sora AI, ponieważ narzędzie to nie zostało jeszcze wydane. Obecnie firma Open AI udostępnia je wybranej grupie artystów, projektantów i filmowców w celu przetestowania.
Na stronie internetowej Sora można jednak przeczytać obszerny raport na temat działania tego narzędzia. Zawiera on szereg aspektów technicznych, takich jak:
- Wykorzystanie modeli LLM i danych wizualnych
- Czas trwania, rozdzielczości i proporcje obrazu
- Kadrowanie i kompozycja
- Możliwość generowania podpowiedzi na podstawie obrazów i wideo (a także tekstu)
- Możliwości symulacji 3D
Potencjalne zastosowania Sora i przykłady wykorzystania
Generatywna AI stworzyła ogromne możliwości w różnych branżach i zastosowaniach, wykładniczo przyspieszając produkcję zawartości. Sora AI nie pozostaje w tyle. Oto niektóre z obecnie badanych zastosowań:
Prezentacje produktów i reklamy
Marki mogą tworzyć prezentacje produktów i reklamy wideo za ułamek kosztów i czasu wymaganych obecnie. Twórcy filmowi mogą zasilić model AI swoimi filmami fabularnymi i tworzyć pomysłowe zwiastuny filmowe zawierające kluczowe elementy.
Wideo społecznościowe
Influencerzy na Instagramie i kreatywni profesjonaliści mogą tworzyć wysokiej jakości wideo na dużą skalę do celów promocyjnych i rozrywkowych.
Filmy
Filmy, zwłaszcza fantasy lub historyczne, można ożywić tak szybko, jak tylko sobie to wyobrażasz.
Prototypowanie
Twórcy filmowi i artyści wizualni mogą przedstawiać ambitne projekty, tworząc krótkie prototypy wideo generowane przez AI. Technika ta może być również stosowana do tworzenia prototypów ścieżek klienta, szkoleń online, projektów architektonicznych itp.
Biorąc pod uwagę rosnącą dojrzałość Sora AI, powyższe przykłady to dopiero początek. Potencjał narzędzia do konwersji tekstu na wideo, takiego jak Sora AI, może zapewnić ogromną szybkość i skalę produkcji wideo.
Zalety korzystania z Sora AI
Sora AI umożliwia produkcję wideo, która dotychczas wymagała znacznego nakładu czasu, energii i inwestycji. Oto niektóre z największych zalet narzędzi takich jak Sora AI do generowania wideo:
Szybkość: Sora AI potrafi stworzyć krótkie wideo w ciągu kilku minut, co w innym przypadku zajęłoby co najmniej kilka tygodni.
Skala: Sora AI może generować dziesiątki wideo bez limitów związanych z umiejętnościami lub czasem, podobnie jak generatory akapitów oparte na AI, które potrafią tworzyć zawartość w ciągu kilku minut.
Elastyczność: Narzędzie pozwala tworzyć ujęcia szerokokątne, zbliżenia, pionowe, poziome oraz w wielu innych formatach, co w innym przypadku wymagałoby użycia wielu elementów wyposażenia i ponownych ujęć. Możesz również rozszerzać istniejące wideo bez dodatkowego wysiłku produkcyjnego.
Poprawianie: Podczas tworzenia wideo za pomocą Sora AI łatwiej jest poprawiać błędy lub przerabiać fragmenty wideo, aż osiągniemy satysfakcjonujący poziom, zachowując jednocześnie jakość wizualną.
Wyobraźnia: Sora AI pozwala wizualizować to, co niemożliwe, tworząc pełne wyobraźni sceny i postacie rodem z fantazji. Jest to również doskonałe narzędzie AI do prezentacji, które pobudza kreatywność i angażuje odbiorców w to, co kiedyś było nudne.
Typowe problemy, z którymi borykają się użytkownicy Sora AI
Największym problemem związanym z Sora AI jest to, że nie jest ona jeszcze dostępna dla ogółu użytkowników. Ponadto model ten ma kilka wad, takich jak:
- Brak możliwości symulacji fizyki złożonej sceny
- Przedstawianie związków przyczynowych
- Rozróżnianie szczegółów przestrzennych
- Wprowadzająca w błąd zawartość w wideo generowanym przez AI
Recenzje Sora AI na Reddicie
Podczas gdy opinia publiczna czeka na premierę Sora /AI, niektórzy eksperci mieli okazję wypróbować to narzędzie. Oto kilka opinii z serwisu Reddit.
Wskazując na ograniczenia Sory w zakresie tworzenia oryginalnej zawartości, użytkownik Reddita pisze: „Kangur z kreskówki tańczy disco. Wyraźnie widać, że to ujęcie z jakiegoś filmu. Ten taniec nie jest przypadkowy (nic nie jest); to dokładnie ten sam taniec lub bardzo podobny z konkretnego ujęcia”.
To samo dotyczy każdego z pokazanych tam przykładów wideo. Można by pomyśleć, że to oryginalny, wygenerowany film, ale to tylko połączenie danych wejściowych. Nie można wyjść poza materiał, który wykorzystałeś do szkolenia. Nigdy. „
Mówiąc o jakości filmu „Air Head” autorstwa shy kids, użytkownik Reddita stwierdza: „Absolutnie niesamowite. Jestem dopiero w połowie, ale to właśnie nazywam prawdziwą rewolucją”.
Taka jakość przy tak niskim poziomie trudności produkcji pozwoli na ujawnienie wielu nieopowiedzianych historii. Mam nadzieję. ”
Mimo rosnących nadziei zwykli użytkownicy nie mają jeszcze dostępu do Sora AI. W międzyczasie przedstawiamy kilka alternatyw.
Alternatywne narzędzia AI, które można wykorzystać zamiast Sora AI
Chociaż to właśnie Sora wzbudziła największe zainteresowanie, nie jest to jedyne dostępne obecnie narzędzie do konwersji tekstu na wideo. Make-A-Video firmy Meta oraz Lumiere firmy Google znajdują się na różnych etapach rozwoju.
Synthesia to oprogramowanie do generowania wideo oparte na sztucznej inteligencji, z którego można korzystać od razu. Chociaż pozwala ono tworzyć wyłącznie wideo z awatarami AI i lektorem, zapewnia skalowalność i szybkość tworzenia materiałów do prezentacji, ofert sprzedażowych, szkoleń itp.
Istnieje wiele narzędzi wykorzystujących możliwości AI do wspierania wsparcia w procesie tworzenia i udostępniania wideo.
- ClickUp Brain to potężne narzędzie do transkrypcji oparte na AI, przeznaczone do istniejących wideo, spotkań, webinarów i nie tylko
- ClickUp Clips pozwala tworzyć nagrania ekranu i łatwo je udostępniać
