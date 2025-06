Co to jest notatka o przyjęciu towaru (GRN) i dlaczego jest ważna?

Aby procesy zaopatrzenia w Twojej organizacji przebiegały sprawnie, Ty i Twój zespół musicie monitorować procesy i stale mieć wszystko pod kontrolą. Jednak nawet usprawnione operacje mogą napotkać problemy z kluczową dokumentacją, taką jak notatka o przyjęciu towaru (GRN).

GRN to prosty dokument dwustronny między Tobą a dostawcą, który potwierdza dostarczenie towarów i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przebiegu procesu zaopatrzenia.

Wiele firm korzysta z oprogramowania do zarządzania zamówieniami lub oprogramowania logistycznego do obsługi działań, w tym przetwarzania notatek o przyjęciu towarów. Jednak ze względu na złożoność tych danych proces ten może być czasochłonny i podatny na błędy.

Dlatego zrozumienie GRN i ich znaczenia zapewnia płynność operacji biznesowych. W tym blogu omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o GRN.

Co to jest notatka o przyjęciu towaru (GRN)?

Notatka o przyjęciu towaru (GRN), czasami nazywana potwierdzeniem odbioru towaru, jest dwustronnym dokumentem, który potwierdza, że:

Dostawca dostarczył towary do Twojej organizacji (w tym zamówienia zakupu, notatki dotyczące zapotrzebowania na dostawę lub faktury dostawcy)

Twoja organizacja otrzymała te towary (gdzie dział zaopatrzenia może wystawić notatkę o przyjęciu towaru po kontroli jakości i potwierdzić datę dostawy dostarczonych towarów)

Potraktuj go jako umowę ustną sporządzoną na papierze (lub, co bardziej prawdopodobne w dzisiejszych czasach, w formie cyfrowej). Oznacza on, że obie strony wypełniły swoje zobowiązania określone w zamówieniu. Oprócz tego, że jest niezbędnym elementem procesu zaopatrzenia, jest to również ważny dokument dla działu finansowego i odgrywa kluczową rolę w procesie rozliczania zobowiązań.

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji GRN pomaga usprawnić ogólne procesy zarządzania zamówieniami i realizacji zamówień oraz zapewnia szereg korzyści, takich jak:

Prawidłowo weryfikuje otrzymane towary i potwierdza, że dostawca dostarczył dokładnie te towary, które zostały zamówione. Odbiorca może natychmiast zgłosić rozbieżności w ilości lub jakości, zapobiegając potencjalnym sporom w przyszłości

Służy jako odpowiedni dokument komunikacyjny, ponieważ GRN zawiera opis otrzymanych towarów. Chroni Cię w ten sposób w przypadku jakichkolwiek problemów w przyszłości i służy jako dowód uzgodnionej jakości i ilości, zapobiegając nieporozumieniom dotyczącym dostarczonych towarów

Odgrywa istotną rolę w trójstronnym procesie dopasowywania, który ma na celu zapewnienie dokładności płatności faktur. Porównując GRN z notatką dotyczącą zamówienia dostawy lub zamówieniem zakupu oraz fakturą dostawcy, można sprawdzić, czy wszystko się zgadza, przed dokonaniem płatności. Pomaga to również zapobiegać oszustwom związanym z fakturowaniem

Służy jako rejestr dostarczonych towarów, umożliwiając dokładną aktualizację stanów magazynowych. Dzięki temu masz jasny obraz aktualnych zapasów i możesz podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłych zakupów. Pomaga również działowi księgowości w weryfikacji sald magazynowych

Znaczenie notatki o przyjęciu towaru

Wyobraź sobie, że zamawiasz nowe krzesło biurowe — takie z dobrym wsparciem lędźwiowym i obrotowe! Nie możesz się doczekać, aby w końcu pozbyć się starego, skrzypiącego krzesła. Kiedy przychodzi dostawa, z podekscytowaniem rozpakowujesz pudełko i zdajesz sobie sprawę, że brakuje jednej części.

Gdybyś miał ustalone kryteria jakości i upewniał się, że akceptujesz dostawę dopiero po sprawdzeniu jakości, nie musiałbyś stawiać czoła tej stresującej sytuacji, prawda? Może się to wydawać trywialne w przypadku mniejszych organizacji, które kupują ograniczone ilości, ale co z większymi organizacjami? Nieustannie kupują one złożone elementy w dużych ilościach i potrzebują procesu, który uchroni je przed kłopotami i wąskimi gardłami w zaopatrzeniu.

Dzięki notatkom o przyjęciu towaru możesz uprościć proces księgowania zapasów i zobowiązań. Kupujący tworzy zamówienie zakupu (PO) dla każdego złożonego zamówienia, wyszczególniając elementy, których oczekuje w dostawie. W naszym przykładzie, ponieważ krzesło jest wysyłane wraz ze wszystkimi częściami i montowane w biurze, zamówienie zakupu musi zawierać wzmiankę o wszystkich częściach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania krzesła.

Po dostawie dział przyjmujący towar weryfikuje zamówienie na podstawie GRN i dokładnie sprawdza ilość, jakość i daty ważności każdego elementu.

Jeśli wszystko jest zgodne z zamówieniem, a dostarczone towary są w dobrym stanie, odbiorca podpisuje notatkę o przyjęciu towaru. Potwierdza to, że firma dostawcza wywiązała się ze swoich zobowiązań, a Twoja organizacja otrzymała zamówienie.

Zasadniczo GRN jest istotnym elementem całego procesu zaopatrzenia, chroniącym Twoją firmę poprzez:

Potwierdzenie poprawności zamówienia

Zapobieganie sporom

Ułatwianie płynnego przetwarzania faktur

Prowadzenie dokładnej ewidencji zapasów

Niezbędne informacje wymagane w GRN

Teraz, gdy wiemy już dokładnie, dlaczego notatka o przyjęciu towaru ma kluczowe znaczenie dla procesów logistycznych i zakupowych, przyjrzyjmy się, jak powinien wyglądać prawidłowy format notatki o przyjęciu towaru. Standardowa notatka GRN zawiera następujące informacje:

1. Nagłówek

Nazwa firmy: identyfikuje organizację odbierającą

Numer GRN: Unikalny identyfikator konkretnego dokumentu Notatki o przyjęciu towaru

Data: Rejestruje datę otrzymania towarów

2. Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy: identyfikuje firmę, która dostarczyła towary

Dane kontaktowe dostawcy: Mogą obejmować numer telefonu, adres e-mail itp. , do celów referencyjnych

Numer referencyjny dostawcy: Jeśli dotyczy, podaj numer referencyjny dostarczony przez dostawcę

3. Szczegóły dostawy

Numer zamówienia: Odnosi się do konkretnego zamówienia połączonego z dostarczonymi towarami

Data i godzina dostawy: Rejestruje dokładny czas przybycia towaru

Sposób dostawy: Określa sposób transportu towarów (np. ciężarówka, kurier)

Adres dostawy : Określa adres, pod który należy dostarczyć towary

Notatka dostawy: Zawiera wszelkie dodatkowe informacje przekazane przez dostawcę dotyczące dostawy

4. Szczegółowa lista towarów

Opis produktu: Wyraźnie identyfikuje konkretne otrzymane elementy

Ilość: Dokumentuje dokładną liczbę jednostek otrzymanych dla każdego elementu

Jednostka miary: Określa jednostkę używaną do pomiaru ilości (np. pudełka, metry)

Kod produktu/SKU: Jeśli dotyczy, należy podać wszelkie kody identyfikacyjne produktów używane przez organizację lub dostawcę

5. Podpisy

Podpis odbiorcy: Potwierdza, że wyznaczony przedstawiciel Twojej organizacji odebrał i sprawdził towary

Podpis dostawcy (opcjonalnie): W niektórych przypadkach przedstawiciel dostawcy może również podpisać GRN w celu potwierdzenia dostawy

GRN zapewniają wszystkim zaangażowanym stronom przejrzystą dokumentację otrzymanych towarów poprzez rejestrowanie niezbędnych informacji w przejrzystym i uporządkowanym formacie. Pomaga to usprawnić komunikację, zapobiega błędom i ułatwia płynne zarządzanie zapasami oraz proces zaopatrzenia.

Pobierz ten szablon Usprawnij procesy łańcucha dostaw dzięki gotowym szablonom ClickUp

Korzystając z praktycznego szablonu planu projektu ClickUp "Usprawnienie procesu łańcucha dostaw", możesz zapewnić płynność operacji i poprawić odpowiedzialność za proces łańcucha dostaw. Szablon zawiera niestandardowe statusy, pola i widoki, które pomogą Ci stworzyć standardową dokumentację do śledzenia zapasów, zarządzania GRN i skutecznej koordynacji wszystkich interesariuszy.

Problemy związane z przetwarzaniem GRN

Firmy często korzystają z narzędzi oceny i szablonów umów biznesowych do zarządzania cyklem pracy związanym z zaopatrzeniem. Jednak nadal mogą pojawić się typowe problemy, takie jak:

Wydłużony czas realizacji dostaw i opóźnienia w wystawianiu formularzy GRN: Przetwarzanie formularzy GRN wymaga ręcznego wprowadzania informacji z zamówień zakupu i potwierdzeń dostawy. Może to być żmudne, zwłaszcza w przypadku dużych dostaw zawierających wiele elementów. Ręczne wprowadzanie danych opóźnia również cały proces zaopatrzenia, ponieważ kolejne kroki, takie jak przetwarzanie faktur i autoryzacja płatności, często wymagają zakończonego formularza potwierdzenia odbioru towarów bez wstępnie wypełnionych formularzy lub gotowej dokumentacji

Błędy wprowadzania danych: Trzy kopie GRN są wystawiane dla każdego zakupu przez dział zamówień, zespół ds. zakupów i dostawcę. Jeśli dane są wprowadzane ręcznie, mogą pojawić się literówki i niespójności, powodujące rozbieżności między zamówieniami, fakturami i ewidencją zapasów. Na przykład literówka w liczbie otrzymanych elementów nawet w jednej kopii GRN spowoduje niezgodność z zamówieniem zakupu, powodując zamieszanie i wymagając dodatkowego czasu na uzgodnienie różnicy

Trudności w śledzeniu statusu GRN i opóźnieniach w fakturowaniu: Papierowe notatki o przyjęciu towarów lub te przechowywane w odizolowanych systemach są trudno dostępne, co utrudnia śledzenie i identyfikowanie opóźnień w fakturowaniu. Czasami organizacja zaopatrzeniowa przechowuje GRN w systemie oddzielnym od zamówień zakupu i oprogramowania do zarządzania zapasami. Może to utrudniać śledzenie postępów i zapewnienie zgodności wszystkich informacji

Błędy w walidacji lub weryfikacji otrzymanych towarów: Ręczna weryfikacja otrzymanych towarów jest często czasochłonna i podatna na błędy ludzkie, zwłaszcza w przypadku złożonych zamówień zawierających wiele elementów. Ponadto zwiększa to ryzyko oszustwa. Bez jasnej ścieżki audytu zespoły mogą mieć trudności z wykryciem rozbieżności lub ustaleniem, czy otrzymane towary rzeczywiście odpowiadają zamówieniu

Opóźnienia w rozliczaniu faktur: Jeśli nota odbioru towaru zawiera niekompletne lub niedokładne informacje, z pewnością utknie w procesie zatwierdzania. Może to nadwyrężyć relacje z dostawcami, a także spowodować naliczenie odsetek od faktur dostawców. Ponadto w wielu przypadkach w cyklu pracy bierze udział kilka działów, a przetworzenie płatności wymaga wielu podpisów. Może to sprawić, że cały proces zaopatrzenia będzie bardziej czasochłonny

Pobierz ten szablon Efektywnie zarządzaj procesami magazynowymi za pomocą szablonu zarządzania zapasami ClickUp

Szablon zarządzania zapasami ClickUp pomoże Ci zapewnić, że Twoje zapasy są zawsze uzupełniane o odpowiednie materiały. Ten gotowy do użycia i konfigurowalny szablon zawiera wstępnie zaprojektowane pola, które umożliwiają śledzenie, organizowanie i aktualizowanie wszystkich danych związanych z zapasami w jednym miejscu. Dzięki temu nie będziesz musiał martwić się o zarządzanie poziomami zapasów lub konkretnymi elementami, co sprawia, że szablon idealnie nadaje się dla firm z dużymi lub złożonymi zapasami.

Optymalizacja procesów GRN za pomocą ClickUp

Zobacz aktualizacje i działania w całym obszarze roboczym i operacjach dzięki widokom aktywności w ClickUp

Biorąc pod uwagę tempo, w jakim przebiegają procesy zaopatrzenia w każdej organizacji, tradycyjne metody zarządzania GRN i innymi procesami mogą być uciążliwe i nieefektywne. ClickUp, kompleksowa platforma do zarządzania wydajnością i projektami, może być Twoją tajną bronią w usprawnianiu zarządzania zapasami i kompleksowych operacji biznesowych.

W przeciwieństwie do oprogramowania do zarządzania ofertami lub narzędzi do fakturowania, które działają w izolacji, ClickUp Docs pomaga zarządzać dokumentacją dla różnych działów. To tak, jakbyś miał narzędzie do edycji tekstu w ramach oprogramowania do zarządzania operacyjnego. Ta funkcja pozwala tworzyć obszerne dokumenty w wybranym formacie, a nawet współpracować z innymi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia ważnych dokumentów, takich jak nota przyjęcia towaru

W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi do tworzenia dokumentacji, dokumenty można udostępniać i edytować w czasie rzeczywistym przez wielu współpracowników. Można również osadzać w nich obrazy i linki oraz łączyć je z zadaniami.

W ten sposób można usprawnić nie tylko dostawy i zaopatrzenie, ale także operacje finansowe, zarządzanie danymi magazynowymi i procesy kontroli jakości.

Pobierz ten szablon Zarządzaj i optymalizuj procesy zakupowe za pomocą szablonu ClickUp dla działu zakupów

Aby zarządzać procesem zaopatrzenia od początku do końca, możesz skorzystać z szablonu ClickUp Procurement. Ty i Twój zespół możecie z łatwością korzystać z tego szablonu w swoim obszarze roboczym i usprawnić proces zaopatrzenia i łańcucha dostaw. W ten sposób możesz śledzić, zarządzać i monitorować wszystkie działania związane z zaopatrzeniem bez konieczności korzystania ze skomplikowanych narzędzi do zarządzania bazami danych lub wizualizacji.

Dzięki temu, że wszystko znajduje się w jednym miejscu w ClickUp, nie musisz już korzystać z wielu narzędzi i platform. Ponadto możesz zoptymalizować wszystkie procesy operacyjne i zakupowe, korzystając z następujących korzyści:

Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych lub papierowe notatki o przyjęciu towaru dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i uproszczonym szablonom zapewniającym wydajność cyklu zakupów

Wykorzystaj widok Gantta ClickUp z przejrzystymi zadaniami i zależnościami, aby usprawnić procesy zespołu ds. zaopatrzenia

Przypisuj zadania i własność dla każdego etapu procesu dostawy za pomocą dla każdego etapu procesu dostawy za pomocą zadań ClickUp , z polami takimi jak "oczekuje na potwierdzenie wysyłki" lub "dostawa otrzymana". Gwarantuje to zgodność wszystkich zaangażowanych stron i zapewnia widoczność postępów dostawy w czasie rzeczywistym.

Ustal jasne zależności między zadaniami, takimi jak oczekiwanie na potwierdzenie dostawy, dzięki między zadaniami, takimi jak oczekiwanie na potwierdzenie dostawy, dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp . Dzięki temu zadania są wykonywane we właściwej kolejności, a proces GRN przebiega zgodnie z planem

automatyczne powiadomienia o kluczowych kamieniach milowych w procesie dostawy. Na przykład natychmiastowe powiadomienia mogą informować Cię o potwierdzeniu wysyłki lub przybyciu towarów do magazynu. Eliminuje to konieczność ręcznego śledzenia i zapewnia terminowe aktualizacje dla interesariuszy Wykorzystaj automatyzację ClickUp , aby skonfigurowaćo kluczowych kamieniach milowych w procesie dostawy. Na przykład natychmiastowe powiadomienia mogą informować Cię o potwierdzeniu wysyłki lub przybyciu towarów do magazynu. Eliminuje to konieczność ręcznego śledzenia i zapewnia terminowe aktualizacje dla interesariuszy

Śledź kompleksowe procesy zarządzania zapasami, w tym magazynowanie, uzupełnianie zapasów, potwierdzenia dostawców, koszty, status zamówień itp. dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp , które zapewniają niezbędny wgląd w postępy i opóźnienia

Usprawnij procesy zaopatrzenia za pomocą za pomocą ClickUp Brain , zaawansowanego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, które łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki i wiele innych. Umożliwia to łatwe kompilowanie, podsumowywanie i analizowanie odpowiednich dokumentów i informacji, co pozwala uzyskać pełny obraz sytuacji.

Używaj formularzy w swojej dokumentacji, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procesu zaopatrzenia i łatwo gromadzić dane od swojego zespołu lub podmiotów zewnętrznych

Twórz cykle pracy metodą "przeciągnij i upuść" za pomocą automatyzacji ClickUp

Zintegruj procesy zaopatrzenia z ponad 1000 narzędzi i platform. Pomaga to skutecznie śledzić i automatyzować procesy w całym stosie technologicznym

Dzięki ClickUp możesz przekształcić obsługę GRN z uciążliwego zadania w usprawnioną i wydajną operację. Dzięki zarządzaniu tą krytyczną dokumentacją możesz ograniczyć wysiłek ręczny i błędy w rejestrowaniu, utrzymać poziomy zapasów i kryteria jakości, zapewnić terminową komunikację między odpowiednimi działami oraz szybciej rozwiązywać problemy.

Wszystko to znacznie przyczynia się do skuteczniejszej realizacji celów biznesowych.

Chcesz zautomatyzować i usprawnić całą działalność swojej firmy? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, jaka różnica wynika z usprawnionego procesu zaopatrzenia.