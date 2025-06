Statystyki ChatGPT, które wyjaśniają ewolucję tego technologicznego cudu

ChatGPT to nazwa, która szturmem podbiła cyfrowy świat.

Od entuzjastów technologii po zwykłych użytkowników internetu – wszyscy są zachwyceni tą łatwo dostępną i fascynującą technologią, która naśladuje ludzkie reakcje. Jednak interakcje przypominające ludzkie zachowania to tylko jedna z wielu zalet ChatGPT.

Z czasem pojawiło się kilka hacków ChatGPT, które dały wgląd w możliwości ChatGPT. Perspektywy te jeszcze bardziej wzbudziły zainteresowanie wszystkich, ponieważ ChatGPT nadal wywracało do góry nogami różne branże.

W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym statystykom ChatGPT, aby pokazać, jak przekształciło się ono z prostego algorytmu sztucznej inteligencji w siłę transformacyjną.

Czym jest ChatGPT?

Ekran główny ChatGPT

ChatGPT to zaawansowany model sztucznej inteligencji (AI), który generuje tekst, wykorzystując technologie takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), głębokie uczenie się (DL) i uczenie maszynowe (ML).

Ta generatywna technologia AI wykorzystuje ogromne zbiory danych szkoleniowych na różne tematy, aby oferować kontekstowe, trafne i ludzkie odpowiedzi na podpowiedzi.

Dzięki temu może wykonywać różne funkcje — odpowiadać na pytania, tworzyć kreatywne teksty, prowadzić rozmowy, wykonywać obliczenia lub inne zadania związane z językiem.

Kto jest właścicielem ChatGPT?

Logo OpenAI za pośrednictwem Open AI

ChatGPT został opracowany przez błyskotliwe umysły z OpenAI. Open AI to laboratorium badawcze zajmujące się rozwojem sztucznej inteligencji z korzyścią dla ludzkości. Zostało założone jako organizacja non-profit w 2015 roku przez Sama Altmana, Elona Muska, Ilyę Sutskevera, Grega Brockmana i innych technokratów. Jednak w 2019 roku organizacja została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LP).

Jak działa ChatGPT?

ChatGPT wykorzystuje duże modele językowe do rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Obciążenie to uzyskuje dzięki dużym ilościom danych szkoleniowych zawierających różnorodne źródła tekstu, które wykorzystuje do nauki kontekstu, wzorców i niuansów językowych.

Dzięki tej wiedzy ChatGPT akceptuje podpowiedzi lub dane wejściowe w celu wygenerowania spójnego i kontekstowo odpowiedniego tekstu. Cały proces obejmuje analizę danych wejściowych, przewidywanie intencji lub sekwencji słów oraz generowanie odpowiedniej odpowiedzi.

To nie wszystko; ChatGPT wykorzystuje iteracyjne uczenie się, aby poprawić jakość odpowiedzi w różnych scenariuszach.

Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej.

W naszym szczegółowym wpisie na blogu wyjaśniamy, jak działa ChatGPT.

Ewolucja ChatGPT na przestrzeni pokoleń

ChatGPT został uruchomiony w listopadzie 2020 roku.

Jednak model, na którym opiera się ChatGPT — Generative Pre-trained Transformer (GPT) — przeszedł kilka modyfikacji przed i po 2020 roku. Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się ewolucji modeli GPT na przestrzeni kolejnych generacji:

Generacja Model ChatGPT Parametry danych szkoleniowych Opis 1 GPT 1 117 milionów Wprowadzona na rynek w 2018 roku pierwsza generacja GPT wykazała skuteczność dużych modeli językowych w generowaniu tekstu przypominającego ludzki. 2 GPT 2 1. 5 miliardów Druga generacja, wprowadzona na rynek w 2019 roku, wykazała się niezwykłym postępem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki wyższym parametrom i zaawansowanym algorytmom dostarczała przekonujący tekst generowany przez sztuczną inteligencję, porównywalny z tekstami pisanymi przez ludzi. 3 GPT 3 175 miliardów GPT 3 stanowił ogromny skok w skali i wydajności generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki 175 miliardom parametrów był to największy model językowy, jaki kiedykolwiek stworzono. GPT 3 potrafił rozumieć kontekst, generować spójne odpowiedzi i wykonywać funkcje związane z językiem, takie jak streszczanie, tłumaczenie i odpowiadanie na pytania. 4 GPT 4 1 bilion GPT 4 to najnowsza wersja, wydana w marcu 2023 roku. Jest to również największy i najbardziej rozbudowany model GPT, którego cena wynosi 20 dolarów miesięcznie za użytkownika. GPT 4 jest bardziej kreatywny i niezawodny oraz potrafi obsługiwać subtelne polecenia użytkownika. Jest również wyposażony w funkcję Vision, która pozwala GPT 4 przetwarzać dane wizualne.

Stali użytkownicy ChatGPT mogą zauważyć, że w naszej liście pominęliśmy GPT 3. 5. Wynika to z faktu, że GPT 3. 5 jest nieco bardziej dopracowaną podklasą GPT 3. GPT 3. 5 różni się jednak od GPT 3 i jest bardziej zaawansowany niż jego poprzednia wersja. Zawiera imponujące aktualizacje i ulepszenia w zakresie wydajności, kwestii etycznych oraz uczenia się poprzez wzmocnienie na podstawie preferencji użytkowników (RLHF).

Statystyki ChatGPT pozwalają rzucić okiem na jego błyskawiczny wzrost

Zgodnie z aktualizacją Sama Altmana, ChatGPT zdobył milion użytkowników w zaledwie 5 dni. Dla porównania, Instagram potrzebował 2,5 miesiąca, aby osiągnąć 1 milion użytkowników, a Spotify osiągnęło ten wyczyn w 5 miesięcy. Udało mu się nawet osiągnąć 100 milionów użytkowników szybciej niż TikTok — a wszyscy wiemy o szybkim rozwoju TikToka!

Rozwój ChatGPT był błyskawiczny.

Aby zilustrować ten punkt widzenia, przedstawiamy tę podróż w formie wykresu zawierającego fakty i liczby dotyczące różnych parametrów.

Najważniejsze statystyki dotyczące ChatGPT

Zacznijmy od kilku kluczowych statystyk dotyczących ChatGPT, aby odświeżyć podstawowe informacje na temat ChatGPT.

Użytkownicy ChatGPT i sposób korzystania

Przeanalizujmy ChatGPT, korzystając z parametrów takich jak liczba użytkowników korzystających z platformy, dane demograficzne użytkowników i inne szczegóły.

Ruch internetowy ChatGPT według krajów według SimilarWeb

Dane demograficzne odbiorców ChatGPT według SimilarWeb

Ruch ChatGPT

Chociaż ruch na ChatGPT miał swoje wzloty i upadki, ogólnie obserwuje się tendencję wzrostową. Oto statystyki ChatGPT dotyczące ruchu:

W lutym 2024 r. strona internetowa ChatGPT odnotowała 1,6 miliarda odwiedzin na pulpitach i urządzeniach mobilnych, co stanowi wzrost o 1,05% w porównaniu ze styczniem 2024 r

Popularne słowa kluczowe to ChatGPT ( 50 milionów ), ChatGPT (34,3 miliona) i ChatGPT login (1 milion), co wskazuje na obecność marki

Wyszukaj słowa kluczowe dla ChatGPT za pomocą SimilarWeb

Ruch i zaangażowanie ChatGPT za pośrednictwem SimilarWeb

Oprócz ruchu bezpośredniego, największy wpływ na ruch ChatGPT ma ruch organiczny (13,21%) z wyszukiwarek, mediów społecznościowych (0,52%) i poleceń (0,35%)

YouTube (65,3%), Facebook (7,84%) i WhatsApp (6,25%) to trzy najpopularniejsze źródła ruchu w mediach społecznościowych ChatGPT

Aplikacja ChatGPT

Chociaż uruchomienie aplikacji ChatGPT było nieoczekiwane, było to kolejne wydarzenie, które wzbudziło entuzjazm użytkowników ChatGPT. Oto kilka statystyk dotyczących aplikacji ChatGPT:

Aplikacja ChatGPT jest dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android i iOS

Aplikacja akceptuje dane wejściowe w postaci tekstu, obrazu i głosu

Aplikacja ChatGPT dla systemu Android dostępna w Google Play

Przychody ChatGPT

ChatGPT cieszy się niewątpliwie ogromną popularnością. Czy jednak te odsetki przekładają się na przychody OpenAI? Czy OpenAI jest rentowne? Oto kilka statystyk dotyczących ChatGPT, które odpowiedzą na Twoje pytania:

Statystyki ChatGPT 4

Ponieważ ChatGPT 4 jest wersją premium narzędzia AI, jest reklamowany jako 10 razy lepszy pod względem kreatywności, logiki, niezawodności i dokładności. Działa również na najnowszym modelu GPT, GPT 4. Oto przegląd ChatGPT 4:

Podczas gdy wersja bezpłatna działa na GPT 3. 5, ChatGPT Plus oferuje GPT 4, DALL-E, przeglądanie i wiele więcej. Kosztuje 20 dolarów miesięcznie od użytkownika

GPT 4 może przetworzyć do 25 000 słów , czyli 8 razy więcej niż oryginalny model ChatGPT

GPT 4 występuje w trzech wariantach — wersji 8K, 32K i 128K (Turbo), co wskazuje długość kontekstu w tokenach

Jako model multimodalny akceptuje dane wejściowe w postaci tekstu i obrazów oraz generuje dane wyjściowe w aż 26 językach

Wykazuje o 82% mniejszą i 29% większą tendencję do reagowania odpowiednio na niedozwoloną zawartość i prośby o treści wrażliwe

Podpis pod zdjęciem: Ewolucja odpowiedzi GPT 4 za pośrednictwem Open AI

W niektórych najtrudniejszych egzaminach, takich jak pasek, LSAT, SAT, GRE i innych, wydajność GPT 3. 5 wzrosła z 90. do 10. percentyla

GPT 4 Turbo jest szkolony na zestawach danych z kwietnia 2023 r. i może generować szczegółowe odpowiedzi o objętości nawet 300 stron tekstu w odpowiedzi na jedną podpowiedź. Jednak obecnie jest dostępny tylko dla programistów

Wartość ChatGPT dla użytkowników prywatnych i profesjonalnych

Szybki wzrost liczby użytkowników ChatGPT wskazuje, że narzędzie AI ma znaczną wartość. Widzieliśmy, jak użytkownicy ChatGPT wykorzystują je przede wszystkim do nauki, pracy i rozrywki. Aby rozwinąć tę kwestię, zebraliśmy kilka typowych przypadków użycia ChatGPT w ustawieniach osobistych i zawodowych:

Asystent cyfrowy : Wirtualni asystenci AI pomagają w zadaniach takich jak ustawianie przypomnień, planowanie spotkań, zarządzanie listami rzeczy do zrobienia, odpowiadanie na pytania i dokonywanie rezerwacji

Tworzenie treści : Jako generatywne narzędzie AI, tworzenie treści jest jednym z najbardziej znanych zastosowań ChatGPT. Marketerzy mogą w razie potrzeby skorzystać z ChatGPT do generowania materiałów marketingowych, takich jak blogi, artykuły, posty w mediach społecznościowych, biuletyny, skrypty itp.

Pomoc w pisaniu : Martwisz się pisaniem maila lub chcesz, aby ktoś świeżym okiem przejrzał to, co napisałeś? ChatGPT przychodzi z pomocą. Oprócz generowania tekstu, ChatGPT pomaga również poprawić Twoje pisanie, oferując opinie i pomysły

Kreatywne pisanie: Jeśli utkniesz w martwym punkcie, możesz poprosić ChatGPT o udostępnienie kreatywnych podpowiedzi do opowiadań, wierszy i scenariuszy. Poproś ChatGPT o przeanalizowanie scenariuszy, aby dowiedzieć się, który z nich pasuje do Twojej narracji

Wykorzystaj ChatGPT do swoich twórczych przedsięwzięć pisarskich

Kodowanie i debugowanie : ChatGPT rozumie kilka języków programowania, takich jak Python, JavaScript, SQL, C++, C# i inne. Dzięki temu użytkownicy ChatGPT mogą używać go do generowania fragmentów kodu, uzupełniania kodów, rozwiązywania problemów, minimalizowania nadmiaru kodu i debugowania segmentów kodu w celu poprawy wydajności

Nauka języków : Uczysz się nowego języka i chcesz poćwiczyć? Chcesz zlokalizować kampanię marketingową? ChatGPT może tłumaczyć, prowadzić rozmowy, utrwalać naukę oraz wyjaśniać i poprawiać gramatykę i słownictwo

Zarządzanie wiedzą : Od tworzenia notatek opartych na sztucznej inteligencji, poprzez streszczanie tekstów, przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, aż po odpowiadanie na często zadawane pytania — ChatGPT pełni wiele funkcji, które pomagają organizować wiedzę i zapewniają do niej dostęp

Rozrywka: ChatGPT może prowadzić rozmowy podobne do ludzkich, aby utrzymać Twoje zainteresowanie. Od swobodnych rozmów, przez opowiadanie dowcipów i snucie historii, po gry tekstowe – ChatGPT jest Twoim towarzyszem rozrywki

Od żartów po gry – ChatGPT dostarcza

Wsparcie terapeutyczne : ChatGPT, choć nie zastępuje profesjonalnej opieki, działa jako zaufany powiernik i wysłuchuje Twoich uczuć. Potwierdza Twoje emocje, oferuje empatię i przedstawia różne perspektywy osobom poszukującym wskazówek

Zdrowie i opieka nad pacjentem : ChatGPT można wykorzystać do uzyskania dodatkowych informacji na temat schorzeń, zlokalizowania pomocnych zasobów, optymalizacji opieki nad pacjentem i zrozumienia diagnoz

Badanie tematów : Wykorzystaj ChatGPT jako wirtualnego asystenta badawczego, aby odkrywać tematy, które Cię interesują, zdobywać wiedzę na różne tematy, gromadzić informacje, znajdować odpowiedzi na pytania itp.

Analityka biznesowa : ChatGPT może analizować dane tekstowe, wyciągać wnioski i generować raporty w celu udostępniania analizy biznesowej opartej na danych. Dzięki zrozumieniu trendów rynkowych, opinii klientów i innych zmiennych, ChatGPT umożliwia podejmowanie decyzji opartych na sztucznej inteligencji, co przekłada się na większą wydajność, produktywność i dokładność

Procesy związane z obsługą klienta: chatboty AI i agenci konwersacyjni oparci na ChatGPT pomagają w obsłudze klienta, sprzedaży i funkcjach wsparcia. Dekryptują zapytania klientów, udzielają odpowiednich odpowiedzi, oceniają nastroje klientów i prowadzą naturalne rozmowy, aby poprawić ogólne wrażenia klientów

ChatGPT, rewolucyjna ewolucja czy tylko moda: kompleksowa ocena

Użytkownicy ChatGPT są przekonani o skuteczności tego narzędzia AI, co potwierdzają najnowsze statystyki. Jak jednak ChatGPT wypada pod względem wydajności?

Oto szczegółowe informacje.

Wszechstronność

ChatGPT może pochwalić się 100 milionami aktywnych użytkowników. Widzieliśmy również bogatą mozaikę użytkowników, od programistów po nastolatków. Ogromna liczba użytkowników, którzy korzystają z ChatGPT w różnych celach, świadczy o jego wszechstronności.

ChatGPT może generować tekst do różnych celów, od kreatywnych projektów pisarskich po raporty oparte na danych. Jego zaawansowane możliwości analizy danych, zdolność tłumaczenia lub streszczania tekstu, angażowanie się w rozmowy w języku naturalnym, pełnienie funkcji wirtualnego asystenta, oferowanie rozrywki itp. sprawiają, że jest to bardzo elastyczne rozwiązanie. Ta zdolność adaptacji sprawia, że jest ono bardzo wszechstronne do użytku osobistego i zawodowego, a lista jego zastosowań jest praktycznie nieograniczona!

Dokładność i niezawodność

Dokładność i niezawodność są przedmiotem sporów wśród użytkowników ChatGPT. Z jednej strony odpowiedzi ChatGPT wykazują wysoki poziom dokładności i niezawodności podczas generowania tekstu. Z drugiej strony wyniki mogą być trafne lub nietrafne.

Przykład:

Odpowiedź ChatGPT na pytanie o nazwy krajów zaczynające się na literę V

ChatGPT pominął znane nazwy, takie jak Wenezuela i Wietnam!

Niektóre badania wykazały nawet różnice w trendach dotyczących możliwości różnych modeli GPT. Na przykład wydajność GPT 4 spadła z 97,6% w marcu do 2,4% w czerwcu dla niektórych zapytań, podczas gdy w przypadku GPT 3,5 poprawiła się z 7,4% do 86,8%.

Należy wziąć pod uwagę, że jakość odpowiedzi zależy od jakości danych wejściowych, złożoności zapytania, specyfiki dziedziny oraz danych szkoleniowych. Ponadto faktem jest, że ChatGPT jest modelem językowym, a nie modelem wiedzy, który ma być zgodny z faktami. Jednak różnice nie są zbyt uspokajające.

Doświadczenie użytkownika

Doświadczenia użytkowników ChatGPT są ogólnie pozytywne. W końcu wymaga minimalnego wysiłku poznawczego i jest stosunkowo łatwy w użyciu – wpisujesz pytanie, a ChatGPT odpowiada. Jego responsywność i styl konwersacji poprawiają komfort użytkowania.

Aby samodzielnie przetestować wydajność ChatGPT, skorzystaliśmy z szablonów podpowiedzi AI. Wybraliśmy podpowiedź marketingową do zimnej wiadomości bezpośredniej i oto, co zaproponował ChatGPT:

Zimna wiadomość prywatna od ChatGPT dotycząca kremu przeciwsłonecznego

Następnie wykorzystaliśmy podpowiedzi z szablonów zarządzania projektami do stworzenia karty projektu. Oto przykład interakcji:

Lista ograniczeń ChatGPT w karcie projektu

Do momentu pojawienia się problemów nawet przy najprostszych zapytaniach, korzystanie z serwisu było bardzo przyjemne. Oto, gdzie wszystko zaczęło się psuć:

Niezdolność ChatGPT do wykonania pożądanej czynności

Sytuacja ta przerodziła się w nieskończoną pętlę, a chatbot AI nigdy nie zorientował się, w czym tkwi problem!

Analiza kosztów i korzyści

W lutym 2023 roku OpenAI uruchomiło ChatGPT Plus — płatny plan subskrypcji dla GPT 4, który kosztuje 20 dolarów miesięcznie od użytkownika. Była to znacząca aktualizacja w stosunku do wersji darmowej, oferująca szybszy czas odpowiedzi, priorytetowy dostęp, dostęp do Internetu i wsparcie dla wtyczek. Z drugiej strony, API ChatGPT działa w modelu płatności za rzeczywiste użycie z wieloma konfiguracjami.

Mimo to GPT 3. 5 nadal jest darmowy i nawet w wersji bezpłatnej można wiele zrobić.

Koszt korzystania z ChatGPT zależy od skali użytkowania, konkretnych zastosowań i dostępnych zasobów. Zależy również od tego, w jaki sposób ChatGPT integruje się z cyklami pracy w celu zwiększenia automatyzacji, wydajności i produktywności. Należy wziąć pod uwagę wszelkie związane z tym koszty, wymagania infrastrukturalne i wydatki na konserwację.

Aby przeprowadzić tak kompleksową ocenę, skorzystaj z szablonu analizy kosztów i korzyści.

Wdrożenie i integracja

ChatGPT zyskał milion użytkowników w zaledwie pięć dni, co pokazuje, jak łatwo jest go przyjąć. Nie ulega wątpliwości, że poziom świadomości dotyczący modelu językowego jest dość powszechny wśród młodszych grup demograficznych. Jednak 9% osób w wieku od 45 do 64 lat i 5% osób powyżej 65 roku życia korzystało z ChatGPT w styczniu 2023 r., co świadczy o imponującym tempie jego upowszechniania się.

W sferze zawodowej 80% firm z listy Fortune 500 zdecydowało się na ChatGPT Enterprise do różnych zastosowań. Podobnie 8,2% pracowników globalnych firm zgłosiło, że korzystało z ChatGPT w miejscu pracy do wykonania zadania.

Wydanie API ChatGPT umożliwiło łatwą integrację, która dobrze komponuje się z jego wszechstronnością i możliwością dostosowania. Należy jednak pamiętać, że powodzenie integracji i wdrożenia zależy od świadomości i wiedzy technicznej interesariuszy, dostosowania rozwiązań oraz optymalizacji w celu spełnienia konkretnych wymagań biznesowych.

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo i prywatność są solą w oku ChatGPT.

Ponad połowa mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej wskazała prywatność i bezpieczeństwo danych jako czynniki zniechęcające ich do korzystania z tej usługi.

ChatGPT został tymczasowo zablokowany we Włoszech za zbieranie danych z książek, internetu, postów na Reddicie itp. w celach szkoleniowych. Źródła tych danych musiały zawierać dane osobowe, które nie zostały wyraźnie udostępnione OpenAI, co stanowiło naruszenie RODO.

Ars Technica poinformowała również, że użytkownik ChatGPT twierdził, że jego rozmowy zostały ujawnione. Chociaż OpenAI utrzymuje, że konto mogło zostać zhakowane, nadal pozostaje wiele niewiadomych dotyczących prywatności danych i praktyk bezpieczeństwa ChatGPT.

Polityka prywatności OpenAI jest dość standardowa i wskazuje, że gromadzi ona informacje o koncie, wprowadzone dane oraz inne identyfikatory pobrane z urządzenia lub przeglądarki. Jednak fakt, że rejestruje i przechowuje transkrypcje rozmów, może być niepokojący dla niektórych osób.

Kwestie etyczne

Kwestie etyczne związane z ChatGPT dotyczą stronniczości, uczciwości i odpowiedzialnego korzystania z narzędzia AI. Specjaliści ds. etyki AI wyrazili obawy dotyczące roli ChatGPT w utrwalaniu stereotypów, propagowaniu dezinformacji lub generowaniu szkodliwych treści. ChatGPT pojawił się w wiadomościach w związku z pomaganiem w pisaniu i rozpowszechnianiu złośliwego kodu lub nakłanianiem do udostępnienia planu krok po kroku mającego na celu zniszczenie ludzkości.

Widzieliśmy, że OpenAI dostrzega te obawy i stopniowo dostosowuje wrażliwe i niedozwolone treści w GPT 4. Jak dotąd nasze doświadczenia są dość pozytywne.

ChatGPT wykazuje zwiększoną wrażliwość podczas odpowiadania na zapytania

Oczywiście powyższe przykłady nie obejmują pełnego zakresu kwestii etycznych i nie rozwiązują wszystkich problemów. Jednak etyka w AI to długa dyskusja.

Jednak to, co firmy i osoby prywatne mogą zrobić, to nadać priorytet kwestiom etycznym podczas korzystania z ChatGPT lub wdrażania tego rozwiązania.

Alternatywy i konkurenci ChatGPT

Omówiliśmy wszystkie najnowsze statystyki dotyczące ChatGPT, który jest ulubieńcem tłumu. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny gracz na rynku! Oto nasza lista alternatyw dla ChatGPT do różnych zastosowań:

1. ClickUp Brain: kompleksowe zarządzanie projektami

Wpis na blogu ClickUp Brain dotyczący przyszłości zarządzania projektami

ClickUp Brain to natywne dla platformy narzędzie AI dostępne w całym ekosystemie ClickUp. Można go używać do zarządzania szczegółami związanymi z projektami (AI Knowledge Manager), generowania treści (AI Writer for Work) i zarządzania projektami (AI Project Manager) – wszystko w jednym miejscu. Wspiera pracę zespołową i współpracę, pomagając organizacji osiągnąć jej cele.

Dzięki ClickUp Brain możesz: Efektywne tworzenie zadań i podzadań

Zadawaj pytania dotyczące zadań

Podsumowuj dokumenty, komentarze, wątki, zadania, wiki i nie tylko

Generuj okresowe raporty StandUp z praktycznymi wskazówkami

Udostępniaj aktualizacje zespołu jednym kliknięciem

Twórz niestandardową automatyzację za pomocą NLP

Importuj aktualizacje zadań, postępy i podsumowania w różnych widokach

Popraw jakość treści pisanych

Opracuj lub spersonalizuj szablony

Transkrypcja klipów głosowych i wideo

Co najważniejsze, ClickUp nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników do szkolenia swoich modeli AI. Dzięki temu można czerpać wszystkie korzyści płynące z AI bez obaw o prywatność i bezpieczeństwo danych. Ponadto ClickUp Brain to coś więcej niż model językowy — to sieć neuronowa, która łączy zasoby wiedzy biznesowej, zadania, dokumenty itp. w celu dostarczania rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Na przykład, oto co odpowiedział ClickUp Brain, gdy zapytaliśmy go o kraje zaczynające się na literę V:

ClickUp Brain działa lepiej niż ChatGPT

Działało lepiej niż ChatGPT!

2. Google Gemini: Rozwiązywanie problemów i możliwości multimodalne

Wcześniej znany jako Google Bard, Gemini to multimodalny model AI, który może przetwarzać informacje z tekstu, obrazów, wideo i kodu. Gemini koncentruje się na zwiększaniu wydajności poprzez solidne rozwiązywanie problemów, a nie ograniczanie swojej roli do dużego modelu językowego, takiego jak ChatGPT.

Gemini przewyższa GPT 3.5, a Gemini Ultra deklasuje GPT 4 w teście Massive Multitask Language Understanding (MMLU).

Aby to sprawdzić, zadaliśmy to samo pytanie dotyczące krajów zaczynających się na literę V. Oto, co odpowiedział Gemini:

Podczas gdy ChatGPT podał dwie opcje, Gemini podał sześć – całkiem nieźle!

Kolejną ważną zaletą Gemini jest natywna integracja z Google Workspace, która ułatwia pracę z Dokumentami, Arkuszami, Prezentacjami itp. Dzięki temu możesz tworzyć dokumenty, przetwarzać dane, przygotowywać prezentacje i nie tylko, nie wychodząc ze znanego środowiska.

3. Microsoft Copilot: Interakcja z pakietem Microsoft

To, czym Gemini jest dla Google Workspace, Microsoft Copilot jest dla pakietu Microsoft.

Możesz używać Microsoft Copilot z Microsoft 365, aby zwiększyć wydajność i pracować w codziennych aplikacjach, takich jak Word, Excel i Outlook. Działa na architekturze GPT 4, co oznacza, że otrzymujesz wyższą dokładność i niezawodność niż w bezpłatnej wersji ChatGPT. Akceptuje również dane wejściowe multimodalne.

Jednak Microsoft Copilot ma dzienny limit podpowiedzi, który może szybko się wyczerpać! Ponadto, jeśli nie jesteś użytkownikiem Microsoft 365, rejestracja w Microsoft Edge lub Bing może być dość uciążliwa podczas uzyskiwania dostępu do Microsoft Copilot.

Zadaliśmy nasze klasyczne pytanie i Microsoft Copilot wypadł znacznie lepiej niż ChatGPT:

Udostępniono również przydatne linki i inne zasoby, które mogą być pomocne w badaniach.

4. Claude: Naturalne i kreatywne generowanie treści

za pośrednictwem Zapier

Claude to nazwa chatbota AI i leżącego u jego podstaw dużego modelu językowego opracowanego przez Anthropic AI. Wyróżnia się naturalnymi, ludzkimi rozmowami za pośrednictwem tekstu i subtelnym rozumieniem języka. Oprócz wykonywania regularnych zadań, takich jak edycja, streszczanie, podejmowanie decyzji itp., oferuje szczegółowość w konfiguracji tonu i kreatywności treści pisemnych.

Claude jest już w trzeciej generacji, a firma Anthropic wprowadza na rynek Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet i Claude 3 Opus. Każda z nich wykazuje postępy w zakresie zdolności do odtwarzania ludzkiego poziomu rozumienia i pisania. Co najciekawsze, obsługuje ogromną długość kontekstu odpowiadającą 150 000 słów (200 000 tokenów), co oznacza, że można pracować z długimi dokumentami i książkami!

5. GitHub Copilot: pisanie kodu i autouzupełnianie

za pośrednictwem GitHub

Opracowany przez GitHub we współpracy z OpenAI, GitHub Copilot to chatbot AI dla programistów. Jest to narzędzie do pisania i uzupełniania kodu, które ma pomóc programistom.

GitHub Copilot uzyskuje kontekst dzięki komentarzom, strukturze kodu, nazwom zmiennych itp. i rekomenduje odpowiednie fragmenty kodu podczas pisania kodu! Takie pomocne sugestie ułatwiają programistom oszczędzanie czasu, pisanie wydajnego kodu i minimalizowanie błędów.

Działa w oparciu o model językowy GPT 4 i jest przeszkolony do rozumienia struktury kodu i wzorców w różnych językach programowania.

6. Semrush ContentShake AI: Optymalizacja generowania treści

za pośrednictwem Semrush

Zawartość Shake AI robi dwie rzeczy dobrze. Po pierwsze, błyskawicznie generuje pomysły na treści lub wysokiej jakości szkice, a po drugie, zapewnia optymalizację treści pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach.

Połączenie sztucznej inteligencji i informacji o konkurencji w czasie rzeczywistym pomaga marketerom przygotować solidny kalendarz treści bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych badań.

Od burzy mózgów po publikację – ContentShake pomaga tworzyć artykuły przyjazne dla SEO, dostosowane do przyciągania ruchu organicznego i zwiększania zaangażowania.

Chociaż oferuje funkcje współpracy i płynną integrację, takie jak pisanie lub edytowanie treści w Dokumentach Google i publikowanie bezpośrednio na WordPressie, brakuje mu integracji z kluczowymi narzędziami do pisania, takimi jak Grammarly. Nieelastyczność początkowej podpowiedzi sprawia również, że praca z ContentShake bywa czasami trudna.

7. Perplexity: przeglądanie w czasie rzeczywistym i weryfikacja faktów

za pośrednictwem Towards AI

Naukowcy z OpenAI i twórcy GPT 3 przedstawiają Perplexity AI.

Perplexity to oparty na sztucznej inteligencji silnik wyszukiwania i odpowiedzi, który oferuje wiarygodne odpowiedzi na zapytania użytkowników. Wykorzystuje NLP do zrozumienia pytań, przeszukuje internet lub czerpie z bazy wiedzy i dostarcza konwersacyjną odpowiedź. Odpowiedzi Perplexity są dokładne i wyczerpujące w porównaniu z gigantami wyszukiwarek, takimi jak Google.

To, czego brakuje mu w zakresie generowania treści i rozwiązywania problemów, rekompensuje szczegółowymi i dokładnymi badaniami. Jest znacznie dokładniejszy niż inne duże modele językowe, ale nie jest też odporny na sporadyczne halucynacje.

Sprawdź alternatywy dla Perplexity AI!

Przyszłość ChatGPT

Chociaż uruchomienie ChatGPT było przełomowym momentem w historii, to dopiero początek.

Oto, jak według nas wygląda przyszłość ChatGPT: OpenAI i Microsoft mogą znaleźć sposoby na obniżenie kosztów tej technologii dzięki zaawansowanym chipom i centrom danych. Dzięki temu LLM będzie jeszcze łatwiejszy w zarządzaniu

Powtarzające się stosowanie tej technologii wzmocni jej wydajność, niezawodność i dokładność. Ulepszone możliwości zachęcą użytkowników ChatGPT do stosowania i polecania tej technologii, aż stanie się ona powszechnie dostępna

Możemy być świadkami rozgałęzienia ChatGPT na specjalistyczne dziedziny i branże, takie jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia, finanse itp., aby oferować rozwiązania ukierunkowane na wyzwania specyficzne dla danej branży

Wydanie ChatGPT 5, a wkrótce także ChatGPT 6, ponownie wzbudzi zainteresowanie technologią AI

Krótko mówiąc, ChatGPT będzie kontynuował swoją tendencję wzrostową, jeśli kwestie prawne, etyczne i regulacyjne będą nadal sprzyjać jego promocji.

Wnioski

To już koniec naszej podróży po statystykach, liczbach i danych dotyczących ChatGPT.

Nie ma wątpliwości, że ChatGPT zrewolucjonizował postrzeganie sztucznej inteligencji przez społeczeństwo i sprawił, że stała się ona bardziej dostępna dla każdego, kto ma stabilne połączenie z internetem. Pomógł również ludziom pogodzić się z faktem, że sztuczna inteligencja nie ma na celu odebrania nam pracy. Jeśli już, to będzie ona uzupełniać ludzkie umiejętności i wzbogacać je na wiele sposobów.

Chociaż ChatGPT jest pionierem, nie jest to jedyne narzędzie AI, które rewolucjonizuje rynek. Rozwiązania takie jak ClickUp Brain, Gemini, Perplexity itp. przyczyniają się do rozwoju swoich dziedzin na swój własny, unikalny sposób.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z ClickUp Brain, aby usprawnić zarządzanie projektami!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Ile osób korzysta z ChatGPT?

Obecnie w ChatGPT zarejestrowanych jest 180,5 miliona użytkowników, a 100 milionów z nich aktywnie korzysta z serwisu.

2. Czy ChatGPT jest dobry w statystyce?

ChatGPT radzi sobie całkiem nieźle z przetwarzaniem danych i analizą statystyczną. Potrafi wykonywać obliczenia i dostarczać ogólnych informacji na temat pojęć statystycznych.

3. Ile danych zużywa ChatGPT?

ChatGPT został przeszkolony przy użyciu 45 TB danych, które zostały skompresowane do 570 GB zbiorów danych.