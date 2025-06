Jak zarządzać długiem technicznym i unikać go w Scrumie?

W ciągu dnia pracy zespoły programistów podejmują dziesiątki decyzji, które wiążą się ze złożonymi kompromisami. Każdy wybrany język programowania, napisany kod integracyjny lub wdrożone narzędzie do automatyzacji będzie miało konsekwencje w przyszłości.

Konsekwencje te nazywane są długiem technicznym. W tradycyjnym modelu kaskadowym tworzenia oprogramowania dług techniczny był niezwykle powszechny. Metodologie Agile Scrum opracowały procesy mające na celu jego minimalizację.

W tym wpisie na blogu omówimy szczegółowo, dlaczego powstaje dług technologiczny i jak można go uniknąć w swoich projektach.

Zrozumienie długu technicznego w Scrum

Tradycyjne procesy tworzenia oprogramowania opierały się na bardzo długoterminowych projektach, których wdrożenie trwało latami. Do czasu zakończenia projektu rynek ulegał zmianom, wymagania klientów ewoluowały, a sama technologia stawała się przestarzała, co powodowało powstanie długu technicznego.

Czym jest dług techniczny?

Dług techniczny odnosi się do kosztów dodatkowej przeróbki spowodowanej wyborem rozsądnego, krótkoterminowego rozwiązania zamiast lepszego podejścia, które zajęłoby więcej czasu.

Zasadniczo jest to jak skorzystanie ze skrótu, który może przyspieszyć rozwój w krótkim okresie, ale często prowadzi do wzrostu kosztów w przyszłości, ponieważ dług musi zostać "spłacony" poprzez naprawienie problemów wynikających z początkowego kompromisu.

Jaki jest przykład długu technicznego?

Najprostszym przykładem istniejącego długu technicznego jest sytuacja, w której programiści mający napięte terminy wprowadzają kod do produkcji bez dokładnego przeglądu i testów. Po uruchomieniu funkcja będzie zawierała błędy, będzie bezużyteczna lub, w najgorszym przypadku, stanie się zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa.

W jaki sposób Scrum pomaga w radzeniu sobie z długiem technicznym?

W odpowiedzi na nieefektywność metody kaskadowej powstał zwinny model tworzenia oprogramowania Scrum.

Procesy zarządzania projektami Scrum są zaprojektowane do zarządzania długiem technicznym.

Backlog produktu koncentruje się na zapewnieniu jasności wymagań

Definicje historii użytkownika wymagają kompletności kryteriów akceptacji

Scrum masterzy i właściciele produktów poświęcają czas w każdym sprincie na spłatę długu technicznego

Procesy przeglądu kodu są zaprojektowane z myślą o spłacie długu technicznego

Pomimo najlepszych wysiłków dług techniczny jest nieunikniony. Zobaczmy, dlaczego.

Co powoduje powstanie długu technicznego w Scrumie?

Istnieje wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które powodują powstanie długu technicznego w projektach rozwoju oprogramowania Scrum. Niektóre z najczęstszych przyczyn to:

Ewolucja rynku/technologii

Wraz z upływem czasu technologia może stać się przestarzała, a potrzeby rynku mogą ewoluować. Oznacza to, że wcześniejsze wybory mogą wymagać ponownego przemyślenia. Jest to naturalne i zespoły Scrum oczekują tego w ramach swojej podróży ku zwinnemu tworzeniu oprogramowania.

Nie wszystkie przyczyny są jednak naturalne.

Pośpiech, aby dotrzymać terminów

Zespoły Scrum pracują w sprintach o stałej długości, trwających zazwyczaj 1-2 tygodnie. Presja związana z koniecznością wykonania przydzielonych zadań w tych krótkich terminach może powodować powstanie długu technicznego, zmuszając członków zespołu do wybierania szybszych, mniej optymalnych rozwiązań.

Niewłaściwa definicja "gotowe

Definicja "gotowe" (DoD) jest kluczowym elementem metodyki Scrum. Określa ona kryteria akceptacji każdego zadania, które ma zostać uznane za zakończone. Zespoły Scrum definiują to jasno jeszcze przed dodaniem zadania do sprintu.

Jednak nieodpowiednie definicje często powodują powstanie długu kodowego. Na przykład, jeśli Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie wymaga testowania wydajności, zespół może zignorować problemy związane z wydajnością, których naprawienie będzie wymagało znacznego wysiłku w przyszłości.

Stopniowe zmiany bez całościowego planowania

Chociaż aktualizacje przyrostowe umożliwiają szybkie dostarczanie nowych funkcji, czasami mogą prowadzić do braku kompleksowego projektu lub planowania. W celu przyspieszenia pracy zespoły mogą korzystać z szablonów tworzenia oprogramowania, które nie uwzględniają całościowego obrazu sytuacji.

W związku z tym każdy element oprogramowania jest opracowywany i dodawany stopniowo, co nie zawsze uwzględnia architekturę całego systemu. Z czasem może to skutkować fragmentaryczną architekturą, która jest nieefektywna, trudna w utrzymaniu i obarczona problemami kompatybilności.

Odroczona refaktoryzacja

W podejściu iteracyjnym zawsze istnieje kolejna iteracja, która pozwala naprawić lub ulepszyć istniejące wdrożenie. Takie podejście może prowadzić do odkładania niezbędnej refaktoryzacji w błędnej nadziei, że można się tym zająć później.

W miarę dodawania kolejnych funkcji do nieodpowiednio zrefaktoryzowanego kodu wzrasta złożoność i koszt wprowadzania zmian, co zwiększa dług techniczny.

Nawet w projektach Scrum mogą pojawić się różne formy długu technicznego wynikające ze współpracy między zespołami biznesowymi, inżynieryjnymi i ds. relacji z klientami. Ten dług techniczny może mieć poważne konsekwencje.

Jakie są skutki długu technicznego w Scrumie?

Bezpośrednią konsekwencją długu technicznego jest powstanie odpowiedniego długu finansowego w postaci przeróbek, czasu i wykwalifikowanych zasobów. Jednak pośrednie skutki długu technicznego są liczne i znacznie bardziej szkodliwe.

Zmniejszona prędkość rozwoju: Zespoły agile obciążone długiem technicznym spędzają więcej czasu na naprawianiu błędów i rozwiązywaniu problemów z poprzednich sprintów niż na pracy nad nowymi funkcjami. Oznacza to mniej godzin na tworzenie nowych funkcji i ogólnie dłuższy czas dostawy.

Zwiększona złożoność: Wraz z narastaniem długu technicznego baza kodu staje się coraz bardziej złożona i trudniejsza w zarządzaniu. Za każdym razem, gdy trzeba coś zmienić, programista musi poświęcić czas na rozwikłanie złożoności, zanim przystąpi do wprowadzania poprawek.

Koszty edukacyjne: Złożona baza kodu zwiększa obciążenie poznawcze obecnych członków zespołu, utrudniając wprowadzanie szybkich i skutecznych zmian. Ponadto wymaga to od zespołów Scrum poświęcenia więcej czasu na wdrażanie nowych członków zespołu.

Niska jakość oprogramowania: Dług techniczny ma znaczący wpływ na jakość oprogramowania, zmniejszając jego łatwość konserwacji, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i pogarszając ogólną wydajność.

Reputacja inżynierów: Jeśli jako zespół produktowy musisz nieustannie przerabiać kod, aby spłacić dług techniczny, reputacja Twojej organizacji inżynieryjnej może ucierpieć. Wpłynie to również na Twoją zdolność do przyciągania nowych talentów.

Aby uniknąć tych wyzwań i po prostu tworzyć lepsze oprogramowanie dla świata, należy zminimalizować — a nawet całkowicie wyeliminować — dług techniczny. Oto jak to zrobić.

Strategie minimalizowania i radzenia sobie z długiem technicznym

Niektóre z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów minimalizacji długu technicznego obejmują tworzenie spójnych procesów. Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania projektami może mieć tutaj ogromną wartość. Oto jak.

1. Przeprowadź dokładne przeglądy kodu

Przegląd kodu to proces, w którym współpracownik sprawdza kod napisany przez członka swojego zespołu pod kątem standardów zapewnienia jakości. Zazwyczaj przeglądy kodu przeprowadzają starsi współpracownicy lub kierownicy techniczni.

Procesy pokrycia kodu i przeglądu zmniejszają dług techniczny poprzez zapewnienie zgodności z normami kodowania i wczesne wykrywanie problemów przed włączeniem ich do głównej bazy kodu.

Narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może pomóc w łatwym wdrożeniu tego rozwiązania. Niestandardowe statusy ClickUp umożliwiają dodanie "przeglądu kodu" do cyklu pracy.

Twórz niestandardowe statusy w ClickUp, aby monitorować i śledzić dług techniczny

Automatyzacja ClickUp pozwala automatycznie przypisywać zadania do przeglądu kodu po zakończeniu kodowania. Możesz również użyć list kontrolnych ClickUp, aby upewnić się, że wszystkie kryteria akceptacji zostały spełnione.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z szablonu ClickUp do zwinnego zarządzania metodą Scrum. Jest to w pełni konfigurowalna struktura, która pozwala realizować projekty z mniejszą liczbą błędów i eliminować dług techniczny w zarodku.

2. Automatyzacja kontroli jakości kodu

Pojawienie się sztucznej inteligencji wraz z dojrzałymi praktykami automatyzacji testów ma ogromny potencjał w zakresie eliminacji długu technologicznego. Na przykład korzystanie z aplikacji bezkodowych pomaga ograniczyć ręczne kodowanie, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Możesz również używać narzędzi AI do kodowania i redaktorów kodu, aby:

Identyfikacja błędów w kodzie

Zobacz zalecane alternatywy dla błędów

Sprawdź zgodność z najlepszymi praktykami

Dodawaj komentarze i udostępniaj wiedzę członkom zespołu

Przeglądy kodu i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w przesunięciu procesów jakości w lewo. Na przykład, jeśli programista zidentyfikuje potencjalną lukę w zabezpieczeniach nowej funkcji uwierzytelniania, może ją usunąć, zanim stanie się ona częścią oprogramowania, zapobiegając w ten sposób kosztownym naprawom w przyszłości i zagrożeniom bezpieczeństwa.

ClickUp Brain może jeszcze bardziej poprawić Twoją wydajność, przyspieszając zadania związane z zarządzaniem projektami Scrum. Menedżer wiedzy AI i menedżer projektów AI ClickUp pozwalają zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi i automatyzować zadania w mgnieniu oka.

Uzyskaj odpowiedzi i informacje na temat swoich zapytań w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

3. Uwidocznij dług techniczny

Nazywaj rzeczy po imieniu. W systemie zarządzania projektami wyraźnie oznacz elementy długu technicznego, aby zapewnić, że problemy te otrzymają niezbędną uwagę i zasoby podczas planowania sprintu.

Elastyczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami ClickUp pozwala oznaczyć zadanie jako funkcję, defekt, kamień milowy lub informację zwrotną. Dzięki odpowiedniej kategoryzacji pracy można podejmować lepsze decyzje dotyczące priorytetów.

Dostosuj konwencje nazewnictwa i typy zadań za pomocą ClickUp

4. Zwiększ widoczność długu technicznego

W dowolnym momencie właściciel produktu powinien być w stanie odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest nasze zadłużenie techniczne?

Aby to zrobić, musisz mieć jasny, szczegółowy wgląd w swoje zadania. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane, aby zapewnić Ci tę swobodę. Dzięki ponad 35 aplikacjom ClickApp i ponad 15 widokom możesz dostosować zarządzanie zadaniami, śledzenie błędów i wizualizację cyklu pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Możesz również utworzyć niestandardowy widok zadań związanych z długiem technicznym, wraz z własnym pulpitem do monitorowania postępów.

Wybierz widok niestandardowy, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, korzystając z ClickUp

5. Uwzględnij właściciela produktu

Rola właściciela produktu ma fundamentalne znaczenie dla wypełnienia luki między wymaganiami biznesowymi a realizacją techniczną. To oni mają największy wpływ na decyzje dotyczące tego, kiedy i w jakim zakresie należy zająć się długiem technicznym w każdym sprincie.

Jako zespół programistów ściśle współpracuj z właścicielem produktu. Umożliw mu:

Zrozum zakres i konsekwencje długu technicznego

Komunikacja z interesariuszami biznesowymi

Zabezpiecz niezbędne wsparcie i budżety

Buduj systemy eliminujące przyszły dług technologiczny

Szablon rejestru długu technicznego ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania operacjami od początku do końca. Ten w pełni konfigurowalny szablon działa jak księga, w której można dokumentować, zarządzać, mierzyć i eliminować wszystkie długi techniczne.

Zarządzaj całym swoim długiem technicznym za pomocą szablonu rejestru długu technicznego ClickUp

6. Ustal procesy spłaty długu technicznego

Rejestrowanie danych: W ramach każdego zadania należy rejestrować szczegółowe opisy długu technicznego, w tym jego źródło, wpływ i potencjalne rozwiązania, ułatwiając systematyczne podejście do rozwiązywania tych problemów.

Planowanie: Podczas spotkań sprintowych należy zaplanować sposób postępowania z długiem technicznym i jego likwidację z taką samą starannością, jak w przypadku nowych funkcji lub poprawek błędów.

Regularne refaktoryzowanie kodu: Zaplanuj regularne refaktoryzowanie w celu konsolidacji i usprawnienia bazy kodu.

Na przykład, załóżmy, że zespół programistów zauważa, że kilka funkcji w ich aplikacji używa podobnego kodu do pobierania danych użytkownika z bazy danych. Przeprojektują oni te funkcje, tworząc jedną funkcję użytkową, która obsługuje wywołania bazy danych i z której mogą korzystać wszystkie inne funkcje. Upraszcza to kod źródłowy, ułatwia jego utrzymanie i zmniejsza podatność na błędy.

Uwolnij się od długu technicznego dzięki ClickUp

Każda decyzja związana z projektem ma swoje wady i zalety. Optymalizacja pod kątem krótkoterminowych korzyści spowoduje powstanie długoterminowego długu technicznego. Nawet zespoły, które doskonale zdają sobie z tego sprawę, są czasami zmuszone do podejmowania nieoptymalnych decyzji.

Dlatego też obsługa długu technicznego w projektach Scrum jest procesem ciągłym i iteracyjnym. Jest to integralna część każdego procesu planowania sprintu. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp rozumie to. Jest wyposażone w elastyczne i konfigurowalne funkcje oraz narzędzia AI, których potrzebuje każdy zespół Scrum.

Często zadawane pytania dotyczące długu technicznego

1. Co powoduje powstanie długu technicznego w Scrumie?

Dług techniczny w Scrumie może wynikać z ewoluujących rynków, pośpiechu w dotrzymywaniu terminów sprintów, co prowadzi do szybkich poprawek zamiast trwałych rozwiązań. Nieodpowiednie definicje "gotowe", które nie obejmują rygorystycznych kontroli jakości, również mogą przyczyniać się do narastania długu.

Z punktu widzenia klienta częste zmiany wymagań i priorytetów mogą prowadzić do przeróbek i niespójności w kodzie źródłowym.

2. Co się dzieje, gdy dług techniczny rośnie w Scrumie?

Gdy dług techniczny rośnie w Scrumie, tempo rozwoju spada, ponieważ więcej czasu poświęca się na naprawianie błędów i rozwiązywanie problemów związanych ze starszymi wersjami niż na tworzenie nowych funkcji.

Często skutkuje to niższą jakością produktu, ryzykiem niepowodzenia projektu i napięciami w zespole, ponieważ członkowie mogą czuć się przytłoczeni rosnącą liczbą zaległych zadań związanych z utrzymaniem.

3. Jak uniknąć długu technicznego w metodyce agile?

Aby uniknąć długu technicznego w metodyce agile, należy rygorystycznie przestrzegać kompleksowej definicji gotowości, która obejmuje standardy jakości, takie jak przeglądy kodu i testowanie.

Priorytetowo traktuj regularne refaktoryzowanie i przeznaczaj czas na spłatę długu technicznego podczas planowania sprintów. Ponadto utrzymuj jasną i ciągłą komunikację w zespole oraz z interesariuszami, aby skutecznie zarządzać oczekiwaniami i priorytetami.