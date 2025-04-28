Jak stworzyć skuteczny 30-60-90-dniowy plan wdrożenia?

Nowi pracownicy potrzebują czasu - o ile 12 miesięcy w niektórych przypadkach, aby nauczyć się organizacji i osiągnąć swój pełny potencjał w danej roli. Kluczowe jest jednak ustawienie ich na powodzenie i wyznaczenie jasnych celów, do których będą dążyć.
W tym miejscu ważne jest stworzenie planu na 30-60-90 dni. Jest to ustrukturyzowany plan wdrażania nowych pracowników, w którym cele i działania są rozłożone w przestrzeni w okresach 30-, 60- i 90-dniowych.
W tym artykule pokażemy, jak stworzyć taki plan i kontekstowo wdrażać nowych pracowników na każdym kroku ich wdrażania.
**Co to jest plan 30-60-90 dniowy?
Plan na 30-60-90 dni jest dokładnie tym, na co wygląda - jest to dokument, który określa krytyczne kamienie milowe, wykonalne cele i priorytety wysokiego szczebla dla nowych pracowników do osiągnięcia w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni ich zatrudnienia. Za stworzenie takiego planu odpowiedzialny jest kierownik ds. zatrudnienia nowego pracownika.
Do czego służy plan na 30-60-90 dni:
- Podkreśla wykonalne cele do osiągnięcia w ciągu pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia nowego pracownika, dzieląc je na 30-, 60- i 90-dniowe przyrosty.
- Upraszcza to, na czym pracownik powinien się skupić
- Przedstawia wskaźniki pozwalające zmierzyć powodzenie w 30-, 60- i 90-dniowych okresach
- Pomaga nowym pracownikom zmaksymalizować ich wydajność i osiągnąć ustawione kamienie milowe zgodne z misją firmy
Ważne elementy planu na 30-60-90 dni
Główna koncepcja dobrego planu 30-60-90-dniowego obraca się wokół:
- Konwersji większych celów na mniejsze, bardziej strawne kamienie milowe
- Ustawienie ostatecznego celu na 90 dni z krokami do wykonania po 30 i 60 dniach
- Zapewnienie, że cele są osiągalne, ale stanowią wyzwanie
- Uzyskanie akceptacji ze strony nowych pracowników poprzez nakreślenie przez nich planu lub wniesienie do niego swojego wkładu
- Dostosowanie planu do misji firmy, aby pomóc nowym pracownikom zrozumieć ich rolę w organizacji i łatwo się w niej odnaleźć
Pięć części dobrego planu na 30-60-90 dni
Zanim dowiemy się, jak stworzyć plan na 30-60-90 dni, zobaczmy najpierw, co się na niego składa.
Co sprawia, że plan na 30-60-90 dni jest świetny? Po pierwsze, musi on natychmiast wyjaśniać oczekiwania organizacji wobec nowo zatrudnionej osoby.
Świetny 30-60-90 dniowy plan składa się z pięciu elementów wysokiego poziomu:
- Cele: Określa cel, misję i cele firmy w konkretny i wymierny sposób; kategoryzuje cele nowego pracownika na cele związane z nauką, cele zawodowe, cele związane z wynikami i cele osobiste w celu uzyskania najlepszych wyników
- Koncentracja: Określa, na czym nowo zatrudniony musi się skupić podczas każdej fazy, aby pozostać na dobrej drodze i pracować nad osiągnięciem celów strategicznych
- Priorytety: Określa istotne zadania i projekty, które nowy pracownik musi traktować priorytetowo w każdym 30-dniowym okresie, aby efektywnie zarządzać swoim czasem i postępem
- Mierniki sukcesu: Definiuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zmierzyć powodzenie nowego pracownika, zapewnia jasność co do tego, jak wygląda sukces i pomaga w śledzeniu postępów
- Elastyczność: Powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności, umożliwiając nowym pracownikom dostosowanie ich celów i priorytetów zgodnie z ogólnymi celami firmy
Zintegrowanie celów SMART z planem na 30-60-90 dni
Ustaw cele SMART za pomocą ClickUp
Aby twój 30-60-90 dniowy plan był wykonalny, spróbuj napisać cele SMART. Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać konkretne cele, które są mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie:
- Szczegółowe: Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć w każdym 30-, 60- i 90-dniowym okresie. Na przykład, zamiast ustawiać niejasny cel, taki jak "poprawić wydajność projektu", ustaw konkretny cel, taki jak "skrócić oś czasu projektu o 10%"
- Mierzalny: Uwzględnij kluczowe wskaźniki wydajności, aby śledzić postępy, takie jak czas zakończenia projektu, oszczędności kosztów, wyniki zadowolenia klientów itp.
- Osiągalne: Ustaw ambitne i realistyczne cele. Na przykład, dążenie do skrócenia oś czasu projektu o 50% w ciągu 30 dni może być nieosiągalne, ale redukcja o 10% może być realistyczna
- Istotne: Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólnymi celami firmy i projektu
- Określone w czasie: Ustaw konkretne terminy osiągnięcia każdego celu, aby pozostać skupionym i śledzić postępy w czasie
Korzyści z planu 30-60-90 dni
Plan na 30-60-90 dni jest planem powodzenia, ponieważ określa kluczowe kamienie milowe dla nowych pracowników w pierwszych dniach zatrudnienia.
Jest on analogiczny do planu plan wydajności -Taki, który pomoże nowym członkom Teams:
- Wiedzieć, czego się od nich oczekuje
- Zarządzać obciążeniem pracą
- Skupić się na zadaniach zorientowanych na cele
- Ustawić właściwe parametry powodzenia
Oto najważniejsze korzyści płynące z planu 30-60-90 dniowego:
Zwiększenie wydajności
Strategiczny plan onboardingu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności; 61 % nowo zatrudnionych czuje się przygotowanych do objęcia nowej roli po przejściu ustrukturyzowanego onboardingu.
Plan onboardingu dostarcza wskazówek, w jaki sposób nowi pracownicy mogą szybko rozpocząć pracę i oferuje dostęp do odpowiednich zasobów za pomocą jednego kliknięcia. Teams rozumie, co należy traktować priorytetowo i jak uzyskać pomoc, jeśli utknie w dowolnym momencie swojej podróży onboardingowej:
większa wydajność i synchronizacja zespołu to produkty uboczne solidnego wdrożenia przez *[_Gallup](https://www.gallup.com/workplace/247076/onboarding-new-employees-perspective-paper.aspx?thank-you-report-form=1)* Aby pomóc nowozatrudnionemu zrozumieć jego rolę i uzyskać pomoc kontekstową, użyj szablon planu na 30-60-90 dni .
Lepsza spójność zespołu
Bezproblemowy onboarding jest możliwy dzięki zaangażowaniu zespołu.
Zespół powinien spotkać się i poznać na wczesnym etapie, aby zbudować silne fundamenty. Zintegruj rozmowy jeden na jeden w ramach procesu wdrażania i pomóż członkom zespołu poznać swoich współpracowników i interesariuszy.
Pamiętaj, że chodzi o wczesne rozpoczęcie budowania ważnych relacji i stworzenie poczucia pracy zespołowej. Po drodze menedżerowie muszą również wyjaśnić cele i wyjaśnić, w jaki sposób cele organizacji pasują do celów zespołowych i indywidualnych.
Aby poprawić zrozumienie przez pracownika działań i wyników zespołu, użyj Tablica Kanban ClickUp widok pokazujący wszystkie zadania zespołu i ich postęp za jednym spojrzeniem:
tablica Kanban w ClickUp umożliwia grupowanie zadań według statusu_
Spójne oceny wydajności
Wokół 61% pracowników wolałoby pozostać w swojej obecnej organizacji ze względu na rozwój i wzrost kariery:
Ale nie można rozwijać tego, czego się nie ocenia, prawda? W tym miejscu plan 30-60-90-dniowy dodaje oceny wyników do kalendarza menedżera i zapewnia, że nowi pracownicy są okresowo oceniani.
Konsekwentne przeglądy pozwalają na lepszą ocenę postępów i wydajności nowych pracowników. To z kolei pomaga im doskonalić swoje umiejętności, osiągać optymalne wyniki i dobrze integrować się z organizacją.
Dane mówią same za siebie - 'The połowa pracowników_ którzy otrzymują znaczące wsparcie w zakresie wydajności - ma znacznie wyższy poziom optymizmu, pewności siebie, zaangażowania i wydajności niż połowa pracowników, którzy go nie otrzymują
Menedżerowie mogą prowadzić ustrukturyzowane dyskusje na temat oceny wyników z nowo zatrudnionymi pracownikami za pomocą szablonu Szablon spotkania ClickUp 1:1 .
Ten szablon Docs pomaga menedżerom wprowadzać i śledzić istotne informacje dla nowych pracowników. Zawiera wstępnie utworzone strony dla ról pracowników, oczekiwań i cyklicznych spotkań. Aby uzyskać jeszcze lepszą organizację, można utworzyć zagnieżdżone strony w obrębie każdej z nich.
Ustawienie pracowników na sukces
Udostępnianie zasad firmy, planów i innych przydatnych informacji nowo zatrudnionym pracownikom za pośrednictwem ClickUp Docs
Plan 30-60-90 dni szczegółowo opisuje początkowe trzy miesiące zatrudnienia nowego członka zespołu, wprowadzając go w zasady firmy, pracę zespołową i cele biznesowe. Jest to niezawodny sposób, aby pomóc nowym pracownikom nabrać tempa, gdy sprawdzają istotne elementy w 30-60-90-dniowych kamieniach milowych swojego planu.
Zapewnij nowemu pracownikowi dobry start, zapewniając mu dostęp do całej niezbędnej dokumentacji: zasad firmy, planów zespołu, schematu organizacyjnego itp. Menedżerowie i zespoły HR mogą do zrobienia tego poprzez udostępnienie Dokumenty ClickUp .
Aby plan 30-60-90 dni był użyteczny, przekształć swój plan w zadania dla każdego 30-dniowego okresu.
Użyj Zadania ClickUp aby ustawić zadania i podzadania z odpowiednimi terminami wykonania:
łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu
Po ustawieniu terminów, rozpieszczaj zespół możliwościami wyboru - pozwól im na widok zadań w wielu formatach i filtrowanie zadań według priorytetu, a także statusu:
Możesz także przypisywać komentarze i łączyć zadania z dokumentami, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco:
upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je do użytkowników bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej
Wreszcie, zbuduj pełnoprawne pulpity nawigacyjne z celami zespołu i metrykami wysiłku zespołowego i wizualizuj postępy zadań w łatwy sposób:
połącz cele swojego zespołu i zobacz wysiłek zespołu za pomocą ClickUp Dashboard
Jak wygląda 30-60-90 dniowy plan dla różnych ról
Plan 30-60-90-dniowy ma wiele aspektów, w zależności od tego, kto z niego korzysta i w jakim celu.
Ale zanim do tego przejdziemy, zrozummy, kiedy należy sporządzić plan 30-60-90-dniowy:
- Nowi pracownicy: Menedżerowie ds. rekrutacji powinni stworzyć plan podczas wdrażania nowego pracownika, aby ułatwić okres przejściowy
- Dotychczasowi pracownicy: Menedżerowie teamów, którzy chcą wdrożyć nowe inicjatywy lub zmiany roli, muszą skorzystać z planu 30-60-90 dni, aby zaoferować obecnym pracownikom realną ścieżkę rozwoju
- Potencjalni pracownicy: Potencjalni kandydaci mogą skorzystać z 30-60-90-dniowego planu, aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zademonstrować powagę menedżerowi ds. rekrutacji
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów
Korzystanie z szablonu planu operacyjnego jest oczywiste dla menedżerów, którzy chcą wprowadzić swoje pomysły w życie od samego początku.
Aby podnieść swoje umiejętności zarządzania, menedżerowie muszą dodać dyscyplinę do swojego stylu pracy, tworząc 30-60-90 dniowy plan, który może wyglądać mniej więcej tak:
30-dni
Cele: Poprawa umiejętności zarządzania czasem zespołu przy użyciu ulepszonego procesu wdrażania:
- Przeprowadzenie spotkań jeden na jeden z członkami zespołu w celu zrozumienia ich roli (i wyzwań)
- Zidentyfikować i wdrożyć jedną możliwość usprawnienia procesu, np. lepsze zarządzanie czasem
- Ustawienie krótkoterminowych celów z członkami zespołu dostosowanych do ogólnych celów
- Ustanowienie regularnej komunikacji z zespołem w celu śledzenia postępów
60 dni
Cele: Ocena postępów zespołu w zakresie umiejętności zarządzania czasem
Użyj śledzenia czasu w ClickUp, aby dokładnie zobaczyć, ile czasu członkowie zespołu poświęcają na poszczególne zadania
- Kontynuuj spotkania jeden na jeden, aby pomóc zespołowi ocenić jego wydajność
- Korzystaj z narzędzi do śledzenia czasu, aby gromadzić dane na temat wydajności zespołu w czasie rzeczywistym
- Ocenić wyniki ulepszeń zespołu związanych z tym, jak dobrze zarządzają swoim czasem
- Ocena wyników realizacji celów krótkoterminowych określonych w ciągu pierwszych 30 dni
- Udoskonalenie planu komunikacji w oparciu o dane wejściowe zespołu i bezpośrednie raportowanie
- Ustawienie celów średnioterminowych, które opierają się na osiągnięciach z pierwszych 30 dni
90 dni
Cele: Ustanowienie kultury zoptymalizowanego zarządzania czasem dla przyszłych projektów przy jednoczesnym zachowaniu jakości:
- Przeprowadzenie analizy SWOT i przekazanie ogólnej informacji zwrotnej zespołowi
- Przeprowadzenie sesji szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem w celu wyeliminowania luk w umiejętnościach zespołu
- Ponowna ocena potrzeby przeprowadzania spotkań w oparciu o postępy zespołu
- Wykorzystanie spostrzeżeń do stworzenia długoterminowego planu strategicznego, który może być powielany w przyszłości
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów produktu
Menedżerowie produktu mogą wykorzystać free oprogramowanie do zarządzania projektami aby przyspieszyć swoją pracę bez uszczerbku dla wydajności lub jakości.
Posiadanie ustrukturyzowanego planu na 30-60-90 dni ma kluczowe znaczenie w pomaganiu nowym menedżerom produktu w szybkim zrozumieniu ich obowiązków i wywieraniu pozytywnego wpływu. Oto próbka takiego planu:
30-dni
Zidentyfikowanie trzech kluczowych bolączek klientów i zaproponowanie rozwiązań w kolejnej iteracji produktu:
- Przeprowadzenie wywiadów z obecnymi klientami w celu zebrania opinii na temat istniejącego produktu
- Spotkanie z zespołem inżynierów w celu zrozumienia technicznych aspektów produktu
- Analiza trendów rynkowych i konkurencyjnych produktów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy
- Opracowanie planu rozwiązania wszelkich bezpośrednich obaw klientów lub problemów związanych z produktem
- Opracowanie dokumentu wymagań dotyczących produktu
Generuj dokumenty wymagań produktowych w kilka sekund dzięki ClickUp Brain
60 dni
Aby mieć zatwierdzony prototyp gotowy do wdrożenia:
- Współpraca z zespołem projektowym w celu stworzenia szkieletów dla proponowanych ulepszeń produktu
- Przeprowadzenie testów użytkowników z prototypami w celu walidacji proponowanych rozwiązań
- Współpraca z zespołem marketingowym w celu opracowania strategii komunikacji dla ulepszeń produktu
90 dni
Pomyślne uruchomienie zaktualizowanej iteracji produktu i zmierzenie 15% wzrostu zadowolenia klientów w oparciu o informacje zwrotne po uruchomieniu:
- Wdrożenie ulepszeń produktu we współpracy z zespołem inżynierów
- Uruchomienie zaktualizowanego produktu i monitorowanie wskaźników wydajności w celu zapewnienia pożądanego wpływu
- Zebranie informacji zwrotnych od niestandardowych klientów i wewnętrznych interesariuszy na temat ulepszeń produktu
- Rozpoczęcie planowania kolejnej iteracji produktu w oparciu o informacje zwrotne i wnioski z bieżącej iteracji
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla kadry kierowniczej?
Dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla również mogą skorzystać z planu 30-60-90 dni.
Oto próbka planu, którym można się zainspirować, aby poprawić wydajność operacyjną o 20% i zwiększyć zgodność zespołu z celami firmy:
30-dni
- Przeprowadzenie wywiadów z interesariuszami w celu zrozumienia bieżących wyzwań i możliwości
- Identyfikacja szybkich zwycięstw w celu wykazania wpływu przywództwa
- Wdrożenie strategii komunikacji w celu dostosowania teamów do celów strategicznych
- Wykorzystanieszablon planu pracyaby sporządzić mapę celów i elementów działania na pierwsze 90 dni
Mapuj elementy działań i cele wysokiego szczebla dla zespołu, korzystając z jednego z wielu szablonów planu pracy w ClickUp
60-dni
- Ustawienie i kierowanie wielofunkcyjnym zespołem w celu rozwiązania kluczowego wyzwania operacyjnego
- Opracowanie i wdrożenie inicjatywy doskonalenia procesów
- Przeprowadzenie oceny umiejętności zespołu i rozpoczęcie celowych programów szkoleniowych
- Zaktualizowanie szablonu planu pracy o postępy i dostosowanie celów na kolejne 30 dni
90 dni
- Przedstawienie planu strategicznego na następny rok podatkowy w oparciu o spostrzeżenia z pierwszych 60 dni
- Uruchomienie nowej inicjatywy produktowej
- Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i mierników powodzenia zespołu
- Sfinalizowanie planu pracy na następny kwartał, w tym szczegółowych zadań i terminów
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów sprzedaży
Menedżerowie sprzedaży są już zaznajomieni z korzystanie z aplikacji do śledzenia celów aby osiągnąć swoje miesięczne lub kwartalne cele. Plan na 30-60-90 dni zapewnia lepsze wyniki.
Oto przykład, któremu warto się przyjrzeć:
30-dni
Do zespołu dołącza nowy kierownik sprzedaży. Jego cele na pierwsze 30 dni powinny odnosić się do fazy nauki, czyli zakończonych modułów szkoleniowych, obserwacji rozmów sprzedażowych i przeprowadzania spotkań jeden na jeden z członkami zespołu.
W ciągu pierwszych 30 dni koncentrują się na:
- Poznawaniu istniejących produktów i procesów sprzedaży
- Spotkaniach z interesariuszami o różnych funkcjach
- Zrozumieniu dynamiki zespołu
- Budowaniu relacji z członkami zespołu
- Zapoznanie się z personami klientów docelowych i profilami klientów idealnych
Podsumuj notatki ze spotkań i przekształć je w elementy, które można wykorzystać w praktyce dzięki ClickUp Brain
60 dni
Do 60 dnia menedżer sprzedaży powinien mieć:
- Zidentyfikować obszary wymagające poprawy w procesie sprzedaży
- Wdrożyć zmiany, takie jak wprowadzenie nowych narzędzi sprzedażowych i udoskonalenie prezentacji sprzedażowej
- Ustawić konkretne cele S.M.A.R.T na następne 30 dni, takie jak zwiększenie sprzedaży o 20% i poprawa morale zespołu sprzedaży poprzez ocenę ich wskaźników zarządzania czasem w ciągu pierwszego kwartału
90 dni
Po upływie 90 dni menedżer sprzedaży powinien mieć:
- Powodzenie we wdrożeniu planu zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 15%
- Opracować długoterminową strategię sprzedaży w oparciu o wnioski i spostrzeżenia z pierwszych 90 dni
- Wykorzystać format planu 30-60-90 dni do śledzenia postępów i wprowadzania ciągłych ulepszeń
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla analityków danych
Analitycy danych mogą skorzystać z 30-, 60- lub 90-dniowego planu, aby zrozumieć i ulepszyć metodologię analizy danych w swojej organizacji.
Oto przykład dla wygody:
30-dni
- Zakończone szkolenie z narzędzi i technik analizy danych firmy orazoprogramowanie do zarządzania zadaniami
- Uczestniczenie w spotkaniach Teams w celu zrozumienia bieżących projektów i wnoszenia pomysłów
- Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie analizy danych i stosowanie ich w pracy
- Zakończone szkolenie i udział w projekcie dotyczącym danych w ciągu pierwszych 30 dni
60 dni
- Poprowadzenie małego projektu analizy danych
- Poprawa wydajności analizy danych o 10%
- Współpraca z członkami Teams w celu usprawnienia procesów
- Zakończenie projektu i przedstawienie wyników zespołowi do 60 dnia
Uzyskaj podsumowania projektów dzięki ClickUp's AI Project Manager™
90 dni
- Wdrożenie nowej strategii wizualizacji danych
- Zwiększ efektywność wizualizacji danych o 20%
- Współpraca z zespołem IT w celu integracji narzędzi do płynnej analizy
- Dalsze doskonalenie umiejętności i bycie na bieżąco z nowymi narzędziami
- Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od zespołu do dnia 90
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów IT
Nowo zatrudnieni menedżerowie IT również muszą mieć gotowy plan 30-60-90 dni, aby uzyskać przewagę w nowym środowisku biznesowym.
Oto przykład, który pomoże ci go stworzyć:
30-dni
- Zapoznanie się z infrastrukturą IT firmy inarzędzia do planowania projektów
- Nawiązanie kontaktu z zespołem w celu poznania go i jego stylu pracy
- Przegląd najlepszych praktyk i polityk IT
60 dni
- Planowanie i wdrażanie ulepszeń infrastruktury IT
- Współpraca z członkami zespołu w celu skrócenia czasu przestojów o 10%
- Zakończone ulepszenia i przegląd postępów do 60 dnia
Burza mózgów i współpraca przy użyciu ClickUp Tablica w celu opracowania planu, który najlepiej odpowiada potrzebom organizacyjnym
90 dni
- Opracowanie długoterminowej strategii IT
- Zwiększenie ogólnej wydajności o 15%
- Współpraca z innymi działami w celu dostosowaniaCele IT z celami firmy
- Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od interesariuszy do dnia 90
Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla nowych pracowników
Możesz napisać najlepszy opis stanowiska na świecie, ale nowi pracownicy i tak poczują się przytłoczeni bez planu wdrożenia.
Strategiczny plan na 30-60-90 dni może pomóc nowym pracownikom w rozpoczęciu pracy już od pierwszego dnia.
Oto przykład 30-60-90-dniowego planu dla nowych pracowników, który warto naśladować:
30-dni
- Zakończone szkolenie wprowadzające i aklimatyzacja w nowym miejscu pracy
- Wykazanie się zrozumieniem kluczowych obowiązków i kultury firmy
- Zaangażowanie się w sesje przełamywania lodów z członkami zespołu w celu budowania relacji
Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie swoje pytania za pomocą ClickUp Brain
60 dni
- Zacznij brać udział w projektach Teams
- Otrzymuj i dokumentuj informacje zwrotne od mentora/członków Teams
- Kontynuuj naukę i zadawaj pytania
- Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych w celu doskonalenia umiejętności
- Zakończone przydzielone zadania i projekty do 60 dnia
90 dni
- Przejęcie większej odpowiedzialności i wnoszenie pomysłów
- Zakończone projekty i dotrzymywanie terminów
- Poszukiwanie informacji zwrotnych od przełożonych i dalszy rozwój w nowej pracy
Jak napisać 30-60-90-dniowy plan w pięciu prostych krokach
Stworzenie planu 30-60-90-dniowego jest łatwe, o ile zastosujesz się do poniższych pięciu kroków:
Krok 1: Spisz misję firmy
Misja firmy jest fundamentem planu na 30-60-90 dni. Zidentyfikuj cele firmy i kamienie milowe, aby nowy pracownik zrozumiał swoją rolę w szerszym planie.
Krok 2: Burza mózgów na temat celów na pierwsze 30 dni
Napisz, co chcesz, aby dana osoba osiągnęła w ciągu pierwszych 30 dni. Zgodnie z zasadą kciuka:
- Ogranicz liczbę celów do trzech do pięciu
- Zapisz kluczową metrykę dla każdego celu na mapie, aby dokładnie go zmierzyć
Krok 3: Stwórz cele odpowiednio na pierwsze 60 i 90 dni
podziel swój 30-60-90 dniowy plan na możliwe do śledzenia cele za pomocą ClickUp Goals_
Utwórz mapę celów na pierwsze 60 i 90 dni, tak jak tworzyłeś cele na pierwsze 30 dni. Pamiętaj o tych samych zasadach, które zostały wzmiankowane w poprzednim kroku.
Krok 4: Podkreśl właściwe zasoby
Twój 30-60-90 dniowy plan jest tylko tak wartościowy, jak dodatkowe zasoby, które mu zapewnisz, takie jak:
- Kluczowe kontakty, tj. członkowie Teams i interesariusze dla konkretnych aspektów planu (Z kim nowo zatrudniony powinien się połączyć w celu osiągnięcia celów lub w przypadku pytań, które mogą mieć)
- Materiały szkoleniowe (lista samouczków, połączonych webinarów, dokumentów i innych zasobów, które pomogą nowemu pracownikowi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w swojej roli)
- Wewnętrzne narzędzia i systemy (instrukcje dostępu do istniejących narzędzi używanych przez organizację)
- Zasoby zewnętrzne (publikacje branżowe, fora internetowe, organizacje zawodowe itp. w celu uzyskania cennych informacji i wsparcia)
Krok 5: Monitorowanie postępów
Ostatni etap polega na ocenie postępów w realizacji planu:
- Czy nowy pracownik osiąga swoje cele?
- Czy korzysta z zasobów, które nakreśliłeś?
- Czy stawia czoła wyzwaniom?
- Czy zgadzają się z celami firmy?
Jeśli to wszystko wydaje się zbyt pracochłonne, użyj Szablon ClickUp na 30-60-90 dni aby rozpocząć wdrażanie jednym kliknięciem:
/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-429.png Skorzystaj z szablonu ClickUp, aby zaplanować przyszłe spotkania z nowymi pracownikami https://app.clickup.com/signup?template=t-182104475&\_gl=1\*fvkob9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon /%cta/
Ten szablon zapewnia nowym pracownikom:
- Są dobrze zaadaptowani w ciągu pierwszych trzech miesięcy z doskonale odwzorowanymi celami osobistymi i celami biznesowymi
- Podejmują działania w zakresie wymaganych zadań onboardingowych dzięki regularnie sprawdzanym zachowaniom, umiejętnościom i kompetencjom
- Szybko wdrażają się do pracy
- Dokumentowanie postępów i śledzenie elementów działań od pierwszego dnia
Przyjrzeliśmy się, jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan. Zrozummy teraz, w jaki sposób menedżer ds. rekrutacji może wykorzystać 30-60-90-dniowe plany w celu poprawy zarządzania czasem, zatrzymania pracowników i procesów rekrutacji.
Poprawa zarządzania czasem dzięki planom 30-60-90 dni
Każdy plan 30-60-90 dniowy wygląda inaczej dla różnych osób. Istnieje jednak kilka technik, które można wykorzystać, aby uzyskać korzyści w zakresie zarządzania czasem:
ustawienie priorytetu zadania za pomocą kolorowych flag_
- Priorytetyzuj: Uwzględnij to, co ma być priorytetem dla nowego pracownika. Użyj kolorowych flag w zadaniach, aby poinformować go o względnej ważności każdego z nich
- Autorefleksja: Uwzględnij w planie czas na refleksję
- Rozwój strategiczny: Podziel cele na trzy części - pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc, z celami o rosnącym stopniu trudności
- Nauka: Dodaj czas na rozwój zawodowy i promocję ciągłego uczenia się
Bądź na bieżąco z comiesięcznymi zadaniami i zarządzaj czasem jak profesjonalista dzięki Widok kalendarza ClickUp, który można zsynchronizować z Kalendarzem Google:
nigdy nie przegap ważnych zadań i terminów dzięki Kalendarzowi ClickUp
Zatrzymywanie pracowników dzięki planom 30-60-90 dni
Plan 30-60-90 dniowy umożliwia stworzenie trwałego pozytywnego wrażenia w umyśle pracownika:
Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp
- Głos pracownika: Gdy minie 30 dni, przeprowadź ankietę wśród nowo zatrudnionych, aby zapytać ich o doświadczenia związane z procesem wdrażania. W ten sposób poczują, że ich głos ma znaczenie dla organizacji, zwiększając wskaźnik zaangażowania
- Zawartość na żądanie: Wdrażaj zawartość na żądanie, która podkreśla kulturę, wartości i misję firmy oraz zachęca do nawiązywania znaczących relacji z pracownikami
- Klarowność: Podkreślanie roli pracowników w ich nowej organizacji przez pierwsze 90 dni kładzie podwaliny pod szczęśliwsze doświadczenie zawodowe. Współpraca z pracownikiem i stworzenie opartego na instrukcjach, wyczyszczonego planu działania
Powiązane: Szablony planów przejściowych aby uprościć pracę
Używanie planu 30-60-90 dni do inteligentnej rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych
Z perspektywy menedżera ds. rekrutacji, plan 30-60-90 dni może znacznie usprawnić proces zatrudniania. Oto jak to zrobić:
- Ocena dopasowania celów: Menedżerowie mogą wykorzystać plan do oceny zrozumienia przez kandydata roli i tego, w jaki sposób planuje on dopasować swoje cele do celów organizacji w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni
- Zrozumienie zdolności adaptacyjnych kandydata: Menedżerowie ds. rekrutacji mogą dowiedzieć się od kandydata, w jaki sposób planuje on zmienić swoje podejście w oparciu o konkretne obowiązki związane z daną rolą
- Poznanie zaradności kandydata: Menedżerowie mogą również wykorzystać plan do omówienia, w jaki sposób kandydaci wykorzystają dostępne zasoby (szkolenia, narzędzia i zespół wsparcia), aby skutecznie osiągnąć swoje cele
- Ocena umiejętności rozwiązywania problemów przez kandydata: Menedżerowie mogą przedstawić hipotetyczne scenariusze i wyzwania oraz zapytać kandydatów, jak dostosowaliby swoje podejście do pokonania przeszkód w ciągu pierwszych 90 dni
powiązane: *Niezbędne dokumenty onboardingowe dla nowych pracowników*s 📂
Zapewnij nowym pracownikom najlepszy możliwy start z ClickUp
Plan 30-60-90-dniowy jest atutem w zestawie narzędzi każdego pracodawcy. Pozwala liderom ds. rekrutacji na łatwe wdrażanie nowych pracowników, prowadzenie okresowych przeglądów wydajności i (dosłownie) pokazanie potencjalnym kandydatom, czego się od nich oczekuje w ciągu pierwszych 90 dni zatrudnienia (i później).
Jednak prawidłowe stworzenie planu jest równie ważne, jak zapewnienie nowym pracownikom jak najszybszego rozpoczęcia pracy.
Skorzystaj z ClickUp, aby umożliwić nowym pracownikom zaakceptowanie zmian, inteligentną pracę po upływie 90 dni i zastanowienie się nad tym, jak sobie radzą dzięki przemyślanemu, dobrze przemyślanemu planowi na 30-60-90 dni. Zarejestruj się teraz for Free!
Często zadawane pytania
1. Co powinien zawierać plan 30-60-90 dniowy?
Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać bieżące cele firmy i sposób, w jaki pracownik osiągnie kamienie milowe w 30-, 60- i 90-dniowym terminie. Powinien również obejmować odpowiednie zasoby, działania i szkolenia, których nowy pracownik może potrzebować, aby dotrzeć do mety.
2. Do zrobienia 30-60-90 dniowego planu szkoleniowego
Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć 30-60-90 dniowy plan szkoleniowy:
- Krok 1: Wypisz misję firmy, skupiając się na krótko- i długoterminowych priorytetach
- Krok 2: Zapisz cele, które chcesz osiągnąć w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni, wraz z kluczowymi wskaźnikami dla każdego celu
- Krok 3: Dodaj wszystkie istotne zasoby, których nowy pracownik będzie potrzebował, aby szybko osiągnąć cel końcowy, w tym materiały szkoleniowe, dane kontaktowe ważnych osób itp.
- Krok 4: Śledzenie postępów w trakcie okresowych przeglądów wyników
3. Jak napisać prezentację na 30-60-90 dni?
Skorzystaj z tych wskazówek, aby usprawnić pisanie prezentacji na 30-60-90 dni:
- Zastanów się nad swoimi ogólnymi priorytetami i pomyśl o tym, co jest najważniejsze
- Zadawaj pytania, które pomogą ci uzyskać podstawową wiedzę na temat obecnego stanu rzeczy
- Spotkaj się z odpowiednimi interesariuszami, takimi jak partnerzy zewnętrzni, współpracownicy, członkowie zespołów wielofunkcyjnych, nowi bezpośredni przełożeni itp.
- Ustaw cele SMART dla fazy 30-, 60- i 90-dniowej
- Przeprowadź burzę mózgów na temat sposobu mierzenia powodzenia i nakreśl kluczowe wskaźniki efektywności
- Bądź elastyczny w sposobie myślenia i podejściu, jeśli nowo zatrudniona osoba ma konkretne informacje zwrotne, które Twoim zdaniem powinny zostać uwzględnione