Jak stworzyć skuteczny 30-60-90-dniowy plan wdrożenia?

Nowi pracownicy potrzebują czasu - o ile 12 miesięcy w niektórych przypadkach, aby nauczyć się organizacji i osiągnąć swój pełny potencjał w danej roli. Kluczowe jest jednak ustawienie ich na powodzenie i wyznaczenie jasnych celów, do których będą dążyć.

W tym miejscu ważne jest stworzenie planu na 30-60-90 dni. Jest to ustrukturyzowany plan wdrażania nowych pracowników, w którym cele i działania są rozłożone w przestrzeni w okresach 30-, 60- i 90-dniowych.

W tym artykule pokażemy, jak stworzyć taki plan i kontekstowo wdrażać nowych pracowników na każdym kroku ich wdrażania.

**Co to jest plan 30-60-90 dniowy?

Plan na 30-60-90 dni jest dokładnie tym, na co wygląda - jest to dokument, który określa krytyczne kamienie milowe, wykonalne cele i priorytety wysokiego szczebla dla nowych pracowników do osiągnięcia w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni ich zatrudnienia. Za stworzenie takiego planu odpowiedzialny jest kierownik ds. zatrudnienia nowego pracownika.

Do czego służy plan na 30-60-90 dni:

Podkreśla wykonalne cele do osiągnięcia w ciągu pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia nowego pracownika, dzieląc je na 30-, 60- i 90-dniowe przyrosty.

Upraszcza to, na czym pracownik powinien się skupić

Przedstawia wskaźniki pozwalające zmierzyć powodzenie w 30-, 60- i 90-dniowych okresach

Pomaga nowym pracownikom zmaksymalizować ich wydajność i osiągnąć ustawione kamienie milowe zgodne z misją firmy

Ważne elementy planu na 30-60-90 dni

Główna koncepcja dobrego planu 30-60-90-dniowego obraca się wokół:

Konwersji większych celów na mniejsze, bardziej strawne kamienie milowe

Ustawienie ostatecznego celu na 90 dni z krokami do wykonania po 30 i 60 dniach

Zapewnienie, że cele są osiągalne, ale stanowią wyzwanie

Uzyskanie akceptacji ze strony nowych pracowników poprzez nakreślenie przez nich planu lub wniesienie do niego swojego wkładu

Dostosowanie planu do misji firmy, aby pomóc nowym pracownikom zrozumieć ich rolę w organizacji i łatwo się w niej odnaleźć

Pięć części dobrego planu na 30-60-90 dni

Zanim dowiemy się, jak stworzyć plan na 30-60-90 dni, zobaczmy najpierw, co się na niego składa.

Co sprawia, że plan na 30-60-90 dni jest świetny? Po pierwsze, musi on natychmiast wyjaśniać oczekiwania organizacji wobec nowo zatrudnionej osoby.

Świetny 30-60-90 dniowy plan składa się z pięciu elementów wysokiego poziomu:

Cele: Określa cel, misję i cele firmy w konkretny i wymierny sposób; kategoryzuje cele nowego pracownika na cele związane z nauką, cele zawodowe, cele związane z wynikami i cele osobiste w celu uzyskania najlepszych wyników Koncentracja: Określa, na czym nowo zatrudniony musi się skupić podczas każdej fazy, aby pozostać na dobrej drodze i pracować nad osiągnięciem celów strategicznych Priorytety: Określa istotne zadania i projekty, które nowy pracownik musi traktować priorytetowo w każdym 30-dniowym okresie, aby efektywnie zarządzać swoim czasem i postępem Mierniki sukcesu: Definiuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zmierzyć powodzenie nowego pracownika, zapewnia jasność co do tego, jak wygląda sukces i pomaga w śledzeniu postępów Elastyczność: Powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności, umożliwiając nowym pracownikom dostosowanie ich celów i priorytetów zgodnie z ogólnymi celami firmy

Zintegrowanie celów SMART z planem na 30-60-90 dni

Ustaw cele SMART za pomocą ClickUp

Aby twój 30-60-90 dniowy plan był wykonalny, spróbuj napisać cele SMART. Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać konkretne cele, które są mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie:

Szczegółowe : Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć w każdym 30-, 60- i 90-dniowym okresie. Na przykład, zamiast ustawiać niejasny cel, taki jak "poprawić wydajność projektu", ustaw konkretny cel, taki jak "skrócić oś czasu projektu o 10%"

: Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć w każdym 30-, 60- i 90-dniowym okresie. Na przykład, zamiast ustawiać niejasny cel, taki jak "poprawić wydajność projektu", ustaw konkretny cel, taki jak "skrócić oś czasu projektu o 10%" Mierzalny : Uwzględnij kluczowe wskaźniki wydajności, aby śledzić postępy, takie jak czas zakończenia projektu, oszczędności kosztów, wyniki zadowolenia klientów itp.

: Uwzględnij kluczowe wskaźniki wydajności, aby śledzić postępy, takie jak czas zakończenia projektu, oszczędności kosztów, wyniki zadowolenia klientów itp. Osiągalne : Ustaw ambitne i realistyczne cele. Na przykład, dążenie do skrócenia oś czasu projektu o 50% w ciągu 30 dni może być nieosiągalne, ale redukcja o 10% może być realistyczna

: Ustaw ambitne i realistyczne cele. Na przykład, dążenie do skrócenia oś czasu projektu o 50% w ciągu 30 dni może być nieosiągalne, ale redukcja o 10% może być realistyczna Istotne : Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólnymi celami firmy i projektu

: Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólnymi celami firmy i projektu Określone w czasie: Ustaw konkretne terminy osiągnięcia każdego celu, aby pozostać skupionym i śledzić postępy w czasie

Korzyści z planu 30-60-90 dni

Plan na 30-60-90 dni jest planem powodzenia, ponieważ określa kluczowe kamienie milowe dla nowych pracowników w pierwszych dniach zatrudnienia.

Jest on analogiczny do planu plan wydajności -Taki, który pomoże nowym członkom Teams:

Wiedzieć, czego się od nich oczekuje

Zarządzać obciążeniem pracą

Skupić się na zadaniach zorientowanych na cele

Ustawić właściwe parametry powodzenia

Oto najważniejsze korzyści płynące z planu 30-60-90 dniowego:

Zwiększenie wydajności

Strategiczny plan onboardingu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności; 61 % nowo zatrudnionych czuje się przygotowanych do objęcia nowej roli po przejściu ustrukturyzowanego onboardingu.

Plan onboardingu dostarcza wskazówek, w jaki sposób nowi pracownicy mogą szybko rozpocząć pracę i oferuje dostęp do odpowiednich zasobów za pomocą jednego kliknięcia. Teams rozumie, co należy traktować priorytetowo i jak uzyskać pomoc, jeśli utknie w dowolnym momencie swojej podróży onboardingowej:

większa wydajność i synchronizacja zespołu to produkty uboczne solidnego wdrożenia przez *[_Gallup]( https://www.gallup.com/workplace/247076/onboarding-new-employees-perspective-paper.aspx?thank-you-report-form=1)* Aby pomóc nowozatrudnionemu zrozumieć jego rolę i uzyskać pomoc kontekstową, użyj szablon planu na 30-60-90 dni .

Lepsza spójność zespołu

Bezproblemowy onboarding jest możliwy dzięki zaangażowaniu zespołu.

Zespół powinien spotkać się i poznać na wczesnym etapie, aby zbudować silne fundamenty. Zintegruj rozmowy jeden na jeden w ramach procesu wdrażania i pomóż członkom zespołu poznać swoich współpracowników i interesariuszy.

Pamiętaj, że chodzi o wczesne rozpoczęcie budowania ważnych relacji i stworzenie poczucia pracy zespołowej. Po drodze menedżerowie muszą również wyjaśnić cele i wyjaśnić, w jaki sposób cele organizacji pasują do celów zespołowych i indywidualnych.

Aby poprawić zrozumienie przez pracownika działań i wyników zespołu, użyj Tablica Kanban ClickUp widok pokazujący wszystkie zadania zespołu i ich postęp za jednym spojrzeniem:

tablica Kanban w ClickUp umożliwia grupowanie zadań według statusu_

Spójne oceny wydajności

Wokół 61% pracowników wolałoby pozostać w swojej obecnej organizacji ze względu na rozwój i wzrost kariery:

Ale nie można rozwijać tego, czego się nie ocenia, prawda? W tym miejscu plan 30-60-90-dniowy dodaje oceny wyników do kalendarza menedżera i zapewnia, że nowi pracownicy są okresowo oceniani.

Konsekwentne przeglądy pozwalają na lepszą ocenę postępów i wydajności nowych pracowników. To z kolei pomaga im doskonalić swoje umiejętności, osiągać optymalne wyniki i dobrze integrować się z organizacją.

Dane mówią same za siebie - 'The połowa pracowników_ którzy otrzymują znaczące wsparcie w zakresie wydajności - ma znacznie wyższy poziom optymizmu, pewności siebie, zaangażowania i wydajności niż połowa pracowników, którzy go nie otrzymują

Zarządzaj spotkaniami 1:1 z członkami zespołu za pomocą szablonu 1-on-1 ClickUp

Menedżerowie mogą prowadzić ustrukturyzowane dyskusje na temat oceny wyników z nowo zatrudnionymi pracownikami za pomocą szablonu Szablon spotkania ClickUp 1:1 .

Ten szablon Docs pomaga menedżerom wprowadzać i śledzić istotne informacje dla nowych pracowników. Zawiera wstępnie utworzone strony dla ról pracowników, oczekiwań i cyklicznych spotkań. Aby uzyskać jeszcze lepszą organizację, można utworzyć zagnieżdżone strony w obrębie każdej z nich.

Ustawienie pracowników na sukces

Udostępnianie zasad firmy, planów i innych przydatnych informacji nowo zatrudnionym pracownikom za pośrednictwem ClickUp Docs

Plan 30-60-90 dni szczegółowo opisuje początkowe trzy miesiące zatrudnienia nowego członka zespołu, wprowadzając go w zasady firmy, pracę zespołową i cele biznesowe. Jest to niezawodny sposób, aby pomóc nowym pracownikom nabrać tempa, gdy sprawdzają istotne elementy w 30-60-90-dniowych kamieniach milowych swojego planu.

Zapewnij nowemu pracownikowi dobry start, zapewniając mu dostęp do całej niezbędnej dokumentacji: zasad firmy, planów zespołu, schematu organizacyjnego itp. Menedżerowie i zespoły HR mogą do zrobienia tego poprzez udostępnienie Dokumenty ClickUp .

Aby plan 30-60-90 dni był użyteczny, przekształć swój plan w zadania dla każdego 30-dniowego okresu.

Użyj Zadania ClickUp aby ustawić zadania i podzadania z odpowiednimi terminami wykonania:

łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu

Po ustawieniu terminów, rozpieszczaj zespół możliwościami wyboru - pozwól im na widok zadań w wielu formatach i filtrowanie zadań według priorytetu, a także statusu:

Możesz także przypisywać komentarze i łączyć zadania z dokumentami, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco:

upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je do użytkowników bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Wreszcie, zbuduj pełnoprawne pulpity nawigacyjne z celami zespołu i metrykami wysiłku zespołowego i wizualizuj postępy zadań w łatwy sposób:

połącz cele swojego zespołu i zobacz wysiłek zespołu za pomocą ClickUp Dashboard

Jak wygląda 30-60-90 dniowy plan dla różnych ról

Plan 30-60-90-dniowy ma wiele aspektów, w zależności od tego, kto z niego korzysta i w jakim celu.

Ale zanim do tego przejdziemy, zrozummy, kiedy należy sporządzić plan 30-60-90-dniowy:

Nowi pracownicy : Menedżerowie ds. rekrutacji powinni stworzyć plan podczas wdrażania nowego pracownika, aby ułatwić okres przejściowy

: Menedżerowie ds. rekrutacji powinni stworzyć plan podczas wdrażania nowego pracownika, aby ułatwić okres przejściowy Dotychczasowi pracownicy : Menedżerowie teamów, którzy chcą wdrożyć nowe inicjatywy lub zmiany roli, muszą skorzystać z planu 30-60-90 dni, aby zaoferować obecnym pracownikom realną ścieżkę rozwoju

: Menedżerowie teamów, którzy chcą wdrożyć nowe inicjatywy lub zmiany roli, muszą skorzystać z planu 30-60-90 dni, aby zaoferować obecnym pracownikom realną ścieżkę rozwoju Potencjalni pracownicy: Potencjalni kandydaci mogą skorzystać z 30-60-90-dniowego planu, aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zademonstrować powagę menedżerowi ds. rekrutacji

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów

Korzystanie z szablonu planu operacyjnego jest oczywiste dla menedżerów, którzy chcą wprowadzić swoje pomysły w życie od samego początku.

Aby podnieść swoje umiejętności zarządzania, menedżerowie muszą dodać dyscyplinę do swojego stylu pracy, tworząc 30-60-90 dniowy plan, który może wyglądać mniej więcej tak:

30-dni

Cele: Poprawa umiejętności zarządzania czasem zespołu przy użyciu ulepszonego procesu wdrażania:

Przeprowadzenie spotkań jeden na jeden z członkami zespołu w celu zrozumienia ich roli (i wyzwań)

Zidentyfikować i wdrożyć jedną możliwość usprawnienia procesu, np. lepsze zarządzanie czasem

Ustawienie krótkoterminowych celów z członkami zespołu dostosowanych do ogólnych celów

Ustanowienie regularnej komunikacji z zespołem w celu śledzenia postępów

60 dni

Cele: Ocena postępów zespołu w zakresie umiejętności zarządzania czasem

Użyj śledzenia czasu w ClickUp, aby dokładnie zobaczyć, ile czasu członkowie zespołu poświęcają na poszczególne zadania

Kontynuuj spotkania jeden na jeden, aby pomóc zespołowi ocenić jego wydajność

Korzystaj z narzędzi do śledzenia czasu, aby gromadzić dane na temat wydajności zespołu w czasie rzeczywistym

Ocenić wyniki ulepszeń zespołu związanych z tym, jak dobrze zarządzają swoim czasem

Ocena wyników realizacji celów krótkoterminowych określonych w ciągu pierwszych 30 dni

Udoskonalenie planu komunikacji w oparciu o dane wejściowe zespołu i bezpośrednie raportowanie

Ustawienie celów średnioterminowych, które opierają się na osiągnięciach z pierwszych 30 dni

90 dni

Cele: Ustanowienie kultury zoptymalizowanego zarządzania czasem dla przyszłych projektów przy jednoczesnym zachowaniu jakości:

Przeprowadzenie analizy SWOT i przekazanie ogólnej informacji zwrotnej zespołowi

Przeprowadzenie sesji szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem w celu wyeliminowania luk w umiejętnościach zespołu

Ponowna ocena potrzeby przeprowadzania spotkań w oparciu o postępy zespołu

Wykorzystanie spostrzeżeń do stworzenia długoterminowego planu strategicznego, który może być powielany w przyszłości

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów produktu

Menedżerowie produktu mogą wykorzystać free oprogramowanie do zarządzania projektami aby przyspieszyć swoją pracę bez uszczerbku dla wydajności lub jakości.

Posiadanie ustrukturyzowanego planu na 30-60-90 dni ma kluczowe znaczenie w pomaganiu nowym menedżerom produktu w szybkim zrozumieniu ich obowiązków i wywieraniu pozytywnego wpływu. Oto próbka takiego planu:

30-dni

Zidentyfikowanie trzech kluczowych bolączek klientów i zaproponowanie rozwiązań w kolejnej iteracji produktu:

Przeprowadzenie wywiadów z obecnymi klientami w celu zebrania opinii na temat istniejącego produktu

Spotkanie z zespołem inżynierów w celu zrozumienia technicznych aspektów produktu

Analiza trendów rynkowych i konkurencyjnych produktów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Opracowanie planu rozwiązania wszelkich bezpośrednich obaw klientów lub problemów związanych z produktem

Opracowanie dokumentu wymagań dotyczących produktu

Generuj dokumenty wymagań produktowych w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

60 dni

Aby mieć zatwierdzony prototyp gotowy do wdrożenia:

Współpraca z zespołem projektowym w celu stworzenia szkieletów dla proponowanych ulepszeń produktu

Przeprowadzenie testów użytkowników z prototypami w celu walidacji proponowanych rozwiązań

Współpraca z zespołem marketingowym w celu opracowania strategii komunikacji dla ulepszeń produktu

90 dni

Pomyślne uruchomienie zaktualizowanej iteracji produktu i zmierzenie 15% wzrostu zadowolenia klientów w oparciu o informacje zwrotne po uruchomieniu:

Wdrożenie ulepszeń produktu we współpracy z zespołem inżynierów

Uruchomienie zaktualizowanego produktu i monitorowanie wskaźników wydajności w celu zapewnienia pożądanego wpływu

Zebranie informacji zwrotnych od niestandardowych klientów i wewnętrznych interesariuszy na temat ulepszeń produktu

Rozpoczęcie planowania kolejnej iteracji produktu w oparciu o informacje zwrotne i wnioski z bieżącej iteracji

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla kadry kierowniczej?

Dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla również mogą skorzystać z planu 30-60-90 dni.

Oto próbka planu, którym można się zainspirować, aby poprawić wydajność operacyjną o 20% i zwiększyć zgodność zespołu z celami firmy:

30-dni

Przeprowadzenie wywiadów z interesariuszami w celu zrozumienia bieżących wyzwań i możliwości

Identyfikacja szybkich zwycięstw w celu wykazania wpływu przywództwa

Wdrożenie strategii komunikacji w celu dostosowania teamów do celów strategicznych

Wykorzystanieszablon planu pracyaby sporządzić mapę celów i elementów działania na pierwsze 90 dni

Mapuj elementy działań i cele wysokiego szczebla dla zespołu, korzystając z jednego z wielu szablonów planu pracy w ClickUp

60-dni

Ustawienie i kierowanie wielofunkcyjnym zespołem w celu rozwiązania kluczowego wyzwania operacyjnego

Opracowanie i wdrożenie inicjatywy doskonalenia procesów

Przeprowadzenie oceny umiejętności zespołu i rozpoczęcie celowych programów szkoleniowych

Zaktualizowanie szablonu planu pracy o postępy i dostosowanie celów na kolejne 30 dni

90 dni

Przedstawienie planu strategicznego na następny rok podatkowy w oparciu o spostrzeżenia z pierwszych 60 dni

Uruchomienie nowej inicjatywy produktowej

Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i mierników powodzenia zespołu

Sfinalizowanie planu pracy na następny kwartał, w tym szczegółowych zadań i terminów

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów sprzedaży

Menedżerowie sprzedaży są już zaznajomieni z korzystanie z aplikacji do śledzenia celów aby osiągnąć swoje miesięczne lub kwartalne cele. Plan na 30-60-90 dni zapewnia lepsze wyniki.

Oto przykład, któremu warto się przyjrzeć:

30-dni

Do zespołu dołącza nowy kierownik sprzedaży. Jego cele na pierwsze 30 dni powinny odnosić się do fazy nauki, czyli zakończonych modułów szkoleniowych, obserwacji rozmów sprzedażowych i przeprowadzania spotkań jeden na jeden z członkami zespołu.

W ciągu pierwszych 30 dni koncentrują się na:

Poznawaniu istniejących produktów i procesów sprzedaży

Spotkaniach z interesariuszami o różnych funkcjach

Zrozumieniu dynamiki zespołu

Budowaniu relacji z członkami zespołu

Zapoznanie się z personami klientów docelowych i profilami klientów idealnych

Podsumuj notatki ze spotkań i przekształć je w elementy, które można wykorzystać w praktyce dzięki ClickUp Brain

60 dni

Do 60 dnia menedżer sprzedaży powinien mieć:

Zidentyfikować obszary wymagające poprawy w procesie sprzedaży

Wdrożyć zmiany, takie jak wprowadzenie nowych narzędzi sprzedażowych i udoskonalenie prezentacji sprzedażowej

Ustawić konkretne cele S.M.A.R.T na następne 30 dni, takie jak zwiększenie sprzedaży o 20% i poprawa morale zespołu sprzedaży poprzez ocenę ich wskaźników zarządzania czasem w ciągu pierwszego kwartału

90 dni

Po upływie 90 dni menedżer sprzedaży powinien mieć:

Powodzenie we wdrożeniu planu zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 15%

Opracować długoterminową strategię sprzedaży w oparciu o wnioski i spostrzeżenia z pierwszych 90 dni

Wykorzystać format planu 30-60-90 dni do śledzenia postępów i wprowadzania ciągłych ulepszeń

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla analityków danych

Analitycy danych mogą skorzystać z 30-, 60- lub 90-dniowego planu, aby zrozumieć i ulepszyć metodologię analizy danych w swojej organizacji.

Oto przykład dla wygody:

30-dni

Zakończone szkolenie z narzędzi i technik analizy danych firmy orazoprogramowanie do zarządzania zadaniami Uczestniczenie w spotkaniach Teams w celu zrozumienia bieżących projektów i wnoszenia pomysłów

Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie analizy danych i stosowanie ich w pracy

Zakończone szkolenie i udział w projekcie dotyczącym danych w ciągu pierwszych 30 dni

60 dni

Poprowadzenie małego projektu analizy danych

Poprawa wydajności analizy danych o 10%

Współpraca z członkami Teams w celu usprawnienia procesów

Zakończenie projektu i przedstawienie wyników zespołowi do 60 dnia

Uzyskaj podsumowania projektów dzięki ClickUp's AI Project Manager™

90 dni

Wdrożenie nowej strategii wizualizacji danych

Zwiększ efektywność wizualizacji danych o 20%

Współpraca z zespołem IT w celu integracji narzędzi do płynnej analizy

Dalsze doskonalenie umiejętności i bycie na bieżąco z nowymi narzędziami

Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od zespołu do dnia 90

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów IT

Nowo zatrudnieni menedżerowie IT również muszą mieć gotowy plan 30-60-90 dni, aby uzyskać przewagę w nowym środowisku biznesowym.

Oto przykład, który pomoże ci go stworzyć:

30-dni

Zapoznanie się z infrastrukturą IT firmy inarzędzia do planowania projektów Nawiązanie kontaktu z zespołem w celu poznania go i jego stylu pracy

Przegląd najlepszych praktyk i polityk IT

60 dni

Planowanie i wdrażanie ulepszeń infrastruktury IT

Współpraca z członkami zespołu w celu skrócenia czasu przestojów o 10%

Zakończone ulepszenia i przegląd postępów do 60 dnia

Burza mózgów i współpraca przy użyciu ClickUp Tablica w celu opracowania planu, który najlepiej odpowiada potrzebom organizacyjnym

90 dni

Opracowanie długoterminowej strategii IT

Zwiększenie ogólnej wydajności o 15%

Współpraca z innymi działami w celu dostosowaniaCele IT z celami firmy

Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od interesariuszy do dnia 90

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla nowych pracowników

Możesz napisać najlepszy opis stanowiska na świecie, ale nowi pracownicy i tak poczują się przytłoczeni bez planu wdrożenia.

Strategiczny plan na 30-60-90 dni może pomóc nowym pracownikom w rozpoczęciu pracy już od pierwszego dnia.

Oto przykład 30-60-90-dniowego planu dla nowych pracowników, który warto naśladować:

30-dni

Zakończone szkolenie wprowadzające i aklimatyzacja w nowym miejscu pracy

Wykazanie się zrozumieniem kluczowych obowiązków i kultury firmy

Zaangażowanie się w sesje przełamywania lodów z członkami zespołu w celu budowania relacji

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie swoje pytania za pomocą ClickUp Brain

60 dni

Zacznij brać udział w projektach Teams

Otrzymuj i dokumentuj informacje zwrotne od mentora/członków Teams

Kontynuuj naukę i zadawaj pytania

Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych w celu doskonalenia umiejętności

Zakończone przydzielone zadania i projekty do 60 dnia

90 dni

Przejęcie większej odpowiedzialności i wnoszenie pomysłów

Zakończone projekty i dotrzymywanie terminów

Poszukiwanie informacji zwrotnych od przełożonych i dalszy rozwój w nowej pracy

Jak napisać 30-60-90-dniowy plan w pięciu prostych krokach

Stworzenie planu 30-60-90-dniowego jest łatwe, o ile zastosujesz się do poniższych pięciu kroków:

Krok 1: Spisz misję firmy

Misja firmy jest fundamentem planu na 30-60-90 dni. Zidentyfikuj cele firmy i kamienie milowe, aby nowy pracownik zrozumiał swoją rolę w szerszym planie.

Krok 2: Burza mózgów na temat celów na pierwsze 30 dni

Napisz, co chcesz, aby dana osoba osiągnęła w ciągu pierwszych 30 dni. Zgodnie z zasadą kciuka:

Ogranicz liczbę celów do trzech do pięciu

Zapisz kluczową metrykę dla każdego celu na mapie, aby dokładnie go zmierzyć

Krok 3: Stwórz cele odpowiednio na pierwsze 60 i 90 dni

podziel swój 30-60-90 dniowy plan na możliwe do śledzenia cele za pomocą ClickUp Goals_

Utwórz mapę celów na pierwsze 60 i 90 dni, tak jak tworzyłeś cele na pierwsze 30 dni. Pamiętaj o tych samych zasadach, które zostały wzmiankowane w poprzednim kroku.

Krok 4: Podkreśl właściwe zasoby

Twój 30-60-90 dniowy plan jest tylko tak wartościowy, jak dodatkowe zasoby, które mu zapewnisz, takie jak:

Kluczowe kontakty , tj. członkowie Teams i interesariusze dla konkretnych aspektów planu (Z kim nowo zatrudniony powinien się połączyć w celu osiągnięcia celów lub w przypadku pytań, które mogą mieć)

, tj. członkowie Teams i interesariusze dla konkretnych aspektów planu (Z kim nowo zatrudniony powinien się połączyć w celu osiągnięcia celów lub w przypadku pytań, które mogą mieć) Materiały szkoleniowe (lista samouczków, połączonych webinarów, dokumentów i innych zasobów, które pomogą nowemu pracownikowi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w swojej roli)

(lista samouczków, połączonych webinarów, dokumentów i innych zasobów, które pomogą nowemu pracownikowi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w swojej roli) Wewnętrzne narzędzia i systemy (instrukcje dostępu do istniejących narzędzi używanych przez organizację)

(instrukcje dostępu do istniejących narzędzi używanych przez organizację) Zasoby zewnętrzne (publikacje branżowe, fora internetowe, organizacje zawodowe itp. w celu uzyskania cennych informacji i wsparcia)

Krok 5: Monitorowanie postępów

Ostatni etap polega na ocenie postępów w realizacji planu:

Czy nowy pracownik osiąga swoje cele?

Czy korzysta z zasobów, które nakreśliłeś?

Czy stawia czoła wyzwaniom?

Czy zgadzają się z celami firmy?

Jeśli to wszystko wydaje się zbyt pracochłonne, użyj Szablon ClickUp na 30-60-90 dni aby rozpocząć wdrażanie jednym kliknięciem:

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-429.png Skorzystaj z szablonu ClickUp, aby zaplanować przyszłe spotkania z nowymi pracownikami https://app.clickup.com/signup?template=t-182104475&\_gl=1\*fvkob9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon /%cta/

Ten szablon zapewnia nowym pracownikom:

Są dobrze zaadaptowani w ciągu pierwszych trzech miesięcy z doskonale odwzorowanymi celami osobistymi i celami biznesowymi

Podejmują działania w zakresie wymaganych zadań onboardingowych dzięki regularnie sprawdzanym zachowaniom, umiejętnościom i kompetencjom

Szybko wdrażają się do pracy

Dokumentowanie postępów i śledzenie elementów działań od pierwszego dnia

Przyjrzeliśmy się, jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan. Zrozummy teraz, w jaki sposób menedżer ds. rekrutacji może wykorzystać 30-60-90-dniowe plany w celu poprawy zarządzania czasem, zatrzymania pracowników i procesów rekrutacji.

Poprawa zarządzania czasem dzięki planom 30-60-90 dni

Każdy plan 30-60-90 dniowy wygląda inaczej dla różnych osób. Istnieje jednak kilka technik, które można wykorzystać, aby uzyskać korzyści w zakresie zarządzania czasem:

ustawienie priorytetu zadania za pomocą kolorowych flag_

Priorytetyzuj : Uwzględnij to, co ma być priorytetem dla nowego pracownika. Użyj kolorowych flag w zadaniach, aby poinformować go o względnej ważności każdego z nich

: Uwzględnij to, co ma być priorytetem dla nowego pracownika. Użyj kolorowych flag w zadaniach, aby poinformować go o względnej ważności każdego z nich Autorefleksja : Uwzględnij w planie czas na refleksję

: Uwzględnij w planie czas na refleksję Rozwój strategiczny : Podziel cele na trzy części - pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc, z celami o rosnącym stopniu trudności

: Podziel cele na trzy części - pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc, z celami o rosnącym stopniu trudności Nauka: Dodaj czas na rozwój zawodowy i promocję ciągłego uczenia się

Bądź na bieżąco z comiesięcznymi zadaniami i zarządzaj czasem jak profesjonalista dzięki Widok kalendarza ClickUp, który można zsynchronizować z Kalendarzem Google:

nigdy nie przegap ważnych zadań i terminów dzięki Kalendarzowi ClickUp

Zatrzymywanie pracowników dzięki planom 30-60-90 dni

Plan 30-60-90 dniowy umożliwia stworzenie trwałego pozytywnego wrażenia w umyśle pracownika:

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

Głos pracownika : Gdy minie 30 dni, przeprowadź ankietę wśród nowo zatrudnionych, aby zapytać ich o doświadczenia związane z procesem wdrażania. W ten sposób poczują, że ich głos ma znaczenie dla organizacji, zwiększając wskaźnik zaangażowania

: Gdy minie 30 dni, przeprowadź ankietę wśród nowo zatrudnionych, aby zapytać ich o doświadczenia związane z procesem wdrażania. W ten sposób poczują, że ich głos ma znaczenie dla organizacji, zwiększając wskaźnik zaangażowania Zawartość na żądanie : Wdrażaj zawartość na żądanie, która podkreśla kulturę, wartości i misję firmy oraz zachęca do nawiązywania znaczących relacji z pracownikami

: Wdrażaj zawartość na żądanie, która podkreśla kulturę, wartości i misję firmy oraz zachęca do nawiązywania znaczących relacji z pracownikami Klarowność: Podkreślanie roli pracowników w ich nowej organizacji przez pierwsze 90 dni kładzie podwaliny pod szczęśliwsze doświadczenie zawodowe. Współpraca z pracownikiem i stworzenie opartego na instrukcjach, wyczyszczonego planu działania

Powiązane: Szablony planów przejściowych aby uprościć pracę

Używanie planu 30-60-90 dni do inteligentnej rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych

Z perspektywy menedżera ds. rekrutacji, plan 30-60-90 dni może znacznie usprawnić proces zatrudniania. Oto jak to zrobić:

Ocena dopasowania celów: Menedżerowie mogą wykorzystać plan do oceny zrozumienia przez kandydata roli i tego, w jaki sposób planuje on dopasować swoje cele do celów organizacji w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni

Menedżerowie mogą wykorzystać plan do oceny zrozumienia przez kandydata roli i tego, w jaki sposób planuje on dopasować swoje cele do celów organizacji w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni Zrozumienie zdolności adaptacyjnych kandydata: Menedżerowie ds. rekrutacji mogą dowiedzieć się od kandydata, w jaki sposób planuje on zmienić swoje podejście w oparciu o konkretne obowiązki związane z daną rolą

Menedżerowie ds. rekrutacji mogą dowiedzieć się od kandydata, w jaki sposób planuje on zmienić swoje podejście w oparciu o konkretne obowiązki związane z daną rolą Poznanie zaradności kandydata: Menedżerowie mogą również wykorzystać plan do omówienia, w jaki sposób kandydaci wykorzystają dostępne zasoby (szkolenia, narzędzia i zespół wsparcia), aby skutecznie osiągnąć swoje cele

Menedżerowie mogą również wykorzystać plan do omówienia, w jaki sposób kandydaci wykorzystają dostępne zasoby (szkolenia, narzędzia i zespół wsparcia), aby skutecznie osiągnąć swoje cele Ocena umiejętności rozwiązywania problemów przez kandydata: Menedżerowie mogą przedstawić hipotetyczne scenariusze i wyzwania oraz zapytać kandydatów, jak dostosowaliby swoje podejście do pokonania przeszkód w ciągu pierwszych 90 dni

powiązane: *Niezbędne dokumenty onboardingowe dla nowych pracowników*s 📂

Zapewnij nowym pracownikom najlepszy możliwy start z ClickUp

Plan 30-60-90-dniowy jest atutem w zestawie narzędzi każdego pracodawcy. Pozwala liderom ds. rekrutacji na łatwe wdrażanie nowych pracowników, prowadzenie okresowych przeglądów wydajności i (dosłownie) pokazanie potencjalnym kandydatom, czego się od nich oczekuje w ciągu pierwszych 90 dni zatrudnienia (i później).

Jednak prawidłowe stworzenie planu jest równie ważne, jak zapewnienie nowym pracownikom jak najszybszego rozpoczęcia pracy.

Skorzystaj z ClickUp, aby umożliwić nowym pracownikom zaakceptowanie zmian, inteligentną pracę po upływie 90 dni i zastanowienie się nad tym, jak sobie radzą dzięki przemyślanemu, dobrze przemyślanemu planowi na 30-60-90 dni. Zarejestruj się teraz for Free!

Często zadawane pytania

1. Co powinien zawierać plan 30-60-90 dniowy?

Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać bieżące cele firmy i sposób, w jaki pracownik osiągnie kamienie milowe w 30-, 60- i 90-dniowym terminie. Powinien również obejmować odpowiednie zasoby, działania i szkolenia, których nowy pracownik może potrzebować, aby dotrzeć do mety.

2. Do zrobienia 30-60-90 dniowego planu szkoleniowego

Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć 30-60-90 dniowy plan szkoleniowy:

Krok 1: Wypisz misję firmy, skupiając się na krótko- i długoterminowych priorytetach

Krok 2: Zapisz cele, które chcesz osiągnąć w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni, wraz z kluczowymi wskaźnikami dla każdego celu

Krok 3: Dodaj wszystkie istotne zasoby, których nowy pracownik będzie potrzebował, aby szybko osiągnąć cel końcowy, w tym materiały szkoleniowe, dane kontaktowe ważnych osób itp.

Krok 4: Śledzenie postępów w trakcie okresowych przeglądów wyników

3. Jak napisać prezentację na 30-60-90 dni?

Skorzystaj z tych wskazówek, aby usprawnić pisanie prezentacji na 30-60-90 dni: