Zarządzanie ludźmi

Jak stworzyć skuteczny 30-60-90-dniowy plan wdrożenia?

Sudarshan Somanathan
28 kwietnia 2025

Nowi pracownicy potrzebują czasu - o ile 12 miesięcy w niektórych przypadkach, aby nauczyć się organizacji i osiągnąć swój pełny potencjał w danej roli. Kluczowe jest jednak ustawienie ich na powodzenie i wyznaczenie jasnych celów, do których będą dążyć.

W tym miejscu ważne jest stworzenie planu na 30-60-90 dni. Jest to ustrukturyzowany plan wdrażania nowych pracowników, w którym cele i działania są rozłożone w przestrzeni w okresach 30-, 60- i 90-dniowych.

W tym artykule pokażemy, jak stworzyć taki plan i kontekstowo wdrażać nowych pracowników na każdym kroku ich wdrażania.

**Co to jest plan 30-60-90 dniowy?

Plan na 30-60-90 dni jest dokładnie tym, na co wygląda - jest to dokument, który określa krytyczne kamienie milowe, wykonalne cele i priorytety wysokiego szczebla dla nowych pracowników do osiągnięcia w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni ich zatrudnienia. Za stworzenie takiego planu odpowiedzialny jest kierownik ds. zatrudnienia nowego pracownika.

Do czego służy plan na 30-60-90 dni:

  • Podkreśla wykonalne cele do osiągnięcia w ciągu pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia nowego pracownika, dzieląc je na 30-, 60- i 90-dniowe przyrosty.
  • Upraszcza to, na czym pracownik powinien się skupić
  • Przedstawia wskaźniki pozwalające zmierzyć powodzenie w 30-, 60- i 90-dniowych okresach
  • Pomaga nowym pracownikom zmaksymalizować ich wydajność i osiągnąć ustawione kamienie milowe zgodne z misją firmy

Ważne elementy planu na 30-60-90 dni

Główna koncepcja dobrego planu 30-60-90-dniowego obraca się wokół:

  • Konwersji większych celów na mniejsze, bardziej strawne kamienie milowe
  • Ustawienie ostatecznego celu na 90 dni z krokami do wykonania po 30 i 60 dniach
  • Zapewnienie, że cele są osiągalne, ale stanowią wyzwanie
  • Uzyskanie akceptacji ze strony nowych pracowników poprzez nakreślenie przez nich planu lub wniesienie do niego swojego wkładu
  • Dostosowanie planu do misji firmy, aby pomóc nowym pracownikom zrozumieć ich rolę w organizacji i łatwo się w niej odnaleźć

Pięć części dobrego planu na 30-60-90 dni

Zanim dowiemy się, jak stworzyć plan na 30-60-90 dni, zobaczmy najpierw, co się na niego składa.

Co sprawia, że plan na 30-60-90 dni jest świetny? Po pierwsze, musi on natychmiast wyjaśniać oczekiwania organizacji wobec nowo zatrudnionej osoby.

Świetny 30-60-90 dniowy plan składa się z pięciu elementów wysokiego poziomu:

  1. Cele: Określa cel, misję i cele firmy w konkretny i wymierny sposób; kategoryzuje cele nowego pracownika na cele związane z nauką, cele zawodowe, cele związane z wynikami i cele osobiste w celu uzyskania najlepszych wyników
  2. Koncentracja: Określa, na czym nowo zatrudniony musi się skupić podczas każdej fazy, aby pozostać na dobrej drodze i pracować nad osiągnięciem celów strategicznych
  3. Priorytety: Określa istotne zadania i projekty, które nowy pracownik musi traktować priorytetowo w każdym 30-dniowym okresie, aby efektywnie zarządzać swoim czasem i postępem
  4. Mierniki sukcesu: Definiuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zmierzyć powodzenie nowego pracownika, zapewnia jasność co do tego, jak wygląda sukces i pomaga w śledzeniu postępów
  5. Elastyczność: Powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności, umożliwiając nowym pracownikom dostosowanie ich celów i priorytetów zgodnie z ogólnymi celami firmy

Zintegrowanie celów SMART z planem na 30-60-90 dni

Szablon celów SMART ClickUp

Ustaw cele SMART za pomocą ClickUp

Aby twój 30-60-90 dniowy plan był wykonalny, spróbuj napisać cele SMART. Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać konkretne cele, które są mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie:

  • Szczegółowe: Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć w każdym 30-, 60- i 90-dniowym okresie. Na przykład, zamiast ustawiać niejasny cel, taki jak "poprawić wydajność projektu", ustaw konkretny cel, taki jak "skrócić oś czasu projektu o 10%"
  • Mierzalny: Uwzględnij kluczowe wskaźniki wydajności, aby śledzić postępy, takie jak czas zakończenia projektu, oszczędności kosztów, wyniki zadowolenia klientów itp.
  • Osiągalne: Ustaw ambitne i realistyczne cele. Na przykład, dążenie do skrócenia oś czasu projektu o 50% w ciągu 30 dni może być nieosiągalne, ale redukcja o 10% może być realistyczna
  • Istotne: Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólnymi celami firmy i projektu
  • Określone w czasie: Ustaw konkretne terminy osiągnięcia każdego celu, aby pozostać skupionym i śledzić postępy w czasie

Korzyści z planu 30-60-90 dni

Plan na 30-60-90 dni jest planem powodzenia, ponieważ określa kluczowe kamienie milowe dla nowych pracowników w pierwszych dniach zatrudnienia.

Jest on analogiczny do planu plan wydajności -Taki, który pomoże nowym członkom Teams:

  • Wiedzieć, czego się od nich oczekuje
  • Zarządzać obciążeniem pracą
  • Skupić się na zadaniach zorientowanych na cele
  • Ustawić właściwe parametry powodzenia

Oto najważniejsze korzyści płynące z planu 30-60-90 dniowego:

Zwiększenie wydajności

Strategiczny plan onboardingu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności; 61 % nowo zatrudnionych czuje się przygotowanych do objęcia nowej roli po przejściu ustrukturyzowanego onboardingu.

Plan onboardingu dostarcza wskazówek, w jaki sposób nowi pracownicy mogą szybko rozpocząć pracę i oferuje dostęp do odpowiednich zasobów za pomocą jednego kliknięcia. Teams rozumie, co należy traktować priorytetowo i jak uzyskać pomoc, jeśli utknie w dowolnym momencie swojej podróży onboardingowej:

Infografika porównująca różne czynniki u nowych pracowników z planem 30-60-90 dni i bez niego

większa wydajność i synchronizacja zespołu to produkty uboczne solidnego wdrożenia przez *[_Gallup](https://www.gallup.com/workplace/247076/onboarding-new-employees-perspective-paper.aspx?thank-you-report-form=1)* Aby pomóc nowozatrudnionemu zrozumieć jego rolę i uzyskać pomoc kontekstową, użyj szablon planu na 30-60-90 dni .

Lepsza spójność zespołu

Bezproblemowy onboarding jest możliwy dzięki zaangażowaniu zespołu.

Zespół powinien spotkać się i poznać na wczesnym etapie, aby zbudować silne fundamenty. Zintegruj rozmowy jeden na jeden w ramach procesu wdrażania i pomóż członkom zespołu poznać swoich współpracowników i interesariuszy.

Pamiętaj, że chodzi o wczesne rozpoczęcie budowania ważnych relacji i stworzenie poczucia pracy zespołowej. Po drodze menedżerowie muszą również wyjaśnić cele i wyjaśnić, w jaki sposób cele organizacji pasują do celów zespołowych i indywidualnych.

Aby poprawić zrozumienie przez pracownika działań i wyników zespołu, użyj Tablica Kanban ClickUp widok pokazujący wszystkie zadania zespołu i ich postęp za jednym spojrzeniem:

Grupowanie zadań w widoku Tablicy w ClickUp

tablica Kanban w ClickUp umożliwia grupowanie zadań według statusu_

Spójne oceny wydajności

Wokół 61% pracowników wolałoby pozostać w swojej obecnej organizacji ze względu na rozwój i wzrost kariery:

Ale nie można rozwijać tego, czego się nie ocenia, prawda? W tym miejscu plan 30-60-90-dniowy dodaje oceny wyników do kalendarza menedżera i zapewnia, że nowi pracownicy są okresowo oceniani.

Konsekwentne przeglądy pozwalają na lepszą ocenę postępów i wydajności nowych pracowników. To z kolei pomaga im doskonalić swoje umiejętności, osiągać optymalne wyniki i dobrze integrować się z organizacją.

Dane mówią same za siebie - 'The połowa pracowników_ którzy otrzymują znaczące wsparcie w zakresie wydajności - ma znacznie wyższy poziom optymizmu, pewności siebie, zaangażowania i wydajności niż połowa pracowników, którzy go nie otrzymują

Szablon spotkania ClickUp 1:1
Zarządzaj spotkaniami 1:1 z członkami zespołu za pomocą szablonu 1-on-1 ClickUp

Menedżerowie mogą prowadzić ustrukturyzowane dyskusje na temat oceny wyników z nowo zatrudnionymi pracownikami za pomocą szablonu Szablon spotkania ClickUp 1:1 .

Ten szablon Docs pomaga menedżerom wprowadzać i śledzić istotne informacje dla nowych pracowników. Zawiera wstępnie utworzone strony dla ról pracowników, oczekiwań i cyklicznych spotkań. Aby uzyskać jeszcze lepszą organizację, można utworzyć zagnieżdżone strony w obrębie każdej z nich.

Ustawienie pracowników na sukces

Podstrony dokumentów ClickUp 3.0 uproszczone

Udostępnianie zasad firmy, planów i innych przydatnych informacji nowo zatrudnionym pracownikom za pośrednictwem ClickUp Docs

Plan 30-60-90 dni szczegółowo opisuje początkowe trzy miesiące zatrudnienia nowego członka zespołu, wprowadzając go w zasady firmy, pracę zespołową i cele biznesowe. Jest to niezawodny sposób, aby pomóc nowym pracownikom nabrać tempa, gdy sprawdzają istotne elementy w 30-60-90-dniowych kamieniach milowych swojego planu.

Zapewnij nowemu pracownikowi dobry start, zapewniając mu dostęp do całej niezbędnej dokumentacji: zasad firmy, planów zespołu, schematu organizacyjnego itp. Menedżerowie i zespoły HR mogą do zrobienia tego poprzez udostępnienie Dokumenty ClickUp .

Aby plan 30-60-90 dni był użyteczny, przekształć swój plan w zadania dla każdego 30-dniowego okresu.

Użyj Zadania ClickUp aby ustawić zadania i podzadania z odpowiednimi terminami wykonania:

Widok zadań ClickUp 3.0 Terminy wykonania zadań

łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu

Po ustawieniu terminów, rozpieszczaj zespół możliwościami wyboru - pozwól im na widok zadań w wielu formatach i filtrowanie zadań według priorytetu, a także statusu:

Możesz także przypisywać komentarze i łączyć zadania z dokumentami, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco:

ClickUp 3.0 Przypisane komentarze w zadaniach

upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je do użytkowników bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Wreszcie, zbuduj pełnoprawne pulpity nawigacyjne z celami zespołu i metrykami wysiłku zespołowego i wizualizuj postępy zadań w łatwy sposób:

ClickUp 3.0 Dashboard Bundle z celami zespołu

połącz cele swojego zespołu i zobacz wysiłek zespołu za pomocą ClickUp Dashboard

Jak wygląda 30-60-90 dniowy plan dla różnych ról

Plan 30-60-90-dniowy ma wiele aspektów, w zależności od tego, kto z niego korzysta i w jakim celu.

Ale zanim do tego przejdziemy, zrozummy, kiedy należy sporządzić plan 30-60-90-dniowy:

  • Nowi pracownicy: Menedżerowie ds. rekrutacji powinni stworzyć plan podczas wdrażania nowego pracownika, aby ułatwić okres przejściowy
  • Dotychczasowi pracownicy: Menedżerowie teamów, którzy chcą wdrożyć nowe inicjatywy lub zmiany roli, muszą skorzystać z planu 30-60-90 dni, aby zaoferować obecnym pracownikom realną ścieżkę rozwoju
  • Potencjalni pracownicy: Potencjalni kandydaci mogą skorzystać z 30-60-90-dniowego planu, aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zademonstrować powagę menedżerowi ds. rekrutacji

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów

Korzystanie z szablonu planu operacyjnego jest oczywiste dla menedżerów, którzy chcą wprowadzić swoje pomysły w życie od samego początku.

Aby podnieść swoje umiejętności zarządzania, menedżerowie muszą dodać dyscyplinę do swojego stylu pracy, tworząc 30-60-90 dniowy plan, który może wyglądać mniej więcej tak:

30-dni

Cele: Poprawa umiejętności zarządzania czasem zespołu przy użyciu ulepszonego procesu wdrażania:

  • Przeprowadzenie spotkań jeden na jeden z członkami zespołu w celu zrozumienia ich roli (i wyzwań)
  • Zidentyfikować i wdrożyć jedną możliwość usprawnienia procesu, np. lepsze zarządzanie czasem
  • Ustawienie krótkoterminowych celów z członkami zespołu dostosowanych do ogólnych celów
  • Ustanowienie regularnej komunikacji z zespołem w celu śledzenia postępów

60 dni

Cele: Ocena postępów zespołu w zakresie umiejętności zarządzania czasem

Śledzenie czasu ClickUp

Użyj śledzenia czasu w ClickUp, aby dokładnie zobaczyć, ile czasu członkowie zespołu poświęcają na poszczególne zadania

  • Kontynuuj spotkania jeden na jeden, aby pomóc zespołowi ocenić jego wydajność
  • Korzystaj z narzędzi do śledzenia czasu, aby gromadzić dane na temat wydajności zespołu w czasie rzeczywistym
  • Ocenić wyniki ulepszeń zespołu związanych z tym, jak dobrze zarządzają swoim czasem
  • Ocena wyników realizacji celów krótkoterminowych określonych w ciągu pierwszych 30 dni
  • Udoskonalenie planu komunikacji w oparciu o dane wejściowe zespołu i bezpośrednie raportowanie
  • Ustawienie celów średnioterminowych, które opierają się na osiągnięciach z pierwszych 30 dni

90 dni

Cele: Ustanowienie kultury zoptymalizowanego zarządzania czasem dla przyszłych projektów przy jednoczesnym zachowaniu jakości:

  • Przeprowadzenie analizy SWOT i przekazanie ogólnej informacji zwrotnej zespołowi
  • Przeprowadzenie sesji szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem w celu wyeliminowania luk w umiejętnościach zespołu
  • Ponowna ocena potrzeby przeprowadzania spotkań w oparciu o postępy zespołu
  • Wykorzystanie spostrzeżeń do stworzenia długoterminowego planu strategicznego, który może być powielany w przyszłości

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów produktu

Menedżerowie produktu mogą wykorzystać free oprogramowanie do zarządzania projektami aby przyspieszyć swoją pracę bez uszczerbku dla wydajności lub jakości.

Posiadanie ustrukturyzowanego planu na 30-60-90 dni ma kluczowe znaczenie w pomaganiu nowym menedżerom produktu w szybkim zrozumieniu ich obowiązków i wywieraniu pozytywnego wpływu. Oto próbka takiego planu:

30-dni

Zidentyfikowanie trzech kluczowych bolączek klientów i zaproponowanie rozwiązań w kolejnej iteracji produktu:

  • Przeprowadzenie wywiadów z obecnymi klientami w celu zebrania opinii na temat istniejącego produktu
  • Spotkanie z zespołem inżynierów w celu zrozumienia technicznych aspektów produktu
  • Analiza trendów rynkowych i konkurencyjnych produktów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy
  • Opracowanie planu rozwiązania wszelkich bezpośrednich obaw klientów lub problemów związanych z produktem
  • Opracowanie dokumentu wymagań dotyczących produktu

ClickUp Brain

Generuj dokumenty wymagań produktowych w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

60 dni

Aby mieć zatwierdzony prototyp gotowy do wdrożenia:

  • Współpraca z zespołem projektowym w celu stworzenia szkieletów dla proponowanych ulepszeń produktu
  • Przeprowadzenie testów użytkowników z prototypami w celu walidacji proponowanych rozwiązań
  • Współpraca z zespołem marketingowym w celu opracowania strategii komunikacji dla ulepszeń produktu

90 dni

Pomyślne uruchomienie zaktualizowanej iteracji produktu i zmierzenie 15% wzrostu zadowolenia klientów w oparciu o informacje zwrotne po uruchomieniu:

  • Wdrożenie ulepszeń produktu we współpracy z zespołem inżynierów
  • Uruchomienie zaktualizowanego produktu i monitorowanie wskaźników wydajności w celu zapewnienia pożądanego wpływu
  • Zebranie informacji zwrotnych od niestandardowych klientów i wewnętrznych interesariuszy na temat ulepszeń produktu
  • Rozpoczęcie planowania kolejnej iteracji produktu w oparciu o informacje zwrotne i wnioski z bieżącej iteracji

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla kadry kierowniczej?

Dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla również mogą skorzystać z planu 30-60-90 dni.

Oto próbka planu, którym można się zainspirować, aby poprawić wydajność operacyjną o 20% i zwiększyć zgodność zespołu z celami firmy:

30-dni

  • Przeprowadzenie wywiadów z interesariuszami w celu zrozumienia bieżących wyzwań i możliwości
  • Identyfikacja szybkich zwycięstw w celu wykazania wpływu przywództwa
  • Wdrożenie strategii komunikacji w celu dostosowania teamów do celów strategicznych
  • Wykorzystanieszablon planu pracyaby sporządzić mapę celów i elementów działania na pierwsze 90 dni

Szablon prostego planu pracy ClickUp

60-dni

  • Ustawienie i kierowanie wielofunkcyjnym zespołem w celu rozwiązania kluczowego wyzwania operacyjnego
  • Opracowanie i wdrożenie inicjatywy doskonalenia procesów
  • Przeprowadzenie oceny umiejętności zespołu i rozpoczęcie celowych programów szkoleniowych
  • Zaktualizowanie szablonu planu pracy o postępy i dostosowanie celów na kolejne 30 dni

90 dni

  • Przedstawienie planu strategicznego na następny rok podatkowy w oparciu o spostrzeżenia z pierwszych 60 dni
  • Uruchomienie nowej inicjatywy produktowej
  • Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i mierników powodzenia zespołu
  • Sfinalizowanie planu pracy na następny kwartał, w tym szczegółowych zadań i terminów

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów sprzedaży

Menedżerowie sprzedaży są już zaznajomieni z korzystanie z aplikacji do śledzenia celów aby osiągnąć swoje miesięczne lub kwartalne cele. Plan na 30-60-90 dni zapewnia lepsze wyniki.

Oto przykład, któremu warto się przyjrzeć:

30-dni

Do zespołu dołącza nowy kierownik sprzedaży. Jego cele na pierwsze 30 dni powinny odnosić się do fazy nauki, czyli zakończonych modułów szkoleniowych, obserwacji rozmów sprzedażowych i przeprowadzania spotkań jeden na jeden z członkami zespołu.

W ciągu pierwszych 30 dni koncentrują się na:

  • Poznawaniu istniejących produktów i procesów sprzedaży
  • Spotkaniach z interesariuszami o różnych funkcjach
  • Zrozumieniu dynamiki zespołu
  • Budowaniu relacji z członkami zespołu
  • Zapoznanie się z personami klientów docelowych i profilami klientów idealnych

ClickUp Brain

Podsumuj notatki ze spotkań i przekształć je w elementy, które można wykorzystać w praktyce dzięki ClickUp Brain

60 dni

Do 60 dnia menedżer sprzedaży powinien mieć:

  • Zidentyfikować obszary wymagające poprawy w procesie sprzedaży
  • Wdrożyć zmiany, takie jak wprowadzenie nowych narzędzi sprzedażowych i udoskonalenie prezentacji sprzedażowej
  • Ustawić konkretne cele S.M.A.R.T na następne 30 dni, takie jak zwiększenie sprzedaży o 20% i poprawa morale zespołu sprzedaży poprzez ocenę ich wskaźników zarządzania czasem w ciągu pierwszego kwartału

90 dni

Po upływie 90 dni menedżer sprzedaży powinien mieć:

  • Powodzenie we wdrożeniu planu zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 15%
  • Opracować długoterminową strategię sprzedaży w oparciu o wnioski i spostrzeżenia z pierwszych 90 dni
  • Wykorzystać format planu 30-60-90 dni do śledzenia postępów i wprowadzania ciągłych ulepszeń

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla analityków danych

Analitycy danych mogą skorzystać z 30-, 60- lub 90-dniowego planu, aby zrozumieć i ulepszyć metodologię analizy danych w swojej organizacji.

Oto przykład dla wygody:

30-dni

  • Zakończone szkolenie z narzędzi i technik analizy danych firmy orazoprogramowanie do zarządzania zadaniami
    • Uczestniczenie w spotkaniach Teams w celu zrozumienia bieżących projektów i wnoszenia pomysłów
  • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie analizy danych i stosowanie ich w pracy
  • Zakończone szkolenie i udział w projekcie dotyczącym danych w ciągu pierwszych 30 dni

60 dni

  • Poprowadzenie małego projektu analizy danych
  • Poprawa wydajności analizy danych o 10%
  • Współpraca z członkami Teams w celu usprawnienia procesów
  • Zakończenie projektu i przedstawienie wyników zespołowi do 60 dnia

ClickUp AI Project Manager™

Uzyskaj podsumowania projektów dzięki ClickUp's AI Project Manager™

90 dni

  • Wdrożenie nowej strategii wizualizacji danych
  • Zwiększ efektywność wizualizacji danych o 20%
  • Współpraca z zespołem IT w celu integracji narzędzi do płynnej analizy
  • Dalsze doskonalenie umiejętności i bycie na bieżąco z nowymi narzędziami
  • Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od zespołu do dnia 90

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla menedżerów IT

Nowo zatrudnieni menedżerowie IT również muszą mieć gotowy plan 30-60-90 dni, aby uzyskać przewagę w nowym środowisku biznesowym.

Oto przykład, który pomoże ci go stworzyć:

30-dni

  • Zapoznanie się z infrastrukturą IT firmy inarzędzia do planowania projektów
    • Nawiązanie kontaktu z zespołem w celu poznania go i jego stylu pracy
  • Przegląd najlepszych praktyk i polityk IT

60 dni

  • Planowanie i wdrażanie ulepszeń infrastruktury IT
  • Współpraca z członkami zespołu w celu skrócenia czasu przestojów o 10%
  • Zakończone ulepszenia i przegląd postępów do 60 dnia

Tablica ClickUp

Burza mózgów i współpraca przy użyciu ClickUp Tablica w celu opracowania planu, który najlepiej odpowiada potrzebom organizacyjnym

90 dni

  • Opracowanie długoterminowej strategii IT
  • Zwiększenie ogólnej wydajności o 15%
  • Współpraca z innymi działami w celu dostosowaniaCele IT z celami firmy
  • Wdrożenie strategii i zebranie informacji zwrotnych od interesariuszy do dnia 90

Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan dla nowych pracowników

Możesz napisać najlepszy opis stanowiska na świecie, ale nowi pracownicy i tak poczują się przytłoczeni bez planu wdrożenia.

Strategiczny plan na 30-60-90 dni może pomóc nowym pracownikom w rozpoczęciu pracy już od pierwszego dnia.

Oto przykład 30-60-90-dniowego planu dla nowych pracowników, który warto naśladować:

30-dni

  • Zakończone szkolenie wprowadzające i aklimatyzacja w nowym miejscu pracy
  • Wykazanie się zrozumieniem kluczowych obowiązków i kultury firmy
  • Zaangażowanie się w sesje przełamywania lodów z członkami zespołu w celu budowania relacji

ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie swoje pytania za pomocą ClickUp Brain

60 dni

  • Zacznij brać udział w projektach Teams
  • Otrzymuj i dokumentuj informacje zwrotne od mentora/członków Teams
  • Kontynuuj naukę i zadawaj pytania
  • Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych w celu doskonalenia umiejętności
  • Zakończone przydzielone zadania i projekty do 60 dnia

90 dni

  • Przejęcie większej odpowiedzialności i wnoszenie pomysłów
  • Zakończone projekty i dotrzymywanie terminów
  • Poszukiwanie informacji zwrotnych od przełożonych i dalszy rozwój w nowej pracy

Jak napisać 30-60-90-dniowy plan w pięciu prostych krokach

Stworzenie planu 30-60-90-dniowego jest łatwe, o ile zastosujesz się do poniższych pięciu kroków:

Krok 1: Spisz misję firmy

Misja firmy jest fundamentem planu na 30-60-90 dni. Zidentyfikuj cele firmy i kamienie milowe, aby nowy pracownik zrozumiał swoją rolę w szerszym planie.

Krok 2: Burza mózgów na temat celów na pierwsze 30 dni

Napisz, co chcesz, aby dana osoba osiągnęła w ciągu pierwszych 30 dni. Zgodnie z zasadą kciuka:

  • Ogranicz liczbę celów do trzech do pięciu
  • Zapisz kluczową metrykę dla każdego celu na mapie, aby dokładnie go zmierzyć

Krok 3: Stwórz cele odpowiednio na pierwsze 60 i 90 dni

Przechowuj i kategoryzuj swoje cele w folderach celów w ClickUp

podziel swój 30-60-90 dniowy plan na możliwe do śledzenia cele za pomocą ClickUp Goals_

Utwórz mapę celów na pierwsze 60 i 90 dni, tak jak tworzyłeś cele na pierwsze 30 dni. Pamiętaj o tych samych zasadach, które zostały wzmiankowane w poprzednim kroku.

Krok 4: Podkreśl właściwe zasoby

Twój 30-60-90 dniowy plan jest tylko tak wartościowy, jak dodatkowe zasoby, które mu zapewnisz, takie jak:

  • Kluczowe kontakty, tj. członkowie Teams i interesariusze dla konkretnych aspektów planu (Z kim nowo zatrudniony powinien się połączyć w celu osiągnięcia celów lub w przypadku pytań, które mogą mieć)
  • Materiały szkoleniowe (lista samouczków, połączonych webinarów, dokumentów i innych zasobów, które pomogą nowemu pracownikowi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w swojej roli)
  • Wewnętrzne narzędzia i systemy (instrukcje dostępu do istniejących narzędzi używanych przez organizację)
  • Zasoby zewnętrzne (publikacje branżowe, fora internetowe, organizacje zawodowe itp. w celu uzyskania cennych informacji i wsparcia)

Krok 5: Monitorowanie postępów

Ostatni etap polega na ocenie postępów w realizacji planu:

  • Czy nowy pracownik osiąga swoje cele?
  • Czy korzysta z zasobów, które nakreśliłeś?
  • Czy stawia czoła wyzwaniom?
  • Czy zgadzają się z celami firmy?

Jeśli to wszystko wydaje się zbyt pracochłonne, użyj Szablon ClickUp na 30-60-90 dni aby rozpocząć wdrażanie jednym kliknięciem:

Ten szablon zapewnia nowym pracownikom:

  • Są dobrze zaadaptowani w ciągu pierwszych trzech miesięcy z doskonale odwzorowanymi celami osobistymi i celami biznesowymi
  • Podejmują działania w zakresie wymaganych zadań onboardingowych dzięki regularnie sprawdzanym zachowaniom, umiejętnościom i kompetencjom
  • Szybko wdrażają się do pracy
  • Dokumentowanie postępów i śledzenie elementów działań od pierwszego dnia
Przyjrzeliśmy się, jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan. Zrozummy teraz, w jaki sposób menedżer ds. rekrutacji może wykorzystać 30-60-90-dniowe plany w celu poprawy zarządzania czasem, zatrzymania pracowników i procesów rekrutacji.

Poprawa zarządzania czasem dzięki planom 30-60-90 dni

Każdy plan 30-60-90 dniowy wygląda inaczej dla różnych osób. Istnieje jednak kilka technik, które można wykorzystać, aby uzyskać korzyści w zakresie zarządzania czasem:

ClickUp 3.0 Ustawienie priorytetów zadań

ustawienie priorytetu zadania za pomocą kolorowych flag_

  • Priorytetyzuj: Uwzględnij to, co ma być priorytetem dla nowego pracownika. Użyj kolorowych flag w zadaniach, aby poinformować go o względnej ważności każdego z nich
  • Autorefleksja: Uwzględnij w planie czas na refleksję
  • Rozwój strategiczny: Podziel cele na trzy części - pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc, z celami o rosnącym stopniu trudności
  • Nauka: Dodaj czas na rozwój zawodowy i promocję ciągłego uczenia się

Bądź na bieżąco z comiesięcznymi zadaniami i zarządzaj czasem jak profesjonalista dzięki Widok kalendarza ClickUp, który można zsynchronizować z Kalendarzem Google:

Połączenie ClickUp z Kalendarzem Google w celu łatwego widoku zaplanowanych spotkań w ClickUp

nigdy nie przegap ważnych zadań i terminów dzięki Kalendarzowi ClickUp

Zatrzymywanie pracowników dzięki planom 30-60-90 dni

Plan 30-60-90 dniowy umożliwia stworzenie trwałego pozytywnego wrażenia w umyśle pracownika:

Widok formularza ClickUp

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

  • Głos pracownika: Gdy minie 30 dni, przeprowadź ankietę wśród nowo zatrudnionych, aby zapytać ich o doświadczenia związane z procesem wdrażania. W ten sposób poczują, że ich głos ma znaczenie dla organizacji, zwiększając wskaźnik zaangażowania
  • Zawartość na żądanie: Wdrażaj zawartość na żądanie, która podkreśla kulturę, wartości i misję firmy oraz zachęca do nawiązywania znaczących relacji z pracownikami
  • Klarowność: Podkreślanie roli pracowników w ich nowej organizacji przez pierwsze 90 dni kładzie podwaliny pod szczęśliwsze doświadczenie zawodowe. Współpraca z pracownikiem i stworzenie opartego na instrukcjach, wyczyszczonego planu działania

Powiązane: Szablony planów przejściowych aby uprościć pracę

Używanie planu 30-60-90 dni do inteligentnej rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych

Z perspektywy menedżera ds. rekrutacji, plan 30-60-90 dni może znacznie usprawnić proces zatrudniania. Oto jak to zrobić:

  • Ocena dopasowania celów: Menedżerowie mogą wykorzystać plan do oceny zrozumienia przez kandydata roli i tego, w jaki sposób planuje on dopasować swoje cele do celów organizacji w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni
  • Zrozumienie zdolności adaptacyjnych kandydata: Menedżerowie ds. rekrutacji mogą dowiedzieć się od kandydata, w jaki sposób planuje on zmienić swoje podejście w oparciu o konkretne obowiązki związane z daną rolą
  • Poznanie zaradności kandydata: Menedżerowie mogą również wykorzystać plan do omówienia, w jaki sposób kandydaci wykorzystają dostępne zasoby (szkolenia, narzędzia i zespół wsparcia), aby skutecznie osiągnąć swoje cele
  • Ocena umiejętności rozwiązywania problemów przez kandydata: Menedżerowie mogą przedstawić hipotetyczne scenariusze i wyzwania oraz zapytać kandydatów, jak dostosowaliby swoje podejście do pokonania przeszkód w ciągu pierwszych 90 dni

Zapewnij nowym pracownikom najlepszy możliwy start z ClickUp

Plan 30-60-90-dniowy jest atutem w zestawie narzędzi każdego pracodawcy. Pozwala liderom ds. rekrutacji na łatwe wdrażanie nowych pracowników, prowadzenie okresowych przeglądów wydajności i (dosłownie) pokazanie potencjalnym kandydatom, czego się od nich oczekuje w ciągu pierwszych 90 dni zatrudnienia (i później).

Jednak prawidłowe stworzenie planu jest równie ważne, jak zapewnienie nowym pracownikom jak najszybszego rozpoczęcia pracy.

Skorzystaj z ClickUp, aby umożliwić nowym pracownikom zaakceptowanie zmian, inteligentną pracę po upływie 90 dni i zastanowienie się nad tym, jak sobie radzą dzięki przemyślanemu, dobrze przemyślanemu planowi na 30-60-90 dni. Zarejestruj się teraz for Free!

Często zadawane pytania

1. Co powinien zawierać plan 30-60-90 dniowy?

Plan na 30-60-90 dni powinien zawierać bieżące cele firmy i sposób, w jaki pracownik osiągnie kamienie milowe w 30-, 60- i 90-dniowym terminie. Powinien również obejmować odpowiednie zasoby, działania i szkolenia, których nowy pracownik może potrzebować, aby dotrzeć do mety.

2. Do zrobienia 30-60-90 dniowego planu szkoleniowego

Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć 30-60-90 dniowy plan szkoleniowy:

  • Krok 1: Wypisz misję firmy, skupiając się na krótko- i długoterminowych priorytetach
  • Krok 2: Zapisz cele, które chcesz osiągnąć w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni, wraz z kluczowymi wskaźnikami dla każdego celu
  • Krok 3: Dodaj wszystkie istotne zasoby, których nowy pracownik będzie potrzebował, aby szybko osiągnąć cel końcowy, w tym materiały szkoleniowe, dane kontaktowe ważnych osób itp.
  • Krok 4: Śledzenie postępów w trakcie okresowych przeglądów wyników

3. Jak napisać prezentację na 30-60-90 dni?

Skorzystaj z tych wskazówek, aby usprawnić pisanie prezentacji na 30-60-90 dni:

  • Zastanów się nad swoimi ogólnymi priorytetami i pomyśl o tym, co jest najważniejsze
  • Zadawaj pytania, które pomogą ci uzyskać podstawową wiedzę na temat obecnego stanu rzeczy
  • Spotkaj się z odpowiednimi interesariuszami, takimi jak partnerzy zewnętrzni, współpracownicy, członkowie zespołów wielofunkcyjnych, nowi bezpośredni przełożeni itp.
  • Ustaw cele SMART dla fazy 30-, 60- i 90-dniowej
  • Przeprowadź burzę mózgów na temat sposobu mierzenia powodzenia i nakreśl kluczowe wskaźniki efektywności
  • Bądź elastyczny w sposobie myślenia i podejściu, jeśli nowo zatrudniona osoba ma konkretne informacje zwrotne, które Twoim zdaniem powinny zostać uwzględnione