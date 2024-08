Jak przywrócić karierę na właściwe tory (10 praktycznych kroków)

Niepowodzenie w karierze to każde wydarzenie lub okoliczność, która zakłóca lub utrudnia postęp zawodowy i osiągnięcie celów zawodowych.

Niezależnie od tego, czy jest to utrata pracy, zwolnienie z powodów zdrowotnych, urlop nadrzędny, brak promocji, czy toksyczne środowisko pracy, niepowodzenia w karierze mogą zakłócić postęp zawodowy i utrudnić realizację celów.

Pamiętaj, że niepowodzenie nie musi oznaczać definiować trajektorii kariery . Choć może to stanowić wyzwanie, jest to również okazja do rozwoju, autorefleksji i szansa na zresetować swoje cele zawodowe i aspiracje.

Ten artykuł ma na celu zapewnienie pozytywnego spojrzenia na niepowodzenia w karierze i zaoferowanie możliwych do podjęcia kroków, aby przywrócić karierę na właściwe tory!

Odkryj narzędzia i strategie zwiększające wydajność, które pomogą ci odzyskać koncentrację, zwiększyć pewność siebie i osiągnąć powodzenie po powrocie do pracy.

Zrozumienie niepowodzeń w karierze

Niepowodzenia w karierze można podzielić na kilka różnych typów, z których każdy wpływa na jednostki i ich karierę na różne sposoby:

Utrata pracy: może być spowodowana różnymi przyczynami, takimi jak restrukturyzacja firmy, spowolnienie gospodarcze, fuzje i przejęcia oraz problemy z wydajnością

może być spowodowana różnymi przyczynami, takimi jak restrukturyzacja firmy, spowolnienie gospodarcze, fuzje i przejęcia oraz problemy z wydajnością Nieotrzymanie awansu: Możesz zostać pominięty przy awansie, którego oczekiwałeś lub do którego czułeś, że się kwalifikujesz, potencjalnie z powodu ograniczonych możliwości lub niespełnienia określonych kryteriów

Możesz zostać pominięty przy awansie, którego oczekiwałeś lub do którego czułeś, że się kwalifikujesz, potencjalnie z powodu ograniczonych możliwości lub niespełnienia określonych kryteriów Wyzwania związane ze środowiskiem pracy: Stawianie czoła toksycznemu środowisku pracy, brak możliwości rozwoju, negatywne oceny wyników, ostrzeżenia lub niezgodność z wartościami firmy mogą prowadzić do demotywacji i niezadowolenia, a ostatecznie utrudniać postęp w toku kariery

Stawianie czoła toksycznemu środowisku pracy, brak możliwości rozwoju, negatywne oceny wyników, ostrzeżenia lub niezgodność z wartościami firmy mogą prowadzić do demotywacji i niezadowolenia, a ostatecznie utrudniać postęp w toku kariery Luka kompetencyjna: Brak umiejętności lub doświadczenia niezbędnego do pożądanego rozwoju kariery może skutkować poczuciem utknięcia w martwym punkcie lub niemożnością postępu

Brak umiejętności lub doświadczenia niezbędnego do pożądanego rozwoju kariery może skutkować poczuciem utknięcia w martwym punkcie lub niemożnością postępu Starzenie się wiedzy: Szybko rozwijająca się technologia na danym polu może sprawić, że obecne ustawienie umiejętności stanie się przestarzałe, wymagając ciągłej nauki i adaptacji, aby pozostać konkurencyjnym

Szybko rozwijająca się technologia na danym polu może sprawić, że obecne ustawienie umiejętności stanie się przestarzałe, wymagając ciągłej nauki i adaptacji, aby pozostać konkurencyjnym Okoliczności osobiste: Chociaż nie zawsze są negatywne, przerwa w pracy, na przykład z powodu urlopu nadrzędnego, zdrowia psychicznego, problemów ze zdrowiem fizycznym, przeprowadzki, obowiązków opiekuńczych lub rozwoju osobistego, może stworzyć postrzeganą lukę w CV

Wiele z tych niepowodzeń można przezwyciężyć dzięki odporności, wsparciu sieci przyjaciół, rodziny i współpracowników oraz inwestowaniu w rozwój osobisty i zawodowy.

Rola odporności w przezwyciężaniu niepowodzeń

Odporność, zdolność do odradzania się po przeciwnościach losu i dostosowywania się do zmian, ma kluczowe znaczenie w przezwyciężaniu niepowodzeń w karierze. Odporne osoby posiadają kilka kluczowych cech:

Zdolność adaptacji : Chęć przyjmowania zmian, uczenia się nowych umiejętności i odkrywania alternatywnych ścieżek kariery

: Chęć przyjmowania zmian, uczenia się nowych umiejętności i odkrywania alternatywnych ścieżek kariery Wytrwałość : Determinacja, by wytrwać w obliczu wyzwań i niepowodzeń oraz umiejętność podnoszenia się po porażkach

: Determinacja, by wytrwać w obliczu wyzwań i niepowodzeń oraz umiejętność podnoszenia się po porażkach Optymizm : Pozytywne nastawienie, które koncentruje się na możliwościach, a nie na niepowodzeniach i przekonanie, że można pokonać wyzwania

: Pozytywne nastawienie, które koncentruje się na możliwościach, a nie na niepowodzeniach i przekonanie, że można pokonać wyzwania System wsparcia: Silna sieć rodziny, przyjaciół, mentorów lub profesjonalistów, którzy mogą zapewnić wsparcie emocjonalne, wskazówki i zasoby

Silna sieć rodziny, przyjaciół, mentorów lub profesjonalistów, którzy mogą zapewnić wsparcie emocjonalne, wskazówki i zasoby Samoświadomość: Zdolność do refleksji nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, wartościami i celami oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących zmian w karierze lub dostosowań

Rozwijanie odporności obejmuje kultywowanie nastawienia na rozwój, praktykowanie samoopieki, szukanie wsparcia oraz ciągłe uczenie się i dostosowywanie.

Dzięki odporności możesz przezwyciężyć niepowodzenia w karierze i stać się silniejszym, bardziej elastycznym i lepiej przygotowanym do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami i osiągania celów zawodowych.

A my pokażemy ci, jak to zrobić!

10 kroków do przywrócenia kariery na właściwe tory

Doświadczenie niepowodzenia w karierze może być przygnębiające, ale ważne jest, aby pamiętać, że to nie koniec drogi. Dzięki determinacji i właściwemu podejściu możesz przywrócić swoje życie zawodowe na właściwe tory.

Oto 10 kroków, które ułatwią i poprowadzą cię do powodzenia w powrocie na ścieżkę kariery:

1. Zidentyfikuj i pokonaj wyzwalacze niepowodzeń zawodowych

Chociaż niepowodzenia w karierze mogą być zniechęcające i destrukcyjne, często są naturalną częścią życia.

Kluczem do odbicia się od dna jest pokonanie bezpośredniej przeszkody oraz zidentyfikowanie i zneutralizowanie wyzwalaczy, które mogą prowadzić do podobnych niepowodzeń w przyszłości.

Oto kilka sposobów na zidentyfikowanie i przezwyciężenie wyzwalaczy niepowodzeń w karierze:

Autorefleksja nad swoją podróżą. Zanurz się głęboko w wydarzenia prowadzące do niepowodzenia i introspekcję swoich myśli, emocji i zachowań, aby uzyskać cenny wgląd w potencjalne martwe punkty lub powtarzające się wyzwania, z którymi możesz się zmierzyć

Zanurz się głęboko w wydarzenia prowadzące do niepowodzenia i introspekcję swoich myśli, emocji i zachowań, aby uzyskać cenny wgląd w potencjalne martwe punkty lub powtarzające się wyzwania, z którymi możesz się zmierzyć **Techniki takie jak medytacja i prowadzenie dziennika mogą pomóc ci stać się bardziej świadomym swoich myśli i emocji, pozwalając ci reagować zamiast reagować impulsywnie w wyzwalających sytuacjach. Możesz użyć narzędzi do robienia notatek, takich jakNotatki ClickUp aby pomóc ci zidentyfikować i przezwyciężyć potencjalne wyzwalacze niepowodzeń w karierze

**Być może kariera, którą wybrałeś nie jest dla ciebie odpowiednia. Doradcy zawodowi mogą pomóc ci wybrać ścieżkę kariery, która lepiej pasuje do twoich umiejętności i aspiracji, dokonać zmian w karierze, zarządzać postępem kariery i radzić sobie z innymi problemami związanymi z pracą

Uczyń prowadzenie dziennika nawykiem, pisz w dowolnym momencie i uzyskuj dostęp do notatek z dowolnego urządzenia dzięki ClickUp Notes

Oto, w jaki sposób możesz wykorzystać ClickUp Notes do zapisywania swoich odczuć związanych z niepowodzeniami w karierze oraz płynących z nich lekcji i wniosków:

Stwórz obszar roboczy lub przestrzeń poświęconą rozwojowi zawodowemu i karierze

W tym obszarze roboczym/przestrzeni utwórz nową notatkę specjalnie dla "Wyzwalaczy niepowodzeń w karierze"

Zacznij od sporządzenia listy niepowodzeń w karierze, których doświadczyłeś w przeszłości. Dla każdego niepowodzenia przeanalizuj czynniki lub wyzwalacze, które się do niego przyczyniły

Podziel te wyzwalacze na różne sekcje w notatce, takie jak "Wyzwalacze osobiste", "Wyzwalacze w miejscu pracy" i "Wyzwalacze branżowe"

Korzystaj z opcji formatu, takich jak nagłówki, wypunktowania i listy kontrolne, aby uporządkować swoje myśli i sprawić, że zawartość będzie bardziej czytelna i gotowa do działania

Ustaw przypomnienia lub powtarzające się zadania w ClickUp, aby okresowo przeglądać i aktualizować tę notatkę

Po zidentyfikowaniu potencjalnych wyzwalaczy, stwórz plan działania w ramach tej samej notatki lub połącz go z osobnym plikiemZadania ClickUp lubDokumenty ClickUp* Wykorzystaj funkcje współpracy ClickUp, aby zaangażować mentorów, coachów lub zaufanych współpracowników. Udostępnij im tę notatkę i poproś o ich opinię lub spostrzeżenia na temat identyfikowania wyzwalaczy niepowodzeń w karierze i radzenia sobie z nimi

Zintegruj tę notatkę z innymi funkcjami ClickUp, takimi jakWidok kalendarza ClickUp aby zaplanować regularne wizyty kontrolne lub przypomnienia o przeglądzie i aktualizacji planu działania

Korzystając z funkcji Notatek w ClickUp, możesz stworzyć żywy dokument, który pomoże Ci pamiętać o potencjalnych wyzwalaczach niepowodzeń w karierze i proaktywnie je łagodzić lub przezwyciężać. Może to znacząco przyczynić się do ogólnej odporności i rozwoju kariery.

2. Wykorzystanie mentoringu do odbudowy kariery

Mentoring to relacja wsparcia między bardziej doświadczonym profesjonalistą (mentorem) a mniej doświadczonym (podopiecznym), który szuka wskazówek i rozwoju. Jest to dynamiczne partnerstwo oferujące unikalną mieszankę korzyści dla obu stron.

Mentor z doświadczeniem w pokonywaniu wyzwań związanych z karierą może zaoferować cenne porady dotyczące przebudowy CV i wglądu w branżę. Coach kariery zapewnia motywację i wsparcie, wysyła nowe możliwości, oferuje rekomendacje, opracowuje strategię poszukiwania pracy i pomaga w poruszaniu się po procesie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oto kilka zalecanych kroków, aby wybrać mentora i zbliżyć się do niego:

Rozważ konkretne obszary, w których potrzebujesz największego wsparcia, takie jak rozwój umiejętności,nawyki związane z pracąstrategie nawiązywania kontaktów i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Poszukaj mentora, który z powodzeniem poradził sobie z podobnymi wyzwaniami związanymi z karierą lub ma doświadczenie w wybranym przez ciebie polu i jest silnyetykę pracy* Zidentyfikuj potencjalnych mentorów za pośrednictwem organizacji zawodowych, sieci absolwentów lub platform internetowych, takich jak LinkedIn

Nie wysyłaj ogólnego e-maila lub wiadomości. Krótko się przedstaw, wyjaśnij swoje cele zawodowe i podkreśl, dlaczego uważasz, że mentoring będzie korzystny

Podczas pierwszego spotkania omów cele mentoringu i poziom zaangażowania, jaki możesz zaoferować

Określ częstotliwość spotkań i preferowane metody komunikacji

3. Uzgodnienie celów i priorytetów

Niepowodzenie w karierze może zmienić twój zawodowy krajobraz. Być może straciłeś wymarzoną pracę, nie otrzymałeś promocji lub doświadczyłeś zmiany w swojej branży. Biorąc pod uwagę te nowe okoliczności, dostosowanie celów gwarantuje, że pozostaną one realistyczne i osiągalne.

Użyj Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp aby znaleźć nowe oferty pracy.

Bądź na bieżąco z poszukiwaniami pracy, umawiaj się na rozmowy kwalifikacyjne, śledź aplikacje i blokuj potencjalne oferty pracy za pomocą szablonu ClickUp Job Search Template

Może to pomóc w ponownej ocenie i dostosowaniu celów oraz ustaleniu priorytetów związanych z powrotem do kariery. Za pomocą tego szablonu można śledzić aplikacje, aktualne oferty pracy, oceny firm, korzyści i zasoby związane z rozmowami kwalifikacyjnymi.

4. Stwórz swoją markę osobistą

Stwórz pozytywny i profesjonalny wizerunek, który odzwierciedla twoje umiejętności wartości i aspiracje zawodowe. Można to osiągnąć poprzez obecność w Internecie, styl komunikacji i interakcje w sieci.

Zacznij od małego. Każda podróż jest wyjątkowa; podziel się swoją zawodową podróżą - swoimi zwycięstwami, błędami i tym, czego się z nich nauczyłeś. Wybierz jedną platformę i zainwestuj w nią swój czas. Platforma, którą wybierzesz, może zależeć od tego, gdzie są Twoi odbiorcy i społeczność. LinkedIn jest popularnym wyborem; dla innych może to być X lub TikTok.

Pójdź o krok dalej - stwórz prostą stronę internetową, zbuduj portfolio swoich osiągnięć i połącz je ze swoimi profilami społecznościowymi.

PROTIP: Rozwijanie swojej marki może również pomóc w odkrywaniu możliwości pracy opartej na projektach lub freelancingu, aby zarabiać pieniądze podczas przechodzenia między karierami.

5. Rozwijaj silne umiejętności komunikacyjne

Doskonal umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania swoich pomysłów w mowie i piśmie.

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do budowania relacji, wywierania solidnego wrażenia i odnoszenia sukcesów podczas rozmów kwalifikacyjnych i prezentacji.

PROTIP: Aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, weź udział w kursie wystąpień publicznych lub aktywnie szukaj okazji do wystąpień publicznych, takich jak próbowanie swoich sił na otwartych mikrofonach lub dołączenie do klubu Toastmasters.

6. Przyjmij nastawienie na rozwój

Zamiast postrzegać niepowodzenie jako porażkę i poddawać się negatywnym uczuciom, powinieneś postrzegać je jako szansę na naukę i rozwój. Zadawaj sobie pytania takie jak "Czego mogę się nauczyć z tego doświadczenia?" i "Jakie umiejętności lub wiedzę mogę rozwinąć, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości?".

Zanurz się głęboko w książkach samopomocy i autobiografiach ludzi, aby dowiedzieć się o powodzeniu i porażkach. Oto kilka książek, które mogą pomóc w rozpoczęciu nawyku czytania:

Mindset: Nowa psychologia sukcesu autorstwa Carol S. Dweck

Bounce: Odbij się mocniej po każdym niepowodzeniu autorstwa Matthew Syeda

"Przeszkoda jest drogą" autorstwa Ryan Holiday

Daring Greatly autorstwa Brené Brown

INSPIRACJA: Słuchaj motywacyjnych podcastów, takich jak The Science of Success, prowadzony przez J. Matthew Bodnara na Apple Podcasts, i Tiny Leaps, Big Changes, autorstwa Gregga Clunisa na TLB, aby pomóc zachować pozytywne nastawienie i zwiększyć motywację.

7. Rozwijaj system wsparcia

Niepowodzenie w karierze może sprawić, że utkniesz w martwym punkcie i nie będziesz wiedział, jak dalej postępować. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz pokonywać tej drogi sam. Zbudowanie solidnego systemu wsparcia może być paliwem, które pozwoli ci wrócić na właściwe tory i pchnie cię do przodu z nowym impetem.

Nie lekceważ siły swoich bliskich przyjaciół i rodziny. Szukaj wsparcia, udostępniając swoje doświadczenia otwarcie i szczerze. Ich niezachwiane wsparcie emocjonalne i wiara w ciebie mogą być potężnym źródłem siły i ożywić twoją energię w trudnych czasach.

Skontaktuj się z byłymi współpracownikami, mentorami lub kolegami z klasy, z którymi straciłeś kontakt. LinkedIn może być cennym narzędziem do ponownego nawiązywania kontaktów.

8. Świętuj swoje powodzenie

Doceniaj i świętuj swoje osiągnięcia, nieważne jak małe. Pomoże ci to zachować motywację i kontynuować postępy na ścieżce kariery.

Świętuj zakończenie szkolenia, otrzymanie pozytywnej oceny z pracy, awans lub zdobycie nowej umiejętności.

Możesz po prostu udostępniać nowe certyfikaty lub osiągnięcia na swoim profilu LinkedIn, a nawet utworzyć sekcję Certyfikaty i licencje, aby stać się najlepszym kandydatem dla każdego rekrutera.

9. Twórz lub uczestnicz w możliwościach nawiązywania kontaktów

Networking może otworzyć drzwi do nowych możliwości i dostarczyć cennych spostrzeżeń i porad.

Weź udział w wydarzeniach branżowych, dołącz do grup na Facebooku związanych z twoim polem lub połącz się z ludźmi na LinkedIn o podobnej ścieżce kariery.

Połącz się z rekruterami specjalizującymi się w wybranym polu na stronach rekrutacyjnych. Aktywnie angażuj się w ich zawartość, bierz udział w dyskusjach i prezentuj swoją wiedzę, aby stać się rozpoznawalnym kandydatem, gdy pojawią się odpowiednie oferty pracy.

Przejmij inicjatywę i zjednocz ludzi, organizując spotkanie branżowe poświęcone konkretnemu tematowi lub umiejętnościom. Dzięki temu zyskasz pozycję lidera gotowego do przyjęcia większej odpowiedzialności i nawiążesz kontakty z osobami o podobnych poglądach.

10. Zadbaj o swoje dobre samopoczucie

Czy wiedziałeś do zrobienia ankieta dotycząca pracy w Ameryce w 2023 r ujawniło, że 77% pracowników raportowało doświadczanie stresu związanego z pracą? Co więcej, 57% wskazało na doświadczanie negatywnych skutków stresu związanego z pracą, który czasami wiąże się z wypaleniem zawodowym.

Wypalenie zawodowe to stan emocjonalnego, fizycznego i psychicznego wyczerpania spowodowany nadmiernym i długotrwałym stresem. Występuje, gdy czujesz się przytłoczony, wyczerpany emocjonalnie i niezdolny do sprostania ciągłym wymaganiom.

Korzystaj więc z regularnej terapii, utrzymuj bliski krąg osób, na których możesz polegać w zakresie swoich potrzeb emocjonalnych, codziennie zapisuj swoje emocje i nie stresuj się tym, że każdego dnia musisz być wydajny. Zdrowie psychiczne może odgrywać istotną rolę w powrocie do kariery, więc zadbaj o odpowiednie nastawienie i skup się również na swoim dobrym samopoczuciu fizycznym!

Jak stworzyć plan działania, aby przywrócić karierę na właściwe tory

Bezrobocie może negatywnie wpłynąć na twoje konto bankowe i zdolność do wypełniania obowiązków.

Podczas gdy te 10 kroków to ogólne sposoby podejścia do wznowienia kariery, stwórzmy plan działania, aby rozpocząć drugi etap kariery!

1. Podnoszenie kwalifikacji i podążanie ścieżką ciągłego uczenia się

Podnoszenie kwalifikacji odnosi się do zdobywania nowych umiejętności lub doskonalenia istniejących, aby pozostać istotnym i konkurencyjnym na obecnej pozycji lub pożądanej ścieżce kariery. Chodzi o wykorzystanie istniejącej wiedzy i doświadczenia w celu dostosowania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Przeanalizuj przyczyny niepowodzenia w karierze. Czy brakowało ci konkretnych umiejętności? Zbadaj oferty pracy na wybranym polu, aby określić umiejętności najbardziej poszukiwane przez pracodawców.

Skorzystaj z Szablon SMART celów ClickUp aby ustanowić konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele dla swojej podróży podnoszenia kwalifikacji, takie jak uzyskanie różnych certyfikatów lub zakończenie profesjonalnych projektów. Zapewnia to jasną mapę drogową dla procesu uczenia się.

Wizualizuj swoją podróż do podnoszenia kwalifikacji i mapuj swoje postępy za pomocą szablonu celów SMART ClickUp

Możesz nauczyć się nowego języka, aby stworzyć możliwości pracy w różnych krajach lub skorzystać z Free certyfikaty programistyczne od Google lub HubSpot. Jeśli jesteś odsetki w projektowanie, wiele certyfikatów może pomóc w poprawie.

Możesz także wziąć udział w szkoleniach, aby doskonalić się w nowych hobby i odkrywać niekonwencjonalne ścieżki kariery, takie jak stolarstwo, mydlarstwo, produkcja świec lub dmuchanie szkła.

2. Priorytetowe zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu pracy

Kiedy masz do czynienia z niepowodzeniem w karierze, najbardziej wpływa to na twoją rutynę. Dlatego każdego ranka staraj się ustawić celową ścieżkę, aby znaleźć nową pracę lub zbadać więcej możliwości. Manifestuj pozytywne myśli poprzez budowanie rutyny i trzymanie się jej.

Oczywiście będziesz potrzebować pomocy w ustaleniu celów i priorytetów. Spróbuj skorzystać z oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp, aby zorganizować swoje codzienne zadania. Połącz swoją listę rzeczy do zrobienia, przekształć notatki w wykonalne zadania, połącz swój kalendarz, aby skutecznie radzić sobie z rozmowami kwalifikacyjnymi i śledź swój postęp dzięki dobrze zdefiniowanym celom.

Planuj swój dzień od początku do końca, definiuj cele, ustalaj priorytety i śledź postępy dzięki ClickUp Personal Project Management Software

Najlepsze jest to, że możesz stworzyć swój własny Pulpity ClickUp do śledzenia wszystkiego: zarobionych lub wydanych pieniędzy, czasu spędzonego na zadaniach, zaległych zadań na następny dzień itp. Dzięki ponad 50 widżetom możesz analizować swoją wydajność i sprawdzać, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

3. Popraw swoje CV i list motywacyjny

Pamiętaj o aktualizowaniu swojego CV i listu motywacyjnego podczas poszukiwania pracy. Wymaga to przemyślanej strategii, którą można śledzić i ustalać priorytety za pomocą Szablon planu działania ClickUp .

Stwórz plan działania, aby osiągnąć swoje cele za pomocą szablonu planu działania ClickUp

Możesz zaplanować wszystkie zmiany, które należy jeszcze wprowadzić w sekcji "do zrobienia", przenieść je do sekcji "do zrobienia", gdy są pracą w toku, i podnieść je do sekcji "zrobione", gdy cel zostanie osiągnięty.

Oto kilka wskazówek, jak zmienić swoje CV i list motywacyjny:

Dostosuj swoje CV: Dokładnie przeanalizuj opis stanowiska i podkreśl umiejętności i doświadczenia, które są bezpośrednio zgodne z wymaganiami pracodawcy

Dokładnie przeanalizuj opis stanowiska i podkreśl umiejętności i doświadczenia, które są bezpośrednio zgodne z wymaganiami pracodawcy Używaj liczb i wskaźników , aby pokazać wpływ swojej pracy. Na przykład: "Zwiększenie ruchu na stronie o 20%" lub "Skrócenie czasu zakończenia projektu o 15%"

, aby pokazać wpływ swojej pracy. Na przykład: "Zwiększenie ruchu na stronie o 20%" lub "Skrócenie czasu zakończenia projektu o 15%" Jeśli przerwa w zatrudnieniu jest znacząca, możesz zamieścić krótkie wyjaśnienie w CV i liście motywacyjnym. Skoncentruj się na pozytywnych aspektach, takich jak "Wykorzystanie czasu wolnego od pracy na rozwój zawodowy w [odpowiedniej umiejętności]"

W liście motywacyjnym jasno określ, w jaki sposób twoje umiejętności i doświadczenie bezpośrednio odnoszą się do potrzeb firmy i pokaż swoją chęć wniesienia wkładu do firmy oraz podekscytowanie nowym rozdziałem kariery

Umieść odpowiednie słowa kluczowe z opisu stanowiska w CV i liście motywacyjnym, aby zostać zauważonym przez systemy śledzenia kandydatów (ATS)

4. Zarządzanie i śledzenie rozwoju kariery

Dostałeś wymarzoną pracę? Jesteśmy pewni, że tak, dzięki odpowiednim krokom wrócisz do gry. Teraz, gdy jesteś już ustawiony na kolejnym etapie kariery, pamiętaj o stworzeniu ścieżki postępu, aby cieszyć się latami powodzenia.

Wizualizuj i śledź postęp kariery w organizacji za pomocą szablonu ścieżki kariery ClickUp

Użyj szablonu Szablon ścieżki kariery ClickUp aby utworzyć plany i harmonogramy pracy które płynnie integrują osobiste aspiracje zawodowe z celami organizacyjnymi, jednocześnie pokazując możliwości rozwoju i uczenia się.

Możesz również zaprezentować ten szablon podczas cyklu oceny, aby zaimponować pracodawcy, że chcesz pozostać na stanowisku przez długi czas i podkreślić dobre wyniki, które osiągnąłeś, aby zasłużyć na podwyżkę.

Wznów swoją karierę i wróć na właściwe tory

Wielkie rzeczy można osiągnąć, jeśli ma się plan! I nie zapominajmy, jak łatwa może być ta ścieżka z partnerem rozwoju osobistego skupionym na Tobie, Twoich celach i osiągnięciach.

Tak, mówimy o ClickUp! Jako twój towarzysz może pomóc ci wrócić na właściwe tory, zająć się twoimi mocnymi stronami, popracować nad słabościami i szybciej wspiąć się po drabinie powodzenia. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spróbuj sam!