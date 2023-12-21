Ile godzin tygodniowo powinieneś pracować, aby uniknąć wypalenia?

Odwieczne pytanie: Ile godzin powinno się pracować? W Stanach Zjednoczonych większość firm korporacyjnych ustaliłaby punkt odniesienia dla przeciętnego tygodnia pracy na 40 godzin lub więcej.

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Nie tylko rodzaj wykonywanej pracy ma wpływ na wynik, ale także sposób, w jaki odczuwasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wpływy kulturowe, obciążenia i oczekiwania odgrywają tutaj pewną rolę. Ostateczna odpowiedź brzmi: to zależy.

Tutaj przyjrzymy się bliżej temu, ile godzin pracy powinieneś wykonywać tygodniowo. Zbadamy ryzyko związane zarówno z niedopracowaniem, jak i przepracowaniem. Zaproponujemy też strategie, które pozwolą ci w pełni wykorzystać czas spędzony na pracy - bez wypalenia zawodowego. 🤩

Ile godzin powinna trwać moja praca?

Ile godzin powinieneś pracować każdego dnia lub tygodnia? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, na jakim etapie życia zawodowego jesteś i od znalezienia równowagi, która będzie dla ciebie odpowiednia. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają nowy biznes, powinni spodziewać się dłuższych godzin pracy niż profesjonaliści średniego szczebla, którym udało się już usprawnić procesy i zmaksymalizować czas na regularne zadania.

Jaki jest konsensus co do tego, ile godzin powinieneś pracować? Cóż, wydaje się, że nie ma jednego. Ale opinie na ten temat są podzielone. 👀

Gary Vaynerchuk, słynny guru marketingu, zrobił furorę, gdy powiedział założyciele startupów powinni pracować 18 godzin dziennie lub więcej w ciągu pierwszego roku. Chodzi o to, że każda minuta czuwania powinna być poświęcona powodzeniu biznesu w pierwszych dniach.

Elon Musk jest znanym pracoholikiem i opowiedział się za tym, aby 80- lub 120-godzinny tydzień pracy . Mówi, że ten zgiełk jest możliwy do opanowania, ale wymaga spania w biurze, rezygnacji z posiłków i często pomijania prysznica - nawet jeśli doprowadza cię to do szaleństwa.

Twórz karty czasu pracy, aby gromadzić i wyświetlać śledzenie czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu szybkiego wglądu w swoje postępy

W badaniu przeprowadzonym przez EuroNews, pełnoetatowi pracownicy w Europie pracowali zazwyczaj od 32 do 42 godzin tygodniowo . Europejczycy słyną z lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym niż Amerykanie, którzy kierują się mentalnością biurową "bądź pierwszym, który przychodzi i ostatnim, który wychodzi".

Wired udostępnia historię agencji marketingowej z Liverpoolu, która wypróbowała sześciogodzinny dzień pracy . Okazało się, że pracownicy byli bardziej wydajni, ale także bardziej zestresowani z powodu upychania dużej ilości pracy w krótszych przedziałach czasowych. Dlatego też zdecydowano się na trzy długie dni robocze i dwa krótsze dni robocze dla lepszej równowagi.

Jak widać, znalezienie odpowiedzi na pytanie "Ile godzin powinieneś pracować?" zależy od kultury, nad czym pracujesz i co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Niezależnie od tego, czy pracujesz 40 godzin tygodniowo, trochę więcej, czy trochę mniej, twoim celem powinno być zaprojektowanie idealnego tygodnia pracy, w którym maksymalizuje wydajność bez uczucia wypalenia lub znudzenia przy biurku.

Zagrożenia związane z przepracowaniem i przepracowaniem

Niezależnie od tego, czy pracujesz na pełny etat, czy w niepełnym wymiarze godzin, robienie zbyt wiele lub zbyt mało jest szkodliwe. Jeśli przepracujesz się do granic możliwości, poczujesz się wypalony i oderwany od zadania. Jeśli będziesz się ociągać, będziesz mieć zaległości i poczujesz się zestresowany, gdy nadejdzie czas oceny wyników. 📚

Oto niektóre z zagrożeń związanych z przepracowaniem:

Niedobór snu: Badania pokazują, że nadmierne obciążenie pracą i brak snu mogą faktycznie zmniejszyć wydajność

Badania pokazują, że nadmierne obciążenie pracą i brak snu mogą faktycznie zmniejszyć wydajność Wysoki poziom stresu: Długie godziny pracy mogą prowadzić do stresu, który zmniejsza zdolność do wykonywania dobrej pracy

Długie godziny pracy mogą prowadzić do stresu, który zmniejsza zdolność do wykonywania dobrej pracy Niezadowolenie: Pracownicy spędzający długie godziny w biurze często doświadczają niezadowolenia ze swojej pracy, co zwiększa niezadowolenie i często szkodzi relacjom między pracownikami

Pracownicy spędzający długie godziny w biurze często doświadczają niezadowolenia ze swojej pracy, co zwiększa niezadowolenie i często szkodzi relacjom między pracownikami Problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym: Połączenie między wypaleniem zawodowym a zdrowiem psychicznym jest godny uwagi, ponieważ wielu pracowników spędzających długie godziny w biurze czuje się pozbawionych motywacji, przygnębionych i niespokojnych

Połączenie między wypaleniem zawodowym a zdrowiem psychicznym jest godny uwagi, ponieważ wielu pracowników spędzających długie godziny w biurze czuje się pozbawionych motywacji, przygnębionych i niespokojnych Problemy ze zdrowiem fizycznym: Cierpi na tym nie tylko zdrowie psychiczne. Nadmierne harmonogramy pracy zostały połączony ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i innymi dolegliwościami. Możesz odczuwać niski poziom energii i niezdolność do ćwiczeń lub do zrobienia innych wymagających fizycznie czynności

Cierpi na tym nie tylko zdrowie psychiczne. Nadmierne harmonogramy pracy zostały połączony ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i innymi dolegliwościami. Możesz odczuwać niski poziom energii i niezdolność do ćwiczeń lub do zrobienia innych wymagających fizycznie czynności Zaburzone relacje: Zbyt intensywna praca może wpływać na zdolność do budowania znaczących relacji w życiu osobistym. Tracisz czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi, co prowadzi do poczucia odłączenia

Ustalanie wymiernych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Niedopracowanie jest równie złe. Może mieć negatywny wpływ na emocje, powodując poczucie winy, poczucie niegodności i obawy o bezpieczeństwo zatrudnienia. W niektórych przypadkach słabe wyniki mogą prowadzić do depresji i stanów lękowych, utrudniając wydostanie się z rutyny.

Oto niektóre z kluczowych zagrożeń związanych z niewystarczającą ilością pracy:

Poczucie winy: Jeśli nie wykorzystujesz dobrze swojego czasu, poczucie winy może narastać, gdy cele projektu lub inni pracownicy ucierpią z powodu niedotrzymania terminów zadań

Jeśli nie wykorzystujesz dobrze swojego czasu, poczucie winy może narastać, gdy cele projektu lub inni pracownicy ucierpią z powodu niedotrzymania terminów zadań Niepokój: Jeśli pracujesz mniej godzin niż powinieneś i nie dotrzymujesz terminów, ocena wyników może spowodować wzrost poziomu niepokoju i stresu

Jeśli pracujesz mniej godzin niż powinieneś i nie dotrzymujesz terminów, ocena wyników może spowodować wzrost poziomu niepokoju i stresu Zmniejszone bezpieczeństwo zatrudnienia: Kiedy nie do zrobienia, twoje utrzymanie jest zagrożone, co może powodować depresję i zmartwienia

Jakie są alternatywne harmonogramy pracy?

Alternatywne harmonogramy pracy

(AWS) to termin używany do opisania elastycznej organizacji pracy poza standardowym 40-godzinnym tygodniem pracy. Pomysł ten jest coraz bardziej powszechny po pandemii i koncentruje się na zrobieniu pewnych zadań w dogodnym czasie, a nie w określonej liczbie godzin.

Wiele firm wdraża AWS, aby poprawić samopoczucie pracowników i zmaksymalizować wydajność. Pomysł polega na umożliwieniu pracownikom zakończenia zadań w godzinach ich największej wydajności. Czy to wcześnie rano, czy późno w nocy, menedżerowie śledzą powodzenie na podstawie zadań lub projektów, a nie godzin pracy w tygodniu.

Wiele firm ustawia podstawowe godziny pracy. Czas ten ma na celu pomóc Teams, którzy muszą współpracować, ponieważ oczekuje się, że wszyscy będą online i będą reagować w tym samym czasie. Każdy pracownik może zdecydować, kiedy i jak długo pracować poza tymi ramami czasowymi. W wyniku tego każdy spędza inną ilość czasu do zrobienia swojej pracy. 📊

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Alternatywne harmonogramy pracy obejmują również przerwę od typowego pięciodniowego tygodnia pracy. Niektóre Businessy będą miały krótsze trzy- lub czterodniowe tygodnie pracy przy dłuższych godzinach. Inne podzielą zadania na sześć dni, ale z mniejszą liczbą godzin dziennie.

Wdrożenie alternatywnych harmonogramów pracy wymaga ustawienia jasnych oczekiwań, zwłaszcza jeśli pozwalasz pracownikom decydować o tym, jak przydzielić swój czas. Oznacza to również, że menedżerowie muszą mieć lepszy nadzór i korzystać z narzędzi do dokładnego śledzenia postępów, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektów.

Strategie pozwalające maksymalnie wykorzystać czas pracy

Wybór odpowiednich godzin pracy dziennie lub tygodniowo nie jest tak ważny, jak maksymalne wykorzystanie czasu pracy. Koncentrując się bardziej na wydajnej i efektywnej pracy, możesz sprawić, że czas pracy będzie miał znaczenie - zamiast marnować godziny na surfowanie po Internecie lub mediach społecznościowych.

Oto kilka strategii, które pozwolą zmaksymalizować wydajność i maksymalnie wykorzystać liczbę godzin pracy. Od

wskazówki dotyczące zarządzania czasem

do

doskonalenie procesów biznesowych

, znajdziesz to, czego potrzebujesz do zrobienia rzeczy lepiej i szybciej.

Używaj narzędzia do śledzenia czasu, aby dotrzymywać terminów

Wielu pracowników - zwłaszcza tych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracujących w elastycznych formach i zdalnie - nie wie, ile godzin pracuje. Skorzystaj z narzędzia takiego jak

ClickUp's project time tracker

aby zobaczyć, ile godzin poświęciłeś na zakończenie każdego zadania. ⏰

Osoby przypisane mogą z łatwością śledzić swój czas spędzony nad zadaniem, który zbiorczo pojawia się w prostym rozwijanym menu

Jako wykonawca lub freelancer, ułatwia to rozliczanie godzin i wysyłanie faktur. Jako pracownik zatrudniony na pełny etat lub w niepełnym wymiarze godzin z pensją, śledzenie czasu sprawia, że jesteś bardziej efektywny. Możesz zobaczyć zadania, które pochłaniają większość Twojego czasu i znaleźć sposoby na

automatyzację procesów

aby uczynić je szybszymi i bardziej wydajnymi.

Co najlepsze, możesz śledzić czas z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca, w którym pracujesz. Dodawaj notatki, aby zapewnić kontekst, jeśli zadanie trwa dłużej niż oczekiwano. Twórz etykiety, aby kategoryzować czas spędzony nad projektem i wykorzystuj filtry sortowania, aby zobaczyć wąskie gardła i obszary wymagające godzinowej poprawy.

Twórz harmonogram zadań z widokami kalendarza, aby wizualizować cykle pracy

Maksymalizacja godzin pracy wymaga wiedzy o tym, nad czym i kiedy pracujesz. W przypadku dostawców przypisanych do różnych projektów, stworzenie kalendarza może stanowić wizualne narzędzie do przestrzegania harmonogramu i nie przegapienia ważnych terminów. To

technika zarządzania czasem

utrzymuje Cię zorganizowanym i zapewnia, że jesteś na dobrej drodze do powodzenia. 🗓️

Bądź wydajny, śledząc terminy, zarządzając harmonogramami i organizując obciążenie pracą dzięki

Widok kalendarza ClickUp

. Dodaj kodowanie kolorami, aby skategoryzować pracę według określonych projektów i użyj flag priorytetów, aby wyróżnić pracę, która jest najważniejsza lub zagrożona.

Zarządzaj projektami i planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby zapewnić synchronizację zespołów

Twórz niestandardowe pola, aby dodać kontekst do każdego zadania. Dodaj zależności, aby zidentyfikować zadania, które czekają na twoją uwagę. A gdy już coś zrobisz, użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby przenieść to do następnej sceny w swoim pipeline i świętuj dobrze wykonaną pracę!

Podziel pracę na łatwe do wykonania zadania

Wszyscy tam byliśmy. Siadasz przy biurku z ogromnym projektem i nie wiesz od czego zacząć. Czujesz się przytłoczony, pracujesz nad czymś innym lub wskakujesz na media społecznościowe, aby całkowicie uniknąć pracy. 👨🏽‍💻

Zamiast tego użyj narzędzia takiego jak

Zadania ClickUp

aby podzielić pracę na łatwiejsze do zarządzania, mniej onieśmielające projekty. Dodaj wiele osób przypisanych do zadania, jeśli pracujesz z innym współpracownikiem, lub użyj wątków komentarzy, aby uprościć przekazywanie kolejnych kroków.

Zwiększ przejrzystość swoich projektów dzięki konfigurowalnym typom zadań i popraw organizację swoich wysiłków związanych z zarządzaniem projektami

Konfigurowalne podzadania pozwalają jeszcze bardziej podzielić pracę, dzięki czemu możesz się skupić i czuć się spełnionym poprzez zrobienie czegoś. Przełączaj się między widokami takimi jak listy zadań do zrobienia, tablice i wykresy Gantta, zależnie od tego, co bardziej cię motywuje.

Przypisywanie priorytetów i zależności do zadań projektu

Innym łatwym sposobem na rozproszenie uwagi w pracy jest zrobienie rzeczy nieistotnych dla celów firmy.

Bądź zorganizowany

i jak najlepiej wykorzystaj swój dzień, tworząc listy priorytetów zadań i zaznaczając pracę, która najbardziej wymaga Twojej uwagi. ⚠️

Priorytety zadań ClickUp

eliminują zgadywanie z maksymalizacji wydajności. Dzięki czterem kolorowym flagom do wyboru, możesz oznaczyć pilną pracę czerwoną flagą i przejść w dół listy zadań, przypisując każdemu elementowi poziom priorytetu. W ten sposób po zalogowaniu się lub wejściu do biura wiesz, w jakiej kolejności wykonywać zadania.

Szybki widok, dodawanie, przypisywanie lub komentowanie zależności bezpośrednio w zadaniu ClickUp

Zależności ClickUp

zapewniają jeszcze lepszy wgląd w pracę i powiązania między poszczególnymi zadaniami, nad którymi pracujesz. Szybko zobaczysz, które zadania blokują inne prace, dzięki czemu możesz zająć się nimi w pierwszej kolejności i zapobiec tworzeniu blokad w dalszej części procesu.

Mów "nie" nowej pracy, jeśli masz obciążenie

Maksymalizacja wydajności to nie tylko korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami. Oznacza to również umiejętność mówienia "nie" i informowania przełożonych o obciążeniu. Jeśli nieustannie odpowiadasz "tak" na każdą prośbę, będziesz mieć mniej czasu na pracę, która wymaga Twojej uwagi. ⛔️

Wizualnie porównuj obciążenia pracą zespołu i śledź postępy dzięki widokowi osi czasu ClickUp

Jeśli ktoś prosi Cię do zrobienia pracochłonnych lub drugorzędnych zadań, odmów, jeśli nie masz na to czasu. Zaproponuj automatyzację tego konkretnego procesu lub skorzystanie z pomocy asystenta lub innego pracownika, który ma większe obciążenie pracą.

Limit multitaskingu, aby uniknąć rozpraszania uwagi

Badania pokazują, że wielozadaniowość w rzeczywistości

skutkuje wolniejszym postępem

ponieważ tracisz czas na przełączanie się między zadaniami. Ponadto istnieje większe ryzyko popełnienia błędów lub nie zakończenia zadania w pełni, ponieważ jesteś rozproszony. Znane jako

przełączanie kontekstu

-proces przełączania się między niepowiązanymi ze sobą zadaniami - praktyka ta może zaszkodzić wydajności i prowadzić do problemów w projektach. 🛠️

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia z kalendarza dzięki ClickUp Strona główna

Zamiast wielozadaniowości, skup się na jednym konkretnym zadaniu na raz. Stwórz dzienny harmonogram z kilkoma głównymi zadaniami, które chcesz zrobić. Następnie podziel pracę na segmenty i do zrobienia jedną rzecz na raz. Unikaj pokusy przełączania się między zadaniami w trakcie pracy.

Blokuj czas na dogłębną pracę

Jeden z najlepszych

umiejętności zarządzania czasem

jest ustawienie czasu na głęboką pracę. W ten sposób masz ustawioną liczbę godzin, aby skupić się na najważniejszych zadaniach bez rozpraszania uwagi.

Łatwe wyświetlanie i śledzenie szacowanego czasu w zadaniach ClickUp w celu lepszego zarządzania zasobami

Użyj narzędzia blokujące czas aby ustawić kawałki czasu na konkretną pracę. Może to być kilka godzin rano, aby zająć się zadaniami związanymi z zarządzaniem, a może kilka godzin po południu, aby zagłębić się w rozwój produktu, kampanie marketingowe lub raportowanie sprzedaży. Bez względu na rodzaj pracy, należy podzielić podobne procesy na przedziały czasowe i skupić się na pracy w wyznaczonym okresie tylko nad tymi zadaniami.

Poprawa wydajności podczas pracy z ClickUp

Jako właściciel biznesu lub pracownik, podjęcie decyzji o tym, ile godzin powinieneś pracować, jest pierwszym krokiem w zarządzaniu czasem i projektami. Następnie należy skupić się na maksymalizacji czasu spędzonego na zrobieniu zadania.

Pod koniec dnia nie ma znaczenia, ile godzin pracujesz. Najważniejsze jest wykonanie dobrej pracy i maksymalne wykorzystanie czasu do zrobienia zadania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zacząć pracować wydajniej. Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami będziesz kontrolować, nad czym pracujesz, jak ustalasz priorytety w swoim harmonogramie i pozostaniesz na dobrej drodze do zrobienia czegoś dzięki kalendarzom i listom rzeczy do zrobienia. Dodatkowo, wbudowane automatyzacje oszczędzają czas abyś mógł pracować mądrzej, a nie ciężej. 🙌