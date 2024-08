Jaka jest różnica między myśleniem konwergencyjnym a dywergencyjnym?

Pomyśl o ostatnim rozwiązanym problemie. Nie musi to być nic poważnego. Proste problemy, takie jak "które lody zjeść" lub "którą trasą dojechać do miasta" nadają się do zrobienia. Jak udało ci się go do zrobienia?

Najprawdopodobniej użyłeś jednej z dwóch metod. Większość ludzi używa myślenia konwergencyjnego lub dywergencyjnego do rozwiązywania problemów. Zobaczmy jak to zrobić.

Czym jest myślenie konwergencyjne i dywergencyjne?

Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne to procesy myślowe lub podejścia wykorzystywane do rozwiązywania problemów lub generowania pomysłów.

Myślenie konwergencyjne polega na znalezieniu jednego, poprawnego rozwiązania problemu poprzez skupienie się na logice i analitycznym rozumowaniu

Myślenie dywergencyjne jest procesem twórczym, który bada wiele możliwych rozwiązań problemu poprzez swobodny przepływ, nieliniowe myślenie, rozwijając odpowiedź w miarę postępów

Zrozummy je oba.

Zrozumienie myślenia konwergencyjnego

Czym jest myślenie konwergencyjne?

Myślenie konwergencyjne to zorientowane na proces, logiczne i analityczne podejście do rozwiązywania problemów. Koncentruje się ono na zawężaniu wielu możliwości w celu uzyskania jednego, optymalnego rozwiązania.

Kiedy używać myślenia konwergencyjnego?

Myślenie konwergencyjne jest szczególnie praktyczne, gdy problem jest dobrze zdefiniowany i istnieje jasny cel lub odpowiedź. Jest najlepsze, gdy masz kilka opcji do wyboru.

Na przykład, gdy decydujesz, co zamówić na kolację, możesz zebrać preferencje wszystkich osób przy tabeli, zidentyfikować najpopularniejszy wybór i negocjować z odstającymi osobami, aby osiągnąć konsensus.

W biznesie może to dotyczyć rozwiązania problemu niedostępności krytycznego zasobu. Możesz użyć myślenia konwergencyjnego, aby ocenić strategie łagodzące, takie jak redystrybucja zadań wśród obecnych członków zespołu, dostosowanie osi czasu lub zatrudnienie tymczasowego zastępstwa przed wyborem właściwego.

Jakie są zalety myślenia konwergencyjnego?

Myślenie konwergencyjne, gdy jest dobrze stosowane, może być niezwykle korzystne w następujących parametrach.

Wydajność : Myślenie konwergencyjne prowadzi do szybkiego podejmowania decyzji poprzez skupienie się na znalezieniu najbardziej praktycznego i logicznego rozwiązania problemu

Jasność : Dostarcza jasnych i poprawnych odpowiedzi, zmniejszając niejednoznaczność i zapewniając precyzyjne wyniki z wysoką dokładnością

Prostota : Podejście to upraszcza proces podejmowania decyzji poprzez zawężenie opcji do tych najbardziej realnych, dzięki czemu złożone problemy stają się łatwiejsze do opanowania

Zorientowanie na cele: Pomaga utrzymać koncentrację na wcześniej zdefiniowanych celach, ułatwiając bezpośrednią ścieżkę do osiągnięcia konkretnych celów bez zbędnych objazdów

Jakie są wady myślenia konwergencyjnego?

Choć proste i skuteczne, podejście konwergencyjne nie zawsze jest właściwe. Oto kilka powodów, dla których należy zachować ostrożność podczas korzystania z myślenia konwergencyjnego.

Ograniczenie : Myślenie konwergencyjne może limitować kreatywne pomysły i potencjał innowacyjnych rozwiązań

Przeoczenie alternatyw : Może przeoczyć niekonwencjonalne lub nieszablonowe rozwiązania, które mogą być bardziej skuteczne lub korzystne

Sztywność : W niepewnych środowiskach sztywność myślenia konwergencyjnego może utrudniać adaptację do pojawiających się informacji/wyzwań

Ryzyko myślenia grupowego : W grupach myślenie konwergencyjne może prowadzić do myślenia grupowego, w którym pragnienie konsensusu przeważa nad alternatywami

Uproszczenie: Myślenie konwergencyjne może zmuszać Teams do upraszczania złożonych problemów, które wymagają zniuansowanego zrozumienia wielu perspektyw

Aby przezwyciężyć te wady, istnieje alternatywa w postaci myślenia dywergencyjnego.

Zrozumienie myślenia dywergencyjnego

Czym jest myślenie dywergencyjne?

Myślenie dywergencyjne to kreatywne i odkrywcze podejście do rozwiązywania problemów poprzez generowanie nowych pomysłów i możliwości. Myślenie dywergencyjne sprzyja innowacjom łączącym różne perspektywy, bez bezpośrednich ograniczeń wykonalności. Prowadzi to do przełomów, których konwencjonalne, linearne myślenie mogłoby nie osiągnąć.

Kiedy używać myślenia dywergencyjnego?

Myślenie dywergencyjne sprawdza się najlepiej, gdy problem nie jest ani oczywisty, ani prosty, a jego rozwiązanie wymaga innowacji. Na przykład, podczas zmiany wystroju domu, myślenie dywergencyjne pomaga stworzyć wyjątkowe doświadczenie w domu.

W biznesie myślenie dywergencyjne może rozwiązywać problemy biznesowe w zróżnicowany sposób. Do zrobienia tej funkcji? Jak możemy szybciej zakończyć ten projekt? Jak wyróżnić się na tle konkurencji? Myślenie dywergencyjne może odpowiedzieć na te i inne pytania.

Jakie są zalety myślenia dywergencyjnego?

Kiedy stosujesz myślenie dywergencyjne, świat jest twoją ostrygą. Ma to kilka zalet.

Kreatywność : Otwarte podejście zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów za pomocą pomysłów, które są innowacyjne, unikalne i zróżnicowane

Elastyczność : Rozszerza elastyczność poznawczą, inspirując jednostki do myślenia w wielu kierunkach i rozważania szerokiego zakresu perspektyw i rozwiązań

Kompleksowość : Zachęca do głębokiej eksploracji pomysłów, przyczyniając się do bardziej kompleksowego zrozumienia problemu i samego kontekstu

Zdolność adaptacji : Zachęca Teams do symulowania różnych scenariuszy i wyników, zwiększając szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań

Współpraca: Sprzyja grupowemu podejmowaniu decyzji bez natychmiastowej oceny lub analizy, pozwalając uczestnikom badać różne rozwiązania danego problemu

Jakie są wady myślenia dywergencyjnego?

Chociaż myślenie dywergencyjne oferuje ogromny potencjał, może być nieskuteczne, jeśli nie jest stosowane we właściwy sposób.

Przytłaczające : Generowanie zbyt wielu pomysłów może być przytłaczające, prowadząc do paraliżu decyzyjnego

Brak skupienia : Badając liczne możliwości, istnieje ryzyko, że jednostki zbytnio oddalą się od początkowego problemu lub celu

Czasochłonność : Generowanie wielu pomysłów może być czasochłonne, przez co nie nadaje się do szybkiego podejmowania decyzji

Wymagające zasobów : Myślenie dywergencyjne wymaga znacznych zasobów umysłowych i fizycznych, które nie zawsze mogą być praktyczne

Trudność w przejściu: Przejście od myślenia dywergencyjnego do konwergencyjnego w celu sfinalizowania rozwiązania może być trudne, ponieważ wymaga innego zestawu umiejętności poznawczych, aby skutecznie zawęzić wybory

Teraz, gdy szczegółowo zrozumieliśmy myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, różnice muszą być krystalicznie czyste. Podsumujmy więc.

Myślenie konwergencyjne vs myślenie dywergencyjne: Kluczowe różnice

Różnice między myśleniem konwergencyjnym i dywergencyjnym

Jeśli znasz wskaźnik typu Myers-Briggs, oto kilka przykładów typów osobowości i ich stylów myślenia.

Osobowości ISTJ są metodyczne i preferują tradycję i porządek. To sprawia, że są bardziej konwergentnymi myślicielami, którzy mogą podążać za ustawionymi strukturami. Dotyczy to również osób ESTJ, które są zorganizowane, zdecydowane i przywiązują dużą wartość do wydajności.

Osobowości INTP wykorzystują swoją innowacyjność i wyobraźnię do poszukiwania zwariowanych rozwiązań swoich problemów. Notatka na marginesie: Jeśli należysz do tego typu osobowości, oto kilka z nich Książki dla INTP może ci się spodobać.

Osobowości ISFP ze zmysłem estetycznym i zamiłowaniem do wolności również lubią odkrywać kreatywne rozwiązania. Przywództwo ISFP jest często definiowane przez rozbieżne myślenie.

Równowaga między myśleniem konwergencyjnym i dywergencyjnym

Chociaż myślenie dywergencyjne i konwergencyjne są zasadniczo różne, nie wykluczają się wzajemnie. Każdy profesjonalista i kierownik projektu musi uwzględniać zarówno myślenie konwergencyjne, jak i dywergencyjne style podejmowania decyzji w swoim zestawie narzędzi.

Myślenie dywergencyjne otwiera opcje, podczas gdy myślenie konwergencyjne zawęża decyzję. Podczas rozwiązywania jakiegokolwiek problemu, potrzebna jest faza myślenia dywergencyjnego do generowania pomysłów i faza myślenia konwergencyjnego do podjęcia ostatecznej decyzji.

Co więcej, w biznesie każdego dnia mierzysz się z szerokim zakresem problemów. Niektóre z nich mogą wymagać zakresu myślenia dywergencyjnego, podczas gdy inne potrzebują szybkości i wydajności myślenia konwergencyjnego.

Na przykład, gdy team marketingowy chce opracować nową kampanię reklamową, można zachęcić go do myślenia dywergencyjnego w celu wygenerowania koncepcji, które przyciągną uwagę i wpłyną na odbiorców.

Gdy masz już kilka opcji, potrzebujesz myślenia konwergencyjnego, aby dopracować te pomysły w oparciu o grupę docelową, budżet, wytyczne dotyczące marki itp. Tak więc każdy musi rozwinąć umiejętności w zakresie obu procesów myślowych i nauczyć się znajdować właściwą równowagę w zależności od kontekstu.

Oto jak to zrobić.

Techniki usprawniające myślenie konwergencyjne

Myślenie konwergencyjne wykorzystuje istniejącą wiedzę, metody i procesy do rozwiązywania problemów. Niektóre z najczęściej stosowanych technik są następujące. Każde dobre narzędzie do zarządzania projektami pomoże ci zbadać opcje i podjąć decyzje.

Analiza SWOT

SWOT to skrót od mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, czyli czynników krytycznych dla każdej podejmowanej decyzji. Powiedzmy, że rozważasz zmianę pracy, możesz podejmować decyzje w oparciu o dokładną analizę SWOT. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp może pomóc.

szablon analizy SWOT firmy ClickUp_

Konsekwencje i wypłaty

Jest to odmiana plusów i minusów, z nieco większym naciskiem na wyniki.

Jakie są konsekwencje niepodjęcia tej decyzji? Jakie są korzyści z podjęcia tej decyzji? Ta technika wybiera odpowiedź na podstawie odpowiedzi na powyższe dwa pytania.

Załóżmy na przykład, że zastanawiasz się nad wyborem Pythona jako języka programowania. Co może pójść dobrze, jeśli wybierzesz Python? Co może pójść źle, jeśli tego nie zrobisz?

Z Tablica ClickUp , możesz nakreślić konsekwencje i opłacalność wszystkich opcji, aby szybko podejmować decyzje.

Zapisuj pomysły i cykle pracy w zespole na tablicach ClickUp

Drzewo decyzyjne

Drzewo decyzyjne jest nieco bardziej zaawansowane i stanowi mapę procesu decyzyjnego opartego na wyborach. Oto jak może wyglądać drzewo decyzyjne.

Skonwertuj swoje pomysły za pomocą szablonu tablicy drzewa decyzyjnego ClickUp

Jeśli wydaje się to skomplikowane, oto Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp aby ułatwić rozpoczęcie pracy. Jest to konfigurowalna tablica, która pomaga zidentyfikować kluczowe punkty decyzyjne i poczynić postępy poprzez wyeliminowanie nieodpowiednich opcji.

Strategie promocji myślenia dywergencyjnego

Myślenie dywergencyjne często przyjmuje podejście blue-sky, badając wiele opcji przed wybraniem kilku z nich. Niektóre powszechne techniki stosowane w praktyce myślenia dywergencyjnego są następujące.

Sześć myślących kapeluszy

Edward de Bono w swojej książce opracował strategię rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji Sześć myślących kapeluszy . Zaleca on przyjęcie sześciu różnych perspektyw, symbolizowanych przez kapelusze w różnych kolorach, w celu kompleksowego zbadania problemu i wygenerowania holistycznych rozwiązań.

Sześć myślących kapeluszy (źródło obrazu: DeBono )

Pod koniec sesji każdy z was podejdzie do problemu z sześciu różnych perspektyw. Poszerza to kontekst, ułatwia ustrukturyzowaną eksplorację i równoważy kreatywność.

Burza mózgów

Każdy słyszał o burzy mózgów jako jednej z najpopularniejszych metod pracy technik grupowego podejmowania decyzji . Jest to proces łączenia się grup, generowania pomysłów w celu rozwiązania problemu w krótkim czasie trwania, bez osądzania i ograniczeń. Zachęca do kreatywności, radykalnych pomysłów i spontaniczności.

Każdy z najlepsze oprogramowanie do tablic może być doskonałym narzędziem do burzy mózgów. Pomaga zespołom projektowym generować pomysły, dokumentować je wspólnie, tworzyć krótką listę realnych opcji, badać zalety i wady oraz podejmować skuteczne decyzje.

ClickUp obejmuje również szeroki zakres szablony Tablic ułatwiając burzę mózgów dla potrzeb Twojego biznesu.

Efektywna burza mózgów i wprowadzanie pomysłów w życie dzięki tablicom ClickUp

Mapy myśli

Jeśli czujesz, że masz zbyt wiele pomysłów, którymi nie jesteś w stanie zarządzać, tworzenie map myśli jest świetną techniką usprawniającą kreatywne myślenie. Mapy myśli to diagramy, które organizują pomysły/informacje w hierarchię powiązań wokół centralnej koncepcji.

Mindmapping with ClickUp Mapy myśli ClickUp mogą służyć jako Twój oprogramowanie do rozwiązywania problemów pomagając planować i organizować pomysły jako węzły i relacje. Twórz cykle pracy, udostępniaj je członkom zespołu, zbieraj informacje zwrotne i śledź proces rozbieżnego myślenia wśród rozproszonych zespołów.

Usprawnij myślenie konwergencyjne i dywergencyjne dzięki ClickUp

Dobry proces podejmowania decyzji wymaga odpowiedniego połączenia myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego. Potrzebujesz kreatywnych opcji, które odróżnią Cię od konkurencji. Potrzebujesz również skutecznego sposobu na wybór spośród tych opcji i podjęcie decyzji.

Poznaj techniki i strategie zarówno konwergentnego, jak i dywergentnego myślenia, aby nie musieć długo zastanawiać się nad każdą decyzją. Funkcje i możliwości ClickUp free szablony do podejmowania decyzji sprawią, że będzie to jeszcze łatwiejsze. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo !