Przywództwo ISFP: Maksymalizacja wpływu w zarządzaniu projektami

Wiadomo, że osobowość wpływa na każdy aspekt życia, w tym na sposób zarządzania projektami.

ISFP lub "poszukiwacz przygód" jest jednym z 16 typów osobowości w ramach wskaźnika typu Myers-Briggs® (MBTI), z cechami introwertycznymi, odczuwającymi, czującymi i postrzegającymi.

Ludzie, którzy identyfikują się jako ISFP rzadko szukają uwagi, są dobrzy w rozwiązywaniu problemów, są spostrzegawczy i kreatywni.

ISFP są znane z silnego zmysłu estetycznego, praktyczności i zamiłowania do wolności, co odróżnia je od innych typów MBTI. Są prawdziwymi pomocnikami i lubią rozumieć potrzeby i obawy ludzi wokół nich.

Są skromni, elastyczni i współczujący, co czyni ich atutem w miejscu pracy.

przez

Business Insider

Ale co z nimi jako liderami? 👀

Czy ISFP dają przykład i cenią indywidualność i kreatywność w swoich zespołach?

Czy wykazują się łagodnym i empatycznym, ale zorientowanym na cel stylem przywództwa?

Chociaż znane są z cichego wsparcia zamiast bycia autorytarnym liderem, czy styl przywództwa ISFP jest wystarczająco skuteczny, aby przesunąć igłę do przodu?

Odpowiedź brzmi TAK!

ISFP rozwijają się jako liderzy, nawet jeśli rzadko chcą kierować zespołami. Są to jedne z najrzadszych typów MBTI, które można znaleźć w rolach przywódczych.

Jeśli jesteś tym typem osobowości i chcesz udoskonalić swoje umiejętności przywódcze, zapraszamy do lektury.

W tym wpisie na blogu zbadamy, jak ISFP radzą sobie jako demokratyczni liderzy oraz jakie są ich mocne i słabe strony. Przeanalizujemy również wykorzystanie tego stylu przywództwa w zarządzaniu projektami i zespołami. Zaczynajmy.

Ocena potencjału przywódczego ISFP: Mocne i słabe strony

Bycie liderem wydaje się najbardziej nienaturalne dla osób o typie osobowości ISFP. Osoby te posiadają jednak liczne cechy, które umożliwiają im skuteczne przywództwo.

Ich empatyczne podejście do zarządzania ludźmi, elastyczne

style zarządzania

i kreatywność sprawiają, że wyróżniają się jako zachęcający liderzy. Wierzą również w wierność osobistym wartościom, długoterminową wizję i wspieranie mniej szczęśliwych.

Jeśli stają się liderami, prowadzą zespół z szacunkiem, rozwagą i uznaniem dla talentów każdego.

Mocne strony ISFP

ISFP rzadko przeoczają krytyczne szczegóły i są bardzo spostrzegawcze. Są ekspertami w znajdowaniu wzorców i połączeń, a ta cecha pozwala im dostrzec możliwości zmian i ulepszeń, których inni mogą nie zauważyć

Liderzy ISFP są skuteczni w doborze zasobów i ocenie wymagań bieżącej sytuacji. Co więcej, wolą brać każdy dzień takim, jakim jest, pozostawiając wiele miejsca na nieoczekiwane i wciąż dostarczając wyniki pod presją

Ważną cechą przywódczą ISFP, która czyni ich wpływowymi liderami, jest to, że nie poświęcają swoich zasad za nic i mają niewielką tolerancję dla hipokrytów. Odcinają się od takich osób tak szybko, jak to możliwe

ISFP są generalnie istotami pełnymi szacunku i unikają konfrontacji z ludźmi, którzy ich rozczarowują. Natura ludzka jest złożona i zróżnicowana, a ścieżka każdego człowieka jest wyjątkowa. Wierzą w dawanie ludziom "korzyści z wątpliwości

Wierzą w dbanie o swoich współpracowników. Potrafią współpracować w zespole, rozwiązywać problemy, unikać konfliktów i osiągać realistyczne cele, będąc wrażliwymi liderami

Słabe strony ISFP

Nie lubią dominować i bolesne jest dla nich sprawowanie kontroli nad innymi, planowanie długoterminowe cele związane z zarządzaniem projektami lub dyscyplinowanie niezadowalających zachowań. Konieczność zwalniania ludzi lub przekazywania złych wiadomości członkom zespołu może być szczególnie stresująca dla stylu przywództwa ISFP

Liderzy ISFP nie radzą sobie dobrze z abstrakcyjnymi teoriami, chyba że widzą ich praktyczne zastosowanie i lubią uczyć się poprzez praktyczne działania

Są tak zdeterminowani, aby utrzymać spokój w miejscu pracy, że często tłumią nieprzyjemne emocje lub ignorują własne potrzeby, co wielokrotnie stawia ich w niewygodnych pozycjach

Czasami ISFP są tak otwarci, że opóźniają podejmowanie decyzji, aby sprawdzić, czy sytuacja się zmieni lub pojawią się nowe opcje. Chwieją się w przód i w tył, wielokrotnie zmieniając zdanie

Porównanie typu osobowości ISFP z innymi stylami przywództwa MBTI

Cechy przywódcze MBTI

ISFP jako liderzy: Jak rozwijać umiejętności przywódcze i wartości osobiste?

Dobre umiejętności przywódcze są niezbędne do rozwoju kariery. Niezależnie od tego, czy chcesz aktywnie dążyć do bycia liderem, czy nie, w pewnym momencie będziesz odpowiedzialny za zespół lub projekt, a przynajmniej będziesz pracować w charakterze współpracownika.

Dlaczego więc nie pracować teraz i doskonalić swoje umiejętności przywódcze jako ISFP?

Zacznij od zastosowania się do poniższych wskazówek:

1. Wykorzystaj i rozwijaj swoje naturalne mocne strony

Jako ISFP, twoją najmocniejszą stroną jest rozumienie innych, co jest cenne w budowaniu silnych, opartych na zaufaniu relacji z członkami zespołu.

Aby to wykorzystać, rozważ przyjęcie polityki otwartych drzwi. Pomoże ci to wspierać otwartą komunikację, zrozumieć puls swojego zespołu i znaleźć innowacyjne rozwiązania, które będą zgodne z ich potrzebami.

Niezbędna jest również elastyczność i zdolność adaptacji. Na przykład, konsekwentne uwzględnianie czasu buforowego w

oś czasu projektu

zapewnia, że opóźnienia nie zakłócają znacząco ogólnego postępu i umożliwiają zespołowi pracę bez zbyt rygorystycznych terminów, tworząc bardziej wydajne i szczęśliwsze środowisko pracy.

Aby wyznaczyć priorytety i przypisać obowiązki zespołu, użyj

Cele ClickUp

. Chociaż ustawienie celów to świetny początek, jak śledzić postępy do ich zrobienia?

Użyj

Pulpity ClickUp

do śledzenia cykli sprintów, OKR, obciążenia pracą i kart wyników pracowników - wybierz spośród ponad 50 widżetów, które są łatwo dostępne, aby zbudować idealny pulpit.

Ustaw terminy, udostępniaj własność i bądź odpowiedzialny za swoje cele dzięki ClickUp Goals

Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków zgodnie ze swoim stylem przywództwa, procesem, cyklem pracy i innymi preferencjami.

2. Poprawa umiejętności komunikacyjnych

Pracuj nad jasnym wyrażaniem swojej wizji i oczekiwań. Ćwicz umiejętności publicznego przemawiania i pisania. Bądź uczciwy i szczery w kontaktach z zespołem. Unikaj używania korporacyjnej mowy lub brzmienia jak ktoś, kim nie jesteś.

Ułatw sobie komunikację dzięki

ClickUp Chat

. Dodawaj dowolne osoby do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i przypisuj komentarze, aby Twój zespół stale pracował nad elementami działań.

Uczyń swoje dyrektywy zwięzłymi i łatwymi do odczytania za pomocą bloków kodu, wypunktowanych list i banerów.

Oszczędzaj czas

na pracy związanej z formatowaniem za pomocą skrótów poleceń /Slash/ i pozwól wartości przepływać przez twoje słowa.

Użyj ClickUp Chat do rozpoczynania konwersacji, udostępniania plików i zasobów oraz przypisywania komentarzy

Naucz się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. To trudne zadanie dla ISFP, ale jest to ważna cecha lidera.

Korzystaj z mechanizmów informacji zwrotnej ClickUp Cele, takich jak sekcje komentarzy lub procesy recenzji, aby ułatwić otwarte i konstruktywne interakcje.

Jeśli uważasz, że pewne rzeczy można poprawić, powiedz o tym, zanim staną się nieproporcjonalne. Udzielanie szczerych, ale konstruktywnych informacji zwrotnych ma kluczowe znaczenie. Z drugiej strony, ważne jest budowanie zaufania i pewności siebie poprzez docenianie, gdy wszystko idzie dobrze. Pozytywna afirmacja może wiele zdziałać.

Poprowadź rozmowę o tym, co poszło dobrze, a następnie porozmawiaj o aspektach, które nie spełniają oczekiwań. Zakończ rozmowę, zadając wnikliwe pytania dotyczące problemu i oferując dodatkowe zasoby lub pomoc.

3. Naucz się radzić sobie z konfliktami

Jako lider nie możesz brać na siebie problemów wszystkich pracowników. Jednak w zespole konflikty będą narastać i wybuchać, napędzane nieporozumieniami, brakiem porozumienia i osobistymi żalami, a ty będziesz musiał znaleźć sposób, aby przekształcić ten Discord w pozytywne wyniki.

Oto jak można to zrobić:

Zrozum konflikt ze swojej perspektywy tak obiektywnie i jasno, jak tylko potrafisz. Wysłuchaj obu stron i zidentyfikuj potencjalne punkty wzajemnego porozumienia i obszary niezgody

Na przykład, jeśli uważasz, że konflikt wynika z braku odpowiedniego systemu odpowiedzialności, zacznij od jasnego zdefiniowania roli, obowiązków i oczekiwań wobec każdego członka teamu

Wdrożenie regularnych odpraw lub mechanizmów raportowania, w ramach których zespół może informować o swoich postępach. Uznawaj i nagradzaj zachowania świadczące o odpowiedzialności. Uznanie wzmacnia znaczenie tej cechy

Pamiętaj, że jako lider musisz przyjąć pozytywną postawę wobec konfliktu, znaleźć to, co najlepsze w ludziach i sytuacji oraz utrzymać harmonię bez narażania terminów projektu lub jakości pracy.

4. Naucz się oddelegować zadania

ISFP mogą preferować robienie rzeczy samodzielnie w celu zapewnienia jakości, ale przywództwo wiąże się z oddelegowanymi zadaniami.

Prawdopodobnie jesteś dobry w obserwowaniu umiejętności innych. Wykorzystaj to na swoją korzyść, przydzielając zadania w oparciu o mocne strony członków zespołu. Mogą to być małe zadania o niskim ryzyku, które można szybko ukończyć.

Zadania ClickUp

oferuje jedną platformę do tworzenia i śledzenia wszystkich zadań do wykonania w zespole. Organizuj zadania przy użyciu różnych poziomów priorytetów, w zakresie od niskich do pilnych, aby każdy wiedział, nad czym pracować w pierwszej kolejności.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zadaniom ClickUp

Wykorzystaj ClickUp's

szablony list zadań

do tworzenia list, ustalania priorytetów, organizowania i

śledzenie zadań

lub działań. Podczas oddelegowywania zadań należy jasno określać swoje oczekiwania i być otwartym na metody innych osób. Jest to szansa, aby dowiedzieć się więcej o swoim zespole i poprawić swoje umiejętności przywódcze.

Na przykład,

Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

pozwala stworzyć system wielokrotnego użytku do wprowadzania informacji dla każdego zadania. Zawęź najważniejsze zadania, przeglądając je w widoku Kalendarza, Listy lub Tablicy.

Zorganizuj swoje zadania i osiągaj szybkie wyniki dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp

Ten szablon zawiera wszystkie potrzebne narzędzia:

Wizualizacji i organizacji zadań w oparciu o priorytet, dział lub status

Optymalizacji cykli pracy w oparciu o przepustowość i postęp zadań

Współpracę między Teamsami przy przydzielaniu, planowaniu i zakończeniu zadań

Organizuj regularne spotkania ze swoim zespołem, aby być na bieżąco z postępem zadań i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o wyniki i terminy.

Na koniec, zastanów się nad powodzeniami oddelegowanych zadań i zidentyfikuj to, co nie działa, aby poprawić swoje umiejętności delegowania i zwiększyć pewność siebie w powierzaniu odpowiedzialności innym w przyszłości.

5. Nadaj priorytet ciągłemu uczeniu się

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu liderzy muszą być w stanie dostosować się i pozostać na bieżąco, a jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest ciągłe uczenie się.

Ciągłe poszerzanie wiedzy pozwala wyprzedzać trendy, skuteczniej radzić sobie ze zmianami i inspirować swój zespół do zrobienia tego samego.

Rozważ wzięcie udziału w formalnych kursach lub warsztatach ukierunkowanych na obszary, których chcesz się nauczyć lub które chcesz poprawić, takie jak myślenie strategiczne lub umiejętności organizacyjne.

ISFP są uważane za kreatywnych myślicieli. Wykorzystaj tę cechę, aby płynnie zintegrować naukę z codzienną rutyną.

Na przykład, poświęć część spotkań zespołu na omówienie nowej technologii, metodologii lub studium przypadku związanego z twoim projektem. W ten sposób nie tylko utrzymasz zaangażowanie zespołu, ale także pobudzisz go do nauki.

ISFP wyróżniają się w środowiskach, w których mogą eksperymentować i uczyć się na podstawie doświadczeń. Wdrażaj podejście "prób i błędów" w swoim zespole, gdzie możesz testować nowe pomysły na małą skalę z zespołem.

Zainicjuj nowe podejście do interakcji z klientem lub inną strukturę zespołu. Poprzez ciągłe eksperymentowanie i refleksję, osadzaj uczenie się w samej strukturze swojego stylu przywództwa, utrzymując swój zasady zarządzania projektami dynamiczny i innowacyjny.

6. Idź naprzód z planem działania

ISFP preferują spontaniczność, która czasami może prowadzić do braku struktury, co utrudnia osiąganie długoterminowych celów lub zarządzanie złożonymi projektami.

Aby skutecznie prowadzić Teams i projekty jako ISFP, ważne jest, aby nakreślić mapę drogową, która uzupełnia twoje naturalne skłonności, zapewniając jednocześnie, że podążasz we właściwym kierunku.

Postępuj zgodnie z

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) metodologia ustawienia celów

. To ci pomoże:

Mieć jasne zrozumienie tego, co chcesz osiągnąć, metody osiągnięcia tego i ramy czasowe dla każdego kamienia milowego

Efektywnie zarządzać zasobami, aby zminimalizować stres i wypalenie u siebie i swojego zespołu

Skorzystać z namacalnego sposobu mierzenia swoich postępów kPI w zarządzaniu projektami dając ci wyraźne poczucie spełnienia i sposób na ciągłe doskonalenie

Co ważniejsze, używaj

Widok wykresu Gantta ClickUp

aby zwizualizować cały

zakres projektu

i ogólny obraz. Możesz łatwo planować zadania, monitorować postępy w projekcie, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Wizualizuj i zarządzaj dowolnym projektem za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Wykresy Gantta są dynamiczne, przyjemne wizualnie i super zabawne. Są one dobrodziejstwem dla osób z kreatywnym talentem, takich jak Ty, które zazwyczaj uważają arkusze Excela za nudne w obsłudze.

Gdy masz wszystkie istotne szczegóły projektu na wyciągnięcie ręki, zarządzanie zespołem, dotrzymywanie wszystkich terminów i szybkie doprowadzenie projektu do zakończenia staje się znacznie mniej przytłaczające.

Ujarzmij swój styl przywództwa ISFP i zmaksymalizuj swój potencjał

Jako lider ISFP, twoja podróż jest inna niż wszystkie. Twoja wrodzona zdolność do tworzenia i inspirowania ma moc nie tylko przekształcania Twojego Teamu, ale także wywierania trwałego wpływu na otaczający Cię świat.

Pielęgnuj swoją zdolność do połączenia się z innymi na głębokim, osobistym poziomie i wykorzystaj ją do kultywowania środowiska, w którym każdy czuje się wartościowy i rozumiany.

Technologia może zapewnić bardzo potrzebną organizację, przejrzystość i pewność siebie. Korzystanie z

ClickUp do zarządzania projektami

pozwala monitorować projekt, swobodnie komunikować się z zespołem, ustalać priorytety krytycznych zadań i dotrzymywać terminów.

Narzędzia do zarządzania projektami

pomagają zrównoważyć współczującą naturę z asertywnością wymaganą w przywództwie.

A więc

zarejestruj się w ClickUp

już dziś i skorzystaj z możliwości wyjścia krok poza swoją strefę komfortu!

Często zadawane pytania (FAQ)

**1. Jaki jest najlepszy typ osobowości dla CEO?

Typ osobowości często wymieniany ze względu na swoje cechy przywódcze odpowiednie do roli CEO to ENTJ (Komendant). Tacy ludzie są znani ze swojej zdolności do organizowania, przewodzenia i strategicznego myślenia, co czyni ich naturalnie współczującymi liderami. Są zdecydowani i mają jasną wizję, niezbędną do prowadzenia firmy w kierunku jej celów, a zatem nadają się do pełnienia ról przywódczych. Jednak inne typy osobowości również mogą wykorzystać swoje mocne strony, aby wnieść unikalną perspektywę do roli lidera.

**2. Jaka kariera jest najlepsza dla ISFP?

ISFP rozwijają się tam, gdzie mogą pomagać innym i stosować swoją kreatywność w praktycznym ustawieniu, dlatego też odnoszą powodzenie jako marketingowcy, szefowie kuchni, artyści, naukowcy zajmujący się środowiskiem, terapeuci zajęciowi i nauczyciele.

**3. Czy osoby ISFP nadają się na pozycje przywódcze?

ISFP nie są pierwszymi osobami, które przychodzą na myśl, gdy myślimy o przywództwie i mogą nie wykazywać chęci bycia liderem. Są jednak empatyczni, kreatywni i elastyczni w swoich strategiach przywódczych, dzięki czemu są w stanie przewodzić z silnym poczuciem autentyczności i troską o potrzeby emocjonalne swojego zespołu.