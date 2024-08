10 alternatyw Workato do automatyzacji przepływów pracy w 2024 roku

Powtarzalne i ręczne zadania w pracy mogą być nudne i często sprawiają, że chciałbyś, aby jakaś magia zajęła się nimi za Ciebie. Ale po co marzyć o magii, skoro mamy sztuczną inteligencję (AI)?

To, czego potrzebujesz, to automatyzacja cyklu pracy narzędzie wspomagane przez AI, które umożliwia automatyzację i ustanowienie standaryzacja procesów dla Ciebie. W ten sposób możesz skupić się na ważnych rzeczach i zwiększyć wydajność, nie tonąc w zadaniach wykonywanych ręcznie.

Workato jest obecnie znaną marką w dziedzinie automatyzacji cyklu pracy i jest używane przez wiele firm z różnych branż. Pomaga w automatyzacji procesów biznesowych za pomocą prostych "receptur", interfejsu bez kodu, który działa jak magia.

Chociaż imponujące funkcje Workato spełniają szeroki wachlarz wymagań, istnieją scenariusze, w których różne firmy mogą szukać alternatyw, które są bardziej zgodne z ich konkretnymi celami, ograniczeniami budżetowymi lub preferencjami dotyczącymi użyteczności.

Przeszukaliśmy Internet, aby przedstawić 10 najlepszych alternatyw dla Workato w 2024 roku. Omówimy ich unikalne funkcje, zalety i wady, a nawet plany cenowe, abyś mógł znaleźć idealną platformę dla swojej firmy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Workato?

Zanim wybierzesz cykl pracy narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych weź pod uwagę następujące czynniki:

Mnóstwo integracji: Workato jest doskonałe, jeśli chodzi o integracje. Jeśli więc szukasz alternatywy dla Workato, powinieneś znaleźć aplikacje, które mogą dobrze zintegrować się z istniejącymi narzędziami, których używasz do codziennych operacji, takimi jak oprogramowanie księgowe, aplikacje komunikacyjne i narzędzia marketingowe

Łatwość w użyciu i intuicyjność: Pomyśl o swoim zespole i wybierznarzędzie do automatyzacji zadań które jest łatwe w nawigacji i obsłudze, aby Twoi pracownicy moglioptymalizować cykle pracy (najlepiej bez kodu), nawet jeśli nie znają się na technologii

Raportowanie i analiza: Wybierz alternatywę, która zapewnia funkcje raportowania i analizy w celu śledzenia postępu zautomatyzowanych zadań i procesów biznesowych

Obsługa klienta: Wybierz narzędzie, które zapewnia całodobowe wsparcie telefoniczne i e-mailowe w celu rozwiązywania usterek i problemów w aplikacji

Bezpieczeństwo: Znajdź alternatywę dla Workato, która oferuje najwyższej klasy zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i silne uwierzytelnianie, dzięki czemu niestandardowe cykle pracy będą bezpieczne przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami

Koszt: Krótka lista narzędzi, które są przyjazne dla budżetu i nie wymagają zbyt wielu aktualizacji lub rozbijania banku w tym procesie

10 najlepszych alternatyw dla Workato w 2024 roku

Zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych alternatyw dla Workato na rok 2024 i automatyzacja obciążenia pracą dla lepszej wydajności.

1. Activepieces

przez Activepieces Activepieces to łatwa w użyciu platforma oparta na chmurze, która zapewnia automatyzację cyklu pracy każdemu, nawet jeśli nie jesteś profesjonalistą w kodowaniu.

Możesz tworzyć cykle pracy, które bez wysiłku integrują się z różnymi aplikacjami i usługami. Ta alternatywa dla Workato stawia na prostotę dzięki funkcjom "przeciągnij i upuść" oraz intuicyjnemu interfejsowi.

Można ją połączyć z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, Gmail, HubSpot, Zendesk i Trello.

Najlepsze funkcje Activepieces

Ustawienie wyzwalaczy opartych na czasie, webhookach, e-mailach i innych, aby rozpocząć serię działań w różnych aplikacjach i API

Śledzenie i analizowanie wydajności cyklu pracy, niepowodzeń i wykorzystania w czasie rzeczywistym

Używanie zaawansowanych filtrów do dodawania warunków i filtrowania w celu kontrolowania przepływu cykli pracy

Obsługa błędów poprzez ustawienie powiadomień i ponawianie prób

Limity Activepieces

Wciąż we wczesnej scenie rozwoju, więc może mieć sporadyczne błędy

Funkcje nie są tak solidne, jak w przypadku większych konkurentów, takich jak Workato

Ceny Activepieces

Pro: $0/miesiąc

$0/miesiąc Platforma: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Activepieces oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Ocena niedostępna

2. Zapier

via Zapier Zaufane przez ponad 2 miliony firm na całym świecie, Zapier jest popularnym narzędziem do automatyzacji i integracji, znanym z automatyzacji zadań w obszernej bibliotece aplikacji internetowych i integracji. Jest to jedna z bardziej znanych alternatyw dla Workato.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika edytorowi wizualnemu, darmowym zadaniom zapewniającym dodatkową kontrolę i przejrzystym cenom, jest to doskonały wybór dla firm, które chcą zwiększyć wydajność operacyjną bez konieczności zatrudniania programistów.

Możliwość automatyzacji wprowadzanie danych zadań poprzez masowe przesyłanie danych między różnymi aplikacjami.

Najlepsze funkcje Zapier

Tworzenie konfigurowalnych cykli pracy o nazwie "Zaps" i połączenie ich z ponad 3000 aplikacji

Używanie webhooków do szybkiego przenoszenia danych między usługami bez kodowania i serwerów

Wizualizuj swoje cykle pracy za pomocą narzędzia do tworzenia diagramów Canva i otrzymuj generowane przez AI sugestie dotyczące optymalizacji

Limity Zapier

Kompleksowa integracja popularnych integracji jest dostępna w droższych i zaawansowanych planach

Użytkownicy nietechniczni mogą mieć trudności z poruszaniem się po platformie

Cennik Zapier

Free

Starter: $29.99/miesiąc

$29.99/miesiąc Profesjonalny: $73.50/miesiąc

$73.50/miesiąc Teams: $103.50/miesiąc

$103.50/miesiąc Firma: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. Tableau

przez Tableau Tableau, platforma do analizy danych oparta na AI, sprawia, że skomplikowane dane stają się proste dla wszystkich członków zespołu.

Można jej używać do tworzenia niestandardowych pulpitów i arkuszy roboczych oraz korzystać z funkcji takich jak łączenie danych, analiza w czasie rzeczywistym i współpraca zespołowa.

Automatyzacja jest wspólnym czynnikiem dla wielu funkcji Tableau. Na przykład, można używać webhooków do alertów o wydarzeniach, TabPy do uruchamiania skryptów Python i Prep Conductor do kontrolowania, kto może uzyskać dostęp diagramy przepływu danych .

Najlepsze funkcje Tableau

Monitorowanie statusu zautomatyzowanych procesów za pomocą Tableau Server Status

Ustawienie alertów i powiadomień na serwerze lub za pośrednictwem e-maili, gdy coś pójdzie nie tak, a procesy wymagają poprawy

Ustawienie uprawnień dla cykli pracy i decydowanie, kto może je wyświetlać, edytować, uruchamiać lub wykonywać inne czynności

Używaj etykiet i dodawaj słowa kluczowe do przepływów, pomagając użytkownikom łatwo znajdować, filtrować i organizować zawartość

Limity Tableau

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny

Narzędzie może być powolne, jeśli chodzi o obsługę dużych ustawień danych

Ceny Tableau

Tableau Viewer: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Tableau Explorer: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Tableau Creator: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Tableau Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

4. Hevo

przez Hevo Hevo to niekodowana platforma potokowa ETL (Extract, Transform, Load) zaprojektowana w celu automatyzacji procesów integracji danych.

Pozwala zaoszczędzić czas, przyspieszyć raportowanie i szybciej podejmować decyzje dzięki ponad 150 integracjom i replikacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego do miejsc docelowych, takich jak Snowflake i BigQuery.

Ponadto można monitorować cykle pracy i zapewniać całodobową obsługę klienta.

A co najlepsze? Hevo zapewnia zerową utratę danych.

Najlepsze funkcje Hevo

Automatyczna synchronizacja i ekstrakcja danych z ponad 150 źródeł danych, w tym baz danych SQL i NoSQL oraz aplikacji SaaS

Automatyzacja przepływów danych w całej organizacji, której wynikiem jest szybsze raportowanie i analityka

Automatyczna identyfikacja typów danych i natychmiastowe przesyłanie ich do odpowiednich buforów danych

Korzystaj z automatyzacji zarządzania schematami, aby efektywniej organizować swoje bazy danych

Limity Hevo

Według niektórych użytkowników potoki danych mają tendencję do pękania

Niektóre wbudowane konektory mogą zawierać błędy

Ceny Hevo

**Free

Starter: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Profesjonalny: 849 USD/miesiąc

849 USD/miesiąc Business Critical: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Hevo

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

5. Integrate.io

przez Integrate.io Kolejne narzędzie do automatyzacji procesów integracji danych na naszej liście, Integrate.io to niskokodowa platforma ETL, która pomaga Business zautomatyzować procesy mapowania danych i porzucić ręczne przygotowywanie danych.

Może ona do zrobienia trzy rzeczy z danymi - przygotować je i udostępnić, przygotować i załadować do CRM, takiego jak Salesforce, oraz replikować dane w czasie rzeczywistym.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" i wbudowanym konektorom można szybko tworzyć potoki w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Integrate.io

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji ekstrakcji danych za pomocą języka wyrażeń, API i webhooków

Wysyłanie przetworzonych danych z hurtowni do własnych narzędzi dzięki odwrotnej automatyzacji ETL i transformacji danych

Kontroluj swoje dane dzięki obserwowalności danych

Limity Integrate.io

Dzienniki błędów nie zawsze zawierają informacje

Funkcja "przeciągnij i upuść" jest trudna w przypadku złożonych potoków

Ceny Integrate.io

Starter: $15,000/rok

$15,000/rok Profesjonalista: 25 000 USD/rok

25 000 USD/rok Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Integrate.io

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Schowek.io

przez Schowek.io Tray.io umożliwia tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i zarządzanie integracjami oraz procesami przepływu danych. Wyróżnia się ona jako niskokodowa, oparta na chmurze platforma wizualna jako usługa.

Umożliwia monitorowanie działań w czasie rzeczywistym i ustawienie alertów o błędach, dzięki czemu można szybko identyfikować i rozwiązywać problemy. Zadania wykonywane ręcznie można automatyzować, integrując je z systemami CRM, oprogramowaniem marketingowym i magazynem danych. Pomaga to utrzymać wszystkich użytkowników Business na tej samej stronie.

Schowek.io najlepsze funkcje

Łatwe niestandardowe dostosowywanie cykli pracy za pomocą intuicyjnego edytora wizualnego

Dostęp do ogromnej biblioteki wbudowanych konektorów iszablonów cyklu pracy* Dostosuj wyzwalacze i akcje do konkretnych potrzeb biznesowych

Pracuj bez stresu dzięki całodobowej obsłudze klienta

Limity Schowek.io

Gotowe konektory mogą zawierać błędy

Brak wersji Free

Cennik Tray.io

Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Teams: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

Schowek.io oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. Marka

via Marka Make (dawniej Integromat), będący doskonałą alternatywą dla Workato, jest faworytem wśród firm ze względu na interaktywny wygląd, wizualny kreator cyklu pracy i przyjazne dla budżetu plany.

Posiada interfejs typu "przeciągnij i upuść" i łatwo łączy się z aplikacjami.

Możesz tworzyć nieograniczone cykle pracy zwane scenariuszami i planować ich natychmiastowe uruchamianie lub zgodnie z harmonogramem.

Make najlepsze funkcje

Wizualne tworzenie niestandardowych cykli pracy bez konieczności kodowania lub posiadania umiejętności technicznych

Zwiększ wydajność dzięki integracji z ponad 1000 popularnych aplikacji, takich jak HubSpot, Slack, Notion i nie tylko (z nieograniczoną liczbą wewnętrznych połączeń)

Integracja logiki warunkowej w celu ustawienia określonych wyzwalaczy i automatyzacji powtarzalnych zadań

Make limits

Złożone cykle pracy są trudne do debugowania

Powolna obsługa klienta

Ceny Make

Free

Core: Zaczyna się od $10.59/miesiąc

Zaczyna się od $10.59/miesiąc Pro: Zaczyna się od $18.82/miesiąc

Zaczyna się od $18.82/miesiąc Teams: Zaczyna się od $34.12/miesiąc

Zaczyna się od $34.12/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Twórz oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

8. Appmixer

przez Appmixer Skupienie się na dostarczaniu produktu do klientów jest łatwe dzięki Appmixer, intuicyjnemu wizualnemu systemowi automatyzacji cyklu pracy z wbudowanymi konektorami.

Możesz łatwo integrować źródła danych i tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy bez jednej linii kodu. Masz również możliwość dodania własnego konektora dla dowolnego API.

Najlepsze funkcje Appmixer

Tworzenie i wdrażanie integracji za pomocą niestandardowych konektorów

Szczegółowy przegląd wszystkich cykli pracy dzięki niestandardowym pulpitom i rozszerzonym dziennikom

Automatyzacja cykli pracy przy użyciu zaawansowanych funkcji, takich jak logika warunkowa i modyfikacja danych w czasie rzeczywistym

Limity Appmixer

Interfejs użytkownika mógłby być prostszy

Ceny Appmixer

Startup: $899/miesiąc

$899/miesiąc Skalowanie: $1399/miesiąc

$1399/miesiąc Scaler: Niestandardowy cennik

Appmixer oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

4,8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Panoply

przez Panoply Znany ze swoich możliwości integracji danych, Panoply może pochwalić się ponad 200 niekodowanymi konektorami danych, które bez wysiłku połączone są z bazami danych, API i nie tylko.

Jest to przyjazne dla użytkownika, niewymagające konserwacji rozwiązanie, które pozwala synchronizować, przechowywać i zarządzać danymi. Możesz uzyskać zaawansowaną analitykę bez skomplikowanej inżynierii danych i kodowania.

Najlepsze funkcje Panoply

Synchronizacja danych dzięki integracji danych bez użycia kodu

Uproszczenie pracy dzięki automatyzacji konfiguracji hurtowni danych

Solidny Workbench do eksploracji danych w oparciu o SQL

Połączenie z głównymi narzędziami BI i analitycznymi

Limity Panoply

Błędne konektory danych

Wysokie ceny

Cennik Panoply

Starter: 259 USD/miesiąc

259 USD/miesiąc Lite: 649 USD/miesiąc

649 USD/miesiąc Standard: $1039/miesiąc

$1039/miesiąc Premium: $1559/miesiąc

Panoply oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

4,5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

10. Cyclr

przez Cyclr Jeśli jesteś twórcą aplikacji lub dostawcą SaaS, Cyclr jest przydatną platformą integracyjną. Możesz zintegrować się z wieloma popularnymi aplikacjami i usługami bez konieczności kodowania.

Korzystając z łatwego, niskokodowego zestawu narzędzi i interfejsu typu "przeciągnij i upuść", możesz budować solidne i płynne integracyjne przepływy pracy i automatyzację między swoją platformą a wieloma aplikacjami innych firm.

Najlepsze funkcje Cyclr

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji skryptowych do orkiestracji danych w tranzycie

Tworzenie niestandardowych integracji dla użytkowników

Szybkie tworzenie i osadzanie integracji w aplikacji SaaS

Limity Cyclr

Ograniczone wsparcie dla niektórych popularnych aplikacji, takich jak Salesforce i HubSpot

Brak zaawansowanych funkcji analitycznych

Ceny Cyclr

Wzrost: $2595/miesiąc

$2595/miesiąc Skala: $7195/miesiąc

$7195/miesiąc Self-Hosted Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Enterprise zarządzany: ceny niestandardowe

Cyclr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (60+ recenzji)

4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia do automatyzacji

Te 10 najlepszych alternatyw Workato uwolni cię od sterty ręcznych obciążeń pracą poprzez automatyzację operacji biznesowych.

Po co jednak zadowalać się samą automatyzacją cyklu pracy i integracją z chmurą, skoro można osiągnąć więcej w ramach jednego obszaru roboczego?

Skorzystaj z ClickUp - kompleksowej platformy wydajności, która może obsłużyć wszystkie twoje projekty, zadania i cele, jednocześnie automatyzacji procesów biznesowych .

Automatyzacja biznesu dzięki ClickUp

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby odciążyć swoje Teams od ręcznego obciążenia pracą dzięki ClickUp Automation

Oszczędzaj cenny czas i zasoby ludzkie i pozwól Automatyzacja ClickUp obsługuje wszystkie powtarzające się zadania.

Wybieraj spośród ponad 100 gotowych automatyzacji w ClickUp, aby uprościć cykl pracy, obsługiwać rutynowe zadania i usprawnić przekazywanie projektów.

Automatyzacja rutynowych zadań pozwala skupić się na ważniejszych rzeczach dzięki ClickUp Automation

Dostosuj je do swoich potrzeb, takich jak tworzenie nowych zadań, zapewnienie jasnych SOP i automatyzacja przypisywania zadań, komentarzy, zmian statusu i nie tylko.

Co najlepsze? ClickUp Automation można zintegrować z zewnętrznymi aplikacjami. Dzięki ponad 1000 integracji, ClickUp Automation łączy wszystkie narzędzia w jeden ujednolicony cykl pracy.

A to jeszcze nie wszystko. Dzięki ClickUp Brain - asystentów opartych na AI można zautomatyzować ręczne i żmudne zadania, takie jak wysyłanie aktualizacji, podsumowywanie spotkań, generowanie wniosków z pracy w ClickUp, ustawianie standupów itp.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie automatyzacji bez konieczności kodowania. Wybierz, jakie działania zostaną podjęte po wyzwwalaczu automatyzacji, od zmiany statusów po tworzenie nowych zadań

Określ dokładne wydarzenie, które aktywuje Twoją automatyzację, upewniając się, że Twoje procesy działają tak, jak tego potrzebujesz

Wybieraj spośród ponad 100 gotowych automatyzacji, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Korzystaj z ulubionych narzędzi, takich jak GitHub, Slack i Dropbox z ClickUp Automation i obsługuj wszystko w jednym miejscu

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

Zwiększ automatyzację cyklu pracy dzięki ClickUp Narzędzia do automatyzacji cyklu pracy mogą całkowicie odmienić oblicze Twojego biznesu, oszczędzając Twój czas i zwiększając wydajność.

Szukając alternatywy dla Workato, wybierz tę najbardziej odpowiednią dla potrzeb Twojej firmy.

Jeśli jednak szukasz bardziej kompleksowego rozwiązania opartego na AI, które może obsłużyć każdy aspekt twojego biznesu wraz z automatyzacją cyklu pracy, rozważ ClickUp.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy międzynarodowym przedsiębiorstwem z ogromną liczbą niestandardowych klientów, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój biznes odniósł powodzenie. Zarejestruj się już dziś za Free!