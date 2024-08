10 najlepszych alternatyw dla mleka, na które należy uważać

Nie jest tajemnicą, że mastering umiejętności zarządzania zadaniami to sekretny sos wydajności. Podobnie jak dobrze zoptymalizowana strona internetowa jest niezbędna do pozyskiwania potencjalnych klientów, oprogramowanie do zarządzania zadaniami ma kluczowe znaczenie w pomaganiu organizacjom w osiągnięciu zakończonych projektów i wydajności operacyjnej.

Odpowiednie narzędzie może pomóc śledzenie zadań bardziej efektywnie i usprawnić swój cykl pracy.

Ci, którzy znają już Remember The Milk, internetową aplikację do zarządzania zadaniami i czasem, wiedzą, jaką wartość ma posiadanie niezawodnego systemu do zarządzania codziennymi zadaniami.

Jednak wraz z ewolucją naszych potrzeb, polujemy na oprogramowanie, które spełnia podstawowe wymagania szablonów list zadań i pozwala nam zarządzać obciążeniami pracą z finezją.

Poszukiwanie alternatyw dla Remember The Milk nie oznacza zastąpienia niezawodnego narzędzia. Zamiast tego, naszym celem jest wzbogacenie zestawu narzędzi o dodatkowe funkcje, niestandardowe opcje i lepsze możliwości integracji.

Czego należy szukać w alternatywach dla Remember The Milk?

Szukając alternatyw dla Remember The Milk, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych funkcji, które zwiększają możliwości zarządzania zadaniami. Odpowiednie narzędzie powinno pomóc w organizacji codziennych zadań i poprawić ogólną wydajność. A dla użytkowników szukających Narzędzia zwiększające wydajność ADHD znalezienie aplikacje ze świetną listą do zrobienia funkcje to świetny punkt wyjścia.

Funkcje zarządzania zadaniami: Szukaj alternatyw, które oferują solidne funkcje zarządzania zadaniami i projektami, takie jak tworzenie, organizowanie, ustalanie priorytetów i planowanie zadań

Szukaj alternatyw, które oferują solidne funkcje zarządzania zadaniami i projektami, takie jak tworzenie, organizowanie, ustalanie priorytetów i planowanie zadań Kompatybilność międzyplatformowa: Wybierz opcje, które działają płynnie na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych, w tym na komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach

Wybierz opcje, które działają płynnie na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych, w tym na komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach Opcje personalizacji: Poszukaj narzędzia, które pozwoli ci dostosować listy zadań, etykiety, priorytety, terminy i inne aspekty do twoich preferencji w zakresie cyklu pracy

Poszukaj narzędzia, które pozwoli ci dostosować listy zadań, etykiety, priorytety, terminy i inne aspekty do twoich preferencji w zakresie cyklu pracy Funkcje integracji: Rozważ alternatywy, które integrują się z innymi narzędziami i platformami zwiększającymi wydajność, takimi jak kalendarze, klienty e-mail, oprogramowanie do zarządzania projektami lub narzędzia do współpracy

Rozważ alternatywy, które integrują się z innymi narzędziami i platformami zwiększającymi wydajność, takimi jak kalendarze, klienty e-mail, oprogramowanie do zarządzania projektami lub narzędzia do współpracy Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika (UI/UX): Wybierz alternatywy z intuicyjnym interfejsem i przyjaznymi dla użytkownika doświadczeniami, aby praca była wydajna i przyjemna

Wybierz alternatywy z intuicyjnym interfejsem i przyjaznymi dla użytkownika doświadczeniami, aby praca była wydajna i przyjemna Dostęp offline: Jeśli często pracujesz offline lub w miejscach o ograniczonym połączeniu, rozważ platformy do zarządzania projektami, które oferują dostęp offline i możliwości synchronizacji

Jeśli często pracujesz offline lub w miejscach o ograniczonym połączeniu, rozważ platformy do zarządzania projektami, które oferują dostęp offline i możliwości synchronizacji Bezpieczeństwo i prywatność: Należy pamiętać, że alternatywne rozwiązania Milk stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i poufność zadań oraz danych osobowych. Muszą one oferować szyfrowanie, środki ochrony danych i przejrzystą politykę prywatności

10 najlepszych alternatyw dla Remember The Milk do wykorzystania w 2024 roku

Uprość wyszukiwanie dzięki naszej wyselekcjonowanej liście 10 najlepszych alternatyw dla Remember The Milk, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji użytkowników.

Zanurz się i odkryj tę, która jest naprawdę odpowiednia dla Ciebie!

1. ClickUp

Bądź na bieżąco ze wszystkimi swoimi projektami, osobami i zadaniami za pomocą pulpitu ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla Teams, które chcą efektywnie zarządzać zadaniami i projektami. The Lista zadań do zrobienia w ClickUp dostarcza narzędzi do zarządzania osobistymi i złożonymi projektami, dzięki czemu jest popularną aplikacją wybieraną przez profesjonalistów z różnych pól.

Łatwo zarządzaj zadaniami zespołu i korzystaj z niestandardowych widoków, takich jak widok ClickUp Tablica, aby efektywniej oddelegować pracę

Wiele widoków

Platforma została zaprojektowana z myślą o różnych cyklach pracy dzięki wielu opcjom widoku, w tym widokom listy, tablicy i kalendarza, dzięki czemu jest wszechstronna dla różnych projektów i preferencji zespołu. Na przykład,

Widok listy **Oferuje prostą, liniową listę zadań, preferowaną przez tych, którzy cenią sobie proste i bezpośrednie podejście do pracy

Widok Tablicy : Naśladuje tablice Kanban, pozwalając na wizualną reprezentację cyklu pracy z zadaniami przenoszonymi między scenami, idealny do wizualnego zarządzania projektami

Naśladuje tablice Kanban, pozwalając na wizualną reprezentację cyklu pracy z zadaniami przenoszonymi między scenami, idealny do wizualnego zarządzania projektami Widok kalendarza : Przydatny do zarządzania terminami i harmonogramami, ten widok umieszcza zadania w kalendarzu, pomagając w wizualizacji obowiązków wrażliwych na czas

Przydatny do zarządzania terminami i harmonogramami, ten widok umieszcza zadania w kalendarzu, pomagając w wizualizacji obowiązków wrażliwych na czas Widok wykresu Gantta : Dla projektów wymagających szczegółowego planu i śledzenia zależności zadań, widok wykresu Gantta dostarcza kompleksowej wizualizacji osi czasu

Ustaw priorytety w ClickUp, aby lepiej rozróżnić, co musi być zrobione teraz, a co może poczekać

Ustawienie priorytetów

ClickUp kładzie nacisk na ustawienie priorytetów i przypomnienia, dzięki czemu możesz skutecznie kontrolować swoje zadania.

Na przykład, ustawienia priorytetów ClickUp umożliwiają kategoryzację zadań w oparciu o ich pilność, pomagając skupić się na tym, co wymaga natychmiastowej uwagi. Priorytety mogą być niestandardowe, ale generalnie mają strukturę Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie.

Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności, ponieważ w pierwszej kolejności kieruje uwagę na najbardziej krytyczne zadania, zapewniając dotrzymanie oś czasu projektu.

Zadania ClickUp

Wykorzystanie Zadania ClickUp'a i funkcja Szablon zarządzania zadaniami ClickUp możesz usprawnić swój cykl pracy, zwiększyć wydajność i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp

Szablon pasuje do wszystkich rodzajów projektów i cykli pracy, z sześcioma różnymi widokami i polami niestandardowymi do personalizacji. Dla lepszej koncentracji, dzieli wszystkie zadania na trzy listy: elementy działań, pomysły i zaległości.

Zadania są podstawowymi jednostkami w ClickUp, reprezentującymi poszczególne elementy, które muszą zostać zakończone. Mogą one mieć zakres od prostych osobistych zadań do wykonania, po złożone części większego projektu. Każde zadanie w ClickUp można szczegółowo opisać, przypisać do członków zespołu, nadać mu termin wykonania i oznaczyć priorytetami.

Taki poziom szczegółowości pozwala efektywnie zarządzać obciążeniem pracą i zapewnia, że każdy członek zespołu wie, co ma do zrobienia.

Pola niestandardowe: ClickUp pozwala na dodawanie niestandardowych pól do zadań, dzięki czemu można dostosować szczegóły zadania do konkretnych wymagań projektów, takich jak śledzenie budżetu, alokacja czasu lub inne krytyczne wskaźniki

ClickUp pozwala na dodawanie niestandardowych pól do zadań, dzięki czemu można dostosować szczegóły zadania do konkretnych wymagań projektów, takich jak śledzenie budżetu, alokacja czasu lub inne krytyczne wskaźniki Podzadania i listy kontrolne: Złożone zadania można podzielić na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania lub listy kontrolne w celu łatwiejszego zakończenia i śledzenia postępów

Złożone zadania można podzielić na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania lub listy kontrolne w celu łatwiejszego zakończenia i śledzenia postępów Komentarze i załączniki: Zadania mają wsparcie dla komentarzy do komunikacji w zadaniu i załączania odpowiednich plików, centralizując wszystkie niezbędne informacje i dyskusje

Zadbaj o sprawny start swojego projektu dzięki szablonowi planu zadań do zarządzania projektami ClickUp

Szablon planu zadań ClickUp do zarządzania projektami

pomaga organizować zadania dla projektu. Możesz tworzyć podzadania i przypisywać je do członków zespołu z precyzyjną kontrolą dostępu.

Możesz także użyć osi czasu i wykresów Gantta, aby śledzić postęp projektu, zobaczyć harmonogramy zadań i upewnić się, że wszystko jest gotowe na dzień premiery!

ClickUp najlepsze funkcje

Dostęp do widoków listy, tablicy, kalendarza i wykresu Gantta w celu dostosowania do różnych preferencji dotyczących cyklu pracy

Ustawienie priorytetów dla zadań, pomagające skupić się na tym, co najważniejsze

Bądź informowany o terminach i ważnych zadaniach, aby zapewnić ich terminowe zakończenie

Twórz niestandardowe statusy, aby dopasować je do konkretnego cyklu pracy swojego zespołu

Współpracuj ze swoim zespołem nad projektami dzięki komentarzom, wspólnej edycji w sekcjiDokumenty ClickUpi czat

Oszczędzaj czas dziękiZarządzanie projektami oparte na AI w ClickUp które tworzy podzadania, generuje podsumowania notatek ze spotkań, ustawia aktualizacje projektu i nie tylko

Zintegruj ClickUp z szerokim zakresem innych narzędzi, zwiększając wydajność cyklu pracy

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki szyk funkcji ClickUp za przytłaczający i wymagający trochę czasu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że system powiadomień może być zbyt skomplikowany lub trudny do dostosowania do ich preferencji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 opinii)

4,7/5 (ponad 9 000 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Todoist

przez Todoist Todoist jest jednym z najpopularniejszych menedżerów zadań i aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na rynku i jest używany przez miliony osób i firm na całym świecie. Zalicza się do najbardziej znanych alternatyw Remember the Milk.

Znany ze swojej prostoty i potężnych możliwości zarządzania zadaniami, Todoist oferuje usprawnione podejście do organizowania zadań i projektów.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, elastycznej organizacji zadań i solidnemu systemowi przypomnień, Todoist stanowi wsparcie dla osób prywatnych i zespołów w łatwym zarządzaniu obciążeniami pracą.

Niestety, wersja Free nie zapewnia wsparcia dla wielu z tych funkcji.

Todoist najlepsze funkcje

Organizowanie zadań według projektów, terminów i priorytetów oraz niestandardowy cykl pracy

Śledzenie terminów i priorytetów dzięki przypomnieniom i powiadomieniom w odpowiednim czasie

Współpraca z zespołem poprzez przydzielanie zadań, udostępnianie projektów i komentowanie zadań

Zarządzanie zadaniami z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu

Limity Todoist

Wersja Free Todoist jest nieco ograniczona, z limitami liczby projektów, zadań i przypomnień

Niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji, w tym etykiety, przypomnienia i szczegółowe raportowanie, są dostępne tylko w wersjach premium

Cennik Todoist

Free Forever

Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (770+ opinii)

4.4/5 (770+ opinii) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

Compare Notion vs Todoist !

3. Volition

przez Volition na Producthunt Volition to nowy gracz w kategorii narzędzi do zarządzania zadaniami, pozycjonujący się jako świetna alternatywa dla Remember The Milk.

Wyróżnia się na tle innych Aplikacji GTD i Remember the Milk, koncentrując się na samomotywacji i psychologii stojącej za wydajnością, łącząc tradycyjne funkcje zarządzania zadaniami z innowacyjnymi podejściami, które pomogą Ci osiągnąć codzienne i długoterminowe cele.

Dla przykładu, Volition oferuje lekką funkcję szacowania Pomodoro, pozwalającą łatwo oszacować czas potrzebny na wykonanie zadań w 25-minutowych odstępach. Jego lista zadań płynnie integruje się z szacowanym czasem, zapewniając dostawcy jasne zrozumienie, ile czasu będzie wymagało każde zadanie.

Volition najlepsze funkcje

Uprość szacowanie czasu dzięki lekkim szacunkom Pomodoro w Volition

Połącz zadania z szacowanym czasem, aby zapewnić płynne planowanie i realizację

Ułatwienie refleksji dzięki zintegrowanej funkcji dziennika Volition

Limity Volition

Największe wyzwanie dla Volition jest dziwne - jego konsumenci są gotowi zapłacić za zaawansowane funkcje, ale deweloper jest niechętny do ich tworzenia i pobierania za nie opłat

Ceny Volition

Free Forever

Oceny i recenzje Volition

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

4. Trello

przez Trello Trello i Kanban stały się niemal synonimami. Jest to jedno z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania zadaniami Kanban dostępnych online. Znane ze swojego prostego, opartego na kartach układu, Trello pozwala na wizualne zarządzanie zadaniami, projektami i cyklami pracy poprzez konfigurowalne tablice, listy i karty.

Ta elastyczność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych, Teams i Business, które chcą usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność w różnych projektach.

Siła platformy leży w jej zdolności do dostosowania się do wielu przypadków użycia, od prostych list rzeczy do zrobienia po złożone scenariusze zarządzania projektami. Dzięki szerokiej gamie Power-Ups (termin integracji Trello), można połączyć Trello z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak Slack, Google Drive i Dropbox.

Co więcej, wbudowane narzędzie do automatyzacji Trello, Butler, automatyzuje codzienne zadania i procesy, oszczędzając czas i zmniejszając wysiłek ręczny poprzez ustawienie reguł, komend i zaplanowanych operacji.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualna organizacja zadań i projektów dzięki systemowi opartemu na kartach Trello, który zapewnia natychmiastowy wgląd w statusy projektów

Niestandardowe tablice, które można dopasować do swojego cyklu pracy, tworząc listy i karty dla różnych projektów,

Wspieranie pracy zespołowej i przejrzystości dzięki narzędziom do współpracy, które umożliwiają przydzielanie zadań, komentowanie, załączanie plików i ustawianie terminów bezpośrednio na kartach, dzięki czemu członkowie zespołu są zgodni

Zwiększenie wydajności i cyklu pracy poprzez połączenie Trello z innymi aplikacjami i usługami

Automatyzacja powtarzających się zadań i procesów dzięki wbudowanemu narzędziu do automatyzacji Trello, Butler

Limity Trello

Trello doskonale sprawdza się w przypadku małych i średnich projektów, ale większe teamy lub projekty o złożonych potrzebach mogą mieć trudności z efektywnym zarządzaniem wszystkim, biorąc pod uwagę jego rozszerzenie funkcji

Podstawowy plan Trello oferuje ograniczone funkcje raportowania i analizy

Cennik Trello

Free Forever

Standardowy: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise Plan: $17.50/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 opinii)

4,4/5 (ponad 13 400 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

5. Super wydajność

przez Super wydajność Super Productivity oferuje unikalną mieszankę funkcji zarządzania zadaniami zaprojektowaną dla programistów, freelancerów i każdego, kto chce zmaksymalizować swoją wydajność, koncentrując się na prostocie i wydajności.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do zarządzania zadaniami, Super Productivity integruje śledzenie czasu i zarządzanie projektami bezpośrednio z cyklem pracy, co czyni go intrygującą alternatywą dla Remember The Milk in 2024.

Po pierwsze, Super Productivity płynnie integruje śledzenie czasu z zarządzaniem zadaniami, dzięki czemu można skutecznie monitorować czas poświęcony na każde zadanie. Dodatkowo, aplikacja dostarcza szczegółową organizację zadań z podzadaniami, notatkami i załącznikami, ułatwiając kompleksową obsługę projektów.

Możesz także przeglądać historię swojej pracy za pomocą funkcji Worklog, która pomaga analizować wzorce wydajności i wprowadzać niezbędne poprawki. Narzędzie integruje się z popularnymi usługami, takimi jak GitHub, GitLab i Jira.

Najlepsze funkcje Super Productivity

Płynna integracja śledzenia czasu z zarządzaniem zadaniami

Skrupulatna organizacja zadań za pomocą podzadań, notatek i załączników

Wygodne przeglądanie historii pracy dzięki funkcji Worklog

Usprawnienie cyklu pracy dzięki integracji z popularnymi usługami

Zwiększ wydajność dzięki wbudowanemu timerowi Pomodoro

Limity Super Wydajności

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać szyk funkcji i niestandardowych opcji za przytłaczający

Chociaż istnieje aplikacja komputerowa, jej obsługa i zestaw funkcji są bardziej ograniczone w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne

Projekt aplikacji jest bardziej skoncentrowany na indywidualnej wydajności, co może ograniczać jej skuteczność w przypadku współpracy w większym zespole

Super Wydajność - ceny

Free Forever

Super Wydajność oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. Rzeczy

przez Rzeczy Things to elegancka i potężna platforma do zarządzania projektami, która oferuje eleganckie rozwiązanie do zarządzania zadaniami, projektami i terminami. Zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości użytkowania, Things zapewnia intuicyjny interfejs, który pomaga użytkownikom organizować swoje życie przy minimalnym wysiłku.

Unikalne połączenie wyglądu i funkcji aplikacji sprawia, że znalazła się ona na naszej liście alternatyw dla Remember The Milk, szczególnie dla użytkowników korzystających z ekosystemu Apple. Pozwala zarządzać zadaniami na różnych urządzeniach dzięki synchronizacji iCloud.

Dzięki funkcjom takim jak wprowadzanie danych w języku naturalnym, planowanie projektów i widok Dzisiaj, Things zachęca do skupienia się na tym, co ważne, bez przytłaczania się natłokiem codziennych zadań.

Najlepsze funkcje aplikacji Things

Uproszczenie zarządzania zadaniami dzięki przejrzystemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Wydajniejsza praca dzięki możliwości szybkiego dodawania zadań przy użyciu języka naturalnego

Tworzenie szczegółowychplany projektów dzieląc duże cele na wykonalne zadania i włączając kamienie milowe

Skupienie się na codziennych zadaniach dzięki funkcji widoku na dziś

Zarządzanie zadaniami na wszystkich urządzeniach Apple dzięki synchronizacji iCloud

Ograniczenia aplikacji Things

Aplikacja Things jest dostępna wyłącznie dla systemów iOS, macOS i watchOS, co ogranicza jej użycie do użytkowników produktów Apple

W porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, Things ma wyższą etykietę cenową, z osobnymi zakupami wymaganymi dla każdej platformy (iPhone, iPad i Mac)

Ceny aplikacji Things

iPhone i Apple Watch: 9,99 USD, opłata jednorazowa

9,99 USD, opłata jednorazowa iPad: 19,99 USD, opłata jednorazowa

19,99 USD, opłata jednorazowa Vision Pro: 29,99 USD, opłata jednorazowa

29,99 USD, opłata jednorazowa Mac: 49,99 USD, opłata jednorazowa

Oceny i recenzje Things

G2: 4.4/5 (ponad 25 recenzji)

4.4/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 140 recenzji)

7. Quire

przez Quire Quire to dynamiczne i przyjazne dla użytkownika zadanie oraz narzędzie do zarządzania projektami które oferuje świeże spojrzenie na organizację zadań i projektów. Jego innowacyjne podejście do zarządzania zadaniami wykorzystuje zagnieżdżoną listę zadań i pozwala na rozbicie projektów na możliwe do zarządzania podzadania.

Platforma promuje pracę zespołową poprzez obszar roboczy oparty na współpracy, w którym członkowie mogą udostępniać zadania, angażować się w dyskusje i otrzymywać aktualizacje. Dzięki zintegrowanemu Tablica Kanban widok umożliwia dynamiczną wizualizację postępu zadań i cyklu pracy, ułatwiając efektywne śledzenie zadań i zarządzanie nimi.

Quire dodatkowo usprawnia cykl pracy poprzez integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google i GitHub.

Najlepsze funkcje Quire

Lepsze zarządzanie pracą dzięki zadaniom i podzadaniom w hierarchicznej strukturze

Współpraca w udostępnionym obszarze roboczym, w którym członkowie mogą dzielić się zadaniami, dyskutować w komentarzach i otrzymywać aktualizacje

Dynamiczna wizualizacja postępu zadań i cyklu pracy dzięki zintegrowanemu widokowi tablicy Kanban

Usprawnienie cyklu pracy i połączeń dzięki integracji z popularnymi narzędziami

Utrzymanie wydajności w podróży dzięki dostępności mobilnej

Ograniczenia Quire

Powolna krzywa uczenia się, biorąc pod uwagę rozszerzenie funkcji

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowe dla widoków zadań i powiadomień za mniej zniuansowane w porównaniu z innymi platformami

Ceny Quire

**Free Forever

Professional: $10.95/miesiąc za użytkownika

$10.95/miesiąc za użytkownika Premium: $18.95/miesiąc na użytkownika

$18.95/miesiąc na użytkownika Enterprise: $24.95/miesiąc na użytkownika

Quire oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

4.6/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 220 recenzji)

8. TickTick

via TickTick TickTick to wszechstronne i bogate w funkcje narzędzie do zarządzania zadaniami. Jest to atrakcyjna alternatywa dla Remember The Milk dla osób i zespołów, które chcą zwiększyć wydajność. Dzięki naciskowi na intuicyjny design i szeroki wachlarz funkcji, TickTick zaspokaja szerokie spektrum potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, od prostych list do zrobienia po złożone śledzenie projektów.

Aplikacja płynnie integruje się z codziennym życiem dzięki przypomnieniom, kalendarzom i funkcjom śledzenia nawyków.

Możliwość dostosowania TickTick do różnych urządzeń i platform, niestandardowe opcje i narzędzia zwiększające wydajność sprawiają, że jest to solidne rozwiązanie usprawniające proces zarządzania zadaniami, poprawiające organizację i zwiększające wydajność.

Najlepsze funkcje TickTick

Dostęp do zadań z dowolnego miejsca dzięki wieloplatformowej dostępności TickTick

Kompleksowe zarządzanie zadaniami dzięki wsparciu dla zadań, podzadań, powtarzających się zadań i poziomów priorytetów

Zwiększ wydajność dzięki wbudowanej integracji z kalendarzem do planowania zadań i timerowi Pomodoro, aby zwiększyć koncentrację podczas sesji roboczych

Wspieranie pozytywnych nawyków dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia nawyków

Ułatwienie pracy zespołowej i organizacji rodzinnej dzięki udostępnianiu zadań i list

Limity TickTick

Niektórzy użytkownicy mogą uznać szeroki zakres funkcji za przytłaczający, zwłaszcza jeśli szukają prostego rozwiązania do zarządzania zadaniami

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji

Cennik TickTick

Free Forever

Premium: $35.99/rok

TickTick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

9. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobienia Dzięki Any.do zrobienia, bycie zorganizowanym i wydajnym jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Koncentrując się na przejrzystym wyglądzie i przyjaznych dla użytkownika funkcjach, Any.do zapewnia intuicyjną platformę do zarządzania zadaniami, ustawienia przypomnień i planowania wydarzeń.

Jego możliwości integracji pomagają bez wysiłku pozostać na szczycie swoich zadań, zwiększając wydajność i zmniejszając stres. Co więcej, funkcja wprowadzania głosowego pozwala na szybkie dodawanie zadań bez użycia rąk. Współpracę ułatwiają udostępniane zadania i listy, które promują pracę zespołową i koordynację między przyjaciółmi, rodziną lub członkami zespołu.

Dodatkowo, funkcja codziennego planowania podpowie ci, abyś przejrzał i zaplanował swój dzień każdego ranka, pomagając w ustalaniu priorytetów zadań i efektywnym zarządzaniu czasem.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Płynne zarządzanie zadaniami na platformach iOS, Android, web i pulpit

Efektywna współpraca z członkami Teams przy użyciu udostępnianych zadań i list

Kompleksowy przegląd codziennych obowiązków

Ustalanie priorytetów zadań i efektywne zarządzanie czasem

Limity Any.do zrobienia

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowego zarządzania zadaniami i interfejs za ograniczone w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Any.do zrobienia

Free Forever

Premium : $5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: $5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Rodzina : 8 USD/miesiąc za 4 użytkowników (rozliczane rocznie)

: 8 USD/miesiąc za 4 użytkowników (rozliczane rocznie) Teams: $8/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Any.do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (193 opinie)

4.2/5 (193 opinie) Capterra: 4.4/5 (169 opinii)

10. Posortowane

via Posortowane Sorted wyróżnia się jako innowacyjne narzędzie do zarządzania zadaniami, łącząc to, co najlepsze w kalendarzu i zarządzaniu zadaniami w jedno, usprawnione doświadczenie. Dzięki rozbudowanym funkcjom Sorted, zarządzanie zadaniami i harmonogramami staje się płynne i intuicyjne.

Przykładowo, funkcja Hyper-scheduling automatycznie układa zadania wokół wydarzeń, optymalizując dzień pod kątem najwyższej wydajności. Funkcja ujednoliconej osi czasu konsoliduje zadania, wydarzenia i notatki w spójny widok, oferując kompleksowy obraz aktywności w ciągu dnia.

Podobnie Magic Select pomaga łatwo organizować zadania i wydarzenia za pomocą intuicyjnych gestów, zwiększając ogólne wrażenia użytkownika.

Sorted oferuje również konfigurowalne widoki w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z planowaniem, w tym widoki listy, dnia i 3 dni. Funkcja Seamless Syncing platformy zapewnia również, że zadania i plan pozostają zsynchronizowane na wszystkich urządzeniach Apple, zapewniając spójne doświadczenie planowania.

Posortowane najlepsze funkcje

Automatyczne planowanie zadań wokół wydarzeń dzięki funkcji Hyper-Scheduling

Łączenie zadań, wydarzeń i notatek w spójną oś czasu dzięki funkcji Unified Timeline

Łatwe organizowanie i dostosowywanie zadań i wydarzeń za pomocą prostych gestów dzięki Magic Select

Dostęp do różnych widoków, aby zaspokoić różne potrzeby związane z planowaniem, w tym widoki listy, dnia i 3 dni, z dostosowywanymi widokami

Synchronizacja zadań i harmonogramów na wszystkich urządzeniach Apple dzięki funkcji Seamless Syncing

Posortowane limity

Sorted jest obecnie dostępne tylko dla systemów iOS i macOS

Unikalne funkcje i interfejs Sorted mogą wymagać okresu dostosowania dla nowych użytkowników, aby w pełni wykorzystać jego możliwości

Ceny Sorted

Free Forever:

iOS Pro: $14.99/rok na użytkownika

$14.99/rok na użytkownika macOS Pro: $24.99/rok na użytkownika

Posortowane oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

Popraw swoje umiejętności zarządzania zadaniami dzięki odpowiedniej alternatywie dla Remember The Milk

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania zadaniami może znacząco wpłynąć na cykl pracy, wydajność i ogólne powodzenie w zarządzaniu projektami i codziennymi zadaniami.

Podczas gdy badamy alternatywy dla Remember The Milk, wybór narzędzia, które jest zgodne z potrzebami osobistymi lub zespołu jest kluczowy, niezależnie od tego, czy chodzi o grupowanie zadań lub zarządzanie plikami lista priorytetów .

Każda ze wzmiankowanych alternatyw oferuje unikalne funkcje i możliwości, od intuicyjnego wyglądu i kompatybilności międzyplatformowej po zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami i współpracy. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Dzięki wszechstronnym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, ClickUp posiada wszystkie narzędzia do udoskonalenia cyklu pracy i zwiększenia wydajności zarządzania projektami. Zarejestruj się w ClickUp today for Free!