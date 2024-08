10 gier przywódczych do budowania i rozwijania umiejętności

Dążysz do tego, by przewodzić z jasnością, motywować celowo i osiągać wyniki? Podczas gdy pozycje przywódcze wiążą się z tytułami, cechy przywódcze, które leżą u ich podstaw, mogą być kultywowane przez każdego. Ale do zrobienia w dynamiczny i angażujący sposób?

Niniejszy wpis przedstawia 10 strategicznych gier przywódczych zaprojektowanych w celu doskonalenia komunikacji, rozwiązywania problemów i współpracy. W końcu nie ma lepszego sposobu na oddanie się zajęciom grupowym, które budują koleżeństwo i wzbudzają zaufanie. Szczęśliwsze zespoły pracują z większą wydajnością i pomagają stworzyć bardziej wspierające środowisko pracy.

Zapoznajmy się z najlepszymi grami dla liderów, które pomogą tobie i twojemu zespołowi zaprezentować się z jak najlepszej strony i lepiej pracować jako drużyna. Ale najpierw wstęp.

Czym są gry przywódcze i jakie są ich zastosowania

Gry przywódcze są specjalnie zaprojektowane, aby poprawić wyniki zespołu, takie jak współpraca, rozwiązywanie problemów, komunikacja, praca zespołowa i wiele innych. Gry te tworzą środowisko do eksperymentalnego uczenia się, które jest zarówno zabawne, jak i edukacyjne.

Te zabawne ćwiczenia zachęcają do przyjęcia umiejętności przywódczych w zakresie strategicznego myślenia, skutecznej komunikacji i lepszej współpracy w miejscu pracy, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc!

Znaczenie gier przywódczych

Gry przywódcze zapewniają bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia, eksperymentowania i popełniania błędów bez konsekwencji w świecie rzeczywistym! Symulują scenariusze w miejscu pracy i dzielą złożone koncepcje na małe wyzwania, dzięki czemu nauka jest przyjemna i skuteczna.

Będziesz zaskoczony, jak wiele możesz się nauczyć i zyskać dzięki przyjaznej rywalizacji w miejscu pracy. Doskonaląc swoje podstawowe umiejętności przywódcze za pomocą tych gier jako przewodnika, będziesz lepiej przygotowany do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na twojej drodze jako lidera zespołu.

Zabawna nauka, potężne wyniki

Gry przywódcze i działania związane z rozwojem przywództwa nie są przeznaczone wyłącznie do korporacyjnych sal szkoleniowych. Są one skuteczne w różnych ustawieniach, niezależnie od filozofia przywództwa lub styl pracy :

Klasy: Pomagają członkom zespołu nauczyć się rozwijać umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i strategie komunikacji w zabawny i interaktywny sposób

Pomagają członkom zespołu nauczyć się rozwijać umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i strategie komunikacji w zabawny i interaktywny sposób Zasoby ludzkie: Identyfikacja potencjalnych liderów, ocena krytycznych umiejętności podczas rozmów kwalifikacyjnych, a nawet wdrażanie nowych pracowników za pomocą angażujących działań

Identyfikacja potencjalnych liderów, ocena krytycznych umiejętności podczas rozmów kwalifikacyjnych, a nawet wdrażanie nowych pracowników za pomocą angażujących działań Zarządzanie kryzysowe: Pomóż swoim teamom silniejszy powrót do pracy po wydarzeniach typu "czarny łabędź", takich jak pandemia COVID, i szkolić Teams w zakresie podejmowania szybkich decyzji, skutecznej komunikacji i zachowania spokoju pod presją poprzez symulowane scenariusze

Wykorzystaj gry do uwolnienia potencjału przywódczego

Zabawne gry przywódcze działają jak ćwiczenia doskonalące kluczowe umiejętności, takie jak:

Podejmowanie decyzji: Pomaga poruszać się w złożonych sytuacjach w pracy

Pomaga poruszać się w złożonych sytuacjach w pracy Aktywne słuchanie: Umożliwia słuchanie tego, co mówią inni i skuteczne reagowanie

Umożliwia słuchanie tego, co mówią inni i skuteczne reagowanie Empatia: Pozwala zrozumieć i połączyć się z członkami zespołu na głębszym poziomie

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym liderem, czy doświadczonym profesjonalistą, te gry mogą rozpalić twoją kreatywność, wzmocnić pewność siebie i wyposażyć cię w narzędzia do lepszego poruszania się po ścieżce przywództwa.

10 gier przywódczych, dzięki którym rozwiniesz się jako lider

Gotowy do grania w gry przywódcze ze swoim teamem? Oto krótka lista na dobry początek. Przygotuj się do gry!

1. Wyścig liderów: Zrób krok do przodu i udowodnij swoje umiejętności!

Ta szybka gra ujawnia, kto ma odwagę stawić czoła wyzwaniom związanym z przywództwem. Oto jak to działa:

Ustaw się w kolejce: Gracze stają ramię w ramię, gotowi pokazać swój styl przywództwa i potencjał Wywoływanie cech: Osoba niebędąca uczestnikiem wywołuje cechę powodzenia przywództwa - taką jak innowacyjność, komunikacja, wiarygodność, odporność, etyka, inteligencja emocjonalna, proaktywność i inspiracja - w oparciu o kryteria przywództwa organizacji Wyjaśnij i przekonaj: Gracze, którzy uważają, że dana cecha odnosi się do nich, robią krok do przodu i wyjaśniają, dlaczego tak uważają Osądź i powtórz: Panel ocenia wyjaśnienia i jeśli uzna je za słuszne, gracz pozostaje w składzie; jeśli nie, robi krok w tył. Gra toczy się dalej z nowymi cechami Zwycięzca: Gracz z największą liczbą poprawnych wyjaśnień, który pozostaje w składzie, wygrywa

W tej grze chodzi o szybkie myślenie, wyczyszczoną komunikację i wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i cechami przywódczymi. Nawet jeśli nie wygrasz, udoskonalisz swoje umiejętności, dzięki czemu wszyscy wygrają!

2. Survival Showdown: Wybieraj!

Wyzwanie: Wyobraź sobie, że utknąłeś po katastrofie lotniczej lub zaginąłeś na morzu. Jakie pięć niezbędnych elementów zabrałbyś, aby przetrwać? Ta gra pomoże ci doskonalić umiejętności strażackie i nauczy cię płynnie poruszać się w chaotycznych sytuacjach w miejscu pracy.

Gra:

Formularz: Gracze tworzą grupy przywódcze i mniejsze załogi Scenariusze: Ogłaszana jest sytuacja przetrwania (np. wrak statku lub bezludna wyspa) oraz limit czasu na wybór elementów Podstawy przetrwania: Każdy Teams zbiera się, aby opracować strategię i wybrać pięć najlepszych narzędzi przetrwania, rozwijając umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i komunikacji pod presją Dlaczego to ma znaczenie: Teams prezentują swój wybór i wyjaśniają swoje rozumowanie Wyłania się przywództwo: Liderzy przejmują dowodzenie, kierują dyskusjami i bronią odsetków swojego zespołu

Survival Showdown to nie tylko wybieranie elementów; to także ćwiczenie umiejętności przywódczych. Teams uczą się krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, skutecznej komunikacji i budowania konsensusu, zdobywając cenne doświadczenie w podejmowaniu decyzji, pracy zespołowej i przywództwie.

3. Tylko 99 sekund: Czy potrafisz zadzwonić?

Celem tej szybkiej gry jest doskonalenie umiejętności przywódczych pod presją.

Wyzwanie: Każda runda przedstawia kryzys przywódczy (taki jak wada produktu, koszmar PR lub wyciek danych klientów). Gracz ma 99 sekund na

Podjęcie decyzji: Jaki jest twój natychmiastowy plan działania? Ustalić priorytety: Co jest najważniejsze do zrobienia w pierwszej kolejności? Komunikuj się: Wyraźnie wyjaśnij swoją decyzję i jej uzasadnienie

Just 99 Seconds pomaga rozwijać kluczowe umiejętności przywódcze, takie jak szybkie myślenie, ustalanie priorytetów, jasna komunikacja oraz umiejętność zachowania spokoju i podejmowania decyzji pod presją.

4. Magiczny dywan: Praca zespołowa nabiera rozpędu!

Wyzwanie: Przerzuć dywan razem, nie schodząc z niego ani na krok!

Gra:

Grupa zostaje podzielona na Teams (wielkość Teams zależy od wielkości dywanu) Rozłożony zostaje duży dywan, na którym staje każda drużyna Każdy zespół musi przerzucić dywan na drugą stronę, ale nie wolno im zrobić kroku. Jedna stopa na zewnątrz i drużyna musi zacząć od nowa Pierwsza drużyna, która przerzuci dywan, wygrywa grę

Nauka przywództwa rozwija się, gdy Teams uczą się budować komunikację interpersonalną, współpracę i zaufanie.

Magic Carpet uczy również pracowników zwalniać, planować i wykonywać jako jednostka, myśleć nieszablonowo i przyjmować strategie na bieżąco.

5. Marshmallow Mania: Praca zespołowa buduje wieże!

Wyzwanie: Zbuduj najwyższą wolnostojącą konstrukcję, używając tylko spaghetti, ciągu, pianek i (opcjonalnie) wykałaczek.

Ustawienia:

Podziel swój Teams na małe grupy Zbierz materiały budowlane Uwolnij swojego wewnętrznego inżyniera: współpracuj, ustalaj strategię i zbuduj jak najwyższą konstrukcję Na koniec: ostrożnie umieść ptasie mleczko na swoim arcydziele Ustaw wymagający limit czasowy, aby dodać trochę adrenaliny Teams z najwyższą wieżą z pianek wygrywa

Lekcje przywództwa w Marshmallow Mania obejmują współpracę (komunikowanie się, oddelegowane zadania i wspólne budowanie), kreatywne myślenie (przełamywanie schematów i budowanie ponad limitami) oraz rozwiązywanie problemów (dostosowywanie, udoskonalanie i osiąganie nowych szczytów doskonałości przywódczej).

6. Silver Lining: Znajdź promyk światła w każdym wyzwaniu!

Wyzwanie: Odwróć scenariusz negatywności! Podzielcie się w parach doświadczeniami z poprzedniego projektu, przedstawiając jeden pozytywny i jeden negatywny aspekt. Następnie zamieńcie się rolami i znajdźcie w swoich historiach dobre strony.

Gra:

Weź partnera, najlepiej kogoś, z kim wcześniej pracowałeś nad projektem Rozpocznij (jedna osoba) udostępnianie doświadczenia związanego z projektem z negatywnym wynikiem Twój partner staje się "detektywem srebrnej podszewki" i musi znaleźć pozytywne aspekty i ukryte wnioski z tego doświadczenia Zamień się rolami i powtórz proces z doświadczeniem partnera

Silver Lining wspiera pozytywne nastawienie, umiejętności interpersonalne i motywację zespołu które są kluczem do rozwijania umiejętności przywódczych. Buduje empatię, pozwalając spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw. Ponadto, uświadomienie sobie, że uczenie się na podstawie przeszłych doświadczeń, nawet tych negatywnych, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju.

7. Ludzki węzeł: Uwolnij ducha swojego zespołu!

Wyzwanie: Czy twój zespół może współpracować, aby rozplątać ludzki węzeł, używając tylko komunikacji i pracy zespołowej?

Gra:

Zbierz swój zespół w małym kręgu, ustawiając ich ramię w ramię Sięgnij w poprzek i chwyć kogoś za prawą rękę po przeciwnej stronie kręgu Teraz sięgnij lewą ręką i chwyć lewą rękę innej osoby, ale nie osoby obok ciebie Rozpocznij rozplątywanie się bez przerywania łańcucha Obserwuj, jak liderzy naturalnie robią krok do przodu, aby prowadzić, strategować i komunikować drogę do zwycięstwa

Human Knot sprzyja współpracy zespołowej, nawet jeśli uczestnicy się nie znają. Liderzy kierują innymi za pomocą jasnych i zwięzłych instrukcji, zachęcając uczestników do kreatywnego myślenia i budowania wzajemnego zaufania.

8. Dostrzeganie zmian: Wyostrz umiejętności obserwacyjne swojego zespołu!

Wyzwanie: Czy potrafisz dostrzec subtelne zmiany w swoich kolegach z drużyny? Ta klasyczna gra sprawdza umiejętności obserwacji i pracy zespołowej.

Gra:

Uformuj dwie linie, które staną naprzeciwko siebie Poświęć kilka minut na obserwację kolegów z drużyny stojących naprzeciwko ciebie i zapamiętaj ich wygląd Odwróć się, aby zablokować widok, a teraz nadszedł czas na transformacje Niech koledzy z przeciwnej linii dyskretnie zmienią swój wygląd, np. ubranie, fryzurę, akcesoria lub okulary Odwróć się i zacznij pracować ze swoją drużyną, aby zidentyfikować wszystkie zmiany. Za wszelkie pominięte zmiany będą przyznawane punkty ujemne Zamień się rolami - teraz twoja kolej na zmianę wyglądu i sprawdzenie umiejętności obserwacji kolegów z drużyny Teams z najmniejszą liczbą odjętych punktów wygrywa grę

Spot the Change podkreśla potrzebę zauważania przez liderów szczegółów - zarówno dużych, jak i małych - a także sygnałów niewerbalnych. Zapamiętywanie informacji jest kluczowe dla skutecznego przywództwa i planowanie strategiczne. Tak więc, wspólna praca, udostępnianie spostrzeżeń i osiąganie konsensusu są kluczem do wygrania gry.

9. Shark Tank: Edycja firmowa

Wyzwanie: Przedstaw śmiałe rozwiązania prawdziwych problemów firmy, wygraj "inwestycję" od "rekinów" kierownictwa i uwolnij swojego wewnętrznego intraprzedsiębiorcę!

Ustawienia:

Rekiny: Trzy osoby z kadry zarządzającej tworzą formularz, który ocenia prezentacje uczestników na podstawie wpływu, wykonalności i kosztów

Trzy osoby z kadry zarządzającej tworzą formularz, który ocenia prezentacje uczestników na podstawie wpływu, wykonalności i kosztów Czas: Uczestnicy mają 60 minut na zbadanie, stworzenie i przećwiczenie 3-minutowej prezentacji dla wybranego wyzwania firmy

Gra:

Czas prezentacji (3 minuty): Każdy uczestnik przedstawia swoje rozwiązanie, podkreślając problem, wpływ i korzyści Pytania i odpowiedzi (5 minut): Rekiny zagłębiają się w pytania i odpowiedzi, aby omówić wątpliwości i poprosić o wyjaśnienia w czasie rzeczywistym Pływanie lub tonięcie: Rekiny bronią swojego rozwiązania, odpowiadają na wątpliwości i podkreślają jego wartość Decyzja inwestycyjna: Rekiny podejmują prywatną i anonimową decyzję o wyborze najbardziej obiecujących rozwiązań Informacje zwrotne od zarządu: Rekiny przekazują konstruktywne informacje zwrotne, podkreślając mocne strony, obszary wymagające poprawy i szczegóły dotyczące alokacji zasobów Wspólne uczenie się: Rekiny ułatwiają dyskusję grupową w celu udostępniania kluczowych wniosków, analizowania wspólnych tematów i omawiania kolejnych kroków

Dzięki Shark Tank: Company Edition, gracze uczą się współpracować nad rozwiązaniami opartymi na danych. To ćwiczenie tworzy zaangażowaną siłę roboczą, która jest uprawniona do napędzania innowacji i rozwiązywania wyzwań firmy.

10. Pętla sprzężenia zwrotnego: Przejdź milę w ich butach!

Wyzwanie: Uczyń swoją grę z informacją zwrotną bardziej interesującą, doświadczając jej z drugiej strony! To ćwiczenie przywódcze polegające na odwróceniu roli buduje empatię, poprawia umiejętności komunikacyjne i uczy liderów patrzenia na sprawy z różnych perspektyw.

Ustawienia:

Bank scenariuszy: Stwórz dokument ze wstępnie załadowanymi rzeczywistymi sytuacjami, takimi jak niedotrzymane terminy, opóźnienia w projektach, konflikty w zespole i niska jakość pracy

Gra:

Dobór w pary: Uczestnicy są podzieleni na pary Wybór scenariuszy: Rzeczywiste sytuacje w pracy, w których można udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej, są wybierane z dokumentu Odegranie scenki: Każda para odgrywa przydzielony jej scenariusz, koncentrując się na tym, w jaki sposób zazwyczaj przekazywana i otrzymywana jest informacja zwrotna Odwrócenie ról: Menedżerowie udzielają informacji zwrotnej tak, jakby byli pracownikami, a pracownicy udzielają informacji zwrotnej z perspektywy lidera Tworzenie formularzy informacji zwrotnej: Formularze są przeznaczone do anonimowego przekazywania informacji zwrotnej po każdym odgrywaniu roli, a odpowiedzi są analizowane w celu uzyskania praktycznych spostrzeżeń Zamknięta pętla: Zadania są tworzone bezpośrednio z formularzy informacji zwrotnej, postęp jest śledzony, a informacje zwrotne przekładają się na pozytywne zmiany

Podczas gry w Feedback Loop, krok po kroku buduje zrozumienie i współczucie. Liderzy uczą się doceniać perspektywy pracowników, przekazując im cenne informacje zwrotne. Pracownicy również czują się pewni siebie i zachęcani do wyrażania obaw i oferowania sugestii.

Gry przywódcze dla utrzymania pracowników i budowania Teams

Gry i ćwiczenia dla liderów są nie tylko zabawne i angażujące, ale także mają potężne znaczenie, jeśli chodzi o zwiększenie dynamiki zespołu i poprawę retencji pracowników.

Wpływ gier przywódczych na budowanie zespołu

Gry przywódcze pomagają w przełamywaniu silosów działowych. Zachęcają pracowników do dalszego rozwijania umiejętności i koncepcji przywódczych poprzez ćwiczenia z zakresu budowania zespołu, podczas których uczą się rozwiązywać wyzwania i świętować swoje zwycięstwa.

Gry takie jak Feedback Loop, Shark Tank: Company Edition i Human Knot mają na celu pobudzenie i rozwój umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów i budowania zaufania, a także mnóstwo radości i śmiechu!

Te wspólne doświadczenia tworzą trwałe więzi i wspomnienia oraz wnoszą świeży entuzjazm do zespołu, który uczy się współpracować jak bardziej skoncentrowana i zjednoczona grupa.

Gry dla liderów podnoszą także morale i ducha liderów zespołów. Zwycięstwo w wyzwaniu to niesamowite uczucie, które zbliża wszystkich, nawet jeśli mają różne style przywództwa

Wpływ gier przywódczych na retencję pracowników

Granie w gry przywódcze pokazuje pracownikom, że zależy ci na ich rozwoju zawodowym, osobistym i szczęściu w miejscu pracy. Gry te są świetnym sposobem na zwiększenie pozytywne środowisko pracy i zmniejszenie rotacji pracowników.

Pomyśl o tym: zamiast nudnego wykładu na temat komunikacji, gra polegająca na odgrywaniu ról, w której każdy może wziąć udział, brzmi o wiele bardziej wciągająco!

Gry zwalczają nudę i monotonię oraz zapewniają, że pracownicy pozostają podekscytowani i zmotywowani. To jasny komunikat, który mówi: "Chcemy, abyś odniósł sukces i dobrze się przy tym bawił!"

Jeśli myślałeś cytaty o pracy zespołowej były świetne w pomaganiu w motywowaniu zespołu, gry przywódcze tylko podniosą poziom inspiracji!

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności przywódczych z ClickUp

Bycie świetnym liderem to ciągła żonglerka. Terminy zbliżają się wielkimi krokami, członkowie zespołu potrzebują uwagi, a plan strategiczny ciągnie cię w wielu kierunkach. Jak dojść do zrobienia porządku z przeciążeniem poznawczym?

To proste: użyj ClickUp!

Łącz zespoły i zarządzaj pracą za pomocą funkcji zarządzania projektami ClickUp

Pomyśl o Funkcje zarządzania projektami w ClickUp jako spersonalizowane centrum dowodzenia. Nie chodzi tylko o zarządzanie lub oddelegowane zadania; chodzi również o zwiększenie samoświadomości jako skutecznego lidera. Oto jak możesz to zrobić:

1. Uproszczenie komunikacji w zespole

Porzuć chaos e-mailowy: Utrzymuj swój zespół w zgodzie dziękiCzat w ClickUp i prowadź dyskusje ze swoim zespołem w obszarze roboczym, bez rozpraszania się aktualizacjami e-maili

Utrzymuj swój zespół w zgodzie dziękiCzat w ClickUp i prowadź dyskusje ze swoim zespołem w obszarze roboczym, bez rozpraszania się aktualizacjami e-maili Przejrzystość jest kluczem: UżyjDokumenty ClickUp do dokumentowania i organizowania informacji, do których zespół może się łatwo odwołać. Udostępnianie ich i wprowadzanie w nich zmian w czasie rzeczywistym wraz ze wszystkimi członkami zespołu, dzięki funkcjom edycji opartej na współpracy

Wspólne tworzenie i edytować dokumenty w czasie rzeczywistym poprzez ClickUp Docs

Odpowiedź jest darem: UżyjSzablon opinii pracowników ClickUp aby zebrać informacje zwrotne od swojego zespołu, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wspierać kulturę otwartej komunikacji

Skorzystaj z szablonu opinii pracowników ClickUp, aby zebrać informacje zwrotne od pracowników

2. Opanowanie sztuki oddelegowanych zadań

Deleguj jak profesjonalista: Przydzielaj zadania z jasnymi instrukcjami, terminami i priorytetami za pomocąZadania ClickUp *Wzmocnij swój zespół: Daj im własność ich projektów i śledź ich postępy używającPulpity ClickUp. Pomoże Ci to przydzielić zasoby w oparciu o doświadczenie Twojego zespołu i zebrać spostrzeżenia w celu lepszego podejmowania decyzji

Przydzielaj zadania z jasnymi instrukcjami, terminami i priorytetami za pomocąZadania ClickUp *Wzmocnij swój zespół: Daj im własność ich projektów i śledź ich postępy używającPulpity ClickUp. Pomoże Ci to przydzielić zasoby w oparciu o doświadczenie Twojego zespołu i zebrać spostrzeżenia w celu lepszego podejmowania decyzji Wspólne świętowanie zwycięstw: Używaj @wzmianek do wyróżniania indywidualnych i zespołowych osiągnięć. To jak wirtualne przybijanie piątki swojemu zespołowi, które wzmacnia ich ducha i utrzymuje zaangażowanie wszystkich

Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd swojej pracy dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

3. Podnoszenie poziomu umiejętności organizacyjnych

Planuj jak mistrz: Twórz kompleksowe plany rozwoju przywództwa dziękiCele ClickUpdzieląc istotne cele na możliwe do wykonania kroki

Twórz kompleksowe plany rozwoju przywództwa dziękiCele ClickUpdzieląc istotne cele na możliwe do wykonania kroki Nigdy nie przegap żadnego wydarzenia: Zaplanuj spotkania, ustaw przypomnienia i zarządzaj swoim kalendarzem bezproblemowo w aplikacji ClickUpWidok kalendarza ClickUp, który pomoże Ci pozostać zorganizowanym i na bieżąco z zadaniami

Wizualizuj pracę swojego zespołu i planuj oś czasu za pomocą widoku kalendarza ClickUp

ClickUp to nie tylko narzędzie; to Twój partner w rozwoju przywództwa. Porzuć więc arkusze kalkulacyjne i przestarzałe metody i wykorzystaj moc ClickUp, aby uwolnić swój pełny potencjał przywódczy!

Gry przywódcze - więcej niż tylko zabawa i gry

Gry przywódcze to coś więcej niż ocenianie boisk w rekinim zbiorniku i budowanie wież z pianek marshmallow (choć bądźmy szczerzy, to też jest całkiem zabawne).

Prawdziwą korzyścią jest to, że gry te są przyjemnym sposobem na ćwiczenie podstawowych umiejętności, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i współpraca w trakcie szkolenia z przywództwa.

Oto dlaczego powinieneś promować gry przywódcze w swoim zespole:

Przełamują bariery: Gry tworzą równe pole gry, na którym kadra kierownicza z różnymistyle zarządzania mogą uczestniczyć i błyszczeć, niezależnie od stażu pracy czy osobowości

Gry tworzą równe pole gry, na którym kadra kierownicza z różnymistyle zarządzania mogą uczestniczyć i błyszczeć, niezależnie od stażu pracy czy osobowości Pobudzają kreatywność i innowacyjność: Gry zachęcają do kreatywnego myślenia i wymyślania innowacyjnych rozwiązań

Gry zachęcają do kreatywnego myślenia i wymyślania innowacyjnych rozwiązań Są dobrą zabawą: Ponieważ ludzie uwielbiają grać w gry, angażująca atmosfera w miejscu pracy poprawia morale pracowników i wzmacnia ducha zespołu

Co więcej, gry dla liderów to nie tylko korzyści dla teamu; mają one efekt falowania, który wpływa na całą organizację i jej ekosystem.

Twoi inwestorzy, klienci i interesariusze polegają na silnych i zjednoczonych liderach zespołów.

Inwestorzy czują się pewnie wiedząc, że ich inwestycja jest wspierana przez współpracujący, innowacyjny zespół

Klienci doceniają pracę z dobrze skoordynowanym zespołem, który zapewnia spójne wyniki

Interesariusze ufają zespołowi, który stawia czoła wyzwaniom dzięki skutecznej komunikacji i umiejętnościom rozwiązywania problemów

Potraktuj więc gry przywódcze jako inwestycję w powodzenie swojego zespołu, co ostatecznie przekłada się na powodzenie całej organizacji.

Następnym razem, gdy będziesz chciał podnieść umiejętności i morale swojego zespołu, pomiń nudny wykład i chwyć za dywaniki i pianki!

A kiedy już to zrobisz, skorzystaj z funkcji ClickUp, aby lepiej zarządzać pracą.

Gotowy do doskonalenia swoich umiejętności przywódczych? Rozpocznij bezpłatną wersję próbną ClickUp dzisiaj!

Najczęściej zadawane pytania

1. Czym są gry przywódcze?

Gry przywódcze obejmują interaktywne działania mające na celu rozwijanie podstawowych umiejętności, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i współpraca. Są one potężnym narzędziem do budowania silniejszych, bardziej skutecznych teamów.

2. Czym są sytuacyjne działania przywódcze?

Działania związane z przywództwem sytuacyjnym koncentrują się na dostosowaniu doświadczeń w grze do poziomu umiejętności i potrzeb każdej osoby. Działania te pomagają przyszłym liderom doskonalić umiejętność dostosowywania swojego stylu przywództwa i wsparcia każdego członka zespołu na jego wyjątkowej scenie rozwoju.

3. Czym jest gra przywódcza 30 Seconds Left?

Chociaż szczegóły gry 30 Seconds Left mogą się różnić, jedna z jej wersji polega na zachęceniu uczestników do udostępniania swoich ulubionych wspomnień, a następnie wybrania konkretnego 30-sekundowego momentu z tego wspomnienia, aby podzielić się nim z grupą.

Ćwiczenie to ma na celu zachęcanie do jasnej komunikacji, zachęcanie uczestników i promowanie ekspresji emocjonalnej.