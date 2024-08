Modele mentalne: Tajna broń dla inteligentnego podejmowania decyzji

Od czegoś tak prostego, jak wybór stroju do pracy, po coś tak złożonego, jak strategia biznesowa, którą należy wdrożyć, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, podejmowanie decyzji jest integralną częścią naszego codziennego życia. Ludzki mózg jest tak skonstruowany, że wielu z tych wyborów dokonujemy podświadomie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy! 🧠

Jednak nie wszystkie decyzje są (lub powinny być) podejmowane podświadomie - czasami wynikają one z właściwego przemyślenia, analizy i planu. W takich sytuacjach, a ustrukturyzowane podejście do podejmowania decyzji jest niezbędne do podejmowania właściwych decyzji lub posiadania zwycięskiej strategii.

To ustrukturyzowane podejście do myślenia i rozumowania jest tym, co kryje się pod pojęciem modeli mentalnych. W tym wszechstronnym artykule przedstawimy 10 najbardziej znanych przykładów modeli mentalnych i zobaczymy, w jaki sposób mogą one pomóc w osiągnięciu pożądanego rezultatu w danym momencie. Zapoznamy Cię również z potężnym narzędzie do zwiększania wydajności aby pomóc Ci wdrożyć dowolny model mentalny w życiu osobistym i zawodowym.

Czym są modele mentalne?

Najprościej rzecz ujmując, modele mentalne to narzędzia do myślenia. Są to strukturalne ramy poznawcze, które pozwalają człowiekowi krytycznie i racjonalnie przeanalizować każdą sytuację lub problem podejmować świadome decyzje .

Pomyśl o modelu mentalnym jako uproszczonej reprezentacji rzeczywistości, która pomaga przetwarzać złożone systemy i informacje w celu skutecznego rozwiązywania problemów.

Wybitny myśliciel i partner Warrena Buffetta, Charlie Munger, był jednym z pierwszych zwolenników modeli mentalnych. Twierdził, że dopóki nie zobaczysz faktów wiszących razem przez " sieć teorii nie można nadać im sensu. Aby przezwyciężyć te martwe punkty, musisz świadomie rozwijać i stosować różne modele mentalne do danych i faktów, aby je zrozumieć i zrozumieć swoje opcje w danej sytuacji.

Należy pamiętać, że niektóre modele mentalne mogą być również negatywne i należy ich unikać. Ludzką naturą jest rozwijanie niewłaściwych rutyn myślowych podczas stresujących sytuacji - na przykład reakcji walki lub ucieczki w obliczu niebezpieczeństwa.

Przyjrzyjmy się teraz 10 najważniejszym ramom interpretacji informacji, zrozumienia, jak działa świat i podejmowania najlepszych możliwych decyzji, za każdym razem!

10 modeli mentalnych do wdrożenia (lub unikania!) w codziennym życiu

Istnieją dziesiątki modeli mentalnych, które mogą ci pomóc podejmować wszystkie rodzaje decyzji . Ale ze względu na zwięzłość, wybraliśmy 10 najbardziej znaczących z nich, aby poprawić myślenie i rozumowanie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Zbadamy również, w jaki sposób ClickUp platforma zaprojektowana w celu poprawić wydajność pracy i do zrobienia może pomóc w zastosowaniu tych modeli mentalnych dzięki różnym funkcjom zarządzania projektami i wydajności.

1. Twierdzenie Baye'a

Twierdzenie Baye'a próbuje przewidzieć możliwość wystąpienia dowolnego wydarzenia lub sytuacji poprzez analizę odpowiednich danych historycznych i innych czynników sytuacyjnych, które mogą do nich prowadzić. Jest to matematyczny sposób przewidywania prawdopodobieństwa wydarzenia zamiast polegania na założeniach, które często są nieprawidłowe lub stronnicze. Oto jak wygląda formuła twierdzenia Baye'a:

Via: HowStuffWorks Po oszacowaniu matematycznego prawdopodobieństwa wielu wyników za pomocą twierdzenia Baye'a, możesz użyć Tablica ClickUp -Funkcja cyfrowej tablicy ClickUp do analizy potencjalnego wpływu każdego wydarzenia.

Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do korzystania z tablic, możesz zacząć od aplikacji Szablon matrycy prawdopodobieństwa i wpływu ClickUp aby wykreślić prawdopodobieństwo i wpływ każdego wyniku na płaszczyźnie XY w celu łatwej analizy. Może to pomóc w utrzymaniu realistycznych oczekiwań i podejmowaniu świadomych decyzji niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wprowadzeniem produktu na rynek, czy nad procesem wewnętrznym, ten szablon ClickUp pomoże Ci pewnie podejmować decyzje

2. Koszt alternatywny

Każda decyzja, którą podejmujemy, wiąże się z kosztami w postaci porzuconych alternatyw. Analiza kosztów alternatywnych zapewnia wgląd w to, co można stracić, wybierając konkretną opcję w danej sytuacji. To zrozumienie umożliwia ocenę przewagi komparatywnej wyborów w bezstronny i bezstronny sposób.

Możesz szybko przeanalizować koszty alternatywne dowolnego wyboru za pomocą narzędzia Widok wykresu Gantta ClickUp . Użyj go, aby zbudować szczegółowe wizualne mapy drogowe każdego ważnego aspektu obciążenia pracą i łatwo zidentyfikować zadania, które mogą zostać opóźnione lub porzucone, jeśli zdecydujesz się podjąć dodatkową pracę.

A ponieważ wykresy Gantta również wizualizują zależności można uzyskać jasny obraz każdego działania, na które może mieć wpływ opóźnienie w zakończeniu dowolnego konkretnego zadania.

Rozwiń pasek boczny w widoku Gantt w ClickUp, aby wyświetlić zadania i podzadania

3. Redundancja

Być może znasz już to pojęcie - redundancja odnosi się do posiadania dodatkowej ilości jakiegoś kluczowego zasobu (np. dodatkowej maszyny lub pracownika). Stanowi ona plan awaryjny na wypadek awarii kluczowego zasobu przed zakończeniem zamierzonego zadania.

Oto jak to wygląda - jeśli ocenić, że będziesz potrzebować 10 osób do zarządzanie projektem , onboard 11-12. Upewnij się, że 10 członków nowego zespołu jest ekspertami w swoich polach, a pozostałe dwie osoby mają ogólne pojęcie o wszystkim, co dotyczy projektu. Te dwie osoby mogą zastąpić innego członka zespołu, gdy ten zachoruje, zostanie przeniesiony do innego projektu lub odejdzie z zespołu.

Wbudowany w ClickUp funkcje zarządzania zadaniami może pomóc we wdrożeniu nadmiarowego sposobu myślenia w projektach. Z Zadania ClickUp w ramach każdego zadania można utworzyć wiele podzadań i przypisać je do różnych członków zespołu. Gdy zadanie jest podzielone między wielu członków zespołu, jego zakończenie staje się mniej zależne od jednej osoby, a o to właśnie chodzi w redundancji.

Można również dodać poziom priorytetu do każdego zadania i utrzymywać zespół rezerwowy do obsługi zadań o wysokim priorytecie na wypadek, gdyby pierwotne osoby przypisane nie mogły ich zakończyć.

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

4. Tworzenie łańcucha wstecznego

Jeśli masz tendencję do grzęźnięcia w szczegółach podczas dążenia do celu, prosty model mentalny zwany backward chaining może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Zamiast zaczynać od kroku pierwszego i iść naprzód, backward chaining sugeruje, aby rozpocząć od celu końcowego.

Zacznij od zanotowania wszystkich kroków niezbędnych do zakończenia celu - ale w odwrotnej kolejności. To, co zwykle byłoby ostatnim krokiem, teraz jest na pierwszym miejscu lista do zrobienia podczas gdy nominalnie pierwszy krok znajduje się na samym końcu linii.

Podczas gdy proces skierowany do przodu może wydawać się znajomy i bardziej intuicyjny, czasami może utopić cię we wszystkich szczegółach i poszczególnych krokach, przez co tracisz z oczu duży obraz. W przeciwieństwie do tego, backward chaining zawsze utrzymuje wzrok na nagrodzie. Oferuje również punkt widzenia, który pozwala osiągnąć cele w bardziej kreatywny i efektywny sposób.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

ClickUp może pomóc we wdrożeniu modelu mentalnego backward chaining z jego natywnymi funkcjami funkcja śledzenia celów nazwany Cele ClickUp . Użyj go, aby zdefiniować cel, który chcesz osiągnąć, a następnie podziel go na zadania niezbędne do jego zakończenia. Aby pracować wstecz od celu, uporządkuj zadania w kolejności malejącej za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania.

5. Zasada Pareto (zasada 80/20)

Zasada Pareto mówi, że w większości przypadków 80% skutków pochodzi z zaledwie 20% przyczyn. Dlatego też, zgodnie z tą zasadą, powinieneś skupić swoje zasoby i energię na tych działaniach, które przynoszą największą wartość.

Jeśli prowadzisz Business, ClickUp CRM może pomóc wpleść zasadę Pareto w cykl pracy, umożliwiając wgląd w potencjalną wartość interakcji z klientami w czasie rzeczywistym. Pomaga to szybko zidentyfikować leady o wysokiej wartości lub niestandardowych klientów, którzy zasługują na największą uwagę i wysiłek. Można również łatwo śledzić pozycję tych leadów i klientów w procesie sprzedaży i zobaczyć, kto jest za nie odpowiedzialny w sekcji "Osoba przypisana".

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

6. Prawo malejących zysków (lub malejącej użyteczności krańcowej)

Wszystko ma swój limit, w tym zdolność inwestycji do generowania zysków. Zwroty będą coraz skromniejsze, aż w końcu staną się zerowe lub nawet szkodliwe w niektórych przypadkach.

Prawo malejących zysków mówi nam, że zamiast stresować się działaniami, które przynoszą postępującą mniejszą wartość, powinniśmy skupić się na nasz czas, energię i zasoby na możliwościach, które mogą wygenerować nową wartość.

Aby zidentyfikować wysiłki, których zwroty zaczynają się zmniejszać, powinieneś mieć mechanizm, który pozwala na porównawcze badanie zwrotów w danym okresie. Na szczęście można użyć Pulpity ClickUp funkcja umożliwiająca śledzenie i wizualizację zwrotów ze wszystkich inwestycji za pomocą wykresów liniowych. 📊

Na przykład, jeśli chcesz przeanalizować, które z Twoich kanałów sprzedaży przynoszą malejące zyski z miesiąca na miesiąc, po prostu zaimportuj dane sprzedaży każdego kanału z ostatnich sześciu miesięcy do ClickUp i wizualizuj je za pomocą wykresów liniowych na pulpicie nawigacyjnym.

Możesz dodać oddzielne wykresy dla danych dla każdego kanału sprzedaży, a następnie łatwo zauważyć, który zwrot z inwestycji w kanał marketingowy spada sekwencyjnie od miesięcy.

Przedstaw wizualnie dowolne ustawienie wartości za pomocą niestandardowej karty wykresu liniowego w funkcji pulpitu nawigacyjnego ClickUp

7. Margines bezpieczeństwa

Podczas gdy redundancja wymaga utrzymywania dodatkowego zapasu jako zabezpieczenia przed potencjalnymi awariami lub niedostępnością ważnych zasobów, margines bezpieczeństwa opowiada się za włączeniem bufora do planu. Środek ten zapewnia, że twoje wysiłki są odporne i mogą wytrzymać niepowodzenia, zmniejszając w ten sposób ryzyko niepowodzenia lub, w najgorszych przypadkach, katastrofy. 🧨

Istnieją różne sposoby wdrażania marginesu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Instancja:

Podczas budowy infrastruktury publicznej (tj. mostów, linii kolejowych itp.) maksymalne limity są ustawione na poziomie niższym niż całkowite obciążenie konstrukcji

Przy ustawianiu terminów projektów, doświadczeni kierownicy projektów pozostawiają trochę miejsca na zmianę harmonogramu lub przeniesienie zadań na innego członka w przypadku, gdy ktoś zachoruje

Tworząc plany finansowe, firmy uwzględniają pewien margines bezpieczeństwa w swoich szacunkach sprzedaży i kosztów

Uwolnienie potencjału tego modelu mentalnego zależy od sztuki prognozy. Margines bezpieczeństwa można określić jedynie poprzez przewidywanie różnych wyników za pomocą analizy danych. ClickUp upraszcza ten proces, oferując szeroki zakres szablonów prognozy, w tym:

Użyj szablonu prognozy sprzedaży ClickUp, aby przewidzieć sprzedaż w ciągu miesiąca lub roku

8. Uprzedzenie potwierdzające

Confirmation bias to tendencja do myślenia i interpretowania sytuacji w sposób, który przylega do naszych istniejących przekonań i pomysłów, jednocześnie odrzucając wszystko, co jest z nimi sprzeczne.

Pod wpływem tego negatywnego modelu mentalnego możemy odrzucać wszystkie dane i dowody naukowe, które są sprzeczne z naszymi z góry przyjętymi wyobrażeniami i selektywnie akceptować fakty, aby stworzyć iluzję rzeczywistości. Czasami ludzie wymyślają przesłanki, aby uzasadnić swoje widoki.

Rozwiązanie pozwalające uniknąć tego błędu poznawczego jest dwojakie:

Pierwszym jest pokora. Musisz stale przypomnieć sobie, że nie ma uniwersalnych prawd i bez względu na to, jak bardzo jesteś wykształcony i poinformowany, wciąż jest wiele rzeczy, których nie wiesz

Drugim jest podejmowanie decyzji opartych na danych. Ustanowienie procesów gromadzenia i analizowania danych bez wad, a następnie poleganie na tych danych przy podejmowaniu decyzji

Podczas gdy pierwsza część rozwiązania jest bardziej umiejętnością, którą trzeba ćwiczyć, ClickUp może pomóc w drugiej części. Pulpity ClickUp mogą pomóc w łatwym zrozumieniu wzorców i trendów ukrytych w danych za pomocą elementów wizualnych zwanych kartami.

Podczas gdy można automatycznie śledzenie danych projektu na temat wydajności zespołu i ukończonych zadań, można również importować dane z zewnętrznych źródeł w celu ich wizualizacji i analizy. Dzięki dziesiątkom wspieranych typów kart możesz wybrać wizualizację, która przedstawi Twoje dane w najlepszy możliwy sposób.

Śledzenie transakcji w czasie za pomocą pulpitów ClickUp

9. Załącznik preferencyjny

Ten model mentalny jest nieco sprzeczny z zasadą Pareto. Podczas gdy ta druga sugeruje, że powinieneś skupić się na tych 20% działań, które prowadzą do 80% wyników, ta pierwsza opowiada się za odwrotnym podejściem.

Model preferencyjnego załącznika twierdzi, że przydzielając więcej zasobów do wysiłków już prowadzących do większości wyników, jeszcze bardziej wzmacniasz ich zdolność do zrobienia tego samego, nie dając innym działaniom uczciwej szansy na zrobienie tego samego.

Jak zatem dokonać wyboru pomiędzy tymi dwoma podejściami? Zanim w pełni przyjmiesz zasadę Pareto i poświęcisz swoje najlepsze wysiłki garstce leadów lub działań, upewnij się, że przeznaczyłeś odpowiednią ilość czasu, wysiłku i zasobów na przetestowanie potencjału innych źródeł przychodów.

10. Brzytwa Hanlona

Zwątpienie w siebie jest głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze. Dobrym przykładem jest sposób, w jaki menedżerowie i liderzy zespołów sprzedażowych szukają błędów, gdy nie zamykają potencjalnej transakcji lub gdy obiecujący potencjalny klient milczy na scenie negocjacji. Można założyć, że coś jest nie tak z procesem sprzedaży lub z produktem/usługą, co spowodowało wycofanie się potencjalnego klienta. 🤔

Chociaż czasami może to być prawdą, z pewnością nie jest tak za każdym razem. Leady mogą przestać odpowiadać, ponieważ są zajęte lub testują wody przed podjęciem zobowiązania finansowego. To właśnie mówi nam Brzytwa Hanlona: "Nigdy nie przypisuj złośliwości tego, co można wytłumaczyć nieostrożnością"

ClickUp może pomóc Ci określić, czy Twoi leady marketingowe (MQL) rezygnują z powodu niedociągnięć z Twojej strony, czy też z powodu ich niezdecydowania lub nieodpowiedzialności. Poprzez gromadzenie danych konwersji z ClickUp CRM i analizowanie ich za pomocą ClickUp Pulpitów, możesz określić, czy istnieje stały trend porzucania leadów, czy też występowanie takich przypadków to tylko pojedyncze incydenty.

Jeśli istnieje taki trend, należy znaleźć jego przyczynę lub przyczyny i ulepszyć swój produkt lub strategię marketingową. Czasami twoja strategia będzie dobra i być może będziesz musiał zoptymalizować swoje procesy zamiast tego. Ale jeśli masz do czynienia z pojedynczymi faktami tu i tam, nie przejmuj się nimi zbytnio!

Zaimplementuj dowolny model mentalny do podejmowania decyzji za pomocą ClickUp

Modele mentalne, które przedstawiliśmy, mogą pomóc w podejmowaniu mądrych decyzji. Możesz nawet tworzyć własne modele mentalne - kluczem jest upewnienie się, że wykorzystują one dokładne dane i logiczną teorię, aby pomóc w zrozumieniu czegoś. Ponieważ przy podejmowaniu kluczowych decyzji ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest poleganie na domysłach.

Funkcje ClickUp związane z wizualizacją, raportowaniem, zarządzaniem projektami i organizacją informacji (np. dedykowane przestrzenie projektowe, widoki dokumentów, itp.) mogą pomóc w odkryciu nieuchwytnych wzorców lub spostrzeżeń, które można wykorzystać do pełnego wdrożenia najlepszych modeli mentalnych w codziennym życiu i pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i otwórz drzwi do lepszego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Podziękujesz nam później! 💪