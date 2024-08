10 najlepszych integracji Notion do łączenia aplikacji

Dla większości z was Notion to coś więcej niż aplikacja do robienia notatek.

Łączy ona zarządzanie dokumentami, zadaniami i współpracę w tym samym miejscu, ułatwiając pracę dzięki funkcjom takim jak zagnieżdżone strony i wspólna edycja. Dodatkowo, funkcje takie jak Notion AI ułatwiły codzienną pracę.

Notion jest jednak tylko częściowym rozwiązaniem dla złożonych procesów i operacji w miejscu pracy. Wiele organizacji korzysta z pięciu do ośmiu innych narzędzi do komunikacji wewnętrznej, śledzenia czasu, przechowywania plików, formularzy, CRM i zarządzania zadaniami.

Żonglowanie wieloma narzędziami w ciągu dnia może być uciążliwe. Aby zwiększyć wydajność i ograniczyć przełączanie zakładek przygotowaliśmy listę 10 popularnych aplikacji dostępnych jako integracje z Notion.

Czego należy szukać w integracjach Notion?

Podczas gdy integracja narzędzi z Notion może usprawnić współpracę, może nie być odpowiednia w przypadku wyższych kosztów, złożonych konfiguracji lub obaw związanych z bezpieczeństwem.

Oto pięć ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas integracji aplikacji roboczych z obszarami roboczymi Notion:

Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika (UI) narzędzia ma ogromny wpływ na to, jak dobrze ono działa. Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika jest niezbędny do utrzymania odsetków użytkowników i płynnego wykonywania operacji

Możliwości współpracy: Integracja z aplikacjami, które promują efektywne udostępnianie informacji, zsynchronizowane cykle pracy i efektywną pracę zespołową. Pomaga to wspierać kulturę współpracy i redukuje silosy

Typ integracji : Niektóre aplikacje oferują bezpośrednią integrację z API Notion, podczas gdy inne wymagająnarzędzi innych firm, takich jak Zapier lub Zoho Flow. Oceń zalety i wady każdej opcji w oparciu o swoje konkretne potrzeby

Elastyczność: Szukaj integracji Notion, które oferują niestandardowe opcje, dzięki czemu możesz skonfigurować je zgodnie z własnymi preferencjami

Skalowalność : Sprawdź, czy integracja może się dostosować w miarę skalowania biznesu, niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie bardziej złożonych cykli pracy, czy większej liczby pracowników

Koszt : Niektóre integracje mogą być Free, podczas gdy inne mogą wiązać się z opłatą za subskrypcję lub cennikiem opartym na użytkowaniu. Weź pod uwagę swój budżet i wybierz integracje, które są opłacalne i optymalizują operacje robocze

Automatyzacja: Upewnij się, że integracja jest zgodna z istniejącymi cyklami pracy i procesami oraz nie zakłóca sposobu działania zespołu

10 najlepszych integracji Notion do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z niektórymi z najlepszych dostępnych integracji Notion, aby zwiększyć wydajność i współpracę Twojego zespołu oraz zorganizować i zwiększyć produktywność jego pracy.

Podczas gdy niektóre popularne aplikacje z tej listy są bezpośrednio zintegrowane z Notion, może być konieczne użycie oprogramowanie integracyjne innych firm lub usługi dla innych aplikacji. Dodaliśmy również kilka opcji w tym zakresie.

1. IFTTT

przez DO ZROBIENIA IFTTT (If This Then That) to popularna usługa internetowa, która umożliwia automatyzację zadań i połączenie aplikacji za pomocą prostych instrukcji warunkowych znanych jako aplety. IFTTT nie jest działającą aplikacją, ale pomaga zintegrować Notion z pozostałymi aplikacjami obszaru roboczego za pomocą prostych wyzwalaczy i akcji.

Dzięki IFTTT możesz generować nowe strony Notion za pomocą komend głosowych (używając Alexy lub Siri) i synchronizować swoje listy do zrobienia na różnych platformach.

Niektóre gotowe do użycia aplety dla Notion obejmują:

Dodawanie wydarzeń z Kalendarza Google do zrobienia w Notion

Dodawanie zakładek do postów z Medium lub Pocket do bazy danych w Notion

Synchronizowanie nowych wpisów w Arkuszach Google z bazami danych Notion i odwrotnie

Możesz również tworzyć niestandardowe aplety z wieloma akcjami, korzystając z wyzwalaczy i akcji dostępnych w IFTTT.

Najlepsze funkcje IFTTT

Tworzenie i uruchamianie automatyzacji dla Notion bez konieczności pisania kodu

Połącz swoje konto Notion z ponad 700 aplikacjami i usługami, nawet tymi, które nie mają własnej integracji z Notion

Tworzenie automatyzacji z wieloma działaniami w sekwencji i upraszczanie operacji roboczych

Integracja z asystentami głosowymi, takimi jak Alexa i Siri, dzięki czemu nie musisz być przywiązany do swoich urządzeń

Limity IFTTT

Niektóre aplety (takie jak zadania Notion dla wzmianek na Twitterze) są dostępne tylko w płatnych planach

IFTTT oferuje tylko jeden wyzwalacz i dwie akcje dla Notion

Ceny IFTTT

IFTT Free

IFTT Pro: 3,49 USD/miesiąc

3,49 USD/miesiąc IFTT Pro+: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje IFTTT

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

2. Zapier

przez Zapier Zapier to internetowy automatyzacja cyklu pracy platforma, która pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania między narzędziami biznesowymi za pomocą "Zaps" - warunkowego cyklu pracy, który łączy dwie lub więcej aplikacji w celu automatyzacji określonego działania lub zestawu działań.

Zapier umożliwia łatwą i bezproblemową integrację Notion z ponad 5000 aplikacji, w tym popularnymi obszarami roboczymi, takimi jak Airtable, Google Workspace i Slack.

Niezależnie od tego, czy synchronizujesz zadania i projekty, dodajesz odpowiedzi z formularzy do baz danych, czy synchronizujesz dane klientów - możesz to wszystko zrobić w ciągu kilku minut, korzystając z wcześniej istniejących Zapierów lub tworząc niestandardowe.

Najlepsze funkcje Zapier

Automatyzacja pracy w różnych aplikacjach, usprawnienie cyklu pracy i oszczędność czasu

Połączenie wielu aplikacji i tworzenie złożonych cykli pracy w jednym Zapie

Opisz swój cykl pracy asystentowi AI Zapier i stwórz dla niego swój Zap

Automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak comiesięczne raportowanie lub rozmowy telefoniczne, za pomocą zaplanowanych zapów

Limity Zapier

Użytkownicy raportują, że niektóre integracje nie są zbyt solidne

Ustawienie skomplikowanych, wieloetapowych zapów może być czasochłonne

Cennik Zapier

Free

Starter : $29.99/miesiąc

: $29.99/miesiąc Professional : $73.50/miesiąc

: $73.50/miesiąc Teams : 103,50 USD/miesiąc

: 103,50 USD/miesiąc Firma: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4.5/5 (1200+ recenzji)

: 4.5/5 (1200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2750+ recenzji)

3. Typeform

przez Typeform Jeśli chcesz tworzyć interaktywne formularze i ankiety, rozważ Typeform. Jest to popularna aplikacja wśród firm, znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, atrakcyjnych wizualnie projektów i możliwości gromadzenia danych w formacie konwersacyjnym.

Typeform zapewnia bezpośrednią integrację z Notion, której można użyć do synchronizacji odpowiedzi z formularzy z bazami danych Notion. Można na przykład utworzyć nowy wpis w bazie danych Notion dla każdej odpowiedzi na formularz utworzonej w Typeform. Pomaga to udostępniać wszystkie odpowiedzi z formularzy swojemu zespołowi, dzięki czemu mogą oni odpowiadać na wszelkie żądania, korzystając z wyników.

Integracja ta wspiera jednak tylko "bazy danych tabel" w Notion, a nie inne, takie jak Galeria czy Kalendarz.

Najlepsze funkcje Typeform

Lista tylko jednego pytania na każdej stronie i ułatwianie ludziom odpowiadania bez rozpraszania się

Dodawanie formularzy do stron internetowych lub e-maili w celu uzyskania odpowiednich odpowiedzi i zadawania dalszych pytań

Bezpośrednia integracja z Notion bez konieczności korzystania z aplikacji pośredniczących, takich jak IFTTT lub Zapier

Zachowaj aktualność danych, synchronizując je w czasie rzeczywistym

Limity Typeform

Jeśli token webhook z Notion wygaśnie, będziesz musiał utworzyć nowy formularz od zera, ponieważ token nie może zostać odtworzony

Odpowiedzi formularza można mapować tylko do tabeli bazy danych, a nie do innych typów baz danych, takich jak tablice lub kalendarze

Ceny Typeform

Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Plus : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Typeform oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (800+ recenzji)

4. GitHub

przez GitHub GitHub jest jedną z najczęściej używanych na świecie platform deweloperskich opartych na chmurze. Dostarcza ona zespołom programistycznym i firmom rozwiązania do tworzenia i dostarczania kodu oraz utrzymywania ich bazy kodu.

Integracja konta Notion z GitHub może ułatwić zespołom inżynieryjnym i nieinżynieryjnym współpracę nad rozwojem produktu i tworzenie zadań dla błędów i problemów.

Wbudowana integracja Notion z GitHub umożliwia użytkownikom Notion wykonywanie różnych zadań, takich jak dodawanie linku pull request (PR) do zadania i aktualizowanie statusu zadania w Notion na podstawie właściwości PR.

Najlepsze funkcje GitHub

Stwórz centralną bazę kodu dla swojego produktu i jedno źródło prawdy dla wszystkich deweloperów

Ułatwienie członkom zespołu przeglądania kodu i przekazywania opinii, ponieważ linki GitHub automatycznie wyświetlają podgląd kodu w Notion

Twórz synchronizację w czasie rzeczywistym między właściwościami GitHub w repo i bazą danych Notion, aby zapewnić dokładność danych

Utrzymanie porządku w projektach dzięki automatycznemu dodawaniu linku PR do zadań tworzonych w Notion

Limity GitHub

Początkujący użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że doświadczają częstych przestojów w okresach dużego obciążenia

Cennik GitHub

Free

Teams : 4,00 USD/użytkownika miesięcznie

: 4,00 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: $21.00/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje GitHub

G2 : 4.7/5 (2000+ recenzji)

: 4.7/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5500+ recenzji)

5. Asana

przez Asana Asana to internetowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, zaprojektowane, aby pomóc zespołom organizować pracę, zarządzać projektami i śledzić zadania. Dostarcza scentralizowaną platformę, na której Teams mogą współpracować, komunikować się i monitorować postępy projektów.

Teams, które używają Asany jako swojego oprogramowanie do zarządzania projektami i Notion jako narzędzie do tworzenia dokumentów mogą zintegrować oba te narzędzia, aby zapewnić usprawniony przepływ danych i stworzyć ujednolicony obszar roboczy. Obie platformy oferują bezpośrednie integracje, które można wykorzystać do wykonywania określonych działań.

Notion oferuje również darmowe narzędzie Asana Importer do importowania wszystkich projektów Asana do Notion jako bazy danych.

Najlepsze funkcje Asany

Widok statusu zadań i projektów z Asany w Notion poprzez dodanie ich jako podglądu połączonych zadań

Dodawanie stron Notion do zadań Asana, aby wszyscy współpracownicy mieli łatwy dostęp do dokumentów

Utwórz bazę danych ze wszystkimi szczegółami projektu, po prostu wklejając link do Asany w Notion

Limity Asany

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że mają trudności z wdrożeniem Asany w swoim zespole, a nowi użytkownicy napotykają stromą krzywą uczenia się

Zmiany wprowadzone w Asanie nie będą aktualizowane w Notion w czasie rzeczywistym. Będziesz musiał ręcznie zsynchronizować dane, aby zaktualizować zmiany

Cennik Asana

Personal : Free

: Free Starter : 13.49 USD/użytkownik miesięcznie

: 13.49 USD/użytkownik miesięcznie Zaawansowany : 30.49 USD/użytkownik miesięcznie

: 30.49 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9600+ recenzji)

: 4.3/5 (9600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12300+ recenzji)

6. Slack

przez Slack Posiadanie platformy komunikacyjnej zintegrowanej z Notion ułatwia komunikację. Możesz używać Slack, firmy Salesforce, jako platformy do przesyłania wiadomości zespołowych w celu lepszej komunikacji i współpracy.

Dostarcza ona kanały i wątki do dyskusji grupowych, bezpośrednie wiadomości do komunikacji jeden na jeden oraz huddles do komunikacji audio i wideo.

Przez integracja Slacka z Notionem można jednocześnie ograniczyć czasochłonną pracę i informować swój zespół na bieżąco. Członkowie Teams mogą komunikować się w czasie rzeczywistym w Slack, jednocześnie uzyskując dostęp do szczegółowej dokumentacji i funkcji zarządzania zadaniami w Notion.

Najlepsze funkcje Slack

Powiadamianie członków zespołu na Slack, gdy zostaną oznaczeni etykietą w dokumencie Notion, gdy strona zostanie zaktualizowana lub gdy nowy wpis zostanie dodany do bazy danych

Dodawanie wiadomości Slack do Notion jako zadań, wpisów w bazie danych, a nawet nowych stron

Odpowiadaj na komentarze i aktualizuj uprawnienia do udostępniania dokumentów Notion z konsoli Slack

Dodaj link do wiadomości Slack do Notion, aby wygenerować podgląd i zaktualizować konwersację w czasie rzeczywistym

Limity Slack

Cykle pracy i automatyzacja nie są dostępne w planie Free

Może być drogie dla dużych Teams

Cennik Slack

Free

Pro : $8.75/użytkownika miesięcznie

: $8.75/użytkownika miesięcznie Business +: $15/użytkownika miesięcznie

+: $15/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (32 000+ recenzji)

: 4.5/5 (32 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

7. Webex

przez Webex Webex firmy Cisco to popularna platforma do wideokonferencji, która ułatwia wirtualną komunikację i współpracę między organizacjami i zespołami.

Integracja jej rozwiązań do spotkań, przesyłania wiadomości i webinarów z Notion może promować udostępnianie wiedzy i przejrzystość w zespole.

Aplikacja jest również wyposażona w skróty, takie jak @notion track i @notion share, umożliwiające wykonywanie szybkich czynności, takich jak uzyskanie listy ostatnich aktualizacji bazy danych Notion lub udostępnianie dokumentu innym osobom.

W przypadku spotkań Webex można użyć narzędzia innej firmy, takiego jak Zapier lub jego alternatywy aby zintegrować je z API Notion.

Najlepsze funkcje Webex

Ustawienie zautomatyzowanego przepływu pracy w celu utworzenia nowej strony Notion dla każdego nowego spotkania

Dodaj bota Notion do obszaru roboczego Webex i używaj go do wykonywania zadań, takich jak udostępnianie dokumentów

Oszczędność czasu dzięki skrótom specyficznym dla Notion

Limity Webex

Nie jest dostępna bezpośrednia integracja między Webex Meeting i Notion

Nawet w usługach innych firm Webex oferuje tylko jeden wyzwalacz i żadnych akcji

Ceny Webex

Free

Webex Meet : 14,50 USD/użytkownika miesięcznie

: 14,50 USD/użytkownika miesięcznie Webex Suite : $25/użytkownika miesięcznie

: $25/użytkownika miesięcznie Webex Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Webex

G2 : 4.3/5 (22 700+ recenzji)

: 4.3/5 (22 700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (6800+ recenzji)

8. Paperform

przez Forma papierowa Paperform to internetowy kreator formularzy, który pomaga małym Businessom tworzyć formularze, przeprowadzać ankiety i projektować quizy. Dostarcza również jedną z najbardziej wszechstronnych i solidnych integracji z Notion.

Możesz zsynchronizować wpisy formularza z bazą danych Notion, zbudować nowy formularz w oparciu o właściwości w istniejącej bazie danych Notion, a nawet zaprojektować formularze tak, aby wyglądały jak interfejs Notion.

Paperform zapewnia dużą elastyczność - możesz zdecydować, które strony w obszarze roboczym Notion muszą być zintegrowane z Paperform i tworzyć prywatne integracje.

Najlepsze funkcje Paperform

Zbieranie płatności za pomocą formularzy, ponieważ Paperform integruje się z popularnymi bramkami płatności

Dodawanie przesłanych formularzy do Notion jako wpisów w bazie danych w celu śledzenia zgłoszeń w czasie rzeczywistym

Dodawanie formularzy do dokumentów i stron Notion i zachęcanie respondentów do przesyłania zgłoszeń

Używaj czcionki "inter" dla formularzy, które będą osadzone w Notion, aby była podobna do czcionki na stronach Notion

Limity formularzy papierowych

Paperform nie zapisuje częściowo przesłanych formularzy

Może być kosztowny dla małych Business, które dopiero zaczynają

Cennik Paperform

Essentials : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Pro : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business: $199/miesiąc

Paperform oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (90+ recenzji)

9. Google Drive

przez Google Drive Dysk Google to oparta na chmurze usługa przechowywania plików firmy Google, która umożliwia przechowywanie plików w chmurze, synchronizowanie ich między urządzeniami i udostępnianie ich innym.

Integracja Notion z Dyskiem Google pozwala na przeniesienie Dokumentów Google, Slajdów i Arkuszy Google bezpośrednio do obszaru roboczego Notion. Tworzy to jednolitą przestrzeń dla wszystkich informacji i umożliwia zespołowi łatwy dostęp do dokumentów i współpracę nad nimi.

Możesz korzystać z usług innych firm, takich jak Zapier lub Integromat, aby uruchamiać złożone cykle pracy, takie jak eksportowanie i przesyłanie nowych Dokumentów Notion na Dysk Google.

Najlepsze funkcje Dysku Google

Tworzenie drzew linków, baz danych lub stron w Notion, które odwołują się do plików z Dysku Google, ułatwiając zespołowi organizowanie i znajdowanie dokumentów

Łatwe śledzenie projektów poprzez łączenie odpowiednich dokumentów z określonymi zadaniami lub projektami w Notion

Limity Dysku Google

Bezpośrednia integracja Notion z Dyskiem Google jest dość ograniczona i być może będziesz musiał skorzystać z usługi innej firmy, aby uzyskać bardziej zaawansowaną automatyzację

Ma limit rozmiaru pliku, który można przesłać dziennie

Cennik Dysku Google

Business Starter : 6 USD/użytkownik miesięcznie

: 6 USD/użytkownik miesięcznie Business Standard : 12 USD/użytkownik miesięcznie

: 12 USD/użytkownik miesięcznie Business Plus : 18 USD/użytkownika miesięcznie

: 18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dysku Google

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (27300+ recenzji)

10. Figma

przez Figma Figma (przejęta przez Adobe) to oparte na chmurze narzędzie do projektowania i prototypowania, które ułatwia współpracę nad projektami interfejsu użytkownika (UI) i doświadczenia użytkownika (UX).

Jest szeroko stosowane przez projektantów, zespoły ds. wydajności i deweloperów do tworzenia prototypów i pomysłów na rozwiązania cyfrowe oraz ich wspólnej edycji.

Przez integracja Figma z Notion można zwiększyć współpracę między zespołami projektantów, menedżerów produktu, inżynierów i marketerów, umożliwiając im wszystkim (nawet tym, którzy nie mają konta Figma) przekazywanie opinii projektowych.

Najlepsze funkcje Figma

Dodanie linku Figma do dokumentu Notion, aby zobaczyć podgląd projektu na żywo w dokumencie, co ułatwia wszystkim członkom zespołu przeglądanie projektu

Połącz pliki Figma z określonymi zadaniami, aby zespół mógł odwoływać się do elementów projektu związanych z każdym zadaniem i współpracować nad nimi

Tworzenie połączeń lub osadzanie w celu łatwego dostępu do plików projektowych i prototypów bezpośrednio z obszaru roboczego Notion

Limity Figma

Dostęp do osadzonych plików Figma można uzyskać tylko za pośrednictwem przeglądarki, a nie aplikacji komputerowej

Użytkownicy zgłaszali opóźnienia podczas pracy z dużymi plikami projektowymi lub wieloma obszarami roboczymi

Ceny Figma

Starter : Free

: Free Professional : $12/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $12/miesiąc (rozliczane rocznie) Organizacja : $45/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $45/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: $75/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Figma

G2 : 4.7/5 (1030+ recenzji)

: 4.7/5 (1030+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (700+ recenzji)

Inne narzędzia do integracji zarządzania projektami

Chociaż w poprzedniej sekcji omówiliśmy niektóre z najlepszych integracji Notion, istnieje wiele innych narzędzi do zarządzania projektami oprogramowanie do zarządzania zadaniami narzędzia, które - po zintegrowaniu z Notion - mogą uprościć zarządzanie projektami w organizacji, wysiłki w zakresie współpracy i ogólną wydajność operacyjną.

Dodatkowe integracje zarządzania zadaniami z Notion mogą poprawić odpowiedzialność i przejrzystość zespołu, zapewniając wszystkim jego członkom przegląd statusów i indywidualnego wkładu.

Jednym z takich narzędzi jest ClickUp!

ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja do obszaru roboczego z różnymi funkcjami, w tym zarządzaniem projektami, komunikacją w zespole i zarządzaniem dokumentami.

Notion zapewnia podstawową opcję "podglądu linków", aby dodać zadania i projekty ClickUp do dokumentów Notion. Aby uzyskać bardziej zaawansowane cykle pracy, skorzystaj z usługi innej firmy, takiej jak Zapier, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ danych między ClickUp i Notion.

Na przykład, korzystając z Zapier, możesz dodać każdy nowy wpis w bazie danych jako listę kontrolną w ClickUp lub utworzyć nowe strony Notion dla każdego nowego elementu, wydarzenia lub zadania utworzonego w ClickUp.

Chociaż ClickUp jest dobrą opcją integracji, jest to również świetna alternatywa dla Notion . ClickUp dostarcza kompleksowe narzędzie do tworzenia dokumentów oraz zaawansowane rozwiązania do zarządzania projektami i współpracy.

uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i relacji w ClickUp Docs, aby pozostać zorganizowanym i utrzymać połączenie w pracy

Jak Notion, Dokumenty ClickUp pozwala również zespołom tworzyć piękne dokumenty i wiki, współpracować nad nimi, skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy, aby połączyć dokumenty z projektami i nie tylko.

ClickUp posiada również dodatkowe (i zaawansowane) funkcje, takie jak Tablice ClickUp i mapy myśli zachęcające do burzy mózgów oraz zaawansowane funkcje współpracy, takie jak klipy wideo i konsole czatu - wszystko w obszarze roboczym ClickUp.

Z funkcjami takimi jak wstępnie zdefiniowane podpowiedzi dla różnych przypadków użycia i dostęp mobilny, ClickUp AI jest również godną alternatywą dla Notion AI .

Uczyń wszystkie informacje natychmiast dostępnymi dzięki ClickUp Universal Search Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp to kolejna funkcja, która wyróżnia ClickUp. Umożliwia ona wyszukiwanie i znajdowanie informacji we wszystkich aplikacjach zintegrowanych z ClickUp z poziomu ClickUp.

Przełamuje to silosy informacyjne i zapewnia łatwy dostęp do plików dla wszystkich członków zespołu. Zapewnia również spersonalizowane wyniki wyszukiwania.

ClickUp najlepsze funkcje

Stwórz centralny cyfrowy obszar roboczy, aby zarządzać wszystkimi aspektami swojej pracy z jednego okna

Mądrzejsza praca dzięki ClickUp AI, która podsumowuje zawartość, edytuje dokumenty i wykonuje szybkie działania

Zachęcaj do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym i asynchronicznej za pomocą narzędzi takich jak czat, tablice, mapy myśli i inne

Korzystaj z wbudowanych funkcji zarządzania projektami i szablonów ClickUp do śledzenia postępów w projektach, mierzenia celów i do zrobienia znacznie więcej

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Krzywa uczenia się jest stroma

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

Pracuj szybciej i mądrzej z ClickUp

Widziałeś już, jak wiele przydatnych integracji Notion jest dostępnych, aby ułatwić Ci pracę. Ale czy któraś z nich wydaje się łatwiejsza niż ClickUp?

W przeciwieństwie do Notion - gdzie musisz zbudować swój system zarządzania projektami, narzędzia do śledzenia celów lub bazy danych od podstaw - ClickUp posiada wbudowane rozwiązania (i ponad 1000 szablonów ), które ułatwiają rozpoczęcie pracy i utrzymanie tempa.

Funkcje ClickUp, takie jak przestrzenie dla zespołów, tablice i konsole czatu, mogą pomóc uprościć operacje i poprawić współpracę w zespole .

Ciekawi Cię, czy ClickUp może być Twoją alternatywą dla Notion? Zarejestruj się za Free i dowiedz się, jak ClickUp może pomóc Ci poprawić współpracę i wydajność zespołu.