10 najlepszych integracji Figma, które usprawnią przepływ pracy projektowej w 2024 roku

Chcesz usprawnić swoje procesy twórcze i uniknąć żonglowania wieloma narzędziami do projektowania? Mamy to, czego potrzebujesz. Istnieje wiele integracji aplikacji Figma, które ułatwią pracę. Od narzędzia do projektowania stron internetowych do współpraca Teams te integracje Figma są warte sprawdzenia.

Mamy dziesięć najlepszych integracji aplikacji Figma, które zrewolucjonizują twój proces projektowania, czyniąc go bardziej wydajnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Czy jesteś gotowy na integrację Figma z innymi narzędziami w swoim przepływie pracy, aby uwolnić swój pełny potencjał projektowy? Zaczynajmy! 📝

Czego należy szukać w integracjach Figma?

Figma jest jedną z najczęściej odwiedzanych aplikacji internetowych do projektowania w Internecie, z więcej niż 4 miliony użytkowników na całym świecie i 101 milionów widoków miesięcznie. Wszystko sprowadza się jednak do wyboru odpowiedniej integracji Figma dla Twojego zespołu.

Zwróć uwagę na kompatybilność z istniejącymi narzędziami, łatwość obsługi i możliwość ulepszenia swoich usługcykl pracy projektowej* Idealna integracja powinna bez wysiłku łączyć się z aplikacją Figma, dodając funkcje bez zakłócania bieżącego przepływu pracy

Wybierz narzędzia, które zwiększają wydajność, ułatwiają współpracę i zapewniają unikalne funkcje dostosowane do rozwiązywania konkretnych wyzwań projektowych, przed którymi stoi Twój Teams

Przejdźmy zatem do najlepszych integracji Figma, które warto rozważyć. ▶️

10 najlepszych integracji Figma do wykorzystania w 2024 roku

Użyj ClickUp do efektywnego zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami współpracy. Integracja Figma z ClickUp łączy ze sobą dwa potężne narzędzia, zapewniając zespołom projektowym i zarządzającym projektami tak bardzo potrzebną współpracę. Zapewnia zespołom projektowym kompleksowe środowisko do śledzenia postępów, informacji zwrotnych i zarządzania zadaniami w jednym miejscu!

Integracja ClickUp x Figma eliminuje lukę między projektantami a zespołem zarządzającym projektami. Integracja umożliwia łatwe współprojektowanie, szybką komunikację i wiele wbudowanych funkcji, takich jak możliwość powiększania i przewijania zmian.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Praca na plikach Figma bezpośrednio w ClickUp przy użyciu funkcjiwspółpraca w czasie rzeczywistymułatwiając projektantom komunikację

Z łatwością przekształcaj elementy projektu w wykonalne zadania. (SprawdźZadania ClickUp aby usprawnić inne cykle pracy)

Pracuj bezpośrednio na najnowszej wersji projektu, ponieważ ClickUp zachowuje historię wersji. Pożegnaj się z nieaktualnymi plikami

Wypełnij lukę między projektowaniem a zarządzaniem projektami, ponieważ integracja Figma z ClickUp dotyczy różnych aspektów projektu

Korzyści zOprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp integracja z wieloma innymi aplikacjami w świecie projektowania i wydajności

ClickUp to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Limity ClickUp:

Mnogość funkcji oznacza stromą krzywą uczenia się

Integracja jest online więc współpraca offline nie jest jeszcze dostępna

Ceny ClickUp:

Użytek osobisty: Free na zawsze

Free na zawsze Plan Unlimited dla małych Teams: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business Plan dla średnich zespołów: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Plan Enterprise dla dużych zespołów: KontaktSprzedaż ClickUp *ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3900+ recenzji)

Pro tip: Sprawdź niektóre z pozostałych Integracje ClickUp które zwiększą Twoją wydajność. Zamieściliśmy również listę 16 najlepszych integracji które ułatwią Ci życie zawodowe.

2. Obszary robocze Google

przez Obszar roboczy Google Figma Zintegruj Figma z obszarem roboczym Google, aby usprawnić proces projektowania i współpracy. Wszystkie aplikacje Google wspierają integrację.

Udostępniaj projekty podczas spotkań za pomocą Google Meet lub upuszczaj komentarze w Dokumentach Google, ale także integruj pliki projektowe z Kalendarzem Google, aby pomóc członkom zespołu przygotować się na spotkanie z odpowiednimi zasobami.

To potężne połączenie jest korzystne dla projektowania, rozwoju produktu , operacje IT lub zespoły marketingowe.

Najlepsze funkcje:

Łatwo współpracuj ze swoim zespołem projektowym, ponieważ pracujesz z projektami Figma w obszarze roboczym Google

Osadzanie plików Figma bezpośrednio we wszystkich aplikacjach obszaru roboczego Google, w tym w Dokumentach Google, Arkuszach i Prezentacjach

Wyświetlanie wszystkich aktualizacji plików Figma w obszarze roboczym Google w czasie rzeczywistym, bez przełączania platform

Limity:

Użytkownicy sugerują, że nie można edytować projektów z obszaru roboczego Google; trzeba przełączyć się na Figma

Zarządzanie uprawnieniami dostępu do plików jest skomplikowane, jeśli masz duży zespół

Ceny obszaru roboczego Google:

Business Starter: $6 za użytkownika miesięcznie

$6 za użytkownika miesięcznie Business Standard: 12 USD za użytkownika miesięcznie

12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus: 18 USD za użytkownika miesięcznie

18 USD za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: W celu ustalenia ceny należy skontaktować się z działem sprzedaży

Obszary robocze Google oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (40,000+ recenzji)

4.6/5 (40,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 15 000 recenzji)

3. Confluence i Figma

przez Figma x Confluence Figma dla Confluence łączy w sobie współpracę projektowanie graficzne możliwości oprogramowania Figma z funkcjami dokumentacji i pracy zespołowej platformy Confluence firmy Atlassian.

Funkcja Smart Link wspiera w pełni osadzony widok, który sprawia wrażenie ciągłej strony. Nigdy nie musisz opuszczać przepływu pracy, aby wprowadzić zmiany.

Integracja Confluence X Figma to inteligentny wybór dla kreatywnych teamów projektowych współpracujących z działem marketingu oraz dla twórców zawartości pracujących wewnętrznie lub jako freelancerzy.

Najlepsze funkcje:

Osadzanie projektów Figma bezpośrednio na stronach Confluence

Jednoczesna praca z wieloma członkami zespołu nad projektem na stronach Confluence

Wykorzystaj te same możliwości kontroli wersji Confluence, co Figma, dzięki czemu nie musisz przełączać się między platformami w celu edycji

Zarządzanie ustawieniami uprawnień Confluence, które mają również zastosowanie do osadzonych projektów Figma, tak aby tylko autorzy mieli widok i mogli edytować pliki projektowe

Limity:

Niektórzy użytkownicy sugerują, że niektóre funkcje Figma nie są jeszcze dostępne na stronach Confluence

Obie usługi są rozliczane oddzielnie, comoże podnieść koszty dla małych firm, w zależności od zużycia, miesięczne opłaty mogą sięgać ponad 100 USD

Confluence pricing:

Free: $0 za użytkownika miesięcznie

$0 za użytkownika miesięcznie Standardowy: 6,05 USD za użytkownika miesięcznie

6,05 USD za użytkownika miesięcznie Premium: 11,55 USD za użytkownika miesięcznie

11,55 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Rozliczane rocznie; skontaktuj się z zespołem sprzedaży Atlassian

Confluence oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (3,600+ recenzji)

4.1/5 (3,600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

4. Notion i Figma

przez Integracja Figma Notion Zintegruj Figma z Notion, aby osadzać projekty, ramki i prototypy Figma bezpośrednio na stronach Notion. Integracja ta umożliwia Teams konsolidację zasobów projektowych i dokumentacja projektu w ramach spójnego obszaru roboczego.

Niezależnie od tego, czy jesteś projektant stron internetowych to ujednolicone środowisko upraszcza dostęp do krytycznych prac projektowych.

Najlepsze funkcje:

Osadzanie plików Figma, ramek i prototypów bezpośrednio na stronach Notion

Współpraca w czasie rzeczywistym na Notion - ułatwia pracę zapracowanym teamom

Pracuj bezpośrednio na najnowszych projektach osadzonych w Figma w Notion, ponieważ zachowuje on wersję Figma

Ciesz się współpracą międzyzespołową między projektantami, programistami i innymi członkami zespołu, wspierając bardziej spójną współpracęcykl pracy* Prezentuj interaktywne prototypy swojego zespołu stworzone w Figma bezpośrednio w Notion

Limity:

Integracja Figma z Notion obecnie oferuje dostęp tylko do odczytu

Użytkownicy raportowali, że niektóre zaawansowane funkcje prototypowania nie są dostępne w ramach wbudowanego projektu w Notion

Notion cena:

Free: $0 za użytkownika miesięcznie

$0 za użytkownika miesięcznie Plus: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: $18 za użytkownika miesięcznie

$18 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Poproś o demo od zespołu sprzedaży Notion

Notion oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (4,800+ recenzji)

4.7/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ opinii)

Pro Tip: Jeśli jesteś projektantem stron internetowych, prawidłowe zaprojektowanie i utrzymanie się na szczycie procesu tworzenia strony internetowej ma kluczowe znaczenie. Zalecamy sprawdzenie Szablon do tworzenia stron internetowych ClickUp aby poradzić sobie z zadaniami!

5. GitLab

przez Figma x GitLab Integracja Figma z GitLab to rozwiązanie do współpracy i kontroli wersji, które umożliwia projektantom i programistom płynną współpracę nad projektami w ramach platformy GitLab.

Integracja ta ustanawia połączenie między potokami GitLab i wydarzeniami CI/CD z zadaniami w celu monitorowania postępów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoby zarządzające projektami otrzymują natychmiastowe aktualizacje dotyczące modyfikacji kodu, bieżących statusów kompilacji i postępu wdrożeń.

Najlepsze funkcje:

Pracuj nad tym samym plikiem projektowym jednocześnie z innymi członkami zespołu, ponieważ integracja Figma z GitLab umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym

Śledzenie zmian w plikach projektowych, co oznacza widok historii wersji i wprowadzanie zmian zgodnie z własnymi upodobaniami

Sklep zasoby projektowe takie jak pliki Figma i komponenty projektowe bezpośrednio w repozytoriach GitLab

Generowanie specyfikacji projektowych i zasobów bezpośrednio z Figma, do których programiści mają dostęp w GitLab

Łączenie zadań projektowych z zadaniami programistycznymi - dzięki systemowi śledzenia problemów GitLab, który można połączyć z projektami Figma

Limity:

Użytkownicy sugerują, że w integracji Figma i GitLab brakuje pewnych zaawansowanych funkcji współpracy projektowej

Ci, którzy są nowicjuszami w Figma lub GitLab, doświadczą krzywej uczenia się podczas korzystania z integracji

*Cena:

Free: $0 za użytkownika miesięcznie

$0 za użytkownika miesięcznie Premium: $29 za użytkownika miesięcznie

$29 za użytkownika miesięcznie Ultimate: $99 za użytkownika miesięcznie

GitLab oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (700+ recenzji)

4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

6. Dropbox i Figma

przez Figma x Dropbox Aplikacja Figma for Dropbox została zaprojektowana, aby ułatwić zespołom kreatywnym płynniejszy przepływ pracy projektowej. Połącz swoje konta Figma bezpośrednio z Dropbox i zarządzaj tam wszystkimi plikami.

Integracja obejmuje kontrolę wersji i współpracę w środowisku Figma. Projekty aktualizują się automatycznie, jak żywe płótno, co upraszcza komunikację.

Dzięki tej integracji możesz łatwo uzyskiwać dostęp do plików projektowych przechowywanych w Dropbox i organizować je w centralnym hubie dla wszystkich swoich zasobów projektowych.

Najlepsze funkcje:

Edytuj i komentuj pliki projektowe jednocześnie ze swoim zespołem, korzystając z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym Figma zintegrowanych z Dropbox

Dostęp do poprzednich wersji plików przechowywanych w Dropbox

Uprość zarządzanie zasobami i zadaniami dzięki bezpośredniemu połączeniu z folderami Dropbox, ograniczając potrzebę duplikowania plików lub ręcznego importowania zasobów

Korzystaj z solidnych funkcji Dropboxfunkcji bezpieczeństwaco oznacza, że Twoje pliki projektowe są bezpieczne

Korzystaj z dostępu internetowego Figma i Dropbox, co ułatwia dostęp międzyplatformowy z różnych urządzeń i lokalizacji

Limity:

Dropbox ma limity rozmiaru plików w swoich planach Free i Basic, więczakup subskrypcji premium zwiększa koszty

Integracja opiera się na pamięci masowej Dropbox w chmurze , a wszelkie problemy z usługą Dropbox zakłócają cykl pracy nad projektem

Ceny Dropbox:

Essentials: 22 USD miesięcznie

22 USD miesięcznie Business: 24 USD za użytkownika miesięcznie

24 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus: 32 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Dropbox:

G2: 4.4/5 (20,000+ recenzji)

4.4/5 (20,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

7. Pendo i Figma

przez PendoFigma dla Pendo to integracja, która zwiększa komfort użytkowania i proces projektowania każdego projektu. Integracja ta umożliwia osadzanie szkieletów i prototypów bezpośrednio w przewodniku Pendo.

Integracja Pendo z Figma umożliwia zespołom ds. rozwoju produktu bezpośrednie połączenie opinii użytkowników z zadaniami, wizualizację podróży użytkowników i ustalanie priorytetów funkcji w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników. Ta współpraca usprawnia rozwój, prowadząc do szybszego i bardziej wpływowego procesu rozwoju produktu.

Najlepsze funkcje:

Umieszczanie prototypów projektów w Pendo, gdzie użytkownicy są bardziej skłonni do interakcji z nimi i zwiększenia wskaźnika odpowiedzi

Wykorzystanie danych o użytkowaniu i zachowaniu Pendo; ta integracja pozwala na lepszy cel przewodników, w których informacje zwrotne są znaczące i konkretne

Integracja dowolnego typu pliku projektu lub prototypu Figma, niezależnie od ustawień udostępniania plików w Pendo

Limity:

PlikIntegracja Figma jest dostępna do użytku tylko z Pendo Guidanceco oznacza, że nie może być używana z innymi aspektami lub funkcjami Pendo

Można dodać tylko jedno osadzenie Figmado każdego przewodnika Pendo Pendo ceny :

Free Plan

Plan Growth dla pojedynczej aplikacji webowej lub mobilnej: cena niestandardowa

Plan Portfolios dla nieograniczonej liczby aplikacji internetowych lub mobilnych: ceny niestandardowe

Pendo oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (1,300+ recenzji)

4.4/5 (1,300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 212 recenzji)

8. Maker Integration

przez Figma x Maker Chcesz wykorzystać projekty Figma do tworzenia dynamicznych stron internetowych? Maker do zrobienia! To narzędzie świetnie nadaje się do tworzenia i niestandardowego dostosowywania zawartości stron docelowych, stron produktów lub postów na blogu. Przywitaj się z lepszym zaangażowaniem użytkowników i współczynnikami konwersji!

Dodając link do pliku Figma do edytora Maker, połączony silnik Figma-to-web automatycznie konwertuje projekty do postaci strony internetowe które są w pełni responsywne i edytowalne na platformie Maker.

Najważniejsze funkcje:

Konwersja projektów Figma na w pełni edytowalne i responsywne strony internetowe w ciągu kilku minut dzięki integracji z Maker

Edycja zaimportowanych układów w edytorze Maker typu "przeciągnij i upuść"

Zachowuje warstwy, grupy i elementy w tej samej strukturze, co w pliku Figma

Limity:

Użytkownicy raportowali, że brak globalnych kolorów utrudnia niestandardowe dostosowywanie plików, wpływając na elastyczność projektowania

Maker cena:

Skontaktuj się z Maker w celu ustalenia ceny

Maker oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (32,000+ opinii)

4.5/5 (32,000+ opinii) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

9. Asana i Figma

przez Asana Zintegruj Figma z Asaną, aby umożliwić Teams tworzenie, testowanie i dostarczanie lepszych projektów przy zachowaniu uporządkowanych zadań w Asanie.

Widżet Asana w aplikacjach Figma i FigJam umożliwia pobieranie zadań z Asany projekty i zadania do Canva w celu prowadzenia dyskusji i konwertowania sticków na zadania Asany. Osadzanie projektów Figma w projektach Asana w celu zapewnienia aktualizacji w czasie rzeczywistym i zmniejszenia kosztów zarządzania plikami.

Najlepsze funkcje:

Osadzaj projekty Figma w projektach Asana i otrzymuj aktualizacje plików projektowych w czasie rzeczywistym odzwierciedlone wewnątrz Asany

Edycja zadań Asana i widok szczegółowych informacji w aplikacji Figma, usprawniająca pracęzarządzanie zadaniami* Konwersja Stickies utworzonych w plikach Figma lub FigJam na zadania Asana, pomagając w przełożeniu sesji burzy mózgów na elementy, które można wykorzystać w praktyce

Limity:

Krzywa uczenia się jest stroma dla osób, które są nowe w Asana lub Figma

Niektórzy użytkownicy sugerowali, że integracja może nie spełniać bardzo specyficznych lub unikalnych wymagań dotyczących cyklu pracy niektórych zespołów

Asana Cena:

Basic: Free

Free Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Asana w celu ustalenia ceny

Asana oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (9,500+ recenzji)

4.3/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

10. Avocode i Figma

przez Figma x Avocode Avocode, potężna platforma design-to-code, upraszcza tłumaczenie projektów Figma na kod, usprawniając współpracę i zapewniając bardziej wydajny i efektywny cykl pracy.

Umożliwia ona Teams wypełnienie luki między projektowaniem a rozwojem, ułatwiając im życie.

Integracja Avocode z Figma pomaga w tworzeniu projektów gotowych do zrobienia, co pozwala projektantom robić swoje, podczas gdy programiści mają dostęp do aktualnych plików. Projektowanie do kodu nigdy nie wyglądało tak łatwo!

Najważniejsze funkcje:

Eksportuj projekty Figma bezpośrednio do Avocode, gdzie deweloperzy uzyskają dostęp do zasobów projektowych, wygenerują fragmenty kodu i sprawdzą elementy projektu

Korzystaj z doskonałych pod względem pikseli funkcji inspekcji projektu Avocode dla programistów, takich jak mierzenie odległości, uzyskiwanie kodów kolorów oraz sprawdzanie stylów i rozmiarów czcionek

Dostęp do najnowszych zmian projektowych w Avocode za pomocą kontroli wersji Avocode - projektanci i programiści będą aktualizować w Figma

Eksport CSS, Swift, Android XML i innych fragmentów kodu bezpośrednio z Avocode

Limity:

Jeśli Twój cykl pracy projektowej obejmuje korzystanie z innych narzędzi poza Figma, integracja z Avocode będzie oferować ograniczone funkcje

Avocode może mieć krzywą uczenia się dla nowych użytkowników, zwłaszcza jeśli nie są zaznajomieni z narzędziami do przekazywania projektu i generowania kodu

Avocode cena:

Skontaktuj się z Avocode w sprawie cen

Avocode oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (20+ opinii)

Gotowy do korzystania z najlepszych integracji Figma w celu usprawnienia cyklu pracy?

Oto lista najlepszych integracji Figma, które pozwolą Twojemu zespołowi projektowemu na spójną pracę!

Kluczem jest zrozumienie swoich potrzeb i płynne zintegrowanie tych narzędzi z cyklem pracy w celu uzyskania bardziej wydajnej podróży projektowej. Rozważając te opcje, pamiętaj, że prawdziwa magia dzieje się, gdy znajdziesz ujednolicone rozwiązanie, które upraszcza, a nie komplikuje. To właśnie tutaj ClickUp błyszczy.

ClickUp to nie tylko integracja; to kompleksowe narzędzie, które usprawnia proces projektowania od początku do końca. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, kontroli wersji i kompleksowemu zarządzaniu projektami, ClickUp na nowo definiuje to, co jest możliwe w cyklu pracy.

Czy jesteś gotowy, aby usprawnić swój proces projektowania dzięki ClickUp ? sprawmy, aby Twoja podróż projektowa była wydajna i niezwykła.