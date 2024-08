10 najlepszych programów P&ID do schematów rurociągów i oprzyrządowania w 2024 r

Tworzenie szczegółowych schematów orurowania i oprzyrządowania (P&ID) może być trudne, zwłaszcza gdy utknąłeś w oprogramowaniu, które jest trudne w użyciu, brakuje mu kluczowych funkcji lub po prostu nie nadaje się do współpracy zespołowej.

Problemy te mogą spowalniać pracę i obniżać jej jakość.

Ale nie musisz się już martwić. Zebraliśmy 10 najlepszych programów P&ID, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb i zastosowań. Dowiedz się, które z nich jest dla Ciebie idealne i przygotuj się, aby Twoje projekty P&ID były o wiele płynniejsze. ✨

Czego należy szukać w oprogramowaniu P&ID?

Szukając najlepszego oprogramowania P&ID, zwróć uwagę na te kluczowe funkcje i funkcje, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla swoich potrzeb:

Intuicyjny interfejs, który minimalizuje krzywą uczenia się oprogramowania P&ID

Opcja tworzenia dwuwymiarowych i/lub trójwymiarowych P&ID

Biblioteka szablonów umożliwiająca rozpoczęcie projektów ioptymalizacja cyklu pracy* Znormalizowane biblioteki symboli dla przejrzystych, profesjonalnych i spójnych projektów

Import i eksport diagramów w wybranych formatach plików

Elastyczność pracy w sieci, na komputerze, w aplikacji komputerowej, na urządzeniach mobilnych lub w połączeniu tych trzech rozwiązań

Wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, komentarzy i informacji zwrotnych

Integracja z pamięcią masową w chmurze (np. Google Drive),narzędzia do prototypowaniaoprogramowaniem do współpracy zespołowej i innymi aplikacjami biznesowymi

Kompleksowa dokumentacja i niestandardowa obsługa klienta

10 najlepszych oprogramowań P&ID do wykorzystania w 2024 roku

Zanurzmy się bezpośrednio w 10 najlepszych rozwiązaniach oprogramowania P&ID, które gwarantują optymalizację cyklu pracy projektowej, tworzenie profesjonalnych rysunków P&ID i spotkania z klientami cele projektu . 💪

Funkcja Tablic w ClickUp umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, szkielety i diagramy inżynieryjne

ClickUp jest kompleksowym narzędzie do zarządzania projektami dla zarządzanie inżynierią projektami i operacjami, a także prawie każdym innym obszarem Twojego Businessu.

Platforma posiada Mapy myśli ClickUp , która jest naprawdę fajna do tworzenia map pomysłów i określania przepływu projektów. Chcesz przekształcić te pomysły w plan? Istnieją setki szablonów, które pomogą ci do zrobienia tego szybko. ⚡️

Obejmuje to Szablon mapy procesów ClickUp . Doskonale nadaje się do standaryzacji przepływów pracy P&ID - niezależnie od tego, czy projektujesz systemy P&ID od podstaw, przeprowadzasz kontrole konserwacyjne, czy ulepszasz istniejące systemy.

Gdy nadchodzi czas burzy mózgów dla systemów P&ID, Tablice ClickUp to świetna przestrzeń do pracy zespołowej. Pióro, notatka i narzędzia kształtów ułatwiają projektowanie schematów blokowych i szkicowanie diagramów. Możesz również osadzać mapy myśli ClickUp, Dokumenty ClickUp , obrazy, połączone pliki i pliki wewnątrz Tablicy dla lepszego przeglądu pomysłów i zasobów.

Masz pomysł podczas sesji burzy mózgów które należy wykonać? Przekształć tekst w zadanie bezpośrednio w ClickUp Whiteboards. Dzięki zarządzanie zadaniami funkcje, można łatwo przypisać te zadania do członków zespołu, dodać termin i załączyć odpowiednie szczegóły i pliki potrzebne do zrobienia zadania.

W ten sposób wszyscy są na tej samej stronie i nic nie umknie uwadze.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem aplikacji internetowych, komputerowych i mobilnych

Dokumentowanie procesów biznesowych i SOP w ClickUp Docs

Udostępnianie opinii i aktualizacji swojemu zespołowi za pośrednictwem @wzmianek, komentarzy i czatu

Zaplanuj powtarzające się zadania, takie jak kontrole konserwacyjne w widoku Kalendarza i otrzymuj powiadomienia, gdy zbliża się termin ich wykonania ⏰

Połączenie z ponad 1000 aplikacji innych firm, w tym Gmail, Outlook, Github, Zoom i Microsoft Teams

Limity ClickUp

Niektóre funkcje internetowe i desktopowe nie są dostępne w aplikacji mobilnej

ClickUp nie posiada biblioteki standardowych symboli P&ID do projektowania systemów

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart jest oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych zamienia złożone pomysły, plany i procesy w proste i kolorowe diagramy. Posiada wiele bibliotek kształtów i symboli do projektowania schematów blokowych, map procesów, diagramów P&ID, map myśli, szkieletów i innych diagramy powinowactwa .

Jeśli nie chcesz tworzyć tych projektów od podstaw, dostępnych jest ponad 900 szablonów P&ID i inżynieryjnych, które pomogą Ci zacząć. Można również importować i edytować istniejące pliki z Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io i OmniGraffle.

Lucidchart najlepsze funkcje

Udostępnianie linków do dokumentu Lucidchart i ustawienie uprawnień, takich jak "edycja", "edycja i udostępnianie", "komentowanie" i "widok"

Współpraca z zespołem poprzez edycje w czasie rzeczywistym, wzmianki @, czat i komentarze

Ustawienie statusu dokumentu, aby współpracownicy wiedzieli, czy oczekuje on na sprawdzenie, zatwierdzenie czy odrzucenie

Integracja Lucidchart z ponad 50 aplikacjami, w tym Slack, Confluence, Jira, Figma i Loom

Lucidchart limity

Nie posiada aplikacji komputerowej

Free Plan jest ograniczony do trzech edytowalnych dokumentów, 60 kształtów na dokument i 100 szablonów

Lucidchart cena

Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc

$7.95/miesiąc Teams: $9.00/miesiąc za użytkownika

$9.00/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (4,900+ recenzji)

4.5/5 (4,900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

3. EdrawMax

przez EdrawMax EdrawMax jest internetową aplikacją narzędzie do tworzenia diagramów które pozwala utworzyć ponad 280 typów diagramów w tym diagramy P&ID, schematy blokowe, mapy myśli, makiety, plany pięter i rysunki elektryczne.

Dzięki EdrawMax masz dostęp do ponad 1500 natywnych szablonów (obejmujących inżynierię, UI i UX, zarządzanie produktem i biznes) oraz 20 000 innych za pośrednictwem biblioteki szablonów społeczności.

EdrawMax najlepsze funkcje

Wsparcie dla ponad 10 języków, w tym angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego

Udostępnianie dokumentów Edraw za pośrednictwem połączonych linków, e-maila, mediów społecznościowych lub kodów QR

Importuj pliki Visio, SVG i CAD oraz eksportuj ostateczne diagramy do ponad 10 formatów, w tym PDF, JPG, Excel, HTML i PS/EPS

Korzystaj z EdrawMax na stronach internetowych, komputerach stacjonarnych (Windows, MacOS i Linux) oraz urządzeniach mobilnych (Android i iOS)

EdrawMax limity

Plan Free jest ograniczony do trzech edytowalnych plików i ogranicza dostęp do szablonów

Wyeksportowane diagramy w planie Free zawierają znak wodny

EdrawMax cena

Free

Półroczny plan subskrypcji: $69

$69 Roczny plan subskrypcji: $99

$99 Plan wieczysty: 245 USD

245 USD Teams & Business: $119/rok za użytkownika

EdrawMax oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4. M4 PLANT

przez M4 PLANT M4 Plant to oprogramowanie do projektowania fabryk i zakładów każdej wielkości w 2D i 3D. Posiada 17 modułów, w tym izometrie rurociągów, schematy rurociągów i oprzyrządowania, konstrukcje stalowe, kanały HVAC i trasy elektryczne.

Kluczową funkcją M4 Plant jest generowanie list materiałowych (BOM), list części i list linii na dowolnej scenie projektowania. Jest to bardzo pomocne przy szacowaniu kosztów i zapewnieniu, że wszystkie niezbędne materiały i komponenty są uwzględnione w całym projekcie. ✔️

Najlepsze funkcje M4 PLANT

Tworzenie nowych katalogów symboli lub rozszerzanie istniejących o niestandardowe symbole P&ID

Projektowanie niestandardowych symboli P&ID poprzez zapisywanie części projektów P&ID

Przeprowadzanie kontroli w celu wyeliminowania błędów i optymalizacji projektów 🎯

Zapoznaj się z funkcjami platformy dzięki szczegółowej dokumentacji i samouczkom wideo

M4 PLANT limit

Nie ma planu Free, jednak 30-dniowa wersja próbna jest dostępna na żądanie

Limit szablonów i natywnych integracji

M4 PLANT cena

M4 Factory: 196 USD/miesiąc

196 USD/miesiąc M4 Piping: $196/miesiąc

$196/miesiąc M4 Plant: $240/miesiąc

oceny i recenzje M4 PLANT

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

5. SmartDraw

przez SmartDraw SmartDraw to kolejne przyjazne dla użytkownika narzędzie do tworzenia diagramów, map myśli, projektów rurociągów, szkieletów, plany przestrzeni i inne. Posiada dedykowane biblioteki symboli dla każdego z tych projektów. Tak więc w przypadku schematów orurowania i oprzyrządowania można wybierać spośród ponad 300 symboli, aby tworzyć profesjonalne projekty.

Przydatną funkcją jest instalacja SmartDraw Apps w obszarach roboczych Google, Microsoft Teams, Confluence, Jira i Trello, aby współpracować nad diagramami bez opuszczania tych aplikacji. A gdy projekty są gotowe, można udostępnić połączony link lub wyeksportować je jako pliki PDF, PNG lub SVG.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Aplikacja internetowa SmartDraw jest dostępna w ponad 100 językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim 🌍

Rozpocznij pracę z dowolnym z ponad 30 szablonów inżynieryjnych, szablonów przepływu procesów i szablonów P&ID

Importuj szablony Visio, pliki Visio i Lucidchart oraz eksportuj ostateczne diagramy do Visio, PDF, SVG, PNG i JPG

Dostęp do szczegółowej dokumentacji i niestandardowej obsługi klienta

Limity SmartDraw

Ceny są podawane miesięcznie, ale opłaty będą naliczane rocznie

Jest dostępny tylko przez Internet i jako aplikacja komputerowa dla systemu Windows

Nie ma darmowego planu, a jedynie 7-dniowa bezpłatna wersja próbna

SmartDraw ceny

Indywidualny: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Teams: $8.25/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników)

$8.25/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników) Strona: Zaczyna się od $2,995/rok (stała cena dla całej organizacji)

Oceny i recenzje SmartDraw

G2: 4.6/5 (260 recenzji)

4.6/5 (260 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

6. Procad P&ID

przez Procad P&ID Procad P&ID to specjalistyczne oprogramowanie P&ID do projektowania rurociągów i instalacji w 2D i 3D. Posiada rozszerzoną bibliotekę standardowych symboli dla silników, zaworów, wymienników ciepła i innych, z opcjami niestandardowego dostosowania tych symboli do konkretnych potrzeb. 🛠️

Rysunki Procad są zapisywane jako pliki DWG, czyli w formacie wspieranym przez popularne aplikacje CAD, takie jak AutoCAD. W ten sposób można je łatwo udostępniać zewnętrznym interesariuszom, którzy mogą je wyświetlać i edytować w wybranym przez siebie oprogramowaniu. Po odzyskaniu plików Procad skanuje i oznacza wszelkie zmiany, dając możliwość ich zaakceptowania lub odrzucenia.

Procad P&ID najlepsze funkcje

Generowanie zestawień BOM zaworów oraz list numerowanych urządzeń, przyrządów i linii dla jednego rysunku lub całego projektu

Zapoznanie się z funkcjami platformy dzięki darmowemu szkoleniu startowemu i samouczkom internetowym

Korzystaj z narzędzi do automatyzacji, takich jak automatyczne trasowanie, automatyczne spawanie i automatyczne uszczelnianie, aby przyspieszyć projektowanie

Otrzymywanie automatycznych powiadomień o zmianach w istniejących projektach

Procad P&ID limity

Nie ma darmowego planu, a jedynie 15-dniowa bezpłatna wersja próbna

Procad P&ID nie ma aplikacji internetowych i mobilnych, działa tylko w systemie operacyjnym Windows 10 (lub nowszym)

Procad P&ID cena

Jeśli posiadasz już oprogramowanie AutoCAD, otrzymasz 25% zniżki:

Miesięczny: Zaczyna się od $75/miesiąc

Zaczyna się od $75/miesiąc 1 rok przedpłaty: Od 60 USD/miesiąc

Od 60 USD/miesiąc 3-letni pre-paid: Od 49 USD/miesiąc

Procad P&ID oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

7. Sphera

przez Sphera Sphera oferuje usługi i oprogramowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wydajności środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) w miejscu pracy. Ich platforma do zarządzania ryzykiem i zrównoważonym rozwojem, SpheraCloud, posiada moduł P&ID usprawniający planowanie izolacji z procedurami lockout/tagout.

Wystarczy przesłać plik PDF ze schematami do platformy i oznaczyć go punktami i zasadami izolacji. Daje to zespołowi pełną widoczność statusu sprzętu i potencjalnych obszarów ryzyka. 🚩

Najlepsze funkcje Sphera

Łatwe poruszanie się po intuicyjnym interfejsie SpheraCloud

Dogłębne zarządzanie ryzykiem poprzez połączenie z innymi modułami, takimi jak ryzyko bezpieczeństwa procesów, zapewnienie zgodności i zarządzanie odpadami

Uzyskaj dostęp do usług konsultingowych w zakresie strategii biznesowej w obszarach takich jak ESG, benchmarking zrównoważonego rozwoju i korporacyjny ślad węglowy

Sphera limit

Nie ma planu Free ani wersji próbnej

Sphera nie posiada aplikacji komputerowej

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych opóźnień

Sphera ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sphera

G2: 4/5 (11 recenzji)

4/5 (11 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. IronCAD

przez IronCAD IronCAD nie jest specjalnie oprogramowaniem P&ID, ale świetnie nadaje się do projektowania produktów CAD 2D i 3D. Jest przydatny, gdy trzeba zająć się zadaniami P&ID wraz z projektowaniem CAD. 🤹‍♂️

W przeciwieństwie do większości programów CAD, IronCAD posiada narzędzie TriBall, które sprawia, że przenoszenie i manipulowanie obiektami jest bardzo łatwe i szybkie. Możesz także zwiększyć możliwości IronCAD dzięki dodatkom do analizy naprężeń, analizy ruchu i tworzenia realistycznych renderingów modeli 3D.

Najlepsze funkcje IronCAD

Dostęp do rozszerzonej biblioteki standardowych komponentów i części, aby przyspieszyć projektowanie

Zapisz się na darmowy kurs IronCAD dla początkujących lub zarezerwuj indywidualne sesje szkoleniowe, aby poznać funkcje platformy

Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki wsparciu podpowiedzi i niezawodnej obsługi klienta

Limity IronCAD

IronCAD nie ma aplikacji internetowej i działa tylko w systemie operacyjnym Windows

Nie ma planu Free (ale można poprosić o 30-dniową bezpłatną wersję próbną)

Wsparcie techniczne jest płatnym dodatkiem, którego cena zaczyna się od $695/rok

IronCAD ceny

Pakiet startowy: $199

$199 Perpetual (12 miesięcznych rat): $779

$779 Perpetual (płatność jednorazowa): $8,490

Oceny i recenzje IronCAD

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (60 recenzji)

9. Visual Paradigm

przez Wizualny paradygmat Visual Paradigm to oprogramowanie do modelowania i tworzenia diagramów systemów. Twórz te projekty od podstaw lub wybieraj spośród ponad 800 schematów przepływu, diagramów przepływu procesów (PFD), P&ID i ID szablonów szkieletowych aby rozpocząć moją pracę.

Zależnie od potrzeb biznesowych, Visual Paradigm można używać w chmurze, lokalnie lub w ustawieniach hybrydowych.

Najlepsze funkcje Visual Paradigm

Kluczowe funkcje Visual Paradigm w darmowej wersji aplikacji internetowej i komputerowej (Visual Paradigm Community)

Przeglądaj komentarze współpracowników na temat swojego projektu, odpowiadaj na nie i wprowadzaj wszelkie niezbędne zmiany

Personalizacja interfejsu za pomocą niestandardowych menu, pasków narzędzi i skrótów

Limity Visual Paradigm

Niektóre funkcje pulpitu nie są dostępne w aplikacji komputerowej

Posiada limit natywnych integracji

Visual Paradigm cena

Modeler: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Standard: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $89/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Visual Paradigm

G2: 4.3/5 (17 recenzji)

4.3/5 (17 recenzji) Capterra: 4.3/5 (18 recenzji)

10. AutoCAD

przez Autodesk AutoCAD, oprogramowanie do projektowania CAD firmy Autodesk, jest podobne do IronCAD. AutoCAD idzie jednak o krok dalej dzięki AutoCAD Plant 3D, który łączy funkcje CAD z P&ID i funkcjami orurowania 3D.

Jeśli potrzebujesz tylko oprogramowania 2D P&ID, które jest łatwe w obsłudze dla portfela, AutoCAD LT jest dla Ciebie. AutoCAD i AutoCAD LT działają na urządzeniach z systemami Windows, MacOS i Linux. Kupując dowolną wersję, otrzymujesz dostęp do aplikacji internetowych i mobilnych AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD najlepsze funkcje

Wsparcie dla 14 języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, polskiego, chińskiego i włoskiego

Otwieranie wielu plików AutoCAD w jednej sesji

Śledzenie zmian wprowadzonych w udostępnianym dokumencie AutoCAD za pomocą dziennika aktywności 📝

Używanie AutoCAD z innymi produktami Autodesk, takimi jak Revit, Fusion 360, Civil 3D i Inventor

AutoCAD limity

Nowi użytkownicy przechodzą stromą krzywą uczenia się

Nie ma wersji Free, ale można uzyskać dostęp do 15-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Aplikacja komputerowa zużywa dużo mocy obliczeniowej, a ładowanie projektów zajmuje trochę czasu

AutoCAD cena

AutoCAD: $245/miesiąc za użytkownika

$245/miesiąc za użytkownika AutoCAD LT: $60/miesiąc za użytkownika

$60/miesiąc za użytkownika AutoCAD Web: $100/miesiąc na użytkownika

AutoCAD oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (40 opinii)

4.5/5 (40 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,900 recenzji)

Optimize Your P&ID Workflows and Produce Quality Designs Optymalizuj swój P&ID cykl pracy i twórz wysokiej jakości projekty

Każda z tych opcji oprogramowania P&ID ma unikalne funkcje, które usprawniają proces tworzenia diagramów i projektów. Oceń każde z nich dokładnie, aby wybrać oprogramowanie P&ID, które idealnie pasuje do Twojego cyklu pracy i preferencji.

A jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia do tworzenia diagramów, burzy mózgów i zarządzania projektami, sprawdź ClickUp. Możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia, pozostać w synchronizacji ze swoim zespołem i łatwo zintegrować go ze swoim stosem technologicznym. 🙌 Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i wypróbuj go w następnym projekcie P&ID.