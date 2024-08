10 najlepszych książek o zarządzaniu produktem dla menedżerów produktu w 2024 roku

Stworzenie produktu, który naprawdę pomaga ludziom i praktycznie sam się sprzedaje, jest trudne.

Bez względu na poziom umiejętności, zawsze jest miejsce na poprawę. Nawet dla najbardziej doświadczonych menedżerów produktu każdy dzień przynosi nowe możliwości nauki.

Pomimo wszystkich informacji dostępnych w Internecie, nic nie może się równać z mądrością zawartą w świetnej książce. Uczenie się na podstawie doświadczeń tych, którzy przeszli przez to wcześniej.

Zebraliśmy listę niesamowitych książek, które pomogą ci w zdobyciu nowych umiejętności zarządzanie produktem umiejętności na wyższy poziom. Książki te dostarczają spostrzeżeń, strategii i istotnych porad dla prawdziwego, twardego świata zarządzania produktem.

Przyjrzyjmy się im.

10 najlepszych książek o zarządzaniu produktem dla menedżerów produktu

Książki o zarządzaniu produktem

1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products autorstwa Nir Eyal

via Amazon

O książce

Autor: Nir Eyal

Nir Eyal Rok wydania: 2013

2013 Szacowany czas czytania: 7,1 godziny

7,1 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 256

256 Ocena: 4.1/5 (Goodreads) 4.5/5 (Amazon)



Według Nira Eyala, sam marketing jest niewystarczający do stworzenia powodzenia biznesu takiego jak Google czy Facebook. W tym celu musisz upewnić się, że Twoje produkty stanowią formularz codziennego życia ludzi.

Chodzi o to, by tak ich wciągnąć, by korzystanie z produktu było pierwszą rzeczą, jakiej pragną w pewnych okolicznościach.

Istnieje 4-etapowy model haczyka, który działa w pętli.

Wyzwalacz Działanie Zmienna nagroda Inwestycja

Nir dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób emocje wywołują działanie, gdy są wyzwalane zewnętrznie lub wewnętrznie. Dzieje się tak, gdy chcesz, aby ludzie korzystali z Twojego produktu. Model Hook pomaga firmom zachęcać klientów do określonych zachowań bez kosztownych kampanii marketingowych.

Następnie musi wywołać produkcję dopaminy, sprawiając, że użytkownicy pokochają to, czego używają. Kiedy tak się dzieje, chętnie inwestują swój czas, pieniądze, wysiłek lub kapitał społeczny w Twój biznes, automatycznie zwiększając wartość firmy.

Nir wykorzystuje takie matryce jak Manipulation Matrix i Habit Testing Process do zarządzania produktami i opracowywania pomysłów, które pomagają przyciągnąć ludzi do produktu.

"Aby zmienić zachowanie, produkty muszą zapewniać użytkownikowi poczucie kontroli. Ludzie muszą chcieć korzystać z usługi, a nie czuć, że muszą."

Nir Eyal

Kluczowe wnioski z Hooked

Gdy produkt jest już gotowy, skorzystaj z testów nawyków, aby odkryć oddanych użytkowników i określić, które funkcje produktu mogą tworzyć nawyki

Zwracanie bacznej uwagi na własne działania może zaowocować nowymi spostrzeżeniami i możliwościami budowania produktów tworzących nawyki i tworzących prawdziwą wartość

Przełamywanie niestandardowych nawyków u swoich klientów poprzez modyfikowanie wyzwalaczy, działań, nagród lub inwestycji w celu zrównoważonego rozwoju firmy

Co mówią czytelnicy

"Ta książka była doskonałą lekturą do rozwoju kariery. Tak wiele ważnych informacji na temat roli menedżera produktu w branży technologicznej. Autor jest wyczyszczonym ekspertem w tematach przedstawionych w książce. Łatwa do przeczytania z przykładami z prawdziwego świata z najlepszymi produktami i firmami technologicznymi. Zdecydowanie polecam każdemu, kto aspiruje do bycia częścią zespołu produktowego."

2. Inspired: Jak tworzyć niestandardowe produkty technologiczne, które pokochają klienci autorstwa Marty'ego Cagana

via Amazon

O książce

Autor: Marty Cagan

Marty Cagan Liczba stron: 368

368 Rok wydania: 2008

2008 Szacowany czas czytania: 10,2 godziny

10,2 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Oceny :

4.24/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan jest partnerem Silicon Valley Product Group i byłym dyrektorem wykonawczym w eBay, AOL i Netscape. Jego książka Inspired oferuje wgląd w tworzenie produktów zorientowanych na klienta wraz z praktycznymi poradami i rzeczywistymi przykładami dla liderów produktu.

Marty porusza takie tematy jak zrozumienie potrzeb klienta, wizja produktu, efektywna praca zespołowa i zasady powodzenia w tworzeniu produktów zarządzania produktem . Omawia również metodologie zwinne, takie jak rozwój iteracyjny i reagowanie na zmiany w celu lepszego rozwoju produktu.

Pierwsze wydanie Inspired ukazało się ponad dekadę temu.

Autor zwraca uwagę na problemy związane z typowym sposobem, w jaki większość teamów pracuje nad rozwojem produktów.

Twierdzi, że w prawdziwych produktach chodzi o wyniki. Wyjaśnia, w jaki sposób skuteczne zespoły zarządzania produktem radzą sobie z ryzykiem, wspólnie definiują produkt i zapewniają rozwiązania podstawowych problemów, aby uzyskać lepsze wyniki.

"Co więcej, Twoja branża nieustannie się zmienia, a my musimy tworzyć produkty z myślą o tym, gdzie rynek będzie jutro, a nie gdzie był wczoraj"

Marty Cagan

Kluczowe wnioski z inspiracji

Dane powinny informować, a nie dyktować. Używaj danych do podejmowania decyzji, ale równoważ je z intuicją i spostrzeżeniami jakościowymi

Upewnij się, że Twoje pomysły działają, wypróbowując je z prawdziwymi klientami w świecie zarządzania projektami.

Jest to praktyczny przewodnik, który zachęca do ciągłego odkrywania, eksperymentowania i uczenia się w całym procesie rozwoju produktu

Co mówią czytelnicy

"Bardzo mi się podobało! Zawartość, sposób przekazania i prawda, która się za tym kryje. Absolutny must buy dla każdego produktowca!!!"

3. Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value autorstwa Melissy Perri

via Amazon

O książce

Autor: Melissa Perri

Melissa Perri Liczba stron : 197

: 197 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 5,5 godziny

5,5 godziny Zalecany poziom: początkujący średnio zaawansowany

początkujący średnio zaawansowany Oceny: 4.31/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Melissa Perri wyjaśnia, w jaki sposób tworzenie produktów zorientowanych na klienta zapobiega wpadaniu firm w "pułapkę budowania".

Mówi, że nie potrzebujesz więcej funkcji lub lepszego harmonogramu do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Zamiast tego należy skupić się na stworzeniu silnych fundamentów poprzez zrozumienie, jak komunikować się i współpracować w ramach struktury firmy.

Według Melissy, menedżerowie produktu są odpowiedzialni za zrozumienie problemów, oczekiwań i potrzeb klientów. Podkreśla ona rolę i obowiązki menedżera produktu.

Aby określić, kim jest dobry menedżer produktu, Melissa zestawia go z cechami złego menedżera.

Kluczowe wnioski z ucieczki z pułapki budowania

Teams produktowe powinny zrównoważyć szybkość ze strategicznym myśleniem, aby uniknąć "pułapki budowania"

Priorytetem powinno być tworzenie produktów, które rzeczywiście wnoszą wartość dodaną

Tworzenie stałej pętli informacji zwrotnej z klientami, aby zapewnić, że produkt pozostaje aktualny

Co mówią czytelnicy

"Jako doświadczony menedżer produktu pracujący obecnie w *[zarządzanie programami](https://clickup.com/pl/blog/37420/zarzadzanie-programem/)* w Amazonie ta książka dała mi świetną perspektywę, pomagając mi zmienić sposób myślenia o wynikach i rezultatach"

4. Wzrost oparty na wydajności: How to Build a Product That Sells Itself autorstwa Wesa Busha

via Amazon

O książce

Autor: Wes Bush

Wes Bush Liczba stron : 278

: 278 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 7,8 godziny

7,8 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Oceny: 4.12/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Wes Bush koncentruje się na tworzeniu strategii produktowych, które zmieniają tradycyjne podejście firm do rozwoju produktów i sprzedaży.

Książka omawia rozwój oparty na produkcie, w którym produkt staje się głównym motorem sprzedaży. Udostępnia praktyczne spostrzeżenia dotyczące tworzenia produktów, które spełniają potrzeby użytkowników i same się sprzedają.

Jest to inteligentne podejście, które pozwala zaoszczędzić pieniądze i wysiłek wymagany do wprowadzenia produktu na rynek.

Wes omawia również strukturę MOAT:

Strategia rynkowa Warunki na oceanie Publiczność Czas do wartości

Mówi, że darmowa wersja próbna lub freemium to świetna strategia biznesowa do wprowadzania produktu na rynek. Ludzie mogą korzystać z produktu za darmo, a jeśli im się spodoba, chętnie za niego zapłacą.

Firmy zorientowane na produkt stawiają tradycyjny model sprzedaży na głowie. Zamiast pomagać kupującym przejść przez długi, przeciągający się cykl sprzedaży, dają kupującym "klucze" do swojego produktu. Firma z kolei koncentruje się na pomaganiu kupującemu w poprawie jego życia. Przejście na płatny plan staje się oczywiste."

Wes Bush

Kluczowe wnioski dotyczące wzrostu opartego na produktach

Wykorzystanie modeli freemium do przyciągnięcia niestandardowych klientów

Zaprojektuj swój produkt tak, aby zachęcał do udostępniania i organicznie przyciągał nowych użytkowników w celu powodzenia biznesu

Projektuj i twórz produkty, koncentrując się na potrzebach i doświadczeniach ludzi

Co mówią czytelnicy

"Jeśli prowadzisz firmę SaaS, czy to B2C, czy B2B, zrób krok do tyłu i przeczytaj tę książkę. Taktyki wydają się tak oczywiste po ich poznaniu, ale są wplecione w taki sposób, że są inspirujące i zachęcają do działania. Przestań czytać recenzje i kup ją teraz"_

5. Przekraczając przepaść: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers autorstwa Geoffrey'a A. Moore'a

via Amazon

O książce

Autor : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Liczba stron : 227

: 227 Rok wydania: 2006

2006 Szacowany czas czytania: 8,1 godziny

8,1 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Oceny: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Wydana w 2006 roku Crossing the Chasm to odsetki książka, która zawiera kompleksowy przewodnik po inteligentnym marketingu i elastyczności w świetle zmian.

W książce tej Moore mówi o chasm, punkcie przejściowym produktów nowych technologii. Jest to przepaść reprezentująca wyzwanie przejścia od wczesnych użytkowników (ludzi, którzy lubią wypróbowywać nowe technologie) do większych i bardziej mainstreamowych klientów.

Według autora proces adopcji nowej technologii przebiega w 5 scenach:

Entuzjaści technologii: Ci, którzy chcą najnowszej technologii przed innymi Wizjonerzy: Ci, którzy pragną przewagi konkurencyjnej, jaką zapewnią im nowe technologie wprowadzane przez firmy technologiczne Pragmatycy: Ci, którzy nie oczekują wielkich zmian. Pragmatycy to niestandardowi klienci firm technologicznych, dlatego tak ważne jest zdobycie ich akceptacji Konserwatyści: Ci, którzy nieufnie podchodzą do zaawansowanych technologii dostarczanych przez firmy technologiczne i wolą proste, wysokiej jakości, tanie produkty bez kłopotów Sceptycy: Składają się z niewielkiej grupy odpornej na wysokie technologie. Sceptycy mogą być wykorzystywani do dostarczania cennych informacji zwrotnych na temat tego, w jaki sposób produkt nie spełnia ich oczekiwań

"Najważniejszym celem korporacyjnym podczas przekraczania przepaści jest zabezpieczenie kanału dystrybucji na rynek głównego nurtu, z którym pragmatyczny klient będzie czuł się komfortowo. Ten cel jest ważniejszy niż przychody, zyski, prasa, a nawet zadowolenie klientów. Wszystkie te inne czynniki mogą być ustalone później - ale tylko wtedy, gdy kanał zostanie ustanowiony."

Geoffrey A. Moore

Przekraczanie przepaści - kluczowe wnioski

Zaprezentuj swoją technologię jako lidera rynku, gotowego do wprowadzenia zmian dla swoich niestandardowych klientów

Twój produkt powinien być zakończonym rozwiązaniem, a nie tylko łatką

Opracuj jasne komunikaty, aby zrozumieć niestandardowe obawy klientów docelowych

Co mówią czytelnicy

"Ta książka była kilkakrotnie wzmiankowana przez Setha Godina i teraz wiem, dlaczego jest ona ważna. Zawierając duże ramy behawioralne i taktyczne posunięcia, aby zdobyć i utrzymać klienta, ta książka wyposaży Cię w bycie świetnym marketerem"_

Inspirujące książki dla menedżerów produktu

6. Wpływowy menedżer produktu autorstwa Kena Sandy'ego

przez Amazon

O książce

Autor : Ken Sandy

: Ken Sandy Liczba stron : 384

: 384 Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 10,7 godziny

10,7 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Oceny: 4.17/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



The Influential Product Manager to przyjazny przewodnik wypełniony praktycznymi wskazówkami i strategiami, które pomogą menedżerom produktu dokonać prawdziwej zmiany w ich firmach.

W tej książce Ken przekonuje, że najważniejszymi czynnikami w biznesie są budowanie koncentracji i wpływu. Podkreśla wartość informacji zwrotnej i jej rolę w poprawie ogólnej jakości produktu.

Ken omawia znaczenie budowania silnego partnerstwa między menedżerami produktu a innymi działami. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenie, aby pomóc menedżerom produktu stać się skutecznymi liderami organizacyjnymi i tworzyć produkty, które odniosą powodzenie na rynku docelowym.

Menedżerowie produktu są właścicielami problemów ("dlaczego" i "co"), a inżynierowie są właścicielami rozwiązań ("jak" i "kiedy") - ale tylko dzięki współpracy można rozwijać i budować najlepsze pomysły

Ken Sandy

Kluczowe wnioski dla wpływowego menedżera produktu

Komunikowanie wizji i strategii produktu interesariuszom i członkom Teams

Wartość informacji zwrotnych od klientów w celu niestandardowego ulepszania produktu

Stwórz plan strukturyzacji rozwoju swojej kariery

Co mówią czytelnicy

"W czasie rzeczywistym nikt nie raportuje bezpośrednio do menedżerów produktu. Tylko poprzez wywieranie wpływu możemy współpracować i dostarczać produkt wysokiej jakości. Ta książka dała świetny wgląd w to, jak kierować zespołem produktowym i wprowadzać produkty technologiczne na rynek."_

7. Decode and Conquer autorstwa Lewis C. Lin

przez Amazon

O książce

Autor : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Liczba stron : 216

: 216 Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Oceny: 4.08/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Decode and Conquer jest dla ciebie, jeśli szukasz sposobów na poradzenie sobie z rozmowami kwalifikacyjnymi z menedżerami produktu. Książka omawia praktyczne wskazówki, o których należy pamiętać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Autor podkreśla znaczenie zrozumienia i opanowania procesu rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu niektórych rzeczywistych scenariuszy, aby zrozumieć koncepcje teoretyczne i zdobyć pewność siebie oraz umiejętności potrzebne do wyróżnienia się w konkurencyjnym świecie zarządzania produktem.

Potraktuj tę książkę jako zestaw narzędzi do zarządzania produktem. Autor zaczyna od solidnego wprowadzenia do filozofii zarządzania produktem i podejścia do rozmów kwalifikacyjnych przy użyciu niestandardowych ram. Rozszyfrowuje również, czego szukają ankieterzy, dlaczego tego szukają i jak się przygotować, aby to dostarczyć.

Decode and Conquer - klucz do sukcesu

Metoda STAR (Situation, Task, Action, and Result) to świetny sposób na dopasowanie produktu do rynku w celu tworzenia produktów zorientowanych na klienta

Aspirujący menedżerowie produktu powinni odświeżyć swoje umiejętności techniczne - algorytmy i struktury danych - do zrobienia dobrze w rozmowach kwalifikacyjnych o charakterze technicznym

Rozmawiaj z profesjonalistami z branży, która Cię interesuje, aby dowiedzieć się więcej o firmach i możliwościach zatrudnienia

Co mówią czytelnicy

"Kupiłem tę książkę, aby przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych na konkurencyjne role Associate Product Managera dla nowych absolwentów. Ostatecznie otrzymałem ofertę, której z pewnością nie otrzymałbym bez Decode & Conquer."

8. Start at the End: How to Build Products That Create Change autorstwa Matta Wallaerta

via Amazon

O książce

Autor : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Liczba stron : 256

: 256 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 7,1 godziny

7,1 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Oceny: 3.86/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



W swojej książce Start at the End, Matt Wallaert przedstawia pozycję, w której rozwój produktu nie polega tylko na zarabianiu większej ilości pieniędzy - chodzi o znalezienie sposobów na zmianę zachowania ludzi. Może brzmi to trochę poetycko, ale to prawda.

Jedną z rzeczy, które sugeruje Wallaert, jest zadawanie sobie pytań takich jak _"Jaką rzeczywistość próbujemy stworzyć?"

Odpowiedź na to pytanie dzieli na pięć różnych elementów:

Zachowanie: Określ zachowanie, które chcesz promować za pomocą swojego produktu Populacja: Określ populację, której zachowanie chcesz zmienić **Motywacja: Znajdź motywację stojącą za zachowaniem, które chcesz promować Identyfikacja limitów i warunków wstępnych: Rozważ możliwe przeszkody, które mogą pojawić się na twojej drodze podczas tworzenia tego produktu Definiowanie danych: Zdefiniuj dane, za pomocą których zmierzysz zalety i wady promocji idealnego zachowania

Kiedy dodasz to myślenie do swojej strategii produktowej, wynik z pewnością wywrze wpływ.

Dzieje się tak dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, lepsze projektowanie interwencji ma miejsce, gdy masz jak najwięcej potencjalnych spostrzeżeń na początku procesu - duży, szeroki lejek możliwości zmiany zachowania, który powoli zawęża się, gdy skupiamy się na presji, wokół której jesteśmy w stanie z powodzeniem zaprojektować interwencje. Im więcej spostrzeżeń mamy na początek oraz im szybciej i dokładniej możemy je zweryfikować, tym więcej interwencji możemy zaprojektować. Zaprojektowanie większej liczby interwencji oznacza uruchomienie większej liczby pilotów, a kiedy dokładnie i szybko je zweryfikujemy, otrzymamy więcej smaków Cheeto, które przybliżają nas do utopijnego wszechświata, jedna przekąska na raz"_

Matt Wallaert

Zacznij od końca - kluczowe wnioski

Wyraźnie zdefiniuj strategię produktu i to, co chcesz osiągnąć, zanim zaczniesz budować

Doświadczeni menedżerowie produktu dążą do trwałych i znaczących zmian, budując produkty z długoterminową perspektywą

Do zrobienia przeglądu etycznego zachowań, które próbujesz promować

Co mówią czytelnicy

"Wallaert jest mistrzem w rozbijaniu złożonego tematu na koncepcje wielkości kęsa, przerywane humorem i intrygującymi przykładami ze znanych firm. Świetna lektura dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o naukach behawioralnych. JE"_

9. Trailblazing Women in Product Management autorstwa Miry Wooten

via 280Group

O książce

Autor : Mira Wooten

: Mira Wooten Liczba stron : 56

: 56 Rok wydania: 2021

2021 Szacowany czas czytania: 1,6 godziny

1,6 godziny Zalecany poziom: Wszystkie poziomy

Wszystkie poziomy Oceny: Brak dostępnych recenzji



Podobnie jak w każdej innej branży, kobiety musiały udowodnić swoją wartość w zarządzaniu produktem.

W tym ebooku 280 Group przedstawia odpowiedzi na siedem pytań zadanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób te pionierki rozpoczęły swoją karierę i jakich cennych lekcji nauczyły się po drodze.

Każda z tych 20 kobiet udziela rad młodym kobietom, które aspirują do bycia menedżerami produktu. Autor zachęca więcej kobiet do kontynuowania tej kariery z przekonaniem, że mogą odnieść sukces.

Książka zawiera historie kobiet, które odniosły powodzenie, które można podziwiać i inspirować się nimi. Tak więc, jeśli jesteś kobietą zainteresowaną technologią lub rozważasz dołączenie do zarządzania produktem, ta książka jest świetna!

"Jeśli chcesz dostać się do zarządzania produktem i nigdy nie pełniłaś roli związanej z klientem, zdecydowanie sugeruję, abyś spojrzała na to jako na krok naprzód. Rozwijanie silnej empatii w stosunku do klienta jest niezbędne do zrobienia dobrego menedżera produktu, a najlepszym sposobem na to jest codzienna rozmowa z klientami"

Brandye Sweetnam

Trailblazing Women in Product Management - kluczowe wnioski na przyszłość

Przestań przepraszać i proś o to, czego chcesz

Znajdź mentora, aby zyskaćumiejętności zarządzania produktem i bądź dobrym słuchaczem

Bądź kreatywny i nie bój się podejmować ryzyka

Co mówią czytelnicy

brak recenzji dostępnych online

10. Odważ się przewodzić autorstwa dr Brené Brown

przez Amazon

O książce

Autor : Dr Brené Brown

: Dr Brené Brown Liczba stron : 256

: 256 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 7,1 godziny

7,1 godziny Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Oceny: 4.18/5 (Goodreads) 4.7/5 (Amazon)



Dare to Lead autorstwa dr Brené Brown rzuca wyzwanie stereotypowemu wizerunkowi szefa, czyli lidera. Brown twierdzi, że empatia jest jedną z najważniejszych cech przywódczych wymaganych do prowadzenia biznesu lub przewodzenia grupie ludzi. Trzeba umieć współczuć i akceptować wrażliwość.

Mieć autorytet, ale pozwalać sobie na odczuwanie ludzkich emocji. Jako szef nie musisz być zimny i zdystansowany.

Zawsze pamiętaj, że emocje nie sprawiają, że jesteś mniej wydajny lub mniej produktywny. Musisz opuścić gardę, aby stworzyć znaczące połączenia z ludźmi, z którymi pracujesz.

"To nie krytyk się liczy; nie człowiek, który wskazuje, jak silny człowiek potyka się lub gdzie wykonawca czynów mógłby zrobić je lepiej. Zasługa należy się człowiekowi, który faktycznie jest na arenie, którego twarz jest naznaczona kurzem, potem i krwią; który dzielnie walczy; który popełnia błędy, który raz po raz się nie udaje... który w najlepszym przypadku zna w końcu triumf wielkich osiągnięć, a w najgorszym, jeśli zawiedzie, przynajmniej zawiedzie, mając wielką odwagę."

Dr Brené Brown

Dare to Lead - kluczowe wnioski

Postrzegaj porażkę jako szansę na naukę i poprawę, a nie jako miarę własnej wartości

Zrozumienie i połączenie z innymi. Empatia jest potężnym narzędziem przywódczym

Liderzy wzmacniają innych, uznając ich mocne strony, wspierając kreatywność i zachęcając do innowacji

Co mówią czytelnicy

"Jeśli jesteś jednym z tych, którzy mówią: "Nie mogę okazywać słabości, miłości lub muszę mieć wszystkie odpowiedzi", ta książka jest dla Ciebie. Jeśli chcesz stworzyć lepszą kulturę firmy, ta książka jest dla ciebie."

Zarządzanie produktem z ClickUp Zarządzanie produktem za pomocą ClickUp posiada wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnego planowania, realizacji i zarządzania projektami rozwoju produktu. Wykresy Gantta, pulpity, mapy myśli i notatniki to tylko niektóre z funkcji, które pozwolą Ci pracować w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Aplikacja dostarcza również wiele widoków i funkcji organizacyjnych. Oto jak wykorzystać ClickUp na każdym etapie:

Planowanie uruchomienia: Przeprowadzaj szczegółowe planowanie, dzieląc zadania na podzadania, aby nadać priorytet temu, co ważne. Dodaj konkretne szczegóły dotyczące uruchomienia, takie jak faza uruchomienia, właściciel zadania lub zależności, aby utworzyć mapy drogowe produktu. ClickUp narzędzia do zarządzania projektami pomogą ci w każdej fazie cyklu życia produktu.

ClickUp's Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek został zaprojektowany, aby pomóc w stworzeniu mapy drogowej dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Development: Ustaw tablice Kanban, aby zarządzać cyklem pracy deweloperskiej. Eksploruj Szablony zarządzania produktem ClickUp aby zbudować świetne procesy i stworzyć niezawodną mapę drogową dla swojego produktu.

Korzystaj z raportowania metryk projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Prototypowanie: ClickUp umożliwia załączanie plików z projektami produktów, prototypów i szkieletów bezpośrednio do zadań, zapewniając do nich łatwy dostęp. Widoki i tablice projektowe pomagają w zarządzaniu prototypami i zadaniami związanymi z projektowaniem produktów. Prototypowanie jest mądrym krokiem w tworzeniu rzeczy, ponieważ pomaga wcześnie wychwycić błędy, oszczędza pieniądze i zapewnia, że wszyscy zaangażowani rozumieją produkt końcowy.

Przykładowy szablon planu projektu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i realizacji projektów w jednym miejscu.

Marketing produktów: Ustawienie cele marketingowe pulpity pomagają monitorować wyniki marketingowe i kluczowe wskaźniki. Użycie wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem śledzenie terminów i zbieranie informacji zwrotnych od członków Teams i interesariuszy. Ułatwienie zespołom marketingu produktów śledzenie i reagowanie na ruchy konkurencji.

Szablon KPI sprzedaży ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić i mierzyć wydajność Twojego zespołu sprzedaży.

Współpraca przy użyciu szablonu Tablica ClickUp zamieni myśli Twojego zespołu w zorganizowane plany. Automatyzacja powtarzalnych zadań i funkcji dzięki ClickUp AI. Pozwoli to zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii.

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Wznieś swoją efektywność na nowy poziom

I to wszystko! Oto 10 najlepszych zarządzanie produktem książki, które pomogą Ci w podróży menedżera produktu. Zgodnie ze słowami Dr. Seussa, _"Im więcej czytasz, tym więcej rzeczy będziesz wiedział. Im więcej się nauczysz, tym więcej miejsc odwiedzisz"

Z tych pełnych mądrości książek można się wiele nauczyć. Ważniejsze jest jednak to, by wiedzę tę wykorzystać w prawdziwym świecie.

Nie chodzi tylko o zrozumienie zasad, ale o ich powodzenie w tworzeniu niezawodnych produktów. W tym celu możesz potrzebować profesjonalnej pomocy.

Skorzystaj z ClickUp, aby przećwiczyć to, czego nauczyłeś się do tej pory i przejąć kontrolę nad procesem zarządzania produktem!