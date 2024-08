10 najlepszych narzędzi Instagram Analytics do śledzenia wydajności w 2024 roku

Każdego miesiąca z Instagrama korzysta ponad 2 miliardy osób. Jako menedżer mediów społecznościowych konkurujesz o uwagę z innymi markami, losowymi memami, wideo z kotami i innymi influencerami.

Do zrobienia strategii na Instagramie, która przyniesie pożądane wyniki? Po pierwsze, ucząc się na podstawie danych. Potrzebujesz aplikacji do analizy Instagrama, aby dostrzec trendy, spostrzeżenia i możliwości.

Narzędzia analityczne Instagram pomagają śledzić wydajność zawartości i konta Business na Instagramie. Uzyskaj cenne spostrzeżenia z danych analitycznych, które przekładają się na wyższy zwrot z inwestycji na Instagramie.

W tym poście omówiono 10 najlepszych narzędzi do śledzenia analityki Instagrama, ich funkcje, wady i ceny oraz sposób, w jaki mogą one kształtować strategię marketingową.

Czego należy szukać w narzędziu do analizy Instagrama?

Oto, czego należy szukać w narzędziach analitycznych na Instagramie.

Kompleksowe śledzenie: Szukaj narzędzi analitycznych na Instagramie, które zapewniają dogłębną analitykę i solidne raportowanie, obejmujące kluczowe wskaźniki, takie jak zasięg, zaangażowanie, wydajność hashtagów i wzrost liczby obserwujących

Szukaj narzędzi analitycznych na Instagramie, które zapewniają dogłębną analitykę i solidne raportowanie, obejmujące kluczowe wskaźniki, takie jak zasięg, zaangażowanie, wydajność hashtagów i wzrost liczby obserwujących Wgląd w odbiorców: Narzędzie do analizy Instagrama powinno zapewniać dostęp do szczegółowych danych demograficznych obserwujących, w tym lokalizacji, wieku, płci, wskaźników zaangażowania i odsetków obserwujących

Narzędzie do analizy Instagrama powinno zapewniać dostęp do szczegółowych danych demograficznych obserwujących, w tym lokalizacji, wieku, płci, wskaźników zaangażowania i odsetków obserwujących Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz potężne narzędzie do analizy Instagrama z intuicyjnym pulpitem, aby różni interesariusze mogli łatwo nawigować i uzyskiwać dostęp do danych analitycznych

: Wybierz potężne narzędzie do analizy Instagrama z intuicyjnym pulpitem, aby różni interesariusze mogli łatwo nawigować i uzyskiwać dostęp do danych analitycznych Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzie z możliwością śledzenia w czasie rzeczywistym interakcji z odbiorcami i zawartości trendów

Wybierz narzędzie z możliwością śledzenia w czasie rzeczywistym interakcji z odbiorcami i zawartości trendów Analiza konkurencji: Wybierz narzędzie do analizy Instagrama, które pozwala porównać wyniki z konkurencją, aby zidentyfikować obszary optymalizacji i rozwoju

Wybierz narzędzie do analizy Instagrama, które pozwala porównać wyniki z konkurencją, aby zidentyfikować obszary optymalizacji i rozwoju Optymalizacja: Poszukaj funkcji rekomendacji w narzędziu analitycznym Instagrama, takich jak sugestie oparte na AI dotyczące optymalnego czasu publikowania postów, optymalnych typów zawartości, takich jak rolki nad postami, oraz pomysły na podpisy i hashtagi oparte na danych historycznych i trendach

Poszukaj funkcji rekomendacji w narzędziu analitycznym Instagrama, takich jak sugestie oparte na AI dotyczące optymalnego czasu publikowania postów, optymalnych typów zawartości, takich jak rolki nad postami, oraz pomysły na podpisy i hashtagi oparte na danych historycznych i trendach Możliwości integracji: Wybierz narzędzie Instagram, które integruje się z istniejącym stosem narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi i platformami analitycznymi, aby uzyskać spójną i opartą na danych strategię marketingu w mediach społecznościowych

10 najlepszych narzędzi analitycznych do Instagrama w 2024 roku

1. SocialBook

przez SocialBook SocialBook to narzędzie do analizy Instagrama, które pomaga markom i influencerom zwiększyć zasięg w mediach społecznościowych i rozwijać ich biznes. SocialBook pomaga markom zaoszczędzić czas w wyszukiwaniu, kontaktowaniu się i współpracy z influencerami.

Załóżmy, że marka odzieży rowerowej dla profesjonalistek planuje rozpocząć kampanię marketingową na Instagramie. Celem jest stworzenie kampanii wprowadzającej produkt ze wsparciem profesjonalistek z branży rowerowej na Instagramie, zebranie opinii klientów i zbudowanie angażującej społeczności.

Marka korzysta z narzędzia analitycznego Instagram, aby znaleźć influencerów w swojej niszy, wysyłać e-maile i zarządzać kampanią z jednego pulpitu.

Bezpłatne narzędzie analityczne SocialBook na Instagramie pomaga twórcom zawartości zwiększyć liczbę obserwujących i zwiększyć ich zasięg, dzięki czemu jest jednym z najpopularniejszych narzędzi analitycznych w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje SocialBook

Zarządzanie relacjami z influencerami poprzez dodawanie notatek do profili i uzyskiwanie jasnego obrazu współpracy

Funkcje integracji umożliwiają wysyłanie zbiorczych e-maili do wszystkich influencerów z listy za jednym razem

Ocena wydajności i przychodów każdego influencera poprzez śledzenie ich unikalnych kodów kuponów

Śledzeniemarketingowe wskaźniki KPI za pomocą pulpitu analitycznego konta i uzyskaj wgląd w koszty kampanii

Ograniczenia SocialBook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne usterki i opóźnienia w aktualizacjach danych analitycznych

Użytkownicy uważają, że moduł analityczny jest skomplikowany w nawigacji

Ceny SocialBook

Platinum : 499 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 499 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SocialBook

G2: 4.7/5 (56 recenzji)

4.7/5 (56 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

2. SocialPilot

Via SocialPilot Czy nie zyskujesz zaangażowania pomimo regularnego przesyłania historii i postów na Instagram? Twoja zawartość może nie trafiać do obserwujących.

Zrozumienie zachowań i oczekiwań odbiorców jest bardzo ważne growth hacking strategia rozwoju kont na Instagramie.

Narzędzie analityczne na Instagramie, SocialPilot, pomoże Ci zrozumieć swoich odbiorców docelowych. Uzyskaj wgląd w wyniki jakości odbiorców na Instagramie, aby podejmować strategiczne decyzje marketingowe.

Najlepsze funkcje SocialPilot

Śledzenie analityki postów na Instagramie niezależnie od tego, czy publikujesz je za pomocą SocialPilot, czy nie

Automatyczne planowanie dostosowywanych raportów PDF dla różnych profili na Instagramie i powiadomienia Slack o oczekujących działaniach

Asystent AI w SocialPilot pomaga przepisać i zmienić przeznaczenie zawartości

Korzystaj z gotowychszablony mediów społecznościowychi generuj podpisy, aby upewnić się, że każdy post pasuje do głosu Twojej marki

Limity SocialPilot

Brak alertów podczas planowania nowego postu w tym samym czasie, co inny post, co prowadzi do podwójnego publikowania

Raportowanie analityczne nie jest tak solidne, jak w przypadku innych narzędzi, takich jak Google Analytics

Ceny SocialPilot

Professional : 22,5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 22,5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Small Teams : $37.5/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $37.5/miesiąc (rozliczane rocznie) Agencja : $75/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $75/miesiąc (rozliczane rocznie) Agencja+: $150/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje SocialPilot

G2: 4.5/5 (673 opinie)

4.5/5 (673 opinie) Capterra: 4.4/5 (362 opinie)

3. Phlanx

przez Phlanx Eksperci ds. bezpieczeństwa twierdzą, że Instagram jest stroną główną dla milionów fałszywych kont botów.

Narzędzia analityczne Instagrama, takie jak Phlanx, pomagają wykryć konta z fałszywymi obserwatorami lub dowiedzieć się, czy posty influencera otrzymują uzasadnione zaangażowanie. Uzyskaj lepszy zwrot z inwestycji w marketing influencerów.

Phlanx's oprogramowanie do marketingu zawartości oblicza trzy kluczowe wskaźniki zaangażowania na Instagramie - kalkulator zaangażowania na Instagramie, kalkulator polubień postów na Instagramie i narzędzie do śledzenia konkurentów na Instagramie.

Darmowe narzędzia, takie jak Phlanx's Instagram Analytics, śledzą również zaangażowanie Twoich kont i konkurencji, aby usprawnić przyszłe kampanie na Instagramie.

Najlepsze funkcje Phlanx

Audyt kont influencerów na Instagramie w celu zidentyfikowania ich prawdziwych lub nieaktywnych obserwujących i wskaźnika zaangażowania

Ocena wskaźnika zaangażowania na koncie za pomocą kalkulatora zaangażowania na Instagramie firmy Phlanx, aby upewnić się, że odbiorcy rezonują z zawartością

Porównaj swoje konto z kontami konkurencji, aby ocenić kluczowe wskaźniki i dane ilościowe obok siebie

Znajdź popularnych influencerów na Instagramie i innych platformach mediów społecznościowych, korzystając z najlepszych list Phlanx

Limity Phlanx

Konkretne dane metryczne, takie jak odsetki odbiorców, mogą być niewiarygodne

Ceny Phlanx

Podstawowy : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Premium : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Business: $90/miesiąc

Phlanx oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Analisa.io

przez Analiza Załóżmy, że jesteś menedżerem mediów społecznościowych obsługującym wiele kont. Analisa oparta na AI oprogramowanie do analizy marketingowej zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe kwestie dotyczące Instagrama, takie jak optymalny czas publikowania postów, pomysły na kampanie influencerów i dane demograficzne odbiorców.

Skorzystaj z bezpłatnych narzędzi analitycznych Analisa na Instagramie do analizy konkurencji, śledzenia wyników historycznych i mapowania influencerów.

Najlepsze funkcje Analisa.io

Szczegółowa analiza zawartości Instagrama, w tym statystyki zaangażowania, analiza hashtagów i wzrost liczby obserwujących

Wyciąganie historycznych wyników postów influencerów i spostrzeżeń społecznościowych dla niestandardowych zakresów dat

Niestandardowe raportowanie ze szczegółowymi spostrzeżeniami dla różnych interesariuszy, dające oparte na danych zrozumienie strategii marketingowej i wydajności Instagrama

Pobieranie szczegółowych raportów w atrakcyjnych wizualnie szablonach w formacie PDF lub CSV

Limity Analisa.io

Analiza porównawcza hashtagów i demografia są dostępne tylko w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy skarżą się na niedokładne analizy

Cennik Analisa.io

Podstawowy: Free

Free Premium: $48.30/miesiąc (rozliczane rocznie)

$48.30/miesiąc (rozliczane rocznie) Plus: $104.30/miesiąc (rozliczane rocznie)

$104.30/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: $167.30/miesiąc (rozliczane rocznie)

Analisa.io oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Squarelovin

przez Squarelovin Według ustaleń firmy Matter, 69% konsumentów ufa influencerom bardziej niż jakimkolwiek informacjom pochodzącym od marki.

Jako menedżer ds. marketingu cyfrowego zarządzający wieloma klientami, musisz pozyskiwać zawartość generowaną przez użytkowników i współpracować z kontami w mediach społecznościowych i influencerami w swojej niszy, aby zdobyć zaufanie klientów.

Squarelovin to jedno z najlepszych darmowych narzędzi analitycznych do Instagrama, które pozwala zarządzać zawartością społeczności i optymalizować wyniki na Instagramie z poziomu jednego pulpitu. Narzędzie analityczne zawiera funkcje takie jak analiza hashtagów oraz interfejsy twórcy i menedżera.

Zbuduj markę, która rezonuje z niestandardowymi klientami i twórz znaczące partnerstwa z twórcami zawartości.

Najlepsze funkcje Squarelovin

Pulpit nawigacyjny analizuje wskaźniki, takie jak wyświetlenia, zasięg, zaangażowanie w historie i posty, rozwój konta, obserwujących i interakcje z obserwującymi

Ocena aktywności obserwujących i śledzenie hashtagów w czasie rzeczywistym dla niestandardowych zakresów dat

Tworzenie i pobieranie spersonalizowanych raportów w formacie PDF lub Excel

Limity Squarelovin

Wolne czasy ładowania i usterki

Brak krytycznych funkcji, takich jak analiza konkurencji, podstawowa analityka i social listening

Cennik Squarelovin

Podstawowy: Free

Free Influencer: €9,90/użytkownika/miesiąc

€9,90/użytkownika/miesiąc Business: €14,90/użytkownika/miesiąc

Squarelovin oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

6. TapInfluence

przez TapInfluence Świetnym sposobem na zwiększenie swojej obecności i wskaźników na Instagramie jest wykorzystanie influencerów do omówienia swoich produktów i marki. Użyj TapInfluence do prowadzenia dostosowanych kampanii influencerów.

TapInfluence to kompleksowa platforma marketingu influencerów dla menedżerów mediów społecznościowych do wyszukiwania, kontaktowania się i współpracy z rozszerzoną siecią mikro i głównych influencerów na Instagramie.

Najlepsze funkcje TapInfluence

Kompleksowy pulpit analityczny do pomiaru ROI kampanii influencer marketingowych

Zaawansowane cykle pracy do zarządzania kampaniami w celu zarządzania kompleksowymi powiązaniami z influencerami, od udostępniania briefu po realizację

Rozszerzenie katalogu influencerów w celu dotarcia do odsetków użytkowników Instagrama zainteresowanych Twoją niszą produktową

Limity TapInfluence

Stroma krzywa uczenia się podczas pierwszej nawigacji po funkcjach i funkcjach TapInfluence

Brak możliwości tworzenia lub negocjowania umów podczas pracy z influencerami

Ceny TapInfluence

Standard : $1999/miesiąc

: $1999/miesiąc Agencja : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

TapInfluence oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Sprout Social

przez SproutSocial Wyobraź sobie żonglowanie między różnymi platformami analitycznymi do obsługi mediów społecznościowych i zarządzanie kampaniami reklamowymi dla wielu kont w mediach społecznościowych.

Wydajny oprogramowanie do analizy marketingowej zwiększy organiczną obecność Twojej marki i zapewni wzrost zaangażowania i wskaźników sprzedaży.

Marki używają SproutSocial do śledzenia opinii niestandardowych klientów oraz oceny i poprawy wyników marketingowych na Instagramie. Przeprowadzaj analizy konkurencji, aby śledzić wzrost liczby odbiorców konkurencyjnych marek na platformach mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Zoptymalizuj swój plan dzięki kreatywnym narzędziom, intuicyjnym cyklom pracy i funkcjom planowania, a wszystko to w ramach jednej platformy

Analityka historii na Instagramie mierzy długoterminowy wpływ Twoich historii za pomocą kliknięć, odpowiedzi i innych ważnych wskaźników KPI

Analizowanie danych na poziomie postów i profili, hashtagów i zaangażowania odbiorców dla wielu klientów

Integracja z Twitterem, Facebookiem, Pinterestem, LinkedIn i innymi platformami mediów społecznościowych

Limity Sprout Social

Powolny interfejs kalendarza publikacji

Stroma krzywa uczenia się, ponieważ narzędzie ma wiele funkcji i funkcji

Ceny Sprout Social

Standardowy cennik : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Profesjonalny : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Zaawansowany : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Sprout Social oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2600 recenzji)

4.4/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (571 recenzji)

8. Quintly

przez Quintly Quintly zapewnia wsparcie dla marketing cyfrowy inicjatywy z zaawansowaną analityką mediów społecznościowych, aby nadążyć za konkurencją i dynamicznymi trendami na Instagramie.

Narzędzia analityczne Quintly mierzą wzrost liczby obserwujących Twoje konto na Instagramie i znajdują unikalnych konsumentów, którzy się z Tobą angażują. Funkcja analizy zawartości Instagrama określa, które typy zawartości są najlepsze dla Twojej marki.

Najlepsze funkcje Quintly

Niestandardowe i uporządkowane wskaźniki na elastycznych pulpitach, aby dopasować je do celów mediów społecznościowych

Udostępnianie raportów z niestandardowych pulpitów przypisanej osobie zgodnie z wybranym czasem i częstotliwością

Quintly automatycznie rejestruje dane dotyczące wydajności Instagram Stories, śledząc dane historii co 30 minut

Integruje się ze spostrzeżeniami na Instagramie, aby wyświetlać, ile osób angażuje się w zawartość i jak często ją widzą

Limity Quintly

Rozszerzenie raportowania danych może być trudne w użyciu

Drogie dla małych Business lub użytkowników indywidualnych

Ceny Quintly

Cena 315 USD/użytkownika/miesiąc (dla trzech profili w mediach społecznościowych)

Oceny i recenzje Quintly

G2: 4.7/5 (68 recenzji)

4.7/5 (68 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Minter.io

przez Minter Prowadzisz kampanię w mediach społecznościowych i nie uzyskujesz pożądanego zaangażowania? Zwiększ powodzenie swoich działań kampanie marketingowe z analityką hashtagów na Instagramie.

Śledź liczbę i częstotliwość postów z wieloma hashtagami związanymi z Twoją marką i śledź hashtagi konkurencji, aby zrozumieć, co porusza Twoich fanów na Instagramie.

Minter.io, narzędzie do analizy Instagrama, monitoruje kampanie hashtagowe Twojej marki na Instagramie i ocenia ich wydajność. Możesz zrozumieć, jakie rodzaje postów, zdjęć, wideo i karuzeli zyskują na popularności, aby wykorzystać je do maksymalnego zaangażowania.

Najlepsze funkcje Minter.io

Przeprowadzenie pełnego audytu Instagrama i otrzymanie szczegółowego raportu ze wskazówkami dotyczącymi optymalizacji ustawień biografii, obserwujących, postów i historii na Instagramie dzięki funkcji Audytu Monter

Zrozumienie typu obserwujących, których pozyskujesz z konkretnej kampanii lub jak zmienia się dzienna liczba odbiorców wraz z cogodzinnymi aktualizacjami mediów

Ocenić, ilu obserwujących zyskujesz i tracisz każdego dnia oraz oszacować dane historyczne dotyczące wzrostu

Dowiedzieć się, kiedy zawartość otrzymuje najwięcej polubień i komentarzy oraz które hashtagi cieszą się największym zaangażowaniem

Limity Minter.io

Eksportowanie raportów jest czasochłonne i pracochłonne

Dane konkurencji nie są szczegółowe

Cennik Minter.io

Silver : $9/użytkownika/miesiąc

: $9/użytkownika/miesiąc Gold : $19/użytkownika/miesiąc

: $19/użytkownika/miesiąc Platynowy: $39/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Minter.io

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Dziurka od klucza

przez Dziurka od klucza Keyhole to aplikacja do analizy Instagrama dla marek, która pozwala znaleźć dane influencerów bez zbędnej pracy. W przeciwieństwie do innych narzędzi analitycznych na Instagramie, Keyhole śledzi wyniki influencerów w oparciu o cele kampanii.

Co więcej, można posegregować ich wskaźniki zaangażowania i porównać ogólny sentyment i wydajność, aby zrozumieć ich skuteczność.

Najlepsze funkcje Keyhole

Analiza słów kluczowych i hashtagów w celu wyszukiwania influencerów w swojej niszy

Zaawansowana analityka do identyfikacji kont Business z autentycznym zaangażowaniem i tych z fałszywymi obserwatorami

Planowanie i publikowanie postów, relacji i historii w mediach społecznościowych za pomocą funkcji Smart Publishing

Limity dziurki od klucza

Brak samouczków dotyczących produktu dla początkujących użytkowników

Nieco zawyżona cena w porównaniu do innych narzędzi na rynku

Ceny Keyhole

Indywidualnie: $63/miesiąc

$63/miesiąc Teams: $119/miesiąc

$119/miesiąc Pro : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Zaawansowany: $359/miesiąc

$359/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Keyhole oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (68 recenzji)

4.3/5 (68 recenzji) Capterra: Za mało opinii

Inne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

Podczas gdy inne platformy mediów społecznościowych i narzędzia analityczne koncentrują się na powierzchownych spostrzeżeniach na temat Instagrama i marketing przychodzący , ClickUp jest narzędziem do zarządzania projektami dla teamów marketingowych w celu zwiększenia ogólnej wydajności. ClickUp pomaga kształtować strategię na Instagramie poprzez zarządzanie kampaniami influencerów i raportowanie zadań w scentralizowanej lokalizacji.

Wykorzystaj ClickUp's narzędzie do zarządzania projektami w mediach społecznościowych do śledzenia kalendarza mediów społecznościowych, w tym postów na Instagramie i kołowrotków, oraz prowadzenia burzy mózgów kampanii w mediach społecznościowych w jednym, łatwym w użyciu pulpicie.

Współpracuj z członkami zespołu marketingowego i interesariuszami w czasie rzeczywistym, pracując nad nowymi pomysłami na kampanie za pomocą Tablica ClickUp .

Kreatywna współpraca z całym zespołem przy użyciu interaktywnych Tablic w ClickUp

Agencje marketingu cyfrowego i menedżerowie mediów społecznościowych używają ClickUp jako jednego źródła prawdy do zarządzania analityką Instagrama i zbierania kompleksowych spostrzeżeń.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp posiada wstępnie zbudowaną platformęanalityka mediów społecznościowych szablony automatyzują cykl pracy na Instagramie i pozwalają menedżerom mediów społecznościowych naśledzenie projektów dodając etykiety, zależności i ostrzeżenia

Generowanie nowych pomysłów na optymalizację kampanii w celu rozwoju konta na Instagramie za pomocąNarzędzia AI firmy ClickUp

Buduj strategię i realizuj kampanie marketingowe z ClickUp

Próbujesz zwiększyć świadomość marki, generować leady lub napędzać sprzedaż? Niezależnie od celu, użyjDokumenty ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów i sporządzić listę wskaźników do śledzenia powodzenia

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem

Zbieraj istotne dane, takie jak liczba obserwujących, zasięg influencerów i podstawowe analizy, a następnie organizuj te informacje w sekcjiWidok tabeli aby śledzić te dane w czasie

Niech każdy zobaczy swoje cele i to, jak wpisują się one w szerszą perspektywę oraz wizualizację postępu za pomocąKamienie milowe ClickUp* Użyj ClickUp Brain dotworzenia zawartości AI dla podpisów, zawartości, pomysłów i nie tylko!

Skorzystaj z szablonu Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp, aby wizualnie planować, śledzić i świętować kamienie milowe rozwoju produktu

Od tworzenia nowej strategii na Instagramie, poprawiania istniejącej strategii dotyczącej zawartości lub dostosowywania budżetu na reklamy,Wykresy Gantta pozwalają na planowanie powodzenia

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

Wybierz odpowiednie narzędzia Instagram Analytics do śledzenia wydajności

Wymienione na liście narzędzia do analizy Instagrama umożliwiają śledzenie szczegółowych danych dotyczących odbiorców profilu na Instagramie, publikowanie indywidualnych wskaźników wydajności i zalecanie możliwości optymalizacji.

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami obejmują nieszablonowe szablony do analizy mediów społecznościowych, narzędzia AI dostosowane do skalowania wydajności zawartości i pulpit do współpracy.

Od zarządzania wskaźnikami Instagrama i kampaniami influencerów po generowanie pomysłów na zawartość postów w mediach społecznościowych za pomocą AI, ClickUp to robi.

ClickUp's integracja z najlepszymi narzędziami analitycznymi na Instagramie umożliwia bezpieczny przepływ danych między narzędziami innych firm. Użyj ClickUp do zarządzania projektami na Instagramie bez przełączania się między innymi narzędziami analitycznymi Instagram.

Zacznij od ClickUp dla bezpłatnej wersji próbnej.