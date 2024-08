10 narzędzi do zarządzania reklamami dla marketerów i reklamodawców w 2024 roku

Każdy dobrze prosperujący Business wie, jak ważne jest dotarcie ze swoim produktem lub usługą do potencjalnych klientów. Ale jeśli pracujesz z różnymi cyfrowymi kampanie marketingowe i platformy zarządzania, wszystko to może stać się dość czasochłonne.

W tym miejscu doskonałe narzędzie do zarządzania reklamami może zrobić różnicę. 🙌

W tym artykule omówimy oprogramowanie do zarządzania reklamami i pomożemy Ci dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy do zarządzania reklamami. Następnie udostępnimy najlepsze narzędzia do monitorowania i zarządzania projektami lub kampaniami reklamowymi, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Czym jest narzędzie do zarządzania reklamami?

Narzędzie do zarządzania reklamami to platforma, która wykorzystuje narzędzia automatyzacji do zarządzania i usprawniania przepływu pracy kampanii reklamowej.

Narzędzie do zarządzania reklamami może pomóc w tworzeniu danych dotyczących reklam, ich celów i miejsc docelowych w wielu kanałach. Może również monitorować powodzenie kampanii reklamowych, informować o decyzjach optymalizacyjnych i pomagać w zarządzaniu budżetem. 💵 Zarządzanie projektami w mediach społecznościowych i oprogramowanie do marketingu zawartości może pomóc w planowaniu i tworzeniu zawartości, która angażuje odbiorców i jest zgodna z Twoimi cele komunikacyjne .

Jednak żadne z tych rozwiązań nie zapewni Ci kontroli nad płatnymi reklamami, takimi jak na przykład kampania Google Ads. Właśnie dlatego potrzebujesz narzędzia do zarządzania reklamami jako części swojej zestaw narzędzi do zarządzania kampaniami . 🛠️

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania reklamami?

Narzędzia do zarządzania reklamami oferują szeroki zakres funkcji. W zależności od potrzeb Twojego biznesu, oto kilka typowych elementów, których należy szukać:

Centralna platforma umożliwiająca zarządzanie kampaniami w różnych kanałach w jednym miejscu

Narzędzia AI do pisania tekstów pomagające tworzyć reklamy na podstawie kilku słów kluczowych

Opcje testowania A/B, aby zoptymalizować reklamy i obniżyć koszty pay-per-click (PPC)

Integracja z usługąmarketingowym oprogramowaniem CRM dzięki czemu można zidentyfikować trendy, aby lepiej celować w kampanie

Cykle pracy, które automatyzują powtarzające się zadania i redukująnieefektywność procesówoszczędzając czas i uwagę tam, gdzie są one naprawdę potrzebne

Narzędzia, które upraszczajązarządzanie projektami marketingowymi zadania, takie jak planowanie projektów i monitorowanie wydatków na reklamę na różnych kontach reklamowych

Oprogramowanie do śledzenia czasu rzeczywistego, które monitoruje wydajność reklam i przekazuje pomocne informacje zwrotne

Możliwość dostosowanianarzędzia do raportowania z przydatnymi wskaźnikami, takimi jak przypisanie konwersji i zwrot z inwestycji (ROI), aby pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji optymalizacyjnych

Łatwy w użyciu interfejs umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy

10 najlepszych narzędzi do zarządzania reklamami w 2024 roku

Aby wybrać najlepsze narzędzie do zarządzania reklamami, zacznij od sporządzenia listy potrzebnych funkcji. Następnie porównaj ją z listą najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania reklamami i marketingu.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności. Jest idealne dla

zarządzanie projektami marketingowymi

dzięki czemu można tworzyć, przypisywać i śledzić zadania marketingowe, a wszystko to pod jednym dachem.

Rozpocznij proces planowania kampanii od burzy mózgów z członkami zespołu na temat

Tablica ClickUp

lub

Dokument ClickUp

. Następnie użyj

ClickApp

do automatycznego tworzenia zadań bezpośrednio z planu zawartości - przy jednoczesnym połączeniu tych zadań z dokumentami strategicznymi, kalendarzami zawartości i marketingową mapą drogową. 🛤️

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu?

ClickUp AI

robi notatki podczas spotkania i ułatwia generowanie pomysłów na kampanię. Pomaga również generować zawartość blogów, e-maili i stron docelowych, które wyszukiwarki uwielbiają, a także przyciągają uwagę

reklama

w różnych formatach dla różnych grup docelowych.

Monitoruj wydajność kampanii i wszystkie związane z nią zadania za pomocą

Pulpity ClickUp

. Zapewniają one wszystkie niestandardowe dane i wskaźniki potrzebne do optymalizacji marketingu i zarządzania budżetem. 🎯

ClickUp najlepsze funkcje

Oszczędność czasu dzięki poręcznym szablonom, takim jak Szablon planu kampanii i szyk Szablony kalendarza zawartości

Niestandardowy cykl pracy dostosowany do potrzeb zespołu i firmy

Wykorzystaj wyzwalacze, akcje i warunki do automatyzacji powtarzalnych zadań i uwolnij swój zespół od ważniejszych zadań

Korzystaj z wykresów, diagramów i raportów do śledzenia postępów pracalokacji zasobów i analizy wydajności w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 1000 narzędzi, w tymHubSpot, Salesforce,Microsoft Office 365, Obszary robocze Google,Asanai Slack

Korzystaj z ClickUp na Windows, Mac lub Linux, a także iOS lub Android

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, nowym użytkownikom może zająć trochę czasu nauczenie się ich wszystkich

AI jest dostępne tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. AdRoll

przez AdRoll To narzędzie jest przeznaczone dla każdego, od menedżera reklam na Facebooku z limitem budżetu po profesjonalnych marketerów i duże firmy e-commerce.

Skorzystaj z rozszerzonych funkcji segmentacji, aby stworzyć niestandardową grupę odbiorców. Ustaw kampanie reklamowe i retargetingowe na wielu platformach, takich jak Pinterest, Instagram, Facebook i TikTok - i zarządzaj nimi wszystkimi na jednej platformie. Uzyskaj dane dotyczące wyświetleń, kliknięć i konwersji za pomocą funkcji śledzenia wydajności reklam i analiz. Następnie wykorzystaj te dane do optymalizacji kampanii.

Najlepsze funkcje AdRoll

Uruchom reklamy, a następnie wstrzymaj je, aby zoptymalizować i edytować zawartość i odbiorców, aby lepiej dotrzeć do rynku docelowego

Wykorzystanie AI do tworzenia dynamicznych, spersonalizowanych reklam, w tym rekomendacji produktów skierowanych do odbiorców

Skorzystaj z miesięcznych kredytów reklamowych w pakiecie Marketing & Ads Plus oraz nieograniczonej liczby e-maili na potrzeby strategii e-mail marketingu

Limity AdRoll

Płatny pakiet reklam zapewnia dostęp tylko do reklam natywnych i displayowych oraz segmentacji i raportowania, a nie do mediów społecznościowych

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja raportowania mogłaby być bardziej elastyczna

Cennik AdRoll

Reklamy: Płać na bieżąco

Płać na bieżąco Marketing i Reklamy Plus: Począwszy od 36 USD/miesiąc, zależnie od liczby unikalnych miesięcznych odwiedzających witrynę

Począwszy od 36 USD/miesiąc, zależnie od liczby unikalnych miesięcznych odwiedzających witrynę Pakiet zaawansowany: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje AdRoll

G2: 4.0/5 (550+ recenzji)

4.0/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 70 opinii)

3. WASK

przez WASK WASK to narzędzie do zarządzania reklamami, które pomaga utrzymać kontrolę nad kontami reklamowymi z jednej platformy - nawet jeśli nie masz dużej wiedzy technicznej. Obecnie integruje konta Google i Facebook z X, LinkedIn i TikTok, które pojawią się wkrótce.

AI analizuje zachowania odwiedzających i niestandardowych klientów w witrynie, a następnie wykorzystuje je do automatycznej identyfikacji grupy docelowej o najwyższej konwersji. Wykorzystuje również inteligentne algorytmy do obliczania wskaźników reklamowych i tworzenia inteligentnych rekomendacji w celu optymalizacji kampanii. ️

WASK najlepsze funkcje

Wykorzystanie funkcji AI do tworzenia tekstów kampanii reklamowych o wysokiej konwersji

Analizuj liczbę wyszukiwań ważnych słów kluczowych, aby jak najefektywniej wykorzystać budżet reklamowy

Szybkie tworzenie i niestandardowe raportowanie za pomocą narzędzia "przeciągnij i upuść"

Wybór płatności miesięcznych, kwartalnych lub rocznych z rosnącymi rabatami w przypadku płatności długoterminowych

Limity WASK

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć bardziej szczegółowe i konfigurowalne grafiki wydajności reklam w panelu użytkownika

Plan podstawowy nie obejmuje funkcji optymalizacji

Ceny WASK

Podstawowy: $19/miesiąc

$19/miesiąc Premium: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalny: $89/miesiąc

WASK oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (8 recenzji)

4.5/5 (8 recenzji) Capterra: 4.5/5 (11 opinii)

4. Influ2

przez Influ2 To narzędzie do zarządzania reklamami jest przeznaczone dla firm B2B. Umożliwia celowanie w konkretnych decydentów w grupie zakupowej i mierzenie ich interakcji z reklamą.

Upewnij się, że zespoły sprzedaży i marketingu płynnie ze sobą współpracują, dostosowując zawartość i wykorzystując sygnały marketingowe. Wykorzystaj dane o zaangażowaniu, aby edukować potencjalnych klientów, budować zaufanie i idealnie zaplanować działania sprzedażowe. Następnie śledź wpływ reklam na przepływ potencjalnych klientów przez Twój pipeline.

Najlepsze funkcje Influ2

Oszczędzaj pieniądze, selekcjonując reklamy i kierując je tylko do osób, które prawdopodobnie dokonają konwersji

Umieszczaj reklamy displayowe lub reklamy w mediach społecznościowych we wszystkich głównych kanałach, w tym Google, Facebook, Instagram, LinkedIn i Amazon

Ochrona danych klientów dzięki certyfikacji SOC2 Type II

Szybkie wdrożenie i uruchomienie systemu Influ2 dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Limity Influ2

Nie można łatwo sprawdzić, które platformy przynoszą zaangażowanie

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć szablony, które oszczędzają czas podczas budowania grupy odbiorców

Ceny Influ2

Kontakt w sprawie cen

Influ2 oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

4.7/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.9/5 (7 recenzji)

5. trendHERO

przez trendHERO TrendHERO to narzędzie marketingu cyfrowego, które łączy Business z influencerami. Jest to inny rodzaj narzędzia do zarządzania reklamami, ale jest równie ważny w dzisiejszej kulturze mediów społecznościowych opartej na influencerach.

Za pomocą TrendHERO można zidentyfikować odpowiednich influencerów do współpracy z firmą, korzystając z filtrów takich jak lokalizacja, język, kategoria i rozmiar. Możesz na przykład uzyskać wgląd w analitykę influencera, liczbę obserwujących i wzmianki. Połącz się z nimi, aby omówić to, czego szukasz i otrzymać propozycje biznesowe przed sfinalizowaniem umowy. 🤝

trendHERO najlepsze funkcje

Wybór z bazy danych ponad 100 milionów influencerów, od największego do najmniejszego poziomu wpływu

Weryfikacja zgodności odbiorców influencera z rynkiem docelowym za pomocą danych analitycznych, takich jak dane demograficzne i odsetki odbiorców

Wysyłanie zautomatyzowanych i spersonalizowanych e-maili do wielu influencerów jednocześnie

Śledzenie częstotliwości wzmianek o Tobie i Twoich konkurentach na kontach influencerów

ograniczenia trendHERO

Filtry są dość ograniczone, więc prawdopodobnie będziesz musiał poświęcić trochę czasu na ręczne dostrojenie swoich wyborów

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja raportowania nie jest tak szybka i przyjazna dla użytkownika, jak mogłaby być

trendHERO ceny

Free: Free

Free Lite: $15.99/miesiąc

$15.99/miesiąc Pro: $39.99/miesiąc

$39.99/miesiąc Zaawansowany: $119.99/miesiąc

trendHERO oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: Brak recenzji

6. 6sense

przez 6sense To oprogramowanie do zarządzania reklamami, przeznaczone dla biznesu B2B, dostosowuje wysiłki sprzedażowe i marketingowe przy użyciu danych intencyjnych i dokładnych prognoz. Jego celem jest poprawa jakości potoków, zwiększenie wskaźnika konwersacji, szybsza sprzedaż i zapewnienie stałego wzrostu przychodów. 💰

AI 6sense ocenia zachowanie potencjalnych klientów i informuje, gdzie znajdują się oni na ścieżce zakupowej. Pomaga tworzyć zaangażowanie na każdym poziomie konta dzięki wysoce trafnej i spersonalizowanej zawartości oraz kampaniom reklamowym dla danej sceny. Gdy potencjalni klienci są gotowi do zakupu, można skierować do nich odpowiednie reklamy displayowe zaprojektowane z myślą o konwersji.

6sense najlepsze funkcje

Dotarcie do grupy docelowej za pomocą unikalnych, wielokanałowych komunikatów na dużą skalę

Uzyskiwanie anonimowych sygnałów zakupowych z własnej witryny i witryn innych firm w celu identyfikacji potencjalnych klientów, którzy badają oferowany produkt lub usługę

Segmentowanie danych konta w celu uzyskania wglądu w skuteczność kampanii dla konkretnego konta

Integracja z innymi platformami marketingowymi i sprzedażowymi w stosie technologicznym, takimi jak HubSpot,Salesforce, SalesLoft, Outreach i nie tylko

6sense limits

Ponieważ z narzędzia musi korzystać wiele teamów, może być potrzebny product champion, aby je wszystkie połączyć

Niektóre aspekty platformy nie są tak przyjazne dla użytkownika, jak mogłyby być

Ceny 6sense

Kontakt w sprawie cen

6sense oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (600+ recenzji)

4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (16 recenzji)

7. RollWorks

przez RollWorks RollWorks to kolejna platforma marketingowa i sprzedażowa oparta na kontach dla firm B2B. To narzędzie do zarządzania reklamami ma na celu zwiększenie i przyspieszenie sprzedaży poprzez zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych klientów.

Ustaw swój idealny profil klienta, a następnie użyj go do zidentyfikowania kont docelowych, które najlepiej pasują do Twojego biznesu. Prowadź wielokanałowe kampanie - w tym reklamy displayowe i w mediach społecznościowych oraz wyzwalacze e-mail - aby zaangażować te konta na różnych poziomach lejka, przenosząc je do konwersji.

Najlepsze funkcje RollWorks

Personalizacja reklam w celu jak najlepszego dotarcia do określonych odbiorców 👪

Automatyzacja powtarzalnych zadań marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili i wiadomości follow-up

Wykorzystanie retargetingu do ponownego nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy wcześniej wykazali odsetki w Twoich produktach i usługach

Śledzenie skuteczności kampanii zarówno na poziomie konta, jak i konkretnych kontaktów

Limity RollWorks

Pakiet Standard nie pozwala na personalizację zawartości marketingowej do kont lub kontaktów

Użytkownicy, którzy nie są w pełni zorientowani w marketingu opartym na kontach, mogą potrzebować trochę czasu, aby przyspieszyć pracę z systemem

Ceny RollWorks

Kontakt w sprawie cen

RollWorks oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

4.3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 25 recenzji)

8. Celtra

przez Celtra Celtra pomaga w automatyzacji danych powstania zawartości cyfrowej na dużą skalę i w kilku językach. Jest to inny rodzaj narzędzia do zarządzania reklamami, które umożliwia tworzenie dynamicznych, spersonalizowanych reklam, które poprawiają wydajność i konwersji.

Szablony Ad Builder pomagają w łatwym projektowaniu unikalnych reklam dla marki z animacjami, materiałami wideo i funkcjami e-commerce. Połącz swój katalog produktów i pobierz odpowiednie dane produktów, aby spersonalizować reklamę. Możesz przetestować swoje reklamy, dostosować je i przetestować ponownie przed uruchomieniem nowej wersji. Metryki raportowania w czasie rzeczywistym informują dokładnie, jak radzi sobie reklama, dzięki czemu można kontynuować iterację do zrobienia.

Najlepsze funkcje Celtra

Tworzenie szablonu reklamy w warstwach za pomocą intuicyjnego interfejsu projektowego, aby zastosować kolory, czcionki, branding i informacje o produkcie - nie jest wymagana znajomość kodowania

Wykorzystaj elementy wizualne i pilność, aby przyciągnąć uwagę i promować konwersję

Tworzenie wielu wariantów reklamy dla różnych zastosowań zawartości i promocji

Usprawnij współpracę z zespołem za pomocą oprogramowania opartego na chmurze

Limity Celtra

Podgląd widoczny na ekranie nie zawsze dokładnie odpowiada wersji, która jest dostępna na żywo

Ponieważ jest oparta na chmurze, musisz być online, aby pracować na platformie

Ceny Celtra

Kontakt w sprawie cen

Celtra oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (350+ recenzji)

4.4/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (290+ opinii)

9. HubSpot Ad Management

przez HubSpot HubSpot Ad Management jest częścią platformy Marketing Hub. Ponieważ HubSpot jest w istocie CRM, łatwo jest wygenerować odbiorców z bazy danych, a następnie zobaczyć, które reklamy konwertują odwiedzających na niestandardowych. 👀

Twórz trafne, celowe reklamy dla wielu platform, w tym Google, Facebook, Instagram i LinkedIn. Monitoruj wydajność i optymalizuj reklamy, aby zwiększyć liczbę konwersji i zwiększyć zwrot z inwestycji, a wszystko to na jednej platformie.

Najlepsze funkcje HubSpot Ad Management

Segmentacja odbiorców w celu dostarczania spersonalizowanych reklam na podstawie rzeczywistych danych

Uzyskiwanie wglądu w konkretne leady i ROI generowane przez każdą reklamę w celu maksymalizacji wydatków

Raportowanie na każdej scenie procesu reklamowego w celu określenia, co działa, a co nie

Łatwy w użyciu bez względu na posiadaną wiedzę techniczną - nie wymaga skomplikowanych procesów IT

Limity HubSpot Ad Management

Nie możesz zdecydować się tylko na zarządzanie reklamami - musisz kupić cały pakiet marketingowy

Ceny HubSpot są wysokie dla małych Businessów

Cennik HubSpot Ad Management

Profesjonalny: 800 USD/miesiąc

800 USD/miesiąc Enterprise:$3,600/miesiąc

HubSpot Ad Management oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 300 opinii)

4,4/5 (ponad 10 300 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 5 700 recenzji)

10. Smartly.io

przez Smartly.io Smartly.io to narzędzie do zarządzania reklamami, które pozwala uruchamiać i zarządzać wieloma kampaniami w różnych kanałach mediów społecznościowych jednocześnie. Zasilany przez AI i wykorzystujący zautomatyzowane cykle pracy, ogranicza pracę ręczną, oszczędzając czas i pieniądze. 💪

Wykorzystaj automatyzację do tworzenia dynamicznych reklam dla swoich celów, w tym obrazów i wideo. Dostosuj z nimi oparte na danych spostrzeżenia, które docierają do poziomu elementów kreatywnych. Po uruchomieniu reklamy obracają się automatycznie, aby zapobiec zmęczeniu i zwiększyć liczbę konwersji.

Najlepsze funkcje Smartly.io

Wykorzystanie algorytmów do optymalizacji stawek, celowanie w zawartość reklam dla różnych grup odbiorców i lepsze zarządzanie budżetem

Zmiana przeznaczenia zawartości w różnych formatach i na różnych platformach

Mierzenie atrybucji i wydajności w odniesieniu do niestandardowych wskaźników KPI w celu generowania spostrzeżeń do dalszych iteracji

Zobacz szczegóły swoich kampanii na jednym pulpicie, który łączy dane w czasie rzeczywistym ze wszystkich kanałów

Limity Smartly.io

Teams zgłaszają, że zespół programistów musi jeszcze dopracować kilka błędów

Bardziej kompleksowe szkolenia i artykuły pomocy przyspieszyłyby krzywą uczenia się

Ceny Smartly.io

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Smartly.io

G2: 4.4/5 (450+ recenzji)

4.4/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13 recenzji)

Usprawnij cykl pracy marketingowej dzięki najlepszemu narzędziu do zarządzania reklamami

Aby rozwijać swój Business, potrzebujesz więcej klientów. Jednak zarządzanie kampaniami reklamowymi za pomocą statycznych arkuszy kalkulacyjnych jest czasochłonne i mniej niż wydajne - dlatego wiele firm korzysta z narzędzi do zarządzania reklamami. ✨

Oprogramowanie do zarządzania reklamami może zapewnić wsparcie w zakresie danych powstania reklam, zarządzania stawkami, określania celów i uruchamiania reklam, a także monitorowania i optymalizacji skuteczności reklam. W miarę możliwości automatyzuje również cykle pracy, aby zwolnić czas na inne ważne zadania.

Na liście najlepszych narzędzi do zarządzania reklamami jest wielu konkurentów, ale ClickUp nie ustępuje silnej konkurencji. 🥇

Zarządzanie projektami i funkcje zwiększające wydajność ClickUp stanowią wsparcie dla kampanii marketingowych na etapie planowania, danych powstania, wdrażania i monitorowania. Pomaga mierzyć, zarządzać i optymalizować wydajność, usprawniając proces dzięki automatyzacji na każdym kroku. Zarejestruj się za Free aby otrzymać ClickUp już dziś i zacząć liczyć każdy cent swojego budżetu marketingowego.