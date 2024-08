10 narzędzi Instagrama, które pozwolą Ci rozwinąć obecność online w 2024 roku

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niektórzy profesjonaliści na Instagramie bez trudu łamią algorytm? Przyciągają polubienia i obserwujących jak magnes.

Tymczasem inni nieustannie wkładają wysiłek i czekają na przełom. Jednak ich obecność w sieci utknęła w martwym punkcie, a liczby ani drgną.

Frustrujące, prawda? Jak można naśladować powodzenie profesjonalistów na Instagramie?

Jeśli potrzebujesz dżina Instagrama, który podniesie Twoją markę, pomoże Ci stworzyć trwałą obecność w Internecie i uderzyć w te Instagrama cele marketingowe jesteś we właściwym miejscu.

Oto 10 najlepszych narzędzi na Instagramie, które zmienią Twoją grę marketingową na Instagramie w 2024 roku i później.

Czego należy szukać w narzędziach na Instagramie?

Planowanie i automatyzacja: Szukaj narzędzi, które umożliwiają planowanie postów na Instagramie z wyprzedzeniem i automatyzację określonych zadań w celu utrzymania spójnego harmonogramu publikowania postów

Szukaj narzędzi, które umożliwiają planowanie postów na Instagramie z wyprzedzeniem i automatyzację określonych zadań w celu utrzymania spójnego harmonogramu publikowania postów Analityka i raportowanie: Wybierz narzędzia do Instagrama, które zapewniają szczegółowy wgląd w twoje konto na Instagramie i jego wydajność, w tym wskaźniki zaangażowania, wzrost liczby obserwujących i skuteczność zawartości

Wybierz narzędzia do Instagrama, które zapewniają szczegółowy wgląd w twoje konto na Instagramie i jego wydajność, w tym wskaźniki zaangażowania, wzrost liczby obserwujących i skuteczność zawartości Łatwość obsługi: Upewnij się, że narzędzia na Instagramie mają przyjazny dla użytkownika interfejs. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym użytkownikiem, narzędzie powinno być łatwe w nawigacji i obsłudze wraz z aplikacją Instagram

Upewnij się, że narzędzia na Instagramie mają przyjazny dla użytkownika interfejs. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym użytkownikiem, narzędzie powinno być łatwe w nawigacji i obsłudze wraz z aplikacją Instagram Opcje próbne lub demonstracyjne: Wybieraj narzędzia, które oferują darmową wersję próbną lub okres demonstracyjny. Pozwoli ci to przetestować funkcje narzędzia i określić, czy spełnia ono twoje wymagania przed podjęciem zobowiązania

Wybieraj narzędzia, które oferują darmową wersję próbną lub okres demonstracyjny. Pozwoli ci to przetestować funkcje narzędzia i określić, czy spełnia ono twoje wymagania przed podjęciem zobowiązania Przystępność cenowa i skalowalność: Oceń strukturę cenową narzędzia Instagram i upewnij się, że mieści się ona w twoim budżecie. Dodatkowo należy rozważyć, czy narzędziebędzie skalowalne wraz z rosnącymi potrzebami Twojego Businessu na Instagramie

10 najlepszych narzędzi do Instagrama w 2024 roku

1. Agorapulse

przez Agorapulse Agorapulse to narzędzie przeznaczone do obsługi mediów społecznościowych Instagram, oferujące narzędzia do zarządzania skrzynką odbiorczą, publikowania, raportowania, monitorowania i płynnej współpracy zespołowej.

To narzędzie marketingowe na Instagramie oferuje takie funkcje, jak ujednolicona skrzynka odbiorcza, która konsoliduje wszystkie wiadomości medialne, komentarze i recenzje w jednym miejscu. Planowanie i planowanie zawartości z wyprzedzeniem, odkrywanie trendów, spostrzeżeń i analiz oraz łatwe monitorowanie marketingowe wskaźniki KPI takie jak współczynniki konwersji.

Agorapulse najlepsze funkcje

Ujednolicona społecznościowa skrzynka odbiorcza: Zoptymalizuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą asystenta skrzynki odbiorczej, aby efektywnie organizować i współpracować, przypisując konwersacje do swojego zespołu. Zarządzanie komentarzami na Instagramie i Facebooku

Zoptymalizuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą asystenta skrzynki odbiorczej, aby efektywnie organizować i współpracować, przypisując konwersacje do swojego zespołu. Zarządzanie komentarzami na Instagramie i Facebooku Zwrot z inwestycji w mediach społecznościowych: Identyfikacja postów i konwersacji generujących sprzedaż, potencjalnych klientów i ruch. Integracja z Google Analytics do zbierania i łączenia danych w celu tworzenia raportów na temat kampanii w mediach społecznościowych i biznesu na Instagramie

Identyfikacja postów i konwersacji generujących sprzedaż, potencjalnych klientów i ruch. Integracja z Google Analytics do zbierania i łączenia danych w celu tworzenia raportów na temat kampanii w mediach społecznościowych i biznesu na Instagramie Publikowanie w mediach społecznościowych: Planuj, publikuj i organizuj swoje posty na Instagramie wizualnie za pomocą kalendarza publikacji i angażuj odbiorców na wielu platformach, w tym na Instagramie, Facebooku, TikTok, Twitterze, LinkedIn i nie tylko

Ograniczenia Agorapulse

Ceny są na wyższym poziomie

Częste automatyczne wylogowania

Ceny Agorapulse

Darmowa wersja próbna: Dostępna

Dostępna Standard: $49 za użytkownika/miesiąc

$49 za użytkownika/miesiąc Profesjonalny: 79 USD za użytkownika/miesiąc

79 USD za użytkownika/miesiąc Zaawansowany: $119 za użytkownika/miesiąc

Agorapulse oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (910+ recenzji)

4.5/5 (910+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

2. Iconosquare

przez Iconosquare Iconosquare to platforma do zarządzania i analizy mediów społecznościowych przeznaczona dla Instagrama, Facebooka, Twittera, LinkedIn i TikTok. Dostarcza narzędzia marketingowe na Instagramie do planowania postów, analizowania wskaźników wydajności, zarządzania interakcjami i uzyskiwania wglądu w działania w mediach społecznościowych w celu zwiększenia zaangażowania i optymalizacji strategii.

Funkcja konwersacji w mediach społecznościowych Iconosquare upraszcza zarządzanie komentarzami, umożliwiając oznaczanie komentarzy jako przeczytanych lub nieprzeczytanych na pulpicie. Identyfikuj wzmianki na Instagramie w komentarzach, podpisach i etykietach, aby zwiększyć zaangażowanie społeczności.

Najlepsze funkcje Iconosquare

Zarządzanie wieloma profilami: Umożliwia zarządzanie wieloma profilami społecznościowymi i kontami na Instagramie w ramach ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego i tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w celu uzyskania kompleksowego przeglądu cennych wskaźników

Umożliwia zarządzanie wieloma profilami społecznościowymi i kontami na Instagramie w ramach ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego i tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w celu uzyskania kompleksowego przeglądu cennych wskaźników Śledzenie konkurentów i branży: Monitoruj wybranych konkurentów i oceniaj swoje wyniki na tle branżowych benchmarków

Monitoruj wybranych konkurentów i oceniaj swoje wyniki na tle branżowych benchmarków Łatwe raportowanie i dogłębna analiza: Tworzenie, automatyzacja i pobieranie raportów w formacie PDF lub CSV do prezentacji dla zespołu, menedżera lub klienta. Iconosquare dostarcza również szczegółowych informacji na temat kont w mediach społecznościowych

Limity Iconosquare

Automatyczne publikowanie postów czasami się rozłącza, co prowadzi do tego, że posty nie są publikowane bez powiadomienia

Funkcja konwersacji nie ma wsparcia dla dodatkowych sieci społecznościowych, takich jak Twitter

Ceny Iconosquare

Dostępna wersja próbna Free:

Single: $10/za miesiąc (rozliczane rocznie)

$10/za miesiąc (rozliczane rocznie) Teams: $16/za 10 użytkowników miesięcznie (rozliczane rocznie)

Iconosquare oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (115+ recenzji)

4.5/5 (115+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

3. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite to kompleksowa platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która zawiera funkcje takie jak planowanie treści, generowanie treści AI w celu tworzenia zawartości mediów społecznościowych wartych kliknięcia. Unikalna funkcja social listening pozwala monitorować, co ludzie mówią o Twojej marce.

Hootsuite zwiększa również zasięg społecznościowy, przyciągając nowych odbiorców i potencjalnych klientów dzięki funkcji wsparcia pracowników, która upraszcza udostępnianie zawartości dla pracowników.

Najlepsze funkcje Hootsuite

OwlyWriter AI: Generowanie podpisów, tworzenie angażującej zawartości Instagrama i pomysłów na posty na Instagramie w oparciu o proste podpowiedzi dla docelowych odbiorców dzięki asystentowi pisania AI

Generowanie podpisów, tworzenie angażującej zawartości Instagrama i pomysłów na posty na Instagramie w oparciu o proste podpowiedzi dla docelowych odbiorców dzięki asystentowi pisania AI Generator hashtagów: Zwiększ widoczność postów na Instagramie dla docelowych odbiorców dzięki odpowiednim hashtagom i słowom kluczowym na Instagramie

Zwiększ widoczność postów na Instagramie dla docelowych odbiorców dzięki odpowiednim hashtagom i słowom kluczowym na Instagramie Szablony Canva: Dostępszablony mediów społecznościowych z poziomu Kompozytora lub okna planowania, aby tworzyć atrakcyjne projekty za pomocą Canva i uprościć proces powstania zawartości

Limity Hootsuite

Ceny są drogie

Brak funkcji publikowania historii na Facebooku i Instagramie

Cennik Hootsuite

Darmowa wersja próbna: Dostępna

Dostępna Profesjonalista: 23 USD miesięcznie (jeden użytkownik i 10 kont społecznościowych)

23 USD miesięcznie (jeden użytkownik i 10 kont społecznościowych) Teams: 90$ miesięcznie (trzech użytkowników i 20 kont społecznościowych)

90$ miesięcznie (trzech użytkowników i 20 kont społecznościowych) Enterprise: Niestandardowy cennik (zaczyna się od pięciu użytkowników i 50 kont społecznościowych)

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4.1/5 (4100+ recenzji)

4.1/5 (4100+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 3600 recenzji)

4. Sked

przez Sked Sked to wspierane przez AI narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Umożliwia planowanie, harmonogramowanie i automatyczne publikowanie treści na głównych platformach, takich jak Instagram, Facebook i Twitter. Płynna współpraca z nieograniczoną liczbą użytkowników i wykorzystanie AI do tworzenia kreatywnych pomysłów na zawartość jest łatwe.

Kontaktuj się z odbiorcami poprzez szybkie odpowiedzi za pomocą Skrzynki odbiorczej Sked i przekształcaj obserwujących w niestandardowych klientów za pomocą Sked Link. Uzyskaj przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce dla podejścia opartego na danych. SKED to klucz do sprawnej i skutecznej obecności w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sked

Publikowanie na wielu platformach: Płynne publikowanie zawartości Instagrama na Instagramie i innych popularnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok i Pinterest, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców i zwiększyć swoją obecność w Internecie

Płynne publikowanie zawartości Instagrama na Instagramie i innych popularnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok i Pinterest, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców i zwiększyć swoją obecność w Internecie Planowanie wspomagane przez AI: WykorzystajNarzędzia AI do burzy mózgów na temat zawartości i tematów kampanii, generowania podpisów o wysokiej konwersji i uzyskiwania kreatywnych pomysłów na posty

WykorzystajNarzędzia AI do burzy mózgów na temat zawartości i tematów kampanii, generowania podpisów o wysokiej konwersji i uzyskiwania kreatywnych pomysłów na posty Narzędzia all-inclusive: Zastąp wiele narzędzi Skedem, ponieważ integruje on link-in-bio, analitykę społecznościową, współpracę nad zawartością i skrzynkę odbiorczą, eliminując potrzebę oddzielnych subskrypcji

Limity Sked

Brak możliwości niestandardowego dostosowania danych powstania postów

Brak możliwości jednoczesnego wykonywania etykiet produktów i profili

Ceny Sked

Dostępna wersja próbna Free:

Fundamental: $30 miesięcznie (jeden użytkownik)

$30 miesięcznie (jeden użytkownik) Essentials: $89 miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników)

$89 miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników) Profesjonaliści: 159 USD miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników)

159 USD miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik (nieograniczona liczba użytkowników)

Sked oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

4.1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Za mało ocen

5. Później

przez Później Zarządzanie mediami społecznościowymi jest łatwe dzięki Later. To narzędzie Instagram pomaga właścicielom firm, twórcom, agencjom i zespołom mediów społecznościowych rozwijać swoje marki i biznesy online.

Tworzenie konfigurowalnych linków kierujących ruch z Instagrama na strony internetowe firm za pomocą funkcji Later's Linkin.bio jest proste.

Oferując zakres funkcji, Later upraszcza marketing, dostarczając narzędzia do zarządzania Instagramem do planowania postów, generowania sugestii hashtagów, określania optymalnych czasów publikowania i tworzenia angażujących postów na Instagramie.

Najlepsze funkcje Later

Automatyczne publikowanie: Łatwe planowanie i organizowanie postów dla różnych platform Instagram i innych mediów społecznościowych, co pozwala na spójną i terminową publikację zawartości

Łatwe planowanie i organizowanie postów dla różnych platform Instagram i innych mediów społecznościowych, co pozwala na spójną i terminową publikację zawartości Narzędzia do tworzenia treści: Poznaj kreatywne narzędzia do organizowania i edytowania mediów, znajdowania unikalnych treści marki i integrowania treści generowanych przez użytkowników

Poznaj kreatywne narzędzia do organizowania i edytowania mediów, znajdowania unikalnych treści marki i integrowania treści generowanych przez użytkowników Later Analytics: Maksymalizuj zaangażowanie, przyciągaj odpowiednich obserwujących i zwiększaj ruch dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom Later Analytics na Instagramie. Podnieś swoją strategię i przekształcaj obserwujących w niestandardowych klientów z precyzją

Limity Later

Limit możliwości anulowania zaplanowanych postów

Częsta potrzeba ponownego łączenia kont

Późniejsze ceny

Dostępna wersja próbna Free:

Starter: $16.67 miesięcznie

$16.67 miesięcznie Wzrost: 30 dolarów miesięcznie

30 dolarów miesięcznie Zaawansowany: 53,33 USD miesięcznie

oceny i recenzje #### Later

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 375 recenzji)

6. ODCIEŃ

przez BARWNIK TINT to potężna platforma marketingowa oparta na społeczności, która wykorzystuje rzeczywistą zawartość użytkowników i głosy klientów, aby wzmocnić Twój marketing. Pomaga wzbudzić poparcie dla marki, budować lojalność i zwiększać konwersje.

Jedną z godnych uwagi funkcji jest wykorzystanie AI do identyfikowania, angażowania i mobilizowania konsumentów do tworzenia trwałego UGC, recenzji, lojalności i sprzedaży za pośrednictwem społeczności.

TINT pomaga zwiększać świadomość, zaangażowanie, konwersje i lojalność poprzez influencerów, publikowanie, handel społecznościowy, oceny, recenzje, konkursy i kampanie. TINT płynnie integruje się ze stosem marketingowym, dostarczając wgląd, analizy i raportowanie w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji.

Najlepsze funkcje TINT

Zaangażowanie społeczności: Stwórz internetową społeczność marki dzięki spersonalizowanym interakcjom i kampaniom. Uzyskaj rozwiązania dla ciągłego zaangażowania, włączając dane i spostrzeżenia, aby ulepszyć ściany mediów społecznościowych i zbierać opinie za pomocą ankiet i sondaży

Stwórz internetową społeczność marki dzięki spersonalizowanym interakcjom i kampaniom. Uzyskaj rozwiązania dla ciągłego zaangażowania, włączając dane i spostrzeżenia, aby ulepszyć ściany mediów społecznościowych i zbierać opinie za pomocą ankiet i sondaży Integracja AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję dousprawnić proces znajdowania, selekcjonowania i maksymalizowania wpływu autentycznej zawartości tworzonej przez fanów i niestandardowych użytkowników

Wykorzystaj sztuczną inteligencję dousprawnić proces znajdowania, selekcjonowania i maksymalizowania wpływu autentycznej zawartości tworzonej przez fanów i niestandardowych użytkowników Platforma Enterprise UGC: Zbieraj i organizuj angażującą zawartość generowaną przez użytkowników (UGC) z różnych kanałów społecznościowych za pomocą TINT i wykorzystuj metryki UGC do publikowania odpowiedniej zawartości w kanałach marketingowych, zarówno online, jak i offline

Limity TINT

Trochę krzywej uczenia się z interfejsem użytkownika

Sporadyczne usterki i awarie platformy

Ceny TINT

Niestandardowy cennik

TINT oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

7. SocialInsider

przez Socialinsider Socialinsider ułatwia ulepszenie strategii mediów społecznościowych poprzez wykorzystanie takich funkcji, jak analiza konkurencji, analiza mediów społecznościowych i kompleksowy wgląd w nasłuch.

Korzystaj z opartych na AI spostrzeżeń słuchowych, takich jak zawartość, zaangażowanie i dane demograficzne, aby opracować opartą na danych strategię na Instagramie.

Siła SocialInsider polega na dostarczaniu kluczowych wskaźników wydajności i spostrzeżeń na Instagramie, aby poprawić podejście do mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje SocialInsider

Dogłębna analiza: Analiza konkurentów w celu odkrycia ich strategii i benchmarków jest łatwa. Kategoryzuj i analizuj zawartość mediów społecznościowych na podstawie słów kluczowych lub tematów, identyfikuj luki w swojej strategii i zrozum elementy, które przyczyniają się do powodzenia twoich postów na Instagramie

Analiza konkurentów w celu odkrycia ich strategii i benchmarków jest łatwa. Kategoryzuj i analizuj zawartość mediów społecznościowych na podstawie słów kluczowych lub tematów, identyfikuj luki w swojej strategii i zrozum elementy, które przyczyniają się do powodzenia twoich postów na Instagramie Identyfikacja influencerów: Zidentyfikuj influencerów w swojej branży i użyj analizy wizualnej, aby poznać ich kluczowe wyniki, w tym liczbę obserwujących i wskaźnik zaangażowania

Zidentyfikuj influencerów w swojej branży i użyj analizy wizualnej, aby poznać ich kluczowe wyniki, w tym liczbę obserwujących i wskaźnik zaangażowania Kompleksowa analiza Instagrama, w tym Instagram Reels: Uzyskaj kompleksową analizę swoich Reels, oceń wydajność swojej najlepszej zawartości i odkryj strategie prowadzące do wirusowego zasięgu

Ograniczenia SocialInsider

Eksport PowerPoint może wymagać pewnych zmian

Proces resetowania profili po zamianie zajmuje trochę czasu

Ceny Socialinsider

Dostępna wersja próbna Free:

Adapt: 82$ miesięcznie (10 profili)

82$ miesięcznie (10 profili) Optymalizacja: 124 USD miesięcznie (15 profili)

124 USD miesięcznie (15 profili) Przewidywanie: 199 dolarów miesięcznie (20 profili)

199 dolarów miesięcznie (20 profili) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SocialInsider

G2: 4.6/5 (120+ recenzji)

4.6/5 (120+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

8. Shortstack

przez Shortstack Shortstack jest dostawcą Instagrama narzędzia marketingowe do tworzenia i marketingu różnych kampanii na Instagramie i innych mediach społecznościowych, takich jak wirusowe konkursy i prezenty, w ciągu kilku minut.

Narzędzie oferuje ponad 80 szablonów typu "przeciągnij i upuść", które można wybierać i dostosowywać do własnych preferencji. Inicjowanie kampanii, które zwiększają zaangażowanie i generują leady, jest łatwe.

Narzędzie to usprawnia proces angażowania użytkowników dzięki szybkim interaktywnym konkursom, dzięki czemu jest wszechstronne do tworzenia interaktywnych stron docelowych i prowadzenia skutecznych kampanii generowania leadów.

Najlepsze funkcje Shortstack

Generowanie leadów: Zwiększenie zaangażowania odbiorców poprzez grywalizację i ogłaszanie zwycięzców. Platforma generuje również zawartość generowaną przez użytkowników, umożliwiając tworzenie dynamicznych konkursów dla obserwujących

Zwiększenie zaangażowania odbiorców poprzez grywalizację i ogłaszanie zwycięzców. Platforma generuje również zawartość generowaną przez użytkowników, umożliwiając tworzenie dynamicznych konkursów dla obserwujących Dostosowywanie: Uprość dostosowywanie kampanii dzięki przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi typu "przeciągnij i upuść" i dostosuj projekty bez HTML, używając kolorów, czcionek i efektów najechania kursorem. Akcje If/Then (IFTT) optymalizują doświadczenie użytkownika i generują więcej obserwujących

Uprość dostosowywanie kampanii dzięki przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi typu "przeciągnij i upuść" i dostosuj projekty bez HTML, używając kolorów, czcionek i efektów najechania kursorem. Akcje If/Then (IFTT) optymalizują doświadczenie użytkownika i generują więcej obserwujących Uruchamiaj interaktywne konkursy: Szybko inicjuj angażujące konkursy za pomocą szablonów, takich jak natychmiastowa wygrana, zdrapka, zakręć kołem, quizy i łamigłówki, aby zebrać tysiące zgłoszeń. Zbieraj zawartość generowaną przez użytkowników za pomocą hashtagów lub komentarzy do konkursów

Limity Shortstack

Brak kompatybilności z niektórymi narzędziami CRM i e-mail, co wymaga ręcznego pobierania danych

Może wymagać nieco nauki obsługi

Ceny Shortstack

Business: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Pro: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Shortstack oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (135+ opinii)

9. Sendible

przez Sendible Zarządzaj swoimi mediami społecznościowymi za pomocą Sendible, platformy do zarządzania Instagramem zaprojektowanej dla agencji poszukujących skutecznego zarządzania mediami społecznościowymi dla swoich klientów.

Służy jako scentralizowany hub, ułatwiając realizację zwycięskich strategii mediów społecznościowych dla wielu marek na dużą skalę. Koncentrując się na wydajności, Sendlible oszczędza cenny czas zespołu, łącząc wszystkie sieci społecznościowe w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Sendible

Bezpośrednie planowanie i dostosowywanie: Planowanie miesięcznej zawartości z masowym importowaniem i niestandardowym dostosowywaniem historii i postów na Instagramie za pomocą etykiet, lokalizacji i hashtagów jest szybkie i łatwe. Skorzystaj z wbudowanego edytora obrazów, aby wzbogacić posty o wizualizacje z GIPHY, Pexels lub Canva i dostosuj je niezależnie od tego, czy publikujesz historie, posty czy rolki na Instagramie

Planowanie miesięcznej zawartości z masowym importowaniem i niestandardowym dostosowywaniem historii i postów na Instagramie za pomocą etykiet, lokalizacji i hashtagów jest szybkie i łatwe. Skorzystaj z wbudowanego edytora obrazów, aby wzbogacić posty o wizualizacje z GIPHY, Pexels lub Canva i dostosuj je niezależnie od tego, czy publikujesz historie, posty czy rolki na Instagramie Pomysły na posty: Dostęp do mnóstwa angażującej zawartości dzięki kalendarzowi świątecznemu na pulpicie, zautomatyzowanym kanałom RSS i alertom Google

Dostęp do mnóstwa angażującej zawartości dzięki kalendarzowi świątecznemu na pulpicie, zautomatyzowanym kanałom RSS i alertom Google Zaangażowanie odbiorców: Szybkie reagowanie na komentarze, wzmianki i wiadomości od odbiorców w scentralizowanej skrzynce odbiorczej, aby pozostać w stałym połączeniu

Limity Sendible

Narzędzie to nie pozwala na edycję zaplanowanych postów w sekcjiaplikacja mobilna* Brak funkcji umożliwiających bezpośrednie połączenie postów z Instagrama z innymi stronami mediów społecznościowych

Ceny Sendible

Dostępna wersja próbna Free:

Kreator: $29 miesięcznie (1 użytkownik)

$29 miesięcznie (1 użytkownik) Śledzenie: $89 miesięcznie (4 użytkowników)

$89 miesięcznie (4 użytkowników) White Label: 180 USD miesięcznie (10 użytkowników)

180 USD miesięcznie (10 użytkowników) White Label+: 750 USD miesięcznie (100 użytkowników)

Oceny i recenzje Sendible

G2: 4.5/5 (860+ recenzji)

4.5/5 (860+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (125+ opinii)

10. Loomly

przez Loomly Loomly dostarcza pomysłów na posty w oparciu o kanały RSS, trendy na Twitterze, wydarzenia, święta i uroczystości związane z datami. Upraszcza to zarządzanie, współpracę i zwiększanie obecności w mediach społecznościowych.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Loomly usprawnia cykl pracy, oszczędzając czas i pieniądze optymalizując zawartość dla lepszych wyników.

Loomly najlepsze funkcje

Pomoc w tworzeniu postów: Twórz wyjątkowe posty dzięki wskazówkom Loomly krok po kroku. Integracja z Unsplash, Giphy i Google Drive oraz funkcje takie jak Hashtag Manager i generator parametrów UTM pozwalają tworzyć posty i historie jak ekspert

Twórz wyjątkowe posty dzięki wskazówkom Loomly krok po kroku. Integracja z Unsplash, Giphy i Google Drive oraz funkcje takie jak Hashtag Manager i generator parametrów UTM pozwalają tworzyć posty i historie jak ekspert Zarządzanie zasobami: Organizuj i wykorzystuj zdjęcia, wideo, notatki, połączone linki i szablony postów w centralnej, intuicyjnej bibliotece

Organizuj i wykorzystuj zdjęcia, wideo, notatki, połączone linki i szablony postów w centralnej, intuicyjnej bibliotece Targetowanie odbiorców: Docieraj do odbiorców docelowych dzięki funkcji targetowania odbiorców na Facebooku i LinkedIn dla postów organicznych. Odpowiadaj na wiadomości, komentarze i reakcje na różnych platformach dzięki solidnemu systemowi zarządzania społecznością i interakcją

Limity Loomly

Brak powiadomień o recenzjach lub współpracy

Sporadyczne usterki z widocznością analiz

Ceny Loomly

Podstawa: 32 USD miesięcznie (2 użytkowników)

32 USD miesięcznie (2 użytkowników) Standard: $64 miesięcznie (6 użytkowników)

$64 miesięcznie (6 użytkowników) Zaawansowany: $131 miesięcznie (14 użytkowników)

$131 miesięcznie (14 użytkowników) Premium: $277 miesięcznie (30 użytkowników)

$277 miesięcznie (30 użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik (31+ użytkowników)

Loomly oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (480+ opinii)

Inne narzędzia mediów społecznościowych

Czy mamy coś więcej do zrobienia? Tak! Przyjrzyjmy się ClickUp, wszechstronnemu narzędziu, które pomoże Ci uruchomić najlepsze reklamy na Instagramie i pomoże Ci w innych aspektach pracy.

ClickUp

ClickUp jest profesjonalistą w zarządzanie zadaniami ale robi o wiele więcej - to także twoja tajna broń do zrobienia czegoś więcej w Internecie. Od planowania zawartości po współpracę, ta wszechstronna aplikacja sprawia, że każdy post jest strategicznym posunięciem przyciągającym więcej odbiorców.

The Zarządzanie projektami marketingowymi ClickUp narzędzie skutecznie zarządza kampaniami, zapewniając elastyczny obszar roboczy i funkcje oparte na sztucznej inteligencji dostosowane do potrzeb zespołów marketingowych.

Korzystaj z narzędzi AI ClickUp do błyskawicznego tworzenia kampanii i generowania zawartości

Zobaczmy, jak wykorzystać ClickUp, aby bez wysiłku promować swoją markę w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Zarządzanie zadaniami: Przydziel konkretne obowiązki członkom Teams za pomocą Zadania ClickUp i upewnij się, że każdy zna swoją rolę w kampanii. Utrzymywanie spójnego kalendarza zawartości, dotrzymywanie terminów i usprawnianie współpracy przy przydzielonych zadaniach

Tworzenie list kontrolnych z zagnieżdżonymi podzadaniami w celu prostego ustalania priorytetów i depriorytetyzacji w ClickUp

Zarządzaj postami za pomocą szablonów: Planuj swoje kampanie w mediach społecznościowych za pomocą Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp. Twórz, strategizuj i planuj swoje posty i historie na Instagramie. Ten szablon pomaga organizować kalendarz zawartości, zarządzać obciążeniami pracą w celu zapewnienia spójności konta na Instagramie, analizować wskaźniki wydajności i śledzić kampanie

Planuj swoje kampanie w mediach społecznościowych za pomocą Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp. Twórz, strategizuj i planuj swoje posty i historie na Instagramie. Ten szablon pomaga organizować kalendarz zawartości, zarządzać obciążeniami pracą w celu zapewnienia spójności konta na Instagramie, analizować wskaźniki wydajności i śledzić kampanie Organizuj zawartość: Zacznij od Kalendarz zawartości ClickUp i uporządkuj swoją zawartość w kalendarzu, na liście lub w arkuszu kalkulacyjnym. Umożliwia planowanie, bycie zorganizowanym iśledzenie zawartości przez cały rok

Zobacz na pierwszy rzut oka, jak wygląda Twój nadchodzący harmonogram zawartości dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp

Asystent pisania AI: Użyj ClickUp AI do szybkiego śledzenia kampanii w mediach społecznościowych i tworzenia zawartości, generowania pomysłów, briefów, blogów, studiów przypadku i e-maili za pomocą narzędzi AI stworzonych przez ekspertów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Generowanie chwytliwych podpisów na Instagramie i skryptów wideo w oparciu o grupę docelową i strategię

Użyj ClickUp AI do szybkiego śledzenia kampanii w mediach społecznościowych i tworzenia zawartości, generowania pomysłów, briefów, blogów, studiów przypadku i e-maili za pomocą narzędzi AI stworzonych przez ekspertów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Generowanie chwytliwych podpisów na Instagramie i skryptów wideo w oparciu o grupę docelową i strategię Współpracuj ze swoim zespołem: Wykorzystaj Tablica ClickUp do wizualnej burzy mózgów na temat nadchodzących premier produktów i kampanii, ułatwiając szybkie wdrażanie pomysłów wraz z członkami zespołu

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Scentralizowany obszar roboczy: Utrzymuj cały marketing zsynchronizowany od burzy mózgów do uruchomienia i współpracuj płynnie w różnych obszarach roboczych marketingu za pomocą Dokumenty ClickUp Limity ClickUp

Na początku istnieje niewielka krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i niestandardowe opcje

Cennik ClickUp

Wersja Free: Dostępna

Dostępna Unlimited : $7 miesięcznie/użytkownika

: $7 miesięcznie/użytkownika Business : $12 za miesiąc/użytkownika

: $12 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

Poprawa obecności w mediach społecznościowych dzięki narzędziom Instagram

Rozpoznanie platform mediów społecznościowych, takich jak Instagram, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia obecności marki w Internecie. Mamy nadzieję, że ta lista narzędzi pomoże ci wybrać takie, które najlepiej odpowiada twoim potrzebom marketingowym na Instagramie.

Biorąc to pod uwagę, zachęcamy do wypróbowania ClickUp. Zarządzanie projektami marketingowymi z ClickUp pomaga wznieść się ponad resztę dzięki wszechstronnym funkcjom zarządzania projektami, które ułatwiają tworzenie zawartości za pomocą ClickUp AI i rewolucjonizują współpracę dzięki dostosowywanym cyklom pracy i udostępnianym kalendarzom.

Wykorzystaj przyjazny dla użytkownika interfejs i wszechstronne możliwości ClickUp, aby wzmocnić swoją obecność online na Instagramie i zwiększyć zaangażowanie!

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i poznaj funkcje, które pozwolą Ci zwiększyć zaangażowanie na Instagramie.