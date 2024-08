10 darmowych szablonów umów marketingowych w Word i ClickUp

Szablony umów marketingowych eliminują ból głowy związany z uzgadnianiem warunków powiązań z klientem lub partnerem biznesowym.

Korzystanie z szablonu nakreśla całą umowę, dając ci miejsce do rozpoczęcia. Można go niestandardowo dostosować i określić warunki tej umowy przed zapoznaniem się z nią przez radcę prawnego. Następnie umowa jest gotowa do podpisania i wykonania.

Brzmi to jak dużo do przemyślenia, ale nie martw się - jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Zebraliśmy 10 najlepszych szablonów umów marketingowych dla programów Word i ClickUp, aby pomóc Ci szybciej zrealizować projekt marketingowy.

Udanego kontraktowania! ✍️🎉

Co to jest szablon umowy marketingowej?

Szablon umowy marketingowej to próbka umowy. Szablony zazwyczaj pełnią funkcję pustych przestrzeni, które podpowiedzą ci, jak wypełnić szczegóły umowy lub uogólnione sekcje, które możesz niestandardowo dostosować. Szablony umów

mogą pomóc w zdefiniowaniu zobowiązań prawnych, wyjaśniając takie kwestie jak

Dostawy

Warunki płatności

Klauzule wyłączności

Umowy arbitrażowe

Zakres prac

Wycena

Klauzula zmian

Klauzula salwatoryjna

Klauzula pozostałych postanowień

Szablony umów marketingowych są często używane z innymi szablonami umów biznesowych

(np. umowy o zachowaniu poufności).

Jako bonus, szablony takie jak te zmniejszają opłaty adwokackie poprzez zminimalizowanie pracy, jaką musi wykonać konsultant prawny, gdy przedstawiasz dokument do zrobienia przeglądu. Chronią one również wszystkie zaangażowane strony w przypadku podjęcia działań prawnych.

Co składa się na dobry szablon umowy marketingowej?

Gdy znajdziesz dobry szablon umowy marketingowej, może ci on dobrze służyć w kilku przyszłych powiązaniach biznesowych.

Jeśli wiesz, czego szukasz, możesz przejść dalej. 🙂

Oto kilka rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę przy wyborze 10 najlepszych darmowych szablonów umów marketingowych:

Sztuczna inteligencja: Szukaj opcji zNarzędzia AI do pisania -posiadają one funkcje pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze podczas sporządzania umowy

Szukaj opcji zNarzędzia AI do pisania -posiadają one funkcje pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze podczas sporządzania umowy Wyczyszczony język: Język prawniczy może być mylący, więc wybierz umowę, która używa prostych sformułowań, które każdy może zrozumieć

Język prawniczy może być mylący, więc wybierz umowę, która używa prostych sformułowań, które każdy może zrozumieć Dostosowanie : Każda umowa o świadczenie usług marketingowych jest inna; szukaj szablonów, które pozwalają na niestandardowe dostosowanie całej umowy

: Każda umowa o świadczenie usług marketingowych jest inna; szukaj szablonów, które pozwalają na niestandardowe dostosowanie całej umowy Szablon biblioteka: Wybierz platformę z opcjami dla innych umów orazszablony planów marketingowych abyś mógł przechowywać wszystkie dokumenty w jednym miejscu

W zależności od danego projektu lub kampanii, szablon umowy marketingowej może wymagać innych elementów. Na przykład, umowa dotycząca marketingu w mediach społecznościowych będzie prawdopodobnie różnić się od umowy z konsultantem ds. marketingu SEO.

Idealny szablon zależy również od tego, kim jest druga strona. Praca z podwykonawcą różni się od pracy z agencją doradztwa marketingowego.

10 szablonów umów marketingowych do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy do przeniesienia proces planowania marketingowego

do przodu? Chcesz nawiązać dobre relacje z nowym specjalistą ds. marketingu?

Mamy wszystko pod kontrolą!

Te szablony umów marketingowych pozwolą ci zaoszczędzić czas i pieniądze podczas ustalania szczegółów dokumentu prawnego.

1. Szablon umowy biznesowej ClickUp

Zoptymalizuj cykl pracy w swojej firmie dzięki kompleksowemu szablonowi umowy biznesowej ClickUp Szablon umowy biznesowej ClickUp

ułatwia wszelkiego rodzaju firmom tworzenie, podpisywanie i wykonywanie umów z klientami lub partnerami.

Ten w pełni konfigurowalny szablon jest nieskończenie korzystny, niezależnie od tego, czy podpisujesz nową umowę partnerską, czy aktualizujesz istniejącą. Wykorzystaj go, aby usprawnić proces tworzenia i podpisywania umów.

Zawiera on wszystkie niezbędne warunki prawne wymagane w umowie biznesowej, takie jak:

Warunki płatności

Warunki dostawy

Klauzule poufności

Mechanizmy rozstrzygania sporów

Prawa własności intelektualnej chroniące tajemnice handlowe

Wyłączenia odpowiedzialności

Data wejścia w życie i data końcowa

Szablon umowy Business ClickUp może ułatwić zawieranie wszelkiego rodzaju umów marketingowych i ogólnych umów biznesowych. W naszej bibliotece znajdziesz szeroki zakres powiązanych szablonów, jeśli potrzebujesz większego wsparcia, aby osiągnąć swoje cele celów marketingowych

. 🥅⚽

ClickUp oferuje również funkcję e-podpisu, która umożliwia podpisywanie umów drogą elektroniczną. Oszczędza to czas i eliminuje konieczność drukowania i skanowania dokumentów.

2. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

**

Podnieś jakość swoich projektów dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć prawnie wiążącą umowę o zarządzanie projektami, niezależnie od tego, czy jesteś klientem, czy kierownikiem projektu.

Określa ona warunki usług zarządzania projektami, które będą świadczone na rzecz klienta, w tym:

Zakres prac

Przedmiot projektu

Oś czasu projektu

Budżet

Warunki płatności

Rozstrzyganie sporów

Rozwiązanie umowy

Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp zapewnia, że obie strony są na tej samej stronie i jasno rozumieją swoje obowiązki. Użyliśmy prostego języka, aby zminimalizować nieporozumienia i spory.

Wykorzystaj go skutecznie w swojej zarządzanie projektami marketingowymi

podczas pracy z niezależnymi wykonawcami, agencjami marketingowymi i innymi profesjonalistami.

3. Szablon umowy o dzieło ClickUp

**

Uprość współpracę i zapewnij jasność w każdym zobowiązaniu zawodowym dzięki szablonowi umowy o dzieło ClickUp Szablon umowy o dzieło ClickUp

zawiera wszystko, co jest potrzebne do nawiązania relacji z nowym pracownikiem.

Użyj go do stworzenia umowy o świadczenie usług marketingowych i uwzględnij wszystkie niezbędne sekcje, takie jak:

Informacje kontaktowe

Obowiązujące prawo

Wytyczne dotyczące zmian

Klauzula dotycząca naruszenia umowy

Limit odpowiedzialności

Szablon umowy o pracę ClickUp ułatwia określenie obowiązków pracownika, stawek wynagrodzenia, godzin pracy i nie tylko. Zmień go, aby dopasować go do swoich konkretnych potrzeb i upewnij się, że wszystkie zaangażowane strony jasno rozumieją, czego się od nich oczekuje.

Uczyń ten szablon częścią swojego zarządzanie kampaniami marketingowymi

aby upewnić się, że umowy o pracę są kompleksowe i zgodne z prawem.

4. Szablon propozycji kampanii ClickUp

**

Szablon propozycji kampanii ClickUp to klucz do sprawnego planu i przekonujących prezentacji

Szablon Szablon propozycji kampanii ClickUp

to kompleksowy, konfigurowalny dokument. Użyj go do tworzenia propozycji powodzenia kampanii i ochrony swojej strategii marketingowej od podstaw. 🏗️

Ten szablon ułatwia dostarczanie faktów na poparcie wszystkich proponowanych stwierdzeń dzięki sekcjom do nakreślenia takich rzeczy jak:

Cele kampanii marketingowej

Grupa docelowa

Przesłanie i ton

Budżet

Oś czasu

Strategia kampanii

Wskaźniki powodzenia kampanii

Skorzystaj z szablonu propozycji kampanii ClickUp, aby stworzyć ramy dla całej kampanii. Lub wykorzystaj go wraz z naszym szablony marketingowych map drogowych

w celu ochrony poufnych informacji i powodzenia kampanii marketingowych.

Użytkownicy ClickUp otrzymują dostęp do ClickUp AI, ClickUp Automatyzacja i pełnego pakietu free narzędzi do zarządzania projektami

, dzięki czemu możesz przechowywać wszystko, czego potrzebujesz, w jednym bezpiecznym miejscu.

5. Szablon strategii marketingowej ClickUp

**

Daj swojemu wejściu na rynek wszelkie szanse na powodzenie dzięki szablonowi strategii wejścia na rynek ClickUp Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp

zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zaplanować i zrealizować strategię wejścia na rynek (GTM).

Szablon zapewnia strategiczne ramy do identyfikacji klientów docelowych, oceny możliwości rynkowych i opracowania planu marketingowego. Zawiera sekcje takie jak:

Raportowanie

Wdrożenie

Planowanie

Badania

Analiza

Odkrywanie

Użyj go, aby ukształtować swoją strategię GTM i określić, w jaki sposób dotrzeć do klientów docelowych i utrzymać przewagę konkurencyjną. Skorzystaj z wielu narzędzi ClickUp, aby doprecyzować takie kwestie jak:

Pozycja produktu

Segmentacja rynku

Analiza konkurencji

Strategia cenowa

Taktyka marketingu cyfrowego

Szablon strategii ClickUp Go-To-Market dobrze współpracuje z innymi funkcjami ClickUp. Stwórz konfigurowalną oś czasu, ustaw terminy, przypisz obowiązki, śledź postępy i nie tylko z poziomu konfigurowalnego pulpitu.

Po rejestracji uzyskasz dostęp do rozszerzonej biblioteki szablonów ClickUp, integracji i narzędzi do zarządzania projektami.

Zaprojektowaliśmy wszystko tak, aby usprawnić planowanie, zaoszczędzić czas i zwiększyć szanse na powodzenie.

6. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

**

Pewne zawarcie umowy dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo stworzyć umowę.

Użyj go jako umowy zbiorczej, aby rozpocząć świadczenie usług klientom. Nasz szablon umowy o świadczenie usług gwarantuje, że klienci zrozumieją twoje zespoły z wyprzedzeniem. Obejmuje on ważne punkty, takie jak:

Zarys świadczonych usług

Wymagania dotyczące płatności

Wyczyszczone oczekiwania dotyczące zakończenia projektu

Zakres usług

Opłaty i warunki płatności

Poufność

Gwarancje

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp zapewnia obu stronom egzekwowalny dokument, utrzymując wszystkich na tej samej stronie.

Korzystając z naszego szablonu, otrzymasz praktyczne porady i najlepsze praktyki, aby upewnić się, że Twoi klienci mają wszystko, czego potrzebują przed podpisaniem umowy.

Kładąc nacisk na prosty język, ClickUp ułatwia stworzenie dokumentu prawnego, z którym wszyscy czują się dobrze.

7. Szablon umowy ClickUp Consultant

**

Pozostań bezstresowy podczas korzystania z szablonu umowy konsultingowej ClickUp Consultant Szablon umowy konsultingowej ClickUp Consultant

określa warunki świadczenia usług konsultingowych na rzecz klienta.

Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy eksperta, porady czy informacji, ta umowa chroni odsetki wszystkich stron. 🙌

Organizacja współpracująca z konsultantem marketingowym może wykorzystać ten krytyczny dokument do:

Ustawienia wyczyszczonych oczekiwań

Określić wytyczne dotyczące płatności

Stworzenia prawnie wiążącej umowy między stronami

Szablon umowy ClickUp Consultant zawiera wszystkie niezbędne szczegóły potrzebne do nakreślenia warunków prawnych, które muszą zostać uzgodnione. Chroni on obie strony i wszelkie udostępniane informacje zastrzeżone.

Został zaprojektowany w celu jasnego zdefiniowania obowiązków i oczekiwań. Można go niestandardowo dostosować do potrzeb każdego nowego zlecenia konsultingowego i cieszyć się scentralizowaną platformą do bezpiecznego przechowywania wszystkich dokumentów prawnych.

8. Szablon umowy marketingowej Word by Signaturely

**

przez Signaturely

Szablon umowy marketingowej Signaturely pozwala specjalistom ds. marketingu zachować profesjonalny wygląd podczas podpisywania umów z nowymi klientami, jednocześnie chroniąc wszystkie zaangażowane strony.

Szablon zawiera warunki płatności, prawa własności intelektualnej i inne istotne szczegóły. Użyj go do:

Chronić wszystkie osoby zaangażowane we wspólne przedsięwzięcie lub kampanię marketingową

Wyczyszczone obowiązki i oczekiwania związane z kampanią

Stworzyć umowę marketingową o współpracy, którą można przedstawić radcy prawnemu do weryfikacji

Określić, ile dni wcześniej dostawca musi dostarczyć pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy

Dostosuj ten szablon umowy w MS Word do swoich potrzeb i zapewnij powodzenie powiązań marketingowych.

Skorzystaj z funkcji podpisu elektronicznego i rozszerzonej biblioteki szablonów Signaturely.

Pamiętaj, że możesz wypróbować Signaturely za darmo, ale jeśli chcesz nadal korzystać z usługi, musisz zapłacić 20 $ miesięcznie za plan osobisty lub 40 $ miesięcznie za użytkownika za plan biznesowy.

9. Szablon umowy marketingowej Word by Simul

**

przez Simul Docs

Szablon umowy marketingowej Simul określa warunki świadczenia usług przez agencję marketingową na rzecz klienta.

Szablon ten służy do rejestrowania zgody, w której każda zaangażowana strona zgadza się na warunki umowy przed rozpoczęciem działań marketingowych. Może to obejmować:

Zatwierdzenie wszelkich materiałów marketingowych, które mają zostać wyprodukowane przez jedną lub obie strony

Klauzule zrzeczenia się praw do reklam

Prawo właściwe w przypadku sporu

Szablon ten ma na celu ochronę agencji marketingowej i klienta poprzez jasne określenie ich obowiązków i oczekiwań.

Dostosowując ten szablon umowy marketingowej, program Word ułatwia wprowadzanie zmian w celu dopasowania do własnych potrzeb i zapewnienia powodzenia powiązań marketingowych.

Możesz wypróbować ten szablon w Simul w ramach 14-dniowej bezpłatnej wersji próbnej. Po okresie próbnym, plany cenowe zaczynają się od 15 USD/miesiąc za użytkownika.

10. Szablon umowy marketingowej Word by EasyLegalDocs

**

przez EasyLegalDocs

Szablon umowy marketingowej EasyLegalDocs określa warunki umowy marketingowej w celu ochrony wszystkich zaangażowanych stron.

Ten darmowy szablon umowy marketingowej zawiera sekcje do zdefiniowania:

Zakres usług marketingowych, które mają być dostarczone

Wynagrodzenie do zapłaty

Czas trwania umowy

Pisemna zgoda na nabycie materiałów marketingowych lub inwestowanie w działania marketingowe

Sposób obliczania szkód następczych i utraconych korzyści

Podczas edytowania tego szablonu umowy marketingowej program Word umożliwia łatwe dostosowanie i edycję w celu dopasowania do konkretnych potrzeb firmy.

Jako bonus, EasyLegalDocs jest w 100% darmową opcją dla firm i osób prywatnych, które potrzebują prostych szablonów umów prawnych. Możesz korzystać z każdego szablonu w ich bibliotece bez podawania danych karty kredytowej.

Seal the Deal

**

Niezależnie od tego, czy zagłębiasz się we współpracę z influencerami, marketing afiliacyjny czy tradycyjne partnerstwa, dobrze sporządzona umowa jest kamieniem węgielnym powodzenia i wzajemnie korzystnych powiązań.

Posiadanie odpowiedniego szablonu umowy marketingowej jest koniecznością. ✅

Pamiętaj, że te szablony to nie tylko dokumenty prawne, to strategiczne narzędzia, które definiują oczekiwania, chronią aktywa i wspierają przejrzystą komunikację.

Nie zadowalaj się dwuznacznością i potencjalnymi nieporozumieniami. Uzbrój się w najlepsze szablony umów marketingowych z ClickUp u boku.

Uzyskaj dostęp do automatyzacji, narzędzi do zarządzania projektami, ponad 1000 gotowych szablonów, ponad 1000 integracji i ClickUp AI. Zarejestruj się w ClickUp

-it's Free! 🤑✨