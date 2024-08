10 najlepszych alternatyw IFTTT do automatyzacji zadań w 2024 roku

Czy kiedykolwiek chciałeś, aby Twoja praca po prostu sama się zakończyła? Narzędzia takie jak If This, Then That (IFTTT) nie walczą o twoją pracę, ale z pewnością ułatwiają twój dzień pracy. Ta wyspecjalizowana aplikacja do integracji i automatyzacji zadań ułatwia połączenie aplikacji, które w normalnych warunkach nie współgrają ze sobą, usprawniając cykl pracy i zmniejszając wysiłek manualny.

IFTTT nie każdemu jednak przypadnie do gustu. Jakie są więc alternatywy?

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się o magii aplikacji takich jak IFTTT, czego powinieneś szukać w oprogramowaniu do automatyzacji przepływu pracy i najlepszych alternatywach IFTTT w 2024 roku.

**Co to jest IFTTT? IFTTT to popularne narzędzie do automatyzacji, które umożliwia tworzenie apletów automatyzujących działania między różnymi aplikacjami, które w normalnych warunkach nie współpracują ze sobą. Jeśli miałeś trudności ze zgraniem ze sobą Dysku Google, Gmaila i urządzeń Apple, istnieje do tego aplet IFTTT. 🙌

Narzędzia takie jak IFTTT pozwalają na automatyzację przepływu danych, handoffów i wyzwalaczy pomiędzy platformami. Możesz stworzyć niestandardowy aplet lub wybrać jeden z setek gotowych.

Twórz aplety do automatycznego dodawania potencjalnych klientów SurveyMonkey do CRM, dziękowania obserwującym w mediach społecznościowych lub rozbrajania inteligentnego systemu bezpieczeństwa po powrocie do domu z pracy.

# Czego należy szukać w alternatywachIFTT ?

Jeśli szukasz alternatywy dla IFTTT, potrzebujesz czegoś, co zastąpi Integracje IFTTT ale z kilkoma bardziej przydatnymi funkcjami. Zalecamy wybranie takich funkcji jak:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Narzędzia do automatyzacji muszą być super intuicyjne. Wybierz platformy bez kodu, które pozwalają przeciągnąć i upuścić drogę do zwycięstwa. Dobrze jest również wybrać rozwiązanie, które jest kompatybilne z systemami Windows, Android i urządzeniami Apple, aby nie martwić się o kompatybilność między urządzeniami

Narzędzia do automatyzacji muszą być super intuicyjne. Wybierz platformy bez kodu, które pozwalają przeciągnąć i upuścić drogę do zwycięstwa. Dobrze jest również wybrać rozwiązanie, które jest kompatybilne z systemami Windows, Android i urządzeniami Apple, aby nie martwić się o kompatybilność między urządzeniami Dostosowanie: Większość alternatyw IFTTT pozwala na pewnego rodzaju niestandardowe ustawienia, choć może być konieczne zapłacenie więcej za tę funkcję. Poszukaj platform z gotowymi szablonami aplikacji, aby przyspieszyć proces automatyzacji

Większość alternatyw IFTTT pozwala na pewnego rodzaju niestandardowe ustawienia, choć może być konieczne zapłacenie więcej za tę funkcję. Poszukaj platform z gotowymi szablonami aplikacji, aby przyspieszyć proces automatyzacji Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja dla Alexy i inteligentnych świateł jest fajna i w ogóle, ale najlepiej jest korzystać z narzędzi, które automatyzują rzeczywistą pracę. Najlepsze alternatywy dla IFTTT obejmują zakres procesów biznesowych, w tym HR, sprzedaż, marketing i obsługę klienta

Automatyzacja dla Alexy i inteligentnych świateł jest fajna i w ogóle, ale najlepiej jest korzystać z narzędzi, które automatyzują rzeczywistą pracę. Najlepsze alternatywy dla IFTTT obejmują zakres procesów biznesowych, w tym HR, sprzedaż, marketing i obsługę klienta Łatwość dostępu: Aplikacje mobilne ułatwiają ustawienie automatyzacji opartych na wyzwalaczach, gdy jesteś w ruchu. Jeśli zdecydujesz się na platformę opartą na chmurze, będziesz mógł zarządzać swoimi automatyzacjami zarówno w biurze, jak i w podróży

10 najlepszych alternatyw dla IFTTT do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy na automatyzację swojego dnia? Sprawdź te alternatywy IFTTT, aby pracować z prędkością światła.

1. Zapier

przez Zapier Zapier to popularna alternatywa IFTTT, która oferuje imponującą liczbę wysokiej jakości integracji i automatyzacji.

Tworzenie niestandardowych cykli pracy

za pomocą wielu narzędzi w kreatorze typu "przeciągnij i upuść" lub twórz własne aplikacje bez użycia kodu. Niestandardowe generowanie leadów, onboarding i pulpity portalu klienta są dostępne dzięki odpowiedniemu ustawieniu Zapier.

Zapier najlepsze funkcje

Tworzenie połączeń Zapier do przechowywania, aktualizowania i działania na danych za pomocą tabel Zapier

Zbuduj niestandardowego chatbota AI

Łączenie narzędzi takich jak OpenAI z istniejącymi aplikacjami

Automatyczna konwersja dat, waluty i tekstu do preferowanych formatów

Zapier limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest edytować Zapy po ich utworzeniu

Kilku użytkowników twierdzi, że liczba automatyzacja zadań zawartych w każdej subskrypcji nie jest wystarczająca

Zapier ceny

Free Plan dla 100 zadań miesięcznie

dla 100 zadań miesięcznie Starter: $19.99/miesiąc za 750 zadań

$19.99/miesiąc za 750 zadań Professional: $49/miesiąc za 2,000 zadań

$49/miesiąc za 2,000 zadań Teams: $69/miesiąc za 2,000 zadań

$69/miesiąc za 2,000 zadań Firma: Kontakt w sprawie cen

Zapier oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

4,5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 opinii)

2. Automatyzacja zasilania

przez Microsoft Czy Twój Teams stawia na produkty Microsoft? Power Automate to alternatywa Microsoftu dla IFTTT, która łączy w sobie funkcje niskokodowe i AI w celu uzyskania naprawdę kompleksowych automatyzacji. Nie jest tak przyjazna dla użytkownika, jak inne alternatywy IFTTT, ale Microsoft Power Automate doskonale nadaje się dla bardziej technicznych teamów, które potrzebują bardzo konkretnych funkcji.

Power Automate najlepsze funkcje

Używanie Copilot AI do tworzenia, edytowania lub rozszerzania automatyzacji

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) automatyzuje starsze wersje systemów

Cyfrowa automatyzacja procesów (DPA) automatyzuje wszystkie usługi działające lokalnie lub w chmurze

Tworzenie niestandardowych cykli pracy Power Automatyzacja lub wybór z banku gotowych szablonów

Power Automatyzacja limity

Power Automatyzacja jest częścią ekosystemu Microsoft, więc korzystanie z niej ma sens tylko wtedy, gdy pracujesz wyłącznie z produktami Microsoft

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma była zintegrowana z większą liczbą aplikacji

Power Automate cena

Power Automate Premium: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Power Automatyzacja Proces: $150/miesiąc za bota

Power Automatyzacja oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (380+ recenzji)

4.5/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (170+ opinii)

3. LlamaLab Automatyzacja

przez LlamaLab Nie daj się zwieść uroczej nazwie: LlamaLab oferuje całkiem solidną (i darmową) alternatywę dla IFTTT. Nie ma tak wielu funkcji, ale jest idealna, jeśli potrzebujesz aplikacji do automatyzacji bez wszystkich dzwonków i gwizdków.

Pozwala tworzyć wizualne procesy w interfejsie w stylu schematu blokowego, który zawiera 380 bloków konstrukcyjnych. 🦙

LlamaLab Automatyzacja najlepsze funkcje

Integracja aplikacji za pomocą API wtyczek lub HTTP i webhooków

Kopiowanie gotowych przepływów innych użytkowników do zwiększ wydajność

Zintegruj LlamaLab Automatyzacja z telefonem, aby zarządzać zdjęciami, nagrywać audio i wideo lub wysyłać teksty - automatyzacja

LlamaLab może aktywować wyzwalacze w oparciu o setki warunków, w tym porę dnia lub lokalizację użytkownika

LlamaLab Automatyzacja limity

Aplikacja jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android

Problemy można raportować wyłącznie za pośrednictwem Reddit lub forum LlamaLabs

LlamaLab Automatyzacja Cena

Free

LlamaLab Automatyzacja oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Marka

przez Marka Make to wizualna platforma bez kodu do automatyzacji procesów. Stworzyli jedno z najbardziej intuicyjnych narzędzi w grze, więc jeśli chcesz mieć niską barierę wejścia, może to być alternatywa dla IFTTT.

Dzięki tej uproszczonej platformie można tworzyć nieskończone przepływy pracy typu "przeciągnij i upuść", które działają w czasie rzeczywistym lub według wcześniej zdefiniowanego harmonogramu.

Make najlepsze funkcje

Biała etykieta platformy Make, aby zaoferować automatyzację własnym niestandardowym klientom

Make zawiera tysiące gotowych aplikacji, ale możesz także niestandardowo dostosowywać własne

Dodawanie instrukcji warunkowych do optymalizować cykle pracy

Boisz się, że coś pójdzie nie tak? Ustaw alternatywny cykl pracy na wypadek, gdyby jeden z wyzwalaczy zawiódł

Make limitations

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Make oferowało ceny w skali ruchomej zamiast według operacji

Inni twierdzą, że Make potrzebuje lepszego wsparcia dokumentacyjnego

Make ceny

Wersja Free

Core: $9/miesiąc za 10,000 operacji, rozliczane rocznie

$9/miesiąc za 10,000 operacji, rozliczane rocznie Pro: 16 USD/miesiąc za 10 000 operacji, rozliczane rocznie

16 USD/miesiąc za 10 000 operacji, rozliczane rocznie Teams: $29/miesiąc za 10 000 operacji, rozliczane rocznie

$29/miesiąc za 10 000 operacji, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceń oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)

5. LeadsBridge

przez LeadsBridge LeadsBridge to inny rodzaj narzędzia do automatyzacji. Koncentruje się bardziej na platformie zarządzania relacjami z klientami (CRM), łącząc ją ze źródłami potencjalnych klientów w zakresie od witryny internetowej po media społecznościowe.

Nie wszystkie działy skorzystają z tego rozwiązania, ale jest to ogromna oszczędność czasu dla sprzedaży, obsługi klienta i zespołów marketingowych, które często pracują w Salesforce lub HubSpot.

Najlepsze funkcje LeadsBridge

Automatyczny retargeting niestandardowych odbiorców z CRM

Integracja danych śledzenia online i offline

Poproś LeadsBridge o niestandardową integrację, jeśli nie mają połączenia, którego potrzebujesz

LeadsBridge ma więcej integracji branżowych, takich jak Oracle i MySQL, niż inne alternatywy IFTTT

LeadsBridge limit

LeadsBridge został stworzony specjalnie z myślą o reklamie, marketingu i sprzedaży, więc jeśli to nie ty, prawdopodobnie nie uzyskasz wartości z platformy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają długie opóźnienia między transferami danych

LeadsBridge ceny

Free

Starter: 22 USD/miesiąc za 800 potencjalnych klientów, rozliczane rocznie

22 USD/miesiąc za 800 potencjalnych klientów, rozliczane rocznie Pro: 60 USD/miesiąc za 2000 potencjalnych klientów, rozliczane rocznie

60 USD/miesiąc za 2000 potencjalnych klientów, rozliczane rocznie Business: $999/miesiąc za niestandardowe leady, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje LeadsBridge

G2: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

4.5/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 opinii)

6. Notion/Automatyzacja.io

przez Notion Notion wchłonął Automatyzacja.io, aby zwiększyć wartość swojego kompleksowego mega-emperium do zarządzania projektami i notowania. Automatyzacja żmudnych zadań związanych z przekazywaniem projektów, zarządzaniem bazami danych i nie tylko, w celu zmniejszenia kłopotów i skrócenia czasu uzyskania wartości.

Notion/ Automatyzacja.io najlepsze funkcje

Automatyzacja.io obejmuje ponad 200 integracji

Tworzenie powtarzających się szablonów do automatycznego generowania wpisów w bazie danych bez interwencji człowieka

Tworzenieautomatyzacje cyklu pracy w Notion i udostępniaj je w pulpicie za naciśnięciem konfigurowalnego przycisku

Użyj szablonów hub, aby umieścić całą dokumentację automatyzacji, aplikacje i inne elementy na jednej stronie Notion

Notion/ Automate.io limity

Automatyzacje Notion są ograniczone w porównaniu do innych alternatyw IFTTT

Kilku użytkowników twierdzi, że Notion potrzebuje lepszej dokumentacji dla automatyzacji

Notion/ Automate.io ceny

Free

Plus: $8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Business: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Notion/ Automatyzacja.io oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 4,800 recenzji)

4.7/5 (ponad 4,800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

7. Celigo

przez Celigo Celigo oferuje platformę integracyjną jako usługę (iPaaS) dla przedsiębiorstw. Ta alternatywa dla IFTTT łączy w sobie technologię AI i automatyzacji dla niemal każdego przypadku użycia, ustawioną w sposób dostępny nawet dla osób nietechnicznych.

Najlepsze funkcje Celigo

Sprawdź Celigo Integration Marketplace, aby uzyskać dostęp do gotowych aplikacji i szablonów integracji

Celigo zapewnia bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, w tym pojedyncze logowanie (SSO)

Jest przeznaczony dla użytkowników spoza branży IT, ale Celigo pozwala również użytkownikom technicznym na podłączenie niestandardowego kodu

Oszczędność czasu dzięki ponownemu wykorzystaniu zasobów integracyjnych

limity Celigo

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Celigo ma trudności z obsługą dużych zestawów danych

Inni twierdzą, że transakcje EDI i FTP są nieco nieporęczne

Celigo ceny

Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje Celigo

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

8. Zoho Flow

przez Zoho Zoho ma imponujący pakiet oprogramowania dla biznesu, ale możesz dodać Zoho Flow do swojej subskrypcji, jeśli chcesz integracji i automatyzacji. Przesyłaj potencjalnych klientów z listy obserwujących w mediach społecznościowych do CRM, automatycznie twórz bilety Zendesk, gdy klient Shopify ma problem, lub pinguj swój zespół na Slacku, gdy pojawi się nowe zadanie Asana - nie ma limitu. 🤩

Zoho Flow najlepsze funkcje

Użyj kreatora przeciągnij i upuść Zoho, aby tworzyć zaawansowane sekwencje wyzwalaczy

Wybieraj z biblioteki gotowych przepływów

Potrzebujesz czegoś bardziej niestandardowego? Pisz kod w natywnym języku Zoho, Deluge, aby tworzyć zaawansowane cykle pracy

Widok scentralizowanego dziennika historii każdej automatyzacji

Zoho Flow limity

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma więcej samouczków i poradników

Inni twierdzą, że ich połączenia są niestabilne

Zoho Flow cena

Standard: $10/miesiąc na organizację, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na organizację, rozliczane rocznie Professional: $24/miesiąc na organizację, rozliczane rocznie

Zoho Flow oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

4.3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 10 recenzji)

9. Workato

przez Workato Jeśli chcesz zrównoważyć zaawansowane technologicznie integracje z niskokodowymi narzędziami do automatyzacji, wybierz Workato. Ta alternatywa dla IFTTT pozwala wybierać spośród gotowych, przyjaznych dla początkujących rozwiązań

aplikacje do cyklu pracy

lub niestandardowe aplikacje i boty. 🤖

Workato najlepsze funkcje

Workato Copilots to Narzędzia AI które pomagają tworzyć silniejsze receptury automatyzacji i konektory

Wykorzystaj AI i ML do zmobilizowania botów do zrobienia wszystkiego, czego nie może zrobić automatyzacja oparta na wyzwalaczach

Używaj Workforce Apps do tworzenia niestandardowych aplikacji przy zerowym kodzie

Wybieraj z biblioteki ponad 1200 gotowych konektorów

Workato limity

Kilku użytkowników twierdzi, że Workato ma trudności z zarządzaniem dużymi integracjami w ramach Enterprise

Inni twierdzą, że platforma wymaga dużej ilości kodowania

Workato ceny

Kontakt w sprawie cen

Workato oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (370+ opinii)

4.7/5 (370+ opinii) Capterra: 4.7/5 (50+ opinii)

10. Integralnie

przez Integralnie Integrately jest nowym dzieckiem na bloku, ale ta alternatywa dla IFTTT już wzbudza zainteresowanie. Dzięki ponad 8 milionom możliwych kombinacji dla ponad 1100 aplikacji, Integrately jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań. Nie znajdziesz tutaj opcji tworzenia niestandardowych połączeń, ale może to być dobra rzecz, jeśli jesteś w nietechnicznym zespole z podstawowymi potrzebami.

Najlepsze funkcje Integrately

Użyj Smartconnect, aby automatycznie połączyć swoje aplikacje jednym kliknięciem

Jeśli masz problem z integracją, Integrately oferuje wsparcie na czacie na żywo

Widzisz integrację, której brakuje? Poinformuj o tym Integrately, a dodadzą twoją sugestię do listy życzeń dotyczących funkcji

Zintegruj swoje formularze, dostawcę usług e-mail,rozwiązanie do zarządzania projektamii nie tylko dzięki prostemu ustawieniu Integrately

limity Integrately

Podczas gdy Integrately reklamuje się jako narzędzie dla nietechnicznych, wielu użytkowników twierdzi, że do rozwiązywania problemów z połączeniem potrzebne są umiejętności programistyczne

Inni użytkownicy twierdzą, że chcieliby, aby Integrately miało lepsze komunikaty o błędach

Integrately cena

Free

Starter: $19.99/miesiąc, rozliczane rocznie

$19.99/miesiąc, rozliczane rocznie Profesjonalista: 39 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

39 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Growth: $99/miesiąc, rozliczane rocznie

$99/miesiąc, rozliczane rocznie Business: 239 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Integralnie oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (580+ recenzji)

4.7/5 (580+ recenzji) Capterra: N/A

Inne Narzędzia do automatyzacji

10 alternatyw IFTTT wymienionych na tej liście wykona za Ciebie wiele ciężkich zadań, ale nie może zrobić wszystkiego dla Twojego biznesu. Wciąż jesteś na haku do zrobienia rzeczywistej pracy, a to wymaga dużo czasu i zasobów.

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które jeszcze bardziej uprości Twój dzień pracy, skorzystaj z ClickUp. Nasz obszar roboczy ClickUp działa ramię w ramię z rozwiązaniami do automatyzacji, aby zaoszczędzić Twój dzień pracy. ✨

Śledzenie wszystkich zadań do wykonania w

Zadania ClickUp

. Twórz hierarchie i zależności dla każdego zadania i połącz Czaty, pliki, Dokumenty i inne bez opuszczania ClickUp.

Szybki widok, dodawanie, przypisywanie lub komentowanie zależności bezpośrednio w zadaniu ClickUp

Jeśli szukasz automatyzacji, również je mamy. Wybieraj spośród ponad 100

Automatyzacja ClickUp

do zmiany statusów zadań, przypisywania projektów lub generowania szablonów. Masz również swobodę tworzenia niestandardowych automatyzacji, jeśli to bardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach z aktualizacjami i opisami użytkowników

ClickUp AI

świetnie współpracuje z automatyzacją. Nasze AI to jedyne na świecie narzędzie AI dostosowane do roli i zadań. Po prostu powiedz AI kim jesteś i nad czym pracujesz, a roboty wykonają za Ciebie całą pracę. Zaufaj narzędziu AI do pisania e-maili, generowania raportów z obsługi klienta, podsumowywania tekstu lub edycji kopii.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Najlepsze funkcje ClickUp

Przechowuj całą wiedzę, notatki i agendy w jednym miejscu dzięki Dokumenty ClickUp

Współpraca online w czasie rzeczywistym z aplikacją Tablica ClickUp i przekształcaj swoje wielkie pomysły w projekty jednym kliknięciem

Twórz niestandardowe pulpity za pomocą Cele ClickUp

Przyspiesz swój dzień pracy dzięki Szablony ClickUp

limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele pomocnych funkcji, więc początkującym może zająć trochę czasu, aby odnaleźć się na platformie

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Streamline Twój dzień z automatyzacją Platforma automatyzacji

Uwielbiamy nasz stos technologiczny, ale ta technologia nie zawsze do siebie pasuje. Alternatywy IFTTT są świetnym rozwiązaniem do wypełnienia luki między aplikacjami, choć nie są idealnym rozwiązaniem. Nadal musisz przeskakiwać między platformami, oprogramowaniem do śledzenia celów i

zarządzanie zadaniami

do zrobienia swojej rzeczywistej pracy.

Czy nie nadszedł czas, aby przenieść wszystko na jedną platformę? ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, szablony, automatyzacje i wiele więcej w jednym miejscu. Można powiedzieć, że jesteśmy kompletnym pakietem. 🎁

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Stwórz obszar roboczy ClickUp za darmo, aby zobaczyć naszą platformę w akcji. Wypróbuj ją sam: Zarejestruj się w ClickUp już teraz.