10 najlepszych alternatyw i konkurentów Agile CRM w 2024 roku

W dzisiejszych czasach prawie niemożliwe jest zbudowanie konkurencyjnego Businessu bez solidnej bazy danych strategii zarządzania relacjami z klientami (CRM) .

Wiele różnych narzędzi CRM na rynku ewoluowało, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w każdej branży. Jedną z największych marek w branży jest Agile CRM, ale nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla każdego.

Te 10 najlepszych alternatyw Agile CRM oferuje określone funkcje i wyspecjalizowane narzędzia, które pasują do unikalnych wymagań biznesowych, z doskonałą opcją na każdą kieszeń.

Czym jest Agile CRM?

Agile CRM to popularny, oparty na chmurze produkt do zarządzania relacjami z klientami (CRM), przeznaczony dla małych Business i średnich firm.

Łączy sprzedaż, marketing i zarządzanie usługami w jedną platformę. Pozwala to Businessowi na automatyzację kampanii marketingowych, zarządzanie szansami sprzedaży i zapewnienie lepszej obsługi klienta. Teams korzystają z automatyzacji cyklu pracy, zarządzania zespołami sprzedażowymi i narzędzia do raportowania które dobrze skalują się wraz z rozwojem Business.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Agile CRM?

Szukając najlepszej alternatywy Agile CRM dla swojego budżetu i organizacji, zastanów się, w jaki sposób każda z poniższych funkcji CRM odnosi się do twoich konkretnych, unikalnych wymagań biznesowych:

Automatyzacja sprzedaży: Skuteczne alternatywy Agile CRM muszą oferowaćautomatyzację sprzedaży funkcje, które są co najmniej tak solidne, jak te dostarczane przez Agile CRM

Skuteczne alternatywy Agile CRM muszą oferowaćautomatyzację sprzedaży funkcje, które są co najmniej tak solidne, jak te dostarczane przez Agile CRM Automatyzacja marketingu: Podobnie, wybrany CRM powinien zapewniać potężne narzędzia do automatyzacjikampanie marketingowe podobnie jak Agile CRM

Podobnie, wybrany CRM powinien zapewniać potężne narzędzia do automatyzacjikampanie marketingowe podobnie jak Agile CRM Obsługa klienta: Słaba obsługa klienta jest czynnikiem decydującym, gdy przechodzisz między systemami CRM i przenosisz wiele danych

Słaba obsługa klienta jest czynnikiem decydującym, gdy przechodzisz między systemami CRM i przenosisz wiele danych Przystępność cenowa: Ceny Agile CRM są konkurencyjne, a najlepsze alternatywy Agile CRM również oferują przystępne ceny

Ceny Agile CRM są konkurencyjne, a najlepsze alternatywy Agile CRM również oferują przystępne ceny Skalowalność: Świetna alternatywa musi skalować się wraz z potrzebami twojego biznesu, abyś nie potrzebował później innego rozwiązania

Świetna alternatywa musi skalować się wraz z potrzebami twojego biznesu, abyś nie potrzebował później innego rozwiązania Darmowa wersja: Darmowa wersja lub okres próbny pozwala ocenić oprogramowanie przed podjęciem commitu, a najlepsze darmowe opcje oprogramowania CRM powinny nadal zapewniać dostęp do potężnych funkcjiNarzędzia Agile ## 10 najlepszych zwinnych alternatyw CRM do wykorzystania w 2024 roku

Przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi na rynku. Skorzystaj z tej listy, aby zawęzić wybór i szybko znaleźć rozwiązanie, które sprawdzi się w Twojej organizacji.

Zastąp Agile CRM systemem ClickUp do śledzenia powiązań z klientami, automatyzacji zadań i zarządzania projektami

ClickUp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym" narzędzie wydajności które stanowi wsparcie dla metodologii Agile. The Agile funkcja obejmuje elastyczny zarządzanie zadaniami system, który dostosowuje się do popularnych metod, takich jak Scrum, i umożliwia podział złożonych zadań na zarządzalne jednostki. ClickUp CRM wprowadza tę elastyczność do zarządzania relacjami z klientami. Oprogramowanie ułatwia zarządzanie informacjami o klientach i interakcjami w ramach tego samego obszaru roboczego, co powiązane projekty.

Umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, zgłoszeń od klientów, opinii, raportów o błędach i nie tylko. Pola niestandardowe umożliwiają również przedstawicielom handlowym i zespołom marketingowym przechowywanie danych specyficznych dla klienta.

Platforma zawiera dużą kolekcję szablonów ułatwiających wdrożenie. Obejmują one Szablony CRM , Zwinne szablony i szablony, które zaspokoją niemal każdą potrzebę biznesową.

ClickUp najlepsze funkcje

Dostawca pojedynczej platformy dlaZwinne zarządzanie projektamizarządzania procesami sprzedaży i niestandardowej obsługi klienta

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają zespołom sprzedażowym lepsze zarządzanie powiązaniami z klientami

Zaawansowane funkcje pomagają w automatyzacji kampanii marketingowych i usprawnieniu procesów sprzedaży

Dostarcza narzędzia AI, które pomagają sprzedawcom tworzyć bardziej atrakcyjne komunikaty dla niestandardowych klientów

Integracja z popularnymi platformami mediów społecznościowych w celu zwiększenia zaangażowania w sieci

Dostawca oferuje rozszerzone opcje niestandardowe, aby dopasować się do niemal każdej potrzeby biznesowej lub cyklu pracy

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby aplikacja mobilna miała więcej funkcji

Nowi użytkownicy muszą nauczyć się wszystkich funkcji aplikacji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot CRM to przyjazna dla użytkownika platforma, która integruje się z rozszerzonym pakietem produktów HubSpot. Razem dostarczają kompleksowe rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, usług i zarządzania stroną internetową.

Wersja Free ich CRM dostarcza podstawowe funkcje odpowiednie dla małych i średnich Businessów. HubSpot jest również dobrym wyborem, gdy priorytetem jest skalowalność. Dodatki premium pozwalają na zwiększenie funkcji wraz z potrzebami firmy.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

CRM typu "wszystko w jednym", który łączy w sobie automatyzację marketingu, automatyzację sił sprzedaży i możliwości obsługi klienta

Wersja Free umożliwia małym firmom rozpoczęcie pracy z e-mail marketingiem, zarządzaniem potencjalnymi klientami i potokiem sprzedaży

Zaawansowane narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają automatyzację kampanii marketingowych dostosowanych do niestandardowych zachowań klientów

Wgląd w czasie rzeczywistym w możliwości sprzedaży i odwiedzających pomaga Businessowi zarządzać niestandardowymi interakcjami z klientami

Skalowalność dla rozwijających się firm dzięki możliwości obsługi nieograniczonej liczby użytkowników i kontaktów

Automatyzacja obsługi usprawnia obsługę klienta w celu dalszej poprawy powiązań z klientami

Limity HubSpot CRM

Warstwa Free ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Narzędzia do raportowania nie są tak solidne, jak niektóre inne opcje

Cennik HubSpot CRM

**Free

Starter: $20/miesiąc

$20/miesiąc Profesjonalny: $1,600/miesiąc

$1,600/miesiąc Enterprise: $5,000/miesiąc

HubSpot CRM oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 500 recenzji)

3. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM jest częścią pakietu aplikacji Zoho, który oferuje szeroką listę funkcji dla Businessu każdej wielkości. Jest dobrze znany ze swoich niestandardowych opcji. Na przykład wielokanałowe wsparcie pozwala firmie na połączenie z klientami za pośrednictwem e-maila, telefonu, czatu na żywo i mediów społecznościowych.

CRM nie tylko integruje się z ponad 40 aplikacjami z pakietu Zoho, ale także zapewnia wsparcie dla integracji innych dostawców.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Dostawca kompleksowego zestawu funkcji do automatyzacji sprzedaży i zarządzania niestandardowymi relacjami z klientami

Zaawansowana automatyzacja marketingu do zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami i automatyzacji kampanii marketingowych

Wsparcie wielu pipeline'ów do zarządzania procesem sprzedaży

Analizy w czasie rzeczywistym zapewniają dostawcom praktyczny wgląd w lejek sprzedaży

Integracja z mediami społecznościowymi w celu angażowania i śledzenia potencjalnych klientów w różnych kanałach sprzedaży

Limity Zoho CRM

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Niektóre integracje mogą być trudne do ustawienia

Cennik Zoho CRM

Free

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 2 000 opinii)

4.0/5 (ponad 2 000 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 000 opinii)

4. EngageBay

Via EngageBay EngageBay integruje funkcje marketingowe, sprzedażowe i serwisowe w swoim CRM. Oprogramowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla małych firm i startupów, dostarczając im potężne, ale łatwe w użyciu rozwiązanie, które pomaga im zacząć odkrywać korzyści, jakie zapewnia dobry CRM.

Jego funkcje obejmują e-mail marketing, generowanie leadów i funkcje obsługi klienta, dzięki czemu otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje EngageBay

Dostawca pojedynczej platformy do zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami, operacjami sprzedaży i procesami marketingowymi

Oferuje zaawansowane narzędzia automatyzacji marketingu do zarządzania procesami sprzedaży i automatyzacji kampanii marketingowych

Funkcje automatyzacji sprzedaży ułatwiają zespołom sprzedażowym planowanie spotkań i śledzenie szans sprzedaży

Narzędzia do zarządzania leadami przechwytują i pielęgnują leady z formularzy internetowych lub innych punktów zaangażowania w sieci

Funkcje e-mail marketingu pozwalają na spersonalizowany marketingkomunikację z klientem Limity EngageBay

Użytkownicy raportowali sporadyczne usterki, które zakłócały cykl pracy

Aplikacja mobilna nie jest tak funkcjonalna jak wersja komputerowa

Ceny EngageBay

**Free

Podstawowy: $11.04/miesiąc na użytkownika

$11.04/miesiąc na użytkownika Growth: $42.49/miesiąc za użytkownika

$42.49/miesiąc za użytkownika Pro: $67.99/miesiąc na użytkownika

EngageBay oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 550 recenzji)

5. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 łączy CRM, zarządzanie projektami i tworzenie stron internetowych w jednej platformie. Jest znana z funkcji, które umożliwiają i zachęcają do współpracy w ramach Teams. Posiada narzędzia do komunikacji, zarządzania zadaniami i CRM, dzięki czemu może służyć szerokiemu zakresowi potrzeb biznesowych.

Dzięki takiemu rozszerzeniu funkcji, Bitrix24 zapewnia całościowy widok działalności firmy.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Oferuje współpracę zespołu sprzedaży, zarządzanie projektami i zarządzanie powiązaniami z klientami na jednej platformie

Posiada tablice Kanban dla wielu potoków sprzedaży, aby ułatwić zarządzanie potokami sprzedaży w całej firmie

Funkcje automatyzacji marketingu ułatwiają projektowanie złożonych kampanii marketingowych

Narzędzia do komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym czat i wideokonferencje, pomagają zespołom sprzedaży i obsługi klienta

Automatyzacja cyklu pracy usprawnia operacje biznesowe i procesy sprzedaży

Limity Bitrix24

Małe Businessy mogą uznać oprogramowanie za bardziej złożone niż tego potrzebują

Niektórzy użytkownicy zgłaszają konieczność poświęcenia znacznej ilości czasu na wdrożenie się do platformy ze względu na jej złożoność

Ceny Bitrix24

**Free

Podstawowy: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników

$49/miesiąc dla pięciu użytkowników Standardowy: $99/miesiąc dla 50 użytkowników

$99/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: 199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 750 recenzji)

6. Keap

Via Keap Wcześniej znana jako Infusionsoft, Keap jest platformą CRM i automatyzacji marketingu przeznaczoną dla małych firm, które chcą się rozwijać. Oferuje ona zarządzanie klientami funkcje e-mail marketingu i e-commerce.

Usługi te są wzbogacone o solidne funkcje automatyzacji Keap, które pomagają jeszcze bardziej usprawnić interakcje z klientami. Wszystko można zautomatyzować, od obsługi klienta po procesy płatności, oszczędzając czas zapracowanych przedsiębiorców i małych teamów.

Najlepsze funkcje Keap

Dostawca rozszerzonych funkcji automatyzacji sprzedaży i marketingu dla firm każdej wielkości

Narzędzia CRM usprawniają obsługę klienta poprzez śledzenie jego interakcji i historii

Intuicyjne narzędzia do zarządzania potokiem sprzedaży pomagają przedstawicielom handlowym w ustalaniu priorytetów i zarządzaniu transakcjami

E-mail marketing i formularze internetowe usprawniają pozyskiwanie i pielęgnowanie leadów

Zaawansowane funkcje automatyzacji kampanii marketingowych oszczędzają czas i pieniądze firmy

Limity Keap

Kompleksowe ustawienie funkcji wiąże się ze stromą krzywą uczenia się

Kreator kampanii nie jest tak intuicyjny, jak chcieliby tego niektórzy klienci

Ceny Keap

Pro: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Max: 289 USD/miesiąc

289 USD/miesiąc Ultimate: 349 USD/miesiąc

Keap oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1,200 recenzji)

7. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce Salesforce Sales Cloud jest częścią większej platformy Salesforce, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych alternatyw Agile CRM na rynku. Platforma ta znana jest ze swojej skalowalności, dużego ekosystemu i wysoce konfigurowalnego charakteru.

Została zaprojektowana do zarządzania procesem sprzedaży, w tym wszystkimi interakcjami z klientami. Użytkownicy korzystają również z rozszerzonej analityki biznesowej opartej na zaawansowanych możliwościach AI w celu uzyskania lepszego wglądu.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Dostawca solidnego systemu CRM do efektywnego zarządzania niestandardowymi relacjami z klientami

Zaawansowane narzędzia do automatyzacji marketingu i sprzedaży pomagają tworzyć lepsze kampanie marketingowe

Analizy w czasie rzeczywistym zapewniają dostawcom wgląd w usprawnione zarządzanie procesami sprzedaży

Zaawansowane funkcje wspierają złożone procesy sprzedaży i operacje biznesowe

Bezproblemowa integracja z popularnymi platformami mediów społecznościowych w celu dopasowania do różnych strategii marketingowo-sprzedażowych

Limity Salesforce Sales Cloud

Koszty szybko rosną w przypadku dodawania wielu niestandardowych rozwiązań i dodatkowych modułów

To oprogramowanie jest złożone i może przytłaczać nowych użytkowników

Ceny Salesforce Sales Cloud

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: 330 USD/miesiąc za użytkownika

330 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited+: $500/miesiąc na użytkownika

Salesforce Sales Cloud oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 17 000 recenzji)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive to platforma CRM, która koncentruje się głównie na zarządzaniu sprzedażą. Pomaga małym i średnim Businessom śledzić ich procesy sprzedażowe.

Platforma kładzie duży nacisk na prostotę i użyteczność, co czyni ją popularnym wyborem dla użytkowników rozpoczynających pracę z CRM. Przykładowo, wizualny interfejs zarządzania pipeline'ami zapewnia szybki widok wszystkich różnych transakcji i ich statusów.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie CRM usprawnia zarządzanie potokiem sprzedaży i optymalizuje proces sprzedaży

Widoczność lejków sprzedaży w czasie rzeczywistym umożliwia przedstawicielom handlowym lepsze zarządzanie szansami sprzedaży

Zmniejsza obciążenie administracyjne teamów sprzedażowych dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji

E-mail marketing pomaga pielęgnować leady i skutecznie komunikować się z potencjalnymi klientami

Oferuje intuicyjny interfejs do zarządzania wieloma lejkami sprzedaży, dzięki czemu idealnie nadaje się do dużych operacji sprzedaży

Automatyzacja cykli pracy pomaga firmom zarządzać wysiłkami marketingowymi związanymi ze sprzedażą

Limity Pipedrive

Niektórzy użytkownicy ze złożonymi procesami sprzedaży oczekiwali większej liczby funkcji

Funkcje raportowania nie są tak rozbudowane, jak chcieliby tego niektórzy klienci

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90/miesiąc

$14.90/miesiąc Zaawansowany: 27,90 USD/miesiąc

27,90 USD/miesiąc Profesjonalny: $49.90/miesiąc

$49.90/miesiąc Power: $64.90/miesiąc

$64.90/miesiąc Enterprise: $99/miesiąc

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 500 recenzji)

9. Freshworks CRM

Via Freshworks Freshworks CRM, wcześniej znany jako Freshsales, to przyjazny dla użytkownika, ale potężny CRM, który łączy w sobie automatyzację sprzedaży i marketingu. Znany ze swojej łatwości obsługi i przejrzystego interfejsu, Freshworks jest popularnym dodatkiem do pakietu produktów Freshworks (z którym integruje się bezbłędnie).

Razem narzędzia te stanowią przystępny, ale kompleksowy zestaw narzędzi dla dostawców z sektora Business. Użytkownicy Business mogą opracować plan strategiczny i wdrożyć go na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Freshworks CRM

Łączy w sobie CRM sprzedaży i automatyzację marketingu, tworząc kompleksowe rozwiązanie do zarządzania niestandardowymi powiązaniami z klientami

Wizualne lejki sprzedaży i funkcje automatyzacji znacznie ułatwiają zarządzanie lejkami sprzedaży

Analityka w czasie rzeczywistym pomaga zespołom sprzedażowym lepiej zrozumieć zachowania klientów, aby zoptymalizować strategie sprzedaży

Narzędzia e-mail marketingu usprawniają kampanie marketingowe i zarządzanie potencjalnymi klientami

Limity Freshworks CRM

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu z niektórymi innymi rozwiązaniami CRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że niektóre integracje stron trzecich są niezgrabne i mylące

Ceny Freshworks CRM

Free (dla maksymalnie trzech użytkowników)

(dla maksymalnie trzech użytkowników) Growth: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshworks CRM oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 7 000 opinii)

4,5/5 (ponad 7 000 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 opinii)

10. Nutshell

Via Nutshell Nutshell to platforma CRM i e-mail marketingu skierowana do małych firm, które potrzebują prostego i skutecznego rozwiązania do zarządzania powiązaniami z klientami. Oferuje automatyzację procesów sprzedaży, zarządzanie pipeline i narzędzia do śledzenia wydajności.

Zaletą platformy jest łatwość obsługi. Pozwala ona teamom sprzedażowym na szybkie rozpoczęcie pracy przy minimalnym przeszkoleniu.

Nutshell najlepsze funkcje

Dostawca prostego rozwiązania CRM z funkcjami automatyzacji sprzedaży

Narzędzia do zarządzania potokiem sprzedaży zapewniają przejrzystą wizualizację procesów sprzedaży

Narzędzia e-mail marketingu pozwalają na spersonalizowane kampanie i lepsze zarządzanie leadami

Śledzenie szans sprzedaży w czasie rzeczywistym pomaga zespołom sprzedażowym działać szybko i skutecznie

Automatyzacja usprawnia działania sprzedażowe i skraca czas poświęcany na wykonywanie powtarzalnych zadań

Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia płynną krzywą adaptacji dla przedstawicieli handlowych

Ograniczenia Nutshell

Niektórzy recenzenci chcieliby zobaczyć bardziej rozszerzone narzędzia do raportowania

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje jak wersja komputerowa

Ceny Nutshell

Foundation: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Pro: $42/miesiąc na użytkownika

$42/miesiąc na użytkownika Power AI: $52/miesiąc na użytkownika

$52/miesiąc na użytkownika Enterprise: $67/miesiąc na użytkownika

Nutshell oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 850 recenzji)

4.2/5 (ponad 850 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

Rozpocznij swoją podróż do lepszego zarządzania relacjami z klientami

Dobry CRM to jedna z najlepszych inwestycji, jakie można poczynić w swoim biznesie. Relacje z klientami tworzą lub niszczą Twoją firmę, więc wszelkie narzędzia do poprawy tych relacji zapewnią Ci przewagę konkurencyjną.

Jako jedna z najlepszych alternatyw Agile CRM, ClickUp toruje drogę do doskonałego zarządzania relacjami z klientami i rozszerzenia funkcji wydajności, które usprawnią każdy obszar Twojego biznesu.

Gotowy na zrewolucjonizowanie swojego cyklu pracy? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i odkryj płynne zarządzanie relacjami z klientami wraz z potężnymi funkcjami zwiększającymi wydajność.