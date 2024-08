Anyword vs. Jasper: Który asystent pisania AI jest najlepszy?

Anyword i Jasper to narzędzia do copywritingu oparte na sztucznej inteligencji, ale która opcja jest najlepsza w starciu Anyword vs. Jasper?

W tym przewodniku porównamy te dwa narzędzia, aby dowiedzieć się, które z nich plasuje się na szczycie, jeśli chodzi o generowanie treści, głos marki i kampanie marketingowe. Odkryj, który z nich jest lepszym pisarzem AI i narzędziem marketingowym dla Ciebie - lub czy nasza dodatkowa sugestia jest idealnym rozwiązaniem. 🎉

Czym jest Anyword?

Anyword to platforma AI do pisania tekstów, która została zaprojektowana z myślą o liderach marketingu i agencjach. Narzędzie opiera się w dużej mierze na koncepcji ulepszania kampanii marketingowych za pomocą sztucznej inteligencji - niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie treści, czy korektę.

Via Anyword To narzędzie do tworzenia treści jest doskonałym wyborem dla zespołów, które chcą skupić się na generowaniu leadów, marketingu treści lub optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). 🔍

Funkcje Anyword

Stos funkcji Anyword obejmuje intuicyjny edytor blogów, jakiego można oczekiwać od narzędzia do tworzenia treści Narzędzie do pisania AI . Poza tym platforma ma również edytor oparty na danych, który pomaga w tworzeniu reklam cyfrowych, narzędzie do kopiowania stron internetowych oraz narzędzie do kopiowania, które zapewnia bardziej dostosowane i istotne dla marki wyniki.

Przyjrzyjmy się bliżej wyróżniającym się elementom Anyword, abyśmy mogli porównać je z ofertą Jasper.

1. Generowanie treści AI

Anyword ma wiele do zaoferowania zespołom marketingowym i firmom SaaS, jeśli chodzi o generowanie treści AI.

Skorzystaj z funkcji edytora opartego na danych Anyword, aby wykorzystać swoje cele i dane marketingowe do tworzenia bardziej skutecznych treści marketingowych. Uzyskaj predykcyjne wyniki wydajności dla reklamy na Facebooku, strony docelowej i napisów na Instagramie, a następnie skorzystaj z sugestii opartych na sztucznej inteligencji, aby uczynić je bardziej angażującymi dla docelowych odbiorców.

Tworzenie treści za pomocą pakietu narzędzi AI Anyword

Dla zespołów, które chcą tworzyć blogi, dostępne jest dedykowane narzędzie. Skorzystaj z kreatora blogów, aby nie tylko wygenerować samą treść, ale także ustawić własne słowa kluczowe dla bardziej zoptymalizowanej kopii i uzyskać sugestie dotyczące tytułu. Istnieje również wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, więc nie musisz się martwić o prawa autorskie.

2. Brand Voice

Anyword jest w stanie analizować i oceniać treści pod kątem celów, co ułatwia osiągnięcie celu i konsekwentne utrzymywanie głosu marki.

Dostosowywanie treści w oparciu o grupy docelowe odbiorców

Możesz ustawić własne zasady marki i niedozwolone terminy w Anyword, a system będzie monitorował ton treści w centralnym centrum marki. Skorzystaj z wbudowanej funkcji grupy docelowej, aby zidentyfikować swoich odbiorców i dostosować do nich swoje treści za każdym razem.

3. Kampanie marketingowe

Dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej w platformę możesz tworzyć, optymalizować i skalować swoje kampanie marketingowe.

Anyword oceni Twoje treści, abyś wiedział, które z nich prawdopodobnie będą działać najlepiej

Zamiast ręcznie testować A/B setki tekstów, użyj sztucznej inteligencji Anyword, aby ocenić i polecić treści, które prawdopodobnie osiągną najlepsze wyniki w testach. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, jak wypada Twój tekst reklamowy, dzięki czemu możesz podejmować mądrzejsze decyzje podczas projektowania i wdrażania kampanii marketingowych.

Użyj Anyword, aby zoptymalizować swoje kampanie nie tylko w mediach społecznościowych. Generuj teksty dla kampanii content marketingowych, optymalizuj tematy wiadomości e-mail i pisz strony docelowe ukierunkowane na konkretne osoby.

Ceny Anyword

Starter: $39/miesiąc dla jednego użytkownika

$39/miesiąc dla jednego użytkownika Data-Driven :$79/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

:$79/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Business: Od 349$/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

Od 349$/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Czym jest Jasper AI? Jasper (czasami znany jako Jasper AI, a wcześniej jako Jarvis) opisuje siebie jako "AI copilot dla zespołów korporacyjnych" i rozwinął się nie tylko jako

Narzędzie do copywritingu AI w kompleksową platformę marketingową.

Jasper AI obejmuje teraz Narzędzia do tworzenia treści AI , inteligencja danych i przyspieszenie kampanii marketingowych. 📊

Funkcje Jasper AI

Podobnie jak Anyword, Jasper AI został zaprojektowany z myślą o zespołach opartych na danych. Jest to platforma, która może być używana nie tylko do generowania kopii za pomocą kilku kliknięć, ale także do tworzenia wiadomości zgodnych z celami i głosem marki.

Oto, jak Jasper AI kształtuje się, jeśli chodzi o te kluczowe obszary wydajności.

1. Generowanie treści AI

Jasper AI rozpoczął życie jako narzędzie do pisania blogów i treści, a funkcje te pozostają silną częścią zestawu narzędzi. Ale rozwinęło się w narzędzie, które jest idealne do pisania wysokiej jakości treści i długich treści.

Tworzenie wszystkich rodzajów treści za pomocą Jasper - od postów na blogu i e-maili promocyjnych po podpisy na Instagramie

Zespoły mogą używać Jasper do tworzenia treści i kopii do różnych zastosowań, w tym kopii stron internetowych, treści blogów oraz podpisów lub kopii w mediach społecznościowych. Korzystaj z wbudowanego edytora dokumentów, aby podpowiadać, pisać i edytować kopie.

Analizuj swoje długie treści w porównaniu z konkurencją dzięki opcjonalnej integracji SurferSEO i korzystaj z narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że kopia nie jest zbyt podobna do innych.

Jasper AI to także świetne narzędzie do tworzenia treści dla innych kanałów. Większość narzędzi do pisania AI ma ograniczone szablony. Jednak to narzędzie pozwala wybrać jeden z ponad 50 szablonów do tworzenia treści dla e-maili marketingowych, kampanii reklamowych Google, postów w mediach społecznościowych i stron docelowych.

Skorzystaj z edytora pisania jednym kliknięciem, aby dostosować ton pisania i wprowadzać ulepszenia podczas pisania.

2. Brand Voice

Utrzymanie tonu głosu i osobowości marki w całym tekście ma kluczowe znaczenie, a Jasper Brand Voice może uprościć ten proces.

Utrzymuj bazę wiedzy w Jasper, aby pomóc jej nauczyć się głosu Twojej marki

Wprowadź Jasper AI do swojego przewodnika po stylu, tożsamości marki, bazy danych produktów i strony internetowej firmy, aby wygenerować jeszcze bardziej spersonalizowaną kopię. Platforma wykorzysta te dane, aby nie tylko dostosować generowanie treści przez AI, ale także sprawdzić niespójności w treści.

3. Kampanie marketingowe

Podejście Jasper do kampanii marketingowych pozwala tworzyć całe kolekcje treści z jednego briefu.

Prześlij brief i pozwól Jasper wygenerować treść kampanii

Napisz brief w Jasper AI lub prześlij istniejący i użyj go do zasilenia treści kampanii w wielu kanałach. Funkcja Instant Magic umożliwia generowanie kopii dla różnych zasobów w ciągu kilku chwil - od informacji prasowych i studiów przypadku po skrypty TikTok i opisy produktów e-commerce.

Współpracuj z członkami zespołu podczas pracy nad kampaniami dzięki udostępnianiu dokumentów i etykietom statusu. Podziel się swoimi pomysłami na kampanię z interesariuszami, aby uzyskać zgodę na kluczowe zasoby przed ich wdrożeniem.

Ceny Jasper AI

Kreator: 39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika Teams: $99/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

$99/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Biznes: Kontakt w sprawie cen

Anyword vs. Jasper AI: Porównanie funkcji

Anyword i Jasper AI to przydatne narzędzia do pisania AI dla właścicieli firm i autorów treści, którzy chcą generować pomysły, wysokiej jakości treści i zoptymalizowane kopie dla stron internetowych i kampanii marketingowych.

Oba narzędzia zapewniają to dobrze, ale czy istnieje wyraźny zwycięzca, jeśli chodzi o te kluczowe funkcje? 🏆

1. Generowanie treści AI

Zarówno Anyword, jak i Jasper dobrze radzą sobie z tworzeniem treści AI. Mają dedykowane narzędzia do pisania i edytowania treści, z specjalnie zaprojektowanymi szablony do pisania treści które ułatwiają generowanie kopii dla określonych zasobów.

Edycja treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję jest płynna na obu platformach, dzięki czemu można dostosować kopię przed publikacją. Dzięki wbudowanym narzędziom do sprawdzania plagiatu nie musisz płacić dodatkowo za inne narzędzie, aby upewnić się, że Twoje treści są wolne od zmartwień.

2. Brand Voice

Podczas gdy Anyword i Jasper koncentrują się na utrzymaniu głosu marki, funkcja ta jest bardziej rozwinięta w Jasper.

Inteligencja marki Jasper jest wypiekana przez cały czas, a możliwość przesłania wytycznych dotyczących marki i katalogu produktów firmy daje przewagę, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania kopii skoncentrowanych na marce.

3. Kampanie marketingowe

Anyword i Jasper AI mają funkcje zaprojektowane w celu ułatwienia tworzenia i wdrażania kampanii marketingowych.

Anyword wyróżnia się wykorzystaniem danych do wskazania najlepszych strategii i kopii do wykorzystania, podczas gdy Instant Magic Jaspera umożliwia zespołom szybkie tworzenie treści na podstawie jednego briefu. Zespoły, które chcą bardziej analitycznego podejścia do strategii kampanii, mogą preferować Anyword, podczas gdy zespoły, które preferują szybkość, mogą uznać, że Jasper bardziej im odpowiada, porównując narzędzia do pisania AI.

Anyword vs. Jasper na Reddicie

Często najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniego narzędzia programistycznego jest wysłuchanie opinii innych użytkowników, a najlepszym miejscem do tego jest Reddit. Co użytkownicy Reddita sądzą o Anyword vs. Jasper? 🤖

Okazuje się, że nie ma zbyt wiele dyskusji porównujących te dwa narzędzia marketingowe i marketingowe narzędzia AI dla mediów społecznościowych między sobą. Znaleźliśmy wątek o alternatywach Jaspera który jednak przedstawił obie aplikacje w dobrym świetle - i podkreślił wbudowany optymalizator treści Anyword.

Podobny rezultat można osiągnąć za pomocą Jaspera, ale potrzebna będzie wtyczka SurferSEO.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Anyword vs. Jasper

Jeśli chodzi o Jasper vs. Anyword, nie ma wyraźnego zwycięzcy. Mamy jednak ekscytującą alternatywę, którą chcemy ci przedstawić - ClickUp.

Uważamy, że ClickUp jest wyróżniającym się konkurentem, jeśli chodzi o ranking najlepszych narzędzi do tworzenia treści AI. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp AI, ClickUp Docs i ClickUp Tasks, łatwo zrozumieć, dlaczego tak wiele zespołów marketingowych i korporacyjnych wybiera ClickUp do zasilania swoich kampanii.

1. ClickUp AI

Chociaż jest stosunkowo nowy, ClickUp AI już tworzy fale w świecie narzędzi do pisania AI. 🌊

ClickUp AI działa jako pierwszy tego rodzaju asystent oparty na sztucznej inteligencji. Użyj tego narzędzia sztucznej inteligencji, aby usprawnić przepływ pracy, uprościć procesy i generować treści z dużą szybkością i skalą.

Korzystaj ze sztucznej inteligencji ClickUp, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI pozwala pracować szybciej. Zadanie, które wcześniej zajmowało Ci 30 minut, teraz może zająć Ci mniej niż minutę. Analizuj długie treści, aby stworzyć dokładne podsumowanie do raportów marketingowych, edytuj i ulepszaj kopie za pomocą wbudowanego edytora i idealnie formatuj swoje treści za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Poproś ClickUp AI o pomoc w zadaniach marketingowych, aby nie tylko zaoszczędzić czas, ale także dodać trochę kreatywności do procesu. Generuj wysokiej jakości pomysły na strategie kampanii, nazywaj cechy produktów, planuj wydarzenia marketingowe, twórz ankiety wśród użytkowników i wymyślaj angażujące hasła marketingowe w kilka chwil.

Ponieważ ClickUp AI istnieje w ekosystemie ClickUp, może zmienić sposób, w jaki pracujesz. Twórz kampanie marketingowe z prędkością błyskawicy, pisz e-maile promocyjne, twórz raporty kampanii marketingowych i twórz briefy treści w kilka chwil. Poza marketingiem, ClickUp AI może zasilić Twój dzień pracy w każdej funkcji - od zarządzania projektami po planowanie zasobów.

2. Dokumenty ClickUp

ClickUp to nie tylko przyjazny dla użytkownika asystent pisania AI. To w pełni funkcjonalna platforma, która zapewnia jedno miejsce do przechowywania pomysłów, pisania treści i współpracy z innymi za pośrednictwem Dokumenty ClickUp . 📝

Korzystaj z ClickUp Docs na każdym etapie procesu marketingowego. Twórz agendy spotkań kampanii, planuj swoją pracę za pomocą szablon kalendarza treści , udostępniaj raporty marketingowe interesariuszom i stwórz wewnętrzną wiki lub bibliotekę zasobów dla wszystkich treści.

Uzyskaj szybki wgląd we wszystkie połączone podstrony i relacje w ClickUp Docs, aby zachować porządek i połączyć pracę

Pracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i freelancerami oraz oznaczaj ich, aby przyciągnąć ich uwagę. Zostawiaj komentarze, przypisuj elementy działań i przekształcaj linie tekstu w zadania, które można śledzić w czasie.

Uczyń ClickUp Docs częścią swojego przepływu pracy i usprawnij cały proces marketingowy. Pisz treści, przechowuj pomysły, współpracuj z innymi i organizuj wszystkie swoje zasoby w jednym miejscu.

3. Zadania ClickUp

Oprócz organizowania zasobów i wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia zwycięskich treści, ClickUp doskonale sprawdza się w umożliwianiu zespołowi śledzenia postępów. Użyj Zadania ClickUp aby pociągnąć wszystkich do odpowiedzialności i ułatwić osiągnięcie celów kampanii. ✅

ClickUp Tasks sprawia, że utrzymanie porządku nie wymaga wysiłku. Planuj, organizuj i współpracuj przy różnych projektach dzięki naszemu oprogramowanie do zarządzania zadaniami które można dostosować do własnych potrzeb. Skorzystaj z naszego Szablony GTD i hacki produktywności aby pozostać zorganizowanym i pracować wydajniej.

Dodawaj wielu przypisanych, deleguj komentarze i twórz obliczenia za pomocą pól niestandardowych, a wszystko to z poziomu zadań ClickUp

Spraw, by zarządzanie zadaniami było oparte na współpracy dzięki wbudowanym wątkom komentarzy i wielu osobom przypisanym. Zamieniaj komentarze w elementy działań i unikaj nieporozumień, dodając nagrania ekranu, które można udostępniać członkom zespołu.

Przekształć te duże zadania kampanii marketingowej w mniejsze, bardziej osiągalne zadania, aby sprawdzać postępy. Twórz zadania i podzadania oraz korzystaj z zależności, aby wspierać strukturę i pracować szybciej w ramach projektu. Dodawaj powtarzające się zadania dla powtarzalnych działań i korzystaj z całego systemu, aby usprawnić sposób pracy jako zespół marketingowy.

Planuj i realizuj kampanie marketingowe z najlepszymi narzędziami do pisania AI

Ocena Jasper vs Anyword nie jest łatwa. Oba narzędzia do tworzenia treści mają coś do zaoferowania zespołom, które chcą skalować swoje działania marketingowe, z danymi i inteligencją w centrum. Anyword ma nieco więcej funkcji opartych na danych, podczas gdy funkcje Jasper ułatwiają tworzenie i wdrażanie zasobów w kilka chwil.

Przy tak wielu narzędziach programistycznych nie jest to po prostu przypadek Anyword vs Jasper. Może nadszedł czas, aby rozważyć jednego z najlepszych konkurentów opartych na sztucznej inteligencji dla obu narzędzi do tworzenia treści, ClickUp.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp AI oraz wszystkim narzędziom do zarządzania projektami i kampaniami, których możesz potrzebować, może to być platforma, której szukasz. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś, aby dowiedzieć się, jak może stać się Twoim silnikiem opartym na sztucznej inteligencji. ✨