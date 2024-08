10 najlepszych książek o koncentracji, które poprawią koncentrację w 2024 roku

Powiedz mi, czy to brzmi jak Ty:

rozpoczynasz dzień z wielką listą rzeczy do zrobienia, mając nadzieję, że wszystko zostanie zrobione. Ale w nocy zdajesz sobie sprawę, że ledwo zarysowałeś powierzchnię

kładziesz się spać, budzisz się następnego dnia i cykl się powtarza

Wszyscy mieliśmy takie dni. Jest to szczególnie trudne, gdy pracujesz zdalnie!

Rozproszenie uwagi wydaje się pojawiać wszędzie, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy chodzi o zalew e-maili i tekstów, zagubienie się w przewijaniu mediów społecznościowych, czy nawet oddawanie się maratonom programów telewizyjnych.

Niestety, im mniej skupiamy się na wykonywanym zadaniu, tym bardziej cierpi na tym nasza wydajność. Wydajność rozwija się dzięki głębokiemu skupieniu, więc ważne jest, aby mieć narzędzia do doskonalenia koncentracji.

Zagłębiliśmy się w wiele książek na temat zwiększania koncentracji i stworzyliśmy listę dziesięciu najlepszych. Możesz mieć pewność, że ci autorzy są ekspertami w pomaganiu ci w zwiększaniu umiejętności koncentracji.

Gotowy, by zanurzyć się w lekturze i uczyć się od ekspertów? 📚

10 najlepszych książek na temat koncentracji, które pomogą ci poprawić koncentrację

1.

Focus: Ukryta siła napędowa doskonałości autorstwa Daniela Golemana

Szczerze mówiąc, żałuję, że nie znalazłem tej książki wcześniej.

Goleman mówi o trzech formularzach skupienia (wewnętrznym, innym i zewnętrznym) i wyjaśnia, w jaki sposób zastosowanie każdego z nich może zmienić cię z prokrastynującego entuzjasty w osiągającego wysokie cele.

Jego wskazówki dotyczące zwiększania uwagi w hałaśliwym świecie, stawania się bardziej samoświadomym i zwiększania inteligencji emocjonalnej poważnie poprawią twoją grę skupienia, pomagając ci doskonalić się we wszystkich dziedzinach życia.

Ma statystyki, solidne badania i fascynujące studia przypadków z różnych pól, aby poprzeć swoje punkty. Ponadto, poświęca czas, aby rozbić to, co odróżnia przeciętne osoby osiągające wyniki od osób osiągających wysokie wyniki.

Nie przegap spostrzeżeń Golemana na temat mądrych nawyków zawartych w książce. Mówi on o medytacji uważności, skoncentrowanym przygotowaniu i pozytywnych wibracjach. Te wskazówki dotyczące rozwoju osobistego mogą pomóc w budowaniu zdrowych nawyków, uczeniu się nowych umiejętności i utrzymywaniu wysokiego poziomu wydajności przez dłuższy okres.

Postępuj zgodnie z tymi pomysłami, a zobaczysz duży wpływ na swoje skupienie i koncentrację.

To nie paplanina ludzi wokół nas jest najpotężniejszym rozpraszaczem, ale raczej paplanina naszych własnych umysłów. Całkowita koncentracja wymaga uciszenia tych wewnętrznych głosów. Zacznij kolejno odejmować siódemki od 100, a jeśli skupisz się na zadaniu, twoja strefa paplaniny ucichnie

Daniel Goleman

2.

The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less autorstwa Richarda Kocha

Czy rzeczy, na które poświęcasz 80% swojego czasu, są warte twojego wysiłku?

Dowiedz się tego z tej książki o ukierunkowanym powodzeniu. Jeśli chodzi o dopracowanie celów i priorytetów, ten tekst to twoja biblia.

Richard Koch wskazuje na zasadę 80/20, która jest istotna dla zasady Pareto w ekonomii (która mówi, że 80% produkcji pochodzi z 20% wkładu).

Wspiera tę odwieczną koncepcję ekonomiczną i przedstawia praktyczny sposób ustalania priorytetów i zwiększania wydajności.

Ta książka ujawnia zaskakująco prostą prawdę, że 80% twojego czasu jest prawdopodobnie marnowane na zadania, które nie mają znaczenia. Ale kiedy skupisz się na tych 20%, które się liczą, uwolnisz potencjał ogromnego powodzenia, skoncentrowanego życia i szczęścia.

W końcu nauczysz się dostrzegać istotne zadania w życiu osobistym, pracować mądrze, zarządzać czasem, zmieniać sposób myślenia i skutecznie ustalać priorytety.

Sposobem na stworzenie czegoś wielkiego jest stworzenie czegoś prostego.

Richard Koch

3.

Free to Focus: A Total Productivity System to Achieve More by Doing Less autorstwa Michaela Hyatta

Czy kiedykolwiek uwinąłeś się z jakimś zadaniem szybciej niż się spodziewałeś?

Michael pokazuje, dlaczego tak się dzieje i jak ustabilizować taką kulturę w każdym aspekcie własnego życia. W książce wspomina o sekretach, które wielokrotnie udowodniły, że pozwalają zrobić więcej przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku.

Mówi, że sekretem wydajności jest trzymanie się właściwych zadań, nawet gdy pojawiają się cyfrowe rozpraszacze, zamiast żonglowania zbyt wieloma rzeczami jednocześnie.

Przedstawia on system trzech kroków w celu zwiększenia samokontroli:

STOP: Zatrzymaj się, aby dowiedzieć się, nad czym pracujesz. Można to zrobić w trzech krokach: formułuj, oceniaj i odmładzaj

Zatrzymaj się, aby dowiedzieć się, nad czym pracujesz. Można to zrobić w trzech krokach: formułuj, oceniaj i odmładzaj CUT: Usuń zadania, które nie mają dużego znaczenia dla twojej wydajności i do zrobienia jedną z tych trzech rzeczy: wyeliminuj, zautomatyzuj lub deleguj

Usuń zadania, które nie mają dużego znaczenia dla twojej wydajności i do zrobienia jedną z tych trzech rzeczy: wyeliminuj, zautomatyzuj lub deleguj ACT: Jest to moment, w którym wykonujesz swoje najważniejsze zadania, odzyskując koncentrację i znajdując sposoby do zrobienia ich z mniejszym stresem i w krótszym czasie. Można to osiągnąć na trzy sposoby: konsolidować, wyznaczać i aktywować

Rozproszenie uwagi jest wrogiem wydajności, a wdrożenie strategii opisanych w tej książce obiecuje poprawę koncentracji i wydajności.

Produktywność nie polega na zrobieniu większej liczby rzeczy; polega na zrobieniu właściwych rzeczy

Michael Hyatt

4.

Projekt wydajności: Więcej osiągnięć dzięki zarządzaniu czasem, uwagą i energią autorstwa Chrisa Baileya

Czy kiedykolwiek chciałeś praktycznego przewodnika, aby wyostrzyć swoją ostrość? Ta książka jest właśnie tym.

Chris poświęcił rok na badania i eksperymenty przed napisaniem The Productivity Project. Dokładnie udokumentował to, co najlepiej sprawdziło się w jego przypadku, od zachowań po środowisko, aby poprawić swoją wydajność.

W książce Chris Bailey udostępnia kilka przydatnych wskazówek dotyczących wydajności, takich jak inteligentne korzystanie z kofeiny, poświęcanie mniejszej ilości czasu na ważne zadania, bardziej uważna praca poprzez spowolnienie, porzucanie nieistotnych rzeczy i akceptowanie niedoskonałości. Sugeruje również przydatną zasadę 20 sekund na radzenie sobie z rozpraszaniem uwagi.

Podejście Baileya łączy naukę, rzeczywiste testy i porady ekspertów, aby pomóc ci lepiej zarządzać swoim czasem, uwagą i energią.

Natłok obowiązków nie różni się niczym od lenistwa, jeśli nie prowadzi do niczego

Chris Bailey

5.

Getting Things Done: Sztuka bezstresowej wydajności autorstwa Davida Allena

Czy kiedykolwiek zmagałeś się z uporządkowaniem swoich najważniejszych zadań?

Getting Things Done autorstwa Davida jest odpowiedzią! David udostępnia sprawdzone techniki, które pomogą ci uporządkować priorytety.

Książka omawia trzy główne aspekty: opanowanie sztuki zrobienia rzeczy gotowych, osiągnięcie bezstresowej wydajności i wykorzystanie mocy kluczowych zasad.

Z biegiem czasu, Getting Things Done stała się znana jako

System wydajności GTD

, zyskując nawet przydomek "Biblii wydajności."

GTD pomaga śledzić bieżące zadania i planować kolejne. Chcesz zacząć korzystać z GTD? Możesz użyć

Szablon Getting Things Done firmy ClickUp

:

Wystarczy powiedzieć, że coś automatycznego i niezwykłego dzieje się w twoim umyśle, gdy tworzysz i skupiasz się na jasnym obrazie tego, czego chcesz

David Allen

6.

Najpierw rzeczy najważniejsze autorstwa Stephena Coveya

Co oznacza dla ciebie stawianie rzeczy na pierwszym miejscu?

Według dr Stephena Coveya,

"Stawianie rzeczy na pierwszym miejscu oznacza organizowanie i realizowanie najważniejszych priorytetów. To życie i kierowanie się zasadami, które mają dla ciebie największą wartość, a nie programami i siłami, które cię otaczają."

Ilustruje on kontynuację tego, co Dwight D. Eisenhower, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, przedstawił w 1954 roku podczas przemówienia.

Dwight powiedział: "Mam dwa rodzaje problemów, pilne i ważne"

Łatwe sortowanie długich list zadań dzięki szablonowi

Szablon matrycy Eisenhowera

by ClickUp

Książka Stephena idzie o krok dalej dzięki formule zarządzania czasem, która dzieli zadania na dwie kategorie: pilne i ważne. Podkreśla, że ważne zadania nie zawsze są pilne, a pilne zadania nie zawsze są ważne.

Książka bada również trzy różne generacje

zarządzanie czasem

: listy zadań, osobiste organizery z terminami i precyzowanie wartości.

Stephen podkreśla znaczenie priorytetyzacji istotnych, długoterminowych celów nad mniej ważnymi, pilnymi zadaniami.

7.

Głęboka praca autorstwa Cala Newporta

Czy zdarzyło ci się kiedyś tak pochłonąć jakimś zadaniem, że straciłeś poczucie czasu, a wszystko wokół ciebie stało się rozmazane?

To właśnie jest głęboka praca!

W swojej książce Newport opisuje głęboką pracę jako:

_"Aktywność zawodowa wykonywana w skupieniu bez rozpraszania uwagi, która popycha twoje możliwości poznawcze do ich limitu. Wysiłki te tworzą nową wartość, poprawiają umiejętności i są trudne do powtórzenia"

Dostarcza on przewodnik krok po kroku, jak przezwyciężyć rozproszenie i przekierować

skupienia

na pojedynczym zadaniu. Pierwsza część książki Deep Work przedstawia koncepcję głębokiej pracy (hiper-koncentracja) i przeciwstawia ją płytkiej pracy (bezmyślna i powierzchowna koncentracja).

W drugiej połowie książki, autor omawia cztery kluczowe działania mające na celu osiągnięcie głębokiej pracy, samokontroli i dyscypliny umysłowej:

Głęboka praca

Akceptacja nudy

Porzuć media społecznościowe

Opróżnij płycizny (wyeliminuj płytkie zadania)

Bada również filozoficzne podejścia do zastosowania głębokiej pracy w życiu zawodowym.

"Deep Work" to praktyczny przewodnik po samokontroli i skoncentrowanym życiu. Pomoże ci przezwyciężyć rozproszenie, zwiększyć koncentrację i skierować energię na to, co naprawdę ważne.

8.

Esencjalizm autorstwa Grega McKeowna

Czujesz się przepracowany i przytłoczony? Greg ma odpowiedzi na pytania dotyczące równowagi między pracą a życiem prywatnym.

W swojej książce uczy sztuki skupiania się na tym, co ważne i porzucania mniej ważnych zadań. Pokazuje, że esencjalizm nie jest tylko sztuczką zarządzania czasem, ale zdyscyplinowanym podejściem do identyfikowania tego, co najważniejsze i eliminowania reszty.

Podkreśla, w jaki sposób bycie bardziej selektywnym w kwestii tego, co istotne, pomaga odzyskać kontrolę nad swoimi wyborami, dzięki czemu można skupić swój czas, energię i wysiłek na tym, co naprawdę się liczy, wywierając bardziej znaczący wpływ na ważne cele i działania.

W esencjalizmie nie chodzi o to, jak zrobić więcej rzeczy; chodzi o to, jak zrobić właściwe rzeczy. Nie oznacza to także robienia mniej dla samego robienia mniej. Chodzi o jak najmądrzejsze inwestowanie swojego czasu i energii do zrobienia tego, co najważniejsze

Greg McKeown

Greg mówi o tym, że esencjalizm to sposób myślenia i styl życia.

Lektura Essentialism pomoże ci zrozumieć, jak ważne jest skupienie się na tym, co naprawdę ważne i podejmowanie świadomych decyzji. Odkryjesz proste kroki do zbadania, oceny, ograniczenia nadmiaru i podjęcia działań.

9.

Szybkie i wolne myślenie autorstwa Daniela Kahnemana

Czy zastanawiałeś się kiedyś, która część Twojego mózgu jest odpowiedzialna za zrobienie wszystkiego?

W swojej książce Daniel Kahneman analizuje sposób, w jaki działają nasze umysły. Rzuca światło na dwa systemy mózgowe, które napędzają ludzkie myślenie. Pierwszy jest szybki, automatyczny, emocjonalny i podświadomy, podczas gdy drugi jest wolniejszy, bardziej przemyślany i logiczny.

Badając ludzkie procesy myślowe, Kahneman odkrywa, kiedy należy polegać na przeczuciach, a kiedy ich nie brać pod uwagę. Udostępnia również wskazówki dotyczące wykorzystania zalet wolniejszego myślenia.

Ponadto dostawca dostarcza spostrzeżeń na temat podejmowania bardziej świadomych decyzji, pomagając ci

zwiększyć koncentrację

na tym, co naprawdę ważne.

Możesz do zrobienia kilka rzeczy na raz, ale tylko wtedy, gdy są one łatwe i niewymagające

**Daniel Kahneman

10.

Moja praca: Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long autorstwa Davida Rocka

Twoje nawyki

kształtują potencjał Twojego mózgu; jeśli nie będziesz o nich pamiętać, nie osiągniesz szczytowej formy.

W swojej książce David Rock przedstawia sposób działania mózgu i oferuje praktyczne porady dotyczące poprawy koncentracji w życiu. Omawia, w jaki sposób dobre nawyki mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i zwiększyć kreatywność.

Oto dziesięć wskazówek, które udostępnia, aby utrzymać mózg w najlepszej formie:

Oszczędzaj siłę swojego mózgu

Ogranicz rozpraszanie uwagi, aby pozostać skupionym

Utrzymuj odpowiedni poziom czujności umysłowej

Rób przerwy na chwile "Aha"

Ćwicz uważność, aby poprawić pamięć i strukturę mózgu

Używaj humoru, aby zmniejszyć niepewność i zyskać kontrolę

Uwolnij się od oczekiwań, aby uzyskać szczęśliwszy mózg i dobre nawyki

Zrozumienie, w jaki sposób nasz mózg rozwija się dzięki interakcjom społecznym i uczciwości

Dowiedz się, jaką wartość ma dla mózgu wzrost znaczenia lub statusu

Zrozumienie, dlaczego informacje zwrotne nie zawsze są do zrobienia

Uważność jest nawykiem; to coś, co im częściej robimy, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy w tym trybie z coraz mniejszym wysiłkiem... to umiejętność, której można się nauczyć. To dostęp do czegoś, co już mamy. Uważność nie jest trudna. To, co jest trudne, to pamiętanie o byciu uważnym

David Rock

Zacznij koncentrację z ClickUp

Czytanie książek jest bezcelowe, jeśli nie wprowadzisz w życie tego, czego się nauczyłeś. Jednym z inteligentnych sposobów, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami, jest użycie oprogramowania takiego jak ClickUp, aby usprawnić swoje zadania i zwiększyć koncentrację.

ClickUp może pomóc ci zoperacjonalizować wiele taktyk opisanych w tych książkach i włączyć je do swojej rutyny.

ClickUp to oprogramowanie typu "wszystko w jednym"

narzędzie do zarządzania projektami

które pozwala

obsługiwać cykl pracy

w jednej aplikacji.

Sprawdź te funkcje ClickUp, które mogą zwiększyć Twoją koncentrację w pracy i w życiu:

Cykle pracy ClickUp

Użyj ClickUp do projektowania cykli pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Limity ClickUp

przełączanie kontekstu

łącząc wszystkie zadania w jednym miejscu.

Koniec z żonglowaniem między aplikacjami, aby zarządzać swoją pracą - wszystko jest tutaj. Ponadto ClickUp integruje się z wieloma innymi aplikacjami, aby zwiększyć wydajność.

Blokada czasu ClickUp

Szablon blokowania harmonogramu od ClickUp

Szablon blokowania harmonogramu ClickUp

zapewnia szybki i łatwy sposób zarządzania harmonogramem za pomocą bloków czasowych.

Możesz przypisać jedno lub więcej zadań do małego bloku czasu w ciągu dnia i skupić się tylko na tych zadaniach w tym oknie. Dzięki ClickUp tworzenie, edytowanie i widok bloków czasowych jest dziecinnie proste.

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć blok czasowy w ClickUp:

Utwórz swoje zadania w ClickUp Dodaj opisy zadań Dodaj osoby przypisane lub obserwujące Dodaj Priorytety zadań ClickUp Uwzględnij szacowany czas Dodaj daty rozpoczęcia i terminy wykonania zadań Dodawanie etykiet zadań Dodaj relacje i zależności (jeśli dotyczy) Dodaj listę kontrolną (jeśli dotyczy)

Po ustawieniu zadań, wybierz preferowany widok, a będziesz mieć do dyspozycji

szczegółowy harmonogram

na wyciągnięcie ręki!

Szablony ClickUp

Biblioteka szablonów ClickUp zawiera dziesiątki zasobów do tworzenia

komunikacji z klientem

łatwiejsza i bardziej efektywna

ClickUp posiada wstępnie przygotowane

szablony blokujące czas

więc nie musisz zaczynać od zera. Co więcej, możesz mieć zakładki dotyczące czasu trwania projektu za pomocą

Śledzenie czasu ClickUp

.

Automatyzacja ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Automatyzacja w ClickUp

to Twój pomocnik oszczędzający czas, ograniczający czasochłonne zadania i powtarzające się czynności. Możesz automatyzować różne rzeczy, takie jak aktualizowanie terminów powtarzających się zadań, gdy zmienia się ich status.

A jeśli wolisz nie zaczynać od zera, ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony automatyzacji.

Listy do zrobienia ClickUp

Twórz wyczyszczone, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca, dzięki czemu już nigdy o niczym nie zapomnisz

Tworzenie listy zadań

Lista rzeczy do zrobienia w ClickUp

pomaga zachować porządek i skupić się na tym, co ważne. ClickUp oferuje wszechstronne listy do zrobienia, w tym

codzienne listy kontrolne

aby lepiej zarządzać swoimi pomysłami.

Dokumenty ClickUp

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem

Użyj

Dokumenty ClickUp

do sporządzania dogłębnych notatek, które pomagają się skupić i prowadzą do wyczyszczonych, precyzyjnych elementów działania. Jest elastyczny, umożliwiając tworzenie dokumentów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Możesz dodawać tabele, współpracować z innymi, dodawać komentarze, łączyć swoje dokumenty z różnymi cyklami pracy i nie tylko.

Widok obciążenia pracą ClickUp

Pójdź o krok dalej w zarządzaniu czasem dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp i zobacz, jak szacowany czas na zadanie ma się do całkowitego czasu w tygodniu.

Użyj

Widok obciążenia pracą ClickUp

aby uzyskać szybki, priorytetowy przegląd swoich zadań. Wizualizacja obciążenia pracą w określonym przedziale czasowym pomaga zobaczyć, na czym należy się skupić.

Podejmij działania i popraw swoją koncentrację

Proszę bardzo! 10 niesamowitych książek, które pomogą ci skupić się bardziej i osiągnąć więcej w ciągu dnia.

Pamiętaj, czytanie jest świetne, ale liczy się działanie.

Bycie zajętym nie oznacza, że robisz postępy. Pomimo wielu rozpraszaczy, których doświadczamy każdego dnia, musimy zdyscyplinować się, aby poprawić skupienie i koncentrację.

Te książki będą twoimi przewodnikami po wydajności, pomagając ci skupić się dzięki praktycznym wskazówkom.

Nie zapomnij użyć

nasza lista kontrolna szablon

aby śledzić swoją listę lektur i sprawdzać, co już przeczytałeś!