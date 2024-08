10 najlepszych alternatyw i konkurentów Quip w 2024 r

Salesforce szturmem zdobył świat biznesu, a jego platforma wydajności, Quip, nie jest wyjątkiem. Dzięki funkcji narzędzi do współpracy przy tworzeniu dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, jest ona popularna podczas burzy mózgów w Teams.

Chociaż Quip jest przydatny dla niektórych Business, przestarzały interfejs użytkownika, limity danych i niestandardowe funkcje sprawiają, że jest on nieodpowiedni dla niektórych Teams. Jeśli szukasz solidnego i elastycznego narzędzia, rozważ te alternatywy Quip. 👀

Od all-in-one narzędzia do zarządzania projektami od pomocy w komunikacji i aplikacji do robienia notatek, każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj podkreślimy, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia. Następnie poznasz różne alternatywy dla Quip, w tym kluczowe funkcje, ograniczenia, ceny i oceny użytkowników.

Jakie są alternatywy dla Quip?

Quip jest narzędziem opartym na chmurze, które oferuje dokumenty, arkusze kalkulacyjne i czaty zespołowe w jednym miejscu Salesforce platforma. To uproszczone narzędzie do zarządzania projektami, które koncentruje się na dokumentacji i komunikacji. 🎙️

Oznacza to również, że jest ono ograniczone, ponieważ nie można w nim tworzyć ani planować zadań, ani obsługiwać większych cykli pracy. Został zaprojektowany jako współpraca w czasie rzeczywistym narzędzie, ale może być używane tylko w ramach Salesforce.

Alternatywy Quip mają na celu wypełnienie tej luki i zajęcie się tymi limitami. Niektóre oferują lepsze funkcje, jeśli chodzi o dokumentację i czat. Inne dostarczają większą platformę ze zwiększoną funkcjonalnością i lepszymi możliwościami niestandardowymi.

Istnieją dziesiątki alternatyw dla Quip, w zakresie od prostych aplikacji do przesyłania wiadomości po pełnowymiarowe CRM do zarządzania projektami.

Wybór odpowiedniego narzędzia dla Twojego biznesu będzie zależał od Twoich konkretnych potrzeb. Rozważając alternatywę dla Quip, należy pamiętać o poniższych pytaniach:

Czy potrzebujesz tylko alternatywy do przesyłania wiadomości i dokumentacji?

Czy istnieją konkretne integracje z narzędziami, których potrzebuje twój zespół?

Czy alternatywa spełnia wymagania budżetowe?

Odpowiadając na te pytania, uzyskasz kryteria wyboru odpowiedniej alternatywy dla Quip.

Czego należy szukać w alternatywach Quip?

Chociaż Quip jest dobrym narzędziem do współpracy w czasie rzeczywistym, nie jest najlepszym wyborem do zarządzania dokumentami. Po pierwsze, można go używać tylko w Salesforce, co czyni go bezużytecznym dla zespołów na innych platformach. Po drugie, nie oferuje funkcji wyszukiwania ani wbudowanego baza wiedzy , co utrudnia znalezienie dokumentów, których nie odwiedzałeś od dłuższego czasu. 📜

Przypisane komentarze zapewniają, że elementy akcji nie są tracone, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone

Nic dziwnego, że wiele firm szuka alternatyw dla Quip - nawet jeśli nie wszystkie są takie same. Zapoznaj się z funkcjami, funkcjonalnością i ofertą, aby znaleźć odpowiednie narzędzie zastępcze dla swojego biznesu. Niektóre opcje są bardziej odpowiednie dla małych teamów, podczas gdy inne są zaprojektowane z myślą o wsparciu dużych Businessów w różnych działach.

Oto, czego należy szukać w alternatywach dla Quip:

Integracje : Wybierz alternatywę, która współpracuje z narzędziami, z których już korzystasz na co dzień

: Wybierz alternatywę, która współpracuje z narzędziami, z których już korzystasz na co dzień Opcje udostępniania : Znajdź narzędzie, które oferuje uprawnienia iudostępnianie plików udostępnianie dokumentów wewnętrznie lub publicznie

: Znajdź narzędzie, które oferuje uprawnienia iudostępnianie plików udostępnianie dokumentów wewnętrznie lub publicznie Wiele funkcji współpracy: Najlepsze narzędzia to te, których można używać dowspółpracować z zespołem. Wybierz alternatywę, która umożliwia wielu osobom współtworzenie dokumentu w tym samym czasie

Najlepsze narzędzia to te, których można używać dowspółpracować z zespołem. Wybierz alternatywę, która umożliwia wielu osobom współtworzenie dokumentu w tym samym czasie Dodatkowe narzędzia: Aby uzyskać lepszą funkcję, wybierz narzędzie, które oferuje funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, komunikacja i wsparcie AI

10 najlepszych alternatyw dla Quip w 2024 roku

Chcesz przejść z Quip lub rozpocząć pracę z innym rozwiązaniem, które nie jest tak limitujące?

Przygotowaliśmy listę najlepszych konkurentów, aby pomóc Ci znaleźć najlepszą alternatywę Quip dla Twojej wyjątkowej sytuacji. Od aplikacji do przesyłania wiadomości i narzędzi do obsługi dokumentów po oprogramowanie do zarządzania projektami każdy zespół znajdzie coś dla siebie. 🤩

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej z wieloma użytkownikami

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom współpracę, tworzenie list rzeczy do zrobienia, planowanie projektów, sporządzanie notatek ze spotkań i nie tylko. Ponadto, wiele funkcji współpracy sprawia, że jest to silna alternatywa dla Quip, niezależnie od wielkości zespołu, budżetu czy branży.

Zastosowanie Dokumenty ClickUp dla wszystkich potrzeb związanych z tekstem. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć bazę wiedzy dla swojego zespołu, dokumentację firmową czy materiały marketingowe, to narzędzie jest zrobione.

Udostępnianie plików w Docs ułatwia przypisywanie uprawnień, dzięki czemu właściwi członkowie zespołu mają dostęp do dokumentacji. Plusy, AI w Docs oferuje sugestie i przyspiesza podsumowywanie, generowanie elementów działań oraz edycję i formatowanie. Widok tabeli w ClickUp sprawia, że jest to prawdziwa alternatywa dla Quip. Użyj tych arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia danych, wizualizacji metryk i tworzenia bazy danych bez użycia kodu - bez konieczności wiązania się z platformą Salesforce.

Z tysiącami Szablony ClickUp dla teamów stwórz dowolny rodzaj dokumentacji w krótszym czasie. Szukaj według przypadku użycia lub przeglądaj bazę szablonów, aby znaleźć odpowiedni dla tego, co chcesz stworzyć.

ClickUp najlepsze funkcje

Funkcje komunikacji w zespole, takie jak widok czatu, ułatwiają współpracę, przechowując wszystkie rozmowy w jednej przestrzeni, którą można przeszukiwać

Integracja z narzędziami takimi jak Dropbox,Dysk Googlei Jira umożliwiają płynną pracę z ulubionymi narzędziami

Wbudowane zarządzanie zadaniami i automatyzacja umożliwiają płynniejszy cykl pracy w celu zwiększenia wydajności

Konfigurowalne powiadomienia informują wszystkich na bieżąco i zapewniają, że nic nie umknie uwadze

Różne widoki, w tym tablice Kanban, pozwalają wizualizować cykle pracy i zobaczyć, co dzieje się na wszystkich poziomach biznesu

Przeszukiwalna baza wiedzy umożliwia tworzenie wiki dlamiędzyfunkcyjnych Teams i umożliwia znalezienie potrzebnych informacji w kilka sekund

Limity ClickUp

ClickUp AI nie jest jeszcze dostępny w aplikacji mobilnej, ale trwają prace nad jego wdrożeniem

Istnieje krzywa uczenia się, po prostu dlatego, że platforma ma tak wiele funkcji do zaoferowania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Notion

przez NotionNotion to internetowe narzędzie do tworzenia notatek i zwiększania wydajności. Służy do tworzenia dokumentacji bazy wiedzy, podzielonych na segmenty list rzeczy do zrobienia i zarządzania projektami. Narzędzie posiada wbudowane dokumenty, osie czasu i tablice w celu poprawy organizacji i wizualizacji cyklu pracy.

Notion najlepsze funkcje

AI Notion pomaga zakończyć zdania, oferuje pomysły na burzę mózgów i błyskawicznie poprawia organizację dokumentów

Funkcje zarządzania projektami pozwalają konsolidować narzędzia, oszczędzając koszty i zasoby

Filtry pozwalają wyświetlać informacje przypisane do określonych członków zespołu lub na podstawie priorytetu

Konfigurowalne etykiety i etykiety umożliwiają monitorowanie postępów i śledzenie najważniejszych informacji

Notion limity

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że aplikacja zawiesza się lub usuwa informacje, które następnie trzeba odzyskać

Funkcja wyszukiwania jest ograniczona i nie może podświetlić słowa kluczowego na wbudowanych listach lub siatkach

Notion ceny

Free

Plus : 10 USD/użytkownik/miesiąc

: 10 USD/użytkownik/miesiąc Business : 18 USD/użytkownik/miesiąc

: 18 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise: Poproś o demo, aby uzyskać wycenę

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,800+ recenzji)

: 4.7/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

3. Dokumenty Google

przez Dokumenty GoogleDokumenty Google umożliwia współpracę z członkami zespołu nad dokumentami z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Łatwe ustawienia udostępniania i współpraca w czasie rzeczywistym prowadzą do płynniejszego cyklu pracy. Przełączaj się między trybami edycji, widoku i sugerowania, aby dodawać komentarze i porządkować dokumenty. 📃

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Smart Compose redukuje liczbę błędów i pozwala szybciej tworzyć zawartość dzięki sugestiom pisowni i gramatyki oraz zakończonym zdaniom

Ponieważ jest to część obszaru roboczego Google, możesz płynnie korzystać z narzędzi takich jak Gmail, Google Meet i Arkusze Google, aby udostępniać spostrzeżenia i komentować

Dokumenty Google integrują się z szeroką gamą narzędzi, dzięki czemu możeszzaoszczędzić czas i pracować wydajniej

Tryb offline pozwala kontynuować pracę, nawet gdy nie ma połączenia z Internetem

Ograniczenia Dokumentów Google

Tryb offline nie oferuje wszystkich funkcji trybu online, co ogranicza możliwości pracy bez dostępu do Internetu

Free Storage jest ograniczony, więc będziesz musiał zapłacić, jeśli planujesz używać go jako narzędzia do tworzenia dużych baz danych

Nie ma tak wielu możliwości niestandardowego formatowania, jak w przypadku innych narzędzi z tej listy

Cennik Dokumentów Google

Osobiste : Free

: Free Business Standard: 12 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27,800+ recenzji)

4. Microsoft OneDrive for Business

przez Microsoft Microsoft zrewolucjonizował pracę dzięki narzędziom takim jak Windows, Excel i Word. Jak sama nazwa wskazuje, Microsoft OneDrive to narzędzie zaprojektowane do przechowywania wszystkich plików w jednej, łatwo dostępnej przestrzeni. Oferując płynną współpracę, kontrolę bezpieczeństwa i możliwości mobilne, zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić dokumentację w biurze lub w podróży.

Najlepsze funkcje Microsoft OneDrive for Business

Dodawanie udostępnianych plików do 100 GB z Teams lub Sharepoint

Funkcje wygasającego dostępu umożliwiają udostępnianie dokumentów z ograniczonymi oknami czasowymi dla klientów, wykonawców i potencjalnych potencjalnych klientów

Edycje offline są automatycznie synchronizowane po ponownym połączeniu z Internetem

Aplikacja mobilna umożliwia robienie zdjęć paragonów, skanowanie kart Business i tworzenie tablic

Zasoby takie jak biblioteka wydajności i społeczność techniczna ułatwiają uzyskanie wsparcia w razie potrzeby

Limity usługi Microsoft OneDrive for Business

Dane należą do konta, które je utworzyło, więc jeśli pracownik odejdzie, masz ograniczony czas, w którym możesz odzyskać jego dane i dokumenty

Limity synchronizacji i znaków mogą stanowić wyzwanie dla większych firm

Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich regionach lub krajach

Cennik usługi Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (Plan 1) : 5 USD/użytkownika/miesiąc

: 5 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/użytkownika/miesiąc

: 6 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4.3/5 (9,400+ recenzji)

: 4.3/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (11 800+ recenzji)

5. Atlassian Confluence

przez Atlassian Confluence to scentralizowany hub informacyjny i narzędzie do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie przestrzeni zespołów dla różnych działów lub projektów oraz przechowywanie dokumentów, planów i pomysłów. Integruje się z dziesiątkami narzędzi, w tym Trello, Microsoft Teams i Figma, aby uprościć cykl pracy. 📁

Najlepsze funkcje Confluence

Setki szablonów sprawiają, że tworzenie wszystkiego, od ofert sprzedaży po materiały marketingowe, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

Zasoby takie jak Atlassian University pozwalają w pełni wykorzystać możliwości narzędzia i znaleźć wsparcie w pokonywaniu przeszkód

Niestandardowe statusy pozwalają śledzić postępy i mieć zakładki na temat tego, gdzie znajdują się zadania w pipeline

Komentarze, wzmianki i powiadomienia tworzą folder środowisko pracy oparte na współpracy Limity Confluence

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z formatem obrazów i wideo

Automatyzacja za pomocą zintegrowanych narzędzi może być niezgrabna i nie zawsze działać płynnie

Interfejs może być mylący dla nowych użytkowników

Ceny Confluence

Free

Standard : 5,75 USD/użytkownika/miesiąc

: 5,75 USD/użytkownika/miesiąc Premium : $11/użytkownika/miesiąc

: $11/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Confluence oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (3,600+ recenzji)

: 4.1/5 (3,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,100+ reviews)

6. Płyta

przez Płyta Slab stara się zachować prostotę, koncentrując się na byciu narzędziem bazy wiedzy. Oznacza to, że nie ma mnóstwa dzwonków i gwizdków do przesyłania wiadomości ani nie próbuje być aplikacją typu "wszystko w jednym". To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują tylko sposobu na tworzenie, przechowywanie i współpracę nad dokumentami.

Najlepsze funkcje Slab

Foldery, etykiety i tematy organizują zawartość i dodają kontekst, w wyniku czego powstaje solidna funkcja wyszukiwania

Rozszerzenie integracji pozwala na połączenie tego narzędzia z innym oprogramowaniem, arkuszami kalkulacyjnymi i menedżerami zadań

Intuicyjny interfejs i nowoczesny format pozwalają skupić się na zawartości

Skorzystaj z pomocy centrum pomocy i uniwersyteckich samouczków wideo, aby w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia

Slab ograniczenia

Wbudowane możliwości edycji nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych narzędzi

Jest przeznaczony tylko do przechowywania i tworzenia dokumentów, więc będziesz musiał użyć innych narzędzi dozarządzania zespołem i danych powstania zadań

Ceny płyt

Free

Startup : 8 USD/użytkownik/miesiąc

: 8 USD/użytkownik/miesiąc Business : $15/użytkownika/miesiąc

: $15/użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Slab oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (30+ recenzji)

7. Helpjuice

przez Helpjuice Helpjuice to oprogramowanie bazy wiedzy, które koncentruje się na możliwości dostosowywania, prostocie i możliwości udostępniania. Narzędzie umożliwia tworzenie i przechowywanie dokumentów oraz dodawanie dostosowywanych uprawnień. Narzędzie działa również jako narzędzie wyszukiwania podobne do Google ze wsparciem zoptymalizowanym pod kątem SEO, analityką i obsługą wielu języków. 🌍

Helpjuice najlepsze funkcje

Helpjuice Analytics pokazuje rodzaje wyszukiwanych terminów, dzięki czemu można tworzyć bazy wiedzy skierowane bezpośrednio do odbiorców docelowych

Funkcje optymalizacji SEO pozwalają czytelnikom znaleźć bazy wiedzy szybciej niż w przypadku innych narzędzi

Niestandardowa obsługa klienta zapewnia odpowiedzi w ciągu kilku minut, a nie dni

Konfigurowalne motywy, formaty i dokumenty oznaczają, że możesz dodać branding i własny spin do dokumentacji

Limity Helpjuice

Przesyłanie formularzy wymaga wielu kliknięć i mogłoby zostać usprawnione dla lepszego doświadczenia użytkownika

Jest trochę krzywej uczenia się, ponieważ to narzędzie ma inną funkcję niż większość wewnętrznych aplikacji baz wiedzy

Ceny Helpjuice

Startup : 120 USD/miesiąc

: 120 USD/miesiąc Run-Up : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Premium Limited : 289 USD/miesiąc

: 289 USD/miesiąc Premium Unlimited: 499 USD/miesiąc

Helpjuice oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

8. Slack

przez SlackSlack jest narzędziem do przesyłania wiadomości i oprogramowanie do współpracy zespołowej narzędzie zaprojektowane z myślą o płynnej komunikacji. Aplikacja komputerowa i mobilna współpracuje z systemami iOS i Android, umożliwiając przesyłanie wiadomości w podróży. W ten sposób możesz pozostać w połączeniu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, nie tracąc ani chwili.

Najlepsze funkcje Slack

Konfigurowalne kanały umożliwiają tworzenie podzielonych przestrzeni do rozmów, takich jak rozrywka niezwiązana z pracą, przestrzenie działowe i czaty skoncentrowane na projektach

Slack Connect umożliwia ograniczony dostęp i komunikację z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy i partnerzy

Huddles wprowadzają tradycyjną atmosferę pracy w środowiskach zdalnych dzięki rozmowom wideo i audio bezpośrednio w aplikacji

Udostępnianie zawartości z innych narzędzi bezpośrednio w kanałach czatu dzięki aplikacjom i integracjom

Limity Slack

Nie ma opcji nadawania zmian statusu użytkownika, więc będziesz musiał wyszukać członka zespołu, aby zobaczyć, jaki jest jego status

Niektórym użytkownikom łatwo jest przegapić powiadomienia lub wiadomości, zwłaszcza jeśli istnieje wiele kanałów

Cennik Slack

Pro : 7,25 USD/użytkownika/miesiąc

: 7,25 USD/użytkownika/miesiąc Business+ : $12.50/użytkownika/miesiąc

: $12.50/użytkownika/miesiąc Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (31 900+ recenzji)

: 4.5/5 (31 900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

9. Taskade

przez Taskade Taskade to aplikacja do robienia notatek i wykonywania zadań. Jej celem jest usprawnienie wydajności poprzez dostarczenie wiadomości, współpracy i zarządzania zadaniami w jednym narzędziu. Posiada pięć wbudowanych funkcji Narzędzi AI w tym chatbot, asystent projektu i pomoc w automatyzacji. 👩‍⚕️

Najlepsze funkcje Taskade

Automatyzacja setek zadań w kilka sekund dzięki narzędziom AI, które wykonują ciężką pracę za Ciebie

Używaj podpowiedzi do generowania dynamicznych cykli pracy, list rzeczy do zrobienia i pomocy wizualnych

Koordynacja zadań i burza mózgów dzięki rozmowom z chatbotem AI

Ustrukturyzowane konspekty można w pełni dostosować, aby stworzyć bazę danych dokumentów, która ma dla Ciebie sens

Limity Taskade

Przesyłanie dużych dokumentów lub zbyt wielu naraz może powodować usterki

Brak funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta

Bardziej przystępne cenowo plany mają limity przestrzeni dyskowej, co może stanowić wyzwanie dla większych Teams

Cennik Taskade

Pro : 19 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

: 19 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Business : $49/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

: $49/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników Ultimate: $99/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników

Taskade oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

10. Tettra

przez Tettra Podczas gdy Quip został zaprojektowany jako baza wiedzy dla zespołów sprzedażowych, Tettra ma być hubem wiedzy dla wszystkich. Funkcje regularnej weryfikacji zapewniają aktualność i dokładność zawartości. Integracje i funkcje osadzania zapewniają łatwe połączenie z zewnętrznymi zasobami i plikami, gdy zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze funkcje Tettra

Kai, wbudowany robot AI, usprawnia operacje i pomaga odpowiadać na typowe pytania, aby zwolnić czas na dogłębną pracę

Przydzielanie ekspertów ds. wiedzy w narzędziu, aby członkowie Teams wiedzieli, do kogo udać się po pomoc

Zautomatyzowane sugestie dotyczące zawartości pomagają zidentyfikować luki w treści, aby zbudować bardziej solidny hub wiedzy

Prześlij istniejące pliki lub zacznij od zera

Limity Tettra

Prosta usługa nie jest dobrą opcją dla osób, które chcą narzędzia typu "wszystko w jednym"

Brak funkcji współpracy na żywo

Ceny Tettra

Podstawowy : $4/użytkownika/miesiąc

: $4/użytkownika/miesiąc Skalowanie : $8/użytkownika/miesiąc

: $8/użytkownika/miesiąc Professional: $12/użytkownika/miesiąc

Tettra oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (80+ recenzji)

: 4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (9+ recenzji)

Porzuć Quip i przejdź na ClickUp

Jeśli szukasz alternatywy dla Quip, prawdopodobnie zniechęcają cię jego limity. Choć jest to dobre narzędzie dla niektórych firm, jest ono ograniczone do Salesforce, nie ma wbudowanej bazy wiedzy i nie można go przeszukiwać. Przejdź na ClickUp, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które oferuje to wszystko i wiele więcej. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i zacznij korzystać z funkcji takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, wbudowane Dokumenty i arkusze kalkulacyjne oraz narzędzia AI, aby przenieść swój cykl pracy na nowy poziom. Natychmiastowe wyzwalacze i automatyzacja oszczędzają czas i wysiłek, a Ty możesz śledzić całą swoją dokumentację w konfigurowalnych przestrzeniach. 💪