10 najlepszych aplikacji Whiteboard dla komputerów Mac w 2024 roku

Większość z nas myśli wizualnie. Tablice pomagają ćwiczyć "Pokaż, nie mów" Pomagają wyrazić pomysł za pomocą diagramów i kształtów zamiast dużych fragmentów tekstu.

Tablice na komputery Mac to świetne rozwiązanie dla użytkowników komputerów Apple - oferują one przestrzeń roboczą i wygodę fizycznego notatnika lub tablicy. Ale oferują też korzyści płynące z nowoczesnej współpracy.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz zdalne warsztaty ze swoim zespołem w celu rozwiązania konkretnego problemu, czy też otrzymujesz aktualizacje statusu podczas codziennej rozmowy stand-up, cyfrowe tablice są naprawdę częścią nowoczesnego zestawu narzędzi do pracy zdalnej.

W tym poście omówimy 10 najlepszych narzędzi Tablica dla komputerów Mac, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi wspólnie pracować i wygrywać.

**Co to jest oprogramowanie Tablica dla komputerów Mac?

Whiteboard Software for Mac to program, który pozwala zespołowi na burzę mózgów, tworzenie map myśli i udostępnianie pomysłów na projekty na cyfrowej tablicy.

Oto kilka zastosowań aplikacji Whiteboard dla komputerów Mac:

Ułatwia prowadzenie spotkań iwspółpracę w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami zespołu na ich urządzeniach Apple

Działa jako wirtualny zamiennik fizycznych tablic, zwłaszcza jeśli masz zdalny zespół

Planowanie i organizowanie pomysłów na projekty wśród członków zespołu

**Czego należy szukać w oprogramowaniu Tablica dla komputerów Mac?

Oto rzeczy, których należy szukać w najlepszych Oprogramowanie do tablic interaktywnych w 2024 roku:

Członkowie Teams mogą jednocześnie sporządzać notatki na cyfrowych tablicach Rysowanie wykresów i map oraz udostępnianie pomysłów podczas prezentacji bez opóźnień Kontrola dostępu umożliwiająca decydowanie, kto może widzieć i edytować to, co znajduje się na tablicy Połączenie z innymi narzędziami, z których już korzysta Twój Teams Czat w czasie rzeczywistym podczas korzystania z tablicy - bardzo przydatne podczas dyskusji Zapisywanie tablic po spotkaniu do wykorzystania w przyszłości Większość narzędzi do obsługi tablic oferuje elastyczne ceny, dzięki czemu można znaleźć takie, które pasują do budżetu

10 najlepszych programów do obsługi tablic dla komputerów Mac w 2024 roku

Skrupulatnie wyselekcjonowaliśmy dziesięć wiodących narzędzi do tablic dla użytkowników komputerów Mac w 2024 roku, biorąc pod uwagę zakres oferowanych przez nie funkcji, opinie klientów i ich konkurencyjną pozycję jako alternatywy dla innych narzędzi na rynku.

Oto te, które znalazły się na naszej liście:

1. ClickUp

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy Tablice ClickUp to wirtualna platforma współpracy, która wzmacnia nowoczesne Teams poprzez przekształcanie pomysłów w skoordynowane działania, a wszystko to w ramach ujednoliconego obszaru roboczego.

ClickUp oferuje szeroki zakres punktów startowych dla szablony tablic . Rysujesz plusy i minusy jakiegoś pomysłu? Budujesz schemat organizacyjny? ClickUp ma szablony dla tych i wielu innych zadań.

ClickUp najlepsze funkcje:

Tablice: Tablice ClickUp pozwalają na kreatywne wyrażanie siebie poprzez bazgranie, rysowanie i tworzenie pomysłów na nieskończonym płótnie, które jest płynnie zintegrowane z cyklem pracy

Tablice ClickUp pozwalają na kreatywne wyrażanie siebie poprzez bazgranie, rysowanie i tworzenie pomysłów na nieskończonym płótnie, które jest płynnie zintegrowane z cyklem pracy Wykrywanie współpracy: Zaawansowane wykrywanie współpracy ClickUp umożliwia zdalnemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym. Powiadamia, gdy członkowie zespołu są aktywnie zaangażowani - piszą na klawiaturze, przeglądają zadanie lub edytują dokumenty

Zaawansowane wykrywanie współpracy ClickUp umożliwia zdalnemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym. Powiadamia, gdy członkowie zespołu są aktywnie zaangażowani - piszą na klawiaturze, przeglądają zadanie lub edytują dokumenty Opcje formatowania: ClickUp oferuje wiele opcji formatu, takich jak kształty, tekst i obrazy, aby nadać odpowiedni styl zawartości

ClickUp oferuje wiele opcji formatu, takich jak kształty, tekst i obrazy, aby nadać odpowiedni styl zawartości Łatwe dodawanie zadań: Możesz z łatwością dodawać nowe lub istniejące zadania do kanwy

Możesz z łatwością dodawać nowe lub istniejące zadania do kanwy Automatyczne zapisywanie: Wszelkie zmiany w mojej pracy są zapisywane automatycznie

Wszelkie zmiany w mojej pracy są zapisywane automatycznie Wersja mobilna: Aplikacja mobilna ClickUp pomaga zarządzać zadaniami i współpracować bardziej efektywnie w podróży. Menu szybkiego działania aplikacji umożliwia tworzenie zadań i przypomnień, komentowanie zadań, śledzenie czasu lub wyczyszczenie powiadomień za pomocą telefonu

Aplikacja mobilna ClickUp pomaga zarządzać zadaniami i współpracować bardziej efektywnie w podróży. Menu szybkiego działania aplikacji umożliwia tworzenie zadań i przypomnień, komentowanie zadań, śledzenie czasu lub wyczyszczenie powiadomień za pomocą telefonu Integracje: Możesz zintegrować swoje tablice ClickUp z ponad 1000 usług oprogramowania

Limity ClickUp:

Krzywa uczenia się: Rozszerzenie funkcji może zmylić początkujących, którzy mogą uznać oprogramowanie za skomplikowane w nawigacji

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (7000+ recenzji)

4.7/5 (7000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3500 recenzji)

2. Tablica Microsoft

przez

Tablica Microsoft

Microsoft Tablica to narzędzie, które wykorzystuje możliwości platformy Microsoft 365, aby ułatwić współpracę cyfrową. Spraw, aby Twoje spotkania były bardziej efektywne i angażujące!

Najlepsze funkcje Microsoft Tablica:

Freeform Collaboration: Pomyśl, twórz i współpracuj wizualnie

Pomyśl, twórz i współpracuj wizualnie Różnorodna zawartość: Wyrażanie pomysłów za pomocą tekstów, obrazów, notatek lub siatek notatek, które pozostają ostre na każdym poziomie powiększenia

Wyrażanie pomysłów za pomocą tekstów, obrazów, notatek lub siatek notatek, które pozostają ostre na każdym poziomie powiększenia Współpraca w czasie rzeczywistym: Edytuj kanwę jednocześnie, niezależnie od swojej fizycznej lokalizacji

Edytuj kanwę jednocześnie, niezależnie od swojej fizycznej lokalizacji Integracja: Zintegruj swoją tablicę z innymi narzędziami z pakietu Microsoft 365

Zintegruj swoją tablicę z innymi narzędziami z pakietu Microsoft 365 Dostępność: Dostęp do Tablicy z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia z systemem Windows lub aplikacji internetowej

Dostęp do Tablicy z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia z systemem Windows lub aplikacji internetowej Kompatybilność z wieloma wejściami: Zaprojektowana z myślą o wprowadzaniu dotykowym, pisaniu maszynowym i piórem, Tablica dostosowuje się do różnych preferencji

Zaprojektowana z myślą o wprowadzaniu dotykowym, pisaniu maszynowym i piórem, Tablica dostosowuje się do różnych preferencji Biblioteka szablonów i kształtów: Wdrażanie gotowych szablonów z obszernej biblioteki szablonów i kształtów

Limity Microsoft Tablica:

Zależność od Microsoft: Do korzystania z Tablic wymagany jest pakiet Microsoft

Do korzystania z Tablic wymagany jest pakiet Microsoft Mniej opcji niestandardowych: Niestandardowa konfiguracja Tablicy jest skomplikowana ze względu na mniejszą liczbę opcji wizualnych

Ceny tablic Microsoft Tablica:

Uwaga: Następujące plany cenowe obejmują inne integracje, ponieważ Microsoft Tablica jest częścią platformy Microsoft 365:

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/osoba miesięcznie

: 6,99 USD/osoba miesięcznie Microsoft 365 Family : 9,99 USD dla sześciu osób miesięcznie

: 9,99 USD dla sześciu osób miesięcznie Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/użytkownika miesięcznie

: 6,00 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/użytkownika miesięcznie

: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Premium : 22,00 USD/użytkownika miesięcznie

: 22,00 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Tablica:

G2: 4,1/5 (ponad 40 recenzji)

4,1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

3. Miro

przez

Miro

Miro to interaktywna tablica dla komputerów Mac, która umożliwia połączenie, współpracę i tworzenie niezależnie od środowiska pracy.

Miro oferuje integrację z aplikacjami innych firm przy użyciu technologii

Miejsce pracy Miro

. Miro to oprogramowanie do tablic, jeśli chcesz przeprowadzać burze mózgów i tworzyć prezentacje z tradycyjnym wyglądem tablicy.

Miro najlepsze funkcje:

Wszechstronne tryby pracy: Dostosowuje się do różnych scenariuszy pracy, oferując dostosowane rozwiązania dla burzy mózgów , tworzenia diagramów, spotkań, warsztatów, wydarzeń Scrum, map, badań, projektowania i planowania strategicznego

Dostosowuje się do różnych scenariuszy pracy, oferując dostosowane rozwiązania dla burzy mózgów , tworzenia diagramów, spotkań, warsztatów, wydarzeń Scrum, map, badań, projektowania i planowania strategicznego Możliwości burzy mózgów: Narzędzia i szablony, takie jak notatki samoprzylepne, obrazy, mapy myśli, wideo i możliwości rysowania, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi we wspólnej burzy mózgów

Narzędzia i szablony, takie jak notatki samoprzylepne, obrazy, mapy myśli, wideo i możliwości rysowania, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi we wspólnej burzy mózgów Bezproblemowa integracja narzędzi : ponad 100 integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Jira i Zoom, pozwala na połączenie z ulubionymi aplikacjami, usprawnienie cyklu pracy i ograniczenie przełączania się między wieloma aplikacjami

: ponad 100 integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Jira i Zoom, pozwala na połączenie z ulubionymi aplikacjami, usprawnienie cyklu pracy i ograniczenie przełączania się między wieloma aplikacjami Projektowanie oparte na współpracy: Zaangażuj interesariuszy w proces projektowania, zapewniając wspólne podejście do projektowania i podejmowania decyzji

Limity Miro:

Limited Free Version: Ograniczone opcje dla darmowych użytkowników

Ograniczone opcje dla darmowych użytkowników Brak możliwości zapisywania szablonów: Użytkownicy nie mogą tworzyć i zapisywać niestandardowych szablonów

Ceny Miro:

Free

Starter : $8.00 miesięcznie

: $8.00 miesięcznie Business : $16.00 miesięcznie

: $16.00 miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Miro oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (5000+ recenzji)

4.8/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4. Tablica

przez

Tablica Kitestack

Tablica to adaptowalny organizer i planer Kanban zaprojektowany przez Kitestack Software. To

zarządzanie projektami

system integruje się z cyklem pracy i pomaga łatwo monitorować postępy dzięki narzędziom typu "przeciągnij i upuść".

Wiele funkcji działa w trybie offline, co jest doskonałym rozwiązaniem; możesz kontynuować wydajność nawet bez połączenia z Internetem.

Tablica najlepsze funkcje:

Elastyczne zarządzanie zadaniami: Sprawnie zbieraj myśli, pomysły i zadania. Planuj swój tydzień, organizuj zadania lub twórz tablice do różnych celów

Sprawnie zbieraj myśli, pomysły i zadania. Planuj swój tydzień, organizuj zadania lub twórz tablice do różnych celów Cykl pracy Kanban: Każda tablica składa się z wielu list, które można organizować poprzez tworzenie kart zadań, elementów listy lub notatek w ich obrębie

Każda tablica składa się z wielu list, które można organizować poprzez tworzenie kart zadań, elementów listy lub notatek w ich obrębie Szczegółowe wpisy zadań: Przypisz dedykowany obraz okładki, połączony link i notatki dla każdej karty zadania

Przypisz dedykowany obraz okładki, połączony link i notatki dla każdej karty zadania przeciągnij i upuść: dodawanie obrazów, połączonych elementów i nowych wpisów za pomocą łatwego w użyciu interfejsu użytkownika

dodawanie obrazów, połączonych elementów i nowych wpisów za pomocą łatwego w użyciu interfejsu użytkownika Tryb offline: Bezpieczeństwo danych i dostępność offline, dzięki czemu można pracować w trybie offline

Tablica limitów:

Nie dla zaawansowanych użytkowników: Nie nadaje się najlepiej do użytku w Business lub Enterprise

Nie nadaje się najlepiej do użytku w Business lub Enterprise Bardziej odpowiedni do użytku osobistego: Najlepiej sprawdza się w projektach osobistych

Ceny Tablic:

Free Forever

Tablica standardowa : $29.99

: $29.99 Boards Lifetime : $49.99

: $49.99 Tablica Extended : $39.99

: $39.99 Jednoroczna aktualizacja funkcji: $14.99

Oceny i recenzje Tablic:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. MioCreate

przez

MioCreate

MioCreate to platforma do tworzenia tablic online, która ułatwia wspólną pracę i

komunikację dla teamów

w różnych branżach.

Twórz schematy blokowe, diagramy, prototypy i nie tylko; MioCreate pomaga usprawnić pracę i wspierać kreatywność w zespole.

Najlepsze funkcje MioCreate:

Funkcje przyjazne dla użytkownika: Dostęp do 200 szablonów i rysunków, linii, ołówka i narzędzi kształtów

Dostęp do 200 szablonów i rysunków, linii, ołówka i narzędzi kształtów Schematy blokowe i diagramy: Tworzenie schematów blokowych, diagramów i cykli pracy bez wysiłku przy użyciu gotowych kształtów, symboli i elementów

Tworzenie schematów blokowych, diagramów i cykli pracy bez wysiłku przy użyciu gotowych kształtów, symboli i elementów Spotkania głosowe online: Natychmiastowe spotkania głosowe online pozwalają członkom zespołu angażować się w dyskusje

Limity MioCreate:

Brak pamięci masowej w chmurze dla użytkowników Free

dla użytkowników Free Odpowiedni tylko dla małych projektów

Ceny MioCreate:

Free Plan

Pro: 4,95 USD miesięcznie

Oceny i recenzje MioCreate:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Tablica Wyjaśnij Wszystko

przez

Wyjaśnij Wszystko

Tablica Explain Wszystko dostarcza kompleksowe rozwiązanie do tworzenia angażujących samouczków, zadań i płynnej integracji z istniejącymi narzędziami i systemami.

Explain Wszystko Tablica najlepsze funkcje:

Interaktywne prezentacje: Twórz angażujące, interaktywne prezentacje od podstaw lub importuj istniejące, dodając rysunki i slajdy, aby zaangażować odbiorców

Twórz angażujące, interaktywne prezentacje od podstaw lub importuj istniejące, dodając rysunki i slajdy, aby zaangażować odbiorców Tablica Videos & Tutorials: Przekształcanie materiałów dydaktycznych w szybkie, instruktażowe wideo i samouczki, idealne do natychmiastowego udostępniania zespołowi lub klientom

Przekształcanie materiałów dydaktycznych w szybkie, instruktażowe wideo i samouczki, idealne do natychmiastowego udostępniania zespołowi lub klientom Wspólne projekty: Wsparcie dla wspólnych projektów lub grupowych zadań domowych

Wsparcie dla wspólnych projektów lub grupowych zadań domowych Elastyczność integracji: Zintegruj preferowany system zarządzania nauczaniem (LMS) lub narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Wyjaśnij wszystko: Ograniczenia Tablicy:

Brak możliwości zarządzania cyklem pracy: Brak możliwości zarządzania projektami w celu zarządzania przepływami pracy, elementami projektu i zadaniami

Brak możliwości zarządzania projektami w celu zarządzania przepływami pracy, elementami projektu i zadaniami Brak kompatybilności z Apple TV

Ceny aplikacji Explain Wszystko Tablica:

Free

Nauczyciel : $34.99 za użytkownika rocznie

: $34.99 za użytkownika rocznie Klasa i szkoła: 130 USD na nauczyciela i 30 uczniów rocznie

Wyjaśnij Wszystko Tablica oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (5+ recenzji)

7. Lucidspark

Via

Lucidspark

Lucidspark pomaga współpracować, przeprowadzać burze mózgów i przekształcać pomysły w praktyczne plany. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, czy w fizycznej przestrzeni, oferuje skalowalność i funkcje bezpieczeństwa klasy Enterprise.

Najlepsze funkcje Lucidspark:

Limitless Ideation: Nieskończona kanwa, na której Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć połączenia i wydobywać spostrzeżenia

Nieskończona kanwa, na której Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć połączenia i wydobywać spostrzeżenia Gotowość do pracy w przedsiębiorstwie: Dobrze przygotowany do użytku w przedsiębiorstwach, umożliwiający bezpieczne połączenia, chroniący wrażliwe dane i skalowalny, aby sprostać wyjątkowym potrzebom Twojego biznesu

Dobrze przygotowany do użytku w przedsiębiorstwach, umożliwiający bezpieczne połączenia, chroniący wrażliwe dane i skalowalny, aby sprostać wyjątkowym potrzebom Twojego biznesu Templates for Quick Start: Zakres szablonów, w tym drzewa decyzyjne, matryce 2×2, mapy podróży klienta, mapy drogowe i inne, aby pobudzić kreatywność zespołu

Limity Lucidspark:

Zależność: Wyzwaniem jest udostępnianie swojej pracy komuś spoza platformy

Wyzwaniem jest udostępnianie swojej pracy komuś spoza platformy Brak funkcji połączeń: Brak połączeń wideo lub audio w narzędziu

Ceny Lucidspark:

Free

Indywidualny : 7,95 USD miesięcznie

: 7,95 USD miesięcznie Teams : $9/użytkownika miesięcznie

: $9/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Lucidspark oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1500+ funkcji)

4.5/5 (1500+ funkcji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

8. OmniGraffle

Via

OmniGraffle

OmniGraffle to narzędzie dla Twojego zespołu, jeśli chcesz skutecznie przekazywać złożone pomysły za pomocą atrakcyjnych wizualnie diagramów, szkieletów i grafiki wektorowej.

Najlepsze funkcje OmniGraffle:

Wszechstronne tworzenie diagramów: Tworzenie szczegółowych diagramów, które ułatwiają zrozumienie złożonych informacji

Tworzenie szczegółowych diagramów, które ułatwiają zrozumienie złożonych informacji Szybkie prototypowanie: Schematy szkieletowe pomagają w szybkiej eksploracji pomysły i koncepcje z dokładnością

Schematy szkieletowe pomagają w szybkiej eksploracji pomysły i koncepcje z dokładnością Profesjonalne projektowanie: Potężne narzędzia do projektowania profesjonalnej grafiki wektorowej

Potężne narzędzia do projektowania profesjonalnej grafiki wektorowej Kompatybilność z różnymi platformami: Dostępna na Maca, iPada i iPhone'a, umożliwiając współpracę i ciągłość na różnych urządzeniach

Limity OmniGraffle:

Drogi: Wyższa cena w porównaniu do innych narzędzi do tablic dla komputerów Mac

Wyższa cena w porównaniu do innych narzędzi do tablic dla komputerów Mac Brak kompatybilności wstecznej

Ceny OmniGraffle:

Wersja próbna Free

Płatność za subskrypcję : 12,49 USD miesięcznie

: 12,49 USD miesięcznie Jednorazowa płatność :

149,99 USD za licencję Standard 249,99 USD za licencję Pro

:

Oceny i recenzje OmniGraffle:

G2: 4.0/5 (100+ opinii)

4.0/5 (100+ opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

9. Milanote

Via

Milanote

Milanote to platforma dla kreatywnych teamów poszukujących zorganizowanego i opartego na współpracy obszaru roboczego do gromadzenia, burzy mózgów i ożywiania kreatywnych projektów.

Najlepsze funkcje Milanote:

Comprehensive Creative Workspace: Centralne miejsce do gromadzenia i organizowania wszystkich aspektów kreatywnego projektu

Centralne miejsce do gromadzenia i organizowania wszystkich aspektów kreatywnego projektu Wszechstronne tablice nastrojów: Układanie inspiracji w tablice nastrojów, dodawanie notatek wyjaśniających, uzyskiwanie opinii klientów i mapowanie zadań projektowych - wszystko w jednym obszarze roboczym

Układanie inspiracji w tablice nastrojów, dodawanie notatek wyjaśniających, uzyskiwanie opinii klientów i mapowanie zadań projektowych - wszystko w jednym obszarze roboczym Współpraca między różnymi funkcjami: Przestrzeń do współpracy dla projektantów, deweloperów, osób zarządzających projektami i klientów

Przestrzeń do współpracy dla projektantów, deweloperów, osób zarządzających projektami i klientów Elastyczny obszar roboczy: Zintegrowane listy do zrobienia dla śledzenie zadań i wsparcie dla różnych formatów obrazów, w tym JPG, PNG, GIF, SVG i innych

Milanote limits:

Brak dostępu offline

Brak zaawansowanych funkcji: Użytkownicy zgłaszają brak zaawansowanych możliwości i opcji szablonów

Ceny Milanote:

Free

Płatność za osobę : $9.99 miesięcznie

: $9.99 miesięcznie Upgrade zespołu: $49.99 miesięcznie (dla dwóch użytkowników - 10 użytkowników)

Milanote oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (40+ recenzji)

4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

10. Godność uwagi

Via

Zauważalność

Notability to wszechstronne oprogramowanie do tworzenia diagramów na tablicy dla systemu Mac OS, które umożliwia robienie notatek, dodawanie adnotacji do książek i wizualizację pomysłów.

Notability oferuje funkcje robienia notatek, szkicowania i prezentacji, pomagając jednocześnie w utrzymaniu porządku i eliminując konieczność korzystania z papieru.

Najlepsze funkcje Notability:

Wszechstronne notatki: Notuj myśli, importuj i dodawaj adnotacje do podręczników, synchronizuj notatki z dźwiękiem i uwolnij kreatywność dzięki szkicowaniu ołówkiem Apple

Notuj myśli, importuj i dodawaj adnotacje do podręczników, synchronizuj notatki z dźwiękiem i uwolnij kreatywność dzięki szkicowaniu ołówkiem Apple Narzędzia multimedialne: Rób notatki za pomocą różnych narzędzi multimedialnych, w tym cyfrowego ołówka, efemerycznego zakreślacza, tekstu i dźwięku

Rób notatki za pomocą różnych narzędzi multimedialnych, w tym cyfrowego ołówka, efemerycznego zakreślacza, tekstu i dźwięku Naturalne pismo odręczne i szkicowanie: Notability jest dostawcą realistycznego cyfrowego ołówka, precyzyjnie dostrojonego do szybkiego i precyzyjnego pisania

Notability jest dostawcą realistycznego cyfrowego ołówka, precyzyjnie dostrojonego do szybkiego i precyzyjnego pisania Odtwarzanie audio: W trybie odtwarzania, stuknięcie w dowolnym miejscu notatki ożywia zawartość spotkania w czasie rzeczywistym

W trybie odtwarzania, stuknięcie w dowolnym miejscu notatki ożywia zawartość spotkania w czasie rzeczywistym Importowanie, dodawanie adnotacji i udostępnianie: Notability zapewnia wsparcie dla importowania i dodawania adnotacji do różnych typów plików, w tym PDF, DOC, PPT, obrazów i innych

Limity Notability:

Nie dla Enterprise: Lepiej nadaje się dla hobbystów lub studentów niż dla przedsiębiorstw

Lepiej nadaje się dla hobbystów lub studentów niż dla przedsiębiorstw Funkcje do tworzenia notatek: Głównie do tworzenia notatek

Głównie do tworzenia notatek Brak wsparcia dla trybu ciemnego

Ceny Notability:

Free plan

Plus plan: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Notability:

G2: 4.6/5 (40+ recenzji)

4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

Wybierz odpowiednią Tablicę dla Mac

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania do tablic, które pomoże pogodzić kreatywne pomysły z wydajnością pracy, to nie lada wyzwanie. Chociaż dostępnych jest wiele aplikacji do tablic, oprogramowanie ClickUp wyróżnia się na ich tle.

Dzięki ClickUp, twoje

wspólne wysiłki zespołu

i innowacyjne pomysły mogą płynnie przekształcić się w oszałamiające wizualnie rezultaty. Kształty i obiekty ożywają, a listy do zrobienia przekształcają się w zadania i procesy w czasie rzeczywistym.

Możliwości są nieograniczone. Eksploruj

Tablica ClickUp

dzisiaj.