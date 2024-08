10 najlepszych darmowych (i płatnych) narzędzi do tworzenia wykresów Gantta w 2024 roku

Projekty budowlane mają wiele ruchomych części, od zarządzania oś czasu wykonawców po bycie na bieżąco z kluczowymi materiałami dostarczanymi na plac budowy.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi pomaga każdemu kierownikowi projektu uporać się z tymi wszystkimi ruchomymi częściami. I Wykresy Gantta są idealną funkcją, której należy szukać w takich narzędzie do zarządzania projektami s.

Wykresy te zapewniają wizualny przegląd projektu, dzięki czemu można na pierwszy rzut oka zobaczyć, jak postępuje projekt budowlany, gdzie mogą pojawić się potencjalne problemy i czy jesteś na dobrej drodze do dotrzymania terminów. Większość aplikacji do zarządzania projektami wspiera wykresy Gantta w jakiejś formie, ale nie wszystkie są sobie równe. W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych opcji dla 2024.

Czym jest oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta?

Wykres Gantta tworzy łatwą do zrozumienia wizualną reprezentację osi czasu projektu budowlanego. To szybkie zrozumienie rozwoju projektu pozwala nadzorującym wykonawcom na bardziej efektywne wykonanie ich pracy, ponieważ konkretne zadania w ramach złożonych projektów są łatwiejsze do zrobienia i śledzenia.

Dlatego też wiele narzędzi do zarządzania projektami posiada zintegrowane wsparcie dla wykresów Gantta i innych techniki wizualizacji w swoim zestawie funkcji. Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta pozwala zespołowi łatwo tworzyć wykresy Gantta do śledzenia nieograniczonej liczby projektów i zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do dodatkowych funkcji zarządzania projektami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia wykresów Gantta?

Wybór oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta może mieć znaczący wpływ na przebieg prac budowlanych. Aby skutecznie zarządzać projektami, musisz znaleźć rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby. Dostępne są zarówno podstawowe narzędzia do prostych zadań, jak i bardziej złożone platformy do zarządzania dużymi projektami. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania wymaga wiedzy, czego szukać.

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas zapoznawania się z opcjami oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta jest łatwe i intuicyjne w użyciu, bezproblemowo dopasowując się do istniejących cykli pracy i procesów

Ty i twój zespół potrzebujecie kompleksowego widoku wykresu Gantta, aby łatwo wizualizować zadania i kamienie milowe projektu

Dodawanie zadań, planowanie zadań i zarządzanie zależnościami powinno być łatwe, zapewniając dobrze zorganizowane i zarządzane projekty

Dodawanie zadań, planowanie zadań i zarządzanie zależnościami powinno być łatwe, zapewniając dobrze zorganizowane i zarządzane projekty Skalowalność: Jeśli jesteś dużą firmą budowlaną, będziesz potrzebować wsparcia dla nieograniczonej liczby projektów i użytkowników. Jeśli jesteś mniejszą firmą, wybierz narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, które zapewni wsparcie dla twoich obecnych i przyszłych potrzeb, abyś miał miejsce na rozwój

Jeśli jesteś dużą firmą budowlaną, będziesz potrzebować wsparcia dla nieograniczonej liczby projektów i użytkowników. Jeśli jesteś mniejszą firmą, wybierz narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, które zapewni wsparcie dla twoich obecnych i przyszłych potrzeb, abyś miał miejsce na rozwój

Zarządzanie projektami jest łatwiejsze, gdy masz funkcję śledzenia czasu, która pomaga lepiej analizować czas spędzony nad projektem

10 najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantta do wykorzystania w 2024 roku

Każda z poniższych opcji jest jednym z najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantta dostępnych obecnie na rynku i obejmuje zarówno free Gantt chart software i płatne opcje.

Projektuj i twórz wykresy Gantta za pomocą łatwych i intuicyjnych narzędzi ClickUp do zarządzania projektami online

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które oferuje Widok wykresu Gantta wraz z wieloma innymi przydatnymi widokami danych.

Zacznij od Konstrukcja ClickUp który dostarcza funkcje specyficzne dla branży budowlanej. Obejmuje to specjalistyczne szablony zarządzania projektami dla branży budowlanej, które pełnią funkcję łatwych w użyciu Szablony projektów Gantt Chart umożliwiając zespołowi szybkie rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem.

Jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym", ClickUp posiada wiele innych funkcji, które mogą okazać się przydatne dla ekipy budowlanej. Na przykład, możesz łatwo tworzyć i udostępniać dokumenty swoim klientom, zapewniając centralne repozytorium komunikacji. W międzyczasie, narzędzia do współpracy pozwalają członkom ekipy pracować razem w różnych obszarach projektu budowlanego i być na bieżąco z aktualnymi informacjami plan projektu .

ClickUp najlepsze funkcje

Wszechstronne widoki wykresu Gantta do wizualizacji i zarządzania osią czasu projektu

Potężne narzędzie do zarządzania projektami pozwala przydzielać zadania, ustawiać priorytety i śledzić postępy

Funkcja "przeciągnij i upuść" zapewniająca intuicyjną obsługę zarządzanie zadaniami i dostosowanie wykresu Gantta

Funkcje śledzenia czasu w celu zapewnienia, że zadania projektu dotrzymują terminów

Zarządzanie zasobami w celu skutecznego równoważenia potrzeb wielu projektów

Narzędzia planowania projektów, w tym szablony wykresów Gantta, do tworzenia i zarządzania harmonogramami projektów

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Microsoft Project

Via Microsoft Microsoft Project to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami, które zapewnia kierownikom projektów narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania projektami. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć wykresy Gantta, zarządzać zasobami i śledzić postępy projektu. Wiele branż korzysta z Microsoft Project ze względu na jego wszechstronne funkcje zarządzania projektami. Funkcje wykresu Gantta mogą pomóc w zarządzaniu konkretnymi zadaniami lub całym projektem.

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Tworzenie i niestandardowe dostosowywanie wykresów Gantta w celu wizualizacji osi czasu projektu

Zarządzanie projektami, w tym zarządzanie zadaniami i planowanie projektów

Śledzenie postępów w realizacji projektu, aby wszyscy byli na bieżąco i usprawnić planowanie

Zarządzanie zależnościami zadań w celu zapewnienia sprawnego zakończenia zadań

Integracja z innymi aplikacjami Microsoft 365 w celu zwiększenia funkcji

Limity Microsoft Project

Złożoność wiąże się ze stromą krzywą uczenia się

Limit opcji integracji dla narzędzi spoza zasobów Microsoft

Opcje cen i planów mogą być mylące

Cennik Microsoft Project

Plan 1: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Plan 3: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Plan 5: 55 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

Sprawdź te Microsoft Project alternatywy !

3. Plan Toggl

Via Toggl Toggl Plan to proste, wszechstronne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania projektami, którego celem jest uczynienie zarządzania projektami dostępnym dla każdego. Jego wykresy Gantta zapewniają łatwą wizualizację czasu realizacji projektów, a szczegółowe funkcje śledzenia czasu oferują precyzyjny pomiar czasu pracy.

Dzięki Toggl Plan tworzenie wykresów Gantta jest bardzo proste, zarządzać zespołem obciążenie pracą i śledzenie kamienie milowe projektu . Dostarcza prostego rozwiązania do zarządzania projektami z niewielką krzywą uczenia się.

Toggl Plan najlepsze funkcje

Prosta funkcja "przeciągnij i upuść" do łatwego tworzenia danych i manipulowania wykresami Gantta

Wykresy Gantta umożliwiające wizualizacjęoś czasu projektu i śledzenie postępów

Możliwość łatwego przydzielania zadań i ustawienia zależności między zadaniami przez członków zespołu

Zarządzanie projektami z naciskiem na prostotę i intuicyjny interfejs użytkownika

Funkcja śledzenia czasu w celu zapewnienia dokładnego rozliczania i zarządzania projektami

Limity planu Toggl

W podstawowym planie Teams brakuje niektórych zaawansowanych funkcji, których oczekują użytkownicy

Interfejs może być czasami mylący

Cennik planu Toggl

Teams: $9/miesiąc za użytkownika

Business: $15/miesiąc za użytkownika

Toggl Plan oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (37 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Podobnie jak wiele innych opcji na tej liście najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantta, ta popularna platforma do zarządzania projektami koncentruje się w szczególności na wykresach Gantta. Jako wyspecjalizowane oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta, umożliwia użytkownikom tworzenie dynamicznych wykresów Gantta w celu łatwiejszego zarządzania projektami.

Jak można się spodziewać, GanttPRO posiada szeroki zakres funkcji oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta. Obsługuje zarządzanie zadaniami i zespołami oraz alokację zasobów, dzięki czemu jest solidnym narzędziem do tworzenia wykresów Gantta.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Funkcja przeciągnij i upuść do zarządzania projektami

Szablony wykresów Gantta i projektów do szybkiego planowania i tworzenia harmonogramów

Funkcja zależności zadań do efektywnego zarządzania projektami

Łatwe śledzenie postępów, aby utrzymać oś czasu projektu zgodnie z harmonogramem

Możliwość współpracy zespołu, przydzielania zadań i aktualizowania postępu zadań

Limity GanttPRO

Wersja próbna Free jest zbyt krótka, aby uzyskać odpowiedni wgląd

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm

Niektórzy użytkownicy oczekują bardziej kompleksowej funkcji przeglądu projektów

Ceny GanttPRO

Basic: 7,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: $12.99/miesiąc na użytkownika

Business: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

GanttPRO oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 450 recenzji)

5. Monday.com

Via Monday.com Monday.com to popularna platforma do zarządzania projektami, która oferuje kilka funkcji dla zarządzanie cyklem pracy i współpracy zespołowej. Ten zestaw funkcji umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie wykresów Gantta w celu wygodnej wizualizacji postępu projektu.

Monday.com zawiera dodatkowe funkcje zarządzania projektami i przeglądu cyklu pracy zarówno dla dużych, jak i małych organizacji, co czyni go jedną z najlepszych opcji oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta.

Najlepsze funkcje Monday.com

Widok wykresu Gantta do kompleksowej wizualizacji osi czasu projektu

Platforma do zarządzania projektami umożliwiająca członkom zespołu współpracę i efektywne zarządzanie projektami

Narzędzia do zarządzania projektami, aby utrzymać projekt na właściwym torze, a członkowie zespołu są za niego odpowiedzialni

Funkcja śledzenia czasu w celu utrzymania terminowości zakończonych zadań

Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiające analizę zależności między zadaniami i ścieżki krytycznej

Limity Monday.com

Cena jest dość wysoka w porównaniu do innych narzędzi zwiększających wydajność

Proces ustawienia może być złożony i czasochłonny

Początkowa krzywa uczenia się może być zniechęcająca

Ceny Monday.com

Free

Basic: $8/miesiąc za cztery licencje

Standard: 10 USD/miesiąc za trzy licencje

Pro: 16 USD/miesiąc za trzy licencje

Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

6. Wrike

Via Wrike To oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia kompleksowy zestaw funkcji do planowania, zarządzania i zakończenia projektów. Intuicyjne narzędzie do tworzenia wykresów Gantta w Wrike umożliwia zespołowi tworzenie wykresów Gantta i wizualizację postępów projektu.

Zaawansowane funkcje tego narzędzia do zarządzania projektami zapewniają dodatkową moc wykresom Gantta. Dla przykładu, wyższe poziomy cenowe posiadają narzędzia do zarządzania budżetami projektów . Tymczasem przyjazny dla użytkownika interfejs Wrike umożliwia zespołowi natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z oprogramowania.

Najlepsze funkcje Wrike

Widoki wykresów Gantta do szczegółowego planowania projektów i wizualizacji ich osi czasu

Funkcje zarządzania projektami ułatwiające śledzenie postępów w realizacji projektów

Możliwość przypisywania zadań i ustawienia zależności między zadaniami w celu łatwiejszego zarządzania

Możliwość współpracy, komunikacji i aktualizacji postępów z zespołem w czasie rzeczywistym

Śledzenie czasu w celu zapewnienia dokładnego rozliczania i efektywnego zarządzania czasem

Limity Wrike

Ustawienie ról użytkowników jest ograniczone

Funkcje budżetowania są dostępne tylko w droższych planach

Złożoność poziomów cenowych utrudnia znalezienie odpowiedniej opcji

Cennik Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc

Business: 24,80 USD/miesiąc

Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Smartsheet różni się od innych narzędzia do zarządzania projektami ponieważ przyjmuje unikalne podejście do reprezentowania danych w formacie arkusza kalkulacyjnego. Arkusze kalkulacyjne nie są jednak jedyną opcją. Oprogramowanie ma wbudowany kreator wykresów Gantta i oferuje alternatywy wykresów Gantta, takie jak widoki Kanban i Kalendarz. Wykres Gantta jest dynamiczny i automatycznie aktualizuje się po wprowadzeniu zmian w datach poszczególnych zadań.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Narzędzia wykresu Gantta do łatwego zarządzania projektami i wizualizacji osi czasu projektu

Zarządzanie zasobami funkcje umożliwiające określenie i przydzielenie zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne

Funkcje zarządzania projektami do analizy zależności między zadaniami i ścieżki krytycznej

Śledzenie postępów projektu, aby pomóc kierownikowi projektu w utrzymaniu płynności pracy

Możliwość współpracy członków Teams, przydzielania zadań i aktualizowania postępu zadań

Zaawansowane funkcje zapewniające kontrolę nad złożonymi projektami

Limity Smartsheet

Interfejs może być mylący dla użytkowników niezaznajomionych z arkuszami kalkulacyjnymi

Ceny są drogie dla większych Teams

Cennik Smartsheet

Free

Pro: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 14 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

8. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt to kolejne wyspecjalizowane oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta na liście. Jest ono przeznaczone specjalnie do tworzenia wykresów Gantta na potrzeby zarządzania projektami, jednak pełni ono również funkcję kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami. Atrakcyjny wizualnie wygląd wykresów TeamGantt ułatwia zarządzanie wieloma projektami jednocześnie.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Dane powstania wykresu Gantt z funkcją przeciągania i upuszczania do zarządzania projektami

Free szablony ułatwiające rozpoczęcie planowania projektu

Możliwość ustawienia zależności zadań w celu zapewnienia jak największej wydajności pracy

Jeden czytelny pulpit do zarządzania wieloma projektami

Wizualny interfejs umożliwiający kierownikom projektów łatwe śledzenie postępów w realizacji projektów

Limity TeamGantt

Ograniczone funkcje fakturowania i rozliczeń

Nie tak wiele funkcji współpracy, jak chcą niektórzy użytkownicy

Cena za menedżera, co oznacza, że inni użytkownicy mają ograniczone funkcje

Cennik TeamGantt

Free

Lite: 19 USD/miesiąc na menedżera

Pro: 49 USD/miesiąc na menedżera

Enterprise: $99/miesiąc na menedżera

TeamGantt oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (200 recenzji)

9. Instagantt

Via Instagantt Instagantt to solidne oprogramowanie online do tworzenia wykresów Gantta, które oferuje szczegółowe i konfigurowalne wykresy Gantta do zarządzania projektami. Jest dostawcą harmonogramów zadań i zarządzanie obciążeniem pracą funkcje. Twój zespół może tworzyć wykresy Gantta do udostępniania i wspólnej edycji.

Oprogramowanie może działać jako samodzielny kreator wykresów Gantta, ale błyszczy, gdy używasz go z Asaną, aby uczynić z niego zakończoną aplikację do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Instagantt

Płynna integracja z narzędziem do zarządzania projektami Asana

Solidna funkcja wykresu Gantta do tworzenia szczegółowych osi czasu, zależności i kamieni milowych

Funkcja "przeciągnij i upuść" dla łatwej kontroli elementów wykresu Gantta

Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całego zespołu

Narzędzia do zarządzania zadaniami i podzadaniami

Funkcje współpracy, które pozwalają zespołowi i interesariuszom pozostać na tej samej stronie

Limity Instagantt

Limit opcji integracji z rozwiązaniami innych firm

Niewystarczające narzędzia do współpracy w oprogramowaniu dla użytkowników

Ograniczone funkcje wykraczające poza funkcjonalność Gantta

Ceny Instagantt

Pojedynczy użytkownik: $7/miesiąc

Wielu użytkowników: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Instagantt

G2: 4.5/5 (19 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

10. Paymo

Via Paymo Paymo to oprogramowanie do zarządzania projektami, które wśród swoich funkcji oferuje moduł wykresów Gantta. Oprócz tworzenia wykresów Gantta, Paymo może obsługiwać śledzenie czasu, fakturowanie i zarządzanie zadaniami. Oprogramowanie dobrze się skaluje, obsługując zarówno małe ekipy, jak i duże zespoły. Free szablony wykresów Gantta pozwalają zespołowi na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje Paymo

Doskonałe możliwości śledzenia czasu w celu dokładnego rozliczania i analizy wydajności

Możliwość tworzenia i zarządzania zadaniami i ich zależnościami bezpośrednio z widoku Gantta

Łatwa wizualizacja ścieżki krytycznej każdego projektu

Łatwe ustawienie linii bazowej, aby zobaczyć odchylenia od harmonogramu projektu i dostosować się do nich

Tworzenie kamieni milowych dla wyraźnych wizualnych punktów orientacyjnych nadchodzących terminów i wydarzeń

Łatwe przeciąganie i upuszczanie elementów sterujących w celu dostosowania czasu trwania zadań i innych funkcji osi czasu

Limity Paymo

Wykresy Gantta są dostępne tylko w droższych wersjach

Brak funkcji zarządzania projektami w porównaniu do konkurencji

Ceny Paymo

Free

Starter: $4.95/miesiąc na użytkownika

Small Office: $9.95/miesiąc na użytkownika

Business: $20.79/miesiąc na użytkownika

Paymo oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

Poznaj zalety wykresów Gantta w ClickUp

Zapoznałeś się już z dużym wyborem najlepszych opcji oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta dla 2024. Niektóre z opcji na liście mają specjalistyczne podejście przydatne dla menedżerów budowlanych, podczas gdy wszystkie mają rozszerzone funkcje zarządzania projektami, które idealnie pasują do każdej branży.

Aby uzyskać najbardziej solidne podejście, wypróbuj ClickUp. ClickUp zawiera nie tylko wbudowany kreator wykresów Gantta online i liczne darmowe szablony, ale jest także najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem do zarządzania projektami i zadaniami, jakie znajdziesz. Wypróbuj ClickUp już dziś aby przekonać się, w jaki sposób może on pomóc w sprawniejszym prowadzeniu projektów budowlanych i ogólnej działalności Business.