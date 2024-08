10 darmowych szablonów planów ciągłości działania w Word & ClickUp

Czy Twój biznes ma plan na wypadek katastrofy? Niezależnie od tego, czy jest to klęska żywiołowa, czy kryzys PR, posiadanie pod ręką gotowego podręcznika pomoże ci wyjść silniejszym z każdej sytuacji kryzysowej. 💪

Podczas gdy niewiele Business może przewidzieć wielką katastrofę, taką jak pandemia, firmy z wdrożoną procedurą odzyskiwania danych mogą mieć lepszą pozycję do szybszego działania w przyszłości. Inwestując w plan ciągłości działania (BCP), możesz zapewnić bezpieczeństwo swojemu zespołowi, uniknąć zakłóceń w działalności i chronić wizerunek swojej marki.

Plan ciągłości działania obejmuje wszystkie potencjalne sytuacje awaryjne, które mogą mieć wpływ na działalność firmy. Stworzenie solidnego planu ciągłości działania wymaga jednak czasu i skupienia energii na jego treści, a nie na formacie.

Na szczęście szablony BCP sprawiają, że jest to bardzo proste tworzenie planów awaryjnych które nie pozostawiają kamienia na kamieniu. 🔍

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest szablon planu ciągłości działania, wyjaśnimy kluczowe elementy szablonu BCP i udostępnimy 10 najlepszych darmowych szablonów planów ciągłości działania.

Co to jest szablon planu ciągłości działania?

Szablon planu ciągłości działania to ustrukturyzowany dokument, który pomaga firmie kontynuować działalność nawet w sytuacjach awaryjnych.

U podstaw szablonu planu ciągłości działania leży gotowość. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z klęską żywiołową, taką jak tornado, czy z awarią spowodowaną przez człowieka w wyniku cyberataku, szablon BCP zapewnia mapę drogową minimalizującą zakłócenia i przestoje w biznesie.

Nie dotyczy to tylko dużych Enterprise. Małe firmy są bardziej podatne na katastrofy, ponieważ mają mniej zasobów, więc stworzenie planu ciągłości działania jest dla nich szczególnie ważne.

Minusem jest to, że stworzenie BCP wymaga czasu i zasobów, dlatego tak wiele firm go nie posiada. Na szczęście skorzystanie z gotowego szablonu może skrócić proces tworzenia BCP o kilka godzin. Pomaga również spojrzeć na kilka aspektów gotowości na wypadek katastrofy, dzięki czemu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przeoczenia czegoś ważnego.

Jakie są kluczowe elementy szablonu planu ciągłości działania?

Każdy Business ma inną definicję tego, co stanowi "sytuację kryzysową" Dobrą wiadomością jest to, że nadal będziesz w stanie postępować zgodnie z tą samą formułą zarządzania kryzysowego za pomocą odpowiedniego szablonu. Solidny plan ciągłości działania powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

Tabela zawartości : Lista wszystkich sekcji w szablonie - z połączonymi linkami dla łatwego dostępu

Lista wszystkich sekcji w szablonie - z połączonymi linkami dla łatwego dostępu Wprowadzenie: Przedstawienie celu i zakresu BCP. Ważne jest również rozróżnienie, kiedy należy skorzystać z tego planu, a kiedy należy skontaktować się ze służbami ratunkowymi

Przedstawienie celu i zakresu BCP. Ważne jest również rozróżnienie, kiedy należy skorzystać z tego planu, a kiedy należy skontaktować się ze służbami ratunkowymi Ocena ryzyka : Ta sekcja powinna identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na Twój Business. Powinna ona zawierać analizę wpływu na biznes, aby zmierzyć, jak szkodliwe byłoby to konkretne ryzyko dla firmy

Ta sekcja powinna identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na Twój Business. Powinna ona zawierać analizę wpływu na biznes, aby zmierzyć, jak szkodliwe byłoby to konkretne ryzyko dla firmy Strategie odzyskiwania danych: Po zrozumieniu potencjalnych zagrożeń, możeszstworzyć plan strategiczny odzyskiwania danych. Skontaktuj się z zespołem prawnym, aby sprawdzić, czy istnieją wymogi regulacyjne dotyczące tego kroku

Po zrozumieniu potencjalnych zagrożeń, możeszstworzyć plan strategiczny odzyskiwania danych. Skontaktuj się z zespołem prawnym, aby sprawdzić, czy istnieją wymogi regulacyjne dotyczące tego kroku Interesariusze Role i Informacje kontaktowe : Lista wszystkich członków zespołu i ich numery telefonów kontaktowych w nagłych wypadkach. Uwzględnij odpowiednie kontakty w dziale zasobów ludzkich (HR), technologii informacyjnej (IT) i zespole zarządzającym. Plan powinien również określać, którzy interesariusze są odpowiedzialni za każdą część planu

Lista wszystkich członków zespołu i ich numery telefonów kontaktowych w nagłych wypadkach. Uwzględnij odpowiednie kontakty w dziale zasobów ludzkich (HR), technologii informacyjnej (IT) i zespole zarządzającym. Plan powinien również określać, którzy interesariusze są odpowiedzialni za każdą część planu Plan komunikacji : Określ sposób udostępniania informacji członkom zespołu, kierownictwu wyższego szczebla, partnerom biznesowym i opinii publicznej

10 Free Plan szablonów planów ciągłości działania

Plan ciągłości działania pozwala utrzymać działalność nawet w trudnych warunkach. Stworzenie planu wymaga czasu, ale dzięki odpowiedniemu szablonowi można usprawnić formatowanie i przejść od razu do tego, co najważniejsze. Zapoznaj się z 10 darmowymi szablonami planów ciągłości działania, aby przyspieszyć proces ich tworzenia. ⚡

1. Szablon Business Planu Ciągłości Działania ClickUp

Zapewnij płynność operacji biznesowych dzięki proaktywnemu planowi ciągłości działania z pomocą tego szczegółowego szablonu

Awarie sprzętu, pandemie i klęski żywiołowe sieją spustoszenie w każdym biznesie. Potrzebujesz elastyczny business plan który działa nawet wtedy, gdy wydarzy się najgorsze. Może to oznaczać, że wykonujesz tylko krytyczne funkcje Business, ale to lepsze niż nic, prawda?

Nie można przewidzieć każdej potencjalnej katastrofy, ale Szablon Planu Ciągłości Działania ClickUp to kolejna najlepsza rzecz po magicznej kryształowej kuli. 🔮

Zawiera kilka pomocnych sekcji dla:

Ocena ryzyka

Strategie odzyskiwania danych

Testowanie i przeglądy procesów

Ten szablon zawiera nawet ładne wizualizacje i kolory, aby zwrócić uwagę na właściwe miejsca. Twórz niestandardowe statusy, pola i widoki, aby dostosować szablon do własnych potrzeb.

Szablon Business Plan ClickUp integruje się również z Twoim ClickUp narzędziami do zarządzania projektami dzięki czemu można generować zadania, śledzić czas, tworzyć zależności i wiele więcej bez opuszczania szablonu BCP. 🤩

2. Szablon planu awaryjnego ClickUp

Użyj widoków listy i tablicy w tym szablonie planu awaryjnego ClickUp, aby lepiej śledzić ryzyko i działania, które planujesz podjąć

Plan awaryjny różni się od planu ciągłości działania. Ten typ szablonu BCP identyfikuje potencjalne zagrożenia, zawiera listę możliwych rozwiązań i zapewnia zespołowi plan strategiczny aby zareagować na najbardziej prawdopodobne zakłócenia.

Plan Szablon planu awaryjnego ClickUp daje Twojemu zespołowi eksperckie ramy dla:

Analizowania ryzyka

Ustawienie celów i pożądanych wyników

Znalezienie zasobów i personelu do wykonania planu awaryjnego

Testowanie wszystkich alternatywnych scenariuszy

Wspaniałą rzeczą w tym szablonie jest to, że dostarcza on proces tworzenia unikalnego planu awaryjnego dostosowanego do zagrożeń, na których najbardziej ci zależy. Określa również obowiązki i zadania członków zespołu dla każdego scenariusza, dzięki czemu kolejne kroki są krystalicznie czyste.

3. Szablon matrycy prawdopodobieństwa i wpływu ClickUp

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wprowadzeniem produktu na rynek, czy nad procesem wewnętrznym, ten szablon ClickUp pomoże Ci pewnie podejmować decyzje

Widzieliśmy na własne oczy, jak łatwo pandemia może spowodować ogromne zakłócenia w biznesie. Ale niektóre katastrofy są bardziej (i mniej) prawdopodobne, że będą miały wpływ na Twój Business.

Na przykład, jeśli mieszkasz na środkowym zachodzie, huragany prawdopodobnie nie są na twoim radarze. Jeśli jednak Twój łańcuch dostaw opiera się na materiałach sprowadzanych z wybrzeża, prawdopodobnie będziesz bardzo przejmować się huraganami. 🌀

The Szablon matrycy prawdopodobieństwa i wpływu ClickUp pomoże Ci uporządkować ryzyka, które najprawdopodobniej zakłócą Twój Business. Uszereguje nawet te zagrożenia pod względem potencjalnych szkód, aby pomóc w ustaleniu priorytetów czasu i zasobów. W ten sposób można najpierw przygotować się na najbardziej szkodliwe (i prawdopodobne) sytuacje awaryjne.

Szablon ten jest niezbędny, jeśli twój zespół ma trudności z podejmowaniem świadomych decyzji lub ustalaniem priorytetów zadań. Ten szablon planu ciągłości działania zawiera nawet prostą wizualizację, którą można udostępnić innym członkom zespołu, aby podejmować świadome decyzje grupowe w krótszym czasie. 🙌

4. Szablon analizy wpływu na biznes ClickUp

Połącz swoje systemy i procesy z ich wpływem na biznes za pomocą szablonu analizy wpływu na biznes ClickUp

Analiza wpływu na biznes (BIA) identyfikuje potencjalne zagrożenia dla Twojej firmy. Po zidentyfikowaniu ryzyka, BIA rejestruje wszystkie plany działania, które można aktywować w sytuacji awaryjnej.

Na początek zarejestruj każdą potencjalną sytuację awaryjną w szablonie szablon śledzenia problemów . Stamtąd użyj szablonu Szablon analizy wpływu na biznes ClickUp aby szybko podłączyć kryteria, takie jak wpływ finansowy, reputacja marki, doświadczenie klienta i inne. ✨

Ten szablon planu ciągłości działania pomaga Teams wydostać się z bezproduktywnego cyklu niepokoju poprzez skupienie się na aktywacji planu. Zamiast kierować się przeczuciem w sytuacji kryzysowej, ten szablon szablon w stylu rubryki wsparcie dla spokojnych, obiektywnych decyzji z wykorzystaniem danych ilościowych.

5. Szablon tablicy z matrycą priorytetów ClickUp

Skorzystaj z Tablicy Matrycy Priorytetów 2×2, aby uporządkować swoje zadania według ich ważności i priorytetu

Po zapoznaniu się z sytuacjami kryzysowymi o wyższym priorytecie, które mogą mieć wpływ na Twój biznes, nadal możesz potrzebować pomocy w ustaleniu priorytetów, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. Skorzystaj z narzędzia Szablon Tablicy Priorytetów ClickUp aby uzyskać jasność co do tego, które plany i zadania na wypadek katastrofy należy wykonać w pierwszej kolejności.

Szablon ten można wykorzystać na etapie planowania tworzenia planu ciągłości działania lub nawet w przypadku wystąpienia katastrofy. Matryca priorytetów pozwala zespołowi znaleźć się na tej samej stronie, szereguje pilność różnych zadań i wizualizuje wszystko dla grupy na ładnym wykresie. 📊

6. Szablon planu awaryjnego ClickUp

Śledź drogi ewakuacyjne i inne ważne szczegóły dotyczące bezpieczeństwa dzięki szablonowi planu awaryjnego ClickUp

Każdy szablon planu ciągłości działania powinien zawierać pewnego rodzaju plan awaryjny. Szablon Szablon planu awaryjnego ClickUp jest przydatny nie tylko do planu ciągłości działania, ale także do oznakowania awaryjnego w całym budynku.

Free Plan można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, ale szablon po wyjęciu z pudełka zawiera:

Plany ewakuacji

Drogi ewakuacyjne

Punkty zbiórki

Role kluczowych pracowników

Procedury krok po kroku dla różnych sytuacji awaryjnych

Niektóre firmy tworzą jeden plan awaryjny, podczas gdy inne będą musiały stworzyć ich wiele. Na przykład, można stworzyć plan awaryjny na wypadek pożaru i osobny na wypadek tornada. 🌪️

Należy pamiętać, że lokalne, stanowe lub federalne przepisy będą miały zastosowanie do znaków awaryjnych. Skontaktuj się ze swoim zespołem prawnym, aby upewnić się, że wyświetlasz te znaki zgodnie z tymi wymaganiami.

7. Szablon planu działania w sytuacjach awaryjnych w miejscu pracy ClickUp

Spełnij wymagania OSHA dzięki szablonowi planu działania na wypadek awarii w miejscu pracy ClickUp

Niektóre szablony planów ciągłości działania są przeznaczone do ochrony operacji biznesowych lub społeczeństwa, ale ważne jest, aby mieć również plan ochrony pracowników. Szablon Szablon planu działania na wypadek sytuacji kryzysowej w miejscu pracy ClickUp pomaga właśnie do zrobienia.

Jest to bardziej szczegółowy plan awaryjny, który pomaga:

Szybko i jasno komunikować się z pracownikami podczas wszystkich rodzajów sytuacji awaryjnych

Określić, kto jest odpowiedzialny za co w sytuacji awaryjnej - zanim sytuacja awaryjna faktycznie się wydarzy

Przechowywać wszystkie plany awaryjne w jednym bezpiecznym miejscu

Plan awaryjny jest świetny, ponieważ wyposaża pracowników w umiejętności i wiedzę wymagane do wzniesienia się ponad sytuację awaryjną. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają od firm posiadania udokumentowanego planu awaryjnego, więc może to również pomóc w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej. 🌻

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie w miejscu pracy, więc przechowywanie planu działania w sytuacjach awaryjnych na tej samej platformie co zadania i czaty sprawia, że jest on bardziej dostępny dla całego zespołu.

8. Szablon planu ciągłości działania w programie Word według szablonu planu odzyskiwania po awarii

Szablon planu odzyskiwania danych po awarii w programie Word

Czy jesteś firmą Microsoft? W takim razie pokochasz szablon Szablon Business Plan w programie Word szablon planu odzyskiwania danych po awarii. Jest to publicznie dostępna wersja planu ciągłości działania MIT, więc możesz mieć pewność, że obejmuje wszystkie podstawy.

Ten darmowy szablon planu ciągłości działania zawiera sekcje dla:

Wprowadzenie

Projekt planu

Organizacja reagowania na katastrofy i odzyskiwania danych

Business Plan ciągłości działania

Procedury zarządzania zespołem

Procedury odzyskiwania danych, w tym lista powiadomień

Dostępne są pliki do pobrania w formacie Word i Adobe PDF, ale tekst szablonu jest dostępny na stronie internetowej, jeśli nie chcesz go pobierać.

9. Szablon planu ciągłości działania małej firmy w programie Word według FINRA.org

Przez Finra.org

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) reguluje branżę inwestycyjną. Inwestycje polegają na zarządzaniu ryzykiem, więc nic dziwnego, że FINRA wydała darmowy raport na ten temat Small Firm Business Continuity Plan Szablon .

Plan ciągłości działania jest wymagany, jeśli jesteś małą firmą maklerską lub jeśli w inny sposób jesteś zobowiązany do przestrzegania wytycznych FINRA. Zamiast zastanawiać się, czy jesteś zgodny z przepisami, postępuj zgodnie z szablonem planu ciągłości FINRA, aby zapewnić sobie spokój ducha. 🧘

Zawiera sekcje dotyczące:

Personel do kontaktu w sytuacjach awaryjnych

Lokalizacje biur i lokalizacje alternatywne

Polityki firmy

Oceny finansowe i operacyjne

Systemy o znaczeniu krytycznym

Raportowanie regulacyjne

Aktualizacje i przeglądy roczne

Szablon należy dostosować do własnych potrzeb, ale pomoże on zaoszczędzić wiele czasu.

10. Szablon Business Plan w programie Word autorstwa LegalTemplates

Przez LegalTemplates

LegalTemplate's Szablon Business Plan w programie Word jest prosty, ale zawiera wszystkie informacje potrzebne do stworzenia własnego planu ciągłości działania.

Podoba nam się, że strona faktycznie prowadzi użytkownika przez ustrukturyzowany proces tworzenia planu reagowania na incydenty (IRP), planu reagowania kryzysowego (ERP), planu ciągłości łańcucha dostaw i innych rodzajów planów ciągłości, które mogą być potrzebne.

LegalTemplates zawiera również kilka pomocnych wskazówek dotyczących śledzenie celów planu ciągłości działania w czasie . Mówi się, że należy przeglądać listę kontrolną dwa razy w roku, ćwiczyć wdrażanie wszystkiego raz w roku, a co drugi rok dokonywać formalnego przeglądu planu ciągłości działania.

Usprawnij procesy Business dzięki ClickUp

Zarządzanie ciągłością działania jest koniecznością dla firm każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy jest to klęska żywiołowa, czy inna sytuacja awaryjna, potrzebujesz planu na długo przed najgorszym.

Skorzystaj z listy darmowych szablonów planów ciągłości działania, aby stworzyć plan odzyskiwania danych po awarii, który pomoże Ci szybciej wrócić do normalnej działalności. 👔

Szablony są pomocne, ale czy nie byłoby lepiej, gdybyś mógł przechowywać swoje szablony razem z zadaniami, projektami, dokumentami, Tablicami i nie tylko?

ClickUp łączy całą Twoją pracę w jedną platformę, aby zaoszczędzić czas i wyeliminować kłopoty związane z przełączaniem platform. Przekonaj się sam o różnicy ClickUp: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.