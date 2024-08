Darmowe szablony rubryk

Obiektywna ocena, niezależnie od tego, czy dotyczy studentów, pracowników czy projektów, jest niemożliwa bez przynajmniej pewnej standaryzacji. Trudno jest jednak wiedzieć, od czego zacząć, dlatego z pomocą przychodzi odpowiedni szablon oceny.

Szablon rubryki pozwala ocenić pracę studenta przy użyciu skali ocen, która jest odpowiednia dla konkretnego zadania lub pytania testowego. Dzięki odpowiedniemu szablonowi można nawet rozszerzyć kryteria wydajności o bardziej opisowy język i konkretne informacje zwrotne.

Wybór najlepszego darmowego szablonu zależy oczywiście od konkretnych potrzeb. Na przykład szablony rubryk oceniania będą miały inne kryteria niż rubryki dla projektów przeznaczone do oceny wydajności.

Żaden szablon nie może zawierać wszystkich niezbędnych kryteriów, aby uwzględnić wszystkie te niuanse. Jednak najlepszy szablon rubryki oferuje elastyczność i niestandardowe możliwości ich uwzględnienia.

Co to jest szablon oceny?

Szablon rubryki to ustandaryzowany formularz, który pomaga ocenić pracownika, projekt lub studenta. Wprowadza on standardowe kryteria, aby stworzyć wynik, który ma zastosowanie do wszystkich ocenianych osób, a jednocześnie jest wystarczająco elastyczny, aby uwzględnić bardziej jakościową ocenę.

Większość szablonów zawiera kilka podstawowych elementów:

Sekcja przeglądu, która przedstawia szczegóły projektu lub zadania, cele nauczania i ogólne oczekiwania dotyczące wyników

Elementy liniowe dla każdego kryterium, na podstawie którego nauczyciel będzie oceniał ucznia, z konkretnymi punktami dla każdej części występu

Dodatkowe wiersze, które pozwalają na bardziej ogólne komentarze do każdego elementu

Podsumowanie ogólnych wyników ucznia w oparciu o wszystkie istotne informacje zawarte w rubryce oceniania

Sekcja dla nauczycieli lub oceniających, aby przekazać informacje zwrotne i nakreślić kolejne kroki w celu poprawy wyników

Wynikiem tych indywidualnych aspektów jest holistyczny szablon rubryki, który oceniający może wypełnić za każdym razem, gdy uczeń zakończy zadanie, oszczędzając czas.

**Co składa się na dobry szablon oceny?

Ponieważ szablony muszą być elastyczne, edytowalne szablony różnią się znacznie zarówno formatem, jak i ustawieniami. Oczywiście szablon do oceny poziomu wydajności pracowników wygląda inaczej niż ten, który koncentruje się na kryteriach oceniania poszczególnych uczniów lub projektów grupowych.

Niemniej jednak, najlepsze szablony rubryk do zrobienia mają kilka ważnych cech wspólnych:

Przyjazność dla użytkownika : Najbardziej pomocne szablony sprawiają, że tworzenie rubryk jest za każdym razem łatwiejsze do zrobienia

: Najbardziej pomocne szablony sprawiają, że tworzenie rubryk jest za każdym razem łatwiejsze do zrobienia Łatwe opcje eksportu : Na przykład, powinno być łatwo wyeksportować rubrykę oceniania do Dokumentów Google lub systemu LMS

: Na przykład, powinno być łatwo wyeksportować rubrykę oceniania do Dokumentów Google lub systemu LMS Niestandardowe opcje : Im łatwiej można niestandardowy szablon rubryki dopasować do skali ocen i innych kryteriów, tym lepiej

: Im łatwiej można niestandardowy szablon rubryki dopasować do skali ocen i innych kryteriów, tym lepiej Prostota : Twoim celem jest zminimalizowanie czasochłonnych procesów związanych z rubrykami oceniania, więc prosty szablon (może nawet skondensowany do jednej strony) jest najlepszy

: Twoim celem jest zminimalizowanie czasochłonnych procesów związanych z rubrykami oceniania, więc prosty szablon (może nawet skondensowany do jednej strony) jest najlepszy Integracja z większym systemem: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że szablon oceny jest tylko jednym z wielu narzędzi online używanych do oceniania uczniów. Im bardziej można go zintegrować z innymi narzędziami, takimi jak npoprogramowanie do oceny wynikówtym lepiej

10 darmowych szablonów rubryk

Jeśli chcesz stworzyć prawdziwie holistyczną rubrykę dla swoich uczniów i oceny wyników, te puste szablony rubryk mogą ci pomóc.

1. Szablon oceny

Szablon dziennika ocen ClickUp

Szablon Szablon dziennika ocen ClickUp to prosty sposób na śledzenie całej aktywności uczniów w klasie w ciągu semestru. Składa się z czterech głównych widoków:

Zacznij tutaj : Wprowadzenie do szablonu rubryki, który dokładnie określa sposób oceniania uczniów

: Wprowadzenie do szablonu rubryki, który dokładnie określa sposób oceniania uczniów Rubric Table : Sekcje uporządkowane według miesięcy i kolumn, w tym imię i nazwisko ucznia, średnia z quizu, średnia z pracy domowej, średnia z długiego testu, ocena za uczestnictwo i sekcja komentarzy do opisywania swojej pracy

: Sekcje uporządkowane według miesięcy i kolumn, w tym imię i nazwisko ucznia, średnia z quizu, średnia z pracy domowej, średnia z długiego testu, ocena za uczestnictwo i sekcja komentarzy do opisywania swojej pracy Lista ocen : Aby wprowadzić indywidualne oceny uczniów za poszczególne zadania

: Aby wprowadzić indywidualne oceny uczniów za poszczególne zadania Participation Level (Poziom uczestnictwa): Aby uszeregować uczniów według tego, jak dobrze uczestniczyli w zajęciach i wysiłkach związanych z nauczaniem

Najlepszą częścią tego szablonu jest jego równowaga między złożonością a wydajnością. Po zdefiniowaniu zadania i wprowadzeniu ocen dla uczniów, szablon automatycznie korzysta z obliczeń backendowych, aby zakończyć odpowiednie kolumny w zakładce przeglądu. Oszczędza to czas, a jednocześnie zapewnia konstruktywną informację zwrotną.

2. Szablon oceny projektu ClickUp

Szablon oceny projektu ClickUp

Jeśli chcesz ocenić powodzenie projektu po jego zakończeniu, Szablon oceny projektu ClickUp jest świetnym miejscem do rozpoczęcia. Pozwala on ocenić wydajność projektu w stosunku do pierwotnych założeń cele zarządzania projektami zidentyfikować obszary wymagające poprawy, a nawet zebrać informacje zwrotne od innych interesariuszy na temat tego, co zrobić lepiej następnym razem.

A co najlepsze: Wszystko to jest dostępne w prostej narracji w ClickUp Docs, dzięki czemu każdy czytelnik może szybko i łatwo przejść do sekcji, która jest dla niego najbardziej odpowiednia.

Na przykład, niektórzy interesariusze mogą potrzebować przeczytać całą ocenę. Ale inni mogą chcieć zobaczyć tylko holistyczną rubrykę podkreślającą część ilościową przeglądu. Dzięki szablonowi oceny projektu można zaspokoić obie potrzeby, pomagając w ocenie projektów i jednocześnie wyciągając ważne wnioski na przyszłość.

3. Szablon raportu z oceny projektu

Raport z oceny projektu ClickUp

Zaprojektowany jako bardziej kompleksowy raport ewaluacyjny, szablon Szablon raportu z oceny projektu ClickUp jest szczególnie przydatny do oceny studenta lub pracownika na koniec określonego kamienia milowego, takiego jak semestr lub rok podatkowy.

W wyniku tego szablon ten jest w dużej mierze narracyjny, skupiając się bardziej na okolicznościach i wynikach poszczególnych ocen, w przeciwieństwie do bardziej analitycznych szablonów. Nie sprawia to jednak, że jest on mniej wartościowy, szczególnie w przypadku oceny wyników w klasie w stosunku do pierwotnych oczekiwań.

Na początku każdej oceny można utworzyć raportowanie przedstawiające szczegóły zadań lub projektów, o których mowa. Szablon daje możliwość udostępniania swoich przemyśleń w szybki i zorganizowany sposób, zachowując krótkie i rzeczowe opisy. Możesz nawet uwzględnić szczegóły, takie jak reakcje uczniów na twój styl nauczania.

4. Szablon rubryki wyników

Szablon oceny wydajności ClickUp

Pisanie oceny wydajności może być trudne, zwłaszcza gdy nie ma się wcześniej ustawionej skali lub kryteriów, według których można mierzyć wszystkich pracowników. To właśnie sprawia, że Szablon oceny wydajności ClickUp tak cenny dodatek do tej listy.

Ten szablon rubryki pomaga śledzić i oceniać wydajność pracowników. Można go jednak wykorzystać również do oceny uczniów, dzięki łatwemu układowi i konfigurowalnym kryteriom, które sprawiają, że idealnie nadaje się dla nauczycieli.

W swej istocie, jak większość szablonów oceny wydajności zaczyna się od pojedynczego dokumentu z kilkoma wstępnie zdefiniowanymi kategoriami, takimi jak dane pracownika, punkty do dyskusji, informacje zwrotne i kluczowe priorytety. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ten szablon, jest arkusz zarządzania wydajnością z kryteriami, takimi jak umiejętności i zrozumienie pracy, które pomogą zarówno tobie, jak i twojemu pracownikowi ocenić jego wydajność.

Wynikiem, zwłaszcza w przypadku korzystania z tego samego szablonu dla wielu pracowników lub studentów, jest prosta rubryka analityczna, która może stać się podstawą każdej oceny wydajności.

5. Szablon raportowania wydajności

Szablon raportu wydajności ClickUp

Szablon raportu wydajności ClickUp ocenia projekty pod kątem celów i oczekiwań za pomocą rubryki ilościowej, aby stworzyć przegląd wydajności programu lub zadania.

Rdzeniem tego szablonu jest wizualny przegląd wyników projektu lub programu w odniesieniu do zdefiniowanych celów. Może on jednak wykraczać daleko poza to, dzięki funkcjom takim jak etykiety, komentarze, a nawet powiadomienia o plikach, które pozwalają na dodanie dalszego kontekstu dla bardziej kompleksowej oceny.

Ponadto szablon ten korzysta z integracji z większą funkcją ClickUp. Twoje wnioski mogą trafić bezpośrednio do cyklu pracy ClickUp z zadaniami, listami i kalendarzami, które podejmują działania zgodnie z ocenianą wydajnością. W wyniku tego jest to idealna podstawa dla każdego szablon planu poprawy wydajności które również chcesz wdrożyć.

6. Formularz oceny

Formularz oceny ClickUp

Szczególnie w przypadku bardziej ustandaryzowanych procesów, pomocne może być stworzenie szablonu rubryki w formie formularza z wcześniej ustawionymi kryteriami do wypełnienia. To jest dokładnie to, co Szablon formularza oceny ClickUp pozwala na obiektywną ocenę przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku potrzebnego do zakończenia każdego formularza.

Formularze na tym polu koncentrują się na prostocie, w tym na wskaźnikach ilościowych, takich jak liczba zakończonych zadań, obok otwartych pól do oceny umiejętności i osiągnięć. W ostatecznym rozrachunku wszystko to pomaga oceniać wszystkich pracowników (lub studentów) na podstawie obiektywnych kryteriów i w sprawiedliwy sposób, eliminując wszelkie subiektywne oceny lub uprzedzenia.

Szablon rubryki można wykorzystać do różnych celów, takich jak indywidualne zadanie lub roczna ocena pracownika. Zwłaszcza, gdy połączy się jego zawartość ze swoimi KPI lub metrykami oceniania , może stać się pomocnym narzędziem nauczania, które oszczędza czas i poprawia wydajność.

7. Szablon raportu z ewaluacji

Szablon raportu ewaluacyjnego ClickUp

Szablon raportu ewaluacyjnego ClickUp działa tak dobrze ze względu na opcje kategoryzacji. Nie jest to tylko pusty szablon rubryki bez kontekstu; oferuje on nauczycielom i przełożonym łatwy sposób na ocenę członków zespołu lub uczniów.

Istniejące sekcje tego szablonu rubryk obejmują:

Podsumowanie oceny, które zawiera imię i nazwisko ocenianej osoby, a także jej rolę, dział i okres oceny. W przypadku studentów można to łatwo zmienić na imię i nazwisko studenta, klasę i semestr

Opcja szybkiego wyboru typu oceny, takiego jak promocja, ocena roczna lub zawieszenie

Rzeczywista ocena wyników, w tym rubryka oceniania, która obejmuje zarówno poszczególne sekcje, jak i ogólną ocenę lub stopień

Dodatkowa przestrzeń dla przełożonych lub nauczycieli na komentarze dotyczące nowych umiejętności i wszystkiego innego, co nie mieści się w rubryce

Ponieważ ten szablon rubryki sprawdza się tak dobrze w przypadku regularnych ocen, jest to również świetna opcja, aby podłączyć go do swoich Oprogramowanie KPI . Możesz śledzić indywidualne wyniki z powrotem do programu lub rubryki projektu, aby uzyskać przejrzysty przegląd.

8. PDF Oral Presentation Rubric by BrightHubEducation

Przez BrightHubEducation

PDF Oral Presentation Rubric by BrightHubEducation może być niezwykle pomocny zwłaszcza dla nauczycieli, którzy chcą ocenić swoich uczniów za zadanie prezentacji. Jest to prosty, jednostronicowy szablon, który pozwala nauczycielowi ocenić każdego ucznia pod kątem zawartości, kontaktu wzrokowego, głośności i jasności, przepływu i pomocy wizualnych.

Oczywiście ten szablon oceny można dostosować poza tymi wstępnie ustawionymi kategoriami, umożliwiając nauczycielom edycję kategorii i skali oceny według własnych upodobań. Ale nawet w swojej wstępnie ustawionej scenie jest to jeden z najbardziej holistycznych rubryk, jakie można znaleźć specjalnie dla prezentacji ustnych online.

9. Rubryka analizy słów opracowana przez University of Nebraska

Przez Uniwersytet Nebraska

Rubryka analityczna to rodzaj szablonu rubryki, który pomaga uczniom w ilościowym określeniu ich pracy i ostatecznie poprawie ich uczenia się w tym procesie. Word Analytic Rubric opracowany przez University of Nebraska to świetne miejsce dla każdego nauczyciela, aby rozpocząć ten proces, pozwalając mu szybko zbudować rubrykę zadania lub projektu, którą uczniowie mogą wykorzystać do oceny swojej pracy.

Jest to pusty szablon rubryki z naciskiem na niestandardowe dostosowanie. Nauczyciele mogą również skorzystać z ćwiczenia edukacyjnego, w którym uczniowie tworzą swój pusty szablon rubryki, co pozwala na bardziej wciągającą i kompleksową naukę.

10. Debata słowna Rubric by EducationWorld

Przez EducationWorld

Debaty są istotną częścią współczesnego życia, obejmując debaty polityczne kształtujące wybory prezydenckie i debaty sądowe pomagające przekonać publiczność i ławę przysięgłych o sprawiedliwości. The Word Debate Rubric by EducationWorld może pomóc każdemu studentowi prawa lub nauk politycznych stworzyć swój szablon rubryki, aby dowiedzieć się więcej o kryteriach, które pomagają każdemu uczestnikowi debaty wygrać swój argument.

W przeciwieństwie do większości pustych szablonów rubryk, ten niekoniecznie jest narzędziem dydaktycznym. Zamiast tego jest to narzędzie do samodzielnej nauki dla studentów i wszystkich odsetków zainteresowanych zrozumieniem niuansów retoryki. W tym celu może jednak stać się istotnym narzędziem pomagającym zrozumieć, w jaki sposób niektóre z najszlachetniejszych zawodów świata tworzą swoje argumenty.

Improve Your Grading and Evaluation Rubric Templates (Ulepsz szablony ocen)

Jeśli szukasz odpowiedniego szablonu rubryki oceniania, aby zoptymalizować swoją pracę i oceny, jesteś we właściwym miejscu. Rozbudowana biblioteka szablonów ClickUp to świetne miejsce na rozpoczęcie, niezależnie od tego, czy szukasz prostego, pustego szablonu rubryki, czy bardziej wszechstronnych opcji z różnymi kryteriami.

Szablony pomogą uczniom zrozumieć, w jaki sposób organizujesz swoją informację zwrotną. Niezależnie od tego, czy dostarczasz jakościowych informacji zwrotnych na temat umiejętności takich jak komunikacja, czy też bardziej ilościowych ocen, uczniowie zawsze będą wiedzieć, na czym stoją i gdzie mogą wprowadzić odpowiednie ulepszenia.

Jeszcze lepiej: Szablony integrują się z ClickUp dla edukacji , kompleksowy oprogramowanie do zarządzania projektami które wykracza daleko poza prostą tabelę ocen. Zamień oceny wyników w zadania i cykle pracy, dzięki czemu proces uczenia się będzie bardziej wydajny i powodzenia.

ClickUp to doskonały początek nie tylko dla szablonu rubryki, ale także dla stworzenia kompleksowego systemu oceny wyników, zaprojektowanego tak, aby spełnić i przekroczyć oczekiwania Twoje (i Twoich uczniów). W trakcie tego procesu staniesz się bardziej konsekwentny w swoich wysiłkach na rzecz oceny wyników i podejmowania odpowiednich kolejnych kroków.

Gotowy do rozpoczęcia? Utwórz darmowe konto dzisiaj!