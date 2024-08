10 najlepszych narzędzi do projektowania baz danych do wizualizacji i tworzenia modeli danych w 2024 roku

Wybór odpowiedniego narzędzia do projektowania baz danych może być nie lada wyzwaniem. Być może napotkałeś problemy z narzędziami, które są zbyt trudne w użyciu, zbyt drogie lub po prostu nie pasują do twojego konkretnego systemu zarządzania bazą danych (DBMS).

Ale nie martw się, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do projektowania baz danych, które sprawiają, że tworzenie diagramów i analiza danych są łatwiejsze - i przyjemniejsze. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w projektowaniu baz danych, czy profesjonalistą, który chce zoptymalizować swój cykl pracy, mamy dla Ciebie wszystko.

Czym są narzędzia do projektowania baz danych?

Narzędzia do projektowania baz danych to wyspecjalizowane aplikacje, które upraszczają proces tworzenia i zarządzania modelami baz danych. Dostarczają one wizualny interfejs do szkicowania mapy modeli danych. Następnie można zaprojektować tabele, określić dane, które będą przechowywane w każdej tabeli i utworzyć połączenia między nimi, aby kontynuować budowanie struktury bazy danych.

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Zamiast więc od razu przystąpić do tworzenia bazy danych, ta mapa bazy danych ułatwia wykrycie i naprawienie wszelkich potencjalnych problemów, zanim baza danych zostanie zbudowana. 🛠️

Niektóre narzędzia projektowe idą o krok dalej, automatycznie generując kod z map wizualnych w celu utworzenia baz danych. Oszczędza to czas i zmniejsza liczbę błędów, które pojawiają się, gdy proces projektowania do zrobienia kodu jest zrobiony ręcznie.

Czego szukać w narzędziu do projektowania baz danych

Odpowiednie narzędzia do modelowania baz danych mają funkcje z zakresu od podstawowych do zaawansowanych. Aby znaleźć odpowiednie narzędzie, należy wziąć pod uwagę kluczowe obszary:

Łatwość obsługi: Poszukaj narzędzia z prostym interfejsem, aby szybko poruszać się po jego funkcjach i uchwycić swoje pomysły

Poszukaj narzędzia z prostym interfejsem, aby szybko poruszać się po jego funkcjach i uchwycić swoje pomysły Obsługiwana platforma: Zastanów się, czy potrzebujesz narzędzia do projektowania opartego na przeglądarce internetowej, czy aplikacji desktopowej ze wsparciem dla twojego systemu operacyjnego

Zastanów się, czy potrzebujesz narzędzia do projektowania opartego na przeglądarce internetowej, czy aplikacji desktopowej ze wsparciem dla twojego systemu operacyjnego Kompatybilność: Szukasz narzędzia, które wykracza poza projektowanie i usprawnia fazę rozwoju? Jeśli tak, sprawdź wsparcie dla wybranego systemu DBMS

Szukasz narzędzia, które wykracza poza projektowanie i usprawnia fazę rozwoju? Jeśli tak, sprawdź wsparcie dla wybranego systemu DBMS Współpraca: Jeśli pracujesz z zespołem, funkcje takie jak udostępnianie, komentowanie i edycja w czasie rzeczywistym są niezbędne

Jeśli pracujesz z zespołem, funkcje takie jak udostępnianie, komentowanie i edycja w czasie rzeczywistym są niezbędne Raportowanie: Wybierz narzędzie, które ułatwia generowanie dokumentacji bazy danych na podstawie twoich projektów

Wybierz narzędzie, które ułatwia generowanie dokumentacji bazy danych na podstawie twoich projektów Wsparcie: Aktywna społeczność, kompleksowa dokumentacja i responsywna obsługa klienta mogą być nieocenione, zwłaszcza gdy napotkasz problemy

Zwróć uwagę na funkcje, które są dla Ciebie priorytetem. Miej je na uwadze podczas zapoznawania się z każdym narzędziem do tworzenia diagramów, aby znaleźć odpowiednią opcję dla swoich potrzeb.

10 najlepszych narzędzi do projektowania baz danych w 2024 roku

Odpowiednie narzędzie do projektowania baz danych sprawia, że przepływ pracy jest płynniejszy i bardziej wydajny. Przebadaliśmy i ręcznie wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi, z których każde ma unikalne ustawienie funkcji do tworzenia projektów baz danych.

Gotowy, aby znaleźć idealne narzędzie do następnego projektu bazy danych? Przejdźmy do szczegółów.

Łatwe dodawanie węzłów, zadań i połączeń do intuicyjnej mapy myśli ClickUp

ClickUp może nie być typowym oprogramowaniem do projektowania baz danych. Jednak jego wbudowane narzędzie do tworzenia diagramów i wysoce wizualne funkcje są idealne do projektowania, budowania i zarządzania bazami danych bez kodu dla różnych zespołów i projektów.

Zacznij od Narzędzie mapy myśli aby szybko zanotować swoje pomysły dotyczące tabel i powiązań na diagramie bazy danych. Rozwiń te koncepcje za pomocą Tablica ClickUp aby połączyć obiekty bazy danych, notatki, łączniki i obrazy. Gdy projekt zostanie zakończony, przekształć go w działający system bazy danych w aplikacji Widok tabeli w ClickUp .

Widok ten zawiera ponad 15 Pola niestandardowe do przechowywania typów danych, takich jak tekst, liczba, data, plik i formuła. A oto najciekawsza część: Twórz relacje między zadaniami i między wieloma tabelami, aby synchronizować dane i usprawniać przepływ danych - umożliwiając zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów w bazie danych proces projektowania . ✔️

Z Pulpity ClickUp wyświetlają informacje z baz danych, dzięki czemu są łatwiejsze do zrozumienia i przydatne przy podejmowaniu decyzji. Załóżmy, że zarządzasz bazą danych bloga z tytułami blogów, kategorią, statusem itp. Możesz zaprojektować swój niestandardowy pulpit, aby wyświetlać przegląd postów w wielu kategoriach, procent zakończonych postów, zaległe posty i wiele innych.

ClickUp najlepsze funkcje

UstawienieAutomatyzacja ClickUp aby tworzyć nowe wpisy wierszy i automatycznie aktualizować istniejące

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym w Tablicach, Czacie, widoku zespołu, a nawet w dokumentach projektu dziękiClickUp Docs* Użyjfunkcje zarządzania zadaniami do zarządzania projektami baz danych poprzez ustawienie Celów, przypisywanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie czasu ⏰

Tworzenie powtarzających się zadań w celu przypomnienia o rutynowej konserwacji lub kontroli bazy danych

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, a także komputera stacjonarnego (Windows, MacOS i Linux) oraz urządzeń mobilnych (Android i iOS)

Limity ClickUp

ClickUp nie jest dedykowanym narzędziem do modelowania danych

Czasami działa wolno podczas pracy nad dużymi projektami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. QuickDBD

przez QuickDBD QuickDBD (Quick Database Diagrams) to oparte na chmurze narzędzie do modelowania baz danych, służące do szybkiego tworzenia i wizualizacji modeli baz danych. Możesz zacząć z niego korzystać bez konieczności zakładania konta, ale jest ono potrzebne do zrobienia tego, jeśli chcesz zapisać swoją pracę online. 🧑‍💻

Jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy wpisać dane bazy danych w lewym panelu, a QuickDBD wygeneruje zgrabne diagramy powiązań encji (ERD) po prawej stronie. Po pierwszym zalogowaniu otwiera się przykładowy diagram, który można zmodyfikować, aby rozpocząć pracę.

Jeśli szukasz narzędzia do szybkiego szkicowania modelu bazy danych za pomocą klawiatury, QuickDBD to świetny wybór.

Najlepsze funkcje QuickDBD

Zmiana układu tabel bazy danych na diagramie za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Organizowanie diagramów w folderach

Eksportowanie diagramów jako obrazów, plików PDF i SQL

Udostępnianie diagramów za pośrednictwem połączonego łącza lub bezpośrednio na platformach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i LinkedIn

Limity QuickDBD

Plan Free jest ograniczony do 1 diagramu i 10 tabel na diagram

Aby zachować prywatny charakter diagramów, wymagany jest plan Pro

Ceny QuickDBD

**Free

Pro: $95/rok

QuickDBD oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

4.8/5 (2 recenzje) Capterra: 5/5 (5 recenzji)

3. Lucidchart

przez LucidchartLucidchart jest internetowym narzędziem do projektowania i oprogramowanie do tworzenia map myśli do tworzenia różnorodnych diagramów baz danych - od schematów blokowych i szkieletowych do mapy myśli i ERD.

Rozpocznij pracę z tymi projektami od podstaw lub użyj szablonu z obszernej biblioteki. Lucidchart zawiera również wiele kształtów i łączników do tworzenia diagramów. Można je niestandardowo dostosowywać, zmieniając ich kolor, rozmiar i grubość.

Praca z moim zespołem jest bardzo łatwa. Każdy może edytować diagramy w tym samym czasie i zostawiać komentarze i opinie dla innych. Jeśli chcesz zaprezentować złożony model bazy danych, sprawdź Lucidchart.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Połączone diagramy z aktualnymi danymi z arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych

Automatyczna zmiana wyglądu kształtu na podstawie warunków danych

Eksportowanie diagramów jako obrazów, plików PDF, CSV i Visio

Połączenie Lucidchart z popularnymi narzędziami, takimi jak Microsoft Office, obszar roboczy Google i Slack

Limity Lucidchart

Plan Free jest ograniczony do 3 dokumentów i 60 kształtów na dokument

Użytkownicy niebędący użytkownikami Lucidchart muszą posiadać konto, aby mieć widok na udostępniane łącza

Cennik Lucidchart

**Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc

$7.95/miesiąc Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (4,710+ recenzji)

4.5/5 (4,710+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,970+ opinii)

4. Smartsheet

przez SmartsheetSmartsheet to podobne do arkusza kalkulacyjnego narzędzie do tworzenia i zarządzania prostymi modelami danych i projektami. Możesz przełączać się między różnymi widokami - siatka do wprowadzania danych, karta do śledzenia zadań, Gantt do przeglądania osi czasu projektów i kalendarz, aby nigdy nie przegapić terminu. 🗓️

Zamiast zaczynać od zera, wybierz szablon z biblioteki Smartsheet szablony baz danych dla różnych branż i przypadków użycia. Niezależnie od tego, czy pracujesz w handlu detalicznym i musisz zarządzać niestandardowymi bazami danych klientów lub marketing dla zawartość baz danych jest szablon dla Ciebie.

Zbieraj i śledź dane z wielu źródeł dzięki połączeniu Smartsheet z aplikacjami takimi jak Formularze Google, DocuSign i HubSpot. Ponadto można ustawić wyzwalacze oparte na regułach w celu automatyzacji aktualizacji wierszy, przenoszenia wierszy do różnych arkuszy i wysyłania alertów po spełnieniu określonych warunków.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Niestandardowy wygląd komórek według statusu, terminów i priorytetów

Łączenie danych z wielu arkuszy w arkusz główny z dwukierunkową synchronizacją

Współpraca z zespołem za pomocą @wzmianek, komentarzy i załączników

Dostęp do Smartsheet przez Internet, Windows, MacOS, Android i iOS

Limity Smartsheet

Free Plan jest ograniczony do 2 arkuszy i 2 redaktorów

Brak możliwości otwierania wielu arkuszy jako zakładek w jednej przestrzeni

Cennik Smartsheet

**Free

Pro: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (14,510+ recenzji)

4.4/5 (14,510+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000 recenzji)

5. Airtable

przez AirtableAirtable podobnie jak Smartsheet, łączy prostotę arkuszy kalkulacyjnych z funkcją baz danych. W obszarze roboczym można tworzyć "bazy" (skrót od baz danych), z których każda zawiera wiele tabel. Tabele te mogą być połączone za pomocą powiązań, podobnie jak w relacyjnej bazie danych.

Każdy wiersz w tabeli może przechowywać dowolny typ rekordu, a każda kolumna przechowuje różne typy danych, takie jak tekst, liczba, data, odnośniki i połączone rekordy. Tworzenie formularzy lub połączenie z zewnętrznymi aplikacjami w celu przechwytywania danych bezpośrednio do bazy i ustawienie automatyzacji w celu usprawnienia zarządzania bazą.

Najlepsze funkcje Airtable

Zaproś swój zespół do współpracy z różnymi poziomami dostępu (tylko do odczytu, komentator, redaktor, twórca)

Przełączanie widoków bazy między siatką, kalendarzem, Kanbanem i galerią

Automatyzacja powtarzalnych czynności, takich jak tworzenie i aktualizowanie rekordów, wysyłanie e-maili i uruchamianie skryptów

Integracja z ponad 30 narzędziami, w tym Gmail, Slack, Miro i GitHub

Limity Airtable

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Płatne plany mogą nie być odpowiednie dla zespołów z ograniczonym budżetem

Cennik Airtable

**Free

Teams: $24/miesiąc za licencję

$24/miesiąc za licencję Business: $54/miesiąc za licencję

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 160 opinii)

4,6/5 (ponad 2 160 opinii) Capterra: 4.7/5 (1,870+ opinii)

6. ERDPlus

przez ERDPlus ERDPlus jest przyjazny dla użytkownika free oprogramowanie bazodanowe do projektowania ERD przy użyciu notacji Chen - z prostokątami dla encji (aka tabel), owalami dla atrybutów i diamentami dla powiązań. Doskonale nadaje się również do tworzenia schematów relacyjnych i gwiaździstych.

Podobnie jak QuickDBD, analitycy danych mogą zacząć korzystać z ERDPlus bez konta, ale trzeba się zarejestrować, aby zapisać swoją pracę online. Jeśli szukasz minimalistycznego narzędzia typu "przeciągnij i upuść" do szybkiego szkicowania schematu bazy danych, ERDPlus może być narzędziem dla Ciebie.

Najlepsze funkcje ERDPlus

Tworzenie nieograniczonej liczby diagramów i organizowanie ich w foldery 📂

Pobieranie diagramów jako plik ERDPlus lub jako obraz PNG

Konwersja ERD do schematów relacyjnych

Generowanie skryptów SQL ze schematów relacyjnych

Limity ERDPlus

Nie nadaje się do pracy nad dużymi projektami

Trzeba ręcznie zapisywać zmiany

Ceny ERDPlus

Free

Oceny i recenzje ERDPlus

G2: 4.3/5 (2 recenzje)

4.3/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

7. DbSchema

przez DbSchema DbSchema to narzędzie do projektowania, zarządzania i wdrażania baz danych wykorzystywane w złożonych projektach bazodanowych. Współpracuje ze wszystkimi relacyjnymi bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL i Microsoft SQL Server, a także niektórymi bazami NoSQL, takimi jak MongoDB i Cassandra.

Pozwala tworzyć bazy danych od podstaw bez znajomości języka SQL w intuicyjnym interfejsie typu "przeciągnij i upuść". I dokumentuj strukturę bazy danych za pomocą komentarzy. 💬

DbSchema jest dostępna do pobrania jako aplikacja desktopowa dla systemów Windows, Linux i MacOS. Dostępna jest wersja Community, która jest Free, oraz wersja Pro, która jest płatna i posiada bardziej zaawansowane funkcje.

Najlepsze funkcje DbSchema

Importowanie plików danych CSV, XLS, XLSX i XML do bazy danych

Testowanie konfiguracji bazy danych z losowo generowanymi danymi

Pisanie zapytań SQL za pomocą wizualnego kreatora zapytań lub edytora SQL

Generowanie dokumentacji schematu HTML5 z obrazami wektorowymi i podpowiedziami opartymi na komentarzach

Limity DbSchema

Brak wersji internetowej

Interfejs użytkownika i funkcje wymagają przyzwyczajenia

Ceny DbSchema

Miesięczna subskrypcja (Student): $9.80/miesiąc

$9.80/miesiąc Miesięczna subskrypcja (Personal): $19.60/miesiąc

$19.60/miesiąc Miesięczna subskrypcja (Organizacja): $29.40/miesiąc

$29.40/miesiąc Licencja bezterminowa (Student): $98 + $25/rok*

$98 + $25/rok* Licencja bezterminowa (Personal): 196 USD + 50 USD/rok*

196 USD + 50 USD/rok* Licencja bezterminowa (organizacja): $294 + $75/rok*

roczna opłata za utrzymanie i aktualizacje_

DbSchema oceny i recenzje

G2: 4/5 (2 recenzje)

4/5 (2 recenzje) Capterra: 5/5 (1 opinia)

8. SqlDBM

przez SqlDBM SqlDBM to internetowe narzędzie do modelowania baz danych służące do projektowania i wizualizacji złożonej architektury baz danych.

Podobnie jak DbSchema, SqlDBM ma połączenie z różnymi bazami danych SQL w celu tworzenia nowych baz danych (inżynieria w przód) i analizowania istniejących baz danych (inżynieria wsteczna).

Jeśli szukasz internetowej alternatywy dla DbSchema, możesz sprawdzić SqlDM.

SqlDBM najlepsze funkcje

Niestandardowy widok wyświetlający tylko tabele, kolumny, klucze i opisy

Współpraca z członkami Teams poprzez etykiety i komentowanie określonych obiektów

Połączenie SqlDBM z narzędziami takimi jak Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket i Jira

Przełączanie interfejsu między trybem jasnym i ciemnym

Limity SqlDBM

Brak eksportu HTML dla dokumentacji bazy danych

Nowicjusze muszą poświęcić czas, aby znaleźć wszystkie funkcje

Ceny SqlDBM

Starter: $2,000/miejsce (minimum 2 licencje)

$2,000/miejsce (minimum 2 licencje) Małe Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Standard Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

SqlDBM oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.8/5 (5 opinii)

9. Moqups

przez Moqups Moqups to wszechstronne narzędzie do projektowania szkieletów, makiet i schematów blokowych. Pozwala tworzyć projekty od podstaw na kanwie metodą "przeciągnij i upuść" lub zacząć od gotowego szablonu.

Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki szablonów (czyli kształtów) i ikon dla swoich projektów oraz niestandardowych kolorów, rozmiarów, krycia, wyrównania i innych elementów. Zapisz swoje diagramy jako niestandardowy szablon do ponownego wykorzystania w przyszłości.

Najlepsze funkcje Moqups

Udostępnianie stron zespołowi i określanie, czy mogą one wyświetlać, komentować lub edytować

Używanie narzędzi do adnotacji, takich jak notatki samoprzylepne, objaśnienia i dymki, do burzy mózgów i przekazywania opinii

Widok komentarzy na określonej stronie lub na wszystkich stronach i filtrowanie ich według nierozwiązanych, rozwiązanych i nieprzeczytanych

Eksportowanie diagramów do formatu PNG, PDF lub HTML

Limity Moqups

Free Plan jest ograniczony do 2 projektów i 400 obiektów

Brak aplikacji komputerowej lub mobilnej

Ceny Moqups

**Free

Solo: $13/miesiąc (1 licencja)

$13/miesiąc (1 licencja) Teams: $23/miesiąc (5 licencji)

$23/miesiąc (5 licencji) Unlimited: $67/miesiąc (nieograniczona licencja)

Moqups oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (91 recenzji)

4.2/5 (91 recenzji) Capterra: 4.6/5 (29 recenzji)

10. Datanamic DeZign

przez DeZign Datanamic DeZign to narzędzie do modelowania danych służące do projektowania baz danych za pomocą notacji crowsfoot i IDEF1X. Generuj bazy danych ze swoich diagramów lub połącz je z istniejącymi bazami danych, aby przekształcić je w ERD do analizy i aktualizacji.

DeZign umożliwia dwukierunkowe porównywanie i synchronizację między modelami i bazami danych. Możesz również tworzyć dokumentację dla swoich diagramów w formatach takich jak HTML, MS Word i PDF.

Datanamic DeZign najlepsze funkcje

Zmiana układu elementów diagramu za pomocą niestandardowych układów w celu uzyskania bardziej przejrzystej wizualizacji

Wyróżnianie i analizowanie powiązanych jednostek za pomocą dynamicznego zakreślacza

Eksportowanie diagramów jako plików graficznych i słowników danych jako plików CSV

Połączenie z ponad 15 bazami danych, w tym Microsoft Access, MySQL, Oracle i SQLite

Limity Datanamic DeZign

Dostępne tylko jako aplikacja na pulpit

Wszystkie funkcje są odblokowane w najwyższym planie

Cennik Datanamic DeZign

Miesięczna subskrypcja (Standard): $28/miesiąc

$28/miesiąc Miesięczna subskrypcja (Professional): $58/miesiąc

$58/miesiąc Miesięczna subskrypcja (Expert): $88/miesiąc

$88/miesiąc Licencja bezterminowa (Standard): $329

$329 Licencja bezterminowa (Professional): $882

$882 Licencja bezterminowa (Expert): $1,249

Datanamic DeZign oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Wyeliminuj stres i twórz lepsze bazy danych

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad podstawowym, czy złożonym projektem modelowania baz danych, użycie odpowiedniego narzędzia upraszcza proces projektowania i pomaga budować wydajne modele baz danych.

Jednak projektowanie bazy danych to tylko jedna część cyklu życia projektu. Aby sprawnie zarządzać projektami i realizować je od początku do końca, warto rozważyć integrację wybranego narzędzia z ClickUp. ✨

Oprócz wykorzystania ClickUp do projektowania i zarządzania prostymi bazami danych, może on również pełnić funkcję narzędzie do zarządzania projektami do obsługi dużych projektów i dokumentów projektowych. Zapisz się do planu Free Forever ClickUp aby samemu sprawdzić te funkcje.