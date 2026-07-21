De 12 beste softwareprogramma's voor samenwerking met klanten in 2026

Samenwerkingstools voor klanten zijn onder te verdelen in twee categorieën. Enerzijds zijn er portaalgebaseerde tools die klanten een aparte ruimte met uw huisstijl bieden. Anderzijds zijn er interne tools met gasttoegang die klanten een beperkte weergave van uw werkruimte geven.

Kies je de verkeerde oplossing, dan ben je weer terug bij af: gemiste goedkeuringen, meerdere versies van het bestand en een projectomvang die is gewijzigd in een antwoord dat niemand heeft gezien.

In deze gids worden de 12 beste softwareoplossingen voor samenwerking met klanten vergeleken op aspecten die van belang zijn voor extern werk, zodat u een shortlist kunt maken van tools die bij uw tech stack passen.

Tool Het meest geschikt voor Opvallende functie Prijzen* Waar het tekortschiet Teamwork.com Middelgrote bureaus van middelgrote omvang die complexe, meerlagige klantlevenscycli beheren Gratis externe toegang tot dashboards, mijlpalen en gedeelde taken, met ingebouwde timers die de kosten van middelen afzetten tegen het budget Vanaf $ 9,99/maand (jaarlijks gefactureerd) Maakt gebruik van schattingen op basis van uren, niet van story points, waardoor agile ontwikkelteams de sprintplanning missen Moxo Bedrijven in gereguleerde sectoren die een intensieve onboarding hanteren Aparte, merkgebonden toegangspunten voor klanten en leveranciers, met duidelijk geformuleerde werkstroomen en versleutelde elektronische handtekeningen Gratis; Business $960/jaar Het instapmodel heeft een limiet voor integratiemogelijkheden en beschikt niet over interne timers voor facturering per uur monday.com Marketingbureaus die behoefte hebben aan hoge zichtbaarheid en kleurgecodeerde registratie van de voortgang Statusborden met kleuren die vertragingen duidelijk zichtbaar maken Gratis; betaald vanaf $ 9/maand Geen privacy op kolomniveau, waardoor het moeilijk is om gevoelige gegevens voor aannemers te verbergen ClickUp Schaalbare, functieoverschrijdende teams die interne processen en client-werk willen consolideren Met gasttoestemming bepaal je precies wat een client te zien krijgt, met taken, documenten, proefdrukken, chat en formulieren in één werkruimte en gratis gasten met alleen-lezen-toegang Gratis; betaald vanaf $7 per gebruiker per maand Teams die gewend zijn aan een app met één functie hebben een week of twee nodig om Spaces en toestemmingen in te stellen Asana Kleine teams die strakke, aan tijdlijnen gebonden mijlpalen voor klanten coördineren Het bijhouden van afhankelijkheden, zodat op tijdlijnen gebaseerde overdrachten op schema blijven Gratis; betaald vanaf $ 10,99/maand Ontworpen voor tijdlijnen in plaats van intensieve communicatie met klanten; vereist een duidelijke hiërarchie om bruikbaar te blijven Basecamp Groeiende bureaus die op zoek zijn naar een vast tarief met een onbeperkt aantal client-gebruikers Vaste prijs zonder kosten per gebruiker voor een onbeperkt aantal clients Gratis; Pro $15/maand/gebruiker; Pro Unlimited $299/maand Er ontbreken gedetailleerde toestemmingen om de toegang tot gevoelige gegevens op gedeelde borden te beperken Slack Technische en IT-teams die prioriteit geven aan snelle, realtime communicatie met klanten Gratis Slack Connect-kanalen waarmee externe partners bij gezamenlijke gesprekken worden betrokken Free; betaald vanaf $ 8,75/maand/gebruiker Belangrijke updates kunnen in drukbezochte kanalen onopgemerkt blijven; bij het gratis abonnement is de berichtengeschiedenis beperkt Google Workspace Verspreide teams die behoefte hebben aan een lichtgewicht oplossing voor de gezamenlijke documentbewerking met klanten Live, cloud-native gezamenlijke bewerking die de cyclus van ‘verzenden – herzien – bijlage toevoegen’ doorbreekt Vanaf $ 7/maand (jaarlijks gefactureerd) Geoptimaliseerd voor documenten in plaats van grote hoeveelheden gegevens, waardoor zeer grote, op formules gebaseerde spreadsheets het systeem kunnen vertragen; meldingen uit verschillende apps stapelen zich op Notion Creatieve studio's die behoefte hebben aan zeer aanpasbare client-dashboards en asset-hubs Flexibele blokken en Teamspace-scheiding om aangepaste clientportalen te bouwen Gratis; betaald vanaf $10/maand Grote databases kunnen de snelheid vertragen; een limiet voor offline toegang FuseBase Bureaus die rechtstreeks met klanten werken en op zoek zijn naar volledig white-labelportals in websitestijl In het portaal geïntegreerde ruimtes die eruitzien als websites, met toegang via 'magic links' en volledige white-labeling Vanaf $ 32/maand (jaarlijks gefactureerd) Langere laadtijden en geen directe gegevensexport naar Google Spreadsheets Zoho Projects Budgetbewuste teams die op zoek zijn naar vertrouwde updates voor belanghebbenden in de stijl van sociale media Een projectfeed in social-media-stijl voor updates, bestanden en feedback Gratis; betaald vanaf $4/maand Ze bieden tal van functies, waardoor de navigatie bij grote portfolios wat rommeliger aanvoelt dan bij een minimalistische tool Trello Freelancers en kleine teams die eenvoudige, visuele werkstroomen voor klanten in kaart brengen Een bestuursinbox die e-mails van klanten automatisch omzet in versleepbare taakkaarten Gratis; betaald vanaf $ 5/maand Geen ingebouwde afhankelijkheden of tijdsregistratie voor complexe, meerlaagse projecten

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Onze redactie hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is software voor samenwerking met klanten?

Samenwerkingssoftware voor klanten biedt externe klanten een veilige, gedeelde ruimte om samen met uw team te werken. Daarbinnen kunnen ze de voortgang van projecten bekijken, bestanden uitwisselen, opleveringen goedkeuren en u berichten sturen, zonder dat dit invloed heeft op uw interne processen.

Dit is niet hetzelfde als interne samenwerkingsprogramma’s, die zijn ontwikkeld voor medewerkers. En het verschilt ook van software voor klantenbeheer, die de relatie bijhoudt in plaats van de gezamenlijke werkzaamheden te faciliteren.

Het belangrijke verschil: met goede tools voor samenwerking met klanten kunt u precies bepalen wat de klant te zien krijgt, zodat het werk wel wordt gedeeld, maar uw werkruimte privé blijft.

Waar u op moet letten bij software voor samenwerking met klanten

Beoordeel elke tool aan de hand van negen criteria: extern toegangsmodel, veiligheid bij het delen van bestanden en toestemming, goedkeuringen en Redactie, realtime samenwerking, zichtbaarheid van projecten voor klanten, white-labeling, integraties, tarieven voor gasten en de inspanning die nodig is voor het opstarten.

Samen maken deze aspecten het verschil tussen een tool die speciaal voor externen is ontwikkeld en een interne tool waaraan een zetel voor een gast is toegevoegd. Hieronder leest u waarom elk van deze aspecten specifiek voor klantwerk van belang is:

Extern toegangsmodel (portaal vs. gast vs. beide) : Bepaal hoeveel van uw bedrijfsvoering de client te zien krijgt. Een portaal is een aparte ruimte met uw huisstijl waar de client inlogt; bij gasttoegang komt de client in uw werkruimte terecht, met bepaalde limieten

Veilig delen van bestanden en toestemming : Bepaal per bestand – en niet alleen per werkruimte – wie bestanden mag bekijken, opmerkingen toevoegen, bewerken of downloaden. Het werk voor klanten staat of valt met documenten, waardoor : Bepaal per bestand – en niet alleen per werkruimte – wie bestanden mag bekijken, opmerkingen toevoegen, bewerken of downloaden. Het werk voor klanten staat of valt met documenten, waardoor het veilig delen van bestanden onmisbaar is voor gereguleerde werkzaamheden

Goedkeuringen en redactie : Zorg ervoor dat goedkeuringen gedocumenteerd worden in plaats van verloren te gaan in e-mails. Klanten keuren opleveringen goed en brengen opmerkingen aan op creatief materiaal op één plek, en de beste online : Zorg ervoor dat goedkeuringen gedocumenteerd worden in plaats van verloren te gaan in e-mails. Klanten keuren opleveringen goed en brengen opmerkingen aan op creatief materiaal op één plek, en de beste online tools voor redactie koppelen die feedback aan het werk als bijlage.

Realtime samenwerking : Verminder het heen-en-weer-gepraat door klanten samen met u te laten uitvoeren en brainstormen in gedeelde documenten en Whiteboards

Zichtbaarheid van projecten voor klanten : toon klanten de status, tijdlijnen en wie wat moet doen, zonder interne subtaaken en teamgesprekken bloot te geven

White-labeling en branding : Plaats uw eigen logo op het portaal, niet dat van de leverancier. Voor consultants en bureaus draagt dit bij aan een professionele uitstraling

Integraties : Maak verbinding met de opslagruimte voor bestanden, chat en kalender die klanten al gebruiken, zodat niemand zijn bestaande systemen hoeft te verlaten

Prijsmodel voor gasten en klanten : Let goed op dit punt: sommige tools rekenen per gast, bij andere zijn gasten inbegrepen, weer andere hanteren een maximum, en voor het uitvoeren van werk kan dit de prijs van het basisabonnement ver overschrijden

Inspanning voor het inwerken van klanten: Een soepel inwerkproces stimuleert het gebruik; als een klant training nodig heeft om alleen maar een opmerking te plaatsen, loopt het proces vast. Combineer uw tool met speciale : Een soepel inwerkproces stimuleert het gebruik; als een klant training nodig heeft om alleen maar een opmerking te plaatsen, loopt het proces vast. Combineer uw tool met speciale software voor het inwerken van klanten om een persoonlijke relatie op te bouwen.

Als u de voorkeur geeft aan een klantportaal van een bekend merk, laat deze video u een aantal opties zien:

Twaalf samenwerkingsprogramma’s hebben deze lijst gehaald: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects en Trello.

Elke tool blinkt uit in een bepaalde installatie, maar schiet op andere vlakken tekort. Elke onderstaande keuze wordt op dezelfde manier beoordeeld: voor wie is de tool geschikt, waar blinkt hij het meest in uit, waar voldoet hij niet aan de verwachtingen en wat kost hij?

1. Teamwork.com (Het meest geschikt voor het beheer van klanten van bureaus bij middelgrote teams)

Als uw team de opleveringen aan klanten moet coördineren zonder te betalen voor extra softwarelicenties, is Teamwork.com de juiste keuze. Het biedt externe belanghebbenden gratis toegang tot dashboards, mijlpalen en gedeelde taken. Dit maakt het een uitstekende keuze voor professionele dienstverleners die behoefte hebben aan transparantie gedurende lange projectcycli.

Stel dat een marketingbureau de bouw van een website beheert. De client wordt uitgenodigd om ontwikkelingstaken direct te beoordelen, feedback te geven of projecturen bij te houden binnen de gedeelde lijst. Managers kunnen ook native timers gebruiken voor individuele opdrachten, en het platform berekent automatisch de kosten van de ingezette middelen ten opzichte van het totale budget.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Voorkom versnipperde gesprekken: Maak tijdelijke chatkanalen aan voor kortlopende projecten om discussies automatisch te isoleren

Verminder handmatige administratie met AI: Gebruik Teamwork AI om projectupdates samen te vatten, content op te stellen en vragen over projectgegevens te beantwoorden

Ontdek de achtergrond van eerdere beslissingen: doorzoek de volledige berichtengeschiedenis om de redenering te achterhalen zonder door e-mailthreads te hoeven spitten

Werk taken bij vanuit je bestaande kanalen: Maak een verbinding met Slack om taaklijsten rechtstreeks aan te passen zonder dat je Maak een verbinding met Slack om taaklijsten rechtstreeks aan te passen zonder dat je te veel verschillende tools hoeft te gebruiken

Prijzen

Basis: $9,99 per maand per gebruiker

Accelerate : $24,99/maand per gebruiker

Optimaliseren: Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 1.150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Waar Teamwork.com tekortschiet: Agile-ontwikkelingsteams zullen problemen ondervinden met de aansluiting, omdat de tool schattingen op basis van uren gebruikt in plaats van story points. Het platform mist ook geavanceerd backlogbeheer en gedetailleerde werkstroom-werkflows voor de levenscyclus van bugs. Sla Teamwork.com over als: uw teams native sprintplanningsframeworks nodig hebben of voltooide en actieve taken tegelijkertijd op één scherm moeten kunnen zien.

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork.com?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen heeft over Teamwork.com:

Wat ik het leukste vind aan Teamwork.com zijn de uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement, waaronder het bijhouden van taken, tijdbeheer, samenwerkingshulpmiddelen en rapportagefuncties. Het helpt teams om georganiseerd te blijven, de productiviteit te verbeteren, deadlines efficiënt te halen en gedurende de gehele levenscyclus van een project succesvol duidelijk te communiceren.

Wat ik het leukste vind aan Teamwork.com zijn de uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement, waaronder het bijhouden van taken, tijdbeheer, samenwerkingshulpmiddelen en rapportagefuncties. Het helpt teams om georganiseerd te blijven, de productiviteit te verbeteren, deadlines efficiënt te halen en gedurende de gehele levenscyclus van een project succesvol duidelijk te communiceren.

2. Moxo (Het beste voor de automatisering van de onboarding via het klantenportaal)

via Moxo

Moxo is ontwikkeld om het beheer van clientaccounts onder te brengen in geïntegreerde werkruimten en creëert aparte toegangspunten voor verschillende externe belanghebbenden. Klanten zien één portaalinterface, leveranciers werken via een aparte layout en interne teams beschrijven de opleveringsstappen in duidelijke taal om werkstroom(s) te genereren. Externe partijen blijven vanaf dag één op de hoogte van de tijdlijnen.

Een makelaarskantoor kan deze tools gebruiken om de onboarding van partners te regelen. Het bedrijf deelt promotiemateriaal voor vastgoedadvertenties en plant installatiegesprekken via de mobiele app. Nieuwe makelaars ondertekenen onboardingdocumenten rechtstreeks via de beveiligde interface, en handtekeningen van klanten worden veilig bewaard met versleuteling op niveau van de onderneming.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Breid de dagelijkse operationele capaciteit uit: zet AI-assistenten in die zijn getraind op basis van interne bedrijfsvaardigheden om routinematig werk uit te voeren

Ontdek vastgelopen projecten onmiddellijk: query realtime prestatiegegevens van het team in begrijpelijke taal om knelpunten aan het licht te brengen

Pas het aan uw huisstijl aan: voeg uw eigen logo's en merkkleuren toe aan elk dashboard dat voor belanghebbenden bestemd is

Versnel het verzamelen van documenten: Vraag, ontvang en organiseer clientbestanden op een veilige manier zonder afhankelijk te zijn van e-mailbijlagen

Prijzen

Free

Business : $960/jaarlijks gefactureerd

Pro : $4.800/jaarlijks gefactureerd

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Waar Moxo tekortschiet: Het instapmodel beperkt directe verbindingen met externe databases en mappen in de cloud. Deze beperking dwingt tot handmatige gegevensduplicatie, terwijl het ontbreken van interne timers de tijdrapportage vertraagt. Sla Moxo over als: uw bedrijfsvoering een nauwkeurige facturering per uur of uitgebreide integraties op basisniveau vereist.

Wat zeggen echte gebruikers over Moxo?

Ontdek wat deze G2-recensent zo waardeert aan Moxo:

Ik waardeer de verbeterde klantervaring en het gebruiksvriendelijke ontwerp. De mogelijkheid om formulieren en notificaties voor onze klanten aan te passen, is voor ons team van onschatbare waarde geweest. Bovendien reageert het ondersteuningsteam altijd snel en is dit een betrouwbare hulpbron wanneer ik ondersteuning nodig heb.

Ik waardeer de verbeterde klantervaring en het gebruiksvriendelijke ontwerp. De mogelijkheid om formulieren en notificaties voor onze klanten aan te passen, is voor ons team van onschatbare waarde geweest. Bovendien reageert het ondersteuningsteam altijd snel en is dit een betrouwbare hulpbron wanneer ik ondersteuning nodig heb.

3. monday.com (Het beste om visuele projecten bij te houden bij marketingbureaus)

Als uw team momenteel klantaccounts bijhoudt via verspreide spreadsheets, vervangt monday.com deze door statusborden met kleurcodes. U kunt deadlines in beeld brengen en daarop uw planning afstemmen. Updates worden direct gekoppeld aan specifieke deliverables, en een speciale kolom ‘verantwoordelijke’ geeft aan wie de taak op zich neemt, zonder dat er voortdurend overlegvergaderingen nodig zijn.

Een creatief bureau dat een multichannelcampagne beheert, kan een deelbaar bord inzetten voor externe partners. Nieuwe verzoeken om materiaal komen binnen via ingebouwde webformulieren die de rijen automatisch vullen met deadline-informatie. Accountmanagers klikken op een ingebouwde klok om factureerbare uren voor revisies bij te houden, en die gegevens worden direct overgezet naar rapportages over de voortgang voor de client.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Organiseer je dag in één weergave: Breng persoonlijke opdrachten uit alle actieve teams samen in één wekelijkse tijdlijn

Houd een volledige geschiedenis bij van alle interacties met klanten: Leg telefoongesprekken, e-mails en aantekeningen van vergaderingen met klanten vast in een centraal contactlogboek

Laat zien wie er nog capaciteit vrij heeft: Coördineer de werklast visueel in een tijdlijnkolom om te zien of er ruimte is voor nieuwe opdrachten van klanten

Krijg sneller inzicht in projecten met AI: Gebruik monday AI om updates te genereren, werkitems samen te vatten, verzoeken te classificeren en te helpen bij het aanmaken van werkstroomkenmerken

Prijzen

Free

Basis: $9 per maand per gebruiker

Standaard: $12 per maand per gebruiker

Pro: $19 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 16.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.900 beoordelingen)

Waar monday.com tekortschiet: de borden van monday.com bieden geen weergavebeperkingen op kolomniveau, dus het verbergen van gevoelige klantgegevens voor externe aannemers op een gedeeld bord vergt enige planning. Ook is de automatisering weliswaar krachtig, maar voor complexe ‘als-dan’-logica nogal handmatig. Ingewikkelde regelketens zijn beter geschikt voor teams die bereid zijn tijd te investeren in de installatie. Sla monday.com over als: uw bedrijf strikte privacycontroles op kolomniveau vereist bij het delen van actieve trackingborden met externe partners.

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Lees wat deze G2 -recensent te zeggen heeft over monday.com:

Wat ik het leukste vind aan monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om in één oogopslag het werk te overzien. Ik kan een bord openen en binnen een paar seconden zien wat er in uitvoering is, wat nog op de client wacht en wat achterloopt. De statuslabels, eigenaars en deadlines zijn heel duidelijk, dus er is minder giswerk en er zijn minder ‘wie heeft dit?’-berichten in Slack of e-mail.

Wat ik het leukste vind aan monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om in één oogopslag het werk te overzien. Ik kan een bord openen en binnen enkele seconden zien wat in voortgang is, waarvoor ik op de client moet wachten en wat achterloopt. De statuslabels, eigenaars en deadlines zijn heel duidelijk, waardoor er minder giswerk is en er minder ‘wie heeft dit?’-berichten in Slack of e-mail verschijnen.

4. ClickUp (Beste alles-in-één-platform voor client- en interne werk)

Bepaal zelf wat clients te zien krijgen met gasttoestemming in ClickUp

De meeste teams voeren klantopdrachten uit in de ene tool en interne werkzaamheden in een andere. ClickUp maakt een einde aan die scheiding. Taken, documenten, Whiteboards, chat, dashboards, proefdrukken en formulieren bevinden zich allemaal in één werkruimte. Met gastprofielen die alleen-lezen zijn en waarvoor machtigingen gelden, kunt u precies bepalen wat een klant kan zien. Voor toegang zonder inloggen zorgen openbaar gedeelde weergaven ervoor dat iedereen via een link de voortgang kan volgen.

Zo werkt het in de praktijk. Een brandingbureau zet de ClickUp-map van een klant op met een lijst voor te leveren resultaten, een document voor de opdrachtomschrijving en ClickUp-dashboards om de voortgang bij te houden. De klant logt in, plaatst opmerkingen bij versies van ontwerpbestanden (PNG, PDF of video) en stuurt berichten naar het team via de chat. Hij of zij krijgt nooit interne sprintborden of teamgesprekken te zien.

ClickUp Forms verzamelt verzoeken voor nieuwe bestanden en maakt automatisch taken aan in de juiste lijst. Met ‘Collaboration Detection’ zie je in realtime wanneer een client iets bekijkt of bewerkt. Documenten worden automatisch opgeslagen ongeveer 1,5 seconde nadat iemand stopt met typen, waardoor gezamenlijke bewerking direct aanvoelt.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Vervang versnipperde communicatie door Chat: Maak gesprekken doorzoekbaar naast de taken waarnaar ze verwijzen met behulp van Maak gesprekken doorzoekbaar naast de taken waarnaar ze verwijzen met behulp van ClickUp Chat -kanalen binnen het project

Versnel de oplevering aan klanten: automatiseer goedkeuringen, terugkerende taken, statusupdates en overdrachten met behulp van no-code-werkstroomen

Krijg direct antwoord: Zoek in taken, documenten en berichten tijdens het chatten met Zoek in taken, documenten en berichten tijdens het chatten met Brain MAX om projecten samen te vatten, bestanden te vinden of statusupdates op te stellen zonder door mappen te hoeven spitten

Delegeer routinematige vragen van gasten: Wijs een door AI aangestuurde Wijs een door AI aangestuurde Super Agent toe die gasten kunnen @vermelden voor updates, het opzoeken van bestanden of actiepunten, zodat uw team wordt ontlast van herhaalde statusvragen

Prijzen

Beoordelingen

G2 : 4,6/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Waar ClickUp tekortschiet: De veelzijdigheid waardoor ClickUp verschillende tools samenbrengt, betekent ook dat er meer installatie nodig is: teams die gewend zijn aan een app met één specifiek doel, hebben doorgaans een week of twee nodig om Spaces, weergaven en toestemming te configureren voordat alles soepel verloopt. Sla ClickUp over als: een portaal in de stijl van een microsite met uw eigen huisstijl een absolute vereiste is, en het opzetten daarvan via gasttoestemming te veel handmatig werk is voor uw werkstroom.

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hoe het feit dat ClickUp een alles-in-één-platform is, deze G2-recensent helpt:

Wat ik het fijnst vind, is dat alles op één plek wordt gebundeld. Vóór ClickUp waren projectopvolging, werk voor klanten en teamcoördinatie verspreid over verschillende tools, en nu zit alles in één systeem. Ik kan onze projecten bijhouden, de opleveringen voor klanten op schema houden en het team gecoördineerd houden zonder heen en weer te moeten schakelen tussen apps. Die ‘single-source-of-truth’-installatie is voor ons het grootste voordeel geweest van het afgelopen jaar.

Wat ik het fijnst vind, is dat alles op één plek wordt gebundeld. Vóór ClickUp waren projectopvolging, werk voor klanten en teamcoördinatie verspreid over verschillende tools, en nu zit alles in één systeem. Ik kan onze projecten beheren, de opleveringen aan klanten op schema houden en het team gecoördineerd houden zonder heen en weer te moeten schakelen tussen apps. Die ‘single-source-of-truth’-opzet is voor ons het grootste voordeel geweest van het afgelopen jaar.

Ontdek hoe je gasten kunt uitnodigen en beheren in ClickUp:

5. Asana (Het meest geschikt voor het coördineren van tijdlijnen in kleine teams)

via Asana

Asana houdt het werk voor klanten overzichtelijk door middel van gestructureerde projecten, tijdlijnen en taakafhankelijkheden, waardoor de voortgang gemakkelijk te volgen is. Teams kunnen klanten uitnodigen om samen te werken aan specifieke projecten, rechtstreeks feedback op taken verzamelen en routinematige updates automatiseren zonder lange e-mailketens te creëren. Het platform zorgt voor duidelijkheid over eigendom, deadlines en volgende stappen.

Een eigenaar van een klein bedrijf die klanttrainingen beheert, kan Asana-sjablonen gebruiken om een onboarding-werkstroom op te zetten die direct 40 tot 50 onderling afhankelijke taken genereert. Het systeem houdt de afhankelijkheden bij om ervoor te zorgen dat interne overdrachten volgens planning verlopen. Teamgenoten plaatsen opmerkingen op individuele kaarten, uploaden projectbestanden en doen een vermelding van collega’s om context te delen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Automatiseer terugkerende operationele stappen: Pas aangepaste triggerlogica toe om kaarten automatisch te verplaatsen wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Vier voltooide mijlpalen: Activeer animaties op het scherm om de motivatie van het team te stimuleren

Blijf deadlines voor: visualiseer afhankelijkheden en tijdlijnen om knelpunten te identificeren voordat ze de oplevering vertragen

Bespaar tijd met AI: Gebruik Asana AI om projecten samen te vatten, risico's te identificeren, volgende stappen aan te bevelen en vragen over lopend werk te beantwoorden

Prijzen

Persoonlijk: Gratis

Starter : $10,99/maand per gebruiker

Geavanceerd : $24,99 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Waar Asana tekortschiet: Platformupdates veranderen af en toe bestaande functies, waardoor gebruikers tijd moeten besteden aan het zoeken naar nieuwe manieren om met de software om te gaan. Recensenten maken ook een aantekening dat Taaken automatisch worden geopend wanneer je er met de muis overheen gaat, wat voor kleine ongemakken zorgt bij het dagelijks navigeren. Sla Asana over als: uw team geen eenduidige hiërarchie heeft, omdat de database dan al snel een rommelige verzamelplaats voor taken wordt.

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Waarom deze G2-recensent Asana voor gebruikers gebruiksvriendelijk vindt:

Ik vind Asana ongelooflijk gebruiksvriendelijk en eenvoudig in het gebruik. Het past perfect bij de grootte van mijn kleine team. Ik ben blij met de app-integratie met Clockify, waardoor mijn stagiair en ik veel tijd besparen bij het regelen van betalingen en het bijhouden van uren en Urenregistratie. De zichtbaarheid die Asana biedt aan mijn team in projecten en klanttaken is echt een groot voordeel.

Ik vind Asana ongelooflijk gebruiksvriendelijk en eenvoudig in het gebruik. Het past perfect bij de grootte van mijn kleine team. Ik ben blij met de app-integratie met Clockify, waardoor mijn stagiair en ik veel tijd besparen bij het innen van betalingen en het bijhouden van uren en Urenregistratie. De zichtbaarheid die het mijn team biedt in projecten en klanttaken is echt een groot voordeel.

6. Basecamp (Het meest geschikt voor samenwerking met klanten tegen een vast tarief in groeiende bureaus)

via Basecamp

Dankzij de vaste prijs en het ontbreken van kosten per gebruiker voor klanten is Basecamp de eenvoudigste optie voor groeiende bureaus die gewoon willen voorkomen dat projectinformatie versnipperd raakt. Het platform vervangt e-mailthreads door gecentraliseerde prikborden en transparante takenlijsten. Interne teams kunnen externe leveranciers en klanten zonder extra kosten aan specifieke projecten toevoegen.

Een bureauhoofd kan het Mission Control-dashboard gebruiken om direct de status van een project te bekijken. Het team controleert een visuele meter om de voortgang te peilen zonder afzonderlijke borden te openen. Klanten nemen deel aan Campfire-chats of bekijken bestanden rechtstreeks in de gedeelde interface.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Ontdek knelpunten op tijd: Houd bij of opdrachten zich in de uitwerkings- of uitvoeringsfase bevinden met behulp van Hill Grafieken

Minder statusvergaderingen: Plan terugkerende check-ins in die automatisch updates van het team verzamelen

Vind zoekgeraakte bestanden snel terug: Breng alle actieve bestanden en opmerkingen samen op één ‘Everything View’-weergave-scherm

Stel projectupdates sneller op: Gebruik Basecamp AI om statusupdates te schrijven, ideeën te bedenken en lopende discussies samen te vatten

Prijzen

Free

Pro: $15 per maand per gebruiker

Pro Onbeperkt: $299/maand

Beoordelingen

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.200 beoordelingen)

Waar Basecamp tekortschiet: het ruilt gedetailleerde instellingen in voor eenvoud, dus het beperken van de toegang tot gevoelige gegevens voor externe medewerkers op gedeelde borden is niet zijn sterkste punt. Teams die strikte toestemmingen per item nodig hebben, moeten dat eerst goed afwegen. Sla Basecamp over als: u gevoelige gegevens op gedeelde borden moet beperken of strikte toestemmingen per item moet instellen voor externe medewerkers.

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Bekijk hoe deze G2-recensent Basecamp gebruikt:

Ik ben verantwoordelijk voor de afstemming tussen meerdere teams. Basecamp ondersteunt de communicatie en samenwerking binnen de hele organisatie. Het maakt het eenvoudig om referentiemateriaal, projectdocumenten en werkbestanden toegankelijk te houden voor alle betrokkenen, waardoor verwarring en problemen met versiebeheer worden verminderd. Het kan moeiteloos worden gekoppeld aan CRM-, marketing- en klantenservicetools, zodat mijn klantgerichte werk goed aansluit bij de interne bedrijfsvoering.

Ik ben verantwoordelijk voor de afstemming tussen meerdere teams. Basecamp ondersteunt de communicatie en samenwerking binnen de hele organisatie. Het maakt het eenvoudig om referentiemateriaal, projectdocumenten en werkbestanden toegankelijk te houden voor alle betrokkenen, waardoor verwarring en problemen met versiebeheer worden voorkomen. Het kan moeiteloos worden gekoppeld aan CRM-, marketing- en klantenservicetools, zodat mijn klantgerichte werkzaamheden goed aansluiten op de interne bedrijfsvoering.

7. Slack (Het meest geschikt voor realtime communicatie binnen engineeringteams)

via Slack

Slack vereenvoudigt de communicatie met klanten door lange ketens van e-mailberichten te vervangen door realtime berichtenuitwisseling in één digitale ruimte.

Een team van engineers dat een piek in de database oplost, kan direct een live-bespreking starten binnen een monitoringkanaal. Engineers delen hun scherm en bespreken direct oplossingen zonder over te schakelen naar een app van een derde partij. Die threads vormen een doorzoekbare geschiedenis die fungeert als levende documentatie voor latere analyse.

Externe samenwerking verloopt via uitnodigingen via een beveiligd kanaal die gratis naar partners worden gestuurd, waardoor zij kunnen deelnemen aan creatieve goedkeuringen. Zo wordt een chat-app omgezet in een gedeelde werkruimte voor externe partners.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Automatiseer goedkeuringen zonder code: Bouw routinematige operationele werkstroomen met behulp van triggers en acties via slepen en neerzetten

Versnel de tijdlijnen van externe beoordelingen: Nodig leveranciers uit voor beveiligde gedeelde kanalen, zonder dat dit hen iets kost

Detecteer onbedoelde blootstelling van sleutels direct: Spoor privé-API-tokens in berichten op voordat er inbreuken op de veiligheid plaatsvinden

Vind antwoorden zonder te scrollen: stel vragen in natuurlijke taal aan Slack AI om informatie op te halen uit gesprekken en gedeelde kennis in verschillende kanalen

Prijzen

Free

Pro: $8,75 per maand per gebruiker

Business+: $18 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,5/5 (meer dan 39.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.000 beoordelingen)

Waar Slack tekortschiet: Omdat Slack is ontworpen voor realtime chat, kunnen belangrijke updates in drukbezochte kanalen onopgemerkt blijven; daarom werkt het het beste in combinatie met een systeem waarin beslissingen worden vastgelegd. Sla Slack over als: uw team gebruikmaakt van de gratis versie om een permanent doorzoekbaar archief van eerdere beslissingen bij te houden.

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Voordelen van het gebruik van Slack, volgens deze G2-recensent:

Wat ik het leukste vind aan Slack zijn de gespreksgeschiedenis en de zoekfunctie. Alle chats die ik in Slack heb gevoerd, worden goed bijgehouden, en al mijn documenten en alles wordt opgeslagen. Zelfs als ik een client ben kwijtgeraakt en die niet meer met mij verbonden is, blijven de chats die ik met hem of haar heb gevoerd bewaard in het gesprek, wat erg handig is.

Wat ik het leukste vind aan Slack zijn de gespreksgeschiedenis en de zoekfunctie. Alle chats die ik in Slack heb gevoerd, worden goed bijgehouden, en al mijn documenten en alles wordt opgeslagen. Zelfs als ik een client ben kwijtgeraakt en die niet meer met mij in contact staat, blijven de chats die ik met hem of haar heb gevoerd bewaard in de gespreksgeschiedenis, wat erg handig is.

8. Google Workspace (Het meest geschikt voor de eenvoudige gezamenlijke bewerking van documenten met klanten)

via Google Workspace

Google Workspace brengt e-mail, documenten, spreadsheets, presentaties, videovergaderingen en cloudopslagruimte samen in één geïntegreerde samenwerkingsomgeving. In plaats van bestanden tussen afzonderlijke apps te verplaatsen, werken interne teams en klanten samen in gedeelde documenten met live opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis. Dankzij toestemming is het eenvoudig om alleen relevante informatie te delen met externe belanghebbenden.

Een marketingbureau dat een productlancering voorbereidt, kan campagneteksten opstellen in Google Documenten terwijl de client in realtime opmerkingen achterlaat. Ontwerpers uploaden creatieve bestanden naar Drive, het team bespreekt aanpassingen in Google Meet en definitieve goedkeuringen vinden plaats zonder dat er meerdere e-mailbijlagen hoeven te worden verstuurd. Iedereen werkt vanuit dezelfde betrouwbare bron.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Versnel de goedkeuring van projecten: Sluit leveranciersovereenkomsten en contracten rechtstreeks in tekstdocumenten af met native e-handtekeningen

Werk overal samen: uitvoer van bewerkingen voor documenten, spreadsheets en presentaties tegelijkertijd op desktop- en mobiele apparaten

Verminder repetitief werk met AI: Gebruik Gemini in de werkruimte om vergaderingen samen te vatten, e-mails op te stellen en content te genereren in Docs, Gmail, Sheets en Meet

Bescherm clientgegevens automatisch: Classificeer gevoelige documenten met behulp van AI-gestuurde nalevingscontroles en interne regels voor veiligheid

Prijzen

Starter: $7 per maand per gebruiker

Standaard: $14 per maand per gebruiker

Plus: $22 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,6/5 (meer dan 47.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.500 beoordelingen)

Waar Google Workspace tekortschiet: Zeer grote, met formules gevulde trackers kunnen trager worden wanneer er veel editors tegelijkertijd werken. Geaggregeerde notificaties uit Gmail, Docs en Google Agenda kunnen tijdens piekuren ook zorgen voor een overweldigende dashboardervaring. Sla Google Workspace over als: uw client-opdrachten worden beheerd via grote, formule-intensieve trackers of als u een gestructureerd projectsysteem nodig hebt in plaats van een stapel gedeelde documenten.

Wat zeggen echte gebruikers over Google Workspace?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen heeft over Google Workspace:

Realtime samenwerking is voor mij het grootste pluspunt. Ik vind het geweldig dat ik tegelijkertijd met mijn team in een spreadsheet of document kan werken, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over versiebeheer of het heen en weer e-mailen van bestanden. Omdat alles synchroniseerd is in één cloudgebaseerde hub, kan ik gemakkelijk schakelen tussen mijn laptop en telefoon, terwijl al mijn projecten toch overzichtelijk blijven.

Realtime samenwerking is voor mij het grootste pluspunt. Ik vind het geweldig dat ik tegelijk met mijn team in een spreadsheet of document kan werken, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over versiebeheer of het heen en weer e-mailen van bestanden. Omdat alles synchroniseerd is in één cloudgebaseerde hub, kan ik gemakkelijk schakelen tussen mijn laptop en telefoon, terwijl al mijn projecten toch overzichtelijk blijven.

9. Notion (Het meest geschikt voor wiki's voor klanten en gedeelde documenten)

via Notion

Als je creatieve team zeer aanpasbare dashboards nodig heeft om de opleveringen aan klanten bij te houden, is Notion zeker het bekijken waard. Het behandelt projectdocumentatie als flexibele blokken in plaats van starre sjablonen. Teams kunnen gepersonaliseerde klantenportalen bouwen waarin merkrichtlijnen, budgetten en planningen naast elkaar worden weergegeven.

Een fotostudio kan het databaseframework gebruiken om complexe opnamekalenders te beheren. De manager schakelt dezelfde dataset om van een platte lijst naar een kalenderweergave, afhankelijk van de directe behoefte. Die ene databron verbindt interne fotografen met externe editors via één live ‘source of truth’. Dankzij realtime paginabewerkingen kunnen verspreide teams asynchroon samenwerken over verschillende tijdzones heen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

De privacy van accounts waarborgen: Scheid gevoelige werkruimten van klanten van interne mappen met behulp van Teamspace-afscheidingen

Bepaal wat externe opdrachtnemers te zien krijgen: stel gedetailleerde databasetoestemmingen in op mapniveau binnen gedeelde documenten

Maak een einde aan handmatige statuscontroles: Houd vermeldingen en paginarevisies chronologisch bij in een geautomatiseerde inbox

Vind direct antwoorden met AI: Gebruik Notion AI om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, content te genereren, kennis in de werkruimte te doorzoeken en vragen in documenten te beantwoorden

Prijzen

Free

Plus: $10 per maand per gebruiker

Business: $20 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,6/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.600 beoordelingen)

Waar Notion tekortschiet: Notion blijft vlot werken voor documenten en kleine databases, maar zeer grote of diep geneste databases kunnen het systeem vertragen. Teams die met grote hoeveelheden gegevens werken, moeten het op grote schaal testen voordat ze een keuze maken. Offline toegang is ook met een limiet gebonden, wat vooral van belang is als uw buitendienstteam zonder betrouwbare verbinding werkt. Sla Notion over als: uw werkzaamheden in het veld een desktopapplicatie vereisen die betrouwbaar werkt zonder actieve internetverbinding.

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Dit is wat een G2-recensent van Notion vindt:

Ik ben echt dol op de gedeelde teamruimte in Notion voor klantbeheer. Hiermee kunnen we aantekeningen van vergaderingen vastleggen en takenlijsten effectief delen. Ook de kalenderfunctie gebruiken we veel en vinden we geweldig. Met de takenlijstfunctie kunnen we taken instellen, deze aan verschillende mensen toewijzen, deadlines aanpassen en prioriteiten instellen, wat voor ons een heel handig hulpmiddel is geweest.

Ik ben echt dol op de gedeelde teamruimte in Notion voor klantbeheer. Hiermee kunnen we aantekeningen van vergaderingen vastleggen en takenlijsten effectief delen. Ook de kalenderfunctie gebruiken we veel en vinden we geweldig. Met de takenlijstfunctie kunnen we taken instellen, deze aan verschillende mensen toewijzen, deadlines aanpassen en prioriteiten instellen, wat voor ons een heel handig hulpmiddel is geweest.

10. FuseBase (Het meest geschikt voor clientportalen in microsite-stijl bij bureaus)

via FuseBase

Fusebase combineert klantportalen, projectenamenwerking en documentatie in één werkruimte. Bureaus maken portalen in hun eigen huisstijl waar klanten projectupdates kunnen bekijken, opleveringen kunnen goedkeuren, bestanden kunnen uitwisselen en antwoorden kunnen vinden zonder door e-mailthreads te hoeven spitten. Het neemt de leercurve weg voor partners die moeite hebben met traditionele projectdashboards.

Een bureau kan een digitale salesroom inzetten om bestanden te delen en wettelijk geldige handtekeningen te verzamelen. Toegang via wachtwoordloze ‘magic links’ garandeert onmiddellijke toegang voor belanghebbenden. Interne aantekeningen worden bewaard in een aparte backend-werkruimte, waardoor deze volledig verborgen blijven voor klanten.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Ontdek welke content aanslaat bij klanten: Houd de betrokkenheidsstatistieken voor alle bronnen op het portaal bij met behulp van ingebouwde analysefuncties

Werk slimmer met AI: Gebruik de ingebouwde AI-assistent om de kennis van het bedrijf te doorzoeken, content te genereren, documenten samen te vatten en vragen te beantwoorden op basis van de gegevens in uw werkruimte

Verwijder alle platformbranding: Voeg aangepaste SMTP-instellingen, logo's en domeinnamen toe voor volledige white-label-controle

Verminder heen-en-weer-communicatie: centraliseer discussies, bestanden en projectupdates binnen speciale werkruimten voor klanten

Prijzen

Solo: $32/maand

Essentials: $82/maand (maximaal 5 gebruikers)

Geavanceerd: $266/maand (tot 50 gebruikers)

Onbeperkt: Aangepaste prijs

Beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Waar FuseBase tekortschiet: FuseBase is in de eerste plaats als portaal ontworpen, dus bij dataintensieve werkstroomen komt het niet optimaal tot zijn recht. Er is geen directe export naar Google Spreadsheets, dus teams die veel met spreadsheets werken, zullen een alternatieve oplossing moeten vinden om gegevens te exporteren Sla FuseBase over als: uw bureau snelle mogelijkheden nodig heeft om gegevens naar externe spreadsheets te exporteren.

Wat zeggen echte gebruikers over FuseBase?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen heeft over FuseBase:

Mijn team beschikt over een speciale interne ruimte met PM-tools en een editor, en onze klanten hebben een gepersonaliseerd portaal met een AI-assistent. FuseBase verwerkt gegevens naadloos, waardoor onze verkoop- en onboardingteams zich meer kunnen richten op het opbouwen van relaties dan op administratieve taken.

Mijn team beschikt over een speciale interne ruimte met PM-tools en een editor, en onze klanten hebben een gepersonaliseerd portaal met een AI-assistent. FuseBase verwerkt gegevens naadloos, waardoor onze verkoop- en onboardingteams zich meer kunnen richten op het opbouwen van relaties dan op administratieve taken.

11. Zoho Projects (Het meest geschikt voor samenwerking met belanghebbenden in een sociale stijl)

via Zoho Projects

Het budgetvriendelijke Zoho Project is ontwikkeld voor teams die de communicatie met belanghebbenden zo vertrouwd mogelijk willen maken. Het ontleent ontwerpelementen aan sociale media: een interactieve projectfeed waar teams statusupdates plaatsen, bijlagen uploaden en direct feedback kunnen geven.

Een praktijkcoördinator kan aantekeningen over zakelijke accounts en aangepaste roosters in één werkruimte ordenen en aanstaande vervolgafspraken met patiënten bijhouden op een visueel Kanban-bord. Dankzij ingebouwde chatrooms en prikborden kunnen collega’s vragen oplossen zonder externe apps te hoeven openen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Blijf snel op de hoogte van wijzigingen: bekijk een interactieve activiteitenstream met recente wijzigingen aan de Taak in een feed in sociale-media-stijl

Beslissingen bespreken zonder communicatieruis: schakel tussen privé- en groepschatruimtes die in de werkruimte zijn geïntegreerd

Bewaar de historische context van campagnes: Sla uitgebreide discussies op in overzichtelijke, doorzoekbare projectforums

Werk sneller met AI: Gebruik Zia, de AI-assistent van Zoho, om content te genereren, informatie samen te vatten en inzichten te verkrijgen binnen het hele Zoho-ecosysteem

Prijzen

Free

Premium: $4 per maand per gebruiker

Enterprise: $9 per maand per gebruiker

Ultimate: $14 per maand per gebruiker

Beoordelingen

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Waar Zoho Projects tekortschiet: Zoho biedt veel functionaliteit, en die diepgang is merkbaar. Teams die zeer grote portfolio’s beheren of werkruimten met veel tags gebruiken, zullen de navigatie drukker vinden dan bij een minimalistische tool. Het is het meest geschikt voor teams die graag wat eenvoud inruilen voor een breed bereik aan functies. Sla Zoho Projects over als: uw teamleden geen technische achtergrond hebben en behoefte hebben aan een eenvoudige, minimalistische interface voor het bijhouden van taken.

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Het oordeel van een G2-recensent over Zoho Projects:

Ik vind Zoho Projects een goede keuze omdat het een duidelijk overzicht biedt van de voortgang van projecten, helpt bij het effectief beheren van taken en deadlines, en de teamcoördinatie verbetert via een gecentraliseerd platform.

Ik vind Zoho Projects een goede keuze omdat het een duidelijk overzicht biedt van de voortgang van projecten, helpt bij het effectief beheren van taken en deadlines, en de teamcoördinatie verbetert via een gecentraliseerd platform.

12. Trello (Het meest geschikt voor het visueel in kaart brengen van klanttaken)

via Trello

Teams die in visuele pijplijnen denken, zullen zich thuis voelen in Trello. Het zet inkomende berichten van klanten om in verplaatsbare kaarten die door aangepaste fasen kunnen worden gesleept, waardoor actieve deliverables zichtbaar blijven zonder administratieve verwarring.

Een grafisch ontwerper die een merklancering coördineert, kan in Trello een speciaal klantenbord aanmaken. Wanneer een klant een update via e-mail stuurt, stuurt de manager deze door naar de inbox van het bord. Het systeem zet het bericht automatisch om in een taakkaart.

Met kaartspiegeling worden identieke taken op afzonderlijke teamborden weergegeven om onsamenhangende voortgangsupdates te voorkomen. Clientbeoordelingen blijven doorlopen zonder dat de chatkanalen worden overspoeld met niet-dringende berichten.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Verzamel feedback van klanten in de vorm van taakkaarten: Leg opmerkingen over het websiteontwerp vast met bijgevoegde schermafbeeldingen als bijlagen via de Feedbucket Power-Up

Automatiseer terugkerende administratieve stappen: Maak aangepaste Butler-regels die worden geactiveerd door deadlines of kaarttransacties

Ontvang testfeedback met schermafbeeldingen: Importeer gebruikersrapporten rechtstreeks in kaartlijsten via de Ybug-integratie

Versnel je werk met AI: Gebruik Atlassian Intelligence om kaarten samen te vatten, content te genereren en vragen te beantwoorden in Trello-werkruimten

Prijzen

Free

Standaard : $5 per maand per gebruiker

Premium : $10 per maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (geschatte kosten op basis van 50 gebruikers)

Beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 13.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.400 beoordelingen)

Waar Trello tekortschiet: Het platform beschikt niet over ingebouwde taakafhankelijkheden, waardoor managers elke gerelateerde kaart handmatig moeten aanpassen wanneer planningen veranderen. Bij grote projecten kunnen de borden bovendien rommelig overkomen, wat het dagelijks zoeken naar specifieke taakdetails vertraagt. Sla Trello over als: uw bedrijf complexe, veelzijdige clientprojecten afhandelt waarvoor native software voor tijdsregistratie of automatische aanpassingen van de tijdlijn nodig zijn.

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Waarom deze G2-recensent Trello gebruikt:

Ik gebruik Trello voornamelijk om mijn werk voor klanten en de te leveren resultaten overzichtelijk te houden, zodat er niets door de mazen van het net glipt, van eenvoudige taken tot langetermijnplanning. Ik waardeer het dat Trello me helpt om concurrerende prioriteiten bij te houden en taken te beheren die moeten worden voltooid. Dat geeft me gemoedsrust, omdat ik weet dat er niets wordt vergeten. Ik vind de visuele layout prettig, waardoor ik in één oogopslag zie wat er in uitvoering is, wat er is voltooid, wat er vastzit en wat er momenteel in beweging is.

Ik gebruik Trello voornamelijk om mijn werk voor klanten en de te leveren resultaten overzichtelijk te houden, zodat er niets door de mazen van het net glipt, van eenvoudige taken tot langetermijnplanning. Ik waardeer het dat Trello me helpt om concurrerende prioriteiten bij te houden en taken te beheren die moeten worden voltooid, wat me gemoedsrust geeft omdat ik weet dat er niets wordt vergeten. Ik vind de visuele layout prettig, waardoor ik in één oogopslag zie wat er in uitvoering is, wat er is voltooid, wat geblokkeerd is en wat er momenteel in beweging is.

Waar gaan de meeste teams de fout in bij het gebruik van software voor samenwerking met klanten?

De meeste teams schaffen software voor samenwerking met klanten aan om klanten in hun interne werkruimte te betrekken: hier een gastaccount, daar een gedeeld bord. De betere aanpak is meestal juist het tegenovergestelde. Geef de klant een speciaal daarvoor ontworpen, overzichtelijke ruimte en houd de versnipperde interne werkzaamheden buiten beeld.

‘Klanten overal bij betrekken’ werkt in beide richtingen niet. Klanten worden overspoeld door interne taken en geklets dat nooit voor hen bedoeld was, of je team gaat zichzelf censureren omdat een client meekijkt. De tool die bedoeld is om wrijving te verminderen, zorgt juist voor meer wrijving.

Het tonen van het juiste bedrag aan klanten heeft een contra-intuïtief voordeel, en dit wordt ondersteund door onderzoek. Ryan W. Buell, professor aan de Harvard Business School, ontdekte dat operationele transparantie gedrag verandert:

Als klanten zien welk werk er achter de schermen voor hen wordt verricht, zijn ze tevredener, meer bereid om te betalen en loyaler.

Als klanten zien welk werk er achter de schermen voor hen wordt verricht, zijn ze tevredener, bereid om meer te betalen en loyaler.

Het doel is niet maximale of minimale toegang. Het gaat om doelgericht ontworpen toegang: toon de voortgang, de te leveren resultaten en de beslissingen die vertrouwen opbouwen, en verberg de interne ruis die alleen maar afleidt. Dat is de scheidslijn tussen de keuze voor een portaal of een gastaccount, en daarom is dit belangrijker dan welke checklist met functies dan ook.

De echte vraag is dus niet ‘welke tool de meeste functies heeft’. Het gaat erom hoeveel van uw werkruimte de client mag zien.

Dat verdeelt de categorie duidelijk: portaal-specifieke tools (Moxo, FuseBase) bieden klanten een strakke, aan uw merk aangepaste interface, maar zijn duurder en brengen extra kosten voor installatie met zich mee. Interne tools met gasttoegang (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) zijn daarentegen goedkoper en vertrouwd, maar leggen meer van uw werkruimte bloot. Hierdoor is de client slechts één verkeerde toestemming verwijderd van interne communicatie.

Om uit twaalf tools een shortlist samen te stellen, draait het om vier vragen over uw werk, niet om de lijst met functies van de tools. Beantwoord ze in volgorde: elke vraag sluit een groep tools uit, totdat er twee of drie keuzes overblijven.

Hoe formeel is de relatie? Voor gereguleerd, documentintensief of contractgebonden werk is een portaal met huisstijl aan te raden. Voor dagelijkse projectenamenwerking is dat niet nodig.

In hoeverre overlappen client- en interne werkzaamheden elkaar? Bij een grote overlap is één systeem met gasttoegang voordeliger dan het gebruik van twee afzonderlijke tools

Wat is de belangrijkste functionaliteit? Voornamelijk gesprekken, documenten of het bijhouden van deliverables? Dat bepaalt of je het beste kunt kiezen voor chatten, documenten of Voornamelijk gesprekken, documenten of het bijhouden van deliverables? Dat bepaalt of je het beste kunt kiezen voor chatten, documenten of projectmanagementsoftware

Wat gaan gasten u daadwerkelijk kosten? Prijzen per gast kunnen uw basisabonnement snel opdrijven, dus bepaal eerst de prijs per gast voordat u de zetels van het team vaststelt

Hier zie je hoe ze allemaal scoren en met welke tools je het beste kunt beginnen:

Als dit op jou van toepassing is Jouw kamp Begin met Formele, gereguleerde of documentintensieve klantopdrachten Klantportaal Moxo, FuseBase Het werk voor clients en het interne werk overlappen elkaar sterk Werkruimte met gasten ClickUp, monday.com, Asana Realtime gesprek is de belangrijkste behoefte Chat-first Slack Het werk bestaat voornamelijk uit het delen van documenten en eenvoudige coördinatie Doc-first Google Workspace, Notion

Geef uw klanten precies de juiste mate van zichtbaarheid

De beste software voor samenwerking met klanten is de software die uw klanten volledige transparantie biedt en irrelevante updates wegfiltert. Bepaal hoeveel van uw werkruimte een klant mag zien, kies het pakket dat daarbij past en selecteer twee of drie tools uit de bovenstaande lijst om als proefversie uit te proberen in een echt project.

Als je klantgerelateerde en interne werkzaamheden wilt combineren met bedrijfsbrede AI, dan is ClickUp precies daarvoor ontworpen. Ga gratis aan de slag met ClickUp en zet binnen een middag je eerste klantgerichte ruimte op.

Is software voor samenwerking met klanten veilig in termen van veiligheid?

Ja. Gerenommeerde tools beveiligen extern werk met toestemming per bestand, versleuteling en toegangscontroles die ervoor zorgen dat klanten geen toegang krijgen tot uw interne werkruimte. Tools die in het portaal zijn geïntegreerd, zoals Moxo en FuseBase, zijn ontwikkeld voor gereguleerde werkstroomprocessen in de financiële sector, de juridische sector en de gezondheidszorg, terwijl tools voor gasttoegang, zoals ClickUp, de toegang van een client beperken tot één ruimte, lijst of document. Veiligheid hangt nog steeds af van de configuratie, dus controleer de toestemming-instellingen voordat u iemand uitnodigt.

Hebben klanten een betaald account nodig om samen te werken?

Meestal hebben klanten geen betaald account nodig om samen te werken. Bij de meeste tools kunnen klanten deelnemen als gratis of goedkope gasten in plaats van als volwaardige betaalde gebruikers. ClickUp, monday.com, Asana, Notion en Trello ondersteunen allemaal gasttoegang, en met het Pro Unlimited-abonnement van Basecamp met een vast tarief kunt u tegen één vast bedrag een onbeperkt aantal klantgebruikers uitnodigen. Let op de limieten voor het aantal gasten bij gratis abonnementen en de kosten per gast bij duurdere abonnementen; deze verschillen per aanbieder.

Wat is de beste software voor samenwerking met klanten voor kleine bedrijven?

Voor kleine bedrijven bieden Trello, Basecamp en het ‘Free Forever’-abonnement van ClickUp de meest soepele start, waarbij een eenvoudige manier om bestanden met klanten te delen wordt gecombineerd met minimale installatie-inspanningen. Trello en Basecamp scoren het hoogst wat betreft de snelheid waarmee een klant kan worden aangemeld, terwijl ClickUp ruimte biedt om intern en klantgerelateerd werk te consolideren naarmate je bedrijf groeit. Kleine bedrijven in gereguleerde sectoren zouden toch een portaalgebaseerde tool zoals Moxo moeten overwegen voor een ruimte die voldoet aan de regelgeving en is aangepast aan hun huisstijl.

Waarin verschilt software voor samenwerking met klanten van projectmanagementsoftware?

Software voor samenwerking met klanten is ontwikkeld om externe klanten op een veilige manier bij gezamenlijke werkzaamheden te betrekken, terwijl projectmanagementsoftware voornamelijk is bedoeld om de interne projecten van een team te beheren. Veel projecttools (ClickUp, monday.com, Asana) bieden beide mogelijkheden door gasttoegang toe te voegen, terwijl tools die specifiek op portalen zijn gericht (Moxo, FuseBase) zich uitsluitend richten op de klantgerichte laag. Maak uw keuze op basis van de vraag of klanten centrale deelnemers zijn of slechts af en toe meekijken.

Hoeveel kost software voor samenwerking met klanten?

Software voor samenwerking met klanten varieert in prijs van gratis tot ongeveer $ 12 per gebruiker per maand voor betaalde instapabonnementen, terwijl tools die in een portaal zijn geïntegreerd vaak pas na een demo een prijsopgave op maat voor ondernemingen geven. Het Unlimited-abonnement van ClickUp begint bij $ 7 per gebruiker per maand; het portaal van FuseBase begint bij ongeveer $ 32 per maand. Licenties voor gasten en klanten kunnen meer kosten dan uw basisabonnement, dus controleer de kosten per gast voordat u een toewijzing aangaat.