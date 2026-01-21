De 11 beste software voor projectmanagement voor professionele dienstverlening in 2026

Professionele diensten zijn gespecialiseerde diensten die worden geleverd door iemand met kennis en ervaring in het veld, zoals advocaten, architecten, ontwerpers of schrijvers.

Professionele diensten kunnen worden aangeboden door individuen [freelancers], kleine bedrijven [zoals advocatenkantoren] of grote ondernemingen [zoals McKinsey of Accenture]. Ongeacht de omvang van de activiteiten worden professionele diensten doorgaans geleverd in de vorm van projecten.

Een van de sleutelcompetentievoordelen van een professionele dienstverlener is een uitstekend systeem voor projectmanagement. Het helpt u aan klanten te laten zien dat u over de structuren, processen, systemen en controlemechanismen beschikt om complexe projecten succesvol uit te voeren.

Waar moet u op letten bij projectmanagementsoftware voor professionele dienstverlening?

Goede software voor projectmanagement helpt consultants en professionele dienstverleners om hun operationele competentie aan te tonen. Hier leest u hoe.

Agile en holistisch projectmanagement

Projectmanagementoplossingen geven u het vertrouwen dat u complexe problemen kunt oplossen. Let hierop:

Functies voor taakbeheer met deadlines, middelen en afhankelijkheden

Zichtbaarheid via lijst-, bord-, tijdlijn-, gantt-grafiek- en andere weergaven

Mogelijkheid om gebruikers en supervisors toe te wijzen

Documentatie en kennisbeheer

Klanten huren consultants in vanwege hun expertise. Een goede tool voor projectmanagement moet u helpen dat te laten zien. Let op:

Documentatiefuncties om frameworks en sjablonen te presenteren

Checklists voor het uitvoeren van repetitieve processen

AI-tools voor consultancy om uw aantekeningen samen te vatten en daar automatisch taken van te maken

Creativiteit en samenwerking

Om complexe problemen op te lossen, moeten teams samenwerken en innoveren. Uw projectmanagementtool moet beschikken over:

Digitale Whiteboards

Mindmaps

Reacties op alle taken

Procesoptimalisatie

Bij het oplossen van problemen is het essentieel om regelmatig en duidelijk te communiceren met alle belanghebbenden. Goede software voor projectmanagement voor consultants automatiseert dit met:

Notificaties

Herinneringen

Herbruikbare sjablonen

Hier zijn de tien beste programma's voor projectmanagement met al deze mogelijkheden en meer.

De 11 beste tools voor projectmanagement voor professionele dienstverleners

Volgens de laatste telling waren er 441 tools voor projectmanagement waaruit u kon kiezen. Elk daarvan heeft een unieke combinatie van functies en mogelijkheden voor projectmanagement. Het is dus begrijpelijk als u overweldigd bent door alle keuzes die voor u liggen.

Wij hebben het onderzoek voor u gedaan. We hebben de tien beste oplossingen geselecteerd die perfect zijn voor professionele dienstverlening.

1. ClickUp

Voorbeeld van een ClickUp-werkruimte voor projectmanagement voor een accountantskantoor

De alles-in-één software voor projectmanagement van ClickUp helpt je bij het plannen, organiseren en samenwerken aan taken, documentprocessen, doelen, Whiteboards en meer! Het is ontworpen om oneindig aanpasbaar te zijn, ongeacht de branche of schaal van je activiteiten.

U kunt aangepaste werkstroom-instellingen instellen, eigen sjablonen uploaden, gegevens verzamelen via formulieren en zoeken naar alles wat u nodig hebt.

U kunt gebruikers aan elke Taak toewijzen volgens de RACI-matrix ( Responsible, Accountable, Consulted, Informed ).

Gebruik de ClickUp RACI-matrixsjabloon om de rollen van uw medewerkers bij verschillende taken en activiteiten in kaart te brengen

Klanten bij accountantskantoren, vastgoedbedrijven en IT-providers gebruiken ClickUp om hun activiteiten te beheren. Met ClickUp kunt u taken beheren, binnen het budget blijven, processen optimaliseren, herinneringen instellen en rapportages vereenvoudigen, allemaal op één plek.

De beste functies van ClickUp

Hiërarchisch projectmanagement: Deel uw projecten in op: Werkruimte > Ruimte > Map > Lijsten > Taaken > subtaken. Voeg ook actiepunten en checklists toe.

Prioriteiten: Markeer taken als urgent, hoog, normaal of laag prioriteit, en beheer ze dienovereenkomstig.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om in samenwerking de ideeën van uw team om te zetten in gecoördineerde acties

Whiteboard: Brainstorm, werk samen en breng uw werkstroomen in kaart op een gedeeld digitaal whiteboard.

Docs: Leg uw processen of kaders vast en deel ze moeiteloos. U kunt Docs ook gebruiken om aantekeningen te maken, notulen van vergaderingen op te stellen en nog veel meer.

Meer dan 15 weergaven: Bekijk uw projecten zoals u dat wilt: lijstweergave voor alle taken, bordweergave gegroepeerd op status, tijdlijnweergave om de voortgang bij te houden of kalenderweergave om vooruit te kijken.

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met meer dan 15 weergaven, kant-en-klare sjablonen en talrijke samenwerkingsfuncties

Tijdsregistratie: Als u een consultant bent die per uur factureert, kunt u met de timer van ClickUp de tijd tot op de seconde nauwkeurig bijhouden. U kunt tijdregistraties later ook handmatig toevoegen.

Aanpassing: Pas taaktypen, werkstroomen, statussen, velden en tags aan. Beheer uw project op uw manier.

Consultancy-sjablonen: Overwin de blokkade van het projectmanagement met aanpasbare sjablonen voor elke gewenste toepassing!

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en te perfectioneren, e-mailreacties te genereren en nog veel meer

ClickUp AI: Gebruik AI om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, automatisch taken te genereren, herinneringen aan te maken en nog veel meer!

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een steile leercurve

Externe gebruikers, zoals aannemers of klanten, hebben mogelijk een ClickUp-account nodig om de projecten/plannen te bekijken die u met hen hebt gedeeld, afhankelijk van uw instellingen

Prijzen van ClickUp

ClickUp biedt abonnementen die geschikt zijn voor elke consultant of elk team:

Free Forever

Unlimited: $ 7 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen beschikbaar. Aangepaste prijzen beschikbaar. Neem contact op met ons verkoopteam om het beste abonnement voor u te vinden

ClickUp Brain: Beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 [meer dan 2.000 beoordelingen]

Capterra: 4,7/5 [meer dan 2.000 beoordelingen]

2. Nifty

Nifty is een samenwerkingswerkruimte die teams, doelen en processen samenbrengt. Hiermee kunt u projecten beheren door taken aan te maken en deze te ordenen in lijsten, Kanban-, tijdlijn-, kalender- en swimlane-weergaven.

Het omvat formulieren, documenten, bestanden, discussies, tijdsregistratie en geautomatiseerde projectrapportage.

Werkruimtes kunnen al snel rommelig en overweldigend worden. Ook Nifty loopt dat risico.

De beste functies van Nifty

Structuur: Projecten zijn gestructureerd rond mijlpalen en vervolgens opgedeeld in taken. Wanneer u een taak voltooit, wordt de voortgang van de mijlpaal automatisch bijgewerkt.

Discussieforum: Elk project bevat een discussieforum en Zoom-integratie voor intensievere samenwerking.

Documenten: Nifty bevat een lichtgewicht editor voor documenten. Als u echter al vertrouwd bent met Google Documenten, kunt u dat ook integreren.

Tijdsregistratie: Nifty biedt consultants een eenvoudige manier om de tijd die aan elke taak wordt besteed bij te houden. U kunt ook factureerbare tarieven instellen om inzicht te krijgen in de productiviteit van uw team.

Limieten van Nifty

Het kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn om hun weg te vinden in deze alles-in-één-tool

De kalenderweergave kan ontoereikend zijn

Beperkte flexibiliteit bij het toevoegen van aangepaste velden

Het is niet mogelijk om hetzelfde project aan meerdere portfolios toe te voegen

Handige prijzen

Free

Plus: $ 10 per gebruiker per maand

Business: $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met Nifty voor prijzen

Handige beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 [meer dan 5000 beoordelingen]

Capterra: 4,8/5 [meer dan 2000 beoordelingen]

3. Notion

Notion begon als een overzichtelijke notitietool met een eenvoudige Markdown-interface om dingen vast te leggen. Als je professionele diensten aanbiedt op het gebied van onderwijs, training, coaching of kennismanagement, is Notion een geweldige optie om je content te presenteren.

Hoewel het inmiddels is uitgegroeid tot een uitgebreide werkruimte voor productiviteit, inclusief wiki's, databases en taakbeheer, schiet het op sommige geavanceerde functies tekort.

De beste functies van Notion

Content publiceren : Maak overzichtelijke webpagina's met een banner en Markdown-tekst en publiceer ze gratis online

Documenthiërarchie : Organiseer uw documenten in een hiërarchie van mappen, pagina's en subpagina's

Zoeken : Zoek snel en nauwkeurig naar alles wat u nodig hebt vanuit de werkruimte

Generatieve AI: schrijf of voer snel bewerkingen uit aan documenten, waaronder projectplannen

Notion kan door zelfstandige consultants worden gebruikt als gratis projectmanagementsoftware, aangezien er geen limiet is op het aantal blokken voor individuen.

De limieten van Notion

Geen ingebouwde tijdsregistratie

Geen aangepaste rapportagefuncties en weergaven

Beperkte aanpasbaarheid van taaksoorten, filters of velden

Limiet op bestandsgrootte

De prijzen van Notion

Free

Plus: $ 10 per gebruiker per maand

Business: $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met Notion voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 [meer dan 5000 beoordelingen]

Capterra: 4,8/5 [meer dan 2000 beoordelingen]

Bonus: vergelijk Notion met ClickUp

4. Teamwork

Teamwork is een online platform voor projectmanagement met aangepaste modules voor professionele dienstverleners. Met Teamwork kunt u meerdere complexe projectresultaten, taken en subtaken, processen en tijd beheren.

Als nieuwkomer in de markt is Teamwork nog bezig met het ontwikkelen van veel geavanceerde functies. Voor zelfstandige consultants en freelancers kan Teamwork ook complex overkomen.

De beste functies van Teamwork

Intuïtief dashboard voor taken : Bekijk alleen uw meest recente taken; ook aanpasbaar met de naam en het logo van uw bedrijf

E-mailintegratie : beantwoord opmerkingen en notificaties via e-mail

Facturering : Houd de tijd bij in Teamwork, bereken factureerbare uren, genereer Urenregistratie en maak facturen aan, allemaal op één plek

Gratis klantaccounts: geef meerdere klanten toegang zonder extra te betalen

De limieten van Teamwork

Het kan ingewikkeld lijken om in te stellen en te implementeren

Geen checklists

Beperkte integraties met andere tools voor productiviteit

De prijzen van Teamwork

Free Forever: $0

Starterspakket: $ 8,99

Levering: $13,99

Grow: $ 25,99

Scale: Neem contact op met Teamwork voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork

G2: 4,4/5 [meer dan 1050 beoordelingen]

Capterra: 4,5/5 [meer dan 800 beoordelingen]

5. Asana

Asana is een van de populairste multifunctionele projectmanagementapps. De app is ontwikkeld om verschillende teams te ondersteunen, zoals marketing, operations, IT, productontwikkeling en sales. De app is vooral populair bij kleine bedrijven en door oprichters geleide organisaties.

Ondanks de uitzonderlijke functies voor projectplanning voldoet het niet aan de normen voor een alles-in-één-tool. Op verschillende vlakken schiet het tekort.

De beste functies van Asana

Taken in meerdere lijsten : Verminder : Verminder dubbel werk door een taak aan meerdere projecten toe te voegen

Doelgericht ontwerp : stem het team af op de doelstellingen, houd de projecten bij en houd de status in de gaten

Integraties : maak meer dan 200 tools met elkaar verbonden met Asana voor een uitgebreide en naadloze weergave

Visuele interface: Taaken naar tijdlijnen en kalenders voor eenvoudig beheer

De beperkingen van Asana

Beperkte functies in de gratis versie

Slechts vijf weergaven, wat de zichtbaarheid voor projectmanagers beperkt

Geen visuele samenwerkingstools, zoals mindmaps

De prijzen van Asana

Free

Plus: $ 10 per gebruiker per maand

Business: $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met Asana voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 [meer dan 1050 beoordelingen]

Capterra: 4,5/5 [meer dan 800 beoordelingen]

Bonus: vergelijk Asana met ClickUp

6. Wrike

Wrike is een bekroonde webgebaseerde applicatie voor projectmanagement in grote ondernemingen. Het is ontworpen voor gebruik door grote teams in bedrijfsomgevingen die complexe functies en een robuuste architectuur vereisen.

Daar staat tegenover dat Wrike voor kleine bedrijven en consultants overweldigend kan zijn.

De beste functies van Wrike

Weergave in drie vensters : Intuïtieve interface gericht op toegankelijkheid en productiviteit

Taakprioriteit : Markeer belangrijke/dringende taken zodat teams deze als eerste doen

Rapportage : Uitgebreide rapportage om de voortgang te monitoren en bij te houden

Nieuwsfeed: een nieuwsfeed in de stijl van sociale media om op de hoogte te blijven van wat er gaande is binnen het team

De limieten van Wrike

Het ingebouwde filter verbergt standaard voltooide taken; dit moet handmatig worden uitgeschakeld om alle taken in één keer te zien

Notificaties van bepaalde geïntegreerde externe apps duren wel een uur

Geen optie voor chatten

De prijzen van Wrike

Persoonlijk: $0

Starter: $ 13,49 per gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 30,49 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Enterprise+: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,4/5 [meer dan 1050 beoordelingen]

Capterra: 4,5/5 [meer dan 800 beoordelingen]

7. ProofHub

ProofHub is een cloudgebaseerde tool voor projectmanagement en teamsamenwerking, ontworpen voor teams van elke grootte. Het platform brengt projectplanning, taakbeheer, opslagruimte voor bestanden en teamcommunicatie samen in één geïntegreerde werkruimte.

Gezien de vaste prijs zonder kosten per gebruiker is ProofHub een uitstekende optie voor groeiende teams die meerdere projecten tegelijkertijd beheren.

De beste functies van ProofHub:

Meerdere weergaven: Kies tussen Kanban-borden, gantt-grafieken, tabelweergave en kalenderweergave om de informatie te bekijken op de manier die u verkiest

Tijdsregistratie: Stel tijdsinschattingen in en genereer urenregistraties om te analyseren

Meerdere samenwerkingstools : chatten, discussiethreads binnen projecten, aantekeningen en mededelingen voor bedrijfsbrede updates.

Rapporten: Genereer rapporten over projecten, rapporten over middelen en rapporten over de werklast voor een beter gebruik van middelen.

Beperkingen:

Beperkte integraties met producten van derden

Geen gratis abonnement beschikbaar (alleen een gratis proefversie van 14 dagen)

Geen offline functies

Prijzen:

Essential abonnement: $ 45/maand (jaarlijks gefactureerd)

Ultimate Control abonnement: $ 89/maand (jaarlijks gefactureerd)

Gebruikersbeoordelingen:

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

8. Kintone

Kintone is een aanpasbare werkruimte die data, werkstroomen en samenwerking samenbrengt. Met Kintone kunt u aangepaste databasetoepassingen, werkstroomen en taken maken.

U kunt ook gesprekken koppelen aan gegevens voor meer zichtbaarheid. Dankzij de flexibiliteit bij het werken met databases is dit de ideale software voor uw contactbeheer.

Maar deze aanpasbaarheid brengt ook complicaties en verwarring met zich mee.

De beste functies van Kintone

Samenwerking : Chatfunctie die elk gesprek in de juiste context houdt

Professionele diensten Automatisering : Geautomatiseerde herinneringen en notificaties : Geautomatiseerde herinneringen en notificaties besparen tijd die anders verloren zou gaan aan follow-ups

Maatwerk: Aangepaste werkstroomen, taken, herinneringen, goedkeuringen en overdracht van taken

De limieten van Kintone

Door de onhandige gebruikersinterface moet je elke keer dat je vastloopt de klantenservice bellen

Beperkte integratiemogelijkheden

Gebrek aan video's/documenten om de tool te leren gebruiken

De prijzen van Kintones

$ 24 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Kintone

G2: 4,6/5 [meer dan 200 beoordelingen]

Capterra: 4,7/5 [meer dan 140 beoordelingen]

9. Paymoapp

Paymo is een tool voor projectmanagement voor individuele consultants en kleine bedrijven. Het helpt bij het beheren van projecten, taken, middelen, bestanden, financiën, enz. U kunt met deze tool ook tijd en winstgevendheid bijhouden.

Omdat het is ontworpen voor kleinere teams, heeft het een limiet aan functies voor samenwerking en beheer van werkstroom.

De beste functies van Paymoapp

Tijdsregistratie : Zodra de instellingen zijn gedaan, laat u het op de achtergrond draaien en houdt het uw tijd bij

Facturering : Zet urenregistraties automatisch om in urenstaten en vervolgens in facturen

Tijdsbudgetten : stel een tijdsinschatting in voor elke taak en vergelijk deze met de werkelijke tijd

Teamplanner : inzicht in de werklast voor beter resourcebeheer

Terugkerende taken: maak automatisch terugkerende taken aan op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis

De limieten van Paymoapp

Beperkt aantal weergaven: alleen lijst, tabel, bord, kalender en gantt-grafiek

Minder integratiemogelijkheden in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Het ontbreken van een intuïtieve gebruikersinterface, wat als resultaat heeft een steile leercurve

De prijzen van Paymoapp

Free

Starter: $ 9,90 per gebruiker per maand

Klein kantoor: $ 15,9 per gebruiker per maand

Business: $ 23,90 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Paymoapp

G2: 4,6/5 [meer dan 550 beoordelingen]

Capterra: 4,8/5 [meer dan 450 beoordelingen]

10. Hive

Hive is projectmanagementsoftware die speciaal is ontworpen voor hybride teams. Het helpt teams in de professionele dienstverlening om de zichtbaarheid, samenwerking en doelgerichtheid te verbeteren. Met Hive kunt u de projectomvang vaststellen, taken toewijzen, tijd bijhouden, geautomatiseerde updates versturen, feedback verzamelen en de voortgang monitoren.

Ondanks de eenvoudige en gebruiksvriendelijke functies laten de volwassenheid en complexiteit van de mogelijkheden voor projectmanagement te wensen over.

De beste functies van Hive

Taakrelaties : koppel kaarten eenvoudig aan taken om te laten zien hoe ze met elkaar in relatie staan

Mastermappen : Breng informatie samen en vraag goedkeuringen aan, allemaal op één plek

Projecthiërarchie : Hoofdproject > subprojecten > Taak > subtaken voor eenvoudiger bijhouden en beheren

Redactie: Ingebouwde functie voor de redactie van documenten en video's

De limieten van Hive

Taakkaarten ondersteunen alleen tekst en geen afbeeldingen of andere media

Limiet van 500 automatiseringen, ongeacht het abonnement

Het is niet mogelijk om gedeeltelijke regels toe te voegen aan Kanban-kolommen

De prijzen van Hive

Free

Teams: $ 5 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met Hive voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Hive

G2: 4,6/5 [meer dan 450 beoordelingen]

Capterra: 4,5/5 [meer dan 150 beoordelingen]

11. Zoho Projects

Zoho Projects is een veelzijdige, volledig aanpasbare tool voor projectmanagement. Met Zoho Projects kunt u taken aanmaken, werkstroomautomatisering toepassen en velden, lay-outs en statussen aanpassen.

Het beschikt over aangepaste modules voor branchespecifieke behoeften, zoals het bijhouden van problemen en SLA's, blauwdrukken, enz.

Hoewel het een solide speler is, ontbreken er enkele basis- en gebruiksvriendelijke functies.

De beste functies van Zoho Projects

Integraties: Koppel alle Google Workspace-tools voor een weergave in één venster. Koppel ook andere tools, waaronder Dropbox, GitHub, Slack en de Google Apps Marketplace

Aanpasbaarheid : Maak aangepaste lay-outs, velden, weergaven, functies, projectsjablonen, tags, webtabbladen en meer

Samenwerking: Volg gesprekken op de feed en communiceer in realtime via openbare/privé-chatrooms

Taakautomatisering : automatiseer bedrijfsregels, SLA's, webhooks, notificaties en werkstroomregels voor een betere operationele efficiëntie

De limieten van Zoho Projects

Gebrek aan uitgebreide rapportagefuncties

Zoeken via de taakbalk is beperkt tot taken binnen een bepaald project en niet tot de gehele werkruimte

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 5 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 10 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 [meer dan 350 beoordelingen]

Capterra: 4,3/5 [meer dan 400 beoordelingen]

Til uw professionele dienstverlening naar een hoger niveau met de juiste software voor projectmanagement

Er zijn honderden tools voor projectmanagement in alle vormen en groottes. We hebben de top tien samengesteld om u een overzicht te geven. Maak een keuze uit een van de bovenstaande opties om uw klanten te laten zien dat u wendbaar, procesgericht en communicatief bent.

