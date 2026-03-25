Elke organisatie heeft een kennisprobleem. Rapporten staan op de ene plek, projectupdates op een andere, en de helft van de expertise van het team zit alleen in iemands inbox. Als een medewerker snel een antwoord nodig heeft, is hij of zij twintig minuten kwijt met zoeken, of vraagt hij of zij het gewoon aan een collega en onderbreekt daarmee diens werkdag.

Dit is de stille verspilling van de productiviteit waar de meeste bedrijven niet over praten.

Amazon Q is bedoeld om dat te verhelpen. Het sluit aan op uw interne systemen en fungeert als één centrale plek om in al die systemen te zoeken. Stel een vraag, krijg een antwoord, met bronvermelding.

In deze blog laten we u zien hoe Amazon Q helpt bij het zoeken naar interne kennis en waarom ClickUp, een Converged AI-werkruimte, wellicht de tool is die uw team nog miste.

Wat is Amazon Q Business?

via AWS

Amazon Q Business is een generatieve AI-assistent, ontwikkeld door AWS, die verbinding maakt met de tools en systemen die uw bedrijf al gebruikt, zoals SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack en nog tientallen andere.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen uw medewerkers vragen in gewone taal stellen en antwoorden krijgen die rechtstreeks uit uw interne content worden gehaald. Het systeem wordt bovenop uw bestaande tech stack geïnstalleerd, dus u hoeft niets te vervangen.

U wijst het naar uw bronnen, stelt uw toestemmingen in, en het begint alle informatie die uw organisatie ooit heeft vastgelegd te begrijpen.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 46% van de respondenten in onze enquête aangeeft een vast ritueel te hebben dat hen helpt om in de 'werkmodus' te komen, zegt 11% dat ze de meeste dagen in de overlevingsmodus beginnen en reageren op berichten en deadlines zodra die zich voordoen. Dat gebeurt meestal als er geen duidelijk startpunt is voor de dag. Je opent je laptop, de notificaties stromen binnen en voordat je je hebt georiënteerd, neemt de dag al beslissingen voor je. In een geconvergeerde AI-werkruimte zoals ClickUp zijn onafgewerkte taken, recente opmerkingen, prioriteiten en lopende threads al op één plek met elkaar verbonden, zodat je de werkruimte kunt openen en direct kunt zien wat er actief is, wat er is veranderd en wat aandacht nodig heeft. In plaats van e-mails, chats en aantekeningen te doorzoeken om de context te reconstrueren, biedt het systeem u een duidelijk startpunt, waardoor u de dag doelgerichter kunt beginnen.

Belangrijkste functies van Amazon Q voor het zoeken naar interne kennis

Amazon Q is gebouwd rond een aantal kernfuncties die het echt nuttig maken voor het dagelijkse werk:

Begrijpt natuurlijke taal: U hoeft de exacte bestandsnaam of het trefwoord niet te onthouden. U kunt het vragen zoals u het aan een collega zou vragen: 'Wat is ons terugbetalingsbeleid voor klanten van ondernemingen?', en het vindt het antwoord

Haal informatie uit meerdere bronnen tegelijk: In plaats van heen en weer te schakelen tussen Confluence, SharePoint en uw interne wiki's, doorzoekt Amazon Q ze allemaal in één keer en levert één geconsolideerd antwoord op

Houdt rekening met uw bestaande toestemmingen: Dit is een belangrijk punt. Amazon Q toont medewerkers geen content die ze niet mogen zien. Als een document beperkt toegankelijk is, blijft het beperkt toegankelijk, zelfs in de zoekresultaten

Vermeldt de bronnen: Elk antwoord bevat een verwijzing naar de bron van de informatie. Zo kunnen medewerkers doorklikken naar een samenvatting en deze zelf controleren

Wordt steeds slimmer: Naarmate meer mensen het gebruiken en er meer content wordt toegevoegd, begrijpt Amazon Q steeds beter wat uw organisatie nodig heeft, en niet alleen wat er wordt gevraagd

Hoe Amazon Q Business het zoeken naar interne kennis ondersteunt

via AWS

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen wanneer u een vraag stelt? Het is een duidelijk omschreven werkstroom die ervoor zorgt dat u relevante, nauwkeurige antwoorden krijgt op basis van de gegevens van uw bedrijf.

Het proces werkt als volgt:

Gebruiker stelt een vraag: U stelt een vraag in natuurlijke taal via de webinterface of een integratie zoals Slack Verwerking van queries: Het systeem analyseert uw vraag om uw bedoeling te begrijpen en te bepalen welke databronnen mogelijk het antwoord bevatten Opvragen: Vervolgens doorzoekt het alle gekoppelde opslagplaatsen, waarbij uw individuele toestemmingen worden gerespecteerd Rangschikking en filtering: Uit de zoekresultaten identificeert en selecteert het de meest relevante tekstfragmenten Generatie: Het AI-model neemt deze stukjes informatie en voegt ze samen tot één samenhangend antwoord Bronvermelding: Tot slot bevat het links naar de oorspronkelijke brondocumenten, zodat u de informatie kunt verifiëren.

Dit hele proces staat bekend als Retrieval-Augmented Generation (RAG). Het is een krachtige aanpak omdat de antwoorden van de AI worden gebaseerd op uw daadwerkelijke bedrijfsgegevens. Dit vermindert het risico op AI-hallucinaties (verzonnen antwoorden) aanzienlijk en zorgt ervoor dat de informatie altijd even actueel is als uw meest recente documenten.

💡 Pro-tip: Gebruik voor elk document beschrijvende titels met veel trefwoorden, zodat ze in relevante resultaten verschijnen. Voeg bovenaan lange handleidingen een ‘tl;dr’ of samenvatting toe, zodat lezers snel antwoorden kunnen vinden.

Hoe u databronnen verbinding met Amazon Q

Om aan de slag te gaan met Amazon Q moet u een paar stappen doorlopen bij de installatie, maar het is een eenvoudig proces. Eerst heeft u een aantal dingen nodig:

Een AWS-account met de juiste toestemming

Beheerderstoegang tot de databronnen die u wilt koppelen (zoals Google Drive of Confluence)

Een Amazon Q Business-applicatie die in uw AWS-console is gemaakt

via AWS

Zodra u die hebt:

Ga naar de Amazon Q Business-console en voer de selectie uit van de applicatie die u hebt gemaakt Kies 'Databron toevoegen' en selecteer de tool die u wilt koppelen uit de bibliotheek met connectoren Verifieer de verbinding met behulp van de vereiste methode, zoals OAuth of een API-sleutel Configureer uw instellingen voor synchronisatie door te kiezen welke specifieke mappen, kanalen of opslagplaatsen u wilt indexeren Stel de instelling voor het synchroniseren in om te bepalen hoe vaak Amazon Q moet controleren op nieuwe of bijgewerkte informatie Velden met gegevens over auteurschap of aanmaakdatum om later zoekresultaten te kunnen filteren Voer het eerste proces om te synchroniseren uit en volg de voortgang in de console Test een paar queries om te controleren of uw content doorzoekbaar is en of de toestemmingen naar behoren werken

Als u problemen ondervindt, controleer dan eerst de toestemmingen van de connector en de logboeken voor synchronisatie. Problemen met toestemmingen zijn vaak het gevolg van een onjuiste toewijzing van providers. Wees ook geduldig. Grote eerste synchronisaties kunnen enkele uren duren.

Veelvoorkomende limieten en uitdagingen van Amazon Q bij het ophalen van kennis

Amazon Q is een solide tool, maar het is niet perfect. Zoals elk AI-systeem heeft het een paar minpunten die u moet kennen voordat u het in uw team implementeert. Houd rekening met deze praktische beperkingen:

Afhankelijkheid van het AWS-ecosysteem: Dit werkt het beste als u al deel uitmaakt van het AWS-ecosysteem. Als uw organisatie veel heeft geïnvesteerd in andere cloudproviders, kunt u tegen enige weerstand aanlopen

Tekortkomingen in de connectoren: Hoewel er meer dan 40 connectoren zijn, kan het zijn dat u een aangepaste integratie moet bouwen als uw team gebruikmaakt van een niche- of verouderd systeem.

De kwaliteit van de antwoorden varieert per content: De AI is slechts zo goed als de gegevens die u invoert. Als uw brondocumenten slecht gestructureerd, verouderd of tegenstrijdig zijn, krijgt u minder nauwkeurige antwoorden

Kosten op schaal: De prijsstelling is gebaseerd op het aantal gebruikers en de hoeveelheid gegevens. Voor grote bedrijven met uitgebreide De prijsstelling is gebaseerd op het aantal gebruikers en de hoeveelheid gegevens. Voor grote bedrijven met uitgebreide interne kennisbanken kan dit een aanzienlijke kostenpost worden

Limiet aan aanpassingsmogelijkheden: U hebt minder flexibiliteit om het gedrag van het AI-model te verfijnen in vergelijking met het vanaf nul bouwen van een aangepaste RAG-oplossing

Leercurve voor beheerders: Het instellen van de connectoren, toestemmingen en maatregelen voor de veiligheid vereist een behoorlijke hoeveelheid AWS-expertise

Optimaliseer intern kennisbeheer met ClickUp

Interne kennis raakt vaak versnipperd over verschillende tools. Teams slaan processen op in documenten, updates in chatthreads en beslissingen in taken die niemand meer bekijkt. Na verloop van tijd wordt informatie moeilijker te vinden, moeilijker te vertrouwen en moeilijker te gebruiken.

ClickUp biedt een werkruimte waar documentatie, gesprekken en uitvoering met elkaar verbonden blijven. In plaats van versnipperde kennisbanken te beheren, bouwen teams een systeem waarin informatie zich samen met het echte werk ontwikkelt. Dit vermindert SaaS-wildgroei en voorkomt voortdurende contextwisselingen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Bouw een gestructureerde kennisbank met ClickUp Documenten

Maak en organiseer interne kennis met ClickUp Documents

ClickUp Docs vormt de basis voor interne kennis. Teams maken, organiseren en onderhouden documentatie rechtstreeks binnen de werkruimte waar het werk plaatsvindt.

Stel dat een klantenservice-team een interne kennisbank opzet voor het afhandelen van terugbetalingsverzoeken. Ze maken een document met de titel 'Richtlijnen voor het afhandelen van terugbetalingen' en structureren dit in duidelijke secties, zoals toelatingsregels, uitzonderingsgevallen en escalatiestappen. Elke sectie bevat links naar concrete supporttaken waarop die regels van toepassing zijn.

Documenten ondersteunen gestructureerde content via:

Koppen die grote procesdocumenten ordenen

Tabellen waarin regels worden gedefinieerd, zoals criteria voor het in aanmerking komen voor terugbetaling

Lijsten met opsommingstekens die stapsgewijze werkstroombeschrijvingen bevatten

Inbeddingen die bronnen ondersteunen zoals ontwerpbestanden of spreadsheets

Een supportmanager werkt bijvoorbeeld de regels voor terugbetalingen bij na een beleidswijziging. Het document wordt onmiddellijk bijgewerkt en medewerkers raadplegen de nieuwste versie bij het afhandelen van tickets.

Hier vindt u alles wat u moet weten over het aanmaken van een interne kennisbank in ClickUp:

Haal kennis direct op en pas deze toe met ClickUp Brain

Naarmate de documentatie groeit, hebben teams behoefte aan snelle antwoorden zonder door talloze pagina's te hoeven zoeken. ClickUp Brain haalt kennis op uit documenten, taken en gesprekken en past deze toe.

Kennis ophalen en toepassen met ClickUp Brain

Stel dat een nieuwe supportmedewerker een complex terugbetalingsverzoek afhandelt waarbij sprake is van gedeeltelijke retourzendingen. In plaats van de hele kennisbank door te spitten, vragen ze het aan ClickUp Brain:

📌 Probeer deze vraag eens: Wat is het terugbetalingsbeleid voor gedeeltelijke retourzendingen en welke stappen moet ik volgen?

ClickUp Brain analyseert de relevante werkruimte-elementen en geeft een beknopt antwoord met daarin het juiste proces en links naar de brondocumentatie.

ClickUp Brain ondersteunt kenniswerkstroomen zoals:

Vat lange documenten samen tot korte antwoorden

Haal de belangrijkste stappen uit procesdocumentatie

Breng relevante taken en discussies naar voren die verband houden met een onderwerp

Verduidelijk het beleid aan de hand van concrete voorbeelden uit eerdere projecten

Breid de toegang tot kennis uit met ClickUp Brain MAX

Naarmate organisaties groeien, verspreidt kennis zich over meerdere systemen. ClickUp Brain MAX brengt die informatie samen via bedrijfsbrede zoekfuncties en spraakinvoer.

Zoek en leg kennis vast met ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX bevat twee sleutelfuncties:

Een projectmanager rondt bijvoorbeeld een gesprek met een client af en legt belangrijke updates vast met Talk to Text. ClickUp Brain MAX zet gesproken input om in gestructureerde aantekeningen die in een document kunnen worden geplakt.

Vind bestanden in alle gekoppelde apps met ClickUp Enterprise Search

Tegelijkertijd stelt Enterprise Search teams in staat om informatie te vinden in meerdere tools. Stel dat een operations-manager een procesupdate moet vinden in Figma, die is gedocumenteerd in een ClickUp Doc.

Met één enkele zoekopdracht in ClickUp Brain MAX worden beide bronnen doorzocht.

💡 Pro-tip: Voeg aan het einde van technische documenten een sectie 'Zoektermen' toe met intern jargon, afkortingen of veelvoorkomende spelfouten. Deze techniek zorgt ervoor dat bij het zoeken op 'PTO' ook het document 'Vakantie- en verlofbeleid' wordt weergegeven.

Kennis bevindt zich zelden op één platform. Teams vertrouwen op tools zoals Google Drive, Dropbox en Figma om verschillende onderdelen van hun werkstroom te beheren. ClickUp-integraties creëren verbinding tussen die tools en het kennissysteem.

Maak een verbinding met externe tools zoals Figma met behulp van ClickUp-integraties

U kunt bijvoorbeeld:

Synchroniseer Google Drive-bestanden zodat documenten in relevante taken verschijnen

Zet Slack-discussies om in taken die belangrijke beslissingen vastleggen

Voeg Figma-ontwerpen rechtstreeks toe aan productdocumentatie

Koppel supporttools zodat inzichten uit tickets worden meegenomen in kennisupdates

Stel dat een productteam de documentatie over een functie bijwerkt na het beoordelen van ontwerpwijzigingen in Figma. Het ontwerpbestand wordt rechtstreeks aan het document toegevoegd en de bijgewerkte informatie wordt weergegeven in dezelfde werkruimte waar de taken staan.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er een verbinding blijft bestaan tussen kennis en de uitvoering in alle tools, in plaats van dat kennis verloren gaat in geïsoleerde systemen.

Een gebruiker deelt:

Ik ben te spreken over de AI-tools in ClickUp, met name Superagent [sic], omdat ze me helpen een kennisbank voor onze bedrijfsvoering op te zetten en snel vragen te beantwoorden wanneer ik een snel antwoord nodig heb. Ik waardeer ook de automatiseringen die ClickUp biedt; dat was een van de redenen waarom ik graag ben overgestapt van Monday.com. Hoewel er een leercurve was, maakte de AI de eerste installatie eenvoudiger.

Best practices voor interne zoeksystemen voor ondernemingen

Het echte werk begint pas wanneer u uw team ertoe brengt een tool effectief te gebruiken. Of u nu voor Amazon Q of een andere oplossing kiest, volg deze best practices.

Controleer eerst uw kennisbronnen: Controleer uw kennisbronnen voordat u een verbinding maakt, om te achterhalen waar uw belangrijkste informatie zich bevindt. Identificeer dubbele bestanden, verouderde documenten en kennislacunes

Begin met gebruiksscenario's met een hoge waarde: Probeer niet alles tegelijk te doen. Begin met de meest gestelde vragen of de meest gezochte onderwerpen om snel resultaat te laten zien.

Bepaal duidelijk wie de eigenaar is van de eigendom: Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gekoppelde databronnen en het controleren van de kwaliteit van de antwoorden van de AI

Monitoren en bijsturen: Let op welke zoekopdrachten mislukken of slechte resultaten opleveren. Gebruik deze feedback om uw content te verbeteren of de configuratie van de tool aan te passen

Respecteer toestemming: Controleer nogmaals of uw zoekoplossing uw bestaande toestemming naleeft. AI mag nooit een achterdeur worden naar vertrouwelijke informatie

Stop met zoeken, ga aan de slag met ClickUp

Tools zoals Amazon Q verbeteren de manier waarop teams zoeken. Medewerkers stellen vragen in gewone taal en krijgen antwoorden uit verschillende systemen, inclusief context en bronnen. Dat bespaart tijd die anders aan zoeken zou worden besteed en helpt mensen te vinden wat ze nodig hebben zonder anderen te storen.

Toch is het vinden van antwoorden slechts een onderdeel van de werkstroom. Daarna gaat het werk gewoon door. Teams moeten de gevonden informatie toepassen, documentatie bijwerken, samenwerken en Taaken verder uitvoeren. Wanneer kennis losstaat van de uitvoering, loopt het proces weer vertraging op.

Dat is waar ClickUp de manier waarop teams werken verandert. Kennis, taken, documenten en gesprekken blijven op één plek met elkaar verbonden. ClickUp Brain haalt antwoorden op, Docs bevatten gestructureerde processen en werkstroomen vorderen zonder dat je van tool hoeft te wisselen.

Zoeken helpt je te begrijpen. ClickUp helpt je te handelen.

Veelgestelde vragen

Amazon Q Business wordt gebruikt om medewerkers te helpen bij het doorzoeken van interne bedrijfskennis met behulp van natuurlijke taal. Het maakt verbinding met tools zoals SharePoint, Confluence, Slack en Salesforce, en geeft vervolgens contextgebaseerde antwoorden met bronvermeldingen, zodat teams informatie sneller kunnen vinden.

Amazon Q verbetert het zoeken naar interne kennis door verbinding te maken met meerdere databronnen van de onderneming, de meest relevante informatie op te halen en antwoorden in gewone taal te genereren. In plaats van handmatig in verschillende tools te zoeken, kunnen medewerkers één vraag stellen en een samengevat antwoord krijgen dat is gebaseerd op de inhoud van de onderneming.

Ja. Amazon Q is zo ontworpen dat het de bestaande toestemmingen van gekoppelde systemen respecteert, zodat medewerkers alleen content te zien krijgen waarvoor ze al toegang hebben. Beperkte bestanden blijven beperkt, zelfs wanneer gebruikers zoeken via Amazon Q.

Amazon Q kan nog steeds te maken krijgen met uitdagingen, zoals wisselende kwaliteit van antwoorden wanneer broncontent verouderd of slecht gestructureerd is, beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met aangepaste RAG-systemen, ontbrekende connectoren voor nichetools en hogere kosten bij schaalvergroting. Het werkt ook het beste voor organisaties die al in het AWS-ecosysteem hebben geïnvesteerd.

Amazon Q helpt teams antwoorden te vinden in gekoppelde systemen van de onderneming. ClickUp gaat nog een stap verder door kennis te koppelen aan uitvoering. Met ClickUp Brain, Docs, taken en gesprekken in één werkruimte kunnen teams niet alleen informatie opzoeken, maar ook documentatie bijwerken, werk toewijzen en projecten voortzetten zonder van tool te wisselen.