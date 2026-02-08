De pull-aanvraag zou slechts een paar regels zijn om een API aan te sluiten en een snelle test, klaar voor het avondeten. In plaats daarvan is het 23:47 uur en mislukt de build om redenen die ergens verborgen liggen in een verouderde module waar al jaren niemand meer aan heeft gezeten. De nieuwste engineer zoekt stilletjes op Google naar afkortingen die hij tijdens zijn introductie nooit heeft geleerd.

Dit repetitieve werk en de tribale kennis die vastzit in oude opslagplaatsen putten teams vaak uit.

Amazon Q Developer is ontwikkeld om dergelijke problemen op te lossen. Het begrijpt uw codebase, services en context, zodat het schrijven van code aanvoelt als een voortzetting van een gesprek waar u al mee bezig bent.

In dit artikel bekijken we hoe Amazon Q helpt bij het genereren van code, de belangrijkste functies waarop softwareontwikkelaars vertrouwen en de teams waarvoor het het beste werkt.

Als bonus zullen we ook ingaan op wat er gebeurt als codegeneratie alleen niet voldoende is, en waarom sommige teams overstappen op completere systemen zoals ClickUp. 🤩

Wat is Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer is de generatieve AI-assistent van AWS die is ontwikkeld om ontwikkelaars en IT-professionals te helpen bij het bouwen, exploiteren, beheren en optimaliseren van applicaties op Amazon Web Services.

Het biedt AI-gestuurde ondersteuning rechtstreeks in ontwikkelaarstools zoals IDE's (VS Code, JetBrains, Visual Studio), de opdrachtregel, de AWS-console en zelfs chat-apps zoals Slack en Microsoft Teams.

In wezen is het een AI-gestuurde medewerker die vragen in natuurlijke taal over uw code, architectuur, projectstructuur en best practices begrijpt en relevante, bruikbare antwoorden geeft. Het is zeer goed op de hoogte van AWS-bronnen en echte werkstroomen, dankzij de basis op Amazon Bedrock, het generatieve AI-platform van AWS.

🔍 Wist u dat? De 'softwarecrisis' van de jaren zestig verwijst naar het onvermogen van softwareontwikkeling om gelijke tred te houden met de snelle hardwareontwikkelingen, wat resulteerde in dure, vertraagde, onbetrouwbare en complexe projecten. Deze term werd bedacht tijdens de NAVO-conferentie van 1968 en benadrukte het falen van bijvoorbeeld IBM's OS/360, wat leidde tot de geboorte van software-engineering.

Aan de slag met Amazon Q Developer

Hier volgt een duidelijke, stapsgewijze uitleg over hoe u aan de slag kunt gaan met Amazon Q Developer zonder uw werkwijze te veranderen of een nieuwe werkstroom te leren. 👇

Stap 1: Kies waar u Amazon Q Developer wilt gebruiken

Amazon Q Developer werkt in meerdere omgevingen, zodat u kunt beginnen waar u zich het meest comfortabel voelt.

U kunt het gebruiken in:

IDE's: JetBrains (IntelliJ IDEA en andere), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Opdrachtregel: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

AWS Management Console: rechtstreeks vanuit uw AWS-account

GitLab Duo met Amazon Q: preview voor zelfbeheerde gebruikers van GitLab Ultimate

Amazon Q Developer-webervaring: voor transformatie- en moderniseringstaken

Als u al code schrijft in een IDE of terminal, is dat de snelste manier om te beginnen.

Stap 2: Amazon Q Developer installeren

De installatie duurt slechts enkele minuten.

➡️ Voor IDE's:

Downloaden van het Amazon Q Developer-plug-in voor uw editor

Ondersteunde IDE's zijn onder andere JetBrains, VS Code, Visual Studio en Eclipse.

➡️ Voor de opdrachtregel:

Downloaden van de Amazon Q Developer CLI voor uw besturingssysteem.

Werkt op macOS, Linux en Windows.

Na installatie wordt Amazon Q onderdeel van uw editor of terminal, zonder dat u een aparte app nodig hebt.

🔍 Wist u dat? Perfectionisme is een belangrijke oorzaak van burn-out bij softwareontwikkeling, vaak aangewakkerd door het binaire karakter van code: het werkt of het werkt niet. Deze 'alles-of-niets'-realiteit, in combinatie met de subjectiviteit, zorgt er vaak voor dat ontwikkelaars vast komen te zitten in een cyclus van eindeloze refactoring en twijfel aan zichzelf.

Stap 3: Voer de verificatie van uw account uit

Na de installatie moet u zich aanmelden, zodat Amazon Q de reacties kan personaliseren en toegang krijgt tot de AWS-context.

U kunt de verificatie uitvoeren met:

De AWS Builder ID , ideaal voor individuen en snelle installatie

Het IAM Identity Center is het meest geschikt voor teams en ondernemingen.

Deze stap creëert een veilige verbinding tussen Amazon Q en uw AWS-omgeving.

Stap 4: Begin met het gebruik van Amazon Q Developer

Zodra u bent doorlopen met de verificatie, kunt u direct aan het werk gaan.

In IDE's verschijnt Amazon Q Developer direct in de activiteitenbalk of als een speciaal toolvenster, afhankelijk van de editor die u gebruikt. U kunt er tijdens het werk inline mee chatten, nieuwe code genereren, bestaande logica herstructureren of vragen stellen over uw project, specifieke fouten of AWS-services.

In de opdrachtregel is Amazon Q Developer direct beschikbaar in uw terminal. U kunt het rechtstreeks aanroepen om codefragmenten te genereren, uitleg te krijgen of suggesties te vragen tijdens codebeoordelingen, allemaal zonder de CLI te verlaten of uw werkstroom te onderbreken.

🔍 Wist u dat? ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), onthuld in 1946, woog meer dan 27 ton en bevatte 18.000 vacuümbuizen. In plaats van code te typen zoals we dat vandaag de dag doen, moesten vroege programmeurs kabels aansluiten en loskoppelen en schakelaars instellen om berekeningen uit te voeren, een wereld van verschil met moderne IDE's.

Stap 5: Gebruik Amazon Q Developer in de AWS-console (optioneel)

Als u meer tijd besteedt aan het beheren van infrastructuur dan aan het schrijven van code, is de console een uitstekend startpunt.

Meld u aan bij de AWS Management Console (of maak een gratis AWS-account aan)

Selecteer het Amazon Q-pictogram in de zijbalk van de console-startpagina.

Stel vragen over AWS-services, configuraties of best practices.

Binnen de console kan Amazon Q ook:

Help bij het oplossen van netwerkproblemen met behulp van VPC Reachability Analyzer

Beveel de juiste Amazon EC2-instancetypen aan op basis van uw werklast en gebruikscontext.

Dit maakt architecturale en operationele beslissingen sneller en eenvoudiger.

Belangrijkste Amazon Q-functies voor ontwikkelaars voor het genereren van code

Amazon Q Developer richt zich op het versnellen van dagelijkse taken bij het uitvoeren van codewerk door AI rechtstreeks in het ontwikkelingsproces te integreren. Hier volgen enkele kernfuncties van deze AI-agent voor codering:

Inline code suggesties en automatische aanvulling

Amazon Q Developer biedt realtime inline codesuggesties terwijl u typt, zodat u sneller code kunt schrijven zonder uw coderingsproces te onderbreken. Zodra u de Amazon Q-extensie hebt geïnstalleerd, zijn deze suggesties standaard ingeschakeld. U kunt gewoon beginnen met het schrijven van code of opmerkingen, en Q begint te reageren.

via AWS

Terwijl u typt, kijkt Amazon Q naar:

Uw huidige code-regel of opmerking

Eerder geschreven code in hetzelfde bestand

Bestandsnamen, variabelen, constanten en functies die al zijn gedefinieerd

AWS-services, bestaande codebases, SDK's en bibliotheken die u gebruikt

Op basis van deze context biedt de provider suggesties die kunnen variëren van:

Eén enkele regel code

Een voltooide instructie of blok

Een volledige functie met foutafhandeling en opmerkingen

U ziet nauwkeurige suggesties inline in uw editor en u kunt ze direct accepteren met uw toetsenbord. Als een suggestie niet is wat u wilt, kunt u gewoon doorgaan met typen.

Na verloop van tijd kunnen deze suggesties worden aangepast aan de interne bibliotheken, eigen logica en voorkeursstijl van uw team. Automatisch aanvullen voelt minder generiek aan en sluit beter aan bij hoe uw codebase daadwerkelijk werkt, waardoor de productiviteit van ontwikkelaars wordt verbeterd.

🧠 Leuk weetje: In 1953 ontwikkelden John W. Backus en zijn team bij IBM Speedcoding (of Speedcode) om het enorme probleem van het programmeren van de IBM 701-computer met behulp van ruwe machinecode te verhelpen. Die spanning tussen ontwikkelingsgemak en efficiëntie is een van de vroegst gedocumenteerde stappen in de richting van automatisering bij het coderen.

Vertaling van natuurlijke taal naar code

Met Amazon Q Developer kunt u ook code schrijven in gewoon Engels. In plaats van te beginnen met een leeg bestand of te zoeken naar voorbeelden, kunt u beschrijven wat u wilt bouwen, en Q vertaalt die intentie naar werkende code.

via AWS

U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

Beschrijf de functionaliteit in een opmerking en krijg een volledige functie gegenereerd.

Vraag Q om API's, Lambda-handlers of configuratielogica te maken in eenvoudige taal.

Leg uit wat u wilt dat er gebeurt, niet hoe u het regel voor regel moet schrijven.

U kunt bijvoorbeeld een opmerking schrijven als 'Maak een S3-bucket aan en sla uploads van gebruikers op', waarna Amazon Q op basis van die beschrijving de benodigde code, imports en AWS SDK-aanroepen kan genereren.

Deze natuurlijke taalbenadering werkt ook voor meer gestructureerde taken:

Infrastructuurdefinities tussen formaten vertalen (zoals het converteren van het ene IaC-framework naar het andere met behulp van de CLI)

Boilerplate-code genereren voor serverloze applicaties

Installatie-logica, toestemmingen en resource-definities genereren op basis van een korte prompt

Aangepaste code voor uw codebase

Standaard geven AI-tools u algemene suggesties. Amazon Q Developer gaat echter een stap verder door u de mogelijkheid te bieden de codegeneratie en chatresponsen aan te passen met behulp van uw eigen privé-codebase. Dit betekent dat Q weet hoe code moet worden geschreven en leert hoe uw team code schrijft.

via AWS

Codeaanpassing is beschikbaar als onderdeel van het Amazon Q Developer Pro-niveau en wordt ingesteld door een beheerder.

Het proces verloopt volgens een duidelijke werkstroom:

Verbind uw coderepositories: De beheerder verbindt op veilige wijze opslagplaatsen van GitHub, GitLab, Bitbucket of Amazon S3. Maak de aanpassing: Amazon Q analyseert de code en bouwt een aangepast model. Een evaluatiescore geeft aan hoe effectief de aanpassing waarschijnlijk zal zijn. Toegang activeren en beheren: De aangepaste aanpassing wordt geactiveerd en gedeeld met specifieke gebruikers of teams. Gebruik het in de IDE: ontwikkelaars selecteren het aangepaste profiel in ondersteunde IDE's zoals VS Code of JetBrains en ontvangen onmiddellijk op maat gemaakte suggesties en antwoorden tijdens het chatten.

Het model wordt periodiek bijgewerkt om wijzigingen in uw codebase weer te geven, zodat aanbevelingen actueel blijven naarmate uw systeem zich ontwikkelt.

❗️ Aantekening: Alle code die voor aanpassingen wordt gebruikt, blijft privé voor uw organisatie. Deze wordt niet gebruikt om AWS-basismodellen te trainen en aangepaste suggesties zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde ontwikkelaars binnen uw account.

Agentische mogelijkheden voor complexe taken

Amazon Q Developer beperkt zich niet tot het suggereren van code of het beantwoorden van vragen. Het kan ook fungeren als een agent, wat betekent dat het namens u complexe, meerstaps taken kan plannen, beredeneren en uitvoeren met een minimum aan heen-en-weer-communicatie.

via AWS

U beschrijft het doel in natuurlijke taal en Amazon Q zoekt uit hoe dat doel bereikt kan worden. Het verdeelt het verzoek in logische stappen, beslist welke tools gebruikt moeten worden, voert de acties uit en blijft dit herhalen totdat de Taak voltooid is.

Het bevat speciaal ontwikkelde agents, die elk gericht zijn op een specifiek onderdeel van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Hier zijn enkele voorbeelden die u kunnen helpen om AI efficiënt te gebruiken bij softwareontwikkeling:

1. Ontwikkelingsagent (/dev)

Wanneer u klaar bent om een nieuwe functie te bouwen of een bug te patchen, is dit de agent waar u als eerste naar toe gaat. Het helpt bij het implementeren van functies of het oplossen van bugs in meerdere bestanden. U beschrijft de wijziging in gewone taal en de agent analyseert uw bestaande codebase, stelt een stappenplan op en laat u zien wat hij van plan is te wijzigen.

Dit is vooral handig voor wijzigingen die meerdere lagen omvatten, zoals het gezamenlijk bijwerken van API's, bedrijfslogica en configuratie.

🧠 Leuk weetje: Het iconische programma 'Hello, World!' werd in de jaren 70 beroemd als het standaard eerste programma voor beginners en veroverde een vaste plaats in de programmeercultuur dankzij het werk van Brian Kernighan bij Bell Laboratories.

2. Testagent (/test)

Zodra de code klaar is, is testen de volgende logische stap. De agent neemt het vanaf daar over en richt zich op het verbeteren van de testdekking. Hij identificeert wat er getest moet worden, genereert unit-tests (inclusief randgevallen en foutscenario's), maakt waar nodig mock-ups en voert de tests uit in uw IDE.

3. Agent beoordelen (/review)

Voordat iets wordt samengevoegd, wilt u een tweede paar ogen. Daar komt de review agent om de hoek kijken. Deze fungeert als een geautomatiseerde codereviewer en scant uw code op risico's op gebied van veiligheid, kwaliteitsproblemen en schendingen van best practices, zoals blootgestelde inloggegevens, onveilige query's of zwakke foutafhandeling.

4. Documentatieagent (/doc)

En als alles klaar is voor verzending, wordt documentatie vaak het laatste probleem. De documentatieagent lost dat op door projectdocumentatie te genereren of bij te werken via codebase-analyse.

Het kan README-bestanden maken of vernieuwen, API's uitleggen en belangrijke componenten documenteren, zodat u niet alles handmatig hoeft te schrijven.

Amazon Q-gebruiksscenario's voor ontwikkelteams

Van het versnellen van de ontwikkeling van functies tot het vereenvoudigen van cloud-native werkstroomen: Amazon Q Developer is ontworpen voor teams die applicaties bouwen en onderhouden op AWS.

Deze use cases laten zien waar het het beste past in echte engineeringwerkstroomen, hoe teams het toepassen buiten basiscodesuggesties om en hoe het gebruik van deze AI-ondersteunde praktijken u kan helpen een betere programmeur te worden.

Genereer unit-tests voor bestaande projecten

Met Amazon Q Developer is het schrijven van unit tests niet langer een trage, handmatige taak, maar wordt het onderdeel van uw dagelijkse werkstroom. In plaats van testcases met de hand te maken, triggert u de unit test agent met een eenvoudige /test-prompt in uw IDE.

📌 Hoe het in de praktijk werkt:

U kunt een functie markeren of /test direct in de Amazon Q-chat uitvoeren. Q analyseert uw codebase, begrijpt de context ervan en genereert automatisch relevante unit-tests. Dit omvat veelvoorkomende paden, randgevallen en foutscenario's die gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

⚡️ Wat maakt het nuttig:

Genereert testbestanden of voegt toe aan bestaande bestanden

Maakt mock-ups en behandelt uitzonderingen

Verbetert de dekking zonder standaardwerk

Voordat er iets wordt toegevoegd, vraagt Amazon Q om uw goedkeuring. U bekijkt de wijzigingen, accepteert wat u wilt en behoudt de volledige controle.

Het resultaat is een snellere testdekking, betrouwbaardere code en meer tijd om functies te bouwen in plaats van repetitieve tests te schrijven.

Verouderde code herstructureren en optimaliseren

Verouderde code vertraagt teams vaak door complexe logica, verouderde patronen en risicovolle wijzigingen. Amazon Q Developer helpt u dit veilig op te ruimen, rechtstreeks vanuit uw IDE.

📌 Hoe te refactoren met Amazon Q:

Open het bestand, markeer de code die u wilt verbeteren en vraag Amazon Q om deze te herstructureren of te optimaliseren met een eenvoudige opdracht zoals 'vereenvoudig deze logica' of 'optimaliseer voor prestaties'.

Amazon Q presenteert eerst een duidelijk, stapsgewijs plan waarin het volgende wordt uitgelegd:

Wat gaat er veranderen?

Waarom de verandering nodig is

Hoe verbetert het de leesbaarheid, prestaties of onderhoudbaarheid?

U kunt vragen stellen, de aanpak verfijnen of helemaal stoppen. Na goedkeuring kan de bijgewerkte code met één klik worden ingevoegd. In veel gevallen werkt Q ook tests bij of genereert het tests, zodat u wijzigingen onmiddellijk kunt valideren.

Versnel de onboarding van nieuwe ontwikkelaars

Onboarding betekent meestal dat je je door onbekende code, verouderde documenten en veel vragen moet worstelen. Amazon Q Developer versnelt dit proces door als een ingebouwde gids binnen de IDE te fungeren.

📌 Dit is hoe het helpt:

Begrijp de codebase sneller: nieuwe ontwikkelaars kunnen Amazon Q vragen om bestanden, functies of werkstroom uit te leggen en krijgen antwoorden die direct verband houden met de daadwerkelijke code.

Vul automatisch hiaten in de documentatie op: met behulp van de /doc -agent kan Q README-bestanden of documentatie op mapniveau genereren door de opslagplaats te analyseren. Dit helpt nieuwe medewerkers om snel inzicht te krijgen in de architectuur, de gegevensstroom en de belangrijkste componenten.

Leer normen door te doen: Amazon Q genereert code die bestaande patronen en interne bibliotheken volgt, waardoor nieuwe ontwikkelaars vanaf dag één correcte code kunnen schrijven.

📖 Lees ook: Sjablonen voor softwareontwikkeling

Best practices voor Amazon Q-ontwikkelaars bij het genereren van code

Amazon Q Developer werkt het beste wanneer u het behandelt als een slimme pair programmer. Hier zijn enkele praktijken die u helpen om nauwkeurige, bruikbare output te krijgen terwijl u uw codebase onder controle houdt.

Begin met de bestaande structuur: Voeg imports, klassedefinities of functieskeletten toe voordat u Q vraagt om logica te genereren, zodat het de reikwijdte en intentie begrijpt.

Houd bestanden overzichtelijk: splits niet-gerelateerde logica op in afzonderlijke bestanden of modules om te voorkomen dat het model in de war raakt door gemengde contexten.

Gebruik chat voor complexe taken: ga van inline suggesties naar het chatvenster wanneer de taak uitleg, iteratie of stapsgewijze redenering vereist.

Wees specifiek en concreet: maak een vermelding van de taal, het framework, de versie en de verwachte output in plaats van algemene vragen te stellen.

Voeg echte invoer toe: plak relevante codefragmenten, foutmeldingen of voorbeeldgegevens zodat Q het daadwerkelijke probleem kan analyseren.

Lees voordat u akkoord gaat: Controleer de gegenereerde code op juistheid, problemen met de veiligheid en overeenstemming met de doelen van uw project.

Beperkingen van Amazon Q Developer

Amazon Q Developer is krachtig, maar zelfs de beste code-editors hebben hun limieten. U moet zich bewust zijn van de quota, technische beperkingen en operationele beperkingen van de tool om het gebruik realistisch te plannen en verrassingen te voorkomen naarmate het gebruik toeneemt.

Maandelijkse limiet voor codetransformaties: beperkt automatiserde codetransformaties tot 4.000 regels code per maand op het Pro-niveau, samengevoegd op accountniveau.

Limiet voor agentgestuurde werkstroom: staat slechts 30 agentaanroepen per maand toe in IDE's en Amazon CodeCatalyst voor ontwikkelingsagenten.

Beperk pull-aanvraagoverzichten: genereert maximaal 20 pull-aanvraagoverzichten per maand in CodeCatalyst

Verminder capaciteit op gratis niveaus: Pas lagere quota toe voor AWS Builder ID- en IAM-gebruikers in vergelijking met Pro-tier-gebruikers.

Limieten voor de grootte van de prompt afdwingen: Accepteert maximaal 4000 tekens per chatprompt, waardoor zeer grote of complexe verzoeken kunnen worden beperkt.

Menselijke validatie vereist: genereert soms onvolledige of onjuiste code, waardoor beoordeling door ontwikkelaars verplicht is.

Beperk geavanceerde werkstroom: maakt automatisering van grote volumes of zeer gespecialiseerde automatisering moeilijk zonder ondersteuning op niveau van de onderneming.

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agents moeilijk in te stellen of te verbinden zijn met hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om eenvoudige dingen met Agents gedaan te krijgen. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen worden onderbroken of afwijken. Goed nieuws? U hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'koppelen' aan uw taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard ingebouwd in uw werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroomen als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents onmiddellijk actie ondernemen in verschillende tools zonder dat er aangepaste bedrading nodig is. Vergeet het configureren van agents vanaf nul!

Alternatief voor Amazon Q Developer

Amazon Q Developer werkt goed wanneer je vooral behoefte hebt aan code-assistentie op IDE-niveau, vooral binnen het AWS-ecosysteem. Maar naarmate teams groter worden, stuiten velen op de limieten ervan en op het feit dat het leveren van software veel meer inhoudt dan alleen het schrijven van code. Moderne softwareontwikkeling heeft een alles-in-één-systeem nodig, zonder dat ontwikkelaars vijf verschillende tools aan elkaar moeten knopen.

Dit is waar ClickUp for Software Teams om de hoek komt kijken als 's werelds eerste Converged AI Workspace die planning, uitvoering, documentatie, samenwerking en code op één plek samenbrengt. Het omvat de volledige softwareontwikkelingscyclus (SDLC), met AI die rechtstreeks in elke laag van het werk is ingebouwd, waardoor Work Sprawl wordt geëlimineerd.

Dat betekent dat ClickUp de volledige projectcontext begrijpt: wat de taak is, waarom deze belangrijk is, wie er verantwoordelijk voor is, waar deze zich in de Sprint bevindt en welke documentatie er al bestaat.

Laten we eens kijken hoe het platform verder gaat dan IDE-niveau ondersteuning en een echt alternatief wordt voor Amazon Q Developer! 💁

Beantwoord werkgerelateerde vragen met ClickUp Brain

LLM's zijn uitstekend in het begrijpen van taal. Maar zonder echte context blijven ze gissen.

ClickUp Brain is een contextbewuste AI-tool die alles in uw werkruimte met elkaar verbindt. Het brengt ClickUp-taken, documenten, gesprekken en projectgeschiedenis samen, zodat de reacties een weerspiegeling zijn van wat er daadwerkelijk gebeurt, en niet alleen van wat er in een prompt is getypt.

Genereer technische specificaties rechtstreeks vanuit taken, PR-aantekeningen of technische discussies met ClickUp Brain

Dit is wat teams kunnen doen met deze AI voor softwareteams:

Vat de voortgang van sprints, belemmeringen en beslissingen samen aan de hand van live projectgegevens.

Stel vragen en krijg antwoorden op basis van echte Taakgeschiedenis.

Maak codefragmenten in Documenten of taken met behulp van natuurlijke taalprompts.

Breng productevaluaties en gebruikersfeedback in kaart en laat ze terugkeren naar de werkelijke behoeften en prioriteiten van gebruikers.

Als u bijvoorbeeld een idee voor een app voor geestelijk welzijn onderzoekt, kunt u ClickUp Brain vragen om te helpen bij het valideren van de product-marktfit. Het haalt informatie uit uw documenten, onderzoeksantekeningen en gesprekken en baseert de antwoorden op de daadwerkelijke context van uw project.

🧠 Leuk weetje: De Apollo Guidance Computer (AGC) uit 1969 werkte met slechts 72 kilobyte geheugen (in de volksmond vaak aangeduid als 64 KB+). Dit minimale, handgeweven magnetische kerngeheugen was minder dan de gegevens die nodig zijn om één enkele foto met hoge resolutie op een moderne smartphone op te slaan.

Zoek in uw hele werkruimte met ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise AI Search werkt achter de schermen om elk bestand, elke aantekening en elke integratie direct vindbaar te maken. Het maakt al uw tools met elkaar verbonden, zoals documenten, taken, chats, vergaderingen en zelfs externe apps zoals Drive, Slack, Gmail en Notion, in één enkele AI-aangedreven zoeklaag.

U kunt directe, algemene vragen stellen, zoals 'Wat zijn de belangrijkste problemen van onze klanten deze maand?' of 'Welke functies blokkeren deze Sprint?', en antwoorden krijgen op basis van live werkruimtegegevens.

Vraag ClickUp Enterprise AI Search om binnen enkele seconden specifieke documenten of taken te vinden

🚀 Voordeel van ClickUp: Als u ooit halverwege het debuggen bent gestopt om oude tickets, documenten, GitHub-threads of aantekeningen van vergaderingen door te spitten, weet u hoe snel contextwisselingen het momentum tenietdoen. ClickUp Brain MAX lost dat op. Het biedt u een desktop-AI-assistent die werkt in uw ClickUp-werkruimte, externe AI-orkestratietools en het web. U kunt chatten met premium AI-modellen zoals Brain, Claude, Gemini, OpenAI en meer om bugs op te lossen, code te beoordelen, vereisten samen te vatten of documentatie te genereren. Wanneer blokkades ontstaan door vragen als 'Waar is dit besproken?' of 'Wat zijn de laatste specificaties?', haalt Brain MAX's Universal Search context uit taken, documenten, GitHub, bestanden en gesprekken op één plek. Krijg snellere validatie en duidelijkere beslissingen met ClickUp Brain MAX

Voer autonome werkstroomen uit met ClickUp Agents

Vraagt u zich af hoe u AI kunt gebruiken voor automatisering van taken? Dan bent u hier aan het juiste adres.

ClickUp Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die binnen uw ClickUp-werkruimte opereren; ze kunnen worden getagd, werk toegewezen krijgen of automatisch worden triggerd. Deze agents voeren ook redeneringen uit over meerdere stappen in plaats van alleen maar antwoorden te geven.

Configureer meerstapswerkstroomen met behulp van aanpasbare tools en databronnen in uw hele ClickUp-werkruimte met ClickUp Super Agents

In tegenstelling tot traditionele AI-assistenten of op regels gebaseerde bots, hebben ClickUp Agents:

Geheugen: kortetermijn-, langetermijn-, episodisch en voorkeursgeheugen, zodat ze onthouden hoe uw team werkt.

Contextintelligentie: Voortdurend op de hoogte blijven van projectupdates, beslissingen en wijzigingen

Autonomie: het vermogen om te redeneren, taken te delegeren aan subagenten en werkstroomen van begin tot eind voltooien.

Menselijk toezicht: Expliciete toestemmingen, auditlogboeken en goedkeuringscontrolepunten

Omgevingsbewustzijn: Ze kunnen proactief risico's, belemmeringen of inzichten aan het licht brengen zonder voortdurend om input te vragen.

Dit maakt ze fundamenteel anders dan IDE-gebonden agents of scripts voor automatisering.

Inzichten in ClickUp Super Agents:

Bouw uw eigen ClickUp Super Agent

📌 Optie 1: Maak een Super Agent met behulp van de Natural-Language Builder

Dit is de snelste manier om aan de slag te gaan en wordt aanbevolen voor de meeste teams. Zo werkt het:

Open AI vanuit de zijbalk Global Navigation.

Selecteer Nieuwe superagent in het zijbalkmenu

Kies een van de volgende opties: Kies een sjabloon uit de Agent-catalogus Begin helemaal opnieuw met een verzoek in gewoon Engels (bijv. Stel een assistent voor werkstroom-content in)

Kies een sjabloon uit de Agent-catalogus

Begin helemaal opnieuw met een eenvoudig verzoek in gewoon Engels (bijvoorbeeld: Stel een assistent voor werkstroom-content in).

Beantwoord de vervolgvragen van de bouwer.

Bekijk het agentprofiel in de zijbalk.

Activeer de agent

Kies een sjabloon uit de Agent-catalogus

Begin helemaal opnieuw met een verzoek in gewoon Engels (bijvoorbeeld: Stel een assistent voor werkstroom voor content in).

📌 Optie 2: Maak een Super Agent helemaal zelf

Deze optie biedt u volledige handmatige controle. Het enige wat u nog moet doen is:

Open AI vanuit de globale navigatie en voer de selectie uit van Alle superagenten.

Klik op 'Start from scratch' in uw ClickUp Super Agents-interface

Configureren: Naam en beschrijving Toestemmingen en zichtbaarheid Instructies en doelen Triggers (handmatig, gepland of op gebeurtenissen gebaseerd)

Naam en beschrijving

Toestemmingen en zichtbaarheid

Instructies en doelen

Triggers (handmatig, gepland of op gebeurtenissen gebaseerd)

Activeer de agent

Naam en beschrijving

Toestemmingen en zichtbaarheid

Instructies en doelen

Triggers (handmatig, gepland of op gebeurtenissen gebaseerd)

❗️ Aantekening: Voordat u een agent in actieve werkstroomen implementeert, kunt u deze testen en verbeteren. U kunt een DM starten om vragen te stellen, feedback te geven of het gedrag aan te passen, of u kunt de agent gewoon handmatig triggeren om te zien hoe deze zich volgens een schema gedraagt. Herhaal dit indien nodig en pas prompts, toestemmingen en tools aan totdat de agent zich precies zo gedraagt als u wilt.

Buggen verhelpen en functies leveren met ClickUp Codegen

ClickUp Codegen is een externe AI-agent die taken voltooit, functies bouwt en vragen over code beantwoordt met behulp van natuurlijke taal. Het is ontworpen om softwareteams te helpen functies sneller uit te brengen, fouten te verminderen en zelfs productieklaar pull-aanvragen te creëren.

Zo werkt Codegen in ClickUp:

Wijs taken toe aan de Codegen Agent of maak een vermelding van deze in Taak-opmerkingen om de functies ervan te triggeren.

Automatiseer ontwikkelingstaken , beantwoord technische vragen en help bij het coderen, rechtstreeks vanuit ClickUp.

Integreer het met uw werkruimte, zodat het taken kan lezen en bijwerken, opmerkingen kan toevoegen, taken kan toewijzen en kan communiceren met de werkstroom van uw team.

Integreer ClickUp Codegen in uw werkruimte om codering te automatiseren

Om Codegen te gebruiken, moet een beheerder of eigenaar van de werkruimte de verbinding maken vanuit het App Center en moeten gebruikers een Codegen-account hebben. Eenmaal ingesteld, kan elk lid van de werkruimte communiceren met de Codegen Agent.

📌 Voorbeeld: Direct na een release wordt een productiefout gemeld. Er wordt een Taak aangemaakt in ClickUp met foutlogboeken, gevolgen voor gebruikers en links naar de gerelateerde functie. In plaats van van tool te wisselen, kunt u de Taak toewijzen aan de ClickUp Codegen Agent om het onderzoek te starten.

Maak een melding van ClickUp Codegen in uw taakopmerkingen om de functies ervan te triggeren

Codegen leest de volledige context van de Taak, traceert de relevante delen van de codebase en identificeert het randgeval dat de fout veroorzaakt.

Zodra het probleem duidelijk is, genereert Codegen een oplossing die aansluit bij uw bestaande codepatronen en -standaarden. Het kan unit tests bijwerken of toevoegen om het falende scenario te dekken en ervoor te zorgen dat de bug niet terugkeert.

Dit is wat Abraham Rojas, Delivery Team Manager bij Pattern, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

We gebruiken ClickUp om onze interne softwareontwikkelingsprojecten bij te houden. Het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het beheren van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

We gebruiken ClickUp om onze interne softwareontwikkelingsprojecten bij te houden; het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het beheren van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

Zet code-assistentie om in uitvoering met ClickUp

AI-generated code works best when it aligns with the way developers already work. Amazon Q Developer does this well within the IDE, helping engineers understand existing code, safely refactor it, and ship faster, especially in AWS-focused stacks.

Maar het blijft beperkt tot de code. Het kan geen inzicht geven in de planningsbesprekingen, ondersteunende context of documentatie die uitlegt waarom iets bestaat.

Wanneer die context elders te vinden is, moeten ontwikkelaars nog steeds het verhaal in elkaar puzzelen.

ClickUp pakt dit anders aan. ClickUp Brain begrijpt taken, documenten en gesprekken, terwijl ClickUp Super Agents op basis van die context handelen naarmate het werk vordert. En ClickUp Codegen koppelt codewijzigingen rechtstreeks aan echte vereisten. Samen bieden ze een uniforme werkruimte die de context intact houdt, van planning tot verzending, zonder de werkstroom te onderbreken. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅