Hoe bouw je AI-agenten voor marketingteams?

Uit een rapport van SurveyMonkey blijkt dat 50% van de marketeers AI-tools gebruikt om content te creëren, 45% om creatieve ideeën te bedenken en 40% om onderzoek te doen.

Hoewel generatieve AI-tools marketing vereenvoudigen, vereisen ze nog steeds handmatige coördinatie en tussenkomst. Je zult uiteindelijk prompts moeten herschrijven, tussen tools moeten schakelen en context handmatig tussen alle tools moeten kopiëren en plakken, een fenomeen dat ook wel bekend staat als AI-sprawl.

Dat is alleen maar meer werk voor de toch al overbelaste marketeer.

AI-agenten lossen dit op door taken uit te voeren, werkstroomen te coördineren en zelfstandig beslissingen te nemen. Het is eigenlijk alsof een menselijke assistent je werkstroomen overneemt – met slim inzicht en besluitvormingsvaardigheden.

In deze gids laten we je zien hoe je AI-agenten voor marketingteams bouwt. Daarnaast delen we de voordelen, use cases, voorbeelden en limieten die je moet weten voordat je aan de slag gaat. 🌟

Wat zijn AI-agenten in marketing?

AI-agenten in marketing zijn intelligente softwareprogramma's die autonoom handelen om meerstapwerkstroomen uit te voeren, taken te analyseren en beslissingen te nemen namens jou.

Deze systemen kunnen acties uitvoeren in verschillende gekoppelde apps, hun prestaties verbeteren op basis van feedback en functioneren zonder voortdurend menselijk toezicht.

📌 Voorbeeld: Stel je een Image Generator Agent voor. Je geeft hem de opdracht: “Maak een banner voor onze Black Friday-uitverkoop,” en de agent doet automatisch het volgende:

Scant je werkruimte om context over je doelgroep, aanbiedingsdetails en merkrichtlijnen te verzamelen

Verfijnt de tekst om ervoor te zorgen dat deze leesbaar is en bij het merk past

Genereert meerdere banner-varianten

Slaat de bestanden op in de juiste mappen of werkt je bibliotheek bij

Belangrijke technologieën die worden gebruikt om AI-agenten te bouwen

AI-agenten maken gebruik van een combinatie van AI-technologieën om te functioneren. Hier volgt een kort overzicht:

Technologie Wat het doet Hoe dit AI-marketingagenten helpt Machine learning (ML)-modellen Analyseer enorme datasets om patronen te ontdekken en resultaten te voorspellen Helpt bij het voorspellen van leadscores, het optimaliseren van advertentiebiedingen of het voorspellen van campagneprestaties Natuurlijke taalverwerking (NLP) Zorgt ervoor dat AI-systemen menselijke taal kunnen begrijpen door nuances, sentiment en toon te ontcijferen Helpt bij het analyseren van e-mails, recensies of reacties op sociale media van klanten om sentiment te detecteren en aangepaste berichten te personaliseren Retrieval-Augmented Generation (RAG) Haal relevante externe gegevens op en voer deze in een LLM in voor nauwkeurige antwoorden Helpt bij het ophalen van realtime klantgegevens, merkrichtlijnen of resultaten van eerdere campagnes uit je werkruimte Grote taalmodellen (LLM's) Geavanceerde NLP-modellen die zijn getraind op enorme tekstdatasets om samenhangende tekst te genereren, instructies te begrijpen en complexe opdrachten uit te voeren Helpt bij het interpreteren van campagnedoelen, het schrijven van teksten of briefings en het plannen van meerstapswerkstroomen zoals inbound lead nurturing API's en toolintegratie Kan worden gekoppeld aan andere systemen (bijv. CRM, advertentieplatforms) Helpt bij het bijwerken van HubSpot-records, het plaatsen van berichten op sociale media of het aanpassen van Google Ads-uitgaven, rechtstreeks vanuit de werkstroom van de agent

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agenten moeilijk in te stellen of te koppelen zijn aan hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om zelfs maar eenvoudige taken met agenten uit te voeren. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen falen of afwijken. Goed nieuws? Je hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'koppelen' aan je taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard ingebouwd in je werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroomen als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents direct in verschillende tools aan de slag zonder dat er aangepaste koppelingen nodig zijn. Vergeet het helemaal opnieuw configureren van agents!

AI-agenten versus AI-assistenten versus AI-chatbots

AI-agenten, chatbots en AI-assistenten maken allemaal gebruik van AI, maar ze dienen verschillende doelen in marketing:

AI-agenten: Ze voeren volledige werkstroomen zelfstandig uit. Geef ze een doel zoals “Start een nurture-campagne voor leads uit het eerste kwartaal”, en ze analyseren leads, maken verbinding met je e-mailplatform, voeren de campagne uit en passen de prestaties in realtime aan – zonder menselijke tussenkomst

AI-chatbots: Deze voeren voornamelijk vooraf vastgelegde gesprekken. Een bot beantwoordt bijvoorbeeld vragen over prijzen en boekt een demo als een lead in aanmerking komt. Zodra het gesprek is beëindigd, is de taak volbracht

AI-assistenten: AI-marketingtools zoals ChatGPT of Claude helpen je bij het genereren van content of het bedenken van ideeën. Ze zijn nuttig, maar hebben voortdurend menselijke input nodig om verder te kunnen werken

AI-agenten versus traditionele marketingautomatisering

AI-agenten zijn autonoom (ik kan dit niet genoeg benadrukken). Zodra je een doel hebt ingesteld, plannen, voeren ze uit en herhalen ze dit in verschillende tools zonder stapsgewijze menselijke input.

Bovendien behouden ze contextbewustzijn en geheugen, passen ze zich aan aan veranderingen in de werkstroom, leren ze zelf van resultaten en voorspellen ze zelfs volgende stappen (bijv. het voorspellen en optimaliseren van campagneprestaties).

Traditionele tools voor marketingautomatisering volgen daarentegen rigide 'als-dit-dan-dat'-regels die je vooraf instelt. Ze vereisen handmatige aanpassingen en kunnen de context niet onthouden.

En vergeet niet dat ze zeer reactief zijn. Natuurlijk helpen ze je de campagneprestaties te optimaliseren, maar alleen nadat je ze hebt verteld wat er nog te doen is.

Voordelen van AI-agenten voor marketingteams

Het gebruik van AI-agenten in je marketingwerkstroom biedt tal van voordelen:

Verhoogt de klantbetrokkenheid: AI-agenten analyseren realtime klantgedrag (klikken op de website, tijd op de pagina, eerdere interacties) om zonder vertraging gepersonaliseerde content-aanbevelingen en aanbiedingen te doen

Continue verbetering: Met behulp van machine learning en feedbackloops passen AI-agenten hun eigen logica aan om zichzelf bij te scholen, hun prestaties te verbeteren en aan uw vastgestelde KPI-niveaus te voldoen

Autonome uitvoering in meerdere stappen: AI-agenten gebruiken redeneringen om een overkoepelend doel op te splitsen in een reeks taken verspreid over meerdere systemen. Hierdoor kunnen managers volledige werkstroomen delegeren in plaats van stappen tot in detail te moeten controleren

Geautomatiseerde slimme inzichten: Agents scannen je CRM-, sociale media- en webgegevens om patronen te herkennen en de beste volgende stap voor te stellen. Je krijgt bruikbare conclusies in plaats van zelf door ruwe spreadsheets te moeten spitten

Schaalbare uitvoering: De effectiviteit van marketing neemt af naarmate je meer tools, leden van het team en kanalen toevoegt. AI-agenten stroomlijnen je marketinginspanningen door tools en kanalen te coördineren die anders onbeheersbaar zouden worden naarmate je groeit

Lagere kosten voor klantenwerving: Door biedingen, targeting en berichten te optimaliseren op basis van realtime conversiesignalen, verminderen AI-agenten verspilde uitgaven aan doelgroepen met een lage intentie

Bootst menselijke samenwerking na: AI-agenten communiceren met andere agenten of systemen, delen context, geven taken door en coördineren werkstroomen – net zoals menselijke leden van het team over verschillende rollen heen samenwerken

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1–2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3–5 uur vrijmaakt voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdwinst telt op: slechts twee uur per week bespaard is al meer dan 100 uur per jaar – tijd die je kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke ontwikkeling. 💯 Met ClickUp's AI Super Agents en ClickUp Brain kun je werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en je aantekeningen van vergaderingen omzetten in concrete vervolgstappen – allemaal binnen hetzelfde platform. Je hebt geen extra tools of integraties nodig – ClickUp biedt alles wat je nodig hebt om je werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van hun SaaS-kosten bespaard door drie tools samen te voegen in ClickUp. Zo kregen ze een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

Stapsgewijze handleiding: hoe bouw je AI-agenten voor marketing

Hoewel je altijd een kant-en-klare marketing-AI-agent kunt kiezen uit de Marketing Agent Directory van ClickUp, biedt het bouwen van je eigen agent meer controle en aangepaste mogelijkheden. Bovendien is het maken van een agent vanaf nul niet al te technisch als je over de juiste tools beschikt.

De marketingprojectmanagementsoftware van ClickUp automatiseert niet alleen dagelijkse werkstroomen, maar stelt je ook in staat om binnen enkele minuten eenvoudige en complexe AI-agenten te bouwen.

Hier volgt een stapsgewijze uitleg over hoe je een AI-agent voor marketingteams bouwt. En als je een visuele leerling bent, hebben we het standaardproces, dat voor elk team geschikt is, ook in deze video behandeld:

Stap 1: Identificeer repetitieve marketingtaken

Begin met het verduidelijken van het doel van de agent. Bouw je deze om het aanmaken van content te versnellen, de uitvoering van campagnes op te schalen of de rapportage te verbeteren?

Zodra het doel is vastgesteld, bekijk je de bijbehorende werkstroom. Zoek naar specifieke marketingtaken die:

Komen vaak voor (d.w.z. taken met een hoog volume)

Herhaal dit voor alle kanalen of campagnes

Bespaar je team tijd en energie

Zijn gevoelig voor vertragingen, menselijke vooringenomenheid of fouten

Voorbeelden van repetitieve taken in een werkstroom voor contentcreatie zijn het onderzoeken van zoekwoorden, het genereren van schetsen of eerste concepten en het analyseren van content van concurrenten.

Zodra je weet wat je wilt automatiseren, kun je precies bepalen wat de agent nog gaat doen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Probeer werkstroomen niet in je hoofd te visualiseren, maar gebruik ClickUp Whiteboards! Ze bieden een onbeperkt canvas om je marketingprocessen in kaart te brengen en knelpunten te ontdekken, zoals vastgelopen taken of rommelige overdrachten. Schets, teken en bouw je visie moeiteloos met ClickUp Whiteboards Op deze Whiteboards kun je: Drag-and-drop-elementen: Gebruik vormen, pijlen, plaknotities en tekstvakken om je werkstroom te bouwen

Werk in realtime samen: tag teamleden en brainstorm samen

Documenten insluiten: voeg bestaande SOP's en merkrichtlijnen toe voor context

Omzetten in taken: Zet plakantekeningen direct om in uitvoerbare taken om te beginnen met het bouwen van je agent Maak meerdere Whiteboards voor verschillende marketingwerkstroomen en organiseer ze overzichtelijk op één plek met de ClickUp Whiteboards Hub.

👀 Wist je dat? Je kunt ook ClickUp Whiteboards gebruiken om je volledige AI-agentarchitectuur te plannen! Breng bijvoorbeeld visueel in kaart hoe een Content Agent werk overdraagt aan een Agent voor verdeling, die vervolgens een Analytics Agent triggert.

Stap 2: Bepaal de doelen van de agent

Zonder duidelijke gebruiksrichtlijnen wijken agents af van hun beoogde doel en leveren ze inconsistente resultaten op.

Definieer dus duidelijk hoe elke AI-agent zich moet gedragen, met richtlijnen die het volgende omvatten:

Agentpersona: De persoonlijkheid die je agent aanneemt om te communiceren en beslissingen te nemen. Voorbeeld: “Je bent een datagestuurde campagne-optimalisator die recht voor zijn raap is en ROI boven creativiteit stelt”

Verantwoordelijkheden: Maak een lijst van alle taken die de agent mag voltooien. Voorbeeld: “Controleer dagelijks de advertentieprestaties, pas biedingen aan voor slecht presterende zoekwoorden en breng het team op de hoogte als de CTR onder de 2% daalt”

Geheugencapaciteit: Bepaal welke informatie de agent moet onthouden en hergebruiken bij verschillende taken. Voorbeeld: “Onthoud de campagnegegevens van de afgelopen 30 dagen, de gebruikte klantsegmenten en eerdere optimalisatiebeslissingen”

Autonomieniveaus: Geef aan hoe zelfstandig de agent opereert. Voorbeeld: “Volledige autonomie voor bodaanpassingen onder $500; goedkeuring vereist voor wijzigingen boven $500”

Veiligheidsmaatregelen: Stel grenzen vast om fouten of misbruik te voorkomen. Voorbeeld: “Pauzeer campagnes nooit zonder menselijke goedkeuring; besteed niet meer dan 10% van het dagbudget aan tests”

Toegankelijke tools: Externe systemen of API's die het kan gebruiken. Voorbeeld: “Google Ads API voor biedingswijzigingen, Google Analytics voor prestatiegegevens, Slack voor notificaties”

Vereiste toestemmingen: Toegangsniveaus die nodig zijn voor de bovenstaande tools. Voorbeeld: “Lees-/schrijftoestemming voor het advertentieaccount; Slack-toestemmingen alleen voor publiceren”

Succesindicatoren: Meetbare KPI's om de prestaties van de agent te meten. Voorbeeld: “De CTR moet boven de 2,5% blijven”

🚀 Het voordeel van ClickUp: Met ClickUp kun je een Super Agent bouwen door simpelweg in gewone taal te beschrijven wat je wilt – waarna het je door de rest leidt. Je begint in de AI hub van het platform → “New Super Agent”, typt een opdracht zoals “Maak een agent die de campagneprestaties evalueert en risico's signaleert”, en de builder neemt het over. Deze stelt vervolgvragen om de reikwijdte, het gedrag en de toegang te verduidelijken, en configureert vervolgens automatisch de installatie van de agent. Maak agents met behulp van natuurlijke taalinstructies in ClickUp Achter de schermen wordt je input omgezet in een werkende agent met: Duidelijke instructies over hoe het zich moet gedragen

Toegang tot de juiste taken, documenten en werkruimtegegevens

Gedefinieerde tools die hij kan gebruiken en acties die hij kan ondernemen Zodra de agent is aangemaakt, is deze direct bruikbaar. Je kunt er berichten naar sturen, hem taggen in Taaken of hem volgens een schema laten draaien, en je kunt hem verfijnen door er gewoon mee te chatten of zijn profiel te ondergaan door bewerkingen uit te voeren. Bekijk het proces eens op deze manier: je beschrijft gewoon een taak die nog te doen is, en ClickUp zet die om in een agent die het werk daadwerkelijk kan doen. 👉🏼 Heb je ideeën of ondersteuning nodig om je team van ClickUp Super Agents samen te stellen?

Stap 3: Maak verbinding met databronnen

AI-agenten presteren alleen goed als ze toegang hebben tot nauwkeurige, schone en volledige gegevens. Zonder die gegevens nemen ze slechte beslissingen of lopen ze volledig vast.

Identificeer alle benodigde databronnen voor het specifieke doel van je agent. Een agent voor campagnerapportage heeft bijvoorbeeld toegang nodig tot tools voor gegevensanalyse, terwijl een agent voor SEO-optimalisatie moet kunnen integreren met platforms voor zoekwoordonderzoek.

⚠️ Let op: Het maken van onnodige verbindingen leidt tot ruis, inconsistente resultaten en tragere verwerking. Vermijd het integreren van databronnen die geen significante waarde toevoegen aan de functie van de agent.

Hier zijn enkele veelgebruikte databronnen waarop marketing-AI-agenten vaak vertrouwen:

CRM-systemen voor klantprofielen, leadscores, dealfasen en interactiegeschiedenis

Tools voor marketingprojectmanagement voor campagnestatus, contentkalenders, deadlines voor taken en teamtoewijzingen

E-mail- en berichtentools voor open- en klikpercentages, berichtenthreads en reacties van klanten

Advertentieplatforms voor prestatiestatistieken van betaalde campagnes, uitgavengegevens, doelgroepgericht adverteren en conversietracking

Analysetools voor websiteverkeer, gebruikersgedrag en uitvalpercentages in de funnel

Opslagplaatsen voor merkstem, richtlijnen, assets, sjablonen en creatieve bestanden

🚀 ClickUp-voordeel: Koppel je AI-superagenten in ClickUp aan meer dan 1.000 native apps zoals Slack, HubSpot, Google Drive en Figma met behulp van no-code ClickUp-integraties. Schakel ze eenvoudig in om toegang te krijgen tot zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens uit je bestaande tech-stack. Je kunt ook de aangepaste API-builder van ClickUp gebruiken om agents te koppelen aan eigen of verouderde tools zonder uitgebreide ontwikkeling. Koppel je AI-superagenten aan meer dan 1000 native ClickUp-integraties

Stap 4: Ontwerp prompts en acties

Tot slot is het tijd om de doelen van je agent om te zetten in precieze instructies voor de uitvoering. Dat vereist het schrijven van duidelijke prompts en het definiëren van de acties van de AI-agent.

Maar let wel, we schrijven hier geen standaard ChatGPT- of Gemini-prompts.

Je bouwt eerder een herhaalbaar raamwerk dat bepaalt hoe de agent denkt, welke tools hij triggert en hoe de uiteindelijke data precies gestructureerd moeten zijn.

Om dit te bereiken, moet je de volgende sleutelonderdelen beschrijven:

#Overzicht: Herhaal de persona en kernrol van de agent ter verduidelijking. Als voorbeeld: “Je bent een creatieve contentgenerator voor marketingblogs. Je maakt visuele content die aansluit bij het merk, op basis van blogopzet en merkrichtlijnen”

#Doelstellingen: Noem 2-3 meetbare resultaten waarop de agent zich richt telkens wanneer hij wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de besluitvorming gericht is op de impact op het bedrijf, en niet alleen op het voltooien van taken. Als voorbeeld: “3 afbeeldingsopties genereren per blogrubriek, de merkkleuren en lettertypes exact afstemmen, en de assets in de vereiste formaten en groottes leveren”

#Instructies: Deel de werkstroom op in genummerde stappen die de agent volgt, inclusief wanneer er gegevens moeten worden opgehaald, beslissingen moeten worden genomen of acties moeten worden triggerd. Als voorbeeld: “Haal bloguitvoer en merkstijlgids op uit Map. Identificeer 3 belangrijke visuele momenten uit de opzet (hero, sectie-einden, $$cta). Genereer drie variaties per visueel moment met behulp van onze merkkleuren. Exporteer als PNG en sla op in Map_1.”

Uitvoerformat: Geef precies aan hoe de resultaten eruit moeten zien. Als voorbeeld JSON voor machinaal leesbare gegevens, opgemaakte tabellen voor rapporten, onmisbare klikbare links naar assets, enz.

#Voorbeelden: Geef 1-2 input/output-paren die echte scenario's weergeven om het gedrag van de agent te trainen en te sturen

#Beperkingen: Stel duidelijke limieten aan gedrag, gegevensgebruik of acties om hallucinaties en scope creep te voorkomen. Bijvoorbeeld: “Gebruik nooit stockfoto’s. Genereer alleen originele beelden”

🧠 Leuk weetje: Shakey, ontwikkeld aan het eind van de jaren zestig, was de eerste mobiele robot met logisch redeneervermogen. Terwijl andere machines stapsgewijze instructies nodig hadden, kon je tegen Shakey zeggen “duw het blok” en bedacht hij zelf de route. Hij kreeg zijn naam omdat hij hevig wiebelde.

Stap 5: Testen en herhalen

Test AI-agenten grondig voordat je ze implementeert, om de nauwkeurigheid, prestaties en betrouwbaarheid te meten.

Hier zijn vier manieren om aan de slag te gaan:

Test eerst met echte scenario's: Laat je AI-agent meerdere keren door daadwerkelijke werkstroomen lopen. Als het een generator voor blogcontent is, voer dan 10 verschillende onderwerpen in en controleer of elke output in lijn blijft met je richtlijnen. Als je een campagne-optimalisator hebt gebouwd, test deze dan op verschillende advertentiesets met variërende prestatiegegevens

Betrek je team erbij: Deel de agent met de mensen die hem dagelijks gaan gebruiken: content schrijvers, social media managers of verkopers. Zij zullen hiaten of randgevallen opmerken die jij misschien over het hoofd ziet

Maak varianten van de agent: Bouw 2–3 versies met licht verschillende prompts of instructies. Voer dezelfde input in bij elke versie om te zien welke versie de beste resultaten oplevert

Klaar met de werkstroom: meet zowel de efficiëntie van de werkstroom als de prestaties van de agent om deze verder te verfijnen.

🚀 ClickUp-voordeel: Gebruik ClickUp-dashboards om de prestaties van agents te monitoren met realtime KPI-tracking. Houd efficiëntiewinst, responstijden en nauwkeurigheidsniveaus bij om onverwacht gedrag op te sporen voordat het uit de hand loopt. Blijf bij het succes van je marketing-AI-agenten met behulp van ClickUp-dashboards Je kunt eenvoudig aangepaste dashboards bouwen met behulp van drag-and-drop-widgets om de meest relevante gegevens te visualiseren. Combineer je ClickUp-dashboards met AI-kaarten voor slimmere inzichten. In plaats van handmatig grafieken te bekijken, gebruik je AI Brain Cards om aangepaste prompts uit te voeren, zoals “Identificeer foutpatronen van deze week”, en ontvang je direct geautomatiseerde samenvattingen en aanbevelingen. Krijg direct inzicht in de prestaties van agents met behulp van de AI-kaarten van ClickUp

Stap 6: Implementeer in alle teams

Introduceer de agent in de specifieke werkstroomen waarvoor hij is ontworpen en breid het gebruik vervolgens geleidelijk uit. Een contentagent kan bijvoorbeeld beginnen bij het blogteam en daarna worden uitgebreid om posts op sociale media en advertentieteksten te ondersteunen.

Continue monitoring is essentieel voor stabiele prestaties van de agent. Houd regelmatig relevante KPI's bij en houd een wijzigingslogboek bij, zodat je weet welke wijzigingen in prompts of configuraties tot verbeteringen hebben geleid.

Maak ten slotte eenvoudige hulpmiddelen om je team te helpen de nieuwe tool te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan korte demovideo's, snelstartgidsen of interne documentatie voor veelvoorkomende taken.

🚀 ClickUp-voordeel: Het trainen van je team is een cruciaal onderdeel van het inzetten van AI-agenten, en ClickUp Clips maakt dit moeiteloos. Neem je scherm op terwijl je de AI-agent gebruikt en deel de video direct met je team. Zo kan iedereen in zijn eigen tempo leren en de training opnieuw bekijken wanneer een opfrissing nodig is. Neem snel je scherm op om te laten zien hoe AI-agenten werken met ClickUp Clips

Belangrijkste toepassingen van AI-agenten voor marketingteams

Om je een beter beeld te geven van hoe AI-marketingagenten taken automatiseren, bekijken we enkele van de meest impactvolle use cases:

1. Campagneoptimalisatie

Marketingcampagnes genereren enorme hoeveelheden data: klikken, conversies en engagementpatronen. Het is onmogelijk om deze statistieken 24/7 handmatig te monitoren en campagnes in realtime te optimaliseren.

AI-agenten helpen je:

Blijf bij de campagneprestaties via meerdere kanalen, zoals advertenties, e-mail en sociale media

Evalueer de reacties van verschillende doelgroepsegmenten

Automatiseer het bieden door de biedingen op zoekwoorden met een hoge conversie te verhogen en de uitgaven voor slecht presterende zoekwoorden te verlagen

Ontdek succesvolle creatieve uitingen door in realtime te laten zien welke koppen of afbeeldingen het meest aanslaan bij je doelgroep

Genereer samenvattingen van prestaties in plaats van handmatig rapporten samen te stellen

🎥 Hier is een uitleg over hoe een ClickUp Super Agent op verzoek uitgebreide onderzoeksrapporten levert.

🤝 Casestudy: AI-gestuurde gebeurtenisplanning met een team van Super Agents Anna Bullock, medeoprichter van ABx2 Agency en een ClickUp Verified Consultant, gebruikte Super Agents om een complete campagne voor een maatschappelijke organisatie te runnen. In plaats van het werk via e-mail, documenten en spreadsheets te beheren, organiseerde ze alles binnen een ClickUp-werkruimte en creëerde ze speciale Super Agents voor elke fase van de campagne. Eén agent hield zich bezig met het benaderen van sponsors en de follow-up daarvan, terwijl een andere agent inzendingen beoordeelde en content van idee naar publicatieklaar bracht. Een agent op hoger niveau, in de stijl van een COO, coördineerde de voortgang van de hele campagne. Elke agent werkte vanuit dezelfde werkruimte-context – taken, documenten en updates – zodat er niets over het hoofd werd gezien. Het resultaat: snellere campagne-uitvoering, consistente follow-ups en een volledig gecoördineerde pijplijn voor gebeurtenissen zonder handmatig bijhouden! 👉🏼 Hier is een demo van haar werkwijze:

2. Contentaanmaak en SEO

Hoewel het aanmaken van content een creatief proces is, kunnen AI-agenten repetitieve operationele taken overnemen die content schrijvers, editors, managers en strategen doorgaans vertragen.

Ze kunnen:

Genereer SEO-schetsen , compleet met trefwoorden, woordenaantallen en suggesties voor interne links

Maak eerste concepten om schrijvers een stevig uitgangspunt te geven

Bekijk bestaande content en doe suggesties voor verbeteringen op het gebied van zoekwoordgebruik, koppen of ontbrekende onderdelen

Houd de rankings en engagementstatistieken bij voor gepubliceerde content

Maak metadata zoals titeltags, metabeschrijvingen en schema-markup voor elk bericht

🎥 Bekijk hier een korte handleiding om het in actie te zien 👇

3. Leadbeheer

Handmatig zoeken naar leads in formulieren, e-mails en advertenties is verleden tijd. Dankzij AI-agenten kun je het vastleggen en kwalificeren van leads nu automatiseren.

Dit is wat AI-agenten nog doen:

Doorzoek meerdere bronnen, zoals professionele netwerken en databases, om prospects te vinden die aansluiten bij je ICP

Geef prioriteit aan leads door firmografische gegevens, gedragssignalen en de interactiegeschiedenis te analyseren

Verrijk CRM-records door aanvullende gegevens over prospects te verzamelen

Maak aangepaste sequenties voor e-mail en LinkedIn om specifieke segmenten te targeten

Vat de activiteiten van leads samen, zodat verkoopteams een duidelijk beeld hebben voordat ze contact opnemen

Bouw een Super Agent om leads automatisch te kwalificeren op basis van je scoringscriteria

4. Merk- en socialemediamonitoring

Je kunt AI-agenten instellen om vermeldingen van je merk bij te houden en inzichten te genereren voordat deze uitgroeien tot crises of gemiste kansen.

Deze agents:

Houd platforms zoals Reddit, LinkedIn en beoordelingssites in de gaten voor vermeldingen van je merk

Analyseer het sentiment om te bepalen of gesprekken positief, negatief of neutraal zijn

Identificeer trends door te ontdekken waar klanten vaak over praten, vragen stellen of klagen

Volg concurrenten om te zien hoe er in de markt over hen wordt gesproken

Analyseer engagementpatronen om te zien welke soorten content het beste presteren

5. Gehypersonaliseerde klantervaringen

Moderne klanten verwachten dat merken hun voorkeuren herkennen, maar het is moeilijk om dat op grote schaal te realiseren.

AI-agenten kunnen helpen:

Analyseer het gedrag op je website of in e-mails om marketingboodschappen direct aan te passen

Beveel producten aan op basis van surfgedrag, eerdere aankopen en interactiegeschiedenis

Zorg dat de context behouden blijft , zodat de ervaring naadloos blijft wanneer een gebruiker van e-mail naar je website gaat

Stel aanbiedingen voor , zoals aangepaste kortingscodes of upgrade-aanbiedingen voor elk klantsegment

Pas de toon en de diepgang van de boodschap aan op basis van waar een potentiële klant zich bevindt in het klanttraject

👀 Wist je dat? Het woord 'robot' komt uit een Tsjechisch toneelstuk uit 1920, met de titel Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) van Karel Čapek. 'Roboti' is afgeleid van 'robota', wat dwangarbeid of zware arbeid betekent. In het toneelstuk zijn de robots in feite door bio-engineering gecreëerde, zielloze wezens met menselijk vlees en bloed. Uiteindelijk komen ze in opstand en roeien ze de hele mensheid uit.

Voorbeelden van AI-agenten voor marketing

Laten we nu eens naar enkele voorbeelden kijken om te begrijpen hoe ze je leven gemakkelijker maken:

1. Agent voor e-mailbeheer

De e-mailbeheeragent van ClickUp brengt orde in de chaos van een overvolle inbox door berichten automatisch te sorteren en door te sturen.

Enkele belangrijke functies van deze AI-agent:

Inbox-triage en prioritering: Sorteert e-mails automatisch op niveau van prioriteit op basis van de afzender, urgentiesignalen en trefwoorden

Contextbewuste antwoorden: Stel antwoorden op aan de hand van de context uit de e-mailthread, gerelateerde taken of andere informatie binnen je ClickUp-werkruimte

Automatische routering: wijst e-mails die actie vereisen toe aan het juiste teamlid, inclusief de volledige threadgeschiedenis en prioriteitslabels

2. Community Engagement Manager

De Community Engagement Manager van ClickUp tilt merkmonitoring naar een hoger niveau: hij houdt gesprekken bij en reageert automatisch om relaties op te bouwen.

Enkele belangrijke functies van deze AI-agent:

Gesprekmonitoring: houdt discussies, opmerkingen en feedback bij op verschillende communityplatforms

Categorisering van feedback: Groepeert berichten in thema's zoals zorgen, vragen, verzoeken of complimenten

Bijdragen waarbij de waarde voorop staat: Stelt reacties op met specifieke inzichten en gegevens in plaats van algemene antwoorden

Veelgemaakte fouten bij het bouwen van marketing-AI-agenten

Het bouwen van je eerste AI-agent klinkt spannend, maar deze valkuilen brengen de meeste teams in de problemen. Hier is waar je op moet letten:

Veelgemaakte fout Hoe dit te vermijden Vage doelen voor AI-agenten definiëren, zoals “Maak mijn campagnes beter” Creëer een persona, maak een lijst met de belangrijkste verantwoordelijkheden en stel meetbare doelen vast (bijv. “Schrijf één blog per week”). Het invoeren van gegevens van slechte kwaliteit of het integreren van de verkeerde databronnen Sluit alleen de bronnen aan die de agent nodig heeft. Een advertentietekstagent heeft geen toegang nodig tot je e-mailplatform. Complexe prompts schrijven In plaats van elk detail in één lange instructie te proppen, verdeel je de prompt in duidelijke onderdelen, zoals Overzicht, doelstellingen, instructies, format voor de uitvoer en beperkingen. Als de werkstroom zelf complex is, verdeel deze dan over meerdere agents. Het overslaan van grondige tests Test de agent in meerdere realistische scenario's. Probeer verschillende invoer, randgevallen en variaties in verzoeken uit om te zien hoe de agent reageert. Betrek teamleden erbij om gebruiksproblemen aan het licht te brengen. Menselijk toezicht verwijderen bij risicovolle acties Voeg controlepunten met menselijke beoordeling toe voor gevoelige taken. Laat de agent gegevens analyseren, maar laat de uiteindelijke goedkeuring bij een lid van het team liggen.

Beperkingen van marketing-AI-agenten

Hoewel marketing-AI-agenten complexe taken gemakkelijk kunnen automatiseren, hebben ze wel enkele beperkingen:

Bias in trainingsdata: AI-agenten leren van historische data, die mogelijk vooroordelen bevatten. Dit kan onbedoeld leiden tot een scheve doelgroepbenadering of verkeerde aannames in de boodschap

Het 'black box'-probleem: Het kan moeilijk zijn om precies te begrijpen hoe sommige AI-systemen tot specifieke aanbevelingen of resultaten komen

Problemen rond gegevensprivacy: Agents zijn afhankelijk van grote hoeveelheden klantgegevens. Zonder strikte toegangscontroles lopen organisaties het risico dat gevoelige informatie openbaar wordt gemaakt of dat het beleid inzake gegevensbeheer wordt geschonden

Het klinkt misschien technisch, maar voor het bouwen van AI-agenten heb je geen ingenieursdiploma nodig. Een paar no-code tools, een solide AI-platform en een gebruiksvriendelijke interface zijn alles wat je nodig hebt om de klus te klaren.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain is de eigen AI-assistent van ClickUp. Het helpt marketeers bij het plannen, implementeren en beheren van AI-agenten zonder dat daarvoor technische expertise nodig is. Naast alleen agenten voorziet het je hele werkruimte van functies die zelfs de meest ingewikkelde agentinstallaties vereenvoudigen.

Laten we eens kijken hoe:

Contextbewustzijn + geheugen

Krijg snelle, realtime antwoorden op vragen over je werkruimte met ClickUp Brain

ClickUp Brain is diep geïntegreerd in je werkruimte, wat betekent dat het automatisch je taken, opmerkingen, documenten, werkstroomen en projecten begrijpt zonder dat je handmatig context hoeft te kopiëren en te plakken.

Omdat het in realtime wordt bijgewerkt, werken je agents altijd met de meest recente informatie. Wanneer prioriteiten van de campagne verschuiven of er nieuwe leads binnenkomen, blijft Brain up-to-date – je hoeft het niet opnieuw te briefen. Dit zorgt ervoor dat de output van elke agent gebaseerd is op de meest recente feiten.

AI-agenten en automatiseringen

Brainstorm over ideeën voor agents, werkstroomen en instructies met ClickUp Brain

Terwijl agents marketingwerk stroomlijnen, stroomlijnen de ClickUp AI-agents de manier waarop je ze in de eerste plaats bouwt:

Autopilot AI-agenten: Bouw aangepaste Bouw aangepaste Autopilot-agenten om acties op één locatie te automatiseren (zoals een lijst, map of ruimte in ClickUp). Configureer gewoon hun triggers en acties om aan de slag te gaan. Ideaal voor de automatisering van veelvoorkomende taken zoals het optimaliseren van e-mailcampagnes, het genereren van leads, het scoren van leads, het ontdekken van influencers, enz. (op voorwaarde dat al je context op één locatie staat)

AI Super Agents: Bouw precies wat je nodig hebt met behulp van instructies in natuurlijke taal. Brainstorm over de mogelijkheden van de agent, creëer persona's en genereer prompt-structuren door simpelweg te chatten met de natuurlijke-taal-agentbouwer

Gecertificeerde agents: ClickUp Certified Agents worden voor u gebouwd, grondig getest en onderhouden door ClickUp AI-experts. U kunt ze kiezen via een van beide pakketten:

Aankoop per agent: Dit omvat doorlopend onderhoud, geëscaleerde ondersteuning voor snellere oplossing en onbeperkte kredieten.

ClickUp Accelerator: U kunt een pakket Super Agents aanschaffen dat is ontworpen en gebouwd door onze experts. Bijvoorbeeld een pakket met Super Agents voor projectmanagement of product- en engineering.

Aankoop per agent : Dit omvat doorlopend onderhoud, prioritaire ondersteuning voor snellere oplossing en onbeperkte kredieten.

ClickUp Accelerator : Je kunt een pakket Super Agents aanschaffen dat door onze experts is ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld een pakket met Super Agents voor projectmanagement of voor product- en engineering. Je kunt een pakket Super Agents aanschaffen dat door onze experts is ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld een pakket met Super Agents voor projectmanagement of voor product- en engineering.

Aankoop per agent : Dit omvat doorlopend onderhoud, prioritaire ondersteuning voor snellere oplossing en onbeperkte kredieten.

ClickUp Accelerator : Je kunt een pakket Super Agents aanschaffen dat door onze experts is ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld een pakket met Super Agents voor projectmanagement of voor product- en engineering. Je kunt een pakket Super Agents aanschaffen dat door onze experts is ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld een pakket met Super Agents voor projectmanagement of voor product- en engineering.

Op die aantekening zijn hier de Super Agents van ClickUp voor marketing, die je direct kunt gaan gebruiken 👇

De Certified Agent van ClickUp scoorde 96 van de 100 in een directe benchmark van uitvoeringsklare projectplannen. De naaste concurrent haalde 61, terwijl de meeste anderen steken bleven zitten in de 40 en 50.

Gebruik ClickUp-automatiseringen voor eenvoudige, routinematige taken waarvoor geen volledige AI-agent nodig is. Deze volgen een 'trigger-voorwaarde-actie'-raamwerk. Bijvoorbeeld: “Wanneer een taak twee dagen achterstallig is en de prioriteit Hoog is, wijs deze dan opnieuw toe aan de manager en tag hem of haar.”

Stel regels in die automatisch acties triggeren wanneer er vooruitgang wordt geboekt met behulp van ClickUp-automatiseringen

2. n8n

via n8n

n8n is een open-source, op nodes gebaseerd platform voor workflowautomatisering waarmee je complexe marketing-AI-agenten kunt bouwen – ideaal voor technische experts of experts op het gebied van workflowautomatisering. Je kunt je agent koppelen aan meer dan 500 integraties, een multi-agentarchitectuur plannen voor complexe werkstroomen en agentgebaseerde werkstroomen bouwen met grote flexibiliteit.

Om een AI-agent in n8n te bouwen, moet je eerst een knooppunt maken dat het gedrag van je agent stuurt. Voeg vervolgens LMM en de memory-node van je keuze toe, integreer deze met je tech stack en implementeer de agent na grondige tests.

3. Zapier

via Zapier

Zapier is een ander populair platform voor AI-agenten waarmee je werk kunt delegeren aan slimme assistenten zonder ingewikkelde code-werkzaamheden. Beschrijf gewoon de specifieke taken die je de agent wilt laten uitvoeren, maak een verbinding met je datacloud en andere relevante tools, en hij is klaar voor gebruik.

Met Zapier kun je je agents integreren met meer dan 8000 native apps en zelfs een vliegende start maken met een kant-en-klare AI-agent-sjabloon om bestaande werkstroomen snel te automatiseren.

Bouw geavanceerde marketing-AI-agenten met ClickUp

Het maakt niet uit hoe sterk of uniek je marketingstrategie is. Als je werkstroom rommelig, repetitief en arbeidsintensief is, zullen je marketinginspanningen nergens toe leiden.

Met ClickUp kun je je eerste marketing-AI-agenten bouwen en opschalen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Terwijl Brain het zware technische werk voor zijn rekening neemt, brengt de Converged AI-werkruimte van ClickUp je taken, kennis en gesprekken samen op één plek, zodat je agents optimaal kunnen presteren.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

AI-agenten nemen repetitieve marketingwerkstroomen over, waaronder campagneanalyse, het voorbereiden van content, rapportage, leadkwalificatie en het monitoren van klantbetrokkenheid. Door operationele taken en data-analyse te automatiseren, kunnen marketeers zich meer richten op strategie, creativiteit en besluitvorming.

Het beste platform om agents voor marketing te bouwen, hangt af van de complexiteit van de agent en de vereiste technische expertise. Als je zonder code wilt werken, bieden ClickUp en Zapier robuuste NLP-functies om agents te ontwerpen met behulp van instructies in natuurlijke taal. Voor marketeers met technische kennis is n8n een geweldige tool.

Je hebt vooral vaardigheden op het gebied van werkstroomontwerp nodig, inzicht in marketingprocessen en het vermogen om duidelijke prompts te schrijven. Kennis van coderen is een pluspunt, maar is niet vereist op no-code-platforms zoals ClickUp.

AI kan operationele marketingtaken zoals analyse, rapportage en het opstellen van content automatiseren, maar kan menselijke marketeers niet vervangen. Strategische planning, merkpositionering, creatieve leiding en inzicht in de klant vereisen nog steeds menselijk inzicht en ervaring.

Het maken van een verbinding met externe AI-agenten is vrij eenvoudig in ClickUp. Ga naar de zijbalk van je App Center en klik op Agents. Kies de optie Externe AI-agent. Je moet zoeken naar een specifieke agent (zoals Cursor of Codegen), op Verbinden klikken en de installatiestappen van die provider volgen – vaak inclusief API-sleutels of toegang tot een extern account. Eenmaal verbonden, kan de agent worden geactiveerd vanuit taken, vermeldingen of automatiseringen. De installatie is eenvoudig, maar afhankelijk van de tool kan er wat configuratie nodig zijn.

Begin met het in kaart brengen van je huidige werkstroom om knelpunten te vinden. Stel duidelijke, meetbare doelen voor je agents vast, schrijf gestructureerde prompts en houd de prestaties altijd in de gaten om waar nodig aanpassingen te doen.

Merkstrategie, crisiscommunicatie en gevoelige interacties met klanten mogen nooit volledig worden geautomatiseerd. Deze gebieden vereisen menselijke nuance en besluitvorming die AI niet op betrouwbare wijze kan nabootsen.