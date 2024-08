Hoe het JTBD raamwerk te implementeren (met voorbeelden)

U hebt maanden besteed aan de ontwikkeling van een product en duizenden dollars aan onderzoek, maar uw targetklanten gebruiken het niet wanneer het op de markt komt. Waarom? Maar al te vaak is er een mismatch tussen uw product en wat uw klanten echt willen.

Het is tijd om te stoppen met gissen en te begrijpen wat uw klanten willen. Probeer het jobs-to-be-done (JTBD) framework. Met deze krachtige aanpak draait u het script om en kunt u innoveren door u te richten op wat uw klanten willen bereiken.

Door de specifieke taken te identificeren die uw klanten door uw product laten uitvoeren, kunt u aanbiedingen ontwikkelen die aan de verwachtingen voldoen en deze zelfs overtreffen.

In deze blog delen we het stap-voor-stap proces voor het toepassen van het JTBD raamwerk, samen met voorbeelden en sjablonen. Laten we ervoor zorgen dat je volgende productlancering of functie-update een schot in de roos is en echte waarde levert aan je klanten.

Het JTBD raamwerk: Wat is het?

Het jobs-to-be-done (JTBD) raamwerk is een theoretisch model dat u gebruikt om te begrijpen waarom en hoe klanten een product kopen of het in hun werkstroom toepassen. Het verlegt de focus van het product naar de behoeften van de klant en de problemen die uw product oplost. Je kunt het raamwerk gebruiken om het volgende te bedenken strategieën te bedenken om de acceptatie van producten te stimuleren .

Het kernidee is dat klanten uw producten "huren" om een specifieke taak uit te voeren. Zodra u deze kernfunctie begrijpt, kunt u producten, processen en oplossingen ontwikkelen die beter op uw klanten zijn afgestemd.

Principes van JTBD raamwerk

Klantgerichte benadering: Bestudeer klantgegevens en geef voorrang aan klantbehoeften boven functies van producten

Bestudeer klantgegevens en geef voorrang aan klantbehoeften boven functies van producten Het werk, niet het product : De focus moet liggen op de behoeften van de klant, gevolgd door het creëren van producten die aansluiten bij de functie

: De focus moet liggen op de behoeften van de klant, gevolgd door het creëren van producten die aansluiten bij de functie Functionele, emotionele en sociale dimensies : Banen van klanten hebben meerdere dimensies, waaronder functionele aspecten om de productiviteit en organisatie te verbeteren, emotionele behoeften en sociale overwegingen. Richt je op al deze aspecten om een holistische oplossing te creëren

: Banen van klanten hebben meerdere dimensies, waaronder functionele aspecten om de productiviteit en organisatie te verbeteren, emotionele behoeften en sociale overwegingen. Richt je op al deze aspecten om een holistische oplossing te creëren Resultaatgerichte innovatie: Innoveer oplossingen op basis van de gewenste resultaten voor uw target in plaats van bestaande producten of technologieën op de markt

Functieverklaringen in JTBD begrijpen

In het JTBD-systeem verwoorden taakverklaringen de specifieke Taken die klanten proberen te volbrengen. Deze verklaringen zijn meestal als volgt opgebouwd:

Sjabloon:Wanneer [situatie], ik wil [taak], zodat ik [gewenst resultaat] kan bereiken

**Voorbeeld: "Als ik naar mijn werk pendel, wil ik naar luisterboeken luisteren om mijn tijd productief te gebruiken."

De JTBD-resultaten en doelen voor gewenste uitkomsten

De JTBD deliverable is een uitgebreid document dat de functies beschrijft die klanten proberen te bereiken. Het bevat hun gewenste resultaten en de criteria voor succes. Dit document dient als leidraad voor het bouwen van een productontwikkelingsproces evenals een gids voor marketing en klantenbetrokkenheid.

Het jobs-to-be-done framework geeft je team een dieper inzicht in waarom je klanten je producten of diensten kopen en hoe ze deze beter kunnen maken.

Om dit raamwerk snel te implementeren, kun je overwegen om ClickUp's sjabloon voor projectresultaten die het aanmaken van JTBD deliverables automatiseert. Het sjabloon is volledig aanpasbaar en u kunt projectinformatie, de fase van ontwikkeling en kosten toevoegen. U kunt ook leden van het team toevoegen, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de reikwijdte van het werk.

ClickUp sjabloon voor projectresultaten

Dit sjabloon bevat:

Een Kaderweergave om u te helpen een overzicht op hoog niveau te maken en te beheren

Whiteboard- en documentweergaven om uw werkstroom te visualiseren en te abonneren

Geavanceerde functies zoals taggen, geneste subtaaken en labels die prioriteit geven om meer context aan taken toe te voegen

Dit sjabloon is ideaal voor projectmanagers om een overzicht te krijgen van de implementatie van JTBD frameworks in hun organisatie. Het biedt een weergave van alle taken in vogelvlucht en zorgt ervoor dat elk aspect van het project nauwkeurig wordt bijgehouden en gepland.

Voordelen van het gebruik van ClickUp sjablonen voor nog te doen taken

Efficiëntie : Stroomlijnt het organiseren en beheren van JTBD taken zodat u snel aan het eigenlijke werk kunt beginnen

: Stroomlijnt het organiseren en beheren van JTBD taken zodat u snel aan het eigenlijke werk kunt beginnen Samenwerking : Verbetert de samenwerking tussen teams door gedeelde werkruimten, opmerkingen en realtime updates

: Verbetert de samenwerking tussen teams door gedeelde werkruimten, opmerkingen en realtime updates Aanpassing : Volledig aanpasbare sjablonen zodat u het framework kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften

: Volledig aanpasbare sjablonen zodat u het framework kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften Visualisatie: Verschillende weergaven en dashboards helpen de voortgang en status van JTBD taken en projecten te visualiseren

GTD sjablonen gebruiken om JTBD raamwerken toe te passen voor verschillende afdelingen

Departement Sjabloon Use Case Gebruik het GTD-sjabloon om taken voor marktonderzoek vast te leggen, campagnestappen te organiseren en de voortgang bij te houden om de taken van de klant te begrijpen. Gebruik het sjabloon voor projectmanagement om productontwikkelingsprojecten te abonneren en te beheren en ervoor te zorgen dat functies zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Implementeer het GBT-sjabloon om Taken voor klantenservice te beheren en problemen van klanten snel op te lossen. Pas het Project Management Framework Template* toe om operationele processen te stroomlijnen, efficiëntiecijfers bij te houden en verbeteringen door te voeren op basis van JTBD inzichten.

Implementeer het JTBD raamwerk met ClickUp

Het jobs-to-be-done framework is een krachtige manier om de werkelijke behoeften van uw klantsegmenten te begrijpen. Door de taken te identificeren die uw klanten willen uitvoeren, kunt u producten en oplossingen ontwerpen die beter aansluiten bij uw klanten.

Het handmatig opbouwen van dit kader kan echter uren duren en u afleiden van het eigenlijke project. Gebruik de GTD-sjablonen van ClickUp om een JTBD-kader te maken. ClickUp heeft krachtige tools voor projectmanagement, samenwerking en automatisering, zodat u uw projecten gemakkelijker kunt afstemmen op de taken die uw klanten Nog te doen hebben. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en begin met het bouwen van uw JTBD raamwerk.