Hoe u een tracker voor aannemersbeheer kunt maken in Google Spreadsheets

U staat op het punt een nieuwe aannemer aan te nemen, maar u aarzelt omdat u zich niet meer kunt herinneren hoe u de laatste vijf hebt afgehandeld. Wie heeft een contract gestuurd? Wie wacht nog op betaling?

U doet dus wat de meeste mensen doen. U opent Google Spreadsheets, kopieert een oud bestand, hernoemt het naar 'Aannemers – Definitief v3' en zegt tegen uzelf dat u het later wel opruimt.

Dit is precies het moment waarop een eenvoudige aannemersvolger zijn nut bewijst. U hebt een duidelijk, betrouwbaar overzicht nodig dat laat zien met wie u werkt, waarvoor zij verantwoordelijk zijn en hoe de zaken ervoor staan.

In deze blogpost laten we je zien hoe je een functionele aannemersvolgsysteem kunt bouwen in Google Spreadsheets dat overzichtelijk blijft. We bekijken ook wat je kunt doen als je dit systeem ontgroeid bent en een systeem nodig hebt dat mee kan groeien met je team.

Wat is een tracker voor het beheer van aannemers?

Een tracker voor het beheer van aannemers is een tool of een enkele bron van waarheid die wordt gebruikt om alle informatie met betrekking tot aannemers op één plek te organiseren en te monitoren. Deze bevat doorgaans contactgegevens, contractvoorwaarden, betalingsschema's, projectopdrachten en prestatiegegevens.

In plaats van e-mails, willekeurige documenten of plakbriefjes door te spitten om een W-9 te vinden of betalingsvoorwaarden te bevestigen, kunnen teams een tracker voor aannemersbeheer gebruiken als enige bron van informatie voor elke relatie met een aannemer.

Operationele teams, HR-afdelingen, mensen die projectmanagement doen en eigenaren van kleine bedrijven gebruiken deze trackers vaak om freelancers en externe leveranciers efficiënter te beheren. Een goed gestructureerde tracker helpt late betalingen, gemiste contractverlengingen en nalevingslacunes te voorkomen, terwijl het gemakkelijker wordt om de informatie over aannemers nauwkeurig, toegankelijk en up-to-date te houden.

Kunt u aannemers bijhouden in Google Spreadsheets?

Je hebt nu een tracker nodig en Google Spreadsheets is gratis en vertrouwd, dus je gaat ermee aan de slag. Maar al snel merk je dat je handmatig deadlines moet controleren en je zorgen maakt over wie gevoelige betalingsgegevens kan zien.

Kunt u dus aannemers bijhouden in Google Spreadsheets? Ja, en het is een geweldig startpunt, vooral voor teams die een klein aantal aannemers beheren. Google Spreadsheets is gratis, direct toegankelijk en flexibel genoeg om aan te passen, en biedt handige functies waarmee u aan de slag kunt:

Gegevensvalidatie: Maak vervolgkeuzemenu's voor consistente gegevensinvoer Maak vervolgkeuzemenu's voor consistente gegevensinvoer

Voorwaardelijk format: gebruik kleurcodering voor visuele statusindicaties gebruik kleurcodering voor visuele statusindicaties

Basisformules: automatiseer eenvoudige berekeningen

Versiegeschiedenis: Bekijk wie wat heeft gewijzigd en wanneer

💡 Pro-tip: Maak een checklist voor naleving, zodat u niet in de war raakt tijdens de belastingperiode of bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Eén snelle scan vertelt u wie er een contract, belastingformulier, geheimhoudingsverklaring of betalingsgegevens mist, voordat dit een probleem wordt.

Belangrijkste onderdelen van een effectieve aannemersvolgsysteem

Je bent een spreadsheet begonnen, maar het is slechts een lijst met namen en e-mailadressen die niet echt iets belangrijks bijhoudt, waardoor je nog steeds deadlines en betalingen mist.

Om echt effectief te zijn, heeft uw tracker specifieke gegevenscategorieën nodig. Laten we eens kijken naar enkele componenten die ervoor zorgen dat er niets wordt gemist en die u in één oogopslag een volledig beeld geven van elke relatie met een aannemer. ⚒️

Dit is de basis van uw tracker. U hebt een plek nodig voor de basisgegevens: naam van de aannemer, bedrijf (indien van toepassing), e-mail, telefoonnummer en adres. Het is ook verstandig om hun belastingID of W-9-status op te nemen voor naleving.

Het wordt aanbevolen om voor elke persoon een unieke aannemers-ID aan te maken. Met deze eenvoudige identificatiecode kunt u ze gemakkelijk in verschillende tabbladen of documenten terugvinden zonder verwarring.

Het bijhouden van start- en einddatums van contracten en verlengingsvoorwaarden is cruciaal voor risicobeheer. Een verlopen contract kan juridische risico's met zich meebrengen, terwijl een gemiste verlenging een project midden in een werkstroom kan verstoren.

Uw tracker moet het type contract bevatten (voor bepaalde tijd, doorlopend of op projectbasis). Voeg een hyperlink toe naar het daadwerkelijke contractdocument dat is opgeslagen in uw drive. Zo hebt u direct toegang tot het volledige sjabloon of de volledige overeenkomst zonder dat u door mappen hoeft te zoeken.

Bepaal de omvang van het werk, de tijdlijn, de betalingsvoorwaarden en de te leveren resultaten voor uw project met de sjabloon voor werkcontracten van ClickUp.

Betalingsschema's en factuurbijhouden

Uw tracker moet duidelijk de betalingsvoorwaarden weergeven, zoals Net 15 of Net 30, het uurtarief of projecttarief van de aannemer en belangrijke data. U moet de datum van verzending van de factuur, de deadline voor de betaling en de status van de betaling registreren.

In behandeling: De factuur is ontvangen, maar nog niet betaald.

Betaald: De betaling is verzonden.

Achterstallig: De deadline voor betaling is verstreken.

Deze zichtbaarheid voorkomt te late betalingen die de relatie met aannemers kunnen schaden. Het geeft uw financiële team ook een duidelijke weergave van de cashflowplanning.

Projectresultaten en mijlpalen

Om uw tracker te koppelen aan het daadwerkelijke werk, moet u de projectresultaten voor elke aannemer registreren. Vermeld de projectnaam, een korte beschrijving van het resultaat, de deadline en de status.

Voor contracten op basis van mijlpalen maakt u een lijst met elke mijlpaal en de bijbehorende betalingstrigger. Zo kunt u gemakkelijk zien wie waarvoor verantwoordelijk is en of ze op schema liggen om hun deadlines te halen.

Uw tracker moet ook vastleggen hoe goed een aannemer presteert. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Voeg de huidige status van de aannemer toe (actief, in wachtstand of uit dienst). Voeg kolommen toe voor eenvoudige prestatiestatistieken, zoals kwaliteitsbeoordelingen of percentages voor tijdige levering. Een eenvoudige beoordelingsschaal van 1 tot 5 en een veld voor aantekeningen voor feedback van het projectmanagement zijn vaak voldoende. Deze historische gegevens zijn van onschatbare waarde voor toekomstige beslissingen over aanwervingen.

Hoe u een aannemersvolgsysteem bouwt in Google Spreadsheets

Je weet wat je moet bijhouden, maar je bent geen spreadsheet-expert. Hoe bouw je dit ding eigenlijk zodat het werkt? Als je urenlang met formules zit te rommelen, bouw je misschien iets dat zo onhandig is dat je team het niet eens zal gebruiken.

Laten we eens kijken hoe we vanaf nul een functionele aannemersvolger kunnen bouwen. Elke stap bouwt voort op de vorige, waardoor je een werkende Google Spreadsheets-sjabloon voor projectmanagement krijgt die je kunt aanpassen. 💁

Stap 1: Stel de structuur van uw spreadsheet in

Maak eerst een nieuw Google Spreadsheet aan en geef het een duidelijke naam, zoals 'Aannemersbeheer'. Sla het op in een gedeelde schijf, zodat uw team er toegang toe heeft.

Maak tabbladen voor verschillende soorten informatie en bevries de eerste rij voor meer overzichtelijkheid in uw Google Spreadsheets

Maak vervolgens aparte tabbladen aan voor verschillende soorten informatie. Zo voorkom je dat je tracker één groot, onoverzichtelijk blad wordt.

Contractanten: Dit wordt uw belangrijkste database voor alle informatie over contractanten.

Betalingen: Dit tabblad is bedoeld voor het bijhouden van facturen en betalingsstatusen.

Projecten: een optioneel tabblad voor het bijhouden van specifieke deliverables als u meerdere projecten tegelijk beheert.

Bevries op elk tabblad de koptekst van de eerste rij door naar Weergave > Ramen bevriezen > 1 rij te gaan. Zo blijven je kolomtitels zichtbaar terwijl je scrolt, wat een enorme hulp is.

Stap 2: Voeg essentiële velden voor aannemers toe

Maak nu op het tabblad 'Aannemers' kolommen aan voor de belangrijkste gegevensvelden die we eerder hebben besproken. Deze omvatten:

Aannemers-ID

Naam

Bedrijf

E-mail

Telefoon

Startdatum contract

Einddatum contract

Status

Gebruik gegevensvalidatie om uw gegevens schoon en consistent te houden. Hiermee kunt u vervolgkeuzemenu's voor specifieke kolommen maken.

Voeg uw criteria toe aan de kolom Status in uw Google Spreadsheet

Selecteer een kolom, ga naar Gegevens > Gegevensvalidatie en voeg uw criteria toe. Voor de kolom 'Status' kunt u opties toevoegen zoals Actief, In afwachting en Uitgeschreven. Voor 'Betalingsvoorwaarden' kunt u Net 15, Net 30 en Bij ontvangst toevoegen. Deze eenvoudige stap voorkomt typefouten en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde terminologie gebruikt.

Stap 3: Bouw een systeem voor het bijhouden van betalingen en deadlines

Ga naar het tabblad 'Betalingen' en voeg kolommen toe voor:

Factuurnummer

Factuurdatum

Bedrag

Deadline

Betalingsstatus

Betalingsdatum

Organiseer uw betalingstabel met verschillende kolommen in uw Google Spreadsheets

Gebruik de unieke aannemers-ID die u hebt aangemaakt om elke betaling te koppelen aan de juiste persoon in uw hoofdtabblad 'Aannemers'.

Ga voor het bijhouden van deadlines terug naar het tabblad 'Contractanten'. Voeg kolommen toe voor belangrijke data, zoals 'Datum contractverlenging'. U kunt deze kolom vervolgens sorteren om te zien welke contracten binnenkort moeten worden verlengd.

Stap 4: Formules toevoegen voor automatische berekeningen

Formules maken uw spreadsheet slim en besparen u handmatig werk. Hier zijn een paar handige formules die u kunt toevoegen:

Aantal dagen tot het contract afloopt: =DATEDIF(TODAY(), [Einddatum], ‘D’)

Vlag voor achterstallige betalingen: =IF(AND([Payment Status]=’Pending’, [Deadline]<TODAY()), ‘OVERDUE’, ”)

Totaalbedrag betaald aan een aannemer: =SUMIF([Aannemers-ID-bereik], [Dit aannemers-ID], [Bedragsbereik])

Vervang gewoon de tekst tussen haakjes door uw eigen celbereiken. Houd uw formules eenvoudig, vooral in een gedeeld document, omdat een complexe formule gemakkelijker per ongeluk kan worden beschadigd.

Stap 5: Pas voorwaardelijke opmaak toe voor visuele aanwijzingen

Voorwaardelijke opmaak gebruikt kleur om belangrijke informatie te laten opvallen. U kunt regels instellen om cellen automatisch te markeren op basis van hun content.

Voeg voorwaardelijke opmaak toe aan uw Google Spreadsheets zodat visuele aanwijzingen opvallen

Rood gemarkeerd: Gebruik voor contracten die binnen 30 dagen aflopen.

Geel gemarkeerd: van toepassing op betalingen die binnen een week moeten worden voldaan

Rode tekst: Laat achterstallige betalingen direct opvallen

Om dit in te stellen, maakt u een selectie van de cellen die u wilt formatteren en gaat u naar Opmaak > Voorwaardelijke opmaak. Deze visuele laag verandert uw muur van gegevens in een bruikbaar dashboard waarop problemen gemakkelijk te herkennen zijn.

Beperkingen van Google Spreadsheets voor het beheer van aannemers

Je Google Spreadsheet werkt, maar wordt steeds kwetsbaarder. Het wordt traag, iemand heeft weer een formule kapotgemaakt en je bent constant bang dat het financiële team per ongeluk ieders salaris ziet.

Dit is het punt waarop veel teams beseffen dat ze met spreadsheets hun limieten hebben bereikt. Dit zijn de meest voorkomende limieten waarmee u te maken krijgt:

Geen ingebouwde herinneringen: u moet handmatig deadlines controleren of aparte kalenderwaarschuwingen instellen, omdat er geen tools u moet handmatig deadlines controleren of aparte kalenderwaarschuwingen instellen, omdat er geen tools voor automatisering van de werkstroom zijn.

Limiet voor toegangscontroles: u kunt gevoelige informatie, zoals salarissen, niet eenvoudig voor bepaalde personen verbergen zonder volledig afzonderlijke, niet-gekoppelde spreadsheets te maken.

Kwetsbaarheid van formules: één onbedoelde verwijdering of onjuiste bewerking kan de berekeningen in de hele tracker ongeldig maken, waardoor uw gegevens onbetrouwbaar worden.

Geen duidelijk auditlogboek: het is moeilijk te zien wie wat en wanneer heeft gewijzigd, wat een groot probleem is voor naleving en verantwoordingsplicht.

Alleen handmatige updates: uw tracker is een datasilo. U zit vast aan het kopiëren en plakken van informatie uit andere tools, wat een bron van fouten en tijdverspilling is.

Schaalbaarheidsproblemen: naarmate u meer aannemers en meer gegevens toevoegt, wordt het spreadsheet trager en wordt het beheren van relaties tussen meerdere tabbladen een nachtmerrie.

Hoe ClickUp het bijhouden van aannemers vereenvoudigt

De beperkingen van uw spreadsheet houden u tegen. U hebt een systeem nodig dat herinneringen automatiseert, gevoelige gegevens beschermt en het beheer van aannemers koppelt aan het daadwerkelijke projectwerk, zonder dat er nog meer tools nodig zijn.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die het bijhouden van aannemers samenbrengt op dezelfde plek waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt. U kunt contracten, taken, tijdlijnen, betalingen en goedkeuringen in één systeem beheren om versnippering van het werk te voorkomen.

Laten we eens kijken hoe dat werkt. ✨

Visualiseer uw werk zoals u dat wilt

Als Google Spreadsheets vandaag de dag de klus doet, komt dat meestal omdat u hiermee de gegevens van aannemers precies zo kunt weergeven als u wilt: rijen, kolommen, filters en snelle bewerkingen.

Visualiseer uw ClickUp-taken als rijen en velden als kolommen in de ClickUp-tabelweergave

Met ClickUp kunt u dezelfde aannemersgegevens op meerdere manieren bekijken met behulp van ClickUp weergaven. Om aannemers bij te houden, kunt u het volgende gebruiken:

ClickUp-tabelweergave , waar ClickUp-taken als rijen worden weergegeven en velden zoals de naam van de aannemer, het tarief, de status, de deadline en het aantal uren als kolommen worden weergegeven. U kunt kolommen sorteren, filteren, verbergen en weergaven opslaan voor hergebruik.

ClickUp-lijstweergave , handig wanneer u werk wilt groeperen op aannemer, project of status, in plaats van een plat raster te scannen.

💡 Pro-tip: Gebruik de ingebouwde gedetailleerde toestemmingcontroles van ClickUp om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie alleen zichtbaar is voor de juiste personen.

Centraliseer de database met aannemers

Probeer niet langer uw gegevens in generieke spreadsheetkolommen te persen. Houd uw aannemersinformatie consistent en overzichtelijk met ClickUp aangepaste velden, waarmee u een krachtige, gestructureerde database kunt opbouwen.

Definieer ClickUp-aangepaste velden op basis van hoe u daadwerkelijk werkt

Deze velden zijn ontworpen voor specifieke gegevenstypen, zodat uw informatie altijd consistent en overzichtelijk is:

Dropdown-velden: voor het bijhouden van de status of het type van een aannemer

Datumvelden: voor de startdatum en einddatum van contracten

Valuta-velden: voor het bijhouden van tarieven en betalingen

Tekstvelden: voor aantekeningen en feedback over prestaties

Deze velden blijven consistent voor alle taken, weergaven en rapporten, wat betekent dat u onbedoeld overschrijven of kapotte formules succesvol hebt voorkomen.

Optimaliseer uw tijdlijnen

Zodra het werk van uw aannemers in ClickUp staat (taaken, velden, deadlines, geregistreerde tijd), kan ClickUp Brain u helpen om dit te begrijpen zonder handmatig rijen of filters te scannen.

Het helpt u door de status van het project samen te vatten, plannen of taakbeschrijvingen op te stellen, informatie te vinden die ergens in uw werkruimte en gekoppelde tools verborgen zit, en de belangrijkste belemmeringen aan het licht te brengen.

Stel ClickUp Brain vragen over uw werkruimte, zodat u uw planning kunt optimaliseren

In plaats van meerdere weergaven te openen, vraag je gewoon aan de contextuele AI om:

'Maak een overzicht van alle taken van aannemers die deze week achterstallig zijn of risico lopen. '

'Welke aannemers hebben de komende 10 dagen de hoogste werklast?'

'Geef me een korte statusupdate voor alle actieve taken van aannemers en voor Project X.'

'Identificeer taken waarbij de bijgehouden tijd dicht bij of boven het geschatte aantal uren ligt'.

🚀 Voordeel van ClickUp: Maak verbinding met tools, taken, bestanden en context van derden op één plek met ClickUp Brain MAX, uw zelfstandige desktop-AI-assistent.

Krijg een centrale hub voor zoeken, inzichten, automatisering en spraakgestuurde commando's met ClickUp Brain MAX

Het helpt u door het volgende aan te bieden:

Uniforme zoekfunctie voor al uw werk, inclusief gekoppelde apps zoals Google Drive, GitHub, SharePoint en zelfs het web

ClickUp Talk-to-Text waarmee je instructies, ideeën of updates met je stem kunt dicteren – tot wel 4 keer sneller dan typen

Contextbewuste AI die uw werk begrijpt en antwoorden geeft die logisch zijn in de context

Multimodale AI met webintegratie die het zoeken en genereren van content ondersteunt met behulp van modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini

Automatiseer herinneringen voor betalingen en verlengingen

Bent u het beu om uw spreadsheet handmatig te controleren op aankomende deadlines? Automatiseer het bijhouden van deadlines en mis nooit meer een verlenging met ClickUp-automatiseringen. Met deze functie kunt u regels maken die op de achtergrond worden uitgevoerd, zodat u nooit meer iets mist.

Stel aangepaste triggers en acties in om repetitief werk te vermijden met ClickUp automatiseringen

Automatiseringen zijn gebaseerd op eenvoudige 'wanneer/dan'-logica. Als voorbeeld:

Wanneer de status van een taak verandert in 'Factuur ontvangen', dan moet het financiële team hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wanneer de deadline van een contract over 30 dagen is, maak dan een Taak aan voor het juridische team om het te controleren.

Wanneer een project als 'Voltooid' is gemarkeerd, verander dan de status van de aannemer in 'Beschikbaar'.

U kunt zelfs ClickUp Brain gebruiken om herinneringsberichten op te stellen of de huidige werklast van een aannemer op verzoek samen te vatten.

🚀 Voordeel van ClickUp: Houd de tijd bij in Taken, handmatig of met een ingebouwde timer, en koppel die uren rechtstreeks aan het werk dat is gedaan met ClickUp tijdsregistratie. Dit betekent dat u geen aparte spreadsheet-tracker nodig hebt voor geregistreerde uren.

Krijg realtime zichtbaarheid

Het handmatig maken van rapporten vanuit uw spreadsheet is een tijdrovende klus. Krijg een live, hoogwaardig overzicht van uw volledige aannemersprogramma met behulp van ClickUp dashboards.

Voeg aangepaste kaarten toe aan uw ClickUp-dashboard om een weergave van uw werk te krijgen

Maak een aangepast dashboard met kaarten die uw belangrijkste statistieken visualiseren.

ClickUp-cirkeldiagramkaart: toon de uitsplitsing van aannemers per status

ClickUp-rekenkaart: toon de totale uitgaven per aannemer of per project

ClickUp-taakkaart: Bekijk in één oogopslag alle betalingen die deze week moeten worden gedaan.

In tegenstelling tot draaitabellen in Sheets, die handmatig moeten worden vernieuwd, worden ClickUp dashboard-kaarten in realtime bijgewerkt wanneer de onderliggende gegevens veranderen. Zo kunt u problemen opsporen voordat ze zich voordoen.

Luister naar Alistair Wilson, consultant digitale transformatie bij Compound:

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van tijdsregistratie oplossen om de tijdsregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdsregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiele apparaten, tablets en desktops.

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van tijdsregistratie oplossen om de tijdsregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdsregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiele apparaten, tablets en desktops.

Geef het contract aan ClickUp

Google Spreadsheets is een goede plek om te beginnen – het helpt u duidelijkheid te krijgen over wie uw aannemers zijn, waar ze aan werken en wat er wel en niet is betaald. Voor een klein team of een kortlopende installatie is dat vaak voldoende.

Maar zodra aannemers bij meerdere projecten betrokken zijn, tijdlijnen verschuiven of uren nauwkeuriger moeten worden bijgehouden, begint de spreadsheet meer van u te vragen dan hij teruggeeft.

ClickUp past hier natuurlijk bij. U krijgt nog steeds de structuur die u gewend bent – tabellen, velden, filters – maar nu is elke rij gekoppeld aan echt werk, echte tijdlijnen en echte updates.

Taken worden automatisch bijgewerkt. Tijdsregistratie blijft gekoppeld aan deliverables. Dashboards tonen u wat belangrijk is, zonder dat u elke week opnieuw rapporten hoeft op te stellen. En tools zoals ClickUp Brain helpen u problemen op te sporen voordat ze uitgroeien tot onvoorziene follow-ups.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Wat moet een tracker voor het beheer van aannemers bevatten?

Een tracker moet contactgegevens, contractvoorwaarden, betalingsgegevens, projectopdrachten en prestatienotities bevatten, zodat u een voltooide weergave krijgt van de relatie.

Wat is het verschil tussen een aannemersvolgsysteem en een projectvolgsysteem?

Een projecttracker richt zich op taken en tijdlijnen voor een specifiek initiatief, terwijl een aannemerstracker zich richt op de lopende relatie, zoals betalingen en contracten, voor meerdere projecten.

Kan ik Google Spreadsheets integreren met andere tools voor het beheer van aannemers?

Ja, u kunt tools zoals Zapier gebruiken om Sheets te verbinden met andere apps, maar deze verbindingen vereisen installatie en onderhoud en bieden mogelijk geen realtime gegevenssynchronisatie.