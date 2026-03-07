Hoe u voorschotten van klanten bijhoudt in Google Spreadsheets

U opent uw laptop om een factuur te versturen en pauzeert even. Heeft u deze client al gefactureerd voor deze maand? Of was dat vorige maand? U bladert door e-mails, chatberichten en een half bijgewerkte spreadsheet met een naam als 'Retainers_FINAL_v3'.

U maakt een mentale aantekening om dit later nog eens te controleren, wetende dat 'later' meestal vlak voor het belastingseizoen betekent. Retainers zijn bedoeld om het leven gemakkelijker te maken – het is een voorspelbaar inkomen, maar het bijhouden ervan kan al snel rommelig worden.

Deze handleiding helpt je bij het opzetten van een tracker voor voorschotten van klanten in Google Spreadsheets. We behandelen essentiële gegevens, geven stapsgewijze instructies voor de installatie en delen best practices om je facturering nauwkeurig te houden en je klantrelaties sterk te houden.

We bekijken ook hoe ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, u kan helpen wanneer Google Spreadsheets te veel beperkingen beginnen te hebben. 💁

Waarom klantvoorschotten bijhouden in een spreadsheet?

U jongleert met meerdere klanten en u heeft het knagende gevoel dat u geen overzicht heeft over uw factureerbare en niet-factureerbare uren. Dit leidt tot gederfde inkomsten of ongemakkelijke gesprekken met klanten over onverwachte overschrijdingen, waardoor het vertrouwen dat u met veel moeite heeft opgebouwd, wordt geschaad.

Al deze gegevens worden in één blad samengevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien wie zijn limiet nadert en wie nog ongebruikte uren heeft. Hier is waarom u hier zou moeten beginnen. 🛠️

Directe installatie: begin vandaag nog met bijhouden, zonder onboarding of software-leercurve.

Volledig aangepast: creëer vrijelijk kolommen en formules die aansluiten bij uw unieke factureringsstructuur.

Eenvoudig delen met klanten: exporteer of geef alleen-weergave toegang voor transparante communicatie

Geen kosten: toegang tot een gratis tool, waardoor het een goede keuze is voor freelancers of kleine teams die net beginnen met het gebruik van een retentiemodel.

Hoewel spreadsheets effectief zijn voor eenvoudige installaties, ontbreekt het hen aan automatisering voor handmatige updates.

🧠 Leuk weetje: De term ' retainer ' vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen (15e eeuw) en werd gebruikt om een persoon te beschrijven, vaak een trouwe aanhanger of persoon die afhankelijk is van een persoon van hoge rang, die in dienst werd 'gehouden'. Deze personen, vaak onderdeel van een grotere groep die bekend stond als een gevolg of affiniteit, werden in dienst gehouden om een heer, edelman of vorst te dienen als adviseurs, lijfwachten, bedienden of soldaten.

Belangrijkste onderdelen van een tracker voor voorschotten van klanten in Google Spreadsheets

Een tracker voor voorschotten van klanten in Google Spreadsheets is een spreadsheet die voorschotovereenkomsten bijhoudt, zodat u een duidelijke weergave krijgt van gewerkte uren, resterende saldi en factureringscycli.

U hebt al eens geprobeerd een tracker te maken, maar dat leidde tot een systeem dat moeilijk te onderhouden was, wat resulteerde in factureringsgeschillen en uiteindelijk het helemaal opgeven van de tracker.

Hier zijn enkele essentiële gegevens die het beheer van voorschotten echt nuttig maken. 📊

Klant- en projectinformatie

Elke rij in uw tracker heeft basisidentificatiegegevens nodig om uw werk georganiseerd te houden. Dit omvat de naam van de client, hun primaire contactpersoon, de naam van het project of de opdracht, de startdatum en elk relevant contractnummer.

Wanneer u meerdere voorschotten beheert, moet u snel kunnen filteren of zoeken op client zonder eindeloos door honderden rijen te hoeven scrollen.

💡 Pro-tip: Voeg een kolom 'Status' toe met opties zoals Actief, Gepauzeerd of Voltooid. Zo kunt u inactieve klanten gemakkelijk uit uw hoofdweergave voor het werk filteren, waardoor uw tracker overzichtelijk en gefocust blijft.

Retainervergoeding en factureringscyclus

Om verwarring over de cashflow te voorkomen wanneer u een client factureert, moet u het maandelijkse voorschotbedrag, de factureringsfrequentie (bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks), de betalingsvoorwaarden en de verlengingsdatum bijhouden.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een voorschot is een voorschot van $ 3.000 per maand voor 20 uur ontwerpwerk, gefactureerd op de eerste van de maand, met een betalingstermijn van 30 dagen netto. Uw spreadsheet moet al deze details in aparte kolommen weergeven.

🔍 Wist u dat? In beroepen zoals de advocatuur wordt tijd vaak in precieze stappen geregistreerd (bijvoorbeeld 0,1 uur of blokken van 6 minuten) om een nauwkeurige facturering op basis van voorschotten te garanderen.

Uren en deliverables bijhouden

Uw manier om te bijhouden wat er gebeurt, moet overeenkomen met uw contractstructuur. Sommige voorschotten zijn op uurbasis, waarbij een client voor een vast aantal uren per maand betaalt, terwijl andere voorschotten projectgebonden zijn en gebaseerd zijn op projectresultaten, waarbij ze voor een specifiek aantal resultaten betalen.

Dit is wat u moet bijhouden:

Voor op uren gebaseerde voorschotten: de datum, een beschrijving van de Taak, het lid van het team dat het werk heeft uitgevoerd, de geregistreerde uren en een lopend totaal voor de maand.

Voor op deliverables gebaseerd werk: de naam van de deliverable, de deadline, de status en het aantal revisies.

Als u beide soorten voorschotten beheert, gebruik dan aparte tabbladen in uw spreadsheet. Als u ze in één weergave combineert, leidt dat tot verwarring en problemen met de rapportage.

Saldo in betalingsstatus

Uw klanten verwachten dat ze op elk moment hun resterende saldo kunnen bekijken, en als u naar een antwoord moet zoeken, ondermijnt dat het vertrouwen dat u hebt opgebouwd. Uw tracker moet kolommen bevatten voor gebruikte uren of deliverables, het resterende saldo, eventueel overgedragen saldo van voorgaande maanden, de status van de factuur en de datum waarop de betaling is ontvangen.

U kunt eenvoudige aftrekformules gebruiken, zoals '=Retainer Hours – Hours Used' (Retainer-uren – Gebruikte uren) om automatisch het resterende saldo te berekenen. Voor de status kunt u een vervolgkeuzemenu maken met opties zoals 'Not Invoiced' (Niet gefactureerd), 'Invoiced' (Gefactureerd), 'Paid' (Betaald) en 'Overdue' (Achterstallig) om het financiële overzicht duidelijk te houden.

Hoe u een tracker voor voorschotten van klanten maakt in Google Spreadsheets

U weet welke informatie u moet bijhouden, maar het kan overweldigend zijn om naar een leeg spreadsheet te staren, vooral als u nadenkt over de instellingen van formules en het koppelen van verschillende tabbladen.

Deze aarzeling kan leiden tot meer verloren factureerbare uren of een onhandige tracker die gemakkelijk kapot gaat. Met deze eenvoudige handleiding kunt u binnen enkele minuten een functionele tracker bouwen. ✨

Stap 1: Stel de structuur van uw spreadsheet in

Begin met het aanmaken van een nieuw Google Spreadsheet. Noem het eerste tabblad 'Klantenoverzicht' voor samenvattende gegevens en maak een tweede tabblad met de naam 'Tijdlogboek' voor gedetailleerde invoeren.

Organiseer uw Google Spreadsheet met specifieke kopteksten

Voeg op het tabblad 'Klantenoverzicht' kopteksten toe voor:

Clientnaam

Bedrag van het voorschot

Inbegrepen uren

Factureringscyclus

Startdatum

Status

Gebruikte uren (deze maand)

Resterende uren

Aantekeningen

Stap 2: Maak het tabblad 'Tijdregistratie' aan en koppel het aan formules

Voeg op het tabblad 'Tijdlogboek' kolommen toe voor

Datum

Clientnaam

Taakbeschrijving

Teamlid

Uren

Dropdownmenu 'Factureerbaar (ja/nee)'

Voeg de formule SUMIF toe in de kolom 'Gebruikte uren'

Gebruik de SUMIF-formule om automatisch het totale aantal uren uit het tabblad 'Tijdlogboek' naar het tabblad 'Klantenoverzicht' te halen. In de kolom 'Gebruikte uren' kunt u bijvoorbeeld een formule gebruiken als =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E).

🔍 Wist u dat? 94% van de spreadsheets die worden gebruikt bij zakelijke beslissingen bevatten kritieke fouten. Het grootste probleem is de basisplanning. De meeste spreadsheets worden ter plekke gemaakt, zonder duidelijke structuur of validatie, en problemen worden pas opgemerkt nadat ze al van invloed zijn geweest op de prijsstelling, facturering of bedrijfsvoering.

Stap 3: Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Laat belangrijke informatie opvallen door voorwaardelijke opmaak te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een regel instellen om de cel 'Resterende uren' rood te markeren wanneer het saldo onder een bepaalde drempel komt, bijvoorbeeld twee uur.

Ga naar het tabblad Format > Voorwaardelijke opmaak om informatie te laten opvallen

💡 Pro-tip: Vergrendel de cellen die uw formules bevatten om te voorkomen dat teamleden per ongeluk uw berekeningen overschrijven of verstoren.

Stap 4: Stel gegevensvalidatie in

Voorkom typefouten en houd uw gegevens consistent door vervolgkeuzelijsten te maken voor kolommen zoals Klantnaam en Status. Dit zorgt ervoor dat formules correct werken en uw rapporten nauwkeurig zijn.

💡 Pro-tip: Voordat u het voor uw hele team implementeert, test u uw nieuwe tracker met de gegevens van één client om eventuele fouten in formules vroegtijdig op te sporen.

Best practices voor het beheren van voorschotten van klanten in Google Spreadsheets

U hebt de perfecte tracker gebouwd, maar na een paar weken is deze alweer verouderd en voelt het als een extra klus om deze bij te houden. Deze operationele best practices helpen u om uw spreadsheet nauwkeurig en bruikbaar te houden. 👇

Registreer uw tijd dagelijks, niet wekelijks: Als u wacht tot vrijdag om uw uren te registreren, leidt dit vaak tot vergeten taken en onnauwkeurige gegevens, waardoor Als u wacht tot vrijdag om uw uren te registreren, leidt dit vaak tot vergeten taken en onnauwkeurige gegevens, waardoor de urenregistratie cruciaal wordt.

Controleer saldi voordat clients bellen: Niets schaadt het vertrouwen sneller dan verrast worden wanneer een client vraagt naar zijn resterende uren.

Stel kalenderherinneringen in voor verlengingen: voeg twee weken voor elke verlenging van een voorschot een herinnering toe, zodat u tijd heeft om wijzigingen in de omvang of tariefaanpassingen te bespreken.

Documenteer wijzigingen onmiddellijk: als een client als een client werk aanvraagt dat buiten het voorschot valt , maak dan een aantekening in de tracker voordat u begint om later geschillen te voorkomen.

Voltooid voorschotten archiveren: Houd uw werkweergave overzichtelijk door inactieve klanten naar een apart tabblad 'Archief' te verplaatsen.

Maak maandelijks een back-up van uw spreadsheet: Hoewel Google Spreadsheets automatisch opslaat, kan er toch iets per ongeluk worden verwijderd. Exporteer daarom voor de zekerheid een kopie naar uw lokale schijf.

Deze gewoontes zijn effectief voor een klein klantenbestand, maar de handmatige discipline die ze vereisen, gaat vaak verloren naarmate uw Business groeit.

📮 ClickUp Insight: 39% zegt dat financiële instabiliteit hun grootste angst is bij het overwegen van een portfolio-carrière – onzekerheid is de grootste belemmering. In plaats van te raden waar uw tijd en geld naartoe gaan, kunt u met ClickUp elk uur dat u aan elk project besteedt bijhouden met de ingebouwde tijdsregistratie. U kunt taken taggen op client of inkomstenstroom, factureerbare uren registreren en aangepaste velden gebruiken om tarieven of betalingen vast te leggen. Met dashboards in ClickUp ziet u precies hoeveel tijd u investeert, wat het waard is en welke projecten het meest winstgevend zijn – allemaal in realtime.

Beperkingen van het bijhouden van voorschotten in Google Spreadsheets

Uw spreadsheetsysteem begint te bezwijken onder de druk van een groeiende klantenlijst. Deze handmatige chaos leidt tot omzetverlies, het onvermogen om zonder handmatige rapportage een realtime overzicht te krijgen en een onprofessionele werkstroom.

Hier zijn de specifieke beperkingen die zich opstapelen naarmate u groeit:

Geen beveiliging voor realtime samenwerking: wanneer meerdere leden van het team tegelijkertijd een spreadsheet bewerken, kunnen ze gemakkelijk elkaars invoer overschrijven of cruciale formules verbreken.

Handmatige invoer van tijd is foutgevoelig: als u vergeet uren in te voeren of onjuiste gegevens invoert, kan dit uw hele saldoberekening vertekenen, wat leidt tot onnauwkeurige facturen.

Geen automatische waarschuwingen: u weet pas dat een client 90% van zijn tegoed heeft verbruikt als u het spreadsheet handmatig controleert, en tegen die tijd bent u misschien al over het voorschot heen.

Rapportage vereist extra werk: voor het genereren van maandelijkse klantrapporten moet u gegevens handmatig kopiëren en plakken in een ander document of e-mailbericht.

Versiebeheer is rommelig: als er iets kapot gaat, moet je door de ingewikkelde revisiegeschiedenis spitten om te bijhouden wie wat en wanneer heeft gewijzigd.

Geen integratie met facturering: u moet alle gegevens handmatig overzetten van uw tracker naar uw u moet alle gegevens handmatig overzetten van uw tracker naar uw factureringstool , wat het werk verdubbelt en het risico op fouten vergroot.

Wanneer deze limieten u meer tijd en geld gaan kosten dan de spreadsheet u bespaart, is het tijd om slimme software voor het beheer van voorschotten te gaan verkennen.

Waarom u meer nodig hebt dan alleen een spreadsheet: Stop met het runnen van uw bureau op basis van spreadsheets — deze tools voor bureaubeheer zijn schaalbaar 😮‍💨🔥 | ClickUp

Hoe u voorschotten van klanten bijhoudt in ClickUp

Door de chaos in uw spreadsheets verdrinkt u in handmatige updates en een wildgroei aan tools. Elimineer handmatig werk en het risico op fouten door uw tijdsregistratie, clientgegevens en projectmanagement onder te brengen in 's werelds eerste Converged AI-werkruimte: ClickUp! 🤩

Een kijkje op het platform:

Laten we eens kijken waarom dit de perfecte tool is voor zowel bureaus als freelancers. ✨

Maak uw database aan

In Google Spreadsheets werken retainer-trackers meestal om één reden niet: de regels veranderen. Uren worden overgedragen, tarieven verschillen per client en sommige retainers worden maandelijks gereset, andere niet.

ClickUp behoudt de spreadsheetlayout waarmee u vertrouwd bent, maar vergrendelt de structuur met behulp van ClickUp Table View en ingebouwde ClickUp aangepaste velden. Elke rij kan een voorschot van een client of een maandelijkse voorschotcyclus vertegenwoordigen.

Stel specifieke ClickUp-aangepaste velden in voor uw taken en bekijk ze in de ClickUp-tabelweergave

Aangepaste velden definiëren de regels duidelijk:

Retainerbedrag

Inbegrepen uren

Factureringscyclus

Rollover toegestaan (ja/nee)

Gebruikte uren huidige maand

U houdt bijvoorbeeld 12 actieve voorschotten bij in de tabelweergave. In plaats van elke maand formules opnieuw te berekenen, heeft elke voorschottaak zijn eigen velden, zodat de logica intact blijft, zelfs als de waarden veranderen. U kunt uw klantenlijst op elk veld filteren en sorteren, en wanneer u deze op één plek bijwerkt, worden de wijzigingen overal doorgevoerd.

💡 Pro-tip: Sheets kan voorschotbedragen weergeven, maar heeft moeite om de echte vraag te beantwoorden: welk werk kost dit voorschot? Koppel voorschotgegevens rechtstreeks aan ClickUp-taken of -projecten met ClickUp-relaties. Stel dat het maandelijkse voorschot van een client is gekoppeld aan 18 taken op het gebied van strategie, content en ontwerp. U kunt op elk moment het voorschot openen en precies zien welk werk uren kost.

Voorkom dat voorschotten abstracte budgetten worden en zorg ervoor dat ze het werkelijke gebruik weerspiegelen met ClickUp Relationships

Houd elk factureerbaar uur bij

In Sheets wordt de tijd die aan Taaken is besteed meestal bijgehouden in een apart tabblad, los van de te leveren resultaten. Dat is waar het vertrouwen afbrokkelt.

Krijg overzichtelijkere facturen en rustigere gesprekken met ClickUp tijdsregistratie

ClickUp Tijdsregistratie koppelt tijdsregistratie aan Taken, zodat het gebruik van voorschotten altijd te verklaren is. Stel dat een strateeg 2,25 uur registreert voor 'Maandelijkse prestatiebeoordeling'. U kunt deze ook markeren als factureerbaar of niet-factureerbaar om een nauwkeurige facturering te garanderen. Die uren worden automatisch opgeteld bij het gebruik van het voorschot van de client. Wanneer het tijd is om te factureren, hoeft u alleen maar de factuur te controleren.

🧠 Leuk weetje: De term 'freelance' ontstond in het begin van de 19e eeuw om middeleeuwse huurlingen of 'vrije lansen' te beschrijven, die niet aan een specifieke heer trouw waren.

Bekijk in één oogopslag de status van uw voorschotten

Retainers mislukken stilletjes. De ene maand gaat alles goed, de volgende maand worden ze overschreden en dat merkt u pas na levering.

ClickUp dashboards brengen dat risico vroegtijdig aan het licht.

De automatisch bijgewerkte ClickUp-dashboards vereenvoudigen de communicatie met klanten en bouwen vertrouwen op.

U kunt een dashboard maken met de volgende informatie:

Retainers die bijna het toegewezen aantal uren overschrijden

Retainers met ongebruikte tijd halverwege de maand

Clienten met consistente overschrijdingen

Beheer en analyseer voorschotten proactief met ClickUp dashboards

Hier zijn enkele aangepaste kaarten die u aan uw dashboard kunt toevoegen:

Tijdsregistratiekaart: toont het totale aantal geregistreerde uren per client voor de huidige factureringscyclus.

Lijstkaart (retentietaken): geeft alle taken weer die gekoppeld zijn aan een klantretentie.

Aangepaste veldvoortgangskaart: visualiseert het percentage verbruikte retainer-uren

Staafdiagram (uren per client): vergelijkt het aantal gebruikte uren voor alle retainers

Tabelkaart (overzicht van retainers): Hiermee kunt u kolommen visualiseren, zoals Client, Retainer-uren, Gebruikte uren, % gebruikt, Factureringsstatus, Verlenging

Zo kunt u het gebruik van uw team bij verschillende clients bijhouden en trends in scope creep signaleren voordat deze tot factureringsgeschillen leiden.

Een korte handleiding voor het maken van uw dashboard:

Maak uw werkstroom AI-gestuurd

ClickUp Brain, de contextuele AI van het platform, werkt bovenop uw bestaande voorschotgegevens (taken, tijdsregistratie, aangepaste velden, relaties). In plaats van meerdere dashboardkaarten te controleren, kunt u directe vragen stellen en contextuele antwoorden krijgen uit uw werkruimte.

Wat het goed doet voor voorschotten:

Leest de tijdsregistratie voor taken die aan voorschotten zijn gekoppeld

Begrijpt aangepaste velden zoals Retainer-uren, Factureringscyclus en Klantnaam

Vat patronen samen voor meerdere clients en periodes

Genereer klantgerichte overzichten op basis van echte gegevens (geen gissingen)

Krijg inzicht in uw voorschotgegevens terwijl er nog tijd is om de omvang, het tempo of de verwachtingen aan te passen met ClickUp Brain

📌 Exemplaarprompts:

'Welke klantvoorschotten zullen waarschijnlijk voor het einde van de maand de toegewezen uren overschrijden? Wat het doet: bekijkt het huidige gebruik + resterende dagen in de factureringscyclus

Wat het doet: bekijkt het huidige gebruik + resterende dagen in de factureringscyclus

'Vat het gebruik van het voorschot voor client A samen in begrijpelijke taal' Wat het doet: geeft een overzicht weer dat u kunt plakken in een factuur-e-mail of beoordelingsdocument

Wat het doet: genereert een overzicht dat u kunt plakken in een factuur-e-mail of beoordelingsdocument

'Welke retainers worden consequent voor minder dan 60% gebruikt? Wat het doet: helpt bij het identificeren van prijsverschillen of engagementproblemen.

Wat het doet: helpt bij het identificeren van prijsverschillen of engagementproblemen

Wat het doet: bekijkt het huidige gebruik + resterende dagen in de factureringscyclus

Wat het doet: genereert een overzicht dat u kunt plakken in een factuur-e-mail of beoordelingsdocument

Wat het doet: helpt bij het identificeren van prijsverschillen of engagementproblemen

Automatiseer repetitieve taken

Terwijl ClickUp Brain reageert wanneer u vragen stelt, werken ClickUp Super Agents proactief op de achtergrond. Ze houden uw ClickUp-werkruimte continu in de gaten en brengen problemen aan het licht zonder dat u daar om hoeft te vragen.

Laat het systeem routinematig werk beheren en problemen signaleren met behulp van ClickUp Super Agents

Wat ze doen:

Controleer het tijdsverbruik ten opzichte van de limieten van de voorschotten.

Bekijk factureringscycli en verlengingsdata

Detecteer gebruikspatronen die wijzen op scope creep of onderbenutting.

Lever automatisch overzichten of waarschuwingen (wekelijks, maandelijks of op basis van drempels).

U kunt bijvoorbeeld een Super Agent aanmaken die een melding geeft wanneer een client halverwege de maand 75% van zijn voorschot heeft opgebruikt, zodat u tijd heeft om uw prioriteiten bij te stellen. Of vóór een verlenging geeft een andere Super Agent voorschotten aan waarbij het gebruik regelmatig de limieten overschrijdt.

🔍 Wist u dat? In het verleden verboden sommige voorschotregelingen professionals om klanten met tegenstrijdige belangen te vertegenwoordigen. In de loop der tijd werd dit 'exclusieve voorschot' minder gebruikelijk vanwege ethische regels in moderne juridische dienstverlening.

Behoud ClickUp zo snel mogelijk

Google Spreadsheets is een goede plek om te beginnen met het bijhouden van klantvoorschotten. Het geeft u zichtbaarheid, dwingt u om na te denken over limieten en helpt u om niet blindelings te werk te gaan. Voorlopig is dat voldoende. Maar zodra de voorschotten zich opstapelen – verschillende factureringscyclusen, rollover-regels, ongelijkmatig gebruik – begint de spreadsheet meer aandacht te vragen dan de voorschotten zelf.

ClickUp past hier perfect in. U behoudt de structuur van een tabel, maar nu is er een verbinding met echt werk, tijdsregistratie en live zichtbaarheid. Dashboards tonen u de status van uw voorschotten voordat er iets misgaat. ClickUp Brain helpt u patronen vroegtijdig te herkennen. Super Agents houden het gebruik in de gaten, zodat u niet hoeft te onthouden om dit te controleren.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van een retentievergoedingsstructuur voor klantwerk?

Een veelvoorkomende vergoedingsstructuur is een maandelijkse vergoeding van $ 2.500 voor 15 uur werk, waarbij ongebruikte uren worden overgedragen naar de volgende maand en extra uren worden gefactureerd tegen $ 175 per uur.

Hoe houdt u de uren bij wanneer meerdere leden van het team aan dezelfde client werken?

Elk teamlid moet zijn of haar uren apart registreren en bij elke invoer zijn of haar naam vermelden. Vervolgens kan een SUMIF-formule worden gebruikt om alle invoeren per client bij elkaar op te tellen, ongeacht wie ze heeft geregistreerd.

Moet u de uren of deliverables van uw retainers bijhouden in uw cliententracker?

Dit moet overeenkomen met uw contractstructuur. Als u een vast aantal uren bent overeengekomen, houd dan de uren bij, en als u specifieke output zoals blogposts of ontwerpen hebt beloofd, houd dan de te leveren prestaties bij.

Wanneer moet u overstappen van Google Spreadsheets naar speciale software voor het beheer van voorschotten?

Overweeg om over te stappen wanneer u meer dan vijf actieve klanten met een voorschot beheert of wanneer u merkt dat u veel tijd kwijt bent aan de handmatige invoer en afstemming van gegevens.