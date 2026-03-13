Topalternatieven voor Secoda (2026): datacatalogi vergeleken en aanbevolen

Van oudsher besteden data-professionals 80% van hun tijd aan het beheren van data, waardoor er slechts 20% overblijft voor de daadwerkelijke analyse, wat de rol waardevol maakt.

Een moderne datacatalogus met ingebouwde AI-mogelijkheden kan dat oplossen.

Secoda maakt rechtstreeks verbinding met uw databronnen en brengt afkomst en metadata in kaart om contextbewuste AI te leveren die meegroeit met uw organisatie. Het bedrijf is onlangs overgenomen door Atlassian en maakt nu deel uit van Atlassians strategie voor AI en data-infrastructuur.

Deze gids behandelt de beste alternatieven voor Secoda, wat elk daarvan goed doet en hoe u de juiste oplossing voor u en uw team kunt vinden. 🤝

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Secoda?

Voordat u alternatieven gaat evalueren, zijn dit de sleutelfactoren waarmee u rekening moet houden. 🤖

Dekking van metadata en diepgang van de herkomst: Zoek naar een platform dat de herkomst op kolomniveau binnen uw volledige datastack bijhoudt, en niet alleen de oppervlakkige verbindingen tussen tabellen

Functies voor datagovernance: Geef de voorkeur aan tools die beleidsafdwinging, toegangscontroles en werkstroom Geef de voorkeur aan tools die beleidsafdwinging, toegangscontroles en werkstroom voor datagovernance native ondersteunen, in plaats van via tijdelijke oplossingen

Kwaliteit van zoeken en ontdekken: Evalueer hoe goed het platform betrouwbare, relevante assets uit verschillende datawarehouses, BI-tools en pijplijnen naar voren haalt. Goede praktijken Evalueer hoe goed het platform betrouwbare, relevante assets uit verschillende datawarehouses, BI-tools en pijplijnen naar voren haalt. Goede praktijken op het gebied van kennisbeheer maken dit aanzienlijk eenvoudiger, zonder dat handmatig taggen nodig is

Integratie met uw bestaande stack: Kies een platform dat zonder ingrijpende aangepaste oplossingen kan worden gekoppeld aan uw huidige datacatalogus, transformatie- en analysetools

Schaalbaarheid voor groeiende dataomgevingen: Zorg ervoor dat het platform niet trager wordt of uitvalt naarmate uw data-infrastructuur groeit

Flexibiliteit bij de implementatie: Ga na of de tool uw voorkeursmodel voor implementatie ondersteunt, of dat nu open source, cloud-hosted of door de onderneming beheerd is.

Het beste alternatief is niet altijd het alternatief met de meeste functies. Het is het alternatief dat past bij de volwassenheid van uw gegevensbeheer voor de onderneming, uw technische installatie en de schaal waarop uw datateams werken.

Voordat u een keuze maakt voor een datacatalogustool, is dit wat u moet controleren. 👇

✅ Stabiliteit van prijzen en pakketten: Controleer of de prijzen na de overname vastliggen of onderhevig zijn aan wijzigingen. Sommige leveranciers herstructureren hun tariefniveaus of schrappen verouderde abonnementen na een overname

✅ SLA's voor ondersteuning: Controleer of responstijden en de beschikbaarheid van toegewijde technische ondersteuning contractueel zijn gegarandeerd of informeel worden aangeboden

✅ Exportformaten: Zorg ervoor dat u metadata, lineage maps en documentatie in standaardformaten kunt exporteren, zodat u niet vastzit aan één systeem als u moet migreren

✅ Veiligheid en RBAC: Controleer of op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogs voldoen aan uw compliance-eisen, vooral als de structuren van de eigenheid veranderen

✅ Continuïteit van de integratie: Controleer of bestaande connectoren en API-contracten onder het nieuwe eigendom behouden blijven en niet zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet

Door dit van tevoren uit te zoeken, voorkomt u verrassingen lang nadat het contract is ondertekend.

Secoda-alternatieven in één oogopslag

Hier is een overzicht van alle tools die in deze gids aan bod komen. 📊

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-gestuurde documentatie, Brain, Dashboard, Enterprise Search, automatiseringen Datateams, ondernemingen, multifunctionele teams Free Forever; aangepaste prijzen voor ondernemingen Atlan Lineage op kolomniveau, zoeken in natuurlijke taal, zakelijke woordenlijsten, beleidsbeheer Data-engineers, governance-teams, ondernemingen Aangepaste prijzen Alation ML-gestuurde asset discovery, generatieve AI van Ask Alation, analyse van query-gedrag Ondernemingen die gereguleerde werkstroomen beheren Aangepaste prijzen Collibra Detectie van afwijkingen, kwaliteitscontroles in het datawarehouse, geautomatiseerde ML-regels, AI-toezicht Ondernemingen in gereguleerde sectoren Aangepaste prijzen DataHub Metadata-queries in natuurlijke taal, end-to-end-herkomst, gedetailleerd toegangsbeleid Data-engineers, open-source teams Gratis (open source) Amundsen Datasetrangschikking in PageRank-stijl, automatisering van de metadataverzameling, lineage-weergaven Data-engineers, analisten, open-source-teams Gratis (open source) OpenMetadata Gecentraliseerde metadatagrafiek, code-vrije lineage-editor, op rollen gebaseerde toegangscontrole Datateams die open-source governance opschalen Gratis (open source) Selecteer ster Lineage op kolomniveau, inzichten in gebruik, automatisch gegenereerde ER-diagrammen, dbt-synchronisatie Datateams die de kosten en herkomst van datawarehouses beheren Aangepaste prijzen Fivetran Catalog Meer dan 700 bronconnectoren, afhandeling van schema-afwijkingen, replicatie in bijna realtime Datateams die pijplijnautomatisering beheren Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen Metaphor Zoeken in gewoon Engels, gedragsgeschiedenis, functies voor sociale samenwerking Teams die datageletterdheid en datadiscovery verbeteren Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Secoda

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde datadocumentatie en teamsamenwerking)

Zoek op het web, in je werkruimte, in gekoppelde tools van derden of vraag het aan toonaangevende AI-modellen, allemaal vanuit je ClickUp-werkruimte

De meeste datacatalogustools helpen u bij het vinden en beheren van data. Maar de aanverwante werkzaamheden, zoals projectmanagement, datadocumentatie, samenwerking tussen teams en automatisering van werkstroom, blijven versnipperd over verschillende tools.

ClickUp lost dat op door alles samen te brengen in één Converged AI-werkruimte, en fungeert als een kennislaag die uw projecten, documentatie en AI met elkaar verbindt zonder dat u van context hoeft te wisselen.

Dit is waarom ClickUp de beste keuze is voor teams: ⬇️

AI-ondersteund kennisbeheer met ClickUp Brain

Een van de handigste functies van ClickUp voor datateams is ClickUp Brain, een AI-laag die taken, documentatie, gesprekken en projectgeschiedenis samenbrengt in een doorzoekbaar kennissysteem. De AI kan documenten samenvatten, updates genereren op basis van taakactiviteit en vragen beantwoorden met behulp van informatie uit de hele werkruimte.

Bij het beheren van documentatie en governancekennis kunt u Brain vragen stellen over het eigendom van datasets, eerdere compliancebeoordelingen of historische beslissingen die verband houden met specifieke data-assets.

Voor compliance-audits kan Brain de status van openstaande audittaken ophalen, onopgeloste items markeren en een samenvatting opstellen zonder dat u deze handmatig hoeft samen te stellen.

Grote datateams hebben vaak te kampen met versnipperde kennis.

De Enterprise Search-functie van ClickUp lost dit op door informatie in de hele werkruimte en in gekoppelde tools te indexeren, zodat teams alles wat ze nodig hebben op één plek kunnen vinden. Het systeem kan antwoorden ophalen uit taken, documenten, gesprekken en externe applicaties, en deze combineren tot contextuele antwoorden.

Met contextuele filtering kunt u sorteren op project, status of toegewezen persoon, zodat de resultaten relevant blijven, en dankzij toestemmingbeheer blijven gevoelige governance-documenten alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.

Zoek alles binnen uw ClickUp-ecosysteem met ClickUp's Enterprise Search

Het beveiligingsbeleid van ClickUp zorgt voor op rollen gebaseerde toegangscontrole en auditlogs in de hele werkruimte, waarbij klantgegevens worden gehost op AWS onder SOC 2 Type 2-certificering. Met de meer dan 100 integraties van ClickUp stromen gegevens uit tools zoals Tableau, Google Spreadsheets, Airtable, enz. naadloos en veilig naar uw werkruimte.

Documentatie en handleidingen voor databeheer met ClickUp Docs

Effectief databeheer vereist duidelijke documentatie: definities van datasets, beleidsregels voor databeheer, onboardinggidsen voor analisten en standaardprocedures voor het omgaan met gevoelige gegevens.

Met ClickUp Docs beschikt u over een samenwerkingsomgeving voor het bouwen van interne wiki's en kennisbanken die direct gekoppeld zijn aan taken en werkstroomen.

Teams kunnen technische documentatie opstellen, in realtime samenwerken, actiepunten omzetten in ClickUp-taken en de versiegeschiedenis gebruiken om bij te houden hoe de documentatie evolueert naarmate datasets in de loop van de tijd veranderen.

Bewaar al uw documenten op één platform voor snellere en efficiëntere resultaten met ClickUp Docs

Het is vooral handig wanneer engineers en zakelijke stakeholders op één lijn moeten blijven zonder te vertrouwen op interne communicatietools die volledig buiten het werk om staan. En voor gebruikers van ondernemingen maakt de Docs Hub het eenvoudig om de nieuwste versie van alles te vinden zonder door oude chatberichten of e-mailthreads te hoeven spitten.

Governance-initiatieven monitoren met ClickUp-dashboards

Een andere uitdaging voor dataleiders is de zichtbaarheid voor lopende governance-activiteiten. Van compliance-initiatieven tot de implementatie van catalogi: deze inspanningen omvatten vaak meerdere teams en maanden werk.

Met ClickUp Dashboards kunt u aanpasbare rapportageweergaven maken die alles bijhouden, van projectvoortgang en werklastverdeling tot compliance-gereedheid en operationele statistieken. Door gegevens uit taken, werkstroomen, afhankelijkheden en projecttijdlijnen te consolideren, krijgt het management een duidelijk overzicht van governance-initiatieven binnen de hele organisatie.

Volg elke audittaken en mijlpaal in de documentatie vanuit je ClickUp-dashboard

De beste functies van ClickUp

Wijs taken toe, werk statussen bij, trigger notificaties of verplaats werk automatisch tussen werkstroomstroomen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden met ClickUp-automatiseringen

Bouw Super Agents in ClickUp die zelfstandig governance-rapporten kunnen genereren, de voortgang van projecten kunnen analyseren of problemen in datamanagementinitiatieven aan het licht kunnen brengen

Gebruik ClickUp Chat als een gecentraliseerd communicatieplatform waar teams discussies snel kunnen omzetten in concrete items en een traceerbare geschiedenis kunnen bijhouden van beslissingen met betrekking tot datagovernance

Houd overzicht over factureerbare uren en signaleer budgetrisico's voordat ze tot problemen leiden met ClickUp tijdsregistratie

Leid inkomende verzoeken en feedback rechtstreeks naar de juiste projecten met ClickUp formulieren , zonder dat iemand ze handmatig hoeft te sorteren

Limieten van ClickUp

Hoge leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege het brede bereik aan functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Ik vind ClickUp gebruiksvriendelijk voor het hele team, wat geweldig is. Ik waardeer de flexibiliteit en de flexibele apps die ClickUp biedt. De gegevens die ik in de database kan invoeren zijn zeer uitgebreid en nuttig voor follow-ups bij alle soorten taken, na de verkoop en in verkooppijplijnen. Het is zeer praktisch omdat het zorgt voor een soepele overdracht tussen teamleden, waardoor iedereen weet wat er voor een client is opgelost en de juiste follow-up en afsluiting kan geven.

📮 ClickUp Insight: 22% van onze respondenten staat nog steeds op hun hoede als het gaat om het gebruik van AI op het werk. Van die 22% maakt de helft zich zorgen over de privacy van hun gegevens, terwijl de andere helft gewoon niet zeker weet of ze kunnen vertrouwen op wat AI hen vertelt. ClickUp pakt beide problemen direct aan met robuuste maatregelen voor veiligheid en door bij elk antwoord gedetailleerde links naar taken en bronnen te genereren. Dit betekent dat zelfs de meest voorzichtige teams kunnen profiteren van de winst in productiviteit, zonder zich zorgen te hoeven maken of hun informatie wel goed beveiligd is of dat ze betrouwbare resultaten krijgen.

2. Atlan (Het beste voor een collaboratieve gegevenswerkruimte en actief metadatabeheer)

via Atlan

Atlan maakt rechtstreeks verbinding met tools zoals Snowflake, dbt en Tableau om lineage, catalogisering en governance te automatiseren in één gezamenlijke werkruimte. Het werkt de metadata van aangesloten bronnen continu bij in plaats van te vertrouwen op handmatige invoer, en toont context via integraties met Slack en Chrome.

Lineage op kolomniveau houdt bij hoe gegevens van de databron naar het eindrapport stromen, wat impactanalyses en foutopsporing in complexe omgevingen ondersteunt. AI-aangedreven functies genereren SQL-query's op basis van natuurlijke taal en houden beschrijvingen van assets automatisch up-to-date.

De beste functies van Atlan

Beheer en handhaaf databeleid op schaal met behulp van bedrijfsglossaria die zorgen voor een gedeelde woordenschat tussen technische en zakelijke teams

Breid de mogelijkheden van het platform uit met meer dan 100 kant-en-klare connectoren en een API-first-architectuur

Stel het eigendom van gegevens rechtstreeks in op assets en houd dit bij, zodat de verantwoordelijkheid niet verloren gaat tussen teams

Breng de impact op downstream-processen in kaart voordat u wijzigingen doorvoert met behulp van afhankelijkheidsmapping in alle pijplijnen

Limieten van Atlan

Lineage-weergaven en -zoekfuncties kunnen in complexe omgevingen als een limiet aanvoelen

De leercurve is steil en sommige functies vereisen extra installaties om effectief te werken

Prijzen van Atlan

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Atlan

G2: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Atlan?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Wat ik het meest waardeer aan Atlan is hoe het werken met data verandert in een echt collaboratieve en naadloze ervaring. Door mensen, data en context samen te brengen op één platform, stelt het teams in staat om hun data echt te begrijpen en erop te vertrouwen. Ik vind het ongelooflijk eenvoudig om te vinden wat ik nodig heb, mijn werk te documenteren en overzicht te houden zonder de gebruikelijke verwarring. Atlan is duidelijk ontworpen om data ten dienste te stellen van mensen, in plaats van mensen te dwingen zich aan te passen aan data. De soepele integratie met moderne tools stelt teams in staat efficiënter te werken en zorgt ervoor dat het hele dataproces menselijker, transparanter en aangenamer aanvoelt.

3. Alation (Het beste voor het catalogiseren van gegevens van ondernemingen en datagovernance)

via Alation

Alation is een AI-aangedreven data-intelligenceplatform dat fungeert als een gecentraliseerde catalogus, waardoor organisaties hun data in databases, datawarehouses en datameren kunnen vinden en vertrouwen.

Het platform maakt gebruik van machine learning om het daadwerkelijke zoekgedrag te analyseren en automatisch betrouwbare assets naar voren te halen, waardoor de catalogus accuraat blijft op basis van daadwerkelijk gebruik in plaats van handmatige documentatie. Het automatiseert datagovernance, lineage tracking en metadata-extractie, waardoor teams minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar betrouwbare data.

Ask Alation zet vragen in gewoon Engels direct om in SQL of Python, waardoor data toegankelijk wordt voor zakelijke gebruikers zonder technische expertise. Met de Data Products Marketplace kunnen teams beheerde dataproducten binnen de hele organisatie ontdekken en gebruiken, terwijl native integraties met BI-tools zoals Tableau en Power BI ervoor zorgen dat analyses altijd gebaseerd zijn op betrouwbare data.

De beste functies van Alation

Ontdek betrouwbare data-assets sneller met behulp van ML-gestuurde aanbevelingen op basis van daadwerkelijk zoekgedrag

Handhaaf nalevingsvereisten met behulp van geautomatiseerde lineage-tracking voor werkstroomstromen tussen verschillende systemen

Verminder de tijd die wordt besteed aan toegangsverzoeken door gebruikers zelfbedieningstoegang te geven tot beheerde dataproducten

Stel normen voor datakwaliteit in en houd deze rechtstreeks binnen het platform in de gaten, zonder van tool te hoeven wisselen

Beheer werkstroommen en wijs de eigendom van data toe aan alle assets vanuit één plek

Beperkingen van Alation

De prestaties nemen merkbaar af bij het navigeren door grote bestanden

De functies voor datakwaliteit en systeemoverschrijdende lineage vertonen tekortkomingen in vergelijking met gespecialiseerde tools

Prijzen van Alation

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Alation

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Alation?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Ik vind Alation fantastisch vanwege de productinnovatie en ben onder de indruk van de voortdurende ontwikkeling, waaronder het testen van een nieuwe AI-functie. De uitstekende klantenservice valt op: het Alation-team is zeer toegankelijk en consistent in de interactie met klanten. Van de eerste verkoop tot de verlenging van de software, ze verdiepen zich volledig in het perspectief van de klant en streven ernaar om hun succes te garanderen. Ik ben dankbaar voor het gemak van de installatie, die door het professionele serviceteam van Alation via hun Right Start-programma wordt gefaciliteerd, waardoor het implementatieproces soepel en probleemloos verloopt.

4. Collibra (Het beste voor datagovernance en beleidsbeheer op niveau van de onderneming)

via Collibra

Collibra is een Data Intelligence Platform op enterprise-niveau dat organisaties helpt bij het beheren en governeren van data en AI-assets op grote schaal. Het is gebaseerd op het concept van Data Confidence™ en fungeert als een gecentraliseerd registratiesysteem, waardoor business- en IT-teams beschikken over een gedeelde omgeving om data binnen de hele organisatie te ontdekken en te certificeren.

Machine learning detecteert proactief afwijkingen in gegevens, terwijl geautomatiseerde werkstroom verspreide spreadsheets en handmatige complianceprocessen vervangen. Het beheert ook de levenscyclus van AI-modellen en -agenten, zodat deze zijn gebaseerd op betrouwbare gegevens en voldoen aan interne en wettelijke normen.

De beste functies van Collibra

Houd de status van uw pijplijn van begin tot eind in de gaten met afwijkingsdetectie en waarschuwingen bij overtredingen van regels in uw datacloud

Genereer automatisch op ML gebaseerde regels voor datakwaliteit om onjuiste gegevens op te sporen zonder handmatig regels te hoeven schrijven

Houd toezicht op AI-toepassingen in productie met speciale tools voor monitoring en risicorapportage

Automatiseer compliance-rapportage in gereguleerde dataomgevingen zonder handmatige gegevensopvragingen

Blijf bij de herkomst van gegevens op gedetailleerd niveau om auditvereisten te ondersteunen en impactanalyses uit te voeren

Beperkingen van Collibra

Installatie- en lineage-weergaven kunnen complex aanvoelen zonder speciale ondersteuning van beheerders

Sommige gebruikers gaven aan dat de mogelijkheden om de werkstroom aan te passen beperkt zijn en dat de leermiddelen onvolledig aanvoelen

Prijzen van Collibra

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Collibra

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Collibra?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Ik vind het heel eenvoudig om de kernfuncties van het platform te koppelen aan belangrijke zakelijke problemen en Collibra voor te stellen als de tool die deze problemen kan oplossen en zo waarde kan genereren door middel van kostenbesparingen.

5. DataHub (Het beste voor open-source metadatabeheer en datadiscovery)

via DataHub

Voor data-engineers die complexe pijplijnen en grote data-ecosystemen beheren, is DataHub een goede keuze. Het helpt bij het organiseren en begrijpen van data door metadata uit datasets, dashboards, pijplijnen en ML-modellen te centraliseren in één uniforme weergave.

De open-source datacatalogus ondersteunt zoekgebaseerde ontdekking, end-to-end lineage-bijhouden, beheer van eigendom en monitoring van datakwaliteit. Teams kunnen datacontracten definiëren, PII bijhouden en governancebeleid toepassen in het hele data-ecosysteem.

De tool is oorspronkelijk door LinkedIn ontwikkeld om metadata op grote schaal te verwerken en biedt data-engineeringteams een flexibele basis die ze kunnen implementeren en uitbreiden om aan hun eigen infrastructuur aan te passen, zonder gebonden te zijn aan de roadmap van een provider.

De beste functies van DataHub

Vraag metadata rechtstreeks op via Ask DataHub om contextgebaseerde antwoorden te krijgen over datasets, herkomst, eigendom en beleid

Blijf met de upstream- en downstream-afhankelijkheden van begin tot eind bijhouden in datasets en pijplijnen

Synchroniseer metadata continu vanuit diverse databronnen met behulp van geautomatiseerde opnamewerkstroomen

Bepaal wie specifieke assets kan bekijken, bewerken of ontdekken met behulp van gedetailleerde toegangsregels en rollen

Definieer en monitor datacontracten om kwaliteitsverwachtingen vast te stellen tussen producenten en consumenten

Limieten van DataHub

Sommige gebruikers gaven aan dat de interface wat onhandig aanvoelt en dat de prestaties afnemen bij grote datasets

Prijzen van DataHub

Gratis (open source)

Beoordelingen en recensies van DataHub

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DataHub?

Een recensie van een gebruiker zegt:

DataHub is eenvoudig in gebruik en helpt mijn gegevens overzichtelijk te houden. Het is geweldig voor het delen en beheren van datasets, en de versiebeheerfunctie is een groot pluspunt. Ik zou het zeker aanbevelen!

6. Amundsen (Het beste voor open-source datadiscovery en zoeken voor data-engineers)

via Amundsen

Amundsen pakt het metadata-probleem aan met een 'search-first'-benadering. Het rangschikkingsalgoritme toont datasets op basis van daadwerkelijke gebruikspatronen in plaats van hoe recent iemand de documentatie heeft bijgewerkt, zodat de assets waar uw team al op vertrouwt meestal als eerste worden getoond zonder dat iemand een lijst hoeft bij te houden.

De tool koppelt datasets aan de ETL-pijplijnen, dashboards en query's die ervan afhankelijk zijn, waardoor teams een duidelijker weergave krijgen van hoe data door de organisatie stroomt. Deze zichtbaarheid helpt teams ook te begrijpen waar data vandaan komt, hoe deze wordt getransformeerd en welke downstream-systemen ervan afhankelijk zijn.

De beste functies van Amundsen

Bekijk gedetailleerde context van datasets, inclusief eigenaren, updatefrequentie en gebruiksstatistieken in één weergave

Visualiseer upstreambronnen en downstreemafhankelijkheden met behulp van ingebouwde weergaven van de datastroom

Verrijk en documenteer datasets samen door tags en aantekeningen rechtstreeks aan assets toe te voegen

Bekijk tabelgegevens rechtstreeks vanuit de zoekresultaten zonder dat u het bronsysteem hoeft te queryen

Koppel metadata uit diverse bronnen met elkaar aan de hand van het Databuilder-opnameframework en de uitbreidbare pijplijnarchitectuur

Beperkingen van Amundsen

De governance-mogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met platforms op niveau van ondernemingen

De prestaties nemen af bij zeer grote datasets of complexe omgevingen

Prijzen van Amundsen

Gratis (open source)

Beoordelingen en recensies van Amundsen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amundsen?

Een recensie op Reddit zegt:

We hadden snel iets nodig en op basis van onze ervaring was Amundsen de eenvoudigste van de twee (met beide zit je goed). We moesten aanpassingen doen om grafische databases te ondersteunen en Amundsen was eenvoudig aan te passen.

🔍 Wist u dat? Amundsen is vernoemd naar Roald Amundsen, de Noorse ontdekkingsreiziger die als eerste de Zuidpool bereikte.

7. OpenMetadata (Het beste voor uniform metadatabeheer en data-observability)

via OpenMetadata

OpenMetadata brengt datadiscovery, observability en governance binnen moderne datastacks samen. Het centraliseert metadata uit pijplijnen, datawarehouses, dashboards en ML-modellen in één enkele, uniforme grafiek, waardoor silo's tussen tools als Snowflake, Airflow en dbt worden doorbroken.

Het platform ondersteunt geautomatiseerde metadata-invoer via meer dan 100 connectoren, met ingebouwde lineage-tracking, monitoring van datakwaliteit en samenwerkingsfuncties. Dankzij een no-code lineage-editor kan iedereen in het team de gegevensstroom visueel in kaart brengen en bijwerken zonder een ticket in te dienen.

Het is gebaseerd op een API en een schema-first-architectuur en is ontworpen om te schalen binnen datamilieus van ondernemingen, terwijl het toegankelijk blijft voor zowel technische als niet-technische gebruikers.

De beste functies van OpenMetadata

Zoek in tabellen, dashboards, pijplijnen en services met behulp van trefwoorden, koppelingen en booleaanse queries

Beheer toestemmingen voor updates van metadata, tags, eigendom en herkomst met behulp van op rollen gebaseerde toegangscontrole

Controleer de betrouwbaarheid van gegevens met behulp van ingebouwde profilering, kwaliteitstests en actualiteitscontroles

Automatiseer de opname in uw volledige datastack met behulp van serviceconnectoren en pijplijnen met één klik, aangedreven door Airflow

Stel classificaties voor gegevensniveaus in om prioriteit te geven aan governance-inspanningen voor kritieke versus niet-kritieke assets

Limieten van OpenMetadata

Het is een relatief nieuw platform, waardoor de community nog niet zo groot is en de functies nog niet zo volwassen zijn als bij gevestigde tools

De eerste installatie en integratie in bestaande werkstroomen kan aanzienlijke aanpassingen vereisen

Prijzen van OpenMetadata

Gratis (open source)

Beoordelingen en recensies van OpenMetadata

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over OpenMetadata?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik vind openmetadata persoonlijk een geweldige tool. Ik weet niet waarom het niet populairder is. Hun OSS heeft wel wat problemen, maar ze bieden veel flexibiliteit. Het is heel eenvoudig uit te breiden.

8. Selecteer Star (Het beste voor automatisering van datadiscovery en het bijhouden van lineage op kolomniveau)

via Select Star

Select Star vraagt u niet om de manier waarop uw data wordt opgeslagen of beheerd te veranderen. Het leest uw bestaande infrastructuur en begint onmiddellijk met het documenteren van assets, het in kaart brengen van de herkomst op kolomniveau en het zichtbaar maken van hoe er daadwerkelijk toegang wordt verkregen tot data in uw datawarehouse en BI-tools.

Een functie voor kostenanalyse in Snowflake koppelt datagebruik rechtstreeks aan de kosten van het datawarehouse, zodat u kunt zien welke assets de kosten opdrijven. Door continue DBT-synchronisatie blijft de documentatie automatisch accuraat, en dankzij automatisch gegenereerde entiteit-relatiediagrammen kunnen nieuwe teamleden snel aan de slag zonder dat ze hoeven bij te houden wie het systeem heeft gebouwd.

Selecteer de beste functies van Star

Blijf bij de herkomst op kolomniveau in alle integraties met schaalbare weergaven die eenvoudig te navigeren zijn

Identificeer ongebruikte of overtollige datasets door toegangspatronen in uw datawarehouse te analyseren

Detecteer en breng tabelrelaties automatisch in kaart met behulp van query-logs, zonder handmatige configuratie

Houd de documentatie van je data-assets synchron met je dbt-project door middel van continue automatiserde updates

Limieten van Select Star

Geavanceerde rapportage en gedetailleerde inzichten in het gebruik hebben een limiet in vergelijking met alternatieven op niveau van ondernemingen

Selectie van Star prijzen

Aangepaste prijzen

Selecteer sterbeoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Select Star?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Select Star is hoe gebruiksvriendelijk en intuïtief het platform vanaf het begin aanvoelt. De interface is overzichtelijk, goed georganiseerd en maakt het navigeren door complexe datasets veel eenvoudiger. De zoekfunctionaliteit is krachtig. Ik kan snel de juiste tabellen, kolommen of dashboards vinden zonder dat ik het aan anderen hoef te vragen. Het is een uitstekende tool geweest om snel vertrouwd te raken met nieuwe dataomgevingen en relaties tussen datasets sneller te begrijpen. Over het algemeen verbetert Select Star de datadiscovery en samenwerking tussen teams aanzienlijk.

9. Fivetran Catalog (Het meest geschikt voor geautomatiseerd datalines en het beheer van pijplijnmetadata)

via Fivetran

Fivetran is een volledig beheerd, cloud-native data-integratieplatform dat ELT automatiseert en gegevens uit SaaS-applicaties, databases en bestanden naar een gecentraliseerd datawarehouse of datameer verplaatst zonder dat er aangepaste technische oplossingen nodig zijn.

Het verwerkt schemawijzigingen, API-onderhoud en historische synchronisaties automatisch, zodat pijplijnen geen handmatige tussenkomst nodig hebben naarmate bronnen evolueren. Certificeringen voor veiligheid en compliancy, waaronder SOC 2, GDPR, HIPAA en ISO 27001, zijn standaard inbegrepen.

De beste functies van Fivetran Catalog

Importeer gegevens uit SaaS-apps, databases en cloudopslagruimte met behulp van kant-en-klare connectoren, zonder dat u aangepaste code hoeft te schrijven

Houd de status van het synchroniseren van connectoren in de gaten en ontvang waarschuwingen wanneer pijplijnen aandacht nodig hebben, zonder handmatige controles

Repliceer wijzigingen in de database vrijwel in realtime met minimale belasting van de bronsystemen

Coördineer dbt Core-transformaties direct binnen Fivetran nadat de gegevens zijn geladen

Beveilig gevoelige velden met gegevenscontroles op kolomniveau, in combinatie met RBAC en compliance-certificeringen

Limieten van de Fivetran-catalogus

Sommige connectoren hebben betrouwbaarheidsproblemen, waaronder ontbrekende of defecte integraties

Prijzen van Fivetran Catalog

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (meer dan 770 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fivetran Catalog?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Fivetran blinkt uit in één ding: het betrouwbaar synchroniseren van data uit meerdere SaaS-tools naar een centraal datawarehouse zoals BigQuery. De installatie verloopt opmerkelijk snel – de meeste connectoren zijn in feite plug-and-play, met minimale configuratie. Ik waardeer vooral de uitgebreide bibliotheek met connectoren, het automatische schemabeheer en het robuuste waarschuwingssysteem. Voor een klein team zonder fulltime data-engineer is dit een gamechanger. Het elimineert een hoop handmatig werk en stelt ons in staat om ons te concentreren op het verkrijgen van inzichten in plaats van het worstelen met API's.

🧠 Leuk weetje: Fivetran is een woordspeling op Fortran, de programmeertaal. De oprichters wilden oorspronkelijk een spreadsheet voor big data bouwen, maar uit de feedback van gebruikers bleek steeds weer één ding: verplaats onze Salesforce-gegevens gewoon naar Redshift. Dus veranderden ze van koers, en zo ontstond een bedrijf dat zich bezighoudt met datapijplijnen.

10. Metaphor (Het meest geschikt voor relatiegerichte datadiscovery en contextueel zoeken)

via Metaphor

Metaphor gaat ervan uit dat datadiscovery zowel een sociaal als een technisch probleem is. Daarom worden gebruikspatronen en teamdiscussies naast lineage- en eigendomsinformatie in dezelfde weergave weergegeven.

Context ontstaat op natuurlijke wijze in de loop van de tijd, zonder afhankelijkheid van een databeheerder die alles achteraf moet documenteren. De activiteitenfeed toont trending assets en houdt gesprekken gekoppeld aan de data waar ze daadwerkelijk over gaan, zodat institutionele kennis vindbaar blijft in plaats van begraven te raken in chatthreads.

De beste functies van Metaphor

Zoek in data-assets in gewoon Engels en krijg contextuele resultaten met signalen over eigendom, gebruik en betrouwbaarheid

Centraliseer discussies en updates over gegevens via integraties met Slack, Microsoft Teams en Chrome

Pas governance-tags en toegangscontroles toe voor zowel technische als zakelijke gebruikers vanuit bestaande tools

Volg specifieke assets om een melding te krijgen wanneer eigendom, projectdocumentatie of gebruikspatronen veranderen

Geef signalen over datakwaliteit en betrouwbaarheid weer naast de zoekresultaten, zodat gebruikers assets kunnen beoordelen voordat ze deze gebruiken

Beperkingen van Metaphor

Updates van de productroadmap en releases van nieuwe functies vinden minder vaak plaats dan verwacht

Prijzen van Metaphor

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Metaphor

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Metaphor?

Een recensie van een gebruiker zegt:

De algehele ervaring met het team is uitstekend geweest. De toekomstplannen voor het product zijn ambitieus en sluiten aan bij onze visie op de toekomst van datacatalogi en datadiscovery.

